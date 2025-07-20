Bezplatné šablony charakteristik postav pro spisovatele, tvůrce RPG a herních designérů

Máte jiskru – živý svět, postavu připravenou ožít. Otevřete notebook, usrkáváte předražené latte a… nic. 💭
Teď vás trápí otázky: Jakou mají dominantní ruku? Vyrostli v dvojjazyčném prostředí? Proč nenávidí svého šéfa?
Tvorba postav je inspirující, ale také náročná. 💪
Skvělá šablona charakteristiky postavy promění roztříštěné nápady ve strukturovaný vývoj. Ať už píšete román nebo vytváříte kampaň pro RPG, tyto šablony vám pomohou udržet konzistentnost a nezapomenutelnost vašich postav. ✍️
Co jsou šablony charakteristik postav?
Šablona charakteristiky postavy je strukturovaný dokument, který slouží k zaznamenávání a organizování informací o fiktivní postavě. 📝
Obvykle obsahuje pole pro základní údaje, jako je jméno, věk, barva očí, barva pleti, typ postavy, dominantní ruka, a hlubší vrstvy, jako jsou osobnostní rysy, vnitřní konflikty, vnější konflikty, motivace, jazyk, rodinné zázemí a významné události.
Spisovatelé, hráči RPG a vývojáři her používají tyto šablony k udržení konzistence postav napříč scénami, kampaněmi nebo příběhovými oblouky.
Pomáhají sledovat změny, vztahy a základní prvky, jako jsou tajemství, slabosti a sny. Některé zahrnují také schopnosti nebo síly, zejména pro sci-fi nebo fantasy prostředí.
Ať už digitální nebo tisknutelné, šablony charakteristik postav strukturovaně usnadňují tvorbu postav a snižují potřebu neustále se vracet ke starým poznámkám nebo listovat stránkami.
🧐 Věděli jste, že... Tolkien vytvořil celé jazyky, než dokončil psaní Pána prstenů. To je tvorba světa – a vytváření postav – na zcela nové úrovni.
Co dělá šablonu charakteristiky postavy dobrou?
Dobrá šablona charakteristiky postavy obsahuje všechna nezbytná pole potřebná k úplnému vytvoření a sledování života, vzhledu a vývoje postavy bez vynechání detailů. 🧠
Mezi klíčové funkce patří:
- Celé jméno, věk, datum narození
- Barva očí, barva vlasů, barva pleti, typ postavy, váha, dominantní ruka
- Osobnostní rysy, silné stránky, slabosti, obavy, vnitřní konflikty a vnější konflikty
- Pozadí: rodina, přátelé, nepřátelé, dětství, rodné město, vzdělání
- Jazyky, kterými mluvíte nebo které znáte
- Vysněná práce, cíle, motivace, systém přesvědčení, návyky
- Klíčové životní události, vztahy a vzpomínky, které formovaly postavu
- Milostné příběhy, rivalita nebo nevyřešené konflikty
- Popište jejich způsob vyjadřování, řeč těla a jedinečné vlastnosti.
- Inventář, dovednosti, schopnosti nebo magie (pro postavy z RPG nebo sci-fi)
- Poznámky o tom, jak je vnímají ostatní postavy nebo jak na ně působí
- Sekce pro další poznámky, tajemství a charakterové oblouky
- Časová osa nebo kapitoly (pro spisovatele)
- Upravitelný nebo tisknutelný layout pro flexibilitu napříč médii.
🎉 Zajímavost: Pixar používá pravidlo zvané „Každá postava věří, že je hrdina. “ Dokonce i padouch. 😈
14 šablon charakteristik postav, které musíte znát
Pokaždé, když vytváříte postavu, není důvod objevovat Ameriku.
💡 Tip pro profesionály: Do šablony přidejte sekci „Tajemství“. Postavy s tajemstvím jsou vždy zajímavější.
S tímto tipem – a mnoha dalšími, které se chystají – se ponořte do nejlepších šablon charakteristik postav, které vám pomohou oživit vaše fiktivní postavy. 🎭
1. Šablona pro plánování knihy ClickUp
Šablona ClickUp Book Planning Template je určena pro spisovatele, kteří chtějí mít úplnou kontrolu nad projektem, aniž by museli používat pět různých aplikací. Namísto lepících papírků a neuspořádaných dokumentů vám tato šablona umožní zmapovat postavy, kapitoly, časové osy a dějové oblouky na jednom místě.
