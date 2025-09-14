10 nejlepších nástrojů umělé inteligence splňujících požadavky HIPAA pro bezpečné zdravotnictví v roce 2025

65 % ze 100 největších nemocnic a zdravotnických systémů ve Spojených státech zaznamenalo v poslední době narušení bezpečnosti dat. To je jasné varování, pokud pracujete s chráněnými zdravotními informacemi (PHI).
Používání standardních nástrojů umělé inteligence, které nejsou v souladu s normou HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability Act), je jako zamknout přední dveře a nechat zadní dveře dokořán – riskujete vážné porušení bezpečnosti v prostředích, kde je bezpečnost dat nezbytná.
Umělá inteligence již mění podobu klinických záznamů, zapojení pacientů a administrativní práce; nesprávný nástroj však může také otevřít cestu k porušování předpisů HIPAA.
V tomto blogu jsme vybrali nástroje umělé inteligence, které splňují požadavky HIPAA a pomáhají zdravotnickým pracovníkům splnit regulační požadavky, aniž by došlo ke snížení rychlosti nebo přesnosti. 🤖
Co byste měli hledat v nástrojích umělé inteligence, které splňují požadavky HIPAA?
Při výběru nástroje umělé inteligence pro klinické prostředí nebo komunikaci s pacienty zvažte, zda chrání citlivé informace a podporuje správu souladu s normou HIPAA. 🛡️
Na co se zaměřit:
- Šifrování dat: Vyberte si nástroj umělé inteligence, který používá šifrování typu end-to-end (při přenosu i v klidu), aby zabránil neoprávněnému přístupu.
- Kontrola přístupu: Využijte přístup založený na rolích, vícefaktorové ověřování a auditní protokoly s ochranou proti neoprávněné manipulaci k monitorování využívání dat.
- Smlouvy o obchodním partnerství (BAA): Nechte své dodavatele podepsat smlouvy o obchodním partnerství, ve kterých potvrdí, že jako obchodní partneři splňují povinnosti vyplývající ze zákona HIPAA.
- Bezpečné cloudové úložiště: Vyberte si infrastrukturu kompatibilní s HIPAA a certifikovanou podle SOC 2 Type II.
- Automatické časové omezení relace: Vyhledejte automatické časové omezení, abyste minimalizovali vystavení PHI na nehlídaných zařízeních.
- Anonymizace dat: Ujistěte se, že nástroj podporuje deidentifikaci/pseudonymizaci, kde je to vhodné.
- Monitorování v reálném čase: Vyberte si platformy s nepřetržitým monitorováním a upozorňováním na neobvyklý přístup.
- Správa verzí: Používejte správu verzí ke sledování úprav klinických poznámek a zároveň uchovávejte originály pro dodržování předpisů.
Nástroje umělé inteligence splňující požadavky HIPAA v kostce
Tyto nástroje nabízejí více než jen pohodlí – jsou navrženy tak, aby chránily citlivá data, automatizovaly rutinní úkoly a zajistily, že vaše organizace bude vždy připravena na audit.
|Nástroj
|Klíčové vlastnosti
|Nejlepší pro
|Ceny
|ClickUp
|– Správa úkolů v souladu s HIPAA – Sledování projektů – Spolupráce v reálném čase – Generativní AI pro dokumentaci
|Týmy ve zdravotnictví, které spravují pracovní postupy a klinické úkoly
|Navždy zdarma; možnost přizpůsobení pro podniky
|Updox
|– Bezpečné zasílání zpráv – Sdílení dokumentů – Integrovaná telemedicína a plánování – Cloudové úložiště splňující požadavky HIPAA
|Zdravotničtí odborníci a ordinace, které potřebují zabezpečenou komunikaci s pacienty a koordinaci kalendáře
|Ceny na míru
|Jotform
|– Formuláře splňující požadavky HIPAA – Šifrované odesílání – Automatizované pracovní postupy – Integrace se systémy EHR
|Zdravotnické týmy, které potřebují přizpůsobitelné formuláře pro přijetí pacientů a elektronické formuláře
|Bezplatný tarif; placené tarify začínají na 34 $/měsíc
|TrueVault
|– Automatizuje zpracování DSAR – Sleduje dodržování předpisů dodavateli – Udržuje standardy HIPAA pro ochranu osobních údajů
|Organizace spravující více dodavatelů a potřeby v oblasti ochrany soukromí
|Cena od 49 USD/měsíc na uživatele
|IBM Watson Health
|– Interakce s pacienty založené na umělé inteligenci – Cloudová infrastruktura kompatibilní s HIPAA – Inteligentní automatizace v měřítku
|Zdravotnické systémy na podnikové úrovni, které vyžadují rozsáhlou infrastrukturu AI splňující požadavky HIPAA
|Ceny na míru
|CareCloud
|– Vytváření klinických poznámek pomocí umělé inteligence – Plánování poskytovatelů – Správa fakturace a příjmového cyklu
|Týmy ve zdravotnictví automatizují klinické a administrativní úkoly
|Ceny na míru
|Fireflies
|– Přepis jednání – Akční položky – Spolupráce mezi týmy – Šifrování v souladu s HIPAA
|Zdravotnické týmy, které potřebují informace z jednání a spolupráci
|Bezplatný tarif; od 18 $/měsíc na uživatele
|Azure Health Bot
|– Virtuální asistenti splňující požadavky HIPAA – Protokoly třídění pacientů – Přizpůsobitelné možnosti nasazení
|Zdravotnické organizace, které potřebují škálovatelné a bezpečné virtuální zdravotní asistenty
|Bezplatná úroveň; od 500 USD/měsíc
|Infermedica
|– Klinicky ověřené nástroje pro kontrolu příznaků – Předběžné vyšetření před návštěvou – Pomoc při třídění pacientů v reálném čase
|Poskytovatelé zdravotní péče vzdáleně provázejí pacienty kontrolou příznaků a tříděním
|Ceny na míru
|Qventus
|– Automatizované plánování chirurgických zákroků – Plánování propuštění – Pracovní postupy koordinace péče
|Velké nemocniční systémy automatizující pracovní postupy v nemocnicích a perioperační koordinaci
|Ceny na míru
Nejlepší nástroje umělé inteligence splňující požadavky HIPAA
Jak hodnotíme software v ClickUp
Náš redakční tým postupuje transparentně, opírá se o výzkum a je nezávislý na dodavatelích, takže se můžete spolehnout, že naše doporučení vycházejí z reálné hodnoty produktů.
