10 nejlepších nástrojů pro tvorbu diagramů, které stojí za vyzkoušení v roce 2025

Můj nejlepší přítel téměř nečte nic, co neobsahuje obrázky.
Ale proč vám to říkám? Protože to není jen ona. Lidé dokážou zpracovat obrázek za pouhých 13 milisekund, zatímco slova trvají mnohem déle.
Lidé lépe chápou význam, když se kombinuje text a ilustrace. Pokud tedy hledáte způsoby, jak upoutat pozornost svého publika, nástroje pro tvorbu diagramů jsou dobrou volbou.
Provedl jsem průzkum nejlepších nástrojů umělé inteligence pro tvorbu myšlenkových map a automatizaci pracovních postupů, které můžete použít k vytváření online diagramů a infografik. Tento blogový příspěvek podrobně popisuje moje zjištění.
Čtěte dál a možná najdete nejlepší software pro tvorbu myšlenkových map pro vaše podnikání.
⏰ 60sekundové shrnutí
Zvažte použití těchto nástrojů pro tvorbu diagramů při vytváření svého dalšího vývojového diagramu, mapy procesů, síťového diagramu nebo vizualizace jiných pracovních postupů:
- ClickUp (Nejlepší pro tvorbu diagramů a správu pracovních postupů)
- Lucidchart (nejlepší pro vývojové diagramy a síťové diagramy)
- Miro (nejlepší pro interaktivní brainstorming a spolupráci vzdálených týmů)
- Creately (nejlepší pro jednoduché a efektivní vytváření diagramů)
- Canva (nejlepší pro rychlé a vizuálně atraktivní návrhy)
- SmartDraw (nejlepší pro profesionální tvorbu diagramů napříč odvětvími)
- Figma (nejlepší pro společný návrh a prototypování)
- Draw. io (nejlepší pro základní až středně pokročilé diagramy)
- Visual Paradigm (nejlepší pro vývoj softwaru a modelování obchodních procesů)
- Microsoft Visio (nejlepší pro vytváření složitých diagramů pro podnikové uživatele a týmy)
Co byste měli hledat v nástroji pro tvorbu diagramů?
Je snadné rozlišit mezi dobrým online nástrojem pro tvorbu diagramů a průměrným. Stačí se zaměřit na tyto klíčové funkce:
- Snadné použití: Hledejte editor s funkcí drag-and-drop, přizpůsobitelné šablony diagramů a jednoduchou navigaci, zejména pokud jste začátečník.
- Podporované typy diagramů: Najděte online nástroj pro tvorbu diagramů, který podporuje konkrétní typy diagramů, které potřebujete, například rybí kost, vývojové diagramy, ER diagramy, myšlenkové mapy nebo Vennovy diagramy.
- Funkce pro spolupráci: Vyberte si bezplatný nástroj pro tvorbu diagramů s funkcemi pro spolupráci v reálném čase, správu verzí a přidávání komentářů.
- Cloudová vs. desktopová dostupnost: Rozhodněte se, zda chcete vytvářet diagramy online pomocí webového nástroje, který je dostupný odkudkoli, nebo pomocí desktopové verze pro offline použití (některé nástroje, jako SmartDraw nebo Microsoft Visio atd., nabízejí obě možnosti).
- Přizpůsobení a pokročilé funkce: Najděte šablonu diagramu s pokročilými funkcemi, jako jsou automatizovaná rozvržení, dynamické propojení dat nebo možnosti exportu v různých formátech (např. PDF, SVG nebo PNG) a možnosti přizpůsobení fontů, barev a designových prvků.
- Knihovna šablon: Ušetřete čas a nechte se inspirovat bohatou knihovnou šablon, zejména pro běžně používané diagramy, jako jsou procesní schémata.
- Výkon a škálovatelnost: Vyberte si nástroj pro tvorbu diagramů, který zvládá velké objemy dat bez zpomalení.
