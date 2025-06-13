10 nejlepších alternativ a konkurentů Quickbase v roce 2025

Trh s low-code platformami zažívá boom a Quickbase je v této oblasti velkým jménem.
Ale ne každý je fanouškem. Možná se vám rozhraní zdá neohrabané, ceny jsou příliš vysoké nebo prostě potřebujete něco flexibilnějšího. Ať už je důvod jakýkoli, nemusíte se omezovat pouze na jednu platformu pro vývoj aplikací.
Existuje spousta skvělých alternativ, od výkonných nástrojů s mnoha funkcemi až po cenově dostupné možnosti. Podívejme se tedy na nejlepší konkurenty Quickbase a najděme tu správnou platformu pro vaše podnikání.
Co je Quickbase?
Quickbase je platforma s nízkými požadavky na kódování, která vám umožňuje vytvářet vlastní aplikace bez nutnosti zabývat se složitým kódováním. Ať už jde o automatizaci pracovních postupů, správu projektů nebo řešení konkrétních obchodních výzev, vše zvládnete několika kliknutími.
Stahuje data z více systémů a poskytuje vám přehled v reálném čase na jednom místě, aniž byste museli přeskakovat mezi tabulkami. Automatizace zvládá opakující se práce a zvyšuje efektivitu vašeho týmu. A díky intuitivnímu nástroji pro tvorbu pomocí drag-and-drop je navrhování vlastních obchodních aplikací snadné.
Jste neustále v pohybu? Quickbase má mobilní aplikaci pro iOS a Android, díky které budou všichni v synchronizaci. Správci mohou snadno spravovat uživatele, prosazovat bezpečnost a zajišťovat integritu dat, zatímco týmy pracují chytřeji díky interaktivním reportům a praktickým informacím.
Omezení Quickbase
Quickbase je spolehlivý nástroj pro vytváření vlastních aplikací, ale má i své nevýhody. Zde je několik problémů, na které můžete narazit:
- Omezení sandboxu: Funkce sandboxu Quickbase, která je k dispozici pouze u určitých tarifů, umožňuje pouze jeden sandbox na živou aplikaci a nepodporuje akce, webhooky ani propojené tabulky.
- Problémy s načítáním dat: Načítání dat z propojených tabulek je často komplikované, což znesnadňuje rychlé získání potřebných informací.
- Dynamické nastavení formulářů: Konfigurace formulářů, které se mění na základě zadání uživatele, vyžaduje další úsilí a čas.
- Export konfigurací: Shrnutí nebo export nastavení konfigurace aplikace není jednoduché, což ztěžuje dokumentaci.
- Nedostatky mobilní aplikace: Mobilní verze postrádá klíčové funkce webové aplikace, což může být pro uživatele na cestách omezující.
- Náročnost osvojení: Přestože se jedná o platformu bez nutnosti programování, Quickbase může být obtížné zvládnout, zejména pro ty, kteří nejsou obeznámeni s databázemi nebo vývojem aplikací.
Tyto potíže vás možná přimějí hledat konkurenty Quickbase, kteří budou perfektně vyhovovat pracovnímu postupům vašeho týmu.
👀 Věděli jste, že... Podle amerického ministerstva práce a statistiky poroste počet pracovních míst pro softwarové vývojáře v příštím desetiletí o 17 % (mnohem rychleji než průměr)!
Co byste měli hledat v alternativách k Quickbase?
Při výběru alternativy Quickbase se zaměřte na své cíle.
Vytváříte jednoduché pracovní postupy nebo potřebujete platformu, která zvládne složité obchodní procesy? Hledáte snadné přizpůsobení nebo je pro vás nejdůležitější bezpečnost?
Ať už jsou vaše potřeby jakékoli, zde jsou klíčové faktory, které je třeba mít na paměti:
- Snadné použití a přizpůsobení: Nikdo se nechce potýkat se složitým nastavením. Skvělá platforma bez nutnosti programování by vám měla umožnit snadno vytvářet pracovní postupy, formuláře a řídicí panely pomocí nástrojů typu drag-and-drop.
- Škálovatelnost a výkon: S růstem vaší firmy by měla růst i vaše platforma pro vývoj aplikací. Zpracování velkých datových sad, vlastních databází a složitých procesů by nemělo zpomalovat chod firmy.
- Integrace a automatizace: Silná low-code platforma by měla nabízet hladkou integraci s CRM, ERP, Google Workspace, SQL databázemi a nástroji třetích stran pro efektivní správu dat.
- Spolupráce a správa uživatelů: Týmová práce v reálném čase, přístup na základě rolí, schvalovací pracovní postupy a oznámení udržují váš tým v kontaktu a projekty v pohybu.