Hodí se nejlépe pro dlouhodobé plánování – například pro romány nebo seriály s více dějovými liniemi –, kde musíte skloubit časové osy, narativní oblouky a fáze publikování.
Díky funkci ClickUp Collaboration Detection je spolupráce hladká, ať už společně píšete román nebo pracujete s editorem. Díky úpravám v reálném čase, okamžité synchronizaci mezi zařízeními a indikátorům živého psaní zůstávají všichni v obraze, aniž by jim unikly nějaké aktualizace nebo došlo k nedorozuměním.
Komentáře, změny úkolů a úpravy dokumentů se zobrazují okamžitě, což usnadňuje brainstorming, revize a společný posun projektu vpřed v jednom sdíleném prostoru. V závislosti na vašem pracovním postupu můžete přepínat mezi zobrazeními: kapitoly, podrobnosti o postavách nebo kompletní časová osa psaní.
✍️ Proč ji spisovatelé milují
- Organizujte úkoly pomocí stavů, jako je předběžné psaní, editace, revize a publikování.
- Vytvořte vlastní pole pro dějové body, postavy, místa a kapitoly.
- Přepínejte mezi 7 zobrazeními, včetně Priority, Detaily románu a Proces psaní.
- Sledujte pokrok v reálném čase a spolupracujte s editory nebo spoluscenáristy.
🔑 Ideální pro: Spisovatele, kteří píší romány a potřebují sledovat postup příběhu, vývoj postav a více dějových linií najednou.
🧐 Věděli jste? Společnost Brand Right Marketing použila šablony úkolů ClickUp k zefektivnění více než 40 webových projektů najednou – bez zbytečného chaosu.
2. Šablona osnovy příběhu ClickUp
Šablona osnovy příběhu od ClickUp je určena pro spisovatele, kteří chtějí mít jasno, než začnou psát. Toto nastavení založené na seznamech vám umožní rozvrhnout jednotlivé scény, sledovat vývoj postav a kontrolovat tempo napříč několika dějstvími nebo časovými osami. Je ideální pro spisovatele, kteří uvažují v rytmu a potřebují vidět kostru příběhu, než začnou vrstvit dialogy nebo popisy.
Tuto šablonu v pozadí pohání ClickUp Docs. Získáte přehledný prostor pro návrh scén, vytváření vnořených stránek pro různé dějové linie nebo postavy a organizování výzkumu nebo generování osnov na jednom místě.
Spolupráce v reálném čase a přiřazování úkolů vám umožní psát a spravovat pracovní postupy, aniž byste narušili rytmus. Navíc vestavěná historie verzí vám umožní sledovat každou úpravu, vrátit se k dřívějším návrhům a volně experimentovat, aniž byste ztratili svou původní práci.
✍️ Proč ji spisovatelé milují
- Přiřaďte stavy jako Návrh, Úprava, Revize, Korektura a Dokončeno.
- Rozdělte svůj příběh na kapitoly nebo dějství pomocí karet úkolů, které lze přetahovat myší.
- Vytvořte speciální sekce pro dějství, kapitoly nebo časové osy.
- Propojte poznámky k postavám, nastavení a vedlejší dějové linie v rámci každé scény.
🔑 Ideální pro: Spisovatele, kteří se chtějí soustředit výhradně na strukturu – dějové zvraty, klíčové momenty a tempo – bez nutnosti spravovat celý publikační proces.
💡 Tip pro profesionály: Použijte „metodu ledovce“. V příběhu by se mělo objevit pouze 10 % detailů vaší postavy. Ale vy byste měli znát těch zbývajících 90 %.
3. Šablona ClickUp Storyboard
Šablona ClickUp Storyboard je připravená tabule, která vám poskytne přehled o celém projektu. Je ideální pro vizuální myslitele, kteří raději vidí vztahy mezi scénami, než aby lineárně četli text.
Ať už vytváříte filmovou sekvenci, děj videohry nebo vizuální nástin románu rozděleného na kapitoly, tato šablona vám umožní načrtnout dějové zvraty, přechody a tempo v jednom vizuálním prostoru. Nejde tolik o správu úkolů, jako spíše o celkový přehled.
