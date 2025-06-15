Bezplatné šablony pro 90denní hodnocení k posouzení výkonu zaměstnanců

Neangažovanost a fluktuace zaměstnanců mohou průměrnou společnost z indexu S&P 500 stát ročně 228 až 355 milionů dolarů v podobě ztráty produktivity.
To je ohromující číslo – a jasný signál, že sledování výkonu zaměstnanců a včasná podpora jsou klíčem k udržení zaměstnanců a ziskovosti.
Sledování pracovní doby však samo o sobě nestačí. Neřekne vám, zda zaměstnanci upřednostňují správné úkoly nebo zda jejich úsilí odpovídá cílům týmu. Místo zaměření se na „odpracovaný čas“ je čas přejít k skutečným výsledkům.
K tomu slouží šablony pro hodnocení výkonu. Pomohou vám efektivně sledovat individuální pokrok. Zde je 10 nejlepších šablon pro 90denní hodnocení – každá z nich je navržena tak, aby zachytila klíčové složky produktivity zaměstnanců.
🧠 Zajímavost: Ostrich Effect je kognitivní zkreslení, kdy lidé často vyhýbají negativním informacím, včetně konstruktivní zpětné vazby, která by jim mohla pomoci sledovat pokrok při dosahování cílů.
10 bezplatných šablon pro 90denní hodnocení
Šablony pro 90denní hodnocení si můžete vždy navrhnout sami. Je to však časově náročný proces, který vás brzy vyčerpá. Proč se s tím trápit, když máte k dispozici tyto šablony zdarma v aplikaci pro práci ClickUp?
Toto říká Nidhi Rajput, BDM ve společnosti CedCommerce, o používání ClickUp:
Jako vedoucí týmu musíte sledovat práci ostatních a ClickUp vám usnadní správu úkolů, pracovní zátěže atd. Pomohl mi také při prezentaci výkonnosti týmu i individuální výkonnosti jednotlivých členů.
Jako vedoucí týmu musíte sledovat práci ostatních a ClickUp vám usnadní správu úkolů, pracovní zátěže atd. Pomohl mi také při prezentaci výkonnosti týmu i individuální výkonnosti jednotlivých členů.
1. Šablona plánu ClickUp na 30–60–90 dní
Přivítali jste novou skupinu zaměstnanců? Nebo možná někdo z vašeho týmu dostal povýšení. Nečekejte na výroční hodnocení, abyste mohli posoudit, jak se zabydlují ve své nové roli.
Šablona plánu ClickUp 30-60-90 dní rozděluje proces zapracování a hodnocení na jasné kontrolní body. Noví členové týmu je mohou brát jako milníky, sledovat své úkoly a přesně pochopit, co musí udělat, aby dosáhli cílů.
Můžete hodnotit jejich pokrok každých třicet dní, identifikovat potřeby školení a nabídnout podporu, která jim pomůže s přechodem.
Tuto šablonu použijte k:
- Stanovte individuální cíle, úkoly a obchodní cíle, přidávejte poznámky a sledujte akční položky od prvního dne.
- Vytvořte vlastní stavy úkolů, jako je Dokončeno, Probíhá, K provedení a Čeká na klienta, abyste mohli sledovat produktivitu.
- Použijte vlastní atributy, jako jsou „Kdo je zodpovědný“ a „Fáze zaškolování“, abyste zajistili odpovědnost za každý úkol.
- Stanovte termíny pro každý úkol a vytvořte organizovaný časový plán pro růst zaměstnance.
- Spolupracujte se zainteresovanými stranami a diskutujte o pokroku v okně chatu.
- Vytvořte plán na 30–60–90 dní a sledujte nadcházející milníky pomocí zobrazení kalendáře.
- Seznamte úkoly v rámci procesu zapracování nových zaměstnanců a sledujte jejich průběh pomocí nástroje Onboarding Board View.
Ideální pro: HR manažery a vedoucí týmů, kteří přijímají nové členy týmu.
2. Šablona dokumentu pro zaškolení zaměstnanců ClickUp
Noví zaměstnanci potřebují čas, aby se seznámili se svými povinnostmi a navázali vztahy s kolegy. Abyste jim pomohli dosáhnout úspěchu, zajistěte jim co nejhladší přechod pomocí šablony dokumentu ClickUp Employee Onboarding Document Template.
Tuto šablonu můžete použít k:
- Vypracujte podrobný popis pracovní pozice spolu s posláním, vizí a hodnotami společnosti.
- Přidejte klíčové odpovědnosti dané pozice
- Seznamte cíle úkolů a přidejte školicí materiály a další zdroje.
- Vytvořte kontrolní seznam pro cíle zapracování a určete, jaké úkoly jsou naplánovány na každý týden procesu zapracování.
