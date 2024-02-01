Shrnutí knihy „Prvních 90 dní“: Klíčové body a recenze

Právě jste dostali povýšení nebo možná přecházíte do vedoucí pozice v nové společnosti. Gratulujeme! Tento kariérní posun bude jistě přínosný, ale může také patřit mezi nejobtížnější pracovní změny.
Musíte se seznámit se zcela novými strukturami společnosti, navázat vztahy s novým týmem a zvládnout logistiku přijímání nových úkolů. Naštěstí se zaměřením na učení a organizaci můžete ve své nové roli dosáhnout úspěchu.
Zde se podělíme o klíčové poznatky a některé z našich oblíbených citátů o vedení z knihy „Prvních 90 dní: Osvědčené strategie pro rychlejší a chytřejší rozjezd“ od Michaela D. Watkinsa. Tato kniha se zabývá učením, adaptací a technikami řízení při přechodu na novou vedoucí pozici. V tomto shrnutí knihy „Prvních 90 dní“ se také podělíme o sedmibodový kontrolní seznam pro přechod do nové role s praktickými radami. ✨
Než se do toho pustíte, pokud máte zájem přečíst si další shrnutí knih, podívejte se na naši kurátorskou sbírku 25 shrnutí knih o produktivitě, které musíte přečíst (včetně „The First 90 Days“), na jednom místě. Můžete je ukládat, upravovat, přidávat do záložek a dokonce exportovat z ClickUp Docs.
⏰ 60sekundové shrnutí
Právě jste byli povýšeni nebo jste nastoupili do nové vedoucí pozice? Gratulujeme! Prvních 90 dní je pro úspěch klíčových.
- Kniha Michaela D. Watkinsa „Prvních 90 dní“ je nepostradatelným průvodcem pro vedoucí pracovníky v přechodném období.
- Rozebírá strategie, které vám pomohou rychle se přizpůsobit, zajistit si rychlé úspěchy a vybudovat si důvěryhodnost. Jeden z klíčových rámců? Model STARS – pomáhá vám přizpůsobit váš přístup k vedení různým obchodním situacím.
- Další klíčové body zahrnují: ✔ Zefektivnění zapracování nových zaměstnanců pomocí pěti základních rozhovorů ✔ Sladění strategie, dovedností a procesů pro vyšší efektivitu ✔ Hodnocení a přizpůsobení vašeho týmu pro dlouhodobý úspěch
- Chcete podrobný plán přechodu? Watkins sdílí 7bodový kontrolní seznam, který pokrývá vše od čistého rozchodu po budování sítě kontaktů.
- Díky strategiím a tipům z knihy „The First 90 Days“ budete mít vše, co potřebujete k hladkému přechodu do nové role.
- Chcete zlepšit své vedoucí schopnosti? ClickUp nabízí komplexní řešení pro zaškolení nových zaměstnanců, jejich školení, stanovení ambiciózních cílů a sledování pokroku během prvních 90 dnů (a i déle!).
„Prvních 90 dní“ Shrnutí knihy v kostce
„The First 90 Days“ je kniha Michaela Watkinsa, která nabízí plán a strategie pro lidi, kteří procházejí profesní změnou v oblasti vedení. V tomto stručném shrnutí knihy „The First 90 Days“ se dozvíte, o čem kniha je, kdo je jejím autorem a jak vám může pomoci při změně v oblasti vedení.
Michael Watkins je renomovaný odborník na leadership a vyjednávání. Je profesorem leadershipu a organizačních změn na IMD Business School, spoluzakladatelem společnosti Genesis Advisers a má dvacet let zkušeností v oblasti leadershipu. Díky svým zkušenostem a četným publikacím o leadershipu, včetně knihy „The First 90 Days“, byl také uveden do Thinkers50 Leadership Hall of Fame. 🏆
V knize „The First 90 Days“ se čtenáři dozví o kariérních změnách v rámci organizace i v nových podnicích. Kniha pojednává o tom, jak důležitých je prvních 90 dní v nové vedoucí pozici. Obsahuje strategie a tipy, které pomohou se vším od zapracování zaměstnanců až po rady, jak delegovat úkoly.
Kniha je rozdělena do 10 kapitol, z nichž každá se zaměřuje na jednu strategii. Prvních 30 dní se soustředí na přípravu, učení a vytvoření plánu. Dalších 30 dní je věnováno zajištění prvních úspěchů a budování týmu. Posledních 30 dní se zaměřuje na management a urychlení úspěchu celého týmu.
