Více než 60 otázek pro průzkum produktů, které vám pomohou získat užitečné informace o zákaznících

Většina produktových průzkumů je nudná – robotická, obecná a zapomenutelná.
U páté otázky už váš zákazník odešel.
U páté otázky už váš zákazník odešel.
Ale věc se má takhle: 85 % zákazníků pravděpodobně poskytne zpětnou vazbu po dobré zkušenosti, zatímco 81 % tak učiní po špatné zkušenosti. To znamená, že zákazníci jsou ochotni sdílet podrobnou zpětnou vazbu bez ohledu na výsledky. Nezdráhají se – jen potřebují lepší způsob, jak být vyslyšeni.
Skutečné umění? Vytváření průzkumů pro skutečné lidi.
Shromáždili jsme některé z nejlepších otázek pro průzkumy produktů, které zní lidsky, vyvolávají upřímné odpovědi a pomáhají vám vytvářet lepší produkty.
Co je průzkum o produktech?
Průzkum produktu je soubor otázek, jejichž cílem je získat cenné informace o zkušenostech koncových uživatelů s vaším produktem. Pomáhá firmám zjistit, co funguje, co nefunguje a co je třeba vylepšit.
Ať už zasíláte průzkum zpětné vazby k produktu po jeho uvedení na trh nebo po vydání beta verze, cíl je stejný: naslouchat, učit se a jednat.
Díky tomu jsou průzkumy produktů fantastickým nástrojem pro komunikaci se zákazníky. Otevírají obousměrnou komunikaci a umožňují vám ukázat uživatelům, že jejich názory jsou skutečně důležité.
➡️ Číst více: Nejlepší nástroje pro zpětnou vazbu od zákazníků
Proč jsou otázky v průzkumu o produktech důležité
Průzkumy produktů jsou strategické nástroje, které dávají vašim zákazníkům možnost vyjádřit se a pomáhají vám získávat zpětnou vazbu v různých fázích jejich cesty. Tyto otázky jsou jazykem, kterým vám zákazníci sdělují, co je pro ně důležité.
Při správném použití otázky v průzkumu o produktech měří celkovou spokojenost zákazníků. Dozvíte se, co zákazníci na vašem produktu oceňují a co se jim nelíbí.
Podobně pomáhají i při vývoji produktů. Pomáhají týmům identifikovat a upřednostňovat funkce na základě toho, co uživatelé skutečně chtějí. To jim umožňuje činit informovaná rozhodnutí na základě ověření předpokladů pomocí skutečných údajů o zákaznících. A to je jen špička ledovce.
Zadejte správné otázky do průzkumu o produktech do softwaru pro zpětnou vazbu o produktech a můžete analyzovat trendy, sledovat nálady, měřit spokojenost zákazníků a převádět odpovědi na praktické poznatky. Vše závisí na tom, jaké otázky v průzkumu o produktech položíte!
🧠 Zajímavost: Většina účastníků průzkumu se rozhodne, zda průzkum dokončí, během prvních tří otázek!
Typy otázek pro průzkum produktů, které je třeba položit
Pokud jde o typy otázek, které kladete, podívejme se na různé typy otázek v průzkumech produktů.
Otevřené otázky
Otevřené otázky umožňují uživatelům sdílet své názory, aniž by byli omezeni předem nastavenými možnostmi, což ztěžuje jejich kvantifikaci. Nabízejí však bohatá kvalitativní data, která mohou ovlivnit směřování produktu.
Tyto otázky pro průzkum produktů jsou ideální pro zkoumání očekávání, motivací a emocí zákazníků, které stojí za uživatelskou zkušeností. Často odhalují cenné poznatky, které jste nečekali, a jsou proto ideální pro získání hlubší zpětné vazby nebo kontextu.
Uzavřené otázky
Uzavřené otázky nabízejí uživatelům pevně danou sadu možností, ze kterých si mohou vybrat. Jedná se například o odpovědi ano/ne, hodnotící stupnice nebo výběr z více možností. Odpovědi na tyto otázky jsou rychlejší, snáze se analyzují a pomáhají identifikovat trendy.
Díky těmto vlastnostem jsou nedílnou součástí každého systému pro správu zpětné vazby. Jejich jasné poznatky podporují rychlé rozhodování, což je činí užitečnými při ověřování hypotéz nebo sledování klíčových metrik v průběhu času.
💡 Tip pro profesionály: Vždy začněte s jednoduššími otázkami, abyste respondenty „rozpálili“, než se pustíte do detailů.
