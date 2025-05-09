10 nejlepších alternativ Join.me pro snadné schůzky

Pokud jste v poslední době používali Join.me, víte, že tento nástroj již neodpovídá moderním způsobům komunikace týmů. Vzhledem k omezeným funkcím, zpožděnému sdílení obrazovky a minimálním nástrojům pro spolupráci není divu, že hledáte lepší alternativu.
Ať už jste zakladatelem startupu, vedoucím vzdáleného týmu nebo freelancerem, který žongluje s více klienty, potřebujete k smysluplné práci víc než jen nástroj pro videohovory – potřebujete místo, kde se schůzky promění v akci.
Přesně o tom je tento průvodce.
Strávil jsem hodiny zkoušením softwaru pro videokonference, který umí víc než jen propojit tváře na obrazovce. V tomto příspěvku vám představím nejlepší alternativy k Join.me – nástroje, které nabízejí lepší kvalitu videa, chytřejší funkce (jako je pořizování poznámek pomocí umělé inteligence a tabule) a propracovanější pracovní postupy pro spolupráci.
Žádné zbytečnosti. Jen jasné informace, které vám pomohou vybrat správnou platformu pro vaše potřeby.
⚡️ Rychlá aktualizace: Join.me je nyní součástí softwarové rodiny GoTo Meeting, což znamená, že některé – ale ne všechny – z těchto omezení lze překonat pomocí nástroje GoTo Meeting.
Nejlepší alternativy Join.me v kostce
|Nástroj
|Nejlepší pro
|Klíčové funkce
|Ceny
|ClickUp
|Jednotlivci, malé podniky, střední podniky, velké podniky
|Integrované videohovory s poznámkami AI, kalendář s podporou AI pro plánování schůzek, asynchronní videokomunikace
|K dispozici je bezplatný tarif; bezplatná zkušební verze; individuální ceny pro podniky.
|Zoom
|Malé až velké podniky
|Vysoce kvalitní video/audio, breakout rooms, cloudové nahrávky s přepisy
|K dispozici je bezplatný tarif; bezplatná zkušební verze; individuální ceny pro podniky.
|Microsoft Teams
|Střední a velké podniky
|Hluboká integrace s Microsoft 365, režim Together Mode pro sdílený virtuální pracovní prostor
|K dispozici je bezplatný tarif; individuální ceny pro podniky.
|Google Meet
|Pro jednotlivce i středně velké společnosti
|Připojení přes prohlížeč, potlačení šumu, AI osvětlení, živé titulky
|K dispozici je bezplatný tarif; individuální ceny pro podniky.
|Webex
|Střední a velké podniky
|Ovládání gesty, překlad v reálném čase, breakout rooms s analytikou
|K dispozici je bezplatný tarif; bezplatná zkušební verze; individuální ceny pro podniky.
|CrankWheel
|Jednotlivci a prodejní týmy
|Okamžité sdílení obrazovky, odkazy na schůzky zasílané SMS/e-mailem, optimalizace pro mobilní zařízení
|K dispozici je bezplatná zkušební verze; individuální ceny pro podniky.
|Dialpad Meetings
|Malé a střední podniky
|Informace a shrnutí založené na umělé inteligenci, analýza sentimentu, plynulé eskalace hovorů
|K dispozici je bezplatná zkušební verze; individuální ceny pro podniky.
|TeamViewer
|IT týmy a podniky
|Vzdálený přístup napříč platformami, přenos souborů, vzdálený tisk
|K dispozici je bezplatná zkušební verze; individuální ceny pro podniky.
|GoTo Meeting
|Střední a velké podniky
|AI přepis, trvalé zasedací místnosti, nástroje pro vkládání poznámek
|K dispozici je bezplatná zkušební verze; individuální ceny pro podniky.
|Jitsi
|Jednotlivci a týmy zaměřené na ochranu soukromí
|Open-source a vlastní hosting, neomezené bezplatné schůzky, živé vysílání na YouTube
|K dispozici je bezplatná verze; možnost vlastního hostingu; komerční verze s individuálními cenami.
Co byste měli hledat v alternativě k Join.me?