- Bezpečnost a soulad s předpisy: Vaše obchodní aplikace potřebují špičkovou ochranu. Hledejte oprávnění založená na rolích, šifrování, auditní protokoly a soulad s SOC 2, HIPAA a GDPR.
- Reporting a analytika: Skvělé softwarové řešení pro firmy neslouží jen ke správě dat, ale také vám pomáhá jim porozumět. Integrované nástroje pro reporting, dashboardy a vizualizaci dat promění surová data v užitečné informace.
- Mobilní přístupnost: Práce se ne vždy odehrává u stolu. Aplikace optimalizovaná pro mobilní zařízení s offline přístupem vám zajistí, že zůstanete ve spojení, ať jste kdekoli.
- Ceny a licence: Nikdo nemá rád skryté poplatky. Transparentní ceny, které se přizpůsobují vašemu podnikání, bez překvapivých nákladů za integraci, další uživatele nebo pokročilé funkce, jsou nutností.
Alternativy k Quickbase v kostce
|Název nástroje
|Klíčové funkce
|Nejlepší pro
|Ceny
|ClickUp
|Správa projektů a úkolů, přizpůsobené pracovní postupy, automatizace s minimem kódu, AI agenti, více než 15 zobrazení, tabulkové zobrazení, šablony, sledování času, více než 1 000 integrací
|Řízení projektů a vlastní pracovní postupy
|Zdarma; placené tarify začínají na 7 $/uživatel/měsíc
|Airtable
|Hybridní tabulkový procesor a databáze, vlastní pole, propojené tabulky, automatizace, více zobrazení, integrace, mobilní aplikace
|Vytváření a správa vlastních databází
|Zdarma; placené tarify začínají na 20 $/uživatel/měsíc
|Zoho Creator
|Nástroj pro tvorbu aplikací s nízkými nároky na programování, Zia AI, BI analytika, integrace plateb, REST API, 99,9% dostupnost
|Tvorba aplikací s minimem kódu a automatizace pracovních postupů
|Cena začíná na 12 USD/uživatel/měsíc
|Smartsheet
|Rozhraní ve stylu tabulkového procesoru, zobrazení mřížky/karty/Ganttova diagramu/kalendáře, automatizace pracovních postupů, DataMesh, Brandfolder, zabezpečení CMEK
|Řízení projektů pomocí tabulek
|Zdarma; placené tarify začínají na 12 USD/uživatel/měsíc
|Appian
|Koordinace procesů, RPA, AI, datová struktura, dynamické reportování, aplikace pro mobilní zařízení, správa případů
|Automatizace složitých obchodních procesů
|Ceny na míru
|Platforma Mendix
|Pokročilé IDE, AI asistent, komponovatelná architektura, předem připravené integrace, rychlé nasazení
|Rychlý vývoj aplikací a automatizace procesů
|Zdarma; od 1 027 $/měsíc
|Caspio
|Nástroj pro tvorbu aplikací bez kódování, AI asistent, REST API, funkce SQL, integrace plateb, FileStor CDN
|Malé podniky vytvářející vlastní databázové aplikace
|Cena začíná na 100 $/měsíc
|Oracle APEX
|Nástroj pro tvorbu webových aplikací s minimem kódování, interaktivní přehledy, asistent AI, data REST, podpora PWA, lokalizace
|Aplikace pro podniky s Oracle Cloud
|Vždy zdarma; placené tarify začínají na 122 $/měsíc
|Monday. com
|Přizpůsobitelné pracovní postupy, automatizační recepty, více než 200 integrací, rámec aplikací, analýzy v reálném čase, nástroje AI
|Vytváření přizpůsobitelných pracovních postupů
|Zdarma; placené tarify začínají na 12 USD/uživatel/měsíc
|Kintone
|Vlastní aplikace, více než 25 typů datových polí, podrobná oprávnění, automatizace pracovních postupů, grafy, historie revizí
|Vlastní aplikace a pracovní postupy pro malé podniky
|Cena začíná na 16 USD/uživatel/měsíc
10 nejlepších alternativ k Quickbase
Jste připraveni na změnu? Těchto 10 alternativ Quickbase vám pomůže vytvořit vlastní aplikace bez nutnosti programování:
1. ClickUp (nejlepší pro řízení projektů a přizpůsobené pracovní postupy)
Pokud hledáte alternativu k Quickbase, která nabízí správu úkolů, přizpůsobené pracovní postupy a automatizaci bez nutnosti programování, ClickUp by mohl být pro vás ideální volbou. Je určen pro týmy, které chtějí výkonné nástroje s minimálními požadavky na programování, aniž by se musely potýkat s problémy tradičních databázových platforem.
ClickUp opravdu vyniká díky automatizacím s minimem kódu a agentům využívajícím umělou inteligenci. S automatizacemi můžete nastavit vlastní pravidla, která automaticky přiřazují úkoly, aktualizují stavy nebo odesílají oznámení – bez nutnosti kódování.
