Nejlepší generátor AI PNG pro vytváření vysoce kvalitních průhledných obrázků

V roce 1966 byla skupina dětí požádána, aby předpověděla život v budoucnosti – konkrétně, jak bude vypadat život na počátku 21. století.
Jejich odpovědi se týkaly různých témat, od obav o bydlení až po nadšení z budoucího pohodlí. Jedna předpověď však vyčnívala: automatizace – a měli pravdu.
Dnes mohou nástroje založené na umělé inteligenci během několika sekund vygenerovat téměř cokoli, včetně vysoce kvalitních průhledných obrázků ve formátu PNG. To je obzvláště užitečné pro designéry a firmy, protože jim umožňuje vizuálně vyjádřit své nápady pomocí jednoduchých pokynů.
Abychom vám pomohli ušetřit čas, vytvářet obrázky a urychlit tvůrčí proces, sestavili jsme seznam nejlepších generátorů AI PNG, které můžete okamžitě použít.
Nejlepší generátory AI PNG na první pohled
|Nástroj
|Nejvhodnější pro
|Klíčové vlastnosti
|Ceny
|ClickUp
|Spolupracující vizuály generované umělou inteligencí
|Integrovaný generátor obrázků AI, tabule v reálném čase, výzvy pro převod textu na obrázek, správa projektů
|Zdarma; placená verze od 7 $/měsíc
|Adobe Firefly
|Vysoce kvalitní vizuální prvky AI napříč médii
|Přednastavení převodu textu na obrázek, hladká integrace s Adobe CC, obsah připravený pro komerční použití
|Zdarma; placená verze od 9,99 $/měsíc
|Canva AI
|Přístupné, komplexní nástroje pro návrh AI
|Magic Studio, odstranění pozadí, Dream Lab pro převod textu na obrázek, spolupráce v cloudu
|Zdarma; placená verze od 10 $/měsíc
|Picsart AI
|Rychlé kreativní nástroje vhodné i pro začátečníky
|Odstranění pozadí jedním klepnutím, vylepšení pomocí AI, uživatelské rozhraní přizpůsobené pro mobilní zařízení, šablony pro sociální sítě
|Zdarma; placená verze od 13 $/měsíc
|Midjourney
|Umělecká kontrola a surrealistické vizuály
|Discord/webová aplikace, přiblížení/posun obrázku, rychlá stylizace, pokročilá nastavení
|Pouze placená verze; od 10 $/měsíc
|Runway ML
|Generování videí pomocí umělé inteligence
|Generování textu/videa/obrázků, Gen-3, pokročilé úpravy, spolupráce se značkami
|Zdarma; placená verze od 15 $/měsíc
|DALL·E 3
|Jednoduché a přesné vytváření obrázků
|Hladká integrace s ChatGPT, bezpečné generování obsahu, základní retušování
|Zdarma (s vodoznakem); ChatGPT Plus 20 $/měsíc
|Fotor AI
|Bezplatná široká škála stylů
|Desítky uměleckých předvoleb, podpora textu/obrázku do obrázku, výměna obličeje, základní nástroje pro úpravu fotografií
|Zdarma; placená verze od 8,99 $/měsíc
|Leonardo AI
|Herní prvky a rychlé přizpůsobení
|Přednastavené styly, vlastní modely, komunita Discord
|Zdarma; placená verze od 10 $/měsíc
|NightCafe
|Generování umění pomocí umělé inteligence řízené komunitou
|Široká škála modelů, výzvy, denní kredity zdarma, multiplatformní
|Zdarma; placená verze od 5,99 $/měsíc
|Jasper Art
|Marketingové vizuály ve velkém měřítku
|Neomezené generování, ovládání stylu značky, odstranění pozadí
|Placená služba; cena začíná na 39 $/měsíc
Co byste měli hledat v generátoru AI PNG?
Než si vyberete ten správný generátor obrázků AI PNG, rozhodněte se, jaké obrázky chcete vytvářet. Produktové vizuály pro komerční účely? Unikátní grafika pro marketingové materiály nebo digitální umění s průhledným pozadím?
Jakmile to budete mít vyřešené, zde je několik základních funkcí, které byste měli mít na paměti při výběru nástroje:
- Nástroje pro převod textu na obrázek, které pomocí několika kliknutí transformují jednoduché pokyny na plně vytvořené obrázky ve formátu PNG.
- Možnosti nahrávání a remixování vizuálů s nekonečnými možnostmi pomocí obsahu generovaného umělou inteligencí.
- Funkce popisu obrázků, které analyzují a generují obsah z nahraných fotografií
- Intuitivní rozhraní, které zjednodušuje tvůrčí proces
- Ovládací prvky pro přizpůsobení poměru stran, barevných filtrů a pozadí
- Výstup ve vysokém rozlišení, který zajišťuje ostré detaily a jasné okraje.
- Široká škála uměleckých stylů, které se hodí ke všemu, od minimalistických ikon až po estetiku olejomalby.