Pokud přecházíte z Join.me, zde jsou základní funkce, které stojí za to upřednostnit:
- Křišťálově čistá kvalita obrazu a zvuku: Přerušované hovory ničí dynamiku. Hledejte platformy s HD videem, potlačením šumu a adaptivním streamováním pro nespolehlivé sítě.
- Integrované sdílení obrazovky a nahrávání: Sdílení obrazovky by mělo být rychlé a bezproblémové. Bonusem je možnost automatického nahrávání schůzek a jejich ukládání do cloudu.
- Poznámky a shrnutí z jednání založené na umělé inteligenci: Nástroje s integrovanými poznámkovými bloky s umělou inteligencí vám ušetří námahu se zaznamenáváním úkolů a rozhodnutí během živých hovorů.
- Funkce pro spolupráci nad rámec videa: Myslete na tabule, živý chat, ankety, přidělování úkolů a integraci s nástroji jako Google Drive, Slack nebo ClickUp. Schůzky by měly vést k akci.
- Prohlížečové nebo snadno přístupné prostředí: Vyhněte se nástrojům, které vyžadují složité stahování nebo přihlašování. Přístupný přístup pro hosty je nezbytný pro hovory s klienty a mezifunkční týmy.
- Silné zabezpečení a správcovské ovládací prvky: Hledejte šifrování, čekárny, přístup na základě rolí a soulad se standardy jako SOC 2 nebo GDPR, zejména pro týmy.
- Flexibilní ceny s pevnou bezplatnou úrovní: Neměli byste platit vysoké částky jen za pořádání základních týmových schůzek. Hledejte nástroje, které se přizpůsobí vašim potřebám.
10 nejlepších alternativ Join.me pro produktivní schůzky
S ohledem na výše uvedený kontrolní seznam jsme s mým týmem prozkoumali a sestavili tento seznam nejlepších alternativ Join.me, abyste mohli pořádat produktivnější schůzky a online akce:
1. ClickUp (nejlepší pro komplexní spolupráci, správu úkolů a integrované videohovory)
Po koordinaci nesčetných online schůzek jsem zjistil, že přepínání mezi různými nástroji pro videohovory, poznámky a správu úkolů výrazně snižuje produktivitu. Právě v tomto ohledu vyniká ClickUp jako žádná jiná platforma.
ClickUp není jen další nástroj pro videokonference nebo software pro správu schůzek – je to komplexní aplikace pro práci, která hladce integruje schůzky do vašeho širšího pracovního toku.
Začněte tím, že použijete kalendář ClickUp s umělou inteligencí k rychlé analýze rozvrhů pro sebe a svůj tým a snadno najdete vzájemně vyhovující termíny pro schůzky. Tím se eliminuje řada e-mailů tam a zpět! K popisu schůzky v kalendáři můžete také připojit příslušné úkoly a dokumenty ClickUp.
Poté jednoduše požádejte nativní AI ClickUp, ClickUp Brain, aby naplánovala schůzku s příslušnými osobami v dohodnutém čase pomocí příkazů v přirozeném jazyce a sledujte, jak to AI udělá za vás – bez jakéhokoli ručního zásahu! Dokáže dokonce sestavit program vaší schůzky na základě jednoduchých pokynů.
A když nastane čas připojit se k hovoru, můžete tak učinit přímo z ClickUp, takže se můžete rozloučit s přepínáním mezi záložkami.
Nezapomeňte zapnout AI Notetaker v ClickUp, pokud se chcete soustředit na diskusi a nechat AI automaticky pořizovat poznámky, včetně nahrávky, přepisu a přehledu klíčových akčních bodů!
Obzvláště mě zaujaly funkce ClickUp Meetings, díky nimž může můj tým přejít přímo od plánování k akci, aniž by musel řešit obvyklé problémy s přepínáním kontextu, které trápí spolupráci na dálku. Během hovorů můžeme odkazovat na sdílené dokumenty, vizualizovat nápady na společných tabulkách ClickUp Whiteboards a přiřazovat úkoly v reálném čase.