- Poskytněte celému týmu jasné informace o cílech onboardingu, aby mohli novým kolegům poskytnout potřebnou podporu.
Ideální pro: Pomoc novým zaměstnancům hladce se zapracovat do svých pracovních rolí.
📚 Přečtěte si také: Bezplatné šablony pro stanovení cílů a sledování pokroku pro Excel a ClickUp
3. Šablona formuláře pro zpětnou vazbu od zaměstnanců ClickUp
Dejte svým zaměstnancům pocit sounáležitosti pomocí šablony formuláře pro zpětnou vazbu zaměstnanců ClickUp.
Tato chytrá alternativa k nástrojům pro zpětnou vazbu od zaměstnanců vám umožní shromažďovat zpětnou vazbu od vašich pracovníků a využít ji k vytvoření příznivějšího a efektivnějšího pracovního prostředí.
Tuto šablonu formuláře pro zpětnou vazbu můžete použít k:
- Rychle sbírejte zpětnou vazbu od zaměstnanců prostřednictvím hodnocení.
- Sledujte náladu zaměstnanců v průběhu času a identifikujte ty, u nichž hrozí riziko odchodu.
- Přístup k režimům zobrazení, jako je seznam všech respondentů, seznam odpovědí, tabulka s výsledky průzkumu zpětné vazby od zaměstnanců a zobrazení na tabuli.
- Označte zúčastněné strany a přidejte komentáře.
Ideální pro: Budování firemní kultury zaměřené na zaměstnance.
📚 Přečtěte si také: Nejlepší software pro monitorování zaměstnanců
4. Šablona pro hodnocení výkonu ClickUp
63 % lidí opouští své zaměstnání kvůli nekvalitní zpětné vazbě. 17 % dokonce uvádí nedostatečnou zpětnou vazbu jako hlavní důvod, proč hledají jiné zaměstnání. Chcete si udržet své nejlepší zaměstnance? Poskytujte jim pravidelně konstruktivní zpětnou vazbu.
Šablona pro hodnocení výkonu ClickUp vám tento proces usnadní díky přizpůsobitelnému dokumentu.
Můžete je použít k:
- Nechte zaměstnance, aby po sebehodnocení přidali své připomínky.
- Povzbuzujte zaměstnance, aby žádali o zpětnou vazbu
- Nechte kolegy poskytnout zpětnou vazbu ohledně výkonu svých kolegů.
- Uveďte silné stránky a úspěchy zaměstnanců, abyste podpořili kulturu uznání a ocenění.
- Přidejte zdroje, jako jsou tipy pro hodnocení výkonu pro zaměstnance a manažery, abyste mohli provádět správné hodnocení výkonu.
- Vytvořte vlastní pole, která budou vyhovovat vašim jedinečným hodnotícím kritériím.
Ideální pro: Organizované hodnocení výkonu a podporu transparentní výměny zpětné vazby.
👀 Věděli jste? I když manažeři poskytují zpětnou vazbu jen zřídka, zaměstnanci, kteří alespoň jednou za měsíc získají uznání od kolegů, jsou o 38 % produktivnější než ti, kteří uznání od žádné ze skupin nedostávají.
5. Komplexní šablona pro hodnocení výkonu od ClickUp
Šablona ClickUp Comprehensive Performance Review Template vám umožňuje sledovat pokrok zaměstnanců prostřednictvím sebehodnocení a hodnocení manažerů. Můžete upravit zobrazení pomocí možností jako Seznam a Tabule a spolupracovat s manažery na sledování výkonu zaměstnanců.
📮ClickUp Insight: Týmy s nízkým výkonem mají čtyřikrát větší pravděpodobnost, že budou používat více než 15 nástrojů, zatímco týmy s vysokým výkonem si udržují efektivitu tím, že omezují své nástroje na 9 nebo méně platforem. Ale co takhle používat jednu platformu? Jako univerzální aplikace pro práci ClickUp sdružuje vaše úkoly, projekty, dokumenty, wiki, chat a hovory na jedné platformě, doplněné o pracovní postupy založené na umělé inteligenci. Jste připraveni pracovat chytřeji? ClickUp funguje pro každý tým, zviditelňuje práci a umožňuje vám soustředit se na to, co je důležité, zatímco AI se postará o zbytek.
Můžete je použít k:
- Proměňte sledování a předávání zpětné vazby v úkoly
- Nabídněte zaměstnancům možnost sebehodnocení
- Vytvořte strukturovanou zpětnou vazbu prostřednictvím hodnocení manažerů a sledujte pokrok.
- Diskutujte o výkonu zaměstnanců prostřednictvím komentářů, poznámek a tabulek.
Ideální pro: Vedení společných rozhovorů o kariéře.