- Integrace s jinými nástroji: Vyberte si nástroj pro tvorbu diagramů, který se integruje s vaším stávajícím softwarovým ekosystémem, jako je Microsoft Office, Google Workspace, Slack nebo nástroje pro správu projektů.
- Náklady a licence: Zvažte svůj rozpočet, abyste věděli, zda potřebujete bezplatný nástroj pro tvorbu diagramů, jednorázový nákup licence nebo předplatné.
- Bezpečnost a ochrana soukromí: Upřednostňujte nástroje pro tvorbu diagramů s robustními bezpečnostními funkcemi, jako je šifrování dat a sdílení chráněné heslem, které chrání citlivá data.
🧠 Zajímavost: Koncept vývojových diagramů, jednoho z nejběžnějších typů diagramů, sahá až do počátku 20. let 20. století a poprvé jej použili inženýři Frank a Lillian Gilbrethovi ke zlepšení průmyslových procesů.
10 nejlepších nástrojů pro tvorbu diagramů (bezplatných i placených)
Nyní, když víme, co hledat, pojďme prozkoumat 10 nejlepších online nástrojů pro tvorbu diagramů, abyste mohli vytvářet úžasné diagramy, které upoutají pozornost všech!
1. ClickUp (nejlepší pro tvorbu diagramů a správu pracovních postupů)
ClickUp je aplikace pro práci, která vám pomůže spravovat projekty, komunikovat a spolupracovat – vše na jednom místě.
ClickUp Whiteboards a ClickUp Mind Maps jsou dvojice nástrojů pro tvorbu diagramů, které váš tým potřebuje, aby se v rekordním čase dostal od „Co kdyby?“ k „Hotovo!“. S Whiteboards můžete volně brainstormovat, skicovat nápady, přetahovat prvky jako tvary, text, spojky atd.
Největší výhoda? Nápady, které vznikly během brainstormingu na tabuli, můžete přímo propojit s úkoly v ClickUp, což jejich realizaci výrazně usnadní.
Mezitím jsou Mind Maps vaším pomocníkem při organizování myšlenek a mapování souvislostí, ať už plánujete pracovní postupy pro uvedení produktu na trh nebo přemýšlíte, jak přežít pondělí. Oba nástroje jsou určeny pro spolupráci v reálném čase, takže každý může přispět svým nápadem odkudkoli.
Díky těmto praktickým řešením, přizpůsobitelným funkcím pro správu projektů a schopnostem umělé inteligence má ClickUp potenciál stát se vaším oblíbeným nástrojem pro vizuální správu projektů.
📮ClickUp Insight: 92 % pracovníků používá nekonzistentní metody ke sledování akčních položek, což vede k opomenutým rozhodnutím a zpožděnému provedení. Ať už posíláte následné poznámky nebo používáte tabulky, proces je často roztříštěný a neefektivní.
Řešení pro správu úkolů ClickUp zajišťuje plynulý převod konverzací na úkoly, takže váš tým může jednat rychle a zůstat v souladu.
Nejlepší funkce ClickUp
- Propojujte úkoly a vytvářejte vizuální závislosti, abyste zmapovali složité procesy a časové osy projektů.
- Brainstormujte (a upravujte obsah) se svým týmem současně, s živým sledováním kurzoru a okamžitými aktualizacemi na tabulkách Whiteboards.
- Vytvářejte AI obrázky v Whiteboards pomocí jednoduchých pokynů v přirozeném jazyce.
- Využijte více než 15 zobrazení ClickUp, včetně seznamů, tabulek Kanban a kalendáře.
- Využijte předem připravené šablony diagramů pracovních postupů a procesů, které týmům zjednodušují vizualizaci.
- Snadno vkládejte diagramy do úkolů nebo dokumentů a integrujte je s externími nástroji.
💡 Tip pro profesionály: Funkce ClickUp Relationships může doplnit vaše diagramy propojením úkolů, dokumentů nebo závislostí napříč projekty. Použijte ji k vizuálnímu znázornění propojení různých prvků ve vašem pracovním postupu, čímž zvýšíte přehlednost a organizaci.