O šablonách ClickUp jeden uživatel říká:
Největší změnou, kterou pro mě ClickUp přinesl, byly přizpůsobitelné šablony a možnost zajistit konzistenci napříč všemi našimi nemovitostmi v jakékoli oblasti, takže zákaznická zkušenost je stejná bez ohledu na to, do které pobočky Convene se zákazník vydá.
✍️ Proč ji spisovatelé milují
S touto šablonou storyboardu můžete:
- Rozvrhněte klíčové scény nebo sekvence pomocí vizuální mřížky.
- Přetahujte prvky příběhu, jak se vyvíjejí.
- Spolupracujte živě s ostatními tvůrci na plánování dialogů, akcí nebo vizuálních prvků.
- Propojte podpůrné materiály nebo poznámky přímo s kartami storyboardu.
🔑 Ideální pro: Vývojáře her, filmaře a vizuální scénáristy, kteří nejprve vytvářejí náčrtky a až poté scénáře – zvláště užitečné pro mapování nelineárních dějů nebo scén s velkým množstvím dialogů.
🧐 Věděli jste? Dialog je jedním z nejúčinnějších způsobů, jak odhalit téma, aniž byste ho museli vyslovit.
4. Šablona pro plánování příběhu ClickUp
Šablona ClickUp Story Planning Template je určena pro spisovatele, kteří chtějí mít všechny pohyblivé části svého příběhu na jednom místě – od charakterových vlastností a nastavení až po rozbor scén a dějové linie. Na rozdíl od rigidních osnov se tato šablona přizpůsobuje vyvíjejícím se narativům a chaotickým středním návrhům.
Na rozdíl od základních osnov vám tato šablona ve formě složky umožňuje rozvíjet vaše nápady tak, jak se vyvíjejí. S 30 jedinečnými stavy odráží každou fázi vašeho tvůrčího procesu.
S ClickUp Brain nejen plánujete chytřeji, ale také píšete chytřeji. Vrstva AI vám pomáhá generovat obsah, shrnout charakterové oblouky a automatizovat aktualizace stavu napříč scénami. Ptejte se jí na otázky týkající se vašeho příběhu, vytvářejte nové nápady a sledujte, jak se úkoly formují v reálném čase, aniž byste museli přepínat mezi nástroji nebo ztrácet soustředění.
✍️ Proč ji spisovatelé milují
- Vytvořte podrobné profily pro každou postavu, včetně věku, minulosti, rodiny a nedostatků.
- Vytvořte si karty scén a označte je podle kapitol nebo aktů.
- Sledujte vývoj příběhu prostřednictvím několika stavů pracovního postupu.
- Přidejte poznámky o vztazích, motivacích a nevyřešených zápletkách.
🔑 Ideální pro: Spisovatele, kteří pracují s více úhly pohledu, vedlejšími zápletkami a dynamickými charakterovými oblouky a potřebují strukturovaný systém pro správu vyvíjejících se návrhů, vnitřních konfliktů a vrstevnatých dějových linií.
💡Tip pro profesionály: Používejte AI pro přepisy uprostřed scénáře, ne pro studený start. AI funguje nejlépe, když už máte načrtnutou základní scénu.
5. Šablona dokumentu pro návrh hry ClickUp
Šablona dokumentu ClickUp Game Design Document slouží jako vaše komplexní vývojové centrum. Je určena pro týmy, které vytvářejí vše od sci-fi stříleček po útulné farmářské simulátory.
Můžete definovat herní mechaniky, načrtnout svět vaší postavy, zmapovat dějové oblouky a spravovat své pracovní postupy. Už nemusíte prohledávat e-maily, soubory nebo papírové poznámky. Vše je živé, propojené a sdílené.
✍️ Proč ji spisovatelé milují
- Naplánujte herní funkce, systémy postav a postup v úrovních.
- Rozdělte základní mechaniky a ovládání na úkoly.
- Dokumentujte aktiva, jako jsou audio, uživatelské rozhraní a design prostředí.
- Používejte dokumenty pro spolupráci a tabule, aby byl celý tým v souladu.
🔑 Ideální pro: Vývojáře her, kteří chtějí vytvořit podrobný plán pro herní a narativní prvky a zároveň sledovat každou část procesu v reálném čase.