Vizuální nástroj pro automatizaci usnadňuje komukoli zefektivnit procesy a eliminovat opakující se práci. Ale to není vše: AI agenti ClickUp, dostupní v seznamech a ClickUp Chat, posouvají automatizaci na další úroveň. Tito inteligentní asistenti zvládnou rutinní úkoly, zodpoví otázky a dokonce vám pomohou spravovat projekty, takže se váš tým může soustředit na to nejdůležitější.
Nejlepší na tom je, že vše je hluboce integrováno s ClickUp Tasks. Můžete vytvářet úkoly s bohatými detaily, vlastními poli, závislostmi a kontrolními seznamy, což zajišťuje, že každý aspekt projektu je efektivně sledován a spravován. Platforma podporuje pokročilé filtrování, třídění a seskupování, což týmům umožňuje přizpůsobit svůj pracovní prostor tak, aby vyhovoval jedinečným procesům a potřebám reportingu.
Projektový management ClickUp založený na umělé inteligenci jde ještě o krok dál a poskytuje vám úplnou kontrolu nad plánováním, sledováním a prováděním práce. Preferujete Ganttovy diagramy pro časové osy? Potřebujete zobrazení pracovní zátěže pro vyvážení zdrojů? Chcete jednoduchou Kanbanovou tabuli? Máte na výběr – přesněji řečeno více než 15 způsobů, jak vizualizovat své projekty.
Pokud je pro vás prioritou organizace dat, funkce Table View od ClickUp promění ClickUp v přizpůsobenou databázi, která se skvěle hodí pro CRM nebo sledování čehokoli jiného, co váš tým potřebuje. A díky hotovým šablonám je nastavení rychlé, takže se můžete soustředit na práci místo na formátování.
Spolupráce je také snadná. Komentáře v aplikaci, sdílení souborů a zmínky kontextualizují diskuse, zatímco šablony komunikačních plánů vám pomohou začít během několika minut. A díky integraci se Slackem a Google Workspace máte jistotu, že vše zůstane propojené.
A samozřejmě je tu také ClickUp Project Time Tracking – protože vědět, kam směřují hodiny vašeho týmu, je stejně důležité jako řízení samotné práce. Vytvářejte zprávy, identifikujte úzká místa a udržujte hladký průběh pracovních postupů, aby byla každá minuta dobře využita.
Nejlepší funkce ClickUp
- Optimalizujte svůj pracovní postup pomocí automatizace ClickUp Brain založené na umělé inteligenci a přizpůsobte ji tak, aby dokonale vyhovovala potřebám vašeho týmu.
- Udržujte konverzace o projektech v souvislosti s úkoly pomocí ClickUp Chat. Označujte členy týmu, propojujte projekty a udržujte diskuse na správné úrovni.
- Sledujte a dosahujte svých cílů s ClickUp Goals, ať už denních, týdenních, čtvrtletních nebo ročních, na jednom jednoduchém místě.
- Naplánujte strategie a procesy v ClickUp Whiteboards a poté je přímo propojte se svými úkoly a projekty, abyste zjednodušili pracovní postupy.
- Připravte se na úspěch pomocí předem připravených šablon pro řízení projektů a přizpůsobte je přesně potřebám svého týmu.
Omezení ClickUp
- Některé zobrazení ClickUp zatím nejsou v mobilní aplikaci k dispozici.
- Široká škála funkcí může pro firemní uživatele představovat určitou náročnost na osvojení.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 500 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
ClickUp se mi líbí, protože umí automatizovat procesy, od změny vlastnictví na základě stavu úkolu až po sledování času, který uživatelé stráví prací na úkolu. Je to skvělý nástroj pro spolupráci na projektech, které vyžadují zapojení více lidí, včetně třetích stran.
📮ClickUp Insight: 88 % respondentů našeho průzkumu používá AI pro své osobní úkoly, ale více než 50 % se bojí ji používat v práci. Tři hlavní překážky? Nedostatečná integrace, nedostatek znalostí nebo obavy o bezpečnost.
Ale co když je AI zabudována do vašeho pracovního prostoru a je již zabezpečená? ClickUp Brain, vestavěný AI asistent ClickUp, to umožňuje. Rozumí pokynům v běžném jazyce, řeší všechny tři obavy spojené s přijetím AI a zároveň propojuje váš chat, úkoly, dokumenty a znalosti v rámci celého pracovního prostoru. Najděte odpovědi a informace jediným kliknutím!
2. Airtable (nejlepší pro vytváření a správu vlastních databází)
Airtable je webová platforma SaaS, která usnadňuje vytváření databází od nuly, přizpůsobování polí, propojování tabulek a automatizaci procesů. Kombinuje snadnost použití tabulkového procesoru s výkonem databáze, což z něj činí silnou alternativu k Quickbase.