Čtěte dál pokračování našeho shrnutí knihy „The First 90 Days“, kde se dozvíte více o klíčových poznatcích z této knihy a o tom, jak si můžete vytvořit vlastní kontrolní seznam pro úspěšný přechod. 👀
5 klíčových bodů z knihy „Prvních 90 dní“ od Michaela Watkinsa
Ať už hledáte tipy pro řízení projektů v nové manažerské roli nebo plán pro přechod na novou pozici na úrovni C-Level, kniha Michaela Watkinsa vám je poskytne. Zde pokračujeme v našem shrnutí knihy „The First 90 Days“ s pěti klíčovými body.
1. Přizpůsobte svou strategii různým obchodním situacím pomocí modelu STARS.
Při přechodu na nové pracovní místo je jednou z prvních věcí, nad kterou je třeba se zamyslet, jaký typ vedoucího pracovníka jste a jak to funguje v různých obchodních situacích. To zahrnuje pochopení vašeho vlivu i různých obchodních situací, kterým vaše nová organizace čelí. 🧐
K tomu Watkins doporučuje použít model STARS – zkratku, která představuje pět běžných obchodních situací:
- Start-up: Vše budujete od základů, včetně produktů, týmů a struktur, a to vše v dynamickém prostředí, které vyžaduje pečlivé řízení.
- Obrátit situaci: Dostali jste za úkol převzít problémovou obchodní divizi nebo společnost a obrátit situaci. Vaše vedoucí role zahrnuje nejen restrukturalizaci společnosti, ale také zvládání beznaděje a motivování týmů k novému přístupu.
- Zrychlený růst: Vaším úkolem jako vedoucího pracovníka je najímat nové zaměstnance a budovat škálovatelné systémy, které zvládnou rychlý růst podniku.
- Reorganizace: Jste najati, abyste přehodnotili přístup k produktu nebo službě, když se vyskytnou problémy, ale ne každý si uvědomuje jejich význam. Tento typ vedení zahrnuje vyjednávání a povzbuzování členů týmu, aby byli otevřeni změnám.
- Udržení úspěchu: Vaše nová společnost je na vrcholu úspěchu a vaším úkolem je zajistit, aby tomu tak zůstalo, a to tím, že zjistíte, co ji činí úspěšnou, a zavedete inovativní řešení, která vám umožní zůstat na špici ve vašem oboru.
Pokud přizpůsobíte své strategie a styl vedení konkrétní obchodní situaci, je větší pravděpodobnost, že přechod proběhne hladce. Navíc je snazší udržet všechny na stejné vlně a pracovat na společném cíli.
2. Zefektivněte začleňování nových zaměstnanců a budujte vztahy pomocí „5 rozhovorů“
Připojení se k novému týmu nebo jeho sestavení není jen o implementaci onboardingového softwaru. Musíte navázat kontakty a budovat vztahy se všemi členy svého týmu. Bez tohoto zásadního kroku bude těžké získat podporu a souhlas, zejména pokud vaše transformace zahrnuje nasměrování společnosti novým směrem. 🤝
Watkins doporučuje vést to, co nazývá „pět rozhovorů“. Ty zahrnují diskuse, které byste měli vést se svým šéfem a novým týmem.
Mezi ně patří:
- Situační diagnóza: Projděte si model STARS se svým šéfem a týmem. Souhlasí všichni s tím, že se firma nachází ve stejné situaci? Prodiskutujte, zda má někdo odlišný názor, abyste položili základy efektivního přístupu k vedení.
- Očekávání: Stanovte jasná očekávání ohledně toho, co definuje úspěch a co by měl každý člen týmu splnit. Ujistěte se, že priority všech jsou v souladu, a na jejich základě vytvořte akční plány.
- Zdroje: Prodiskutujte, jaké zdroje potřebujete. V závislosti na situaci vaší firmy mohou tyto zdroje zahrnovat peníze, technickou podporu, investice nebo odborníky na danou problematiku.
- Styl: Každý komunikuje jinak. Někteří lidé chtějí neustálé informace a ujištění, zatímco jiní preferují autonomii. Zjistěte styl každého člena týmu nebo svého šéfa a přizpůsobte tomu svou komunikaci.
- Osobní rozvoj: Získejte zpětnou vazbu o tom, co děláte dobře a co je třeba zlepšit. Tyto rozhovory můžete vést jak se svými přímými podřízenými, tak s vyšším managementem, abyste mohli včas provést úpravy a zvýšit produktivitu a úspěch.