Zde je podrobný přehled toho, jak v ClickUp hodnotíme software.
Ať už jde o organizaci pracovních postupů pacientů, automatizaci klinické dokumentace nebo správu vašich PHI, tyto nástroje umělé inteligence splňující požadavky HIPAA splňují přísné požadavky na dodržování předpisů:
1. ClickUp (nejlepší pro bezpečné řízení projektů a pracovních postupů ve zdravotnictví)
ClickUp poskytuje poskytovatelům zdravotní péče bezpečný, centralizovaný pracovní prostor pro správu všeho od klinických pracovních postupů a sledování projektů až po správu zásob a dokumentaci pacientů.
ClickUp for Healthcare Teams, vytvořený s ohledem na složitost zdravotnických operací, zefektivňuje administrativní úkoly, aniž by ohrozil soulad s normou HIPAA.
Soulad s předpisy na podnikové úrovni pro ochranu PHI
ClickUp podporuje požadavky GDPR a HIPAA a umožňuje uživatelům podepsat smlouvu o obchodním partnerství (BAA), což z něj činí legitimní řešení pro subjekty, které zpracovávají chráněné zdravotní údaje (PHI). Díky šifrování v klidu i při přenosu, souladu s SOC 2 a řízení přístupu na základě rolí platforma zajišťuje ochranu citlivých informací.
📮 ClickUp Insight: Zatímco 34 % uživatelů pracuje s AI systémy s naprostou důvěrou, o něco větší skupina (38 %) zastává přístup „důvěřuj, ale prověřuj“. Samostatný nástroj, který není obeznámen s vaším pracovním kontextem, často nese vyšší riziko generování nepřesných nebo neuspokojivých odpovědí.
Proto jsme vytvořili ClickUp Brain, AI, která propojuje správu projektů, správu znalostí a spolupráci v rámci vašeho pracovního prostoru a integruje se s nástroji třetích stran.
Pokročilé funkce zabezpečení a viditelnosti
Díky ClickUp Security mohou týmy aktivovat dvoufaktorové ověřování, automatické časové limity relací a podrobné auditní protokoly, aby si zachovaly plnou přehlednost a kontrolu nad údaji pacientů.
Týmy ve zdravotnictví používají ClickUp ke zjednodušení všeho od plánování pečovatelů a přidělování úkolů až po zaznamenávání požadavků a kontrolu smluv. Zobrazení pracovní zátěže, kalendář a automatizace opakujících se úkolů této platformy umožňují koordinaci mezi odděleními v reálném čase.
Generativní AI v souladu s normou HIPAA s ClickUp Brain
🎥 Podívejte se, jak automatizace úkolů pomocí umělé inteligence v ClickUp snižuje manuální práci a pomáhá týmům dodržovat předpisy. Od automatického přiřazování úkolů po aktualizaci stavů a zasílání připomínek – umělá inteligence zajišťuje bezpečnost, sledovatelnost a efektivitu pracovních postupů, což týmům ve zdravotnictví a týmům zaměřeným na dodržování předpisů usnadňuje soustředit se na péči o pacienty, nikoli na papírování.
S ClickUp Brain mohou týmy ve zdravotnictví využívat generativní AI k automatickému shrnování záznamů, generování obsahu a získávání pomoci s dokumentací v prostředí splňujícím požadavky HIPAA.
Příklad použití:
Například, když je požádán o vygenerování souhrnu o pacientovi, zde je ukázka výzvy a jak by mohl ClickUp Brain reagovat:
Odpověď: Toto je odpověď ClickUp Brain:
Talk to Text v Brain Max: Zachyťte klinický kontext bez zpomalení péče
Pro vedoucí pracovníky musí rychlost a dodržování předpisů existovat vedle sebe. Funkce Talk to Text v Brain Max umožňuje lékařům a pečovatelským týmům diktovat poznámky, úkoly a následné kroky přímo do vašeho zabezpečeného pracovního prostoru, čímž se snižuje počet kliknutí, zachovává kontext a minimalizuje riziko kopírování a vkládání.