6. Šablona návrhu knihy ClickUp
Šablona návrhu knihy ClickUp je vaším nepostradatelným nástrojem pro vytvoření profesionální prezentace, která nezapomene na žádný detail. Spravujte celý svůj návrh na jednom místě – nemusíte se zabývat více dokumenty nebo verzemi.
Obsahuje prostor pro koncept, zápletku, ukázkové kapitoly, rozbor postav a sledování odeslaných příspěvků.
✍️ Proč ji spisovatelé milují
- Vytvořte sekce pro synopsi, ukázkové kapitoly a přehled trhu.
- Sledujte milníky, jako jsou termíny odevzdání a odpovědi vydavatelů.
- Přidejte vlastní pole pro počet slov, žánr a segmenty publika.
- Spolupracujte na návrzích pomocí živé editace a aktualizací stavu.
🔑 Ideální pro: Spisovatele, kteří se připravují na prezentaci před vydavateli a chtějí jasný, dobře organizovaný formát, aby mohli profesionálně představit svůj nápad na knihu, postavy a styl vyprávění.
💡Tip pro profesionály: Vyzkoušejte „test třetí strany“. Napište scénu, ve které je jiná postava popisuje za jejich zády. Donutí vás to zamyslet se nad tím, jak vaše postava působí, nejen nad tím, jaká je uvnitř.
7. Šablona charakteristiky postavy Notion od Skylar
Šablona charakteristik postav Skylar na Notion je navržena s důrazem na jednoduchost a flexibilitu. Je ideální pro osobní projekty, kde musíte zachytit vše od barvy očí až po vnitřní konflikty v přehledném, editovatelném formátu.
Jedná se o promyšlený dokument, do kterého můžete zaznamenávat podrobnosti jako věk, jazyk, nedostatky, vztahy a upravovat jednotlivé sekce podle toho, jak se vaše postava vyvíjí.
✍️ Proč ji spisovatelé milují
- Vyplňte klíčová pole, jako je vzhled, osobnost a minulost.
- Přizpůsobte si sekce podle žánru nebo světa vašeho příběhu.
- Sledujte konzistenci dialogů, motivací a fyzických popisů.
- Upravujte přímo v Notion bez starostí s formátováním.
🔑 Ideální pro: Spisovatele a nadšence, kteří chtějí minimalistický, editovatelný charakterový list, aby mohli vytvářet postavy jasně a rychle, zejména pro beletrii, fanfikce a osobní vyprávění příběhů.
💡Tip pro profesionály: Použijte vlastní pole k označení úkolů podle mentální energie. Většina aplikací pro produktivitu vám umožňuje vytvářet vlastní štítky nebo značky, které můžete použít ke seskupení práce podle úrovně soustředění.
8. Pracovní list Twinkl pro porozumění vyšetřování postav
Pracovní list pro porozumění postavám od Twinkl je určen pro použití ve třídě, ale překvapivě dobře funguje i pro spisovatele a vývojáře her.
Pomáhá rozebrat charakterové vlastnosti, motivace a vnější konflikty ve strukturovaném, vzdělávacím formátu. Je ideální při vytváření postav od nuly nebo při přepracovávání stávajících. Je obzvláště užitečná při přepisování, kdy potřebujete otestovat konzistenci své postavy.
Důraz je kladen na pochopení chování, což z ní činí spolehlivý nástroj pro mapování toho, jak by postava mohla reagovat v různých scénách nebo vztazích.
✍️ Proč ji spisovatelé milují
- Analyzujte, jak postava reaguje na klíčové události.
- Identifikujte nedostatky, silné stránky a změny v postoji.
- Procvičujte si jasné shrnutí charakterových oblouků.
- Podporujte hlubší přemýšlení o vztazích a rozhodnutích.
🔑 Ideální pro: Spisovatele, kteří chtějí zdokonalit své schopnosti analyzovat a popisovat postavy, a pedagogy, kteří chtějí učit porozumění příběhu pomocí strukturovaných pracovních listů.
9. Twinkl Character Description Word Mat
Šablona Character Description Word Mat od Twinkl je vizuální pomůcka plná popisného slovníku, uspořádaná podle charakteristik, jako jsou vlasy, obličej, tělo, hlas, oblečení a pohyby.