Otázky s výběrem odpovědí
Otázky s výběrem z více možností umožňují účastníkům vybrat jednu nebo více předdefinovaných odpovědí, a jsou tak flexibilnější než otázky typu ano/ne. Tyto otázky pro průzkum produktů jsou skvělé pro shromažďování strukturovaných dat a porozumění preferencím, chování a požadavkům uživatelů.
Pomocí těchto otázek můžete zjistit, které funkce zákazníci oceňují nejvíce nebo jaké problémy se snaží pomocí vašeho produktu vyřešit. Na rozdíl od otevřených otázek se tyto otázky snáze analyzují, jsou méně nejednoznačné a spolehlivější.
📝 Příklady:
- Které funkce používáte nejčastěji?☐ Sledování úkolů ☐ Zaznamenávání času ☐ Dashboardy ☐ Podpora
- Proč jste si vybrali náš produkt?☐ Cena ☐ Funkce ☐ Značka ☐ Podpora
Otázky s Likertovou škálou
Otázky s Likertovou škálou žádají uživatele, aby ohodnotili míru svého souhlasu s tvrzením na škále od „silně souhlasím“ po „silně nesouhlasím“. Díky tomu jsou užitečné pro jemnější měření postojů uživatelů, spokojenosti zákazníků a vnímání.
Využijte je k odhalení emocionálních faktorů a gradientů v názorech uživatelů. Likertova stupnice je nástroj pro zachycení důvěry uživatelů v použitelnost produktu nebo užitečnost funkcí.
📝 Příklady:
- Tato funkce mi šetří čas. → Rozhodně souhlasím → Rozhodně nesouhlasím
- Začlenění bylo snadné. → Rozhodně souhlasím → Rozhodně nesouhlasím
Otázky týkající se Net Promoter Score (NPS)
Otázky NPS měří, jaká je pravděpodobnost, že uživatel doporučí váš produkt ostatním. Zachycují vstupy na stupnici od 0 do 10 a jsou silným ukazatelem loajality zákazníků a vnímání značky.
Navíc můžete stávající zákazníky rozdělit do skupin propagátorů, pasivních zákazníků a kritiků. To usnadňuje identifikaci oblastí, které je třeba zlepšit, a měření dlouhodobé spokojenosti. Cenná zpětná vazba získaná v odpovědi na otázky NPS je měřítkem celkového stavu produktu.
📝 Příklady:
- Jaká je pravděpodobnost, že nás doporučíte?→ Stupnice: 0–10
- Budete nás používat i za 6 měsíců?→ Škála: 0–10
Otázky s hodnotící škálou
Jedná se o otázky, které je třeba položit po interakci nebo vydání nové funkce. Zákazník může ohodnotit zkušenost nebo funkci na numerické škále od 1 do 5 nebo od 1 do 10. Tímto způsobem lze rychle získat cennou zpětnou vazbu.
Tyto otázky pro průzkum produktů jsou obzvláště účinné pro měření snadnosti použití, spokojenosti s funkcemi, vizuální přitažlivosti, snadnosti přístupu, spokojenosti zákazníků a dalších aspektů. Hodnotící stupnice generuje měřitelné poznatky a zároveň umožňuje bleskurychlé vyplnění průzkumu.
📝 Příklady:
- Ohodnoťte nový dashboard:→ 1 (špatný) – 10 (vynikající)
- Spokojenost s rychlostí podpory:→ 1 (nízká) – 5 (vysoká)
Demografické otázky nebo otázky týkající se segmentace
Demografické otázky nebo otázky týkající se segmentace vám pomohou porozumět vaší cílové skupině. Pokud chcete zjistit věk, pozici, odvětví, velikost společnosti a další demografické údaje, položte tyto otázky v průzkumu.
Umožňuje také segmentovat odpovědi pro hlubší vhled a cílené akce. Tyto otázky pro průzkum produktů pomáhají personalizovat vylepšení produktů a přizpůsobit funkce konkrétním požadavkům cílové skupiny.
📝 Příklady:
- Vaše role: PM / Dev / Exec / Ostatní
- Velikost týmu: 1–10 / 11–50 / 51+
Otázky týkající se chování nebo používání
Otázky v průzkumu zpětné vazby k produktu založené na chování nebo používání zkoumají, jak uživatelé s vaším produktem pracují. Pomohou vám získat cenné informace o frekvenci používání, oblíbených funkcích nebo pracovních postupech.