- Rychlejší dokumentace: Proměňte mluvené aktualizace na strukturované poznámky nebo úkoly během několika sekund.
- Méně předávání: Uchovávejte rozhodnutí, akce a auditní stopy na jednom místě
- Navrženo pro pracovní postupy HIPAA: Používejte v prostředí podporujícím HIPAA na základě smlouvy BAA s přístupem založeným na rolích, šifrováním při přenosu/ukládání a automatickými časovými limity.
Výsledek: Méně administrativní zátěže, jasnější odpovědnost a méně příležitostí k úniku PHI mezi nespojenými nástroji.
Propojené nástroje a pracovní postupy pro rychlost a škálovatelnost
ClickUp zefektivňuje tok klinických poznámek, výzkumné dokumentace a přijímacích formulářů, což zdravotnickým zařízením umožňuje rychleji reagovat na potřeby pacientů i administrativy. Vlastní šablony, řídicí panely a integrace s nástroji jako Google Drive, Outlook, Slack a MS Teams vám umožňují vytvořit plně propojený systém.
Od žádostí o aktualizaci elektronických zdravotních záznamů po sledování zásob a správu pacientů – ClickUp zajišťuje bezpečnost, organizaci a škálovatelnost operací.
Je navržen tak, aby podporoval každodenní a dlouhodobé požadavky moderních zdravotnických zařízení a zároveň splňoval regulační normy.
Nejlepší funkce ClickUp
- Šifrujte všechny PHI pomocí AES-256 v klidu a TLS 1. 2 při přenosu
- Automatizujte plánování pacientů a pracovní postupy pomocí ClickUp Brain
- Omezte přístup k datům pomocí vlastních rolí a oprávnění založených na rolích.
- Sledujte aktivitu uživatelů pomocí podrobných auditních protokolů a kontroly verzí.
- Vytvářejte formuláře pro přijímání pacientů v souladu s normou HIPAA a propojte je s pracovními postupy.
- Spolupracujte na výzkumu, dokumentaci a klinických poznámkách v reálném čase
- Spravujte pracovní vytížení pečovatelů a kalendáře schůzek pomocí plánování metodou drag-and-drop.
- Ukládejte smlouvy a záznamy o pacientech bezpečně pomocí cloudové infrastruktury s certifikací SOC 2.
Omezení ClickUp
- Pokročilé funkce, jako je podpora HIPAA, jsou omezeny na plán Enterprise.
- Někteří uživatelé uvádějí, že přizpůsobení je velmi náročné kvůli velkému množství funkcí.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5,0 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5,0 (více než 4 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
Kaylee Hatch, brand manažerka společnosti Home Care Pulse, to perfektně shrnuje:
ClickUp lze přizpůsobit téměř jakýmkoli potřebám v oblasti řízení projektů. Je dostatečně technicky vyspělý, aby zvládl velké meziroční meziresortní projekty, a zároveň přizpůsobitelný tak, aby fungoval jako jednoduchý denní kontrolní seznam.
ClickUp lze přizpůsobit téměř jakýmkoli potřebám v oblasti řízení projektů. Je dostatečně technicky vyspělý, aby zvládl velké meziroční meziresortní projekty, a zároveň přizpůsobitelný tak, aby fungoval jako jednoduchý denní kontrolní seznam.
🔍 Věděli jste? Společnost Vida Health zvýšila pomocí ClickUp produktivitu svého marketingu o 50 % a ušetřila více než 8 hodin týdně jen na schůzkách. V klinickém prostředí se tato úspora času může promítnout do rychlejší péče o pacienty, méně administrativních zpoždění a těsnější koordinace mezi týmy v souladu s HIPAA.
2. Updox (nejlepší pro bezpečnou komunikaci s pacienty a koordinaci na základě kalendáře)
Updox kombinuje telemedicínu, sdílení dokumentů, zasílání zpráv pacientům a plánování kalendáře do jediného pracovního prostoru, který je v souladu s normou HIPAA. Je určen pro zdravotnické profesionály, kteří potřebují spolehlivé integrované řešení, které se hladce propojí s většinou elektronických zdravotních záznamů (EMR).
Umožňuje vám hladce spravovat virtuální péči a koordinaci v ordinaci, aniž byste museli přepínat mezi systémy. S Updoxem probíhá celé řízení vašich projektů v oblasti zdravotní péče prostřednictvím centralizovaného systému, který byl vytvořen pro bezpečné spravování chráněných zdravotních údajů (PHI).
Updox také zjednodušuje koordinaci mezi týmy díky kalendářovým zobrazením a centralizovanému přístupu, takže vaše recepce, fakturační a klinické týmy zůstávají v souladu, aniž by musely hledat soubory nebo údaje o pacientech.
Nejlepší funkce Updox
- Odesílejte a přijímejte zabezpečené zprávy od pacientů z centralizované doručené pošty.