Nejlepší generátory AI PNG
Zde je kompletní seznam nejlepších generátorů AI PNG.
Tyto generátory umění AI jsou navrženy tak, aby vám pomohly vytvářet obrázky PNG ve vysokém rozlišení s průhledným pozadím – dokonale přizpůsobené vaší značce, stylu obrázků a uměleckému stylu.
1. ClickUp (nejlepší pro společné vizuály generované umělou inteligencí)
Existuje spousta generátorů obrázků využívajících umělou inteligenci, ale jen velmi málo z nich kombinuje nástroje založené na umělé inteligenci s komplexním řízením projektů.
Jako univerzální aplikace pro práci ClickUp výrazně usnadňuje život designérským týmům tím, že jim přináší výkonné nástroje AI přímo do jejich každodenního pracovního postupu.
Jednou z nejzajímavějších funkcí je generátor obrázků AI, který je přímo integrován do ClickUp Whiteboards. To znamená, že můžete své nápady proměnit ve vysoce kvalitní obrázky PNG pouhým popisem toho, co chcete – nemusíte přecházet mezi různými aplikacemi ani čekat na inspiraci.
Podnět: „Vytvořte obrázek mozku s neurony, které kolem něj vyzařují.“
Výsledek si můžete prohlédnout na obrázku níže!
Ať už brainstormujete koncepty, skicujete uživatelské toky nebo jen potřebujete rychlý vizuál pro schůzku, můžete obrázky generovat na místě a přetáhnout je přímo na tabuli.
Samotné tabule Whiteboard jsou revolucí v oblasti spolupráce. Umožňují celému vašemu týmu pracovat společně v reálném čase, přidávat poznámky, tvary a nyní i obrázky generované umělou inteligencí – vše na jednom místě. Můžete snadno přesouvat objekty, propojovat nápady a dokonce proměnit prvky tabule Whiteboard v akční úkoly pouhým kliknutím.
Potřebujete další pomoc s kreativním směrem? ClickUp Brain, integrovaný AI asistent, využívá strojové učení a umělecké databáze, aby pomohl designérským týmům:
✅ Vytvářejte chytřejší textové výzvy
✅ Překonejte tvůrčí bloky
✅ Vylepšete své obrázky generované umělou inteligencí
Díky kombinaci generování obrázků pomocí umělé inteligence, kolaborativních tabulek a robustního řízení projektů sjednocuje ClickUp pro designérské týmy vše, co váš tým potřebuje, na jedné platformě. Můžete ukládat soubory, spravovat zpětnou vazbu a sledovat každý krok ve vašem tvůrčím procesu, aniž byste museli opustit ClickUp. Je to chytřejší, rychlejší a propojenější způsob společného navrhování.
Nejlepší funkce ClickUp
- Pomocí pokynů založených na umělé inteligenci můžete rychle vytvářet vysoce kvalitní obsah a vizuální nápady.
- Zvýrazněte libovolný text a vylepšete jej pomocí integrované lišty nástrojů AI.
- Automaticky generujte souhrny a akční položky, abyste zefektivnili pracovní postupy v oblasti designu a řízení projektů.
- Překládejte obsah, opravujte gramatiku a vylepšujte texty na jedné platformě.
- Spolupracujte v reálném čase s ClickUp Whiteboards – ideální pro vizuální brainstorming, náčrtky a obrázky generované umělou inteligencí.
- Spouštějte úkoly přímo z tabule ClickUp a zachyťte kreativní nápady okamžitě.
- Pomocí šablon navrhujte pracovní postupy, které podporují váš proces navrhování.
- Zanechte jasné pokyny k obrázkům pomocí softwaru pro anotace obrázků ClickUp.
- Pomocí ClickUp Clips proveďte svůj tým podrobnou zpětnou vazbou.
Omezení ClickUp
- Široká škála funkcí platformy může být pro nové uživatele trochu matoucí.
Ceny ClickUp:
Hodnocení a recenze ClickUp:
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
Co říkají uživatelé o ClickUp
Recenze G2 říká:
Clickup je velmi flexibilní a nabízí mnoho funkcí, které by jinak vyžadovaly další nástroje. Počáteční nastavení a zapojení do nástroje je zpočátku velmi složité, ale zvládnutelné. Cena je zcela přiměřená a oprávněná. Clickup používám v každodenní práci a jsem spokojený.
Clickup je velmi flexibilní a nabízí mnoho funkcí, které by jinak vyžadovaly další nástroje. Počáteční nastavení a zapojení do nástroje je zpočátku velmi složité, ale zvládnutelné. Cena je zcela přiměřená a oprávněná. Clickup používám v každodenní práci a jsem spokojený.
2. Adobe Firefly (nejlepší pro vysoce kvalitní vizuály generované umělou inteligencí napříč médii)
Adobe Firefly nabízí komplexní kreativní sadu pro tvorbu obrázků, videí, zvuků, vektorů a grafických šablon.
Adobe Firefly, nástroj AI vytvořený pro designéry, marketéry a tvůrce obsahu, přináší sílu generování AI PNG do důvěryhodného kreativního ekosystému Adobe.