3. Zajistěte si rychlé úspěchy budováním důvěryhodnosti a zahájením projektů
Rychlé úspěchy jsou skvělým způsobem, jak si vybudovat důvěryhodnost a rychleji dosáhnout bodu zvratu – bodu, kdy investice společnosti odpovídají vašemu přínosu. Zajištěním rychlých úspěchů vytvoříte dynamiku a nadšení pro všechny členy týmu, aby dosáhli ještě vyšších cílů. 🥇
Watkins doporučuje zaměřit se během prvních 30 dnů na budování důvěryhodnosti a zahájení projektů, které lze snadno dotáhnout do úspěšného konce. Chcete-li budovat důvěryhodnost, promluvte si se svým týmem a zjistěte, co o vás vědí. Koneckonců máte určitou reputaci a abyste mohli efektivně vést, musíte pochopit, jaká ta reputace je. Jakmile zjistíte, co o vás vědí, můžete stavět na existující důvěryhodnosti nebo si ji vybudovat.
Abyste byli efektivním a důvěryhodným vedoucím, je důležité být přístupný a stanovit realistická očekávání. Upevněte si autoritu, ale zůstaňte přístupný. Stanovte také jasné požadavky a vysoké cíle, ale ujistěte se, že jsou také dosažitelné.
Jakmile si vybudujete důvěryhodnost, je čas stanovit si cíle pro rychlé úspěchy. Mějte na paměti dlouhodobé cíle a rozdělte je na menší, dosažitelné cíle. Zaměřte tým na konkrétní cíle, aby všichni pracovali na rychlém úspěchu a vyhýbali se rozptýlení.
4. Dosáhněte souladu ve strategii, dovednostech a procesech
Jako lídr jste zodpovědní za vedení týmu a zajištění toho, aby všichni pracovali na dosažení stejných cílů. To znamená zajistit soulad nejen v prioritách, ale i ve strukturách a týmových jednotkách. ✍️
Watkins tvrdí, že pro úspěch je třeba sladit čtyři organizační struktury:
- Strategické směřování: Každý musí znát vizi a strategii cílů a společnosti a vaším cílem by mělo být jasně definovat směřování společnosti.
- Struktura: Musíte sjednotit zaměstnance ve skupinách, týmech a divizích, aby zvládli pracovní zátěž, která přispívá k cílům společnosti.
- Základní procesy: Jedná se o systémy, které přidávají společnosti hodnotu a mohou zahrnovat standardní operační postupy (SOP) pro lepší organizaci práce, nástroje jako software pro řízení projektů a komunikační plány. Vaším úkolem je posoudit procesy a sladit je se strukturou tak, aby pracovní postupy fungovaly hladce.
- Základní dovednosti: Vaše nová organizace bude úspěšná pouze do té míry, do jaké budou úspěšní lidé, kteří pro ni pracují. Jako lídr budete muset přiřadit lidi s odpovídajícími dovednostmi ke správným úkolům, aby byla práce vykonána rychleji a efektivněji.
Věnujte čas přemýšlení o možných nesouladech a připravte plány, jak jim předejít. Zaměřte se zejména na nesoulady v oblasti dovedností a směřování, včetně schopností a možností jednotlivých členů týmu.
5. Posuzujte, budujte a přizpůsobujte svůj tým
Jako vedoucí pracovník víte, jak důležité je mít dobrý tým. Lidé budou v centru nejdůležitějších rozhodnutí, která učiníte během prvních 90 dnů. Watkins navrhuje začít s hodnocením stávajících týmů.
Nechcete provádět změny příliš rychle, zejména bez pochopení stávající situace. Vytvořte systém hodnocení s konkrétními kritérii založenými na dovednostech a stylu rozhodování. Hodnoťte týmy a jednotlivce pomocí konkrétních KPI založených na jejich skutečné práci.
Na konci prvních 30 dnů byste měli být schopni učinit rozhodnutí o zaměstnání na základě svých hodnocení. Watkins doporučuje rozdělit lidi do následujících kategorií:
- Nechte vše tak, jak je: Pokud člen týmu odvádí dobrou práci, zůstane na stejné pozici beze změn.
- Zachovat, ale zaměřit se na rozvoj: Tato osoba odvádí slušnou práci, ale potřebuje podporu, kterou jí můžete poskytnout.
- Přesuňte se na jinou pozici: Člen týmu má dovednosti, díky kterým by byl efektivnější na jiné pozici.
- Nahradit: Tato osoba není vhodná a co nejdříve ji nahradíte novým členem týmu.
- Pozorujte: Nemáte dostatek informací k rozhodnutí nebo chcete vidět, jak si daná osoba poradí s konkrétním projektem, takže ji budete pozorovat a poté zařadíte do jedné z výše uvedených kategorií.
Váš tým se bude vyvíjet, proto se k tomuto procesu po prvních 90 dnech vraťte. Buďte otevření změnám a přizpůsobujte tým změnám cílů a směřování společnosti.