To, co ClickUp skutečně odlišuje od specializovaných nástrojů pro schůzky, jako je Join.me, je to, co se děje po skončení hovoru. Namísto roztříštěných poznámek ze schůzek a rozhodnutí na různých platformách ClickUp vše propojuje. Mohu ClickUp Brain klást otázky týkající se poznatků z minulých schůzek, proměnit body diskuse v sledovatelné úkoly a sledovat pokrok – to vše v rámci stejného ekosystému.
💡 Tip pro profesionály: ClickUp nabízí přizpůsobitelné šablony, jako je šablona ClickUp Meetings, které vám pomohou efektivně plánovat a realizovat schůzky. Tyto šablony obsahují předem připravené struktury pro vytváření programů, správu bodů k diskusi a sledování postupu následných úkolů.
Pomocí této šablony můžete plánovat měsíční schůzky – individuální i týmové. Získejte přehled o nadcházejících a dokončených schůzkách s příslušnými úkoly a prioritami.
Nejlepší funkce ClickUp
- ClickUp Clips: Nahrávejte a sdílejte asynchronní videozprávy s funkcí nahrávání obrazovky, díky čemuž mohou členové týmu vstřebávat informace podle svého vlastního harmonogramu.
- ClickUp Chat : Propojte konverzace s úkoly, posílejte osobní nebo skupinové zprávy bez přepínání mezi nástroji a využijte umělou inteligenci k shrnutí a dohnání zmeškaných konverzací, abyste vždy měli kompletní kontext.
- SyncUps : Zapojte se do improvizovaných audio/video hovorů se svými kolegy z ClickUp Chat a sdílejte svou obrazovku pro živou spolupráci.
- Šablony schůzek: Použijte předem připravené šablony ke standardizaci pracovních postupů schůzek, včetně programů, poznámek a následných kroků.
- Více než 1000 integrací: ClickUp lze snadno integrovat s externími kalendáři a nástroji pro schůzky, jako jsou Zoom, Google Meet, Google Calendar, Outlook a mnoho dalších.
Omezení ClickUp
- Rozsáhlá škála funkcí může zpočátku působit na týmy přecházející z jednodušších nástrojů určených pouze pro schůzky jako příliš složitá.
- Funkce videokonferencí jsou relativně nové ve srovnání se specializovanými platformami, které se již řadu let zaměřují výhradně na videokonference.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 10 200 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 400 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
Uživatel G2 sdílí:
Pro náš tým bylo velmi snadné se s tímto nástrojem seznámit a začít ho používat, když jsme ho poprvé zavedli. Používáme ho každý den. Nyní máme vše na jednom místě – všechny naše úkoly a všechny naše poznámky. Je tak snadné převést body k akci z jednání na úkoly, což bylo v minulosti velmi obtížné.
Pro náš tým bylo velmi snadné se s tímto nástrojem seznámit a začít ho používat, když jsme ho poprvé zavedli. Používáme ho každý den. Nyní máme vše na jednom místě – všechny naše úkoly a všechny naše poznámky. Je tak snadné převést body k akci z jednání na úkoly, což bylo v minulosti velmi obtížné.
📮ClickUp Insight: Údaje z průzkumu ClickUp o efektivitě schůzek naznačují, že téměř polovina všech schůzek (46 %) zahrnuje pouze 1–3 účastníky. Tyto menší schůzky mohou být sice více zaměřené, ale mohly by být nahrazeny efektivnějšími komunikačními metodami, jako je lepší dokumentace, zaznamenané asynchronní aktualizace nebo řešení pro správu znalostí.
Přiřazené komentáře v úkolech ClickUp vám umožňují přidávat kontext přímo do úkolů, sdílet rychlé zvukové zprávy nebo nahrávat videozáznamy s ClickUp Clips – pomáhají týmům ušetřit drahocenný čas a zároveň zajistit, že důležité diskuse budou i nadále probíhat, ale bez zbytečné ztráty času!
💫 Skutečné výsledky: Týmy jako Trinetrix zaznamenávají díky ClickUp 50% snížení zbytečných konverzací a schůzek!
📚Přečtěte si také: Jak používat AI pro poznámky z jednání
Jste spíše vizuální typ? Podívejte se místo toho na toto video!