Ať už chcete vytvářet úžasné obrázky s průhledným pozadím, objevovat nové umělecké styly nebo experimentovat s převodem textu na obrázek, tento nástroj vám poskytne plnou kreativní kontrolu. Navíc je hladce integrován do nástrojů jako Photoshop, Illustrator a Adobe Express.
Nejlepší funkce Adobe Firefly
- Vyzkoušejte text-to-image s působivými přednastavenými uměleckými styly a efekty.
- Využijte přesné ovládání poměru stran pro všechny obrázky PNG.
- Vytvářejte videa, audio a AI obrázky pomocí stejného intuitivního rozhraní.
- Integrace s aplikacemi Photoshop, Illustrator a Adobe Express
- Vytvářejte bezpečný obsah připravený pro komerční využití
Omezení Adobe Firefly
- Žádná negativní podpora pro vyloučení nežádoucích prvků
- Videoklipy jsou omezeny na délku pěti sekund.
- Text ve vygenerovaných vizuálech se často jeví jako zkreslený nebo nepřesný.
Ceny Adobe Firefly
- Zdarma
- Firefly Standard: 9,99 $/měsíc na uživatele
- Firefly Pro: 29,99 $/měsíc na uživatele
- Firefly Premium: 199,99 $/měsíc na uživatele
- Creative Cloud All Apps: 59,99 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Adobe Firefly
- G2: 4,6/5 (více než 50 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají uživatelé o Adobe Firefly
Recenze G2 říká:
Adobe Firefly je neuvěřitelně intuitivní, zejména pokud jste obeznámeni s ekosystémem Adobe. Shledávám jej užitečným pro rychlé generování nápadů a vytváření vysoce kvalitního obsahu pro sociální média, aniž byste potřebovali rozsáhlé designérské dovednosti.
Adobe Firefly je neuvěřitelně intuitivní, zejména pokud jste obeznámeni s ekosystémem Adobe. Shledávám jej užitečným pro rychlé generování nápadů a vytváření vysoce kvalitního obsahu pro sociální média, aniž byste potřebovali rozsáhlé designérské dovednosti.
✨ Zajímavost: Generátory obrázků AI se mohou naučit styl jakéhokoli umělce a proměnit své algoritmy a vizi v digitální štětec, který napodobuje vše od renesančního umění po moderní abstraktní designy.
3. Canva AI (nejlepší pro dostupné, komplexní nástroje pro návrh AI)
Canva je již populární nástroj pro grafický design díky svým snadno použitelným funkcím.
Díky AI nabízí Canva své funkce Magic Studio a Dream Lab, které uživatelům umožňují snadno generovat AI obrázky, vylepšovat fotografie, odstraňovat pozadí, upravovat barvy a přeformátovat návrhy pomocí jednoduchých textových a obrazových pokynů.
Canva je navíc plně založena na cloudu, což znamená, že můžete pracovat odkudkoli a na jakémkoli zařízení.
Nejlepší funkce Canva AI
- Využijte funkci převodu textu na obrázek prostřednictvím Dream Lab a získejte rychlé a krásné obrázky generované umělou inteligencí.
- Získejte přístup k nástrojům AI pro odstranění pozadí, změnu velikosti a vylepšení obrázků.
- Vytvářejte obsah pro všechny hlavní platformy s optimalizovanými poměry stran.
- Využijte tisíce šablon stylových příruček, sad pro značky a plynulou spolupráci v týmu.
Omezení AI Canva
- Některé funkce mohou být omezeny na profesionální designéry.
- Text generovaný umělou inteligencí v obrázcích může vypadat nekonzistentně nebo nepřesně.
Ceny Canva AI
- Zdarma
- Canva Pro: 15 $/měsíc na uživatele
- Canva Teams: 10 $/měsíc na uživatele
- Canva Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Canva AI
- G2: 4,7/5 (více než 4 450 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 45 recenzí)
Co říkají uživatelé o Canva AI
Jednou z užitečných funkcí je Magic Media, která vám umožní převést text na obrázky, videa nebo grafiku. Stačí zadat, co chcete, a Canva to za vás vytvoří. Ušetří vám to hledání perfektní stockové fotografie nebo přemýšlení, jak grafiku vytvořit sami.
Jednou z užitečných funkcí je Magic Media, která vám umožní převést text na obrázky, videa nebo grafiku. Stačí zadat, co chcete, a Canva to za vás vytvoří. Ušetří vám to hledání perfektní stockové fotografie nebo přemýšlení, jak grafiku vytvořit sami.
💡 Tip pro profesionály: Máte potíže s naučením se práce s Figma nebo s její cenou? Nejlepší alternativy a konkurenti Figma představují 10 nejlepších nástrojů, které jsou snadnější na používání, cenově dostupnější a přesto nabízejí všechny funkce pro společné navrhování.