Využijte je k odhalení vzorců a problémových míst, které jednoduchá analytika nedokáže plně vysvětlit. Pomohou vám pochopit dopad, například co motivuje uživatele k přijetí produktu nebo kde dochází k odchodům.
📝 Příklady:
- Jak často produkt používáte? Denně / Týdně / Zřídka
- Opustil jste někdy úkoly kvůli jejich složitosti? Ano / Ne
💡 Tip pro profesionály: Využijte data o chování spotřebitelů (například kliknutí a dobu strávenou na stránce) k určení, jaké otázky v průzkumu položit jako další.
Doplňující otázky
Jak název napovídá, doplňující otázky se zobrazují na základě odpovědí respondenta. Položte tyto otázky v průzkumu o produktech, abyste průzkum přizpůsobili a zvýšili jeho relevanci.
Použití podmíněné logiky v otázkách průzkumu o vašem produktu vám umožní jít hlouběji, aniž byste účastníky přetěžovali. Jedná se o účinný nástroj pro odhalení skrytých odpovědí, hodnocení nebo názorů.
📝 Příklady:
- [Pokud uživatel hodnotí funkci nízkým hodnocením] → Co nesplnilo vaše očekávání?
- [Pokud uživatel uvede, že by vás nedoporučil] → Co by vás přimělo změnit názor?
- [Pokud uživatel zruší] → Co vám ve vaší zkušenosti chybělo?
Více než 60 otázek pro průzkum produktů, které přinášejí skutečné zpětné vazby
Kladení správných otázek v průzkumu o produktech pomáhá odhalit cenné informace, na základě kterých můžete jednat. Kontext je však zásadní. Otázky, které kladete, by měly odpovídat fázi, ve které se váš produkt nachází, cílovému publiku, se kterým komunikujete, a typu rozhodnutí, které se snažíte učinit.
Například otázky v dotazníku po schůzce mohou zabránit tomu, aby se horká stopa ochladila, a otázky v dotazníku spokojenosti zákazníků mohou přeměnit jednorázového uživatele na opakovaného kupujícího. Vše se nakonec scvrkne na to, abyste správně zahráli své karty.
Abychom vám s tím pomohli, shromáždili jsme několik příkladů otázek pro průzkum produktů z různých tematických kategorií a případů použití. Využijte je k zahájení smysluplného dialogu o vytváření lepších produktů, zlepšování uživatelské zkušenosti a přijímání inteligentnějších rozhodnutí.
Otázky pro nový produkt nebo funkci
Zpětná vazba od zákazníků je záchrannou sítí při uvádění nového produktu nebo funkce na trh.
Zpětná vazba k produktu ověřuje, zda řešíte správný problém, zda uživatelé vašemu produktu rozumějí a zda váš produkt nabízí hodnotu. Je to skvělý způsob, jak otestovat vody, než se pustíte do vývoje.
- Jak jasný byl cíl tohoto produktu?
- Jaký byl váš první dojem po vyzkoušení produktu/nové funkce?
- Jaké alternativy jste zvažovali před výběrem tohoto produktu?
- Jaký problém jste doufali vyřešit pomocí tohoto produktu/funkce?
- Řeší tento produkt/funkce váš problém lépe než předchozí řešení?
- Co byste si přáli, aby tento produkt dělal jinak?
- Překvapilo vás něco na produktu/nové funkci?
- Co by pro vás tento produkt učinilo nepostradatelným?
Otázky pro zpětnou vazbu k existujícím produktům
Zatímco výše uvedené otázky mohou být užitečné při provádění průzkumu trhu, následující otázky jsou důležité, jakmile je váš produkt na trhu.
Zpětná vazba k produktu funguje jako kompas, který vám pomáhá zlepšovat použitelnost, snižovat tření a stanovovat priority aktualizací. Pomáhá také měřit náladu zákazníků a udržovat soulad mezi produktem a trhem.
- Na stupnici od 1 do 10, jak jste spokojeni s produktem?
- Co se vám na tomto produktu líbí nejvíce?
- Co vás při používání tohoto produktu frustruje nejvíce?
- Zaznamenali jste při používání produktu nějaké chyby nebo problémy?
- Jak se produkt v průběhu času zlepšil?
- Považujete některé funkce za matoucí nebo zbytečné?
- Co vás přiměje k tomu, abyste se k produktu vraceli?
- Kdybyste měli kouzelnou hůlku, co byste vylepšili?