2. Zoom (nejlepší pro spolehlivé videokonference ve vysoké kvalitě ve velkém měřítku)
Pokud jste se v posledních letech účastnili nějakých virtuálních schůzek, pravděpodobně jste použili Zoom. Podle mých zkušeností s testováním mnoha platforem pro videokonference jen málokterá z nich se může vyrovnat spolehlivosti a kvalitě hovorů Zoomu, zejména při připojení větších skupin.
Na Zoomu oceňuji nejvíce to, jak upřednostňuje to, co je při virtuálních schůzkách nejdůležitější: stabilní připojení a jasnou komunikaci. Když pořádám webináře nebo celofiremní schůzky s více než 100 účastníky, Zoom vždy zajišťuje plynulé video a audio, i když někteří účastníci nemají ideální připojení k internetu. Potlačení šumu na pozadí této platformy je skvělé, protože eliminuje rušivé zvuky, aniž by hlasy zněly roboticky.
Pro týmy přecházející z Join.me nabízí Zoom známé funkce sdílení obrazovky s dalšími nástroji pro vkládání poznámek, díky nimž jsou prezentace interaktivnější.
Nejlepší funkce Zoom
- Rozdělte účastníky do samostatných relací pro diskuse v malých skupinách a poté všechny přiveďte zpět do hlavní místnosti – ideální pro workshopy a školení.
- Automaticky ukládejte záznamy schůzek do cloudu s prohledávatelnými přepisy pro snadné vyhledávání.
- Zabraňte nežádoucím účastníkům pomocí předběžného prověřování, čekáren a dalších bezpečnostních možností.
- Vysílejte schůzky přímo na YouTube, Facebook Live nebo vlastní streamovací služby, abyste oslovili širší publikum.
Omezení Zoom
- Bezplatný tarif omezuje skupinové schůzky na 40 minut, což vyžaduje časté restartování pro delší relace.
- Pokročilé funkce, jako je SSO a spravované domény, jsou k dispozici pouze u tarifů vyšší úrovně.
Ceny Zoom (Workplace)
- Základní (zdarma): Až 100 účastníků; 40minutový limit pro skupinové schůzky
- Pro: 15,99 $/měsíc; délka schůzky 30 hodin
- Business: 21,99 $/měsíc (minimálně 10 hostitelů); 300 účastníků
- Business Plus: 26,99 $/měsíc; 1 000 účastníků
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Zoom (Workplace)
- G2: 4,6/5 (více než 55 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 14 000 recenzí)
👀 Věděli jste? Náš průzkum efektivity schůzek zjistil, že zatímco 47 % schůzek trvá hodinu nebo déle, 14 % respondentů je schopno své schůzky ukončit během pouhých 15 minut. Jedná se o malé, ale významné procento, které dokazuje, že rychlé a efektivní schůzky jsou možné.
3. Microsoft Teams (nejlepší pro organizace, které jsou hluboce integrovány s Microsoft 365)
Microsoft Teams je oblíbenou alternativou Zoom v podnikovém prostředí pro organizace, které investovaly do ekosystému Microsoft. Důvod je zřejmý: plynule se propojuje s dalšími nástroji Microsoft 365. Během videokonferencí můžete spolupracovat na tabulkách Excel nebo prezentacích PowerPoint v reálném čase, aniž byste museli opustit hovor.
Odkazy na schůzky se automaticky generují při plánování v Outlooku a můžete se připojit jedním kliknutím z jakéhokoli zařízení. Inovace Teams v podobě rozostření pozadí je nyní standardem v oboru a režim Together Mode vytváří poutavější sdílený virtuální prostor, který pomáhá snižovat únavu z videa během delších schůzek.
🧠 Zajímavost: Microsoft Teams byl první platformou, která zavedla rozostření pozadí pro videokonference. Tato funkce byla spuštěna v září 2018.
Nejlepší funkce Microsoft Teams
- Najděte zprávy, soubory a poznámky ze schůzek pomocí výkonných vyhledávacích funkcí napříč všemi kanály a konverzacemi.
- Zlepšete uživatelské přívětivost, přístupnost a mezinárodní spolupráci týmů díky přepisům a překladům v reálném čase.