6. Šablona čtvrtletního hodnocení výkonu ClickUp
Správný systém pravidelného hodnocení udržuje snahy zaměstnanců v souladu a pomáhá jim se zlepšovat. Šablona ClickUp pro čtvrtletní hodnocení výkonu usnadňuje provádění hodnocení jednotlivých zaměstnanců každé čtvrtletí.
S touto šablonou můžete:
- Kategorizujte a přidávejte atributy pro sledování cílů, OKR a dalších KPI výkonnosti.
- Zjistěte oblasti, ve kterých je třeba zlepšit kvalitativní schopnosti, jako jsou komunikační dovednosti a řešení problémů.
- Vyjádřete uznání a konstruktivní kritiku organizovaným způsobem.
Ideální pro: Hodnocení krátkodobých cílů, uznání úspěchů a stanovení SMART cílů pro každé čtvrtletí, aby zaměstnanci zůstali soustředění a motivovaní.
7. Šablona týdenní zprávy zaměstnance ClickUp
Aby vaše pracoviště fungovalo jako dobře namazaný motor, musí zaměstnanci samostatně hodnotit svou práci, identifikovat mezery a pracovat na svých slabých stránkách. Šablona týdenní zprávy zaměstnanců ClickUp jim umožňuje zaznamenávat podrobné údaje o svém výkonu každý týden, což jim pomáhá samostatně si všimnout, co lze zlepšit.
Tuto šablonu můžete použít k:
- Sledujte aktivity, čas strávený na každé z nich a všechny zúčastněné strany na jednom místě.
- Určete běžné výzvy a řešte je každý týden, abyste zaměstnancům pomohli dosáhnout úspěchu.
- Podporujte sebehodnocení pomocí hodnotící stupnice v šabloně.
- Nechte zaměstnance popsat jejich plán zlepšení, abyste jim mohli včas nabídnout relevantní pomoc.
Ideální pro: Včasné odhalení problémů s výkonem a zvýšení autonomie zaměstnanců prostřednictvím sebehodnocení.
8. Šablona ClickUp Start Stop Continue
Jak zajistíte, aby vaši zaměstnanci trávili čas úkoly, které jsou prospěšné pro vaši firmu? Použijte šablonu ClickUp Start Stop Continue.
Tuto šablonu můžete použít k:
- Vyplňte lepící poznámky akcemi nebo činnostmi podle kategorií v tabulce.
- Přidejte stav „Start“ pro urgentní a prioritní činnosti
- Přidejte stav „Zastavit“ pro neefektivní a nehospodárné činnosti.
- Přidejte stav Pokračovat pro schválené akce a procesy
- Získejte vizuální představu o pokroku
Ideální pro: Sebereflexi a organizační hodnocení.
9. Šablona zprávy o výkonu ClickUp
Šablona ClickUp Performance Report Template vám umožní analyzovat výkonnost vašeho týmu v jednotlivých projektech. Díky intuitivnímu vizuálnímu zpracování můžete snadno měřit produktivitu, počítat náklady a analyzovat trendy.
Tuto šablonu můžete použít k:
- Sledujte pokrok a KPI v reálném čase
- Zadejte překročení nákladů během programu/projektu/milníku.
- Přidejte termíny a zpoždění
- Předvídejte náklady na projekty
- Kvantifikujte čas, pokrok a rozpočet pomocí vizuálních prvků a grafů.
Ideální pro: Vizualizaci výkonnosti v rámci projektů na základě času, produktivity a nákladů
📚 Přečtěte si také: Příklady hodnocení výkonu (fráze + komentáře)
🧠 Zajímavost: Tradici každoročních hodnocení zaměstnanců zavedla americká vláda v roce 1950 zákonem o hodnocení výkonu. Ten stanovil, že federální zaměstnanci musí být hodnoceni jedním ze tří způsobů: vynikající, uspokojivý nebo neuspokojivý.
10. Šablona akčního plánu pro zaměstnance ClickUp
Šablona akčního plánu pro zaměstnance ClickUp vám umožní vytvořit podrobný plán, podle kterého mohou zaměstnanci zjistit, v čem a jak se mohou zlepšit. Pomůže vám vytvořit individuální zprávy o výkonu za dané hodnotící období a stanovit plán zlepšení pro každého zaměstnance.
Tuto šablonu můžete použít k:
- Podávejte hlášení o incidentech a zajistěte odpovědnost jak zaměstnanců, tak jejich nadřízených.
- Seznamte své zjištění a podpořte je daty.
- Ukažte oblasti, které je třeba zlepšit, vytvořte pro každou z nich akční plán a přidejte časový harmonogram, stav a poznámky pro každou akci v sekci „Nápravná opatření“.