Díky přizpůsobitelným polím, propojeným tabulkám a automatizaci zlepšuje pracovní postupy bez zbytečné složitosti. Ať už spravujete projekty, prodejní kanály nebo kalendáře obsahu, tento databázový software zajistí, že vše bude strukturované, přístupné a snadno spravovatelné – bez nutnosti rozsáhlých znalostí programování.
Nejlepší funkce Airtable
- Vytvářejte a propojujte databáze pomocí intuitivního rozhraní ve stylu tabulkového procesoru.
- Automatizujte úkoly pomocí spouštěcích workflow a automatizovaného řízení procesů založeného na umělé inteligenci.
- Přepínejte mezi zobrazením Kanban, Gantt, kalendářem a mřížkou pro lepší vizualizaci.
- Integrujte s Salesforce, Slack, Google Workspace a dalšími pomocí nativních připojení a otevřeného API.
- Přístup k databázím a jejich aktualizace odkudkoli pomocí mobilní aplikace
Omezení Airtable
- Týmový plán umožňuje maximálně 50 000 záznamů na databázi, přičemž každá tabulka je také omezena na 50 000 záznamů.
- Úprava více buněk nebo výběr nesouvislých dat není možná, což vás zpomaluje.
Ceny Airtable
- Zdarma
- Tým: 20 $/měsíc
- Business: 45 $/měsíc
- Enterprise Scale: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Airtable
- G2: 4,6/5 (více než 2 700 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2 100 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Airtable?
Recenze G2 říká:
Flexibilita Airtable je jeho největší předností. Používáme jej pro vše od sledování projektů klientů až po automatizaci úkolů. Jedním z vynikajících příkladů bylo, když jsme pro klienta nastavili vlastní integraci Stripe pomocí skriptovacích a webhookových funkcí Airtable – fungovalo to perfektně a ušetřilo nám to spoustu času.
Flexibilita Airtable je jeho největší předností. Používáme jej pro vše od sledování projektů klientů až po automatizaci úkolů. Jedním z vynikajících příkladů bylo, když jsme pro klienta nastavili vlastní integraci Stripe pomocí skriptovacích a webhookových funkcí Airtable – fungovalo to perfektně a ušetřilo nám to spoustu času.
3. Zoho Creator (nejlepší pro tvorbu aplikací s nízkými nároky na programování pro automatizaci pracovních postupů)
Co kdyby vaše low-code aplikace uměla víc než jen plnit příkazy? Zia AI od Zoho Creator přináší inteligentní předpovědi, analýzu sentimentu a datové poznatky přímo do vašich pracovních postupů, takže vaše aplikace nejen fungují, ale také se učí.
Integrované platební systémy, jako jsou PayPal a Razorpay, zajišťují hladký průběh transakcí bez nutnosti použití dalších nástrojů. To je jedna z výhod oproti Quickbase, který využívá platební integrace přes Zapier nebo Pipedream.
Nejlepší funkce Zoho Creator
- Zjednodušte vývoj aplikací pomocí platformy s nízkými požadavky na kódování, která je snadno použitelná, ale dostatečně výkonná pro složité pracovní postupy.
- Získejte informace v reálném čase díky analytice business intelligence (BI) a interaktivním dashboardům.
- Propojte se se stávajícími nástroji pomocí předem připravených integrací a REST API.
- Zajistěte si spolehlivost s 99,9% dostupností a zabezpečením na podnikové úrovni.
Omezení Zoho Creator
- Omezení importu podformulářů, polí vzorců a nahrávání souborů mohou komplikovat práci se složitými daty.
- Funkce AI, jako jsou predikce, OCR a AR, mají omezení použití, což omezuje pokročilé pracovní postupy.
Ceny Zoho Creator
- Standard: 12 $/měsíc na uživatele
- Professional: 30 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 37 $/měsíc na uživatele
- Flex: Ceny na míru; k dispozici na roční bázi
Hodnocení a recenze Zoho Creator
- G2: 4,3/5 (více než 170 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 160 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Zoho Creator?
Recenze G2 říká:
Nejlepší na Zoho Creator je jeho platforma bez kódu, která nám umožňuje vytvářet aplikace pro naše podnikání podle našich potřeb, aniž bychom museli psát pevné řádky kódu. Je to také snadný způsob, jak získat data z formulářů a vytvořit z nich grafy, jako byste měli několik formulářů, které byly propojeny, a mohli jste z nich extrahovat informace.
