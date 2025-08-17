Jak používat ChatGPT k napsání funkčního podnikatelského plánu

Přesně víte, čím se vaše firma zabývá, kam směřuje a komu je třeba o ní říct. Ale když každý den žijete a dýcháte pro svou firmu, je těžké se od ní odpoutat a vysvětlit ji ostatním.
V tu chvíli se ChatGPT promění ve váš osobní generátor obchodních plánů a spolupracovníka. Napíše za vás obchodní případ tím, že vás provede procesem plánování, umístěním na trhu a organizační strukturou.
V tomto průvodci popíšeme krok za krokem proces, jak napsat podnikatelský plán pomocí ChatGPT, abyste mohli sdělit svou jedinečnou prodejní nabídku.
A pro případ, že by vám ChatGPT nevyhovoval, vám ukážeme, jak můžete pomocí ClickUp, aplikace pro vše, co souvisí s prací, vytvořit svou obchodní strategii bez složitých pokynů.
Jak napsat podnikatelský plán s ChatGPT
Použití ChatGPT pro tvorbu obsahu je dobrým výchozím bodem, pokud máte po ruce specifické informace o daném odvětví. Ačkoli tento nástroj nedokáže napsat celý váš plán najednou, můžete jej provést každou částí pomocí správného kontextu a pokynů ChatGPT.
⭐ Doporučená šablona
Přáli byste si, aby existoval způsob, jak přeskočit celý proces psaní zadání? Vyzkoušejte připravenou šablonu obchodního plánu ClickUp, pomocí které snadno vytvoříte kompletní profesionální obchodní plán během několika sekund.
Zde je podrobný návod, jak pomocí ChatGPT napsat podnikatelský plán:
Krok 1: Definujte svůj podnikatelský záměr
Právě přehled nebo koncepce vašeho podnikání rozhodne o tom, zda bude váš plán přečten, nebo přeskočen.
Jedná se o jednořádkové shrnutí, které zachycuje základní hodnoty vašich údajů z průzkumu trhu. Slouží jako vodítko pro vaši obchodní strategii a pomáhá přilákat ty správné partnery, členy týmu a zákazníky.
V ideálním případě by váš podnikatelský záměr měl odpovědět na čtyři klíčové otázky:
- Jaký problém vaše firma řeší?
- Kdo je vaším cílovým trhem?
- Jak tento problém vyřešíte?
- Čím se vaše řešení liší nebo je lepší?
Můžete zadat tyto konkrétní podrobnosti, aby ChatGPT fungoval a vytvořil popis podnikání v jedné větě.
- Příklad zadání: „Moje start-upová společnost [název nebo odvětví] nabízí [produkt/službu], která pomáhá [cílovým zákazníkům] řešit [konkrétní problém] tím, že [popište, jak to funguje nebo v čem je to jiné]. Můžete mi pomoci převést to do poutavého obchodního konceptu v jedné větě, který jasně sdělí moji hodnotu?“
- Odpověď:
👀 Věděli jste? 46 % vedoucích pracovníků uvádí, že jedním z jejich cílů při investování do odpovědných postupů v oblasti umělé inteligence je odlišení jejich organizace, produktů a služeb.
Krok 2: Napište prohlášení o poslání a vizi
Vaše poslání popisuje účel vaší firmy, komu slouží a jak v současné době vytváří hodnotu. Vize vaší společnosti je dlouhodobý dopad, kterého chcete dosáhnout prostřednictvím svého podnikatelského plánu.
Společně utvářejí váš směr a rozhodování. Pomáhají vám zůstat soustředěni, najímat správný manažerský tým a partnery a budovat důvěru zákazníků.
- Příklad zadání: „Na základě obchodního konceptu: ‚Můj startup nabízí [produkt/službu], která pomáhá [cílovým zákazníkům] řešit [problém] pomocí [diferenciátoru],‘ mi pomozte napsat jasné poslání, které vysvětluje náš účel a komu sloužíme. Poté napište vizi, která popisuje dlouhodobý dopad, který chceme vytvořit za [počet] let. Zahrňte všechny hodnoty nebo cíle společnosti, jako jsou [hodnota1], [hodnota2] nebo [hodnota3]. “
- Odpověď:
📖 Přečtěte si také: Příklady ChatGPT, které usnadňují život
Krok 3: Popište své produkty a služby
Pokud čtenáři nedokážou rychle pochopit vaši nabídku a její hodnotu, zbytek vašeho plánu nebude mít žádný ohlas. Tato část vašeho podnikatelského plánu by měla komplexně vysvětlovat, co přesně prodáváte a proč je to důležité.