- Okamžitě sdílejte, označujte a směrujte faxy, formuláře a soubory mezi odděleními
- Přijímejte platby od pacientů z mobilních zařízení pomocí integrovaných fakturačních postupů.
Omezení Updox
- Rozhraní působí zastarale ve srovnání s novějšími nástroji.
- Omezené možnosti přizpůsobení pro potřeby větších podniků
Ceny Updox
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Updox
- G2: 4,4/5,0 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,2/5,0 (více než 110 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Updox?
Uživatel G2 říká:
Nejčastěji využíváme fax UpDox. Díky němu máme příchozí a odchozí faxy vždy po ruce. Je také integrován do našeho systému EMR, takže nahrávání dokumentů od jiných poskytovatelů je hračkou.
Nejčastěji využíváme fax UpDox. Díky němu máme příchozí a odchozí faxy vždy po ruce. Je také integrován do našeho systému EMR, takže nahrávání dokumentů od jiných poskytovatelů je hračkou.
✨ Bonusový tip: Při výběru nástroje AI se vždy ujistěte, že před zpracováním chráněných zdravotních údajů (PHI) podepíšete smlouvu o obchodním partnerství (BAA). Smlouva o obchodním partnerství není volitelná. Pokud váš dodavatel AI tuto smlouvu nepodepíše, není v souladu s HIPAA – bez ohledu na to, co tvrdí na svých webových stránkách.
3. Jotform (nejlepší pro přijímání pacientů a elektronické formuláře v souladu s HIPAA)
Jotform zjednodušuje sběr a správu údajů o pacientech pomocí přizpůsobitelných formulářů, které se snadno vytvářejí a jsou plně v souladu s normou HIPAA.
Vyniká pro týmy ve zdravotnictví, které potřebují spolehlivá řešení bez nutnosti programování pro přijímací formuláře, žádosti o schůzky, dokumentaci souhlasů a výběr plateb. Po aktivaci zahrnuje soulad s normou HIPAA šifrování formulářů, chráněné cloudové úložiště a dostupnost smlouvy o obchodním partnerství (BAA) pro subjekty, na které se norma vztahuje.
Díky integraci můžete své formuláře opatřit značkou, automatizovat pracovní postupy a synchronizovat odpovědi s cloudovými aplikacemi, systémy EHR nebo projektovými tabulemi.
Nejlepší funkce Jotform
- Vytvářejte formuláře splňující požadavky HIPAA s podmíněnou logikou a šifrovaným zpracováním odeslaných údajů.
- Přijímejte platby od pacientů prostřednictvím Stripe, Square nebo PayPal přímo ve formulářích.
- Automatické generování úkolů z odeslaných formulářů pomocí Jotform Boards
- Integrace s více než 150 aplikacemi, včetně cloudového úložiště, CRM a nástrojů EHR
Omezení Jotform
- Jotform vyžaduje, aby uživatelé přešli na tarif Gold nebo Enterprise, aby mohli aktivovat funkce HIPAA.
- Soulad s normou HIPAA je k dispozici pouze u tarifů Enterprise a Gold.
- Rozsáhlé možnosti přizpůsobení formulářů mohou být pro začínající uživatele matoucí.
Ceny Jotform
- Bezplatný tarif
- Bronz: 39 $/měsíc na uživatele
- Stříbrná úroveň: 49 USD/měsíc na uživatele
- Gold: 129 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Jotform
- G2: 4,7/5 (více než 3 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Jotform?
Uživatel G2 říká:
Je velmi snadné propojit se s mým profilem a e-mailovým formulářem každý měsíc, když se otevírají knihy. Používám to každý pracovní den, abych se podíval na nápady klientů a ujistil se, že kreslím správné věci; upřímně řečeno, změnilo mi to život!
Je velmi snadné propojit se s mým profilem a e-mailovým formulářem každý měsíc, když se otevírají knihy. Používám to každý pracovní den, abych se podíval na nápady klientů a ujistil se, že kreslím správné věci; upřímně řečeno, změnilo mi to život!
🔍 Věděli jste, že... Jen v roce 2024 bylo ohroženo více než 276 milionů zdravotních záznamů. To je více než 81 % populace USA, což naznačuje, že porušení bezpečnosti dat již nejsou ojedinělými událostmi, ale systémovým problémem. Používání AI nástrojů, které nejsou v souladu s předpisy, v klinickém prostředí toto riziko ještě zvyšuje.
4. TrueVault (nejlepší pro automatizaci ochrany soukromí v souladu s HIPAA a dohled nad dodavateli)
TrueVault se zaměřuje na jednu věc – dodržování předpisů v oblasti ochrany osobních údajů – a dělá to dobře. Pro zdravotnické organizace, které se řídí předpisy HIPAA a zákony o souhlasu pacientů v několika státech, TrueVault zjednodušuje proces, který by jinak byl složitý a logisticky náročný.
S TrueVault získáte automatizační nástroj, který včas a v požadovaném rozsahu zpracovává žádosti o přístup k údajům (DSAR).