Nejlepší na Zoho Creator je jeho platforma bez kódu, která nám umožňuje vytvářet aplikace pro naše podnikání podle našich potřeb, aniž bychom museli psát pevné řádky kódu. Je to také snadný způsob, jak získat data z formulářů a vytvořit z nich grafy, jako byste měli několik formulářů, které byly propojeny, a mohli jste z nich extrahovat informace.
4. Smartsheet (nejlepší pro správu projektů pomocí tabulek)
Smartsheet nabízí intuitivní rozhraní ve stylu tabulkového procesoru s integrovanými zobrazeními Grid, Card, Gantt a Calendar – bez nutnosti dalšího nastavování. Sledování kritické cesty pomáhá týmům okamžitě identifikovat úzká místa, což je nativní funkce, kterou Quickbase postrádá.
Smartsheet také zjednodušuje automatizaci pracovních postupů pomocí pravidel bez kódu pro upozornění, schvalování a přiřazování úkolů, čímž udržuje procesy v chodu bez manuálního úsilí. Díky tomu je strukturovanou, vizuální a snadno použitelnou alternativou k přístupu Quickbase, který je více zaměřený na databáze, zejména pro týmy, které pracují na více projektech najednou.
Nejlepší funkce Smartsheet
- Automatizujte pracovní postupy a synchronizujte data mezi aplikacemi pomocí Bridge pro chytřejší procesy.
- Mapujte a propojujte velké datové soubory napříč listy a zprávami pomocí DataMesh.
- Nahrávejte, ukládejte a centralizujte data z CRM, ERP a databází pomocí Data Shuttle.
- Spravujte digitální aktiva bez námahy pomocí Brandfolderu pro hladkou organizaci a distribuci.
- Zabezpečte citlivá data pomocí šifrovacích klíčů spravovaných zákazníkem (CMEK) a získejte tak plnou kontrolu.
Omezení Smartsheet
- Chybí některé pokročilé funkce dostupné v Excelu nebo Google Sheets, jako je duplikování sloupců nebo vkládání dat do více buněk najednou.
- Mobilní aplikace může být chybová a často vyžaduje přeinstalaci, aby se vyřešily pády.
Ceny Smartsheet
- Zdarma
- Pro: 12 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 24 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Individuální ceny
- Pokročilá správa práce: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Smartsheet
- G2: 4,4/5 (více než 19 300 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 3 400 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Smartsheet?
Recenze G2 říká:
Líbí se mi, jak je Smartsheet univerzální a lze jej využít pro mnoho různých aplikací. Někdy jej používám jako pokročilejší a interaktivnější verzi Excelu, jindy lze využít jeho dashboard a automatizační funkce k vytvoření velmi výkonných nástrojů, které mohou práci výrazně usnadnit a lépe organizovat.
Líbí se mi, jak je Smartsheet univerzální a lze jej využít pro mnoho různých aplikací. Někdy jej používám jako pokročilejší a interaktivnější verzi Excelu, jindy lze využít jeho dashboard a automatizační funkce k vytvoření velmi výkonných nástrojů, které mohou práci výrazně usnadnit a lépe organizovat.
5. Appian (nejlepší pro automatizaci složitých obchodních procesů pomocí robotické automatizace procesů)
Appian vyniká koordinací procesů, která zajišťuje hladkou spolupráci mezi lidskými úkoly a digitální automatizací. Jeho rozhraní typu drag-and-drop usnadňuje vytváření podnikových aplikací, zatímco technologie datové struktury sjednocuje data z více zdrojů bez složitého kódování.
Tento nástroj vyniká také v oblasti zpracování dokumentů pomocí umělé inteligence a pokročilé správy případů, což z něj činí skvělou volbu pro organizace, které zpracovávají složité pracovní postupy. Díky integrované automatizaci schvalování, přidělování úkolů a integraci s hlavními podnikovými nástroji zefektivňuje provoz a zároveň udržuje vše propojené.
Nejlepší funkce Appian
- Automatizujte pracovní postupy pomocí RPA, AI a IDP pro rychlejší provádění.
- Sjednoťte obchodní data pomocí integrované datové struktury
- Získejte informace v reálném čase díky dynamickým reportům a procesní inteligenci.
- Vylepšete uživatelský zážitek pomocí aplikací pro mobilní zařízení a webových portálů.
- Spravujte složité případy pomocí modulárních, škálovatelných aplikací.
Omezení Appian
- Pro pokročilé funkce jsou vyžadovány znalosti programování.
- Není možné přiřazovat komentáře konkrétním členům týmu.
Ceny Appian
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Appian
- G2: 4,5/5 (více než 400 recenzí)
- Capterra: 4,2/5 (více než 70 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Appianu?
Recenze Capterra říká:
Je snadné nastavit integraci se systémy třetích stran, předem připravená standardní rozvržení a komponenty uživatelského rozhraní a výkonné funkce modelování procesů jsou vynikající.