Začněte krátkým popisem podnikání a uveďte svůj hlavní produkt nebo službu. Poté jej rozdělte na klíčové vlastnosti a každou z nich propojte s konkrétním problémem zákazníků, který řeší.
Můžete také diskutovat o své cenové strategii, konkurenční výhodě svých produktů a poznatcích z praxe ohledně uživatelské zkušenosti.
📌 V popisu společnosti prokážete, že vaše řešení je životaschopné a nezbytné.
- Příklad zadání: „Na základě stejného obchodního konceptu a poslání/vize mi pomozte napsat část „Produkty a služby“. Naší hlavní nabídkou je [produkt/služba], která pomáhá [cílovému publiku] řešit [problém] pomocí [jak to funguje nebo klíčové vlastnosti]. Zahrnuje funkce jako [funkce A], [funkce B] a [funkce C]. Náš cenový model je [cenový model] a naší výhodou je [odlišující prvek]. “
- Odpověď:
💡 Tip pro profesionály: V popisu svého podnikání jasně ukažte, proč je vaše řešení důležité – dokažte, že není jen životaschopné, ale také nezbytné. Můžete jej vytvořit a formátovat v ClickUp Docs, kde můžete používat formátovaný text, vkládat obrázky a odkazy na podpůrné zdroje. Díky tomu bude váš popis vizuálně poutavý a snadno aktualizovatelný v závislosti na vývoji vašeho podnikání.
Krok 4: Proveďte komplexní analýzu trhu
Proveďte průzkum trhu, abyste mohli posoudit poptávku po vašem řešení, trendy v oboru, celkovou velikost trhu, chování zákazníků a informace o konkurenci.
To vám odpoví na otázku: Existuje zde reálná příležitost k generování příjmů?
📌 Vytvořte dojem tím, že analyzujete konkrétní tržní trendy, které mají přímý dopad na váš produkt, uvedete své klíčové konkurenty a vysvětlíte, jaké novinky přinášíte.
- Příklad zadání: „Na základě stejného obchodního konceptu a poslání/vize mi pomozte napsat část věnovanou analýze trhu. “ Odpověď:
💡 Tip pro profesionály: Zviditelněte svou společnost tím, že v části věnované analýze trhu zdůrazníte tržní trendy. Ukažte, jak ovlivňují váš produkt, uveďte klíčové konkurenty a jasně poukažte na to, jak vaše řešení nabízí cílové skupině něco nového nebo lepšího.
Krok 5: Definujte profily zákazníků
Marketing zaměřený na všechny je skvělý způsob, jak nepřesvědčit nikoho! Proto musí úspěšné podnikatelské plány identifikovat přesný cílový trh a vytvořit profily zákazníků, aby bylo možné definovat zaměření.
Tyto podrobné fiktivní profily představují vaše ideální zákazníky a slouží jako vodítko pro vaše sdělení, design produktů a prodejní strategii. Můžete je vytvořit pomocí reálných dat a poznatků, aby odrážely demografické údaje, motivace, výzvy a nákupní chování vaší cílové skupiny.
- Příklad zadání: „Na základě obchodního konceptu, poslání/vize a analýzy trhu mi pomozte definovat 2–3 typy zákazníků pro mé podnikání.“
- Odpověď:
📖 Přečtěte si také: Jak používat AI k sepsání podnikatelského plánu
Krok 6: Proveďte analýzu konkurence
Důkladná analýza konkurence porovnává vaše hlavní konkurenty, studuje jejich obchodní plány ve srovnání s vaším a identifikuje, v čem jsou dobří a v čem zaostávají. Je to cenný nástroj, který vám pomůže odlišit se na trhu.
Můžete posoudit mezery na trhu, vylepšit svou strategii a vyhnout se kopírování nápadů, které nefungují.
- Příklad zadání: „Na základě informací z tohoto chatu mi pomozte napsat část věnovanou analýze konkurence. Našimi hlavními konkurenty jsou [konkurent A], [konkurent B] a [konkurent C].
[Konkurent A] nabízí [klíčové funkce/přístup], ale potýká se s [omezením].
[Konkurent B] je známý pro [silnou stránku], ale postrádá [slabou stránku].