Sleduje dodavatele, aby upozornil na potenciální rizika v oblasti ochrany osobních údajů, a zároveň pokrývá hlavní předpisy, jako jsou HIPAA, CCPA a GDPR, což z něj činí ideální volbu pro týmy ve zdravotnictví, které se musí vypořádat s federálními i státními požadavky na dodržování předpisů.
Nejlepší funkce TrueVault
- Automatizujte zpracování DSAR v souladu s HIPAA a sledování požadavků z centrálního řídicího panelu.
- Sledujte více než 2 500 dodavatelů z hlediska rizik a nesouladu s předpisy při nakládání s PHI
- Spusťte hostované centrum ochrany soukromí pro transparentnost a možnost odhlášení pacientů.
- Vytvářejte a uchovávejte zákonem požadovaná oznámení o souhlasu a používání dat.
Omezení TrueVault
- Žádné nástroje pro spolupráci v rámci platformy pro plánování nebo správu dokumentů
- Navrženo především pro dodržování předpisů v oblasti ochrany osobních údajů, nikoli pro širší klinické pracovní postupy.
Ceny TrueVault
- Základní: 49 $/měsíc na uživatele
- Výhoda: 79 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze TrueVault
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
📖 Přečtěte si také: Jak vyvinout účinné IT politiky a postupy
5. IBM Watson Health (nejlepší pro rozsáhlou infrastrukturu AI splňující požadavky HIPAA)
IBM Watson Health přináší do nástrojů AI splňujících požadavky HIPAA významnou podnikovou sílu. Tento nástroj poskytuje hlubokou technologickou integraci, regulační dohled a inteligentní automatizaci v širokém měřítku.
Od Watson Assistant pro interakce s pacienty založené na umělé inteligenci až po cloudovou infrastrukturu splňující požadavky HIPAA nabízí IBM komplexní sadu řešení pro správu klinik. Platforma kombinuje generativní umělou inteligenci, ochranu dat a automatizaci procesů v rámci jediného ekosystému.
Ať už optimalizujete klinické pracovní postupy, zabezpečujete údaje pacientů nebo automatizujete IT infrastrukturu, IBM umožňuje zdravotnickým organizacím dodržovat předpisy HIPAA v každém kroku.
Nejlepší funkce IBM Watson Health
- Nasazení cloudové infrastruktury kompatibilní s HIPAA pro PHI a klinické systémy
- Využijte chatboty s umělou inteligencí ke snížení počtu lidských chyb a k řešení dotazů pacientů 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
- Automatizujte pracovní postupy ve zdravotnictví v rámci dodavatelského řetězce, plánování a IT systémů.
- Zlepšete bezpečnost dat pomocí specializovaných nástrojů na ochranu dat a řízení přístupu.
Omezení IBM Watson Health
- Nastavení a přizpůsobení vyžadují specializovanou technickou podporu.
- Nevhodné pro malé ordinace nebo nenáročné pracovní postupy
Ceny IBM Watson Health
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze IBM Watson Health
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
🔍 Věděli jste? 79 % předních nemocnic získalo v rámci rámce řízení rizik kybernetické bezpečnosti známku D nebo nižší. Většina předních institucí nesplňuje základní bezpečnostní standardy. Pro překlenutí této mezery je klíčový výběr dodavatelů AI, kteří podporují SOC 2, HIPAA a BAA.
6. CareCloud (nejlepší pro automatizaci elektronických zdravotních záznamů a klinických pracovních postupů pomocí umělé inteligence)
CareCloud nabízí komplexní sadu nástrojů umělé inteligence splňujících požadavky HIPAA, správu elektronických zdravotních záznamů a optimalizaci příjmového cyklu – vše přizpůsobené moderním zdravotnickým postupům.
Výhodou této platformy je její integrovaný AI engine CirrusAI Guide, který využívá generativní AI pro diagnostiku v reálném čase, automatizuje vytváření klinických poznámek a podporuje plánování léčby.
Díky dokumentačním nástrojům CareCloud založeným na umělé inteligenci mohou lékaři vynechat ruční zadávání dat a více se soustředit na péči. CirrusAI Guide se od standardních nástrojů EHR odlišuje tím, že zkracuje čas potřebný na dokumentaci. Systém integruje plánování, fakturaci a záznamy, což týmům usnadňuje správu virtuálních návštěv a kalendářů zaměstnanců.
Nejlepší funkce CareCloud
- Automatizujte klinické poznámky pomocí dokumentačních nástrojů založených na umělé inteligenci
- Zefektivněte plánování poskytovatelů a zapojení pacientů z jednoho řídicího panelu
- Optimalizujte fakturaci, nároky a inkaso pomocí nástrojů pro řízení příjmového cyklu založených na umělé inteligenci.
Omezení CareCloud
- Funkce reportování mohou vyžadovat dodatečné nastavení pro přizpůsobení.
- Někteří uživatelé uvádějí, že při zavádění systému je třeba počítat s počáteční náročností na zaučení.
Ceny CareCloud
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze CareCloud
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: 3,5/5,0 (více než 110 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o CareCloud?