➡️ Další informace: Bezplatné šablony dotazníků a příklady
Otázky pro měření uživatelské zkušenosti
Úspěch produktu nespočívá pouze v jeho schopnosti řešit problém. Záleží také na uživatelské zkušenosti (UX).
Zpětná vazba ohledně uživatelské zkušenosti odhaluje problémy s použitelností a emocionální překážky, které analytika nedokáže odhalit. Využijte tyto průzkumy produktů ke zlepšení plynulosti, snížení počtu odchodů a k tomu, aby si uživatelé váš produkt zamilovali.
- Na stupnici od 1 do 5, jak snadné bylo dnes splnit váš úkol?
- Měli jste potíže s navigací v rozhraní? (Ano/Ne)
- Produkt je vizuálně atraktivní. Rozhodně souhlasím, souhlasím, neutrální, nesouhlasím, rozhodně nesouhlasím
- Na stupnici od 1 do 10, jak plynulá byla vaše zkušenost?
- Co by mohlo zvýšit spokojenost s používáním tohoto produktu?
- Bylo něco v této zkušenosti frustrující nebo pomalé?
- Jak jste se při používání tohoto produktu cítili?
Otázky pro shromažďování požadavků na funkce
Někdy uživatelské postřehy odhalí více než průzkum trhu.
Otázky v průzkumu o produktech, které se zabývají požadavky na funkce, ovlivňují plány vývoje produktů, stanovují priority funkcí, podporují inovace a zabraňují plýtvání. Také vyvolávají pocit sounáležitosti, což zvyšuje spokojenost a loajalitu zákazníků.
- Je nějaká funkce, kterou byste si u tohoto produktu přáli?
- Jak můžeme zvýšit hodnotu/užitečnost tohoto produktu?
- Kdybyste mohli navrhnout novou funkci, jaká by byla?
- Co podle vás dnes produktu chybí?
- Viděli jste v jiném nástroji funkci, kterou byste chtěli, abychom nabízeli?
- Kterou ze současných funkcí byste chtěli, abychom vylepšili nebo rozšířili?
➡️ Číst více: Jak provádět výzkum uživatelů
Otázky pro měření spokojenosti zákazníků
Každý produktový manažer chce vytvořit produkt, který přiláká věrné zákazníky. K dosažení tohoto cíle je třeba klást otázky v průzkumu produktů, které sledují spokojenost zákazníků.
Potřebujete vědět, co si uživatelé myslí o vašem produktu, značce a podpoře. Taková zpětná vazba pomáhá měřit retenci, předvídat odchod zákazníků a identifikovat vaše nejlepší zákazníky.
- Na stupnici od 1 do 10, jak pravděpodobné je, že nás doporučíte přátelům nebo kolegům?
- Jak byste ohodnotili poměr cena/výkon?
- Máte pocit, že produkt splňuje vaše očekávání?
- Plánujete obnovit své předplatné?
- Co by vás přimělo doporučit náš produkt?
- Jak vám tento produkt usnadňuje život?
Otázky pro zpětnou vazbu po nákupu nebo po zapojení
Úroveň zapojení uživatelů v rané fázi určuje dlouhodobé přijetí produktu. Proto je období po nákupu a zapracování klíčovým momentem, který může naklonit misky vah ve váš prospěch. Cílem pro urychlení aktivace je eliminovat tření a předem připravit momenty „aha“.
- Jaký je váš hlavní cíl při používání tohoto produktu?
- Bylo pro vás snadné začít po registraci?
- Jak byste zatím ohodnotili proces zapracování?
- Zmátlo vás nebo frustrovalo něco během nastavování?
- Bylo vše jasné po registraci?
- Jak můžeme zlepšit vaše zkušenosti z prvního týdne?
Otázky pro neaktivní nebo odešlé uživatele
Znovuzískání neaktivních nebo odrazených uživatelů začíná pochopení důvodů, proč odešli.
Tyto otázky zkoumají nesplněná očekávání, chybějící funkce a vnější důvody, proč uživatelé přestali váš produkt používat. Slouží dvěma účelům: diagnostice odchodu zákazníků a jejich zpětnému získání.
- Proč jste přestali produkt používat?
- Co vám chybělo, že jste odešli?
- Jak můžeme vylepšit náš produkt?
- Zvažovali byste, že se v budoucnu vrátíte?
- Vyhovoval vašim potřebám lépe jiný nástroj nebo služba?
- Lišily se vaše očekávání od skutečné zkušenosti?