[Konkurent C] nabízí [jedinečnou prodejní výhodu], ale má [nedostatek].
Naopak, náš produkt vyniká díky [klíčovým odlišujícím prvkům]. Popište naši hodnotovou nabídku a to, jakou máme konkurenční výhodu na trhu. ”
- Odpověď:
Krok 7: Zopakujte svůj obchodní model
V části věnované obchodnímu modelu podrobně popište, jak vaše firma vydělává peníze, funguje a rozšiřuje se v průběhu času. Pokud máte plány na rozšíření, popište, jak to bude vypadat, když se zvýší poptávka – nové trhy, nové funkce nebo rozšíření týmů.
Mějte jasno v tom, kdo vám platí, za co platí a jak tyto příjmy podporují vaše podnikání.
Váš obchodní model by měl také popisovat vaše zdroje příjmů (např. předplatné, služby, prodej produktů), cenovou strukturu a hlavní náklady.
- Příklad zadání: „Na základě všech dosud získaných informací mi pomozte napsat část o obchodním modelu. Naším primárním zdrojem příjmů je [předplatné/freemium/užívání/atd. ]. Nabízíme [popište cenový model]. Naše akviziční strategie zahrnuje [kanály]. Naše klíčové náklady zahrnují [seznam]. Model je navržen tak, aby se přizpůsoboval růstu naší uživatelské základny a expanzi do [budoucí plány]. ”
- Odpověď:
🧠 Zajímavost: 25 % amerických společností ušetřilo díky použití ChatGPT mezi 50 000 a 70 000 dolary.
Krok 8: Nastíňte svou marketingovou strategii [zde uveďte prodejní strategii]
Vaše marketingová a prodejní strategie rozebírá, jak budete přitahovat, převádět a udržovat zákazníky.
Nejprve byste měli identifikovat své hlavní marketingové kanály – sociální média, e-mail nebo partnerství – a definovat positioning své značky a klíčová sdělení.
Jakmile to uděláte, můžete naplánovat svůj prodejní přístup, včetně toho, kdo se bude starat o oslovování zákazníků, jak budou potenciální zákazníci oslovováni a jak bude vypadat proces konverze.
- Příklad zadání: „Na základě všeho, co jsme dosud probrali, mi pomozte napsat část věnovanou marketingové a prodejní strategii. Náš marketing se zaměřuje na [hlavní cíle]. Mezi klíčové kanály patří [seznam]. Positionujeme se jako [vaše jedinečné sdělení nebo tón značky]. Naše prodejní strategie zahrnuje [prodejní přístup]. Plánujeme zvýšit konverze pomocí [taktiky]. Pro udržení zákazníků používáme [metody]. “
Odpověď:
📖 Přečtěte si také: Jak používat úkoly ChatGPT
Krok 9: Vypracujte finanční návrh
Váš finanční plán ukazuje, zda vaše podnikání může přežít a růst. Začněte odhadem počátečních a provozních nákladů. Poté prostudujte své měsíční finanční prognózy a výkazy cash flow, abyste věděli, kdy dosáhnete bodu zvratu.
Mějte jasno v tom, jaké jsou vaše největší výdaje, klíčové finanční milníky a jaké očekáváte výsledky.
Nezapomeňte uvést předpoklady, jako jsou ceny, míra růstu nebo fluktuace, protože pomáhají ostatním pochopit logiku vašich čísel a posoudit riziko.
- Příklad zadání: „Na základě všeho, co jsme dosud probrali, mi pomozte napsat část finančního plánu. Očekáváme počáteční náklady na zahájení činnosti ve výši přibližně [částka] na pokrytí [např. vývoj produktu]. Naše předpokládané měsíční příjmy do 6. měsíce jsou [částka], s cílem [např. X USD ARR] v 1. roce.
Náš model výnosů je [např. založený na předplatném] s cenovými úrovněmi pro [segmenty zákazníků]. Mezi klíčové předpoklady patří [např. tempo růstu počtu uživatelů]. Mezi naše hlavní náklady patří [např. vývoj umělé inteligence]. Plánujeme dosáhnout bodu zvratu do [časový rámec], přičemž ziskovost očekáváme do [měsíc/rok]. ”
- Odpověď:
Krok 10: Napište shrnutí
Vaše shrnutí je prvním dojmem, který někdy bývá jediným. Během několika minut sděluje, proč si vaše firma zaslouží pozornost.