Uživatel G2 říká:
Na CareCloud Community se mi nejvíce líbí, jak snadné je plánovat schůzky s našimi klienty; zvyšuje to spolupráci v rámci sítě. Také se mi líbí zákaznický servis, protože jsou velmi trpěliví a ochotní, když jde o zodpovídání dotazů.
Na CareCloud Community se mi nejvíce líbí, jak snadné je plánovat schůzky s našimi klienty; zvyšuje to spolupráci v rámci sítě. Také se mi líbí zákaznický servis, protože jsou velmi trpěliví a ochotní při zodpovídání dotazů.
💡 Tip pro profesionály: Nespoléhejte se na obecné nástroje s nejasnými tvrzeními o bezpečnosti. To, že nástroj používá šifrování, ještě neznamená, že splňuje standardy HIPAA. Hledejte certifikace jako SOC 2 Type II, ISO 27001 a HIPAA.
7. Fireflies (nejlepší pro přepis schůzek v souladu s HIPAA a spolupráci ve zdravotnictví)
Fireflies promění vaše schůzky v prohledávatelné, shrnuté a bezpečné záznamy. Pro týmy ve zdravotnictví to znamená automatizovanou klinickou dokumentaci, přesné interakce s pacienty a sdílení poznatků mezi týmy, a to vše při zachování souladu s HIPAA.
Díky ochraně SOC 2, GDPR a HIPAA (včetně smluv o obchodním partnerství) společnost Fireflies zajišťuje, že vaše zvuková data, přepisy a poznámky jsou šifrovány a bezpečně uloženy.
Platforma poskytuje plynulý způsob zaznamenávání a opětovného prohlížení diskusí, ať už konzultujete s pacienty, provádíte interní přezkoumání případů nebo synchronizujete data mezi odděleními.
Nejlepší funkce Fireflies
- Přepisujte a shrňujte schůzky v souladu s HIPAA pomocí komplexního šifrování
- Pomocí AskFred můžete okamžitě vyhledávat a načítat minulé konverzace s AI.
- Automaticky detekujte mluvčí a generujte akční položky z jakékoli schůzky
- Synchronizujte poznámky a přepisy napříč více než 50 nástroji, včetně EHR, CRM a platforem pro plánování.
Omezení Fireflies
- Pokročilá analytika může vyžadovat prémiový tarif.
- Hluk v pozadí může občas snížit přesnost přepisu.
Ceny Fireflies. ai
- Bezplatný tarif
- Pro plán: 18 $/měsíc na uživatele
- Obchodní plán: 29 $/měsíc na uživatele
- Plán pro podniky: 39 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Fireflies.ai
- G2: 4,8/5 (více než 600 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Fireflies.ai ?
Uživatel G2 říká:
Používání Fireflies revolučně změnilo můj způsob práce. Nyní mohu sdílet poznámky s účastníky schůzky a zároveň mít přesný záznam o schůzce, akčních bodech a dalších krocích. Moji klienti to také velmi oceňují.
Používání Fireflies revolučně změnilo můj způsob práce. Nyní mohu sdílet poznámky s účastníky schůzky a zároveň mít přesný záznam o schůzce, akčních bodech a dalších krocích. Moji klienti to také velmi oceňují.
💡 Tip pro profesionály: Povolte přístup na základě rolí a protokolování auditů. I ty nejlepší nástroje jsou jen tak bezpečné, jak bezpeční jsou lidé, kteří je používají. Ujistěte se, že vaše platforma podporuje oprávnění na úrovni uživatelů, vícefaktorové ověřování a auditní stopy, abyste mohli sledovat, kdo a kdy k čemu přistupoval.
8. Azure Health Bot (nejlepší pro vytváření virtuálních zdravotních asistentů splňujících požadavky HIPAA)
Azure Health Bot je navržen pro bezpečné, škálovatelné a přizpůsobitelné zapojení pacientů pomocí umělé inteligence. Umožňuje vám nasadit konverzační agenty vyškolené v klinické terminologii, poháněné triážními protokoly a v souladu s předpisy HIPAA.
Boty můžete nasadit na webových stránkách, portálech pro pacienty nebo v Microsoft Teams, přičemž dodržujete přísné zásady týkající se uchovávání dat, souhlasu uživatelů a auditování, a zároveň zachováváte přísné zásady uchovávání dat, souhlasu uživatelů a auditování.
S více než 50 globálními certifikáty shody specifickými pro zdravotnictví – včetně HITRUST, ISO 27001 a SOC 2 – je navržen tak, aby splňoval přísné regulační požadavky.
Nejlepší funkce Azure Health Bot
- Vytvářejte boty splňující požadavky HIPAA s integrovanými protokoly pro třídění pacientů a klinickými znalostními bázemi.
- Integrujte s EMR pomocí datových připojení FHIR pro personalizované interakce s pacienty.
- Prosazujte zásady ochrany osobních údajů pomocí kontrol souhlasu, časových limitů relací a auditních stop.
- Nasazujte boty na více kanálech, včetně Microsoft Teams a vlastních webových stránek.
Omezení Azure Health Bot
- K plnému nasazení je nutné technické nastavení a znalost platformy Azure.
- Nejvhodnější pro organizace, které již používají infrastrukturu Microsoft.