🔍 Věděli jste? Pouze 1 z 26 nespokojených zákazníků si stěžuje – ostatní odejdou.
Otázky pro pochopení chování uživatelů a jejich rozhodování
Tyto otázky zkoumají, jak vás uživatelé našli, co je motivuje k akci a jak s vaším produktem interagují – nad rámec toho, co vám mohou sdělit samotné analytické údaje.
- Jak jste se o tomto produktu dozvěděli?
- Jaké faktory ovlivnily vaše rozhodnutí vyzkoušet tento produkt?
- Jak často produkt používáte?
- Objevili jste nedávno nějaké funkce, o kterých byste si přáli vědět dříve?
- Jak snadné je najít funkce, které potřebujete?
- Kolik úsilí vás dnes stálo splnění vašeho úkolu?
- Kontaktovali jste podporu? Pokud ano, jak byste ohodnotili svou zkušenost?
💡 Tip pro profesionály: Využijte tuto zpětnou vazbu ke zlepšení procesů onboardingu, odhalení skrytých funkcí a zdokonalení produktových sdělení.
Osvědčené postupy pro vytváření efektivních průzkumů produktů
Vytvoření efektivního průzkumu o produktech vyžaduje více než jen seznam otázek.
Je to umění, které proniká do psychiky zákazníka tím, že upoutá jeho pozornost a získá praktické podněty.
Zde je několik osvědčených postupů, které můžete následovat:
- Před vypracováním průzkumu si stanovte cíle, aby otázky v průzkumu o produktech odpovídaly jasně definovanému cíli.
- Automatizujte doručování formulářů pro zpětnou vazbu pomocí nástrojů pro automatizaci formulářů, abyste mohli snadno škálovat sběr zpětné vazby.
- Otázky v průzkumu o produktech by se měly vždy soustředit na jednu myšlenku, aby nedocházelo k nejasnostem a zkresleným odpovědím.
- Používejte jednoduchý jazyk bez odborných výrazů, který odráží způsob, jakým vaši zákazníci mluví a myslí.
- Všechny odpovědi z průzkumu vložte do svého dashboardu, abyste mohli vizualizovat klíčové metriky, jako je skóre spokojenosti zákazníků, a reagovat rychleji.
- Otestujte své produktové průzkumy interně, než je budete sdílet s širší veřejností, abyste odhalili případné chyby, nejasné formulace nebo jiné problémy.
- Nabídněte pobídky v podobě slev, přednostního přístupu, exkluzivního obsahu atd., abyste zvýšili účast.
- Posílejte automatické poděkování a sledujte zpětnou vazbu, abyste posílili důvěru a zlepšili retenci zákazníků.
- Analyzujte zpětnou vazbu od zákazníků a reagujte na podněty s velkým dopadem, abyste vylepšili plán vývoje produktu.
🔍 Věděli jste, že... I odměna ve výši 5 dolarů může zvýšit míru odezvy o 30 %!
Jak ClickUp pomáhá se správou průzkumů zpětné vazby k produktům
ClickUp, aplikace pro práci, která umí všechno, usnadňuje správu produktových průzkumů, od vytváření formulářů až po reakce na odpovědi. Zde je návod:
Vytvářejte chytré, přizpůsobené formuláře pro zpětnou vazbu pomocí ClickUp Forms
S ClickUp Forms můžete vytvářet vlastní formuláře, které jsou funkční a vizuálně odpovídají vaší značce. Pomocí intuitivního rozhraní drag-and-drop můžete několika kliknutími vytvořit působivé produktové průzkumy, které odpovídají vaší značce. Můžete dokonce nastavit podmíněnou logiku a automatizovat pracovní postupy, aniž byste museli psát jediný řádek kódu.
🎥 Sledujte a učte se: Vytvářejte snadno formuláře pro zpětnou vazbu v ClickUp
Chcete, aby sběr zpětné vazby k produktům byl snadný a intuitivní? Podívejte se na tento krátký návod od ClickUp, kde se dozvíte, jak nastavit vstupní formuláře 📝, které nasměrují zpětnou vazbu přímo do vašeho pracovního postupu. Jedná se o praktický návod plný osvědčených postupů, díky kterému se naučíte, jak v mžiku proměnit nezpracované odpovědi v efektivní akce 🚀.