Je snadné nastavit integraci se systémy třetích stran, předem připravená standardní rozvržení a komponenty uživatelského rozhraní a výkonné funkce modelování procesů jsou vynikající.
👀 Věděli jste? Společnost Accenture předpovídá, že umělá inteligence by mohla podporovat nebo rozšířit 40 % pracovní doby! V oblasti vývoje aplikací s nízkými nároky na kódování to znamená rychlejší pracovní postupy, chytřejší automatizaci a méně manuální práce.
6. Platforma Mendix (nejlepší pro rychlý vývoj aplikací a automatizaci procesů)
Generativní AI a další technologie mohou automatizovat 60 až 70 % pracovních činností, čímž se sníží počet opakujících se úkolů, jako je zadávání dat a organizace souborů. Mendix jde ještě dál díky Maia, své AI asistentce, která navrhuje mikroproudy, widgety a logické komponenty pro urychlení vývoje.
Jeho komponovatelná architektura zajišťuje modularitu, což týmům umožňuje rychle sestavovat a znovu používat komponenty aplikací, což usnadňuje přizpůsobení se měnícím se obchodním potřebám.
Nejlepší funkce platformy Mendix
- Zvládněte složité úkoly bez námahy díky pokročilému IDE a nástrojům využívajícím umělou inteligenci.
- Vytvořte si modulární podnik s předem připravenými integracemi, šablonami a rozšířeními.
- Urychlete vývoj pomocí funkcí podporovaných umělou inteligencí a přizpůsobených modelů strojového učení.
- Nasazení kdekoli jediným kliknutím – veřejný, soukromý nebo hybridní cloud
Omezení platformy Mendix
- Data Grid obsahuje záhlaví pro třídění, ale nepodporuje akce po kliknutí, takže není možné otevřít podrobnosti v pop-up okně přímo z tabulky.
Ceny platformy Mendix
- Zdarma
- Standard: od 1027 $ měsíčně (900 € měsíčně)
- Premium: Individuální ceny
Hodnocení a recenze platformy Mendix
- G2: 4,4/5 (více než 190 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 20 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o platformě Mendix?
Recenze G2 říká:
Mendix je skvělá platforma s nízkými nároky na kódování a bez kódování, která má velký potenciál umožnit rychlý vývoj aplikací v rámci podniku. Na Mendixu se mi nejvíce líbí TAT (Turn around time) projektu. S pomocí Mendixu můžeme snadno dodat aplikaci během 3 týdnů od nuly, od vývoje až po nasazení, což v případě tradičního kódování obvykle trvá měsíce.
Mendix je skvělá platforma s nízkými nároky na kódování a bez kódování, která má velký potenciál umožnit rychlý vývoj aplikací v rámci podniku. Na Mendixu se mi nejvíce líbí TAT (Turn around time) projektu. S pomocí Mendixu můžeme snadno dodat aplikaci během 3 týdnů od nuly, od vývoje až po nasazení, což v případě tradičního kódování obvykle trvá měsíce.
🧠 Zajímavost: Kořeny low-code vývoje sahají do 80. a 90. let 20. století, kdy se objevily nástroje pro rychlý vývoj aplikací (RAD), jako například Borland Delphi, PowerBuilder a Microsoft Visual Basic.
7. Caspio (nejlepší pro malé podniky, které chtějí vytvářet vlastní databázové aplikace bez znalosti programování)
Caspio nabízí skutečně bezkódové prostředí, které usnadňuje uživatelům bez technických znalostí vytváření online databázových aplikací. Quickbase předčí zejména v oblasti automatizace – například databázové spouštěče, naplánované úkoly a webhooky, které zajišťují tok dat v reálném čase, aniž byste museli hnout prstem.
A pokud jde o integraci, nativní REST API Caspio eliminuje nutnost zdlouhavých workaroundů, s nimiž se uživatelé Quickbase často potýkají.
Nejlepší funkce Caspio
- Urychlete vývoj pomocí asistenta s umělou inteligencí pro plánování a návrh aplikací.
- Rozšiřte funkčnost pomocí REST API a funkcí SQL.
- Bezpečně zpracovávejte online platby díky integrovaným službám PayPal a Stripe.
- Ukládejte a spravujte soubory pomocí služeb FileStor CDN a cloudového úložiště.
- Využijte podnikovou SQL databázi s vysokou škálovatelností a bezpečností.
Omezení Caspio
- Někteří zákazníci považují limit DataPage za omezující, a to i u placených tarifů s vysokými požadavky na počet stránek.
- Zprávy Webhook jsou omezeny na 10 MB.
Ceny Caspio
- Lite: 100 $/měsíc
- Plus: 300 $/měsíc
- Podnikání: 600 $/měsíc
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Caspio
- G2: 4,4/5 (více než 150 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 200 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Caspio?