Ceny Azure Health Bot
- Bezplatná úroveň
- Standardní úroveň: 500 $/měsíc
Hodnocení a recenze Azure Health Bot
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Azure Health Bot?
Uživatel G2 říká:
„Snadné přihlášení, vývoj a integrace. Webové služby se velmi snadno používají v rámci projektu a k dispozici je také uživatelská příručka, která je při integraci velmi užitečná. SDK jsou velmi jednoduché a snadno použitelné.
„Snadné přihlášení, vývoj a integrace. Webové služby se velmi snadno používají v rámci projektu a k dispozici je také uživatelská příručka, která je velmi užitečná pro integraci. SDK jsou velmi jednoduché a snadno použitelné.
🔍 Věděli jste? Sto procent analyzovaných nemocnic mělo problémy s konfigurací SSL/TLS. Často se přehlížejí i základní postupy šifrování. To posiluje potřebu nástrojů, které nabízejí šifrování typu end-to-end a bezpečné cloudové úložiště jako standard, nikoli jako volitelné doplňky.
9. Infermedica (nejlepší pro virtuální třídění pacientů a kontrolu příznaků v souladu s normou HIPAA)
Společnost Infermedica se specializuje na klinické třídění a hodnocení příznaků pomocí umělé inteligence. Poskytovatelům zdravotní péče tak nabízí bezpečný způsob, jak pacientům poskytnout poradenství ještě předtím, než vstoupí do ordinace.
Jeho platforma pro lékařské poradenství kombinuje dynamický nástroj pro kontrolu příznaků, modul pro předběžné přijetí pacienta a pomocníka pro třídění pacientů, který zefektivňuje pracovní postupy a snižuje počet zbytečných osobních návštěv.
Infermedica se odlišuje svou klinickou přesností. Systém je trénován na ověřených lékařských protokolech. Funguje v souladu s pokyny Schmitt-Thompson, standardizovanými triážními protokoly běžně používanými sestrami a call centry k posouzení pediatrických symptomů po telefonu a stanovení vhodných kroků péče.
Infermedica shromažďuje symptomy, demografické údaje a rizikové faktory, aby poskytovala pokyny v reálném čase a zároveň zůstala v souladu s normami HIPAA, GDPR, SOC 2 a ISO 27001.
Nejlepší funkce Infermedica
- Pomáhejte pacientům pomocí klinicky ověřených nástrojů pro kontrolu příznaků a třídění pacientů
- Automatizujte sběr dat před návštěvou a snižte tak pracovní zátěž při přijímání pacientů.
- Nasazení zdravotní sestry jako kopilota pro rychlejší a bezpečnější rozhodování při třídění pacientů
- Integrujte prostřednictvím API a propojte data o symptomech přímo s vaším EMR nebo platformou.
Omezení Infermedica
- Vlastní implementace může vyžadovat podporu pro komplexní integrace.
- Dashboard pro reporting je méně pokročilý ve srovnání s platformami zaměřenými na analytiku.
Ceny Infermedica
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Infermedica
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Infermedica?
Uživatel Capterra říká:
„API Infermedica má z lékařského hlediska vysokou přesnost, což vyvolává důvěru v výsledky. Z technického hlediska je API flexibilní, což umožňuje přizpůsobit naše řešení požadavkům klientů.“
„API Infermedica má z lékařského hlediska vysokou přesnost, což vyvolává důvěru v výsledky. Z technického hlediska je API flexibilní, což umožňuje přizpůsobit naše řešení požadavkům klientů.“
💡 Tip pro profesionály: Pečlivě si prostudujte zásady aktualizací svého dodavatele. Dodržování předpisů HIPAA není jednorázová záležitost. Vyberte si dodavatele, kteří poskytují pravidelné bezpečnostní aktualizace, monitorování v reálném čase a podporu při řešení incidentů, aby bylo možné dodržovat předpisy i v případě vývoje hrozeb.
10. Qventus (nejlepší pro automatizaci pracovních postupů v nemocnicích a perioperační koordinaci)
Qventus přináší automatizaci AI do popředí nemocničních operací a nahrazuje manuální administrativní úkoly inteligentními systémy. Platforma se připojuje přímo k elektronickým zdravotním záznamům (EHR) a automatizuje plánování propuštění, plánování případů a správu kapacit.
Jeho AI tým monitoruje pracovní postupy, předpovídá úzká místa a přijímá okamžitá opatření k koordinaci úkolů napříč odděleními. Řešení Perioperative Care Coordination umožňuje týmům před přijetím pacientů efektivněji připravovat pacienty, což vede až k 40% snížení počtu zrušených operací.
Modul Inpatient Capacity automatizuje plánování předčasného propuštění a mobilizuje podpůrné zdroje, aby urychlil uvolnění lůžek bez zvýšení zátěže personálu. Orbita pomáhá zdravotnickým týmům bezpečně komunikovat s pacienty prostřednictvím automatizovaných konverzací, připomínek a nástrojů pro koordinaci péče.
Nejlepší funkce Qventus
- Automatizujte plánování chirurgických zákroků a přípravu před operací pomocí operačních asistentů s umělou inteligencí.