4. Picsart AI (nejlepší pro rychlou úpravu obrázků a videí, vhodný pro začátečníky)
Picsart byl jedním z prvních kreativních balíčků vytvořených pro začátečníky i malé podniky. Díky přidání AI však můžete rychle přejít od nápadu k realizaci.
Díky nástrojům, jako je generátor obrázků AI, odstraňovač pozadí AI a vylepšení AI, mohou uživatelé vytvářet vysoce kvalitní vizuály během několika minut. Obzvláště populární je mobilní aplikace Picsart, která nabízí snadnou úpravu na cestách, od generování obrázků AI PNG až po šablony připravené pro sociální média.
Získáte také přístup k více než 20 generativním nástrojům AI, inspiraci komunity prostřednictvím „Spaces“ a funkcím přizpůsobeným pro tvůrce z různých odvětví – od módy po nemovitosti.
Nejlepší funkce Picsart AI
- Vytvářejte AI generované obrázky, GIFy a krátká videa pomocí jednoduchých textových pokynů.
- Používejte AI nástroje s jedním klepnutím, jako je odstranění pozadí, přenos stylu a nahrazení objektu.
- Objevte intuitivní rozhraní pro mobilní zařízení i web – ideální pro začátečníky.
- Využijte hromadné úpravy, sady značek a nástroje pro spolupráci v reálném čase.
- Získejte přístup ke stažení PNG, vlastním fontům a různým poměrem stran.
Omezení Picsart AI
- Některé nástroje AI vyžadují další nákupy v aplikaci (například generování avatarů).
- Rozhraní může novým uživatelům na webu připadat nepřehledné nebo složité.
- Pokročilé funkce stále zaostávají za profesionálními nástroji, jako je Adobe Photoshop.
Ceny Picsart AI
- Zdarma
- Plus: 13 $/měsíc na uživatele
- Pro: 15 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Picsart AI
- G2: 4,5/5 (575+ recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají uživatelé o Picsart AI
Recenze G2 říká:
Líbí se mi, že Picsart má tolik šablon a nástrojů pro úpravu fotografií, které mi pomáhají opravovat, upravovat a vylepšovat moje fotografie. Skvělé nástroje pro úpravu rodinných fotografií a sociálních médií. Nástroje se velmi snadno používají k realizaci toho, co potřebujete pro svou práci. Picsart používám pro své fotografie neustále a nikdy jsem nemusel kontaktovat zákaznickou podporu, protože se velmi snadno integruje do mých procesů, ale jsem si jistý, že zákaznická podpora by byla skvělá vzhledem k kvalitě produktu.
Líbí se mi, že Picsart má tolik šablon a nástrojů pro úpravu fotografií, které mi pomáhají opravovat, upravovat a vylepšovat mé fotografie. Skvělé nástroje pro úpravu rodinných fotografií a sociálních médií. Nástroje se velmi snadno používají k realizaci toho, co potřebujete pro svou práci. Picsart používám pro své fotografie neustále a nikdy jsem nemusel kontaktovat zákaznickou podporu, protože se velmi snadno integruje do mých procesů, ale jsem si jistý, že zákaznická podpora by byla skvělá vzhledem k kvalitě produktu.
💡 Tip pro profesionály: Máte potíže s organizací nápadů týmu nad rámec bodových seznamů? Článek Jak vytvořit nástěnku nápadů pro brainstorming vám ukáže, jak pomocí vizuálních nástěnek podnítit kreativitu, strukturovat spolupráci a proměnit chaotické myšlenky v realizovatelné plány.
📮 ClickUp Insight: Polovina našich uživatelů čelí při zavádění AI výzvám – 23 % si není jistých, kde začít, a 27 % má pocit, že potřebují více školení pro pokročilé úkoly.
ClickUp tuto bariéru překonává díky rozhraní ve stylu chatu, které je stejně jednoduché jako posílání textových zpráv. Týmy mohou začít se základními pokyny a plynule objevovat výkonné automatizační funkce – bez náročného učení a bez potíží.
5. Midjourney (nejlepší pro uměleckou kontrolu a surrealistické, působivé vizuály)
Midjourney vznikl jako nástroj založený na platformě Discord. Midjourney je známý svými ohromujícími vizuálními efekty, surrealistickým stylem, jedinečným dotekem a filmovými kompozicemi a je velmi oblíbený mezi digitálními umělci, marketéry a tvůrci, kteří chtějí posouvat hranice.
Midjourney vám umožňuje generovat AI PNG obrázky, koncepční umění a fantastické krajiny s extrémní stylistickou kontrolou pomocí jednoduchých nebo pokročilých textových podnětů.
Tento oblíbený nástroj nyní nabízí také webovou aplikaci s flexibilními tarify a podporou průhledného pozadí.
Nejlepší funkce Midjourney
- Užijte si nejlepší kvalitu generování obrázků ve své třídě s bezkonkurenční kontrolou uměleckého stylu.
- Využijte opakované variace obrázků, přiblížení, posun a rozšíření obrázků.
- Nahrajte referenční obrázky, které budou sloužit jako vodítko pro styl obrázků a konzistenci charakteru.