Ať už shromažďujete informace o nové funkci nebo provádíte kontrolu po uvedení na trh u prvních uživatelů, ClickUp Forms vám pomůže získat potřebné podklady. A pokud se vám vytváření formuláře od nuly zdá příliš náročné, můžete vždy použít profesionálně vytvořené šablony formulářů pro zpětnou vazbu, abyste mohli začít!
Automatizujte sledování úkolů a akčních položek na základě zpětné vazby
ClickUp Automations vám umožňuje nastavit automatizaci formulářů tak, aby se spustily pracovní postupy, když respondent odešle formulář. Díky tomu je zpětná vazba okamžitá a použitelná – což je vítězná kombinace.
Pro začátek můžete všechny své poznatky centralizovat tím, že je shromáždíte v ClickUp Docs. Produktový manažer pak může zapojit příslušné týmy, aby prošly získanou zpětnou vazbu. Mohou také použít ClickUp Docs k vytvoření sdílené dokumentace na základě výsledků průzkumu produktů.
📮 ClickUp Insight: Téměř 88 % respondentů našeho průzkumu nyní využívá nástroje umělé inteligence ke zjednodušení a zrychlení osobních úkolů. Chcete těchto výhod využít i v práci? ClickUp vám s tím pomůže! ClickUp Brain, integrovaný asistent umělé inteligence ClickUp, vám pomůže zvýšit produktivitu o 30 % díky menšímu počtu schůzek, rychlým souhrnům generovaným umělou inteligencí a automatizovaným úkolům.
Shrňte zpětnou vazbu a jednejte podle ní s ClickUp Brain
Poté je mohou označit v ClickUp Brain. Pomáhá to ve dvou hlavních aspektech: shrnutí klíčových poznatků, extrakce akčních vstupů a automatické generování úkolů na základě akčních položek.
Taková rychlá akce bez manuálního dohledu usnadňuje práci na průzkumech spokojenosti zákazníků.
Můžete také použít ClickUp Brain k získání praktických poznatků ze zpětné vazby.
💬 ClickUp Brain Max InsightNemáte chuť psát poznámky nebo shrnutí z průzkumu? S funkcí Talk-to-Text v ClickUp Brain Max stačí mluvit a AI vše okamžitě zaznamená. 🧠🎙️
Ať už provádíte revizi zpětné vazby, vymýšlíte další kroky nebo zaznamenáváte rozhovory s uživateli, Brain Max promění váš hlas v praktické poznatky – bez použití rukou a bleskově rychle.
Vizualizujte trendy zpětné vazby v reálném čase pomocí dashboardů
Dashboardy ClickUp umožňují týmům vizualizovat trendy zpětné vazby a sledovat metriky bez nutnosti přepínat mezi nástroji nebo spoléhat se na externí platformy. Vytvářejte widgety pro sledování opakujících se stížností uživatelů, skóre NPS, požadavků na funkce atd. a monitorujte vše v reálném čase.
Můžete přizpůsobit ovládací panel tak, aby zobrazoval různé pohledy pro produktové manažery, designérské týmy, vedoucí pracovníky atd. Díky tomu budou relevantní data k dispozici zainteresovaným stranám v jejich preferovaném formátu!
Toto řekl Manaswi Dwivedi, analytik pro rozvoj podnikání ve společnosti Cedcoss Technologies Pvt. Ltd., o panelech ClickUp:
Viditelnost dashboardu se zlepšila při zobrazování analýzy produktu a šetří spoustu času.
Viditelnost dashboardu se zlepšila při zobrazování analýzy produktu a šetří spoustu času.
Shromažďujte užitečnou zpětnou vazbu pomocí ClickUp
Skvělé průzkumy produktů nejsou jen o kladení sugestivních otázek. Odhalují odpovědi, které pomáhají vylepšovat produkty, posilovat týmy a zvyšovat spokojenost uživatelů. Od pochopení toho, co uživatelé chtějí, po zjištění, co funguje a co ne, správné otázky v průzkumu produktů utvářejí budoucnost vašeho produktu.
Zabývali jsme se důvody a způsoby, jak vytvořit poutavé otázky pro průzkum produktů. Prozkoumali jsme také reálné příklady otázek pro průzkum produktů a osvědčené postupy pro zdokonalení vašeho přístupu. Nyní už stačí jen uplatnit to, co jste se naučili.
Naštěstí vám nástroje jako ClickUp mohou pomoci dosáhnout vašich cílů. Jste připraveni uzavřít smyčku zpětné vazby k vašemu produktu? Pak se zaregistrujte na ClickUp a začněte generovat poznatky!