Váš generátor podnikatelského plánu s umělou inteligencí musí být zaměřený a poutavý. Měl by jasně vysvětlovat všechny součásti vašeho dobře strukturovaného podnikatelského plánu a to, čím se váš přístup liší od ostatních.
- Příklad zadání: „Na základě všeho, co jsme dosud probrali, mi pomozte napsat shrnutí mého podnikatelského plánu. Vytváříme [stručný popis produktu/služby], abychom vyřešili [hlavní problém] pro [cílovou skupinu]. Naším posláním je [poslání]. Trh má hodnotu [velikost] a roste díky trendům, jako jsou [klíčové trendy]. Naše řešení vyniká díky [jedinečným odlišujícím prvkům]. Používáme [obchodní model] s [podrobnostmi o cenách]. Mezi klíčové marketingové strategie patří [hlavní kanály]. Z finančního hlediska se zaměřujeme na [ARR v 1. roce] a dosažení ziskovosti do [měsíc/rok]. Naše dlouhodobá vize zahrnuje [plány růstu, nápady na expanzi]. “
- Odpověď:
Omezení při vytváření obchodního plánu s ChatGPT
Podnikatelský plán vytvořený pomocí ChatGPT může urychlit proces psaní, ale nedokáže automaticky odmítnout špatné nápady.
Pokud jsou vaše předpoklady nesprávné nebo logika slabá, neupozorní vás na to, pokud se nezeptáte. A to je jen jedna z několika mezer, na které je třeba dávat pozor.
Zde je několik dalších důvodů, proč byste měli hledat alternativy k ChatGPT:
- Chybějící kontext: Není možné automaticky načíst časový harmonogram projektu, prodejní cíle nebo historii společnosti, takže je nutné ručně vložit základní údaje.
- Nepřesnost finančních prognóz: Může navrhovat orientační čísla, ale nedokáže generovat přesné prognózy ani cenovou strategii na základě vašeho finančního plánu.
- Obecný tón bez přizpůsobení: Obsah generovaný umělou inteligencí je ve výchozím nastavení psán korporátním jazykem, pokud neurčíte požadovaný tón a cílové publikum.
- Žádná integrace úkolů nebo pracovních postupů: Nelze přiřadit úkoly klíčovým členům týmu ani propojit plán s výstupy; text budete muset přesunout do jiného systému.
- Chybějící vizuální prvky: ChatGPT dokáže popsat tabulky nebo vizuální prvky, ale nedokáže vložit časové osy, kontrolní seznamy nebo bannery jako součást vašeho procesu plánování podnikání.
👀 Věděli jste? Od spuštění ChatGPT dochází v průměru k 31 tisícům phishingových útoků denně.
📮 ClickUp Insight: 22 % našich respondentů je stále opatrných, pokud jde o používání AI v práci. Z těchto 22 % se polovina obává o soukromí svých dat, zatímco druhá polovina si není jistá, zda může důvěřovat informacím, které jim AI poskytuje.
ClickUp řeší oba tyto problémy pomocí robustních bezpečnostních opatření a generováním podrobných odkazů na úkoly a zdroje u každé odpovědi. To znamená, že i ty nejopatrnější týmy mohou začít využívat zvýšení produktivity, aniž by se musely obávat o bezpečnost svých informací nebo spolehlivost výsledků.
Vytvořte podnikatelský plán s ClickUp Brain
ClickUp spravuje všechny vaše projekty, dokumenty a komunikaci, urychlené automatizací a vyhledáváním pomocí umělé inteligence nové generace.
Je to skvělá alternativa k ChatGPT, která nabízí integrované, kolaborativní a praktické prostředí pro obchodní plánování.
Na rozdíl od ChatGPT, který generuje statický text, je ClickUp komplexní aplikací pro práci, která promění váš podnikatelský plán v dynamický, živý dokument.
ClickUp Docs
Nemusíte kopírovat výstupy AI do dokumentu Google Docs a trávit hodiny formátováním – vše se odehrává přímo v ClickUp Docs. Můžete vkládat sekce, jako je shrnutí, analýza trhu a finanční prognózy, do přehledných a organizovaných stránek.
Pomocí bloků drag-and-drop v ClickUp Docs můžete:
- Vložte tabulky pro rozdělení rozpočtů.
- Přidejte kontrolní seznamy pro další kroky nebo schválení.
- Zvýrazněte rizika nebo rozhodnutí pomocí bannerů.