- Zkraťte délku pobytu a rychleji uvolňujte lůžka pro hospitalizované pacienty pomocí plánování propuštění integrovaného do EHR.
- Zvyšte využití operačních sálů a snižte počet zrušených operací díky koordinovaným pracovním postupům v péči o pacienty.
- Posilte postavení zaměstnanců v první linii odstraněním administrativních překážek ve všech oblastech péče.
Omezení Qventus
- Navrženo pro velké nemocniční systémy se složitou infrastrukturou
- Vyžaduje integraci se stávajícími platformami EHR a pracovními postupy.
Ceny Qventus
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Qventus
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
📖 Přečtěte si také: Jak se připravit na audit dodržování předpisů v oblasti IT a úspěšně jej absolvovat
11. Orbita (nejlepší pro zapojení pacientů v souladu s normou HIPAA a automatizaci digitální vstupní brány)
Orbita poskytuje automatizované služby pro pacienty, od prvního kontaktu až po následnou péči po léčbě. Její virtuální asistenti využívající umělou inteligenci snižují potíže při plánování, vzdělávání pacientů a koordinaci péče, přičemž fungují v prostředí splňujícím požadavky HIPAA.
Jádrem je Orbita Digital Front Door, chatbot, který integruje konverzační vyhledávání, kontrolu příznaků a rezervaci termínů. Díky porozumění přirozenému jazyku tito asistenti snižují přetížení call center a efektivně směrují pacienty.
Jeho systém Care Navigation podporuje příjem, dokumentaci, přípravu před zákrokem a připomenutí po zákroku. Tento software pro řízení projektů ve zdravotnictví sleduje připravenost pacientů, identifikuje rizikové osoby a umožňuje poskytovatelům předvídat objem zákroků.
Nejlepší funkce Orbita
- Sledujte připravenost pacientů a dodržování předpisů před zákrokem pomocí nástrojů pro navigaci v péči.
- Snižte pracovní zátěž zaměstnanců tím, že budete komunikovat prostřednictvím e-mailu, SMS a hlasových zpráv.
- Personalizujte zapojení pacientů a zároveň zachovejte pracovní postupy s daty v souladu s normou HIPAA.
Omezení Orbita
- Vyžaduje integraci, aby bylo možné plně propojit se stávajícími systémy EHR.
- Sada funkcí může být pro menší kliniky nadbytečná.
Ceny Orbita
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Orbita
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Orbita?
Uživatel G2 říká:
Orbita je vynikající hlasový asistent a chatbot založený na umělé inteligenci, který vyniká v oblasti zdravotnictví. Jeho schopnost zlepšit komunikaci s veřejností a samoobslužné funkce dokazují jeho mimořádnou účinnost. Tyto vlastnosti výrazně přispívají ke zvýšení produktivity a zlepšení uživatelské zkušenosti.
Orbita je vynikající hlasový asistent a chatbot založený na umělé inteligenci, který vyniká v oblasti zdravotnictví. Jeho schopnost zlepšit komunikaci s veřejností a samoobslužné funkce dokazují jeho mimořádnou účinnost. Tyto vlastnosti výrazně přispívají ke zvýšení produktivity a zlepšení uživatelské zkušenosti.
📖 Přečtěte si také: Jak implementovat rámec pro kybernetickou bezpečnost
Bonusové nástroje AI splňující požadavky HIPAA, které stojí za prozkoumání
Kromě nejlepších tipů zde uvádíme několik dalších nástrojů umělé inteligence, které splňují požadavky HIPAA a přinášejí zdravotnickým týmům silné možnosti.
- Spruce Health : Jedná se o bezpečnou komunikační platformu, která centralizuje zprávy pacientů, hlasovou schránku a SMS do jedné schránky splňující požadavky HIPAA.
- DeepScribe : DeepScribe je lékařský zapisovatel využívající umělou inteligenci, který poslouchá během návštěv pacientů a automaticky generuje klinickou dokumentaci.
- Gyant : Jedná se o virtuálního asistenta, který provází pacienty kontrolou příznaků, tříděním, plánováním a následnými kontrolami.
Chraňte soukromí pacientů a zároveň zefektivněte pracovní postupy v ClickUp
Nástroje umělé inteligence splňující požadavky HIPAA jsou nyní standardem pro týmy ve zdravotnictví, které se snaží udržet bezpečnost, dodržování předpisů a konkurenceschopnost. Ať už spravujete citlivá data pacientů, automatizujete přijímací formuláře nebo rozšiřujete provoz, správná technologie přináší měřitelný rozdíl.
Každý nástroj na tomto seznamu přináší něco jedinečného, od komplexních systémů EHR po automatizaci zaměřenou na ochranu soukromí a pořizování poznámek pomocí umělé inteligence. Pokud však hledáte jedinou platformu, která kombinuje správu úkolů, bezpečnou spolupráci a ochranu na úrovni HIPAA, vyniká ClickUp.
Dodržujte předpisy, snižte rizika a spravujte své zdravotnické operace chytřeji. Zaregistrujte se do ClickUp ještě dnes! ✅