- Pořádejte strukturované webináře s registrací, hlášením účasti a funkcemi pro otázky a odpovědi.
Omezení Microsoft Teams
- Na starších počítačích může být výkon náročný na zdroje ve srovnání s lehčími alternativami.
- Navigace může být pro nové uživatele složitá díky vícevrstvému rozhraní.
Ceny Microsoft Teams
- Zdarma
- Microsoft Teams Essentials: 4 $/uživatel/měsíc
- Microsoft 365 Business Basic: 6 $/uživatel/měsíc (fakturováno ročně)
- Microsoft 365 Business Standard: 12,50 $/uživatel/měsíc (fakturováno ročně)
- Microsoft 365 Business Premium: 22 $/uživatel/měsíc (fakturováno ročně)
Hodnocení a recenze Microsoft Teams
- G2: 4,4/5 (více než 15 900 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 10 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Microsoft Teams?
Velmi se mi líbí způsob, jakým jsou chaty organizovány, se zprávami a soubory seskupenými dohromady a s různými týmy, které zajišťují přehlednější zasílání zpráv.
Velmi se mi líbí způsob, jakým jsou chaty organizovány, se zprávami a soubory seskupenými dohromady a s různými týmy, které zajišťují přehlednější zasílání zpráv.
📚 Přečtěte si také: Alternativy k Microsoft Teams pro spolupráci
4. Google Meet (nejlepší pro uživatele Google Workspace, kteří hledají jednoduchost)
Jako někdo, kdo pravidelně spolupracuje s týmy používajícími Google Workspace, jsem zjistil, že Google Meet je nejplynulejší videokonferenční služba pro rychlé a bezproblémové schůzky. Na rozdíl od samostatných přihlašovacích požadavků Join.me se Meet integruje přímo do mého účtu Google, takže připojení k hovoru je stejně jednoduché jako kliknutí na odkaz.
Když pořádám schůzky s externími partnery nebo klienty, mohou se k nim okamžitě připojit prostřednictvím svého prohlížeče. Díky jednoduchému designu platformy se schůzky spouštějí rychle a bez zpoždění, které jsem zažil u alternativ s více funkcemi.
Nejlepší funkce Google Meet
- Automaticky odfiltrujte rušivé zvuky v pozadí, jako je psaní na klávesnici, štěkání psů nebo zvuky ze stavby.
- Vylepšete kvalitu videa za špatných světelných podmínek pomocí úprav založených na umělé inteligenci.
- Získejte živé titulky bez nutnosti použití nástrojů třetích stran.
- Shromažďujte zpětnou vazbu a spravujte dotazy účastníků během prezentací pomocí integrovaných ankety a otázek a odpovědí.
- Umožněte účastníkům připojit se prostřednictvím telefonu s místními čísly v několika zemích (možnosti přímého volání).
Omezení služby Google Meet
- Bezplatná verze omezuje schůzky na 60 minut s maximálně 100 účastníky.
- Pokročilé ovládací prvky moderování a breakout rooms jsou k dispozici pouze u vyšších tarifů Google Workspace.
Ceny služby Google Meet
- Google Meet (zdarma): až 100 účastníků, 60minutové schůzky
- Google Workspace Individual: 7,99 $/měsíc
- Google Workspace Business Starter: 6 $/uživatel/měsíc
- Google Workspace Business Standard: 12 $/uživatel/měsíc
- Google Workspace Business Plus: 18 $/uživatel/měsíc
- Google Workspace Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Google Meet
- G2: 4,6/5 (více než 2 800 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 11 900 recenzí)
📚 Přečtěte si také: Nejlepší alternativy k Google Meet
5. Webex od Cisco (nejlepší pro podnikovou úroveň zabezpečení a hybridní pracovní prostředí)
Webex vyniká svou bezpečností na podnikové úrovni a komplexními funkcemi pro spolupráci. Pokud často vedete citlivé obchodní jednání, tato platforma pro webové konference považuje bezpečnost za základ, nikoli za dodatečnou záležitost. Organizacím, které se zajímají o dodržování předpisů, poskytuje Webex díky svému komplexnímu šifrování a administrativním kontrolám jistotu, kterou Join.me jednoduše nemůže nabídnout.