- Vložte časové osy projektů, aby klíčové iniciativy zůstaly viditelné a aktuální.
- Připojte se přímo k relevantním úkolům, složkám a cílům přímo z vašeho dokumentu.
- Přizpůsobte si předem připravené šablony podnikatelských plánů tak, aby zdůrazňovaly klíčové detaily.
Docs vám také umožňuje označovat členy týmu a vkládat komentáře přímo do dokumentu. Pokud je třeba provést akci v řádku textu, například „upřesnit analýzu konkurence“, můžete jej okamžitě převést na úkol – přímo z dokumentu.
Zvýšíte tak produktivitu týmu a všichni budou přesně vědět, odkud úkol pochází a co je třeba udělat.
Naše nejnovější ocenění dopadu spolupráce s ClickUpem bylo při práci na plánu obsahu pro uvedení produktu na trh. Pomocí nástroje docs jsme byli schopni vytvořit a udržovat úložiště obsahu, které zahrnovalo hierarchickou strukturu, společnou úpravu a výkonné funkce vkládání.
Naše nejnovější ocenění dopadu spolupráce s ClickUpem bylo při práci na plánu obsahu pro uvedení produktu na trh. Pomocí nástroje docs jsme byli schopni vytvořit a udržovat úložiště obsahu, které zahrnovalo hierarchickou strukturu, společnou úpravu a výkonné funkce vkládání.
ClickUp Brain
ClickUp také nevyžaduje, abyste psali podnikatelský plán do noci, ani nemusíte mít po ruce všechna čísla, abyste mohli vyplnit prázdná místa.
Jeho pokročilý AI asistent, ClickUp Brain, je zabudován do každého dokumentu a úkolu. Rozumí vašemu pracovnímu prostoru, časovým osám a lidem, takže nemusíte prohledávat poznámky nebo přeformátovávat výstupy ChatGPT, aby vyhovovaly vašemu kontextu. Pokročilý jazykový model to už ví.
Řekněme, že píšete část věnovanou marketingové strategii:
- Požádejte ClickUp Brain, „Shrňte výsledky naší poslední e-mailové kampaně“, a ten načte data z propojených úkolů a dashboardů.
- Napište návrh poslání a vize podnikání v duchu vaší značky na základě firemních dokumentů a poznámek týmu.
- Uveďte další informace, jako jsou plány náboru, zeptejte se ClickUp Brain: „Kolik pozic je ještě volných ve třetím čtvrtletí?“ a on vám odpoví z vašeho náborového procesu.
Zmínili jsme již, že při používání ClickUp Brain můžete přepínat mezi různými velkými jazykovými modely (LLM), jako jsou ChatGPT, Claude a Gemini? To znamená, že pokud jste stále emocionálně připoutáni k GPT (no, každý máme své oblíbené), můžete i nadále používat ChatGPT v rámci ClickUp a také snížit časovou ztrátu způsobenou přepínáním kontextu.
Takto můžete napsat podnikatelský plán od nuly pomocí ClickUp Brain: Projděme si čtyři klíčové složky podnikatelského plánu na novém příkladu: americká značka B2B krmiv a doplňků pro domácí mazlíčky. Společnost poskytuje organické krmivo bez konzervantů pro psy a kočky a na požádání nabízí také směsi na míru pro další domácí mazlíčky.
1. Napsání prohlášení o poslání a vizi
Tuto výzvu můžete přizpůsobit pro ClickUp Brain:
„Napište prohlášení o poslání a vizi pro americkou značku B2B, která prodává organické krmivo pro psy a kočky bez konzervantů, s možností přizpůsobení složení pro další domácí mazlíčky.“
2. Popis produktu a služby
Na rozdíl od ChatGPT, ClickUp Brain extrahuje informace z vašeho pracovního prostoru a poskytuje kontextové odpovědi, takže nepotřebujete podrobné pokyny.
Stačí napsat:
„Popište hlavní nabídku této značky krmiv pro domácí zvířata v segmentu B2B, včetně typů produktů, jejich vlastností a toho, čím se liší od standardních značek krmiv pro domácí zvířata.“
3. Analýza trhu
ClickUp Brain vyhledává informace v reálném čase a v případě potřeby poskytuje podrobnou analýzu konkurence a trhu.