Omezení ClickUp
- Rozhraní může být pro začínající uživatele trochu složité.
- ClickUp Whiteboards a ClickUp Mind Maps jsou k dispozici pouze online.
Ceny ClickUp
- Bezplatné
- Neomezený: 7 $ za uživatele za měsíc
- Podnikání: 12 $ za uživatele za měsíc
- Podnik: Individuální ceny
- ClickUp Brain: Přidejte k jakémukoli placenému tarifu za 7 $ za člena za měsíc.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 500 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
ClickUp výrazně zjednodušil a zefektivnil asynchronní sladění. Vytvořením rámce, ve kterém lze nastínit a strukturovat cíle a výsledky, jsou vzdálené týmy schopny pochopit očekávání a plynule poskytovat aktualizace stavu. Brainstorming s pomocí tabulek je snadný, reorganizace priorit je snadná a přidávání referenčních obrázků atd. je velmi plynulé.
2. Lucidchart (nejlepší pro vývojové diagramy a síťové diagramy)
Pokud hledáte nástroj pro tvorbu diagramů, který vám pomůže znázornit koncepty jasným a přehledným způsobem bez rušivých prvků, Lucidchart je skvělou volbou. Je známý svým čistým a strukturovaným rozhraním, díky čemuž je ideální pro tvorbu vývojových diagramů, modelů obchodních procesů a IT diagramů.
Nástroj pro tvorbu diagramů umožňuje spolupráci v reálném čase, takže týmy mohou spolupracovat, provádět okamžité aktualizace a zajistit, aby vše bylo sladěné. Snadno se integruje s nástroji jako Google Workspace a Microsoft Office, takže je vhodný pro týmy, které tyto platformy používají.
Nejlepší funkce Lucidchart
- Upravujte s více uživateli a zlepšete spolupráci týmu pro vyšší produktivitu.
- Vytvářejte krásné diagramy rychleji pomocí hotových šablon
- K Lucidchartu máte přístup z jakéhokoli zařízení s připojením k internetu.
Omezení Lucidchart
- Není nejvhodnější pro implementaci kreativních technik brainstormingu nebo volného vytváření diagramů jako některé jiné nástroje.
- Spojky se při změně polohy tvarů automaticky nepřizpůsobují, což může komplikovat optimalizaci diagramu.
Ceny Lucidchart
- Bezplatné
- Jednotlivec: 9 $/měsíc
- Tým: 10 $/uživatel za měsíc
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Lucidchart
- G2: 4,5/5 (více než 5 500 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 2 000 recenzí)
3. Miro (nejlepší pro interaktivní brainstorming a spolupráci vzdálených týmů)
Miro klade důraz na flexibilitu a umožňuje týmům snadno skicovat, brainstormovat a opakovaně pracovat na nápadech. Jedná se o dokonalou nástěnku pro spolupráci týmů, které prosperují díky brainstormingu a kreativnímu řešení problémů. Ať už vytváříte myšlenkovou mapu, budujete zákaznickou cestu nebo navrhujete produktovou roadmapu, nekonečně prázdné plátno Miro vám umožní vše.
Je vhodný pro brainstormingové sezení a workshopy, protože umožňuje vzdáleným týmům přispívat současně pomocí lepících poznámek, komentářů a kreseb.
Nejlepší funkce Miro
- Využijte intuitivní rozhraní, které usnadňuje rychlé osvojení.
- Vyberte si z široké škály různých typů diagramů, včetně organizačních schémat, Vennových diagramů a drátových modelů.
- Využijte rozsáhlé plátno s možností přiblížení a vytvářejte diagramy bez omezení prostoru.
Omezení Miro
- S rostoucí složitostí tabulek může platforma zaznamenávat zpoždění, které ovlivňuje použitelnost.
- Ačkoli Miro nabízí šablony, jeho knihovna nemusí být tak rozsáhlá jako u některých specializovaných nástrojů pro tvorbu diagramů.