- Vylepšete intenzitu, stylizaci a poměr stran pomocí pokročilých nastavení.
- Staňte se součástí aktivní komunity a galerie, kde můžete objevovat a čerpat okamžitou inspiraci.
Omezení Midjourney
- V současné době není k dispozici žádný bezplatný tarif.
- Režim Stealth (soukromé vytváření obrázků) je k dispozici pouze v plánech vyšší úrovně.
- Rozhraní může být pro začátečníky trochu nepřehledné.
Ceny Midjourney
- Základní: 10 $/měsíc na uživatele
- Standard: 30 $/měsíc na uživatele
- Pro: 60 $/měsíc na uživatele
- Mega: 120 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Midjourney
- G2: 4,4/5 (více než 85 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají uživatelé o Midjourney
Recenze na Trustpilot říká:
Nejuživatelsky přívětivější rozhraní ze všech generátorů obrázků AI. Nezabývá se detaily (jako Stable Diffusion), ale dělá to, co uživatel potřebuje.
Nejuživatelsky přívětivější rozhraní ze všech generátorů obrázků AI. Nezabývá se detaily (jako Stable Diffusion), ale dělá to, co uživatel potřebuje.
💡 Tip pro profesionály: Cítíte se omezeni cenami nebo podporou Midjourney? Nejlepší alternativy a konkurenti Midjourney pro generování obrázků pomocí umělé inteligence představují 11 výkonných nástrojů, které nabízejí větší flexibilitu, lepší podporu a jedinečné kreativní funkce.
6. Runway ML (nejlepší pro generování videí pomocí AI a multimediální storytelling)
Runway mění způsob, jakým vytváříme vizuální příběhy – pomocí nástrojů AI vytvořených speciálně pro filmaře, designéry a tvůrce obsahu.
Od hudebních videí přes reklamy až po celovečerní filmy – modely Gen-3 Alpha a Act-One od Runway umožňují uživatelům vytvářet vysoce věrná, ovladatelná videa pomocí několika málo pokynů.
Runway také podporuje společnou úpravu, ukládání dat, vlastní hlasy a další funkce – to vše v přehledném a profesionálním rozhraní.
Dalším působivým faktem je, že jej již používají značky jako Lionsgate a Madonna.
Nejlepší funkce Runway
- Využijte generování textu do videa, videa do videa a obrázku do videa s vysokou mírou realismu.
- Využijte pokročilé funkce softwaru pro úpravu fotografií, jako je zpomalený pohyb, odstranění pozadí a rozostření obličeje.
- Využijte vlastní tvorbu hlasu pro synchronizaci rtů AI a pracovní postupy převodu textu na řeč.
- Procházejte přehledné a intuitivní uživatelské rozhraní, které podporuje spolupráci týmu v reálném čase.
Omezení dráhy
- Náročná křivka učení pro začátečníky, kteří nejsou obeznámeni s video nástroji
- Vyžaduje silné internetové připojení a moderní hardware.
- Pro uživatele bezplatného tarifu platí vodoznaky a časová omezení.
Ceny Runway
- Zdarma
- Standard: 15 $/měsíc na uživatele
- Pro: 35 $/měsíc na uživatele
- Neomezený: 95 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Runway
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají uživatelé o Runway
Recenze na Product Hunt říká:
Ceny jsou příliš vysoké. Pokud si pořídíte neomezené (Relaxed) předplatné, generování 10sekundového videa trvá asi 20 minut. Videa nelze zařadit do fronty, musíte čekat, až se jedno po druhém dokončí.
AI polovinu času špatně interpretuje vaše zadání. To vám zabírá čas a kredity. Navíc je tu přehnaně citlivá cenzura. I lidé v tričkách s krátkými rukávy jsou příliš riskantní. Ani vám neřeknou, v čem je problém. Zatímco se snažíte přijít na to, co přesně je za problém, váš účet je pozastaven.
Říkají, že se proti tomu můžete odvolat, ale to je lež. Jen zmíní, že jejich rozhodnutí je konečné, neposkytnou žádné vysvětlení a řeknou vám, abyste odešli. Cokoli je lepší než tento předražený nepořádek.
Ceny jsou příliš vysoké. Pokud si pořídíte neomezené (Relaxed) předplatné, generování 10sekundového videa trvá asi 20 minut. Videa nelze zařadit do fronty, musíte čekat, až se jedno po druhém dokončí.
AI polovinu času špatně interpretuje vaše zadání. To vám zabírá čas a kredity. Navíc je tu přehnaně citlivá cenzura. I lidé v tričkách s krátkými rukávy jsou příliš riskantní. Ani vám neřeknou, v čem je problém. Zatímco se snažíte přijít na to, co přesně je za problém, váš účet je pozastaven.
Říkají, že se proti tomu můžete odvolat, ale to je lež. Jen zmíní, že jejich rozhodnutí je konečné, neposkytnou žádné vysvětlení a řeknou vám, abyste odešli. Cokoli je lepší než tento předražený nepořádek.