Příprava na novou roli: 7bodový kontrolní seznam
Nejtěžší částí přechodu do nové vedoucí role je opustit staré návyky. I s novým týmem, novými úkoly a novou firemní kulturou je snadné upadnout do stejné rutiny, na kterou jste byli zvyklí – a která se k vaší nové roli nehodí. ⚠️
Aby se tomuto dilematu vyhnul, Michael Watkins doporučuje začít každou novou roli sedmibodovým kontrolním seznamem. V rámci pokračování našeho shrnutí knihy „The First 90 Days“ rozebíráme tento sedmibodový kontrolní seznam, abyste jej mohli rychle implementovat.
1. Udělejte čistý řez
Je důležité si udělat čas na oslavu nové změny. Ať už to znamená strávit víkend s přáteli nebo uspořádat oslavnou večeři s rodinou, je důležité oslavit svůj úspěch.
Je také důležité věnovat čas reflexi toho, co za sebou necháváte a co vás čeká. Zamyslete se nad tím, co byste si přáli, aby ve vaší předchozí pozici fungovalo lépe, a stanovte si očekávání ohledně toho, co vás čeká v nové pozici.
2. Vyhodnoťte problémy a svou schopnost je řešit
Vytvořte seznam pravděpodobných problémů – včetně technických, kulturních a politických otázek – v klíčových obchodních divizích. Mezi ně mohou patřit finance, lidské zdroje, technologie a marketing. Ohodnoťte každý potenciální problém na stupnici od 1 do 10. Rozhodněte se, které problémy můžete – a chcete – vyřešit a pro které budete potřebovat podporu.
3. Zhodnoťte své silné stránky
Věnujte nějaký čas přemýšlení o svých silných stránkách a o tom, co z vás dělá efektivního lídra. Zamyslete se nad tím, co se vám v minulosti dařilo a v jakých situacích jste podle vás selhal. Zvažte, jak vám tyto dovednosti pomohou v nové práci a jak mohou bránit vašemu úspěchu v určitých obchodních situacích.
4. Rozvíjejte učenlivý přístup
Ať už jste byli součástí vedoucího týmu ve start-upu, neziskové organizaci nebo nadnárodní společnosti, máte za sebou řadu úspěchů. S tolika vítězstvími na kontě je snadné upadnout do pasti myšlení, že víte všechno nejlépe.
Při přechodu na novou pozici je důležité vytvořit si přístup zaměřený na učení. To, co fungovalo v jiných rolích, nemusí být stejně úspěšné ve vaší nové pozici. Při přechodu na novou pozici přemýšlejte o osobním rozvoji a rozvoji vedoucích schopností. Navštěvujte kurzy, buďte otevření učení se od kolegů a zvažte nové přístupy ke starým problémům.
5. Aktualizujte svou síť kontaktů
Pro nové i zkušené vedoucí pracovníky je neocenitelné mít k dispozici spolehlivou síť kontaktů, na kterou se mohou obrátit. Zhodnoťte svou síť kontaktů a zjistěte, které osoby vám mohou pomoci hladším přechodem. Opřete se o své staré mentory a hledejte mezery, kde byste mohli potřebovat pomoc někoho nového. Navazujte kontakty a budujte vztahy s těmito osobami, abyste měli podporu, kterou potřebujete k dosažení rychlejšího růstu.
6. Buďte si vědomi nespokojenosti
Ať už přecházíte do nové organizace nebo jste povýšen interně, někteří lidé nemusí být z této změny tak nadšení jako vy. Mohou se pokusit zabránit vašemu úspěchu nebo omezit váš přístup k potřebným zdrojům.
Ať už se jedná o nové členy týmu, nového manažera nebo staré kolegy, mějte na paměti tyto slabiny. Zaměřte se na řízení těchto pracovních vztahů, stanovte jasná očekávání a vytvořte komunikační plán pro řešení problémů.
7. Požádejte o pomoc, když ji potřebujete
První den něčeho nového je vždy stejně děsivý jako vzrušující. Nebojte se požádat o pomoc – ať už od svého nového šéfa nebo přímého podřízeného ve vašem týmu. Vyhledejte pomoc a zdroje, když je potřebujete, zejména během prvních 90 dnů, kdy se zabydlujete.
Oblíbené citáty z knihy „Prvních 90 dní“
Kniha Michaela Watkinsa je plná moudrosti pro profesionály v oblasti vedení. Nejenže se v této oblasti vyzná, ale také to dokáže sdělit inspirujícím a poutavým způsobem.