Ceny Miro
- Bezplatné
- Starter: 10 $/uživatel za měsíc
- Podnikání: 20 $/uživatel za měsíc
- Enterprise: Ceny na míru (od 30 členů)
Hodnocení a recenze Miro
- G2: 4,7/5 (více než 5 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 1 500 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Miro?
Myslím si, že největší předností Miro je jeho nekonečné plátno, které uživatelům umožňuje rychle a snadno proměnit jejich myšlenky v poutavé vizuální prvky. Plátno je obrovským kreativním hřištěm, které může pojmout nekonečné brainstormingové sezení, mind mapping a týmové projekty.
4. Creately (nejlepší pro jednoduché a efektivní vytváření diagramů)
Zahajujete nový projekt a potřebujete vizualizovat procesy, ale tradiční nástroje pro tvorbu diagramů jsou těžkopádné a časově náročné. Creately nabízí správnou rovnováhu mezi jednoduchostí a funkčností.
Tento nástroj pro návrh diagramů nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní s různými předem připravenými šablonami pro vytváření diagramů. Díky funkcím pro spolupráci v reálném čase a drag-and-drop mohou týmy snadno spolupracovat a rychle iterovat na projektech.
Nejlepší funkce Creately
- Využijte více než 40 typů diagramů, včetně vývojových diagramů, organizačních schémat, myšlenkových map, případů použití a technických diagramů.
- Exportujte své soubory v různých formátech, jako jsou JPEG, PNG a PDF.
- Využijte cloudové i offline použití a těšte se z flexibility v závislosti na vaší poloze a připojení k internetu.
Omezení Creately
- Možnosti přizpůsobení pro pokročilé vytváření diagramů nejsou tak rozsáhlé jako u nástrojů s více funkcemi.
- Creately může mít problémy s výkonem při práci s velkými diagramy, zejména v prostředí pro spolupráci.
Ceny Creately
- Osobní: 8 $/uživatel za měsíc
- Tým: 8 $/uživatel za měsíc
- Podnikání: 149 $/měsíc
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Creately
- G2: 4,4/5 (více než 1000 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 200 recenzí)
5. Canva (nejlepší pro rychlé a vizuálně atraktivní návrhy)
Canva je sice známá svými grafickými schopnostmi, ale je také překvapivě univerzálním nástrojem pro tvorbu diagramů. Díky snadno použitelnému rozhraní typu drag-and-drop je ideální pro vytváření působivých vizuálů, jednoduchých vývojových diagramů, myšlenkových map a dalších typů diagramů.
Canva vyniká svou estetickou přitažlivostí a nabízí širokou škálu stylových placených i bezplatných šablon diagramů, barev a písem, díky kterým vaše diagramy vyniknou. Jeho vestavěné funkce umělé inteligence jsou také užitečné, když máte málo času a chcete diagramy dokončit rychleji.
Nejlepší funkce Canva
- Využijte různé styly diagramů, včetně blokových diagramů, diagramů procesních toků, diagramů UML, diagramů entitních vztahů (ER) a diagramů datových toků.
- Využijte rozsáhlou sbírku přizpůsobitelných šablon diagramů v různých kategoriích a najděte designy, které vyhovují vašim konkrétním potřebám.
- Udržujte konzistenci značky ukládáním značkových prvků, jako jsou loga, barvy a fonty, pomocí sady Brand Kit od Canva.
Omezení Canva
- Nabízí omezenou škálu formátů souborů pro export, jako jsou formáty PDF nebo doc.
- Některé návrhy mohou působit obecně nebo nadměrně používaně, což může mít vliv na jedinečnost vizuálního obsahu značky.
Ceny Canva
- Bezplatné
- Canva Pro: 15 $/uživatel za měsíc
- Canva Teams: 10 $/uživatel za měsíc
- Canva Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Canva
- G2: 4,7/5 (více než 4000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 12 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Canvě?