✨ Zajímavost: První digitální umělecká díla na světě vznikla z upraveného protiletadlového systému. Během druhé světové války John Whitney a jeho bratr James přeměnili analogový počítač, původně vyrobený pro zaměřování nepřátelských letadel, na průkopnický kreslící stroj, který se stal základem pro počítačem generované digitální umění.
📖 Přečtěte si také: Nezbytné příklady Midjourney Prompt pro umělce a designéry
7. DALL·E 3 (nejlepší pro jednoduché a přesné generování obrázků pomocí AI přes ChatGPT)
DALL·E 3 je nejnovější generátor obrázků od OpenAI, který se těší stejné popularitě jako ChatGPT. Tento generátor obrázků s umělou inteligencí je hluboce integrován do ChatGPT, což uživatelům umožňuje brainstormovat nápady, vylepšovat podněty a upravovat generované obrázky.
Ať už chcete fotorealistickou scénu nebo fantazijní skicu, DALL·E 3 skvěle interpretuje textové popisy jak pro krátké, tak pro složité zadání. Obsahuje také základní nástroj pro retušování, který vám umožní upravit konkrétní oblasti vašeho textu na obrázek, a to vše v intuitivním rozhraní ChatGPT.
Na rozdíl od jiných nástrojů je DALL·E 3 optimalizován pro snadné použití namísto kontroly – generuje rychlé a propracované obrázky bez náročného učení.
3 nejlepší funkce DALL·E
- Generujte detailní obrázky ve vysoké kvalitě z krátkých nebo dlouhých textových podnětů.
- Využijte jednoduché retušování, které je součástí lokalizovaných úprav obrázků.
- Používejte prostřednictvím Bing Image Creator nebo s ChatGPT Plus.
- Užijte si bezpečný obsah, který lze komerčně využít, s integrovanými ochrannými opatřeními.
Omezení DALL·E 3
- Nepodporuje nahrávání obrázků, referenční styly ani rozšiřování plátna.
- Postrádá detailní ovládání, které najdete v nástrojích jako Midjourney nebo Stable Diffusion.
- Nevytváří veřejné osobnosti ani citlivý obsah.
Ceny DALL·E 3
- Zdarma (s vodoznakem)
- ChatGPT Plus: 20 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze DALL·E 3
- G2: 3,9/5 (více než 30 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají uživatelé o DALL. E 3?
DALL-E 3 generuje velmi detailní, kreativní a vizuálně ohromující obrázky, které přesně odpovídají zadání. Jeho schopnost interpretovat složité popisy, generovat nápadité vizuály a zachovat soudržnost v kvalitě obrázků je působivá. Integrace s textovými nástroji zvyšuje použitelnost, díky čemuž je přístupný jak pro začátečníky, tak pro profesionály. Navíc díky vylepšením v oblasti realismu a umělecké univerzálnosti vyniká v různých kreativních projektech.
DALL-E 3 generuje velmi detailní, kreativní a vizuálně ohromující obrázky, které přesně odpovídají zadání. Jeho schopnost interpretovat složité popisy, generovat nápadité vizuály a zachovat soudržnost v kvalitě obrázků je působivá. Integrace s textovými nástroji zvyšuje použitelnost, díky čemuž je přístupný jak pro začátečníky, tak pro profesionály. Navíc díky vylepšením v oblasti realismu a umělecké univerzálnosti vyniká v různých kreativních projektech.
📖 Přečtěte si také: Alternativy k Dall-E pro vytváření obrázků pomocí umělé inteligence
8. Fotor AI Image Generator (nejlepší bezplatný generátor obrázků s širokou škálou stylů)
Generátor obrázků AI od Fotoru je určen pro všechny, kteří chtějí s minimálním úsilím vytvářet umělecká díla, avatary nebo obrázky produktů. Tento generátor uměleckých obrázků podporuje také generování textu do obrázku a obrázku do obrázku, s desítkami možností uměleckých stylů, jako jsou karikatury, olejomalby, anime, skici a 3D.
Fotor také obsahuje nástroje pro zvětšení, odstranění pozadí a nahrazení obličeje, které jsou všechny integrovány do uživatelsky přívětivého balíku pro úpravu fotografií.
Nejlepší funkce Fotoru
- Bezplatné použití s 8 kredity + denní bonusy
- Využijte podporu převodu textu na obrázek a obrázku na obrázek.
- Využijte desítky stylů, včetně NFT, log, anime a maket produktů.
- Využijte základní nástroje pro úpravu fotografií (zvětšení, odstranění pozadí atd.).
Omezení Fotoru
- Nesourodé uživatelské rozhraní mezi nástroji
- Omezená kreativní kontrola ve srovnání s profesionálními nástroji
- Žádné pokročilé přizpůsobení, jako je reference stylu nebo rozšíření plátna
Ceny Fotoru
- Bezplatný tarif
- Pro: 8,99 $/měsíc na uživatele
- Pro+: 19,99 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Fotoru
- G2: 4,2/5 (více než 300 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 950 recenzí)
Co říkají uživatelé o Fotoru
Recenze G2 říká:
Nejlepší na této aplikaci je řada funkcí, které jsou nabízeny zdarma nebo za nízkou cenu. Snadné použití je dalším plusem, díky kterému je tato aplikace jednou z nejlepších aplikací využívajících AI ve fotoeditorech.