- Sledujte pokrok podle jednotlivých problémů a nastavte kritéria úspěchu jako splněno nebo nesplněno.
- Získejte digitální podpisy zaměstnanců a hodnotitelů.
Ideální pro: Řešení problémů s výkonem a vedení zaměstnanců k cílenému zlepšování dovedností a růstu.
⚡Změna pravidel hry: Samozřejmě si můžete stáhnout každou šablonu zvlášť, ale mít je roztroušené po celém systému není zrovna efektivní. Proč tento proces nezjednodušit?
Získejte okamžitý přístup k knihovně šablon ClickUp, která obsahuje řadu přizpůsobitelných šablon pro hodnocení výkonu. Upravujte je, organizujte do seznamů, přiřazujte akční položky jako úkoly a sledujte pokrok – to vše z jediného, snadno použitelného ovládacího panelu.
Žádné dohady, jen efektivní řízení výkonu!
Co jsou šablony pro 90denní hodnocení?
Šablony pro 90denní hodnocení výkonu jsou strukturované průvodce, které pomáhají manažerům vyhodnotit pokrok zaměstnance během prvních tří měsíců. Tyto kontrolní seznamy zahrnují klíčové ukazatele výkonu, požadované dovednosti, hodnocení cílů, oblasti pro zlepšení a sekce pro zpětnou vazbu – vše na jednom místě.
Dobře navržená šablona překlenuje propast mezi očekáváními, produktivitou a růstem a poskytuje manažerům jasný přehled o výkonu každého zaměstnance. To usnadňuje včasnou podporu a vedení.
Tyto šablony jsou obzvláště užitečné pro vytvoření souhrnu „ Prvních 90 dní “ pro nové zaměstnance, který pomáhá manažerům i zaměstnancům sledovat počáteční pokrok. Díky předvyplněným částem stačí pouze doplnit podrobnosti a proměnit je v praktické zprávy o výkonu, které pomáhají zaměstnancům provádět sebehodnocení, zlepšovat se a udržovat soulad se svými týmy.
👀 Věděli jste? Myšlenka, že zaměstnanci by měli být hodnoceni podle své schopnosti dosáhnout konkrétních cílů svých pracovních pozic, se poprvé objevila v 60. letech 20. století v rámci řízení podle cílů. Zaměstnanci a manažeři společně stanovili cíle a každoročně byli hodnoceni podle toho, jak dobře je splnili.
Co dělá šablonu pro 90denní hodnocení dobrou?
Účinná šablona pro 90denní hodnocení by měla být podkladem pro hodnocení výkonu, cílů a pokroku vašeho týmu. Mnoho šablon obsahuje podrobná pole a složitá jména komponent.
Jak ale vybrat tu správnou pro vaši firmu? Zde je několik vlastností, na které byste se měli zaměřit:
- Jasná kritéria a postup: Obsahuje konkrétní kritéria, která přesně ukazují, co se v jednotlivých polích hodnotí. Nemělo by obsahovat odborné výrazy ani být příliš komplikované, aby se v něm všichni zúčastnění mohli snadno orientovat.
- Obousměrná komunikace: Nabízí prostor pro připomínky manažerů i zaměstnanců. To podporuje otevřenou komunikaci.
- Vyvážené hodnocení: Řídí se rámcem dotazníku pro 360° hodnocení a zdůrazňuje úspěchy a oblasti, ve kterých je třeba se zlepšit. Získáte tak ucelený obraz o výkonu zaměstnanců.
- Cílené a na budoucnost zaměřené cíle: Stanoví jasné a realizovatelné cíle a umožní vám vyjasnit očekávání na příštích 90 dní, což zajistí, že úsilí bude v souladu s cíli společnosti.
- Metriky pro měření pokroku: Obsahuje KPI pro každou požadovanou dovednost a cíl, kvantifikuje úspěchy a růst v průběhu času.
📚 Přečtěte si také: Příklady hodnocení výkonu (fráze + komentáře)
Zjednodušte proces hodnocení výkonu s ClickUp
90denní hodnocení není jen zaškrtávací políčko – je to příležitost nastavit tón pro dlouhodobý úspěch zaměstnanců. Se správnou šablonou a procesem můžete z hodnocení výkonu udělat smysluplné rozhovory, které podpoří růst, jasnost a soulad.
A pokud jste připraveni posunout svůj proces hodnocení o krok dál, vyzkoušejte ClickUp. Od přizpůsobitelných šablon pro 90denní hodnocení až po sledování cílů, přidělování úkolů a přehledy výkonnosti – ClickUp vám nabízí vše, co potřebujete ke správě hodnocení zaměstnanců, a to vše na jednom místě.
Zaregistrujte se ještě dnes na ClickUp a získejte přehled o produktivitě svého týmu.