Recenze Capterra říká:
Platforma Caspio byla snadno použitelná a během týdne od seznámení se s tímto softwarem jsem byl schopen spustit aplikaci. Jejich zákaznický servis je skvělý a velmi ochotný pomoci s jakýmikoli problémy, které jsem měl.
Platforma Caspio byla snadno použitelná a během týdne od seznámení se s tímto softwarem jsem byl schopen spustit aplikaci. Jejich zákaznický servis je skvělý a velmi ochotný pomoci s jakýmikoli problémy, které jsem měl.
8. Oracle APEX (nejlepší pro vytváření podnikových aplikací s integrací Oracle Cloud)
Oracle APEX je low-code platforma určená pro vytváření webových aplikací, které jsou bezpečné a škálovatelné, s minimálním množstvím kódování. Jednou z jejích vynikajících funkcí jsou interaktivní zprávy, které uživatelům umožňují filtrovat, vyhledávat, třídit a přizpůsobovat zobrazení dat podle svých potřeb.
Platforma také zahrnuje funkce založené na umělé inteligenci, včetně APEX AI Assistant, který pomáhá vývojářům generovat, optimalizovat a ladit dotazy SQL a vylepšovat HTML, JavaScript a PL/SQL.
Nejlepší funkce Oracle APEX
- Upravujte více řádků najednou pomocí interaktivních tabulek – klikněte, upravte, uložte, stejně jako v tabulkovém procesoru.
- Vizualizujte data pomocí grafů Oracle JET – sloupcových, výsečových, spojnicových a dalších.
- Vyhledávejte a manipulujte s datovými zdroji REST pomocí SQL; nejsou potřeba žádné odkazy na databáze.
- Aktivujte funkci PWA v jednom kroku pro offline přístup a optimalizaci pro mobilní zařízení.
- Snadná lokalizace díky překladu založenému na XLIFF, formátování čísel a podpoře RTL.
Omezení Oracle APEX
- APEX vám může připadat jako okrajová záležitost, pokud nejste součástí ekosystému Oracle.
- Vyžaduje určitou dobu na osvojení, zejména pokud nejste obeznámeni s prostředím Oracle.
Ceny Oracle APEX
- Vždy zdarma
- Služba vývoje aplikací APEX: 122 $/měsíc
- APEX s autonomní databází: 502 $/měsíc
Hodnocení a recenze Oracle APEX
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Oracle APEX?
Recenze Capterra říká:
Moje oblíbené funkce jsou převádění tabulek do aplikací, sdílení externích dat a možnost škálování a nasazování aplikací buď v cloudu, nebo na místě.
Moje oblíbené funkce jsou převádění tabulek do aplikací, sdílení externích dat a možnost škálování a nasazování aplikací buď v cloudu, nebo na místě.
9. Monday.com (nejlepší pro vytváření přizpůsobitelných pracovních postupů)
Na rozdíl od Quickbase, který pro pokročilé přizpůsobení vyžaduje programování, umožňuje Apps Framework od Monday.com uživatelům vytvářet vlastní aplikace, dashboardy a integrace s minimem nebo bez nutnosti programování.
Jeho automatizační recepty zvládají opakující se úkoly, čímž snižují potřebu skriptování, zatímco více než 200 nativních integrací se hladce propojuje s nástroji jako Slack, Google Workspace a Salesforce.
Monday.com – nejlepší funkce
- Efektivně plánujte a provádějte sprinty díky prioritizaci funkcí a vizualizaci plánu.
- Automatizujte úkoly vývojářů, abyste eliminovali ruční práci a zvýšili produktivitu.
- Sledujte pokrok pomocí analýzy v reálném čase a odhalte trendy napříč sprinty.
- Sladěte týmy pomocí sdílených plánů a wiki stránek pro spolupráci na produktech.
- Integrujte s GitHub, GitLab, Jira, Bitbucket, Slack, Zapier, Zendesk a dalšími, abyste mohli synchronizovat kód, sledovat problémy, automatizovat pracovní postupy a centralizovat spolupráci.
- Pomocí nástrojů založených na umělé inteligenci můžete kategorizovat chyby, sumarizovat dokumenty a okamžitě přidělovat úkoly.
Omezení Monday.com
- Možnosti automatizace a integrace mohou být ohromující, což novým uživatelům ztěžuje orientaci.
- Uživatelé nemohou zobrazit všechny poznámky spojené s úkolem, aniž by je jednotlivě otevřeli, což může zpomalit pracovní postupy.
Ceny Monday.com
- Zdarma
- Základní: 12 $/uživatel za měsíc
- Standard: 14 $/uživatel za měsíc
- Pro: 24 $/místo za měsíc
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Monday.com
- G2: 4,7/5 (více než 12 500 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 5 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Monday?