Nejlepší na této aplikaci je řada funkcí, které jsou nabízeny zdarma nebo za nízkou cenu. Snadné použití je dalším plusem, díky kterému je tato aplikace jednou z nejlepších v oblasti využití umělé inteligence ve fotoeditorech.
💡 Tip pro profesionály: Zapomeňte na neuspořádané poznámkové lístky – Brainstorming Templates & Techniques vám nabízí 11 bezplatných strukturovaných šablon, které týmům pomohou proměnit roztříštěné myšlenky ve strategické plány a udržet plynulou spolupráci.
9. Leonardo AI (nejlepší pro herní prvky a stylistickou kontrolu)
Leonardo AI, původně navržený jako pomoc pro vývojáře her při tvorbě koncepčních návrhů a vizuálních prvků, se vyvinul v kompletní kreativní sadu.
Leonardo AI nabízí vyladěné modely, přednastavené styly a pomocné nástroje pro tvorbu podnětů, jako je generátor náhodných podnětů a vylepšovač podnětů – to vše v přehledném rozhraní.
Zatímco bezplatná verze tohoto generátoru obrázků AI nabízí jedinečně generované obrázky a štědrý systém tokenů, prémioví uživatelé mají přístup k nástrojům pro úpravy po generování, vlastním modelům a pokročilým možnostem vedení.
Nejlepší funkce Leonardo AI
- Užijte si rychlé generování obrázků (10–20 sekund na dávku)
- Využijte užitečné nástroje pro tvorbu uměleckých podnětů a stylových pokynů založené na umělé inteligenci.
- Využijte bezplatný tarif s 150 tokeny každých 8 hodin.
- Podporuje návrh postav, koncepční umění, makety produktů a další.
- Staňte se součástí aktivní komunity Discord a získejte silnou kreativní podporu.
Omezení Leonardo AI
- Nástroje pro úpravy po generování jsou dostupné pouze po zaplacení.
- Bezplatný tarif nezahrnuje generování soukromých obrázků.
- Některé podrobnosti mohou být ignorovány ve prospěch celkového „dojmu“.
Ceny Leonardo AI
- Zdarma
- Plán pro začátečníky: 10 $/měsíc na uživatele
- Plán Artisan: 30 $/měsíc na uživatele
- Plán Maestro: 60 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Leonardo AI
- G2: 4,5/5 (více než 20 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají uživatelé o Leonardo AI
Recenze na Trustpilot říká :
Jedná se bezpochyby o jeden z nejlepších animačních nástrojů dostupných pro běžné uživatele. Leonardo mi velmi pomohl a za devět dní mi pomohl získat 3500 odběratelů.
Jedná se bezpochyby o jeden z nejlepších animačních nástrojů dostupných pro běžné uživatele. Leonardo mi velmi pomohl a za devět dní mi pomohl získat 3500 odběratelů.
✨ Zajímavost: První digitální kreslicí software pro běžné uživatele – MacPaint – debutoval na původním počítači Macintosh od Apple na počátku 80. let. Umožňoval uživatelům kreslit, upravovat a exportovat grafiku ještě dříve, než většina lidí vůbec slyšela o „digitálním umění“.
📖 Přečtěte si také: Nejlepší nástroje pro prompt engineering pro generativní AI
10. NightCafe (nejlepší pro tvorbu založenou na komunitě a rozmanitost modelů)
NightCafe je jednou z nejdostupnějších a nejvíce komunitně zaměřených platforem pro umění s umělou inteligencí. Tato platforma sdružuje pod jedním intuitivním rozhraním širokou škálu modelů pro generování obrázků, včetně Flux, DALL·E 3, Stable Diffusion, SDXL, Ideogram, Imagen a dalších.
Nejzajímavější na tom je, že každý den můžete získat kredity zdarma účastí v soutěžích, lajkováním uměleckých děl nebo zapojením se do chatů.
Nejlepší funkce NightCafe
- Přístup k široké škále modelů AI, včetně DALL·E 3, Flux, SDXL, Imagen a dalších.
- Připojte se k živé a aktivní umělecké komunitě s výzvami, komentáři a spoluprací.
- Využijte denní bezplatné kredity a možnosti převodu pro placené tarify.
- Využijte jedinečné funkce, jako je hromadné generování, jemné doladění modelů a pokročilé možnosti zadávání příkazů.
- Získejte přístup k podpoře napříč platformami: web, mobilní zařízení a tablety.
Omezení NightCafe
- Moderování a omezení obsahu mohou působit příliš přísně.
- Omezené možnosti podrobné úpravy nebo retušování ve srovnání s platformami zaměřenými na profesionály.
- Okamžitá zpětná vazba může být u jednotlivých modelů nejednotná.