Zde je několik našich oblíbených citátů z knihy „Prvních 90 dní“:
- „Abyste byli úspěšní, musíte mobilizovat energii mnoha dalších lidí ve vaší organizaci. Pokud budete dělat správné věci, vaše vize, odborné znalosti a elán vás mohou posunout vpřed a sloužit jako zárodek úspěchu.“
- „Nástup do nové společnosti je podobný transplantaci orgánu – a vy jste tím novým orgánem. Pokud se nebudete pečlivě přizpůsobovat nové situaci, můžete být napadeni imunitním systémem organizace a odmítnuti.“
- „Nejdůležitější rozhodnutí, která učiníte během prvních 90 dnů, se pravděpodobně budou týkat lidí.“
- „Mise se týká toho, čeho bude dosaženo, vize se týká toho, proč by lidé měli být motivováni k vysokému výkonu, a strategie se týká toho, jak by měly být přidělovány zdroje a přijímána rozhodnutí k dosažení mise.“
Chcete se naučit, jak stanovit priority úkolů během prvních 90 dnů? Máme pro vás přesně to pravé video!
Využijte poznatky z knihy „Prvních 90 dní“ s ClickUp
S projektovým softwarem, jako je ClickUp, můžete klíčové poznatky z tohoto shrnutí knihy „The First 90 Days“ implementovat rychleji a snadněji než kdykoli předtím. Zde jsou některé z nejlepších funkcí ClickUp, které vám usnadní přechod do nové vedoucí role. 🤩
ClickUp Goals usnadňuje stanovení a sledování dlouhodobých cílů a pomáhá vyhnout se nesouladu v průběhu jejich plnění. Stanovte jasné časové harmonogramy a přidejte měřitelné cíle pro každý tým, oddělení nebo celou společnost. Automatizujte sledování pokroku a vytvořte složky, ve kterých snadno uvidíte cíle pro různé členy týmu a oddělení.
📮ClickUp Insight: 92 % znalostních pracovníků riskuje ztrátu důležitých rozhodnutí roztroušených v chatu, e-mailech a tabulkách. Bez jednotného systému pro zaznamenávání a sledování rozhodnutí se důležité obchodní informace ztrácejí v digitálním šumu. S funkcemi správy úkolů ClickUp se o to už nikdy nebudete muset starat. Vytvářejte úkoly z chatu, komentářů k úkolům, dokumentů a e-mailů jediným kliknutím!
Využijte funkce přiřazování úkolů a sledování stavu v ClickUp k sestavení svého týmu, sledování odpovědností každého člena a zabránění nesouladu ve vašem novém týmu. Přiřaďte každému úkolu priority, aby všichni věděli, která práce je nejdůležitější. Přidejte závislosti, aby členové týmu viděli, která práce brání pokroku v jiných úkolech.
Udržujte pořádek pomocí ClickUp Spaces, zejména pokud vaše vedoucí pozice zahrnuje dohled nad různými odděleními. Přizpůsobte si každý prostor pomocí seznamů a složek, abyste měli všechny SOP, firemní dokumenty a projektové zdroje na jednom místě. Spouštějte vlastní oznámení, abyste zajistili efektivní komunikaci vždy, když dojde k velkým změnám nebo dokončení projektů.
ClickUp také nabízí více než 1 000 šablon, včetně několika šablon pro 30-, 60- a 90denní plány, díky nimž bude vše od stanovení cílů po zaškolení zaměstnanců snazší než kdykoli předtím. Šablona 30-60-90denního plánu od ClickUp nabízí praktický plán pro první tři měsíce ve vaší nové roli. Použijte ji k nastínění cílů, identifikaci úkolů, stanovení termínů a sledování pokroku.
Najdete zde také desítky šablon SOP pro vytvoření organizační kultury. Využijte je k zapracování nových členů týmu nebo k vytvoření lepších procesů, které může stávající tým implementovat.
Udělejte si prvních 90 dní úspěšných s ClickUp
Díky strategiím a tipům z knihy „The First 90 Days“ budete mít vše, co potřebujete k hladkému přechodu do nové role. Od budování lepších týmů přes sladění strategií až po zajištění rychlých úspěchů – tato kniha nabízí plán, jak dosáhnout úspěchu v oblasti vedení.
Posuňte své vedoucí schopnosti na vyšší úroveň a zaregistrujte se ještě dnes na ClickUp. Tento software pro řízení projektů usnadňuje zaškolování nových zaměstnanců, stanovení měřitelných cílů a sledování pokroku v každé fázi. Navíc je přizpůsobitelný, takže můžete vytvořit systém, který se přizpůsobí potřebám vaší nové organizace. 🙌