Nejedná se o vyplnitelnou šablonu, ale o nástroj navržený tak, aby pomohl spisovatelům (a studentům) překročit rámec obecných popisů a přidat hloubku jejich popisům postav. Je vhodný pro rozšíření výběru slov při tvorbě nebo revizi postav. Tento revizní nástroj, maskovaný jako nástroj pro budování slovní zásoby, je ideální pro omezování klišé a posílení smyslového popisu.
✍️ Proč ji spisovatelé milují
- Najděte silná a rozmanitá přídavná jména, abyste se vyhnuli opakujícím se frázím.
- Využijte cílené slovní zásoby pro fyzické vlastnosti a chování.
- Vytiskněte si ji jako referenční materiál na stůl nebo ji zobrazte digitálně během psaní.
- Podporujte konkrétnější, smyslově bohatší charakterové vlastnosti a akce.
🔑 Ideální pro: Spisovatele, pedagogy nebo studenty, kteří chtějí popisy postav učinit podrobnějšími a expresivnějšími, aniž by je příliš vysvětlovali nebo opakovali stejné formulace.
🧐 Věděli jste? Opakující se předměty a motivy mohou posílit jak postavu, tak téma. Pokud jsou spojeny s emocionální cestou postavy, mohou rozbité hodinky, rodinné dědictví nebo zamčené dveře tiše posílit hlubší narativní poselství.
10. Twinkl Příklady popisu postav – rámce pro psaní
Příklady popisu postav – Writing Frames od Twinkl jsou strukturované průvodce obsahující vzorové popisy, které pomáhají vysvětlit „jak“ napsat efektivní profily postav.
Díky ilustrovaným postavám a ukázkám bohatým na adjektiva vám tyto rámce ukážou, jak efektivně popsat vzhled, emoce a chování. Použijte je, když se zaseknete, a přeformulujte detaily postav během úprav – pomohou vám vytvořit rytmus a srozumitelnost.
✍️ Proč ji spisovatelé milují
- Prohlédněte si ukázkové pasáže, abyste se naučili psát silné postavy.
- Pomocí vizuálních podnětů brainstormujte fyzické a emocionální vlastnosti.
- Procvičujte popisování postav pomocí tónu a výrazů.
- Zlepšete své psaní tím, že se zaměříte na nedostatky, emoce a jemné náznaky.
🔑 Ideální pro: pedagogy a začínající spisovatele, kteří se chtějí naučit efektivní techniky tvorby postav a zároveň rozvíjet své popisné schopnosti na základě návodných příkladů.
💡 Tip pro profesionály: Každý smysluplný příběh začíná psychologickou ranou. Jejich vnější cíl je jen zástěrka. Najděte tu ránu a každá volba, chyba a proměna začne dávat smysl.
11. Šablona pro vývoj postav Squibler
Šablona pro vývoj postav od Squibleru je určena pro seriózní spisovatele, kteří pracují na románech, scénářích nebo epizodických příbězích a potřebují zdokumentovat vše o svých postavách.
Zahrnuje vše od dominantní ruky a barvy očí až po traumata, neřesti, narativní složení a dokonce i oblíbená jídla.
✍️ Proč ji spisovatelé milují
- Sledujte podrobně osobní informace, fyzické vlastnosti a rodinné zázemí.
- Prozkoumejte zvyky, sny, minulá traumata a opakující se vnitřní konflikty.
- Zaznamenávejte vztahy, nepřátele a klíčové vlivy.
- Uspořádejte si charakterové oblouky a změny chování postav v průběhu příběhu.
🔑 Ideální pro: Románové spisovatele, scenáristy a autory dlouhých příběhů, kteří vytvářejí komplexní postavy, které se vyvíjejí, zejména při práci v žánrech jako sci-fi, drama nebo fantasy.
💡Tip pro profesionály: Prozkoumejte neznámé formáty a různé typy psaní, abyste zdokonalili své základní dovednosti. Pokud píšete romány, zkuste napsat scénář. Pokud máte rádi poezii, zkuste copywriting.
12. Šablona charakteristiky postavy Genially
Šablona charakteristiky postavy od Genially je plně interaktivní animovaná prezentace pro digitální vyprávění příběhů a tvorbu postav zaměřených na hry.
Přidejte vizuální prvky, videoklipy, zvukové soubory a designové prvky a přizpůsobte si dynamický list, který je k dispozici online nebo jej lze stáhnout v různých formátech. Je to nástroj, díky kterému budou vaše postavy vypadat stejně skvěle, jako ve skutečnosti jsou.