Recenze G2 říká:
Některé funkce vyžadují pokročilé nastavení, aby fungovaly efektivně – například závislosti nebo složité automatizace –, což může zpomalit zapojení nových spolupracovníků. Mobilní aplikace také není tak plynulá, pokud jde o zpracování velkých tabulek nebo aktualizací s velkým objemem dat, což omezuje flexibilitu při práci na cestách.
Některé funkce vyžadují pokročilé nastavení, aby fungovaly efektivně – například závislosti nebo složité automatizace –, což může zpomalit zapojení nových spolupracovníků. Mobilní aplikace také není tak plynulá, pokud jde o zpracování velkých tabulek nebo aktualizací s velkým objemem dat, což omezuje flexibilitu při práci na cestách.
🧠 Zajímavost: Společnost Forrester Research poprvé představila pojem „low-code development“ (vývoj s minimem kódu) ve zprávě z roku 2011, která se zabývala novými platformami pro zvýšení produktivity pro vlastní aplikace.
10. Kintone (nejlepší pro vytváření vlastních aplikací a pracovních postupů pro malé podniky)
Kintone udržuje veškerou komunikaci v rámci vašich pracovních postupů a zajišťuje, že se nic neztratí.
Další velká výhoda? Detailní nastavení oprávnění. Správci mohou řídit přístup na úrovni polí, záznamů a aplikací, což přesahuje oprávnění založená na rolích v Quickbase. Potřebujete skrýt konkrétní pole nebo upravit viditelnost na základě podmínek? Kintone to usnadňuje a poskytuje týmům větší flexibilitu při správě citlivých dat, přičemž zachovává plynulou spolupráci.
Nejlepší funkce Kintone
- Přizpůsobte si více než 25 typů datových polí s podmínkami
- Vytvářejte jedinečné pohledy a vizualizujte data pomocí tabulek a grafů.
- Propojte související aplikace, abyste eliminovali duplicitní práci a centralizovali informace.
- Automatizujte pracovní postupy, nastavte připomenutí a dostávejte oznámení v reálném čase.
- Ovládejte přístup pomocí podrobných oprávnění a sledujte změny pomocí historie revizí.
Omezení Kintone
- Zadání příliš mnoha podmínek filtru může zabránit otevření obrazovky „Zobrazit“.
- Velikost jednotlivých příloh je omezena na maximálně 1 GB.
Ceny Kintone
- Profesionální: 16 $ za uživatele za měsíc
- Vlastní: 20 $ za uživatele a měsíc (minimální závazek 5 uživatelů)
Hodnocení a recenze Kintone
- G2: 4,6/5 (více než 240 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 150 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Kintone?
Recenze G2 říká:
Potřebovali jsme přesunout náš systém prognózování a cenotvorby z Excelu do databázového formátu. Líbí se mi, že máme všechny funkce Excelu s veškerými oprávněními a flexibilitou databáze. Podařilo se nám implementovat plně funkční systém za zlomek času a stále máme veškerou flexibilitu, kterou jsme na Excelu milovali. Migrace proběhla velmi dobře a nastavení bylo hračkou. Řekl jsem několika přátelům z oboru, že by se měli podívat na Kintone. Používáme ho každý den s celým týmem a integrovali jsme ho do našeho systému Domo pro reporting.
Potřebovali jsme přesunout náš systém prognózování a cenotvorby z Excelu do databázového formátu. Líbí se mi, že máme všechny funkce Excelu s veškerými oprávněními a flexibilitou databáze. Podařilo se nám implementovat plně funkční systém za zlomek času a stále máme veškerou flexibilitu, kterou jsme na Excelu milovali. Migrace proběhla velmi dobře a nastavení bylo hračkou. Řekl jsem několika přátelům z oboru, že by se měli podívat na Kintone. Používáme ho každý den s celým týmem a integrovali jsme ho do našeho systému Domo pro reporting.
Najděte perfektní alternativu Quickbase pro váš tým
Quickbase je skvělý pro vlastní aplikace, ale pokud vás omezují jeho nedostatky – ceny, mezery v integraci nebo strmá křivka učení – možná je čas na změnu.
Správná alternativa by měla odpovídat vašemu pracovnímu postupu, přizpůsobovat se vašemu podnikání a nabízet flexibilitu bez rigidních struktur.
ClickUp kombinuje správu projektů s přizpůsobitelnými pracovními postupy, automatizací a spoluprací v reálném čase. Vytvářejte pracovní postupy bez nutnosti programování, sledujte projekty od začátku do konce a udržujte svůj tým v souladu – vše na jednom místě.
Hledáte flexibilní řešení typu „vše v jednom“? Zaregistrujte se zdarma na ClickUp.