I když máme vlastní grafický tým, je skvělé, že můžeme s jejich výstupy pracovat v nástroji, který nevyžaduje znalosti grafického designu. TÍM NÁSTROJEM JE CANVA. Týmy marketingu, zákaznické podpory a zákaznického vzdělávání zde používají Canvu v desítkách různých případů. Neexistuje jediný případ, ve kterém bychom Canvu nemohli použít.
6. SmartDraw (nejlepší pro profesionální tvorbu diagramů napříč odvětvími)
SmartDraw lze použít jako software pro tvorbu vývojových diagramů k vytváření síťových diagramů nebo organizačních schémat. Jeho funkce automatického formátování zajišťuje, že vaše diagramy budou vypadat profesionálně s minimálním úsilím.
Nástroj se hladce integruje s Microsoft Office a Google Workspace, což vám umožňuje importovat a exportovat diagramy bez jakýchkoli potíží.
Nejlepší funkce SmartDraw
- Vytvářejte rozmanité diagramy, jako jsou sloupcové grafy, spojnicové grafy a výsečové grafy, pomocí knihovny šablon diagramů a symbolů.
- Plynule importujte data z nástrojů jako Azure, AWS a GitHub.
- Umožňuje přístup a používání na různých zařízeních a operačních systémech , protože se jedná jak o desktopovou aplikaci, tak o cloudovou službu.
Omezení programu SmartDraw
- Může docházet k občasným selháním softwaru, které mohou narušit pracovní postup a vést k potenciální ztrátě dat.
- Omezení při přizpůsobování určitých prvků, což je nevýhoda pro ty, kteří hledají vysoce přizpůsobené a jedinečné funkce.
Ceny SmartDraw
- Individuální: 9,95 $/měsíc (účtováno ročně)
- Tým: 8,25 $/uživatel za měsíc (účtováno ročně)
- Web: 5 $/uživatel za měsíc (účtováno ročně)
Hodnocení a recenze SmartDraw
- G2: 4,6/5 (více než 250 recenzí)
- Capterra: 4,1/5 (více než 100 recenzí)
💡Tip pro profesionály: Klíčem k vytvoření efektivního výsečového grafu je omezit jej na 5–7 výsečí a seřadit je od největší po nejmenší, počínaje odshora. Tím zajistíte, že data budou jasná, vizuálně vyvážená a snadno srozumitelná!
7. Figma (nejlepší pro společný návrh a prototypování)
Od drátových modelů po interaktivní prototypy – Figma umožňuje týmům snadno navrhovat a vizualizovat digitální produkty.
Členové týmu mohou brainstormovat, navrhovat a poskytovat zpětnou vazbu, a to vše v rámci stejného souboru, bez ohledu na to, kde se nacházejí. Díky vektorové editaci a komponentovému designu je Figma ideální pro vytváření elegantních a škálovatelných typů diagramů.
Ačkoli není vytvořen speciálně pro tradiční diagramy obchodních procesů, díky své schopnosti zpracovávat složité designové systémy a interaktivní wireframy je Figma vhodný pro kohokoli, kdo pracuje na digitálním produktu.
Nejlepší funkce Figma
- Vytvořte sdílené knihovny opakovaně použitelných designových prvků, jako jsou tlačítka, ikony a formuláře.
- Využijte řadu pluginů, jako je „Autoflow“ pro vývojové diagramy, „Content Reel“ pro zástupný text/obrázky a nástroje pro kontrolu přístupnosti.
- Využijte funkce jako přechody, animace a náhledy specifické pro dané zařízení a snižte závislost na prototypovacích nástrojích třetích stran.
- Spusťte jej na různých zařízeních a operačních systémech, včetně Windows, macOS, Linux a dokonce i Chromebooků.
Omezení Figma
- Zvládnutí jeho sofistikovanějších funkcí, jako je automatické rozvržení, responzivní designové mřížky a pokročilé prototypování, vyžaduje značné množství času a zkušeností.
- Dlouhodobé používání nebo práce se složitými návrhy může vést k přehřívání, hluku ventilátoru a pomalejšímu výkonu u zařízení s nižšími specifikacemi.