✍️ Proč ji spisovatelé milují
- Přidejte animované avatary a screenshoty z hraní.
- Zvýrazněte statistiky, schopnosti a úspěchy ve hře.
- Přidejte multimédia, jako jsou hlasové klipy nebo ukázky cutscén.
- Zveřejněte a sdílejte svůj list s herními komunitami.
🔑 Ideální pro: Vývojáře her, streamery nebo hráče, kteří chtějí prezentovat biografie a statistiky postav ve vizuálně bohatém, interaktivním formátu pro online vyprávění příběhů, portfolia nebo fanouškovské stránky.
💡Tip pro profesionály: Čtenáři se upnou na postavy, které působí jako skuteční lidé, a lidé jsou plní rozporů. Vytvářejte postavy na základě rozporů. Vytvářejte napětí uvnitř postavy, nejen v ději.
13. Šablona kreslené postavy Freepik
Šablona kreslených postav od Freepik pomáhá tvůrcům vytvářet animované postavy pro motion design, storyboardy nebo digitální hry. Tato šablona obsahuje škálovatelnou vektorovou grafiku (AI, EPS, SVG) s postavami v celé postavě s vyměnitelnými výrazy obličeje, postoji a emocemi.
Ideální pro vytvoření jednotného vzhledu napříč vizuálními scénami nebo generování více póz pro postavy ve vašem projektu.
✍️ Proč ji spisovatelé milují
- Přizpůsobte si pózy, oblečení a rysy obličeje postav.
- Vytvářejte sprite listy pro vývoj her nebo pohyblivé grafiky.
- Vytvářejte statické ilustrace postav s emocionální hloubkou.
- Exportujte do různých formátů, jako jsou JPG, SVG a EPS, pro použití na různých platformách.
🔑 Ideální pro: Animátory, herní designéry a vypravěče, kteří chtějí flexibilní, editovatelnou základnu pro vytváření a prezentaci vizuálně expresivních postav pro digitální projekty.
🧐 Věděli jste? Spisovatelé využívají vnitřní mylné představy – jako pocit, že si nezaslouží lásku, nebo strach z neúspěchu – k podnícení proměny. Zničení těchto přesvědčení nejen prohlubuje charakter postavy.
14. Šablona profilu postavy Reedsy
Šablona charakteristiky postavy od Reedsy je strukturována tak, aby vám pomohla prozkoumat povrch, historii a vnitřní motivace postavy. Na základě myšlenky, že lidé mají vrstvy – kůži, maso a jádro – se tato šablona zabývá historií a vnitřními motivacemi vaší postavy.
Nepíšete jen o barvě očí a hlasu, ale také zkoumáte jejich motivace, vztahy a životní cíle.
✍️ Proč ji spisovatelé milují
- Vytvářejte postavy od fyzických rysů až po hlubokou psychologii.
- Zamyslete se nad vnitřními konflikty, formativními událostmi a plány.
- Objasněte, jak postavy mluví, jednají a smýšlejí o ostatních.
- Sledujte emoce, obavy a vzorce chování.
🔑 Ideální pro: Autory a scenáristy, kteří chtějí dokonale porozumět svým postavám, zejména těm, kteří pracují s charakterovými oblouky vyžadujícími emocionální hloubku a dlouhodobou transformaci.
Od prvního návrhu po finální verzi – vytvořte lepší postavy s ClickUp
Šablony vám nejen ušetří čas, ale také vašim postavám dodají na realističnosti. 🔍
Ať už připravujete obsazení svého románu, vytváříte NPC pro nové RPG nebo plánujete dialogy pro svou hru, správný charakterový list zajistí, že vám nic neunikne.
Přestaňte se zabývat detaily a soustřeďte se na to, co je důležité: konflikty, vývoj a hlas. Od podrobných příběhů po přehledné vizuální prvky – tyto šablony promění roztříštěné nápady ve strukturovanou kreativitu.
A pokud vás unavuje přepínání mezi dokumenty, ClickUp vše sjednotí pod jednou střechou – včetně poznámek, osnov, časových os a nástrojů pro psaní založených na umělé inteligenci. Nepotřebujete další záložky – potřebujete pracovní prostor, kde může váš příběh žít a růst.