Ceny NightCafe
- Zdarma
- AI Beginner: 5,99 $/měsíc na uživatele
- AI Hobbyist: 9,99 $/měsíc na uživatele
- AI Enthusiast: 19,99 $/měsíc na uživatele
- AI Artist: 49,99 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze NightCafe
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: 4,7/5 (více než 80 recenzí)
Co říkají uživatelé o NightCafe
Recenze na Trustpilot říká:
NightCafé mi otevřelo tolik dveří, je to úžasné místo, skvělá komunita, a pokud nemůžete (nebo nechcete) být členem Pro, stále máte nekonečné možnosti nechat svou fantazii létat a vytvářet úžasná AI umělecká díla. Vřele doporučuji!
NightCafé mi otevřelo tolik dveří, je to úžasné místo, skvělá komunita, a pokud nemůžete (nebo nechcete) být členem Pro, stále máte nekonečné možnosti nechat svou fantazii létat a vytvářet úžasná AI umělecká díla. Vřele doporučuji!
📖 Přečtěte si také: Ohromující příklady umění generovaného umělou inteligencí
11. Jasper Art (nejlepší pro marketingové týmy, které potřebují rychlé vizuály s logem značky)
Jasper Art je funkce pro generování obrázků v rámci all-in-one platformy AI obsahu Jasper.
Tento generátor obrázků AI PNG vám umožňuje okamžitě vytvářet vysoce kvalitní obrázky bez licenčních poplatků na základě textového zadání – bez nutnosti zakoupení licencí na stockové fotografie nebo překonávání překážek při navrhování.
Tento nástroj, integrovaný do ekosystému Jasper, je obzvláště výkonný pro ty, kteří již Jasper používají pro copywriting, plánování kampaní nebo automatizaci hlasu značky.
Díky integrovaným nástrojům pro úpravu obrázků (jako je odstranění pozadí, ořezávání, zvětšování a přetváření) umožňuje Jasper snadno a rychle vytvářet propracované vizuály v souladu s image značky.
Nejlepší funkce Jasper Art
- Využijte neomezené generování obrázků, které je součástí všech tarifů.
- Vyzkoušejte nástroje na jedno kliknutí pro odstranění pozadí, čištění textu, zvětšení rozlišení a další funkce.
- Využijte tvorbu obrázků podle stylu, abyste zůstali věrní značce.
- Využijte integrované ochrany soukromí: obrázky se nepoužívají k trénování modelů Jasperu.
- Přístup k komerčnímu použití (s výhradami ohledně podobnosti a autorských práv)
Omezení Jasper Art
- Problémy s realističností tváří a částí těla (jako u mnoha AI nástrojů)
- Vyžaduje předplatné Jasper (od 39 $/měsíc).
- Žádné pokročilé retušování nebo ovládání plátna jako u nástrojů Midjourney nebo SDXL.
Ceny Jasper Art
- Tvůrce: 39 $/měsíc za jedno místo
- Pro: 59 $/měsíc za jedno místo
Hodnocení a recenze Jasper Art
- G2: 4,7/5 (více než 1 240 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 1 840 recenzí)
Co říkají uživatelé o Jasper Art
Miluju, jak tento AI asistent generuje úžasný obsah během několika sekund, kámo. Na rozdíl od jiného softwaru mi pomáhá překonat tvůrčí blok a vytvářet originální věci, takže neztrácím čas zíráním na prázdnou obrazovku.
Miluju, jak tento AI asistent generuje úžasný obsah během několika sekund, kámo. Na rozdíl od jiného softwaru mi pomáhá překonat tvůrčí blok a vytvářet originální věci, takže neztrácím čas zíráním na prázdnou obrazovku.
📖 Přečtěte si také: Jak používat AI pro grafický design
Vždy dokonalé výsledky s ClickUp
Jayson Ermac, procesní manažer společnosti AI bees, ve své referenci zdůraznil:
ClickUp nabízí nástroje pro vizualizaci vašich procesů, cílů atd. Jedná se o špičku v oblasti spolupráce a v tomto ohledu se neustále zlepšuje, zejména díky přidání funkce Whiteboard View.
ClickUp nabízí nástroje pro vizualizaci vašich procesů, cílů atd. Jedná se o špičku v oblasti spolupráce a v tomto ohledu se neustále zlepšuje, zejména díky přidání funkce Whiteboard View.
To vypovídá o zkušenostech s ClickUpem. Jako jeden z nejlepších generátorů obrázků s umělou inteligencí ClickUp vše zjednodušuje (a je to i zábava) – od přeměny textového zadání na průhledný PNG obrázek během několika sekund až po spuštění plnohodnotné kampaně.
Stále přeskakujete mezi pěti záložkami, abyste mohli spravovat jeden projekt? Možná je na čase vylepšit svůj pracovní postup pomocí aktualizace založené na formátu PNG.
Zaregistrujte se ještě dnes zdarma na ClickUp a vytvořte své další mistrovské dílo s pomocí umělé inteligence!