Použijte následující výzvu: „Pomozte mi napsat analýzu trhu s organickými krmivy pro domácí zvířata v USA, včetně cílové skupiny, trendů a konkurenčního prostředí.“
4. Obchodní model
Chytré a strategické návrhy získáte od ClickUp Brain s vysvětlením obchodního modelu připraveného k realizaci pomocí jednoduchého příkazu, jako je:
„Popište model výnosů a provozní strategii americké značky B2B krmiv pro domácí zvířata, která prodává organické, přizpůsobené produkty do obchodů s domácími zvířaty a maloobchodníkům.“
💡 Tip pro profesionály: Použijte příkaz ClickUp Brain (/ai) v ClickUp Docs, abyste jej mohli okamžitě spustit během psaní. Můžete také přeformulovat, zkrátit nebo rozšířit obsah, aniž byste museli opustit dokument.
Automatizace ClickUp
ClickUp však nekončí u psaní a spolupráce. Pomůže vám vytvořit kompletní pracovní postupy pro váš podnikatelský plán. Můžete přiřadit úkoly pro každou sekci, nastavit termíny a sledovat pokrok pomocí zobrazení stavu nebo časové osy.
Potřebujete pravidelné kontroly nebo hodnocení ze strany zainteresovaných stran? Nastavte si automatizace ClickUp, které vám bez námahy připomenou termíny nebo následné kroky.
Například automaticky přiřazujte následné úkoly, když někdo označí sekci jako „Připraveno ke kontrole“. Můžete také automaticky přiřazovat následné položky poté, co zainteresovaná strana přidá zpětnou vazbu.
ClickUp Dashboards
Chcete mít přehled o všem, co se děje? Vytvořte si svůj osobní dashboard pomocí ClickUp Dashboards! Můžete sledovat marketingové metriky, stav financování, průběh náboru a milníky produktového plánu – vše na jednom místě.
Přizpůsobte jej pomocí KPI, upozornění na překážky a živých aktualizací, abyste měli náskok a zapůsobili na zainteresované strany, aniž byste museli sestavovat nekonečné zprávy.
ClickUp doplňuje to, co ChatGPT nedokáže. S ClickUpem můžete:
- Vložte kontext reálného projektu – propojte dokumenty, úkoly, časové osy a cíle.
- Sledujte aktuální data pomocí šablon a vlastních polí.
- Vytvářejte přizpůsobený obsah s jasným hlasem značky.
- Prohlížejte a sledujte svůj podnikatelský plán pomocí vizuálních nástrojů, jako jsou Ganttovy diagramy, kontrolní seznamy a interaktivní panely.
- Pomocí ClickUp AI Agents můžete generovat stručné souhrny a zdůrazňovat praktické poznatky ze složitých dat nebo dlouhých diskusí.
- Poskytujte kontextové zprávy o stavu relevantním zainteresovaným stranám nebo vedoucím pracovníkům.
Stručně řečeno, ClickUp promění váš podnikatelský plán ze statického dokumentu na dynamický, praktický a kolaborativní pracovní postup. Pomocí inteligentní automatizované podpory překlenuje propast mezi plánováním a realizací.
👀 Věděli jste? 80 % vedoucích pracovníků v maloobchodu očekává, že jejich podniky zavedou automatizaci pomocí umělé inteligence.
📖 Přečtěte si také: Tipy pro zvýšení produktivity pro podnikatele
Vyzkoušejte nejlepší generátor podnikatelských plánů – ClickUp
ChatGPT vám pomůže s psaním. ClickUp vám pomůže s budováním.
ClickUp eliminuje roztříštěný chaos spojený s vytvářením a správou obchodního plánu pomocí více nástrojů. Už nemusíte vkládat obsah generovaný umělou inteligencí z ChatGPT do Google Docs ani sami kompilovat data.
ClickUp Brain dokáže automaticky psát nové sekce, přeformulovat nápady, stahovat aktualizace z vašeho pracovního prostoru a shrnovat schůzky nebo časové osy projektů. A ClickUp Docs dokáže vaše informace formátovat do strukturovaných a kolaborativních rámců.
Díky šablonám podnikatelských plánů mohou navíc majitelé malých startupů, freelanceri a zakladatelé startupů začít okamžitě pracovat. Strávíte méně času vymýšlením struktury a více času dosahováním pokroku.
Který nástroj si tedy vyberete: propojený software pro automatizaci pracovních postupů nebo samostatného asistenta pro psaní?
Zaregistrujte se zdarma na ClickUp a vytvořte, vylepšete, sledujte a realizujte perfektní podnikatelský plán ještě dnes!