Ceny Figma
- Starter team: Bezplatný
- Profesionální: 15 $/plná licence za měsíc
- Organizace: 45 $/plná licence za měsíc
- Enterprise: 75 $/plná licence za měsíc
Hodnocení a recenze Figma
- G2: 4,7/5 (více než 1000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 750 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Figma?
Všechny naše designové práce provádíme doslova ve Figma a tento nástroj nám zcela změnil život. Zaprvé, spolupráce je na špičkové úrovni. Více členů týmu pracujících na stejném souboru v reálném čase je ideální pro brainstorming a iterace. Jedná se o intuitivní rozhraní; nástroje jsou velmi výkonné a snadno použitelné, ať už se jedná o wireframing, prototypování nebo navrhování finálních verzí. Možnost okamžitě sdílet návrhy a získávat zpětnou vazbu přímo na místě šetří spoustu času a udržuje všechny na stejné vlně.
8. Draw. io (nejlepší pro základní až středně pokročilé diagramy)
Diagrams.net (dříve známý jako draw.io) je bezplatný online nástroj pro tvorbu diagramů, který se vyznačuje jednoduchostí a flexibilitou. Díky rozhraní typu drag-and-drop mohou i začátečníci snadno vytvářet profesionální diagramy.
Díky integraci do cloudu s platformami jako Google Drive a OneDrive můžete snadno ukládat a sdílet svou práci, a široká škála tvarů a bezplatných šablon uspokojí technické i obchodní potřeby v oblasti tvorby diagramů.
Nejlepší funkce Draw.io
- Sledujte změny provedené v diagramech a umožněte uživatelům vrátit se k předchozím verzím.
- Použijte desktopovou aplikaci a pracujte na diagramech bez připojení k internetu.
- Zapomeňte na nepříjemnosti jako registrace uživatele nebo vytváření účtu a začněte pracovat přímo.
Omezení Draw.io
- Uživatelé mohou sdílet soubory prostřednictvím cloudového úložiště nebo e-mailu, ale chybí mu nativní funkce pro společnou úpravu v reálném čase.
- Nedostatek školicích materiálů nebo integrovaných funkcí pro zaškolení může být pro uživatele, kteří nejsou obeznámeni s diagramovým softwarem, velkou výzvou.
Ceny Draw.io
- Bezplatné
Hodnocení a recenze Draw.io
- G2: 4,4/5 (více než 400 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 750 recenzí)
💡Tip pro profesionály: Čárový graf je nejvhodnější pro zobrazení trendů v čase, jako je růst tržeb v jednotlivých měsících, zatímco sloupcový graf je ideální pro porovnání množství v různých kategoriích, jako jsou tržby podle typu produktu. Použijte ten správný graf podle toho, co mají vaše data sdělit!
9. Visual Paradigm (nejlepší pro vývoj softwaru a modelování obchodních procesů)
Pro týmy, které se zabývají komplexním vývojem softwaru a obchodní analýzou, nabízí Visual Paradigm robustní sadu modelovacích nástrojů. S Visual Paradigm můžete navrhovat diagramy UML, diagramy vztahů mezi entitami a modely obchodních procesů. Jedná se o pokročilé modelování pro týmy zabývající se vývojem softwaru a obchodní analýzou.
Tento nástroj nabízí různé šablony diagramů, pokročilé možnosti vizualizace a správu verzí pro týmovou spolupráci. Podporuje také integraci s nástroji jako Jira a Confluence, což z něj činí ideální volbu pro týmy, které již jsou součástí tohoto ekosystému.
Nejlepší funkce Visual Paradigm
- Využijte funkce generování kódu a reverzního inženýrství pro přechod mezi designovými modely a zdrojovým kódem a vyšší produktivitu při vývoji softwaru.
- Využijte model a notaci obchodních procesů (BPMN), které pomáhají vizualizovat a zlepšovat obchodní procesy.
- Využijte vizualizaci DevOps, wireframing a storyboarding s podnikovým plánem.
Omezení Visual Paradigm
- Visual Paradigm může být náročný na systémové zdroje, což vede ke zpomalení výkonu, zejména při práci s velkými modely.
- Uživatelské rozhraní je zastaralé a není tak intuitivní jako u jiných moderních online nástrojů pro tvorbu diagramů.
Ceny Visual Paradigm
- Bezplatná zkušební verze: 30 dní
- Modeler: 6 $/uživatel za měsíc
- Standard: 19 $/uživatel za měsíc
- Profesionální: 35 $/uživatel za měsíc
- Enterprise: 89 $/uživatel za měsíc
Hodnocení a recenze Visual Paradigm
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
10. Microsoft Visio (nejlepší pro vytváření složitých diagramů pro podnikové uživatele a týmy)
Pokud je pro váš diagram nejdůležitější přesnost a detail, Microsoft Visio vám poskytne nástroje a funkce, které potřebujete. Integruje se do ekosystému Microsoft 365, což týmům umožňuje spolupracovat na diagramech přímo v aplikacích jako Word, Excel a Teams.
Šablona diagramu Visio s automatizačními funkcemi usnadňuje zarovnání tvarů a propojení prvků ve vašem diagramu.
Nejlepší funkce aplikace Microsoft Visio
- Získejte přístup k knihovně předem připravených bezplatných online šablon pro vytváření všeho od jednoduchých vývojových diagramů po podrobné síťové diagramy a půdorysy.
- Propojte diagramy s externími zdroji dat, jako jsou tabulky Excel, a umožněte tak dynamické aktualizace tvarů a vizualizací dat.
- Integrace s Microsoft Teams a SharePoint
Omezení programu Microsoft Visio
- Prémiové funkce aplikace Visio vyžadují předplatné Office 365 nebo Visio, které může být pro malé podniky nebo živnostníky příliš nákladné.
- Naučit se pracovat s programem Visio může být náročné, zejména pro nové uživatele nebo ty, kteří nejsou obeznámeni s nástroji Microsoft Office.
- Visio je primárně určeno pro Windows a na Macu nebo Linuxu má omezenou funkčnost.
Ceny Microsoft Visio
- Součástí balíčku Microsoft 365
- Visio Plan 1: 5 $/uživatel za měsíc
- Visio Plan 2: 15 $/uživatel za měsíc
Hodnocení a recenze Microsoft Visio
- G2: 4,2/5 (více než 650 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 3 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Microsoft Visio?
Na MS Visio se mi nejvíce líbila jeho široká škála šablon a tvarů pro vytváření profesionálních diagramů. Díky němu bylo snadné vytvářet a přizpůsobovat složité vizualizace, jako jsou vývojové diagramy a návrhy sítí. Visio jsme používali především k vizualizaci pracovních postupů pro podtýmy a bylo to efektivní.
🧠 Zajímavost: Nejstarší verze programu Microsoft Visio byla vydána v roce 1992 pod názvem Visio 1. 0.
Vylepšete svůj další návrh diagramu pomocí ClickUp
Nástroje pro tvorbu diagramů jsou nezbytné pro zjednodušení složitých informací a komunikace. Pomáhají vám vysvětlit složité pojmy v jasném vizuálním formátu a sdílet nápady.
Mnoho nástrojů pro tvorbu diagramů má však svá omezení – některé nejsou integrovány do vašich pracovních postupů, jiné mají potíže se spoluprací v reálném čase a mnoho z nich nedokáže propojit diagramy s konkrétními úkoly v rámci projektu.
Tato fragmentace může zpomalit procesy a bránit týmům v práci.
ClickUp vám však umožňuje kombinovat funkce pro tvorbu diagramů s funkcemi pro správu úkolů. Umožňuje týmům vytvářet, upravovat a propojovat diagramy přímo s úkoly, sledovat pokrok a spolupracovat v reálném čase – to vše z jedné platformy.