Využijte rozpoznávání gest k ovládání prezentací bez použití rukou a využijte překlad v reálném čase ke spolupráci s mezinárodními týmy.
Na rozdíl od základnějšího přístupu Join.me vytváří Webex trvalý pracovní prostor, kde jsou schůzky pouze jednou ze složek spolupráce. Jeho funkce zasílání zpráv vám například umožňují pokračovat v diskusi i po skončení hovoru a možnost plynulého přepínání mezi zařízeními uprostřed schůzky je užitečná při dojíždění nebo změně místa.
Nejlepší funkce Webexu
- Ovládejte schůzky přirozenými gesty rukou – zvedněte ruku, palec nahoru nebo zatleskejte, aniž byste museli klikat na tlačítka.
- Automaticky překládejte schůzky do více než 100 jazyků pomocí živých titulků.
- Využijte interaktivní ankety, otázky a odpovědi a breakout rooms s podrobnými analytickými údaji o účasti.
- Sdílejte části své obrazovky nebo konkrétní aplikace s vylepšenými nástroji pro lepší viditelnost a soustředění.
- Využijte integraci hardwaru Webex pro plynulé připojení se zařízeními Webex určenými pro konferenční místnosti a domácí kanceláře.
Omezení Webexu
- Kompletní sada pokročilých funkcí vyžaduje ve srovnání s jednoduššími platformami strmější křivku učení.
- Prémiové funkce, jako je překlad v reálném čase, jsou k dispozici pouze u vyšších tarifů.
Ceny Webex (Meetings)
- Základní: zdarma
- Meet: 14,50 $/uživatel/měsíc
- Balíček: 25 $/uživatel/měsíc
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Webex (Suite)
- G2: 4,2/5 (více než 18 300 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 7 400 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Webex (Suite)?
Uživatel Capterra říká:
Líbí se mi, že můžete nahrávat videa a pozastavit je, abyste mohli pořídit snímky obrazovky, které jsou navíc jasné. Další skvělou funkcí je možnost volat v případě potřeby z mobilního telefonu.
Líbí se mi, že můžete nahrávat videa a pozastavit je, abyste mohli pořídit snímky obrazovky, které jsou navíc jasné. Další skvělou funkcí je možnost volat v případě potřeby z mobilního telefonu.
📚 Přečtěte si také: Nejlepší softwarová řešení pro konferenční hovory
6. CrankWheel (nejlepší pro okamžité sdílení obrazovky a prodejní prezentace)
CrankWheel je speciálně navržen pro situace, kdy potřebujete okamžitě sdílet svou obrazovku – bez plánování, stahování nebo technických překážek pro vaše diváky.
CrankWheel je výjimečný díky funkci „Instant Demos“ (okamžité ukázky). Pokud telefonujete s potenciálním zákazníkem a chcete mu něco ukázat vizuálně, můžete mu poslat odkaz prostřednictvím SMS nebo e-mailu, který funguje okamžitě na jakémkoli zařízení – dokonce i na zastaralých prohlížečích nebo uzamčených firemních systémech, kde Join.me nemusí fungovat.
Tím se odstraní typické tření typu „Pošlu vám odkaz na schůzku, stáhněte si tuto aplikaci a uvidíme se tam za 10 minut“, které často narušuje dynamiku prodeje.
Nejlepší funkce CrankWheel
- Sledujte zapojení a pozornost diváků během prezentací
- Umožněte divákům interagovat s vaší obrazovkou, když je to potřeba pro demonstrace.
- Optimalizujte zobrazení na smartphonech a tabletech pomocí inteligentní změny velikosti.
Omezení CrankWheel
- Více specializované na prodejní prezentace než na plnohodnotnou týmovou spolupráci.
- Možnosti videokonferencí jsou ve srovnání se specializovanými platformami omezenější.
Ceny CrankWheel
- Solo: 29 $/měsíc
- Tým: Od 99 $/měsíc
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze CrankWheel
- G2: 4,9/5 (více než 50 recenzí)
- Capterra: 4,9/5 (více než 60 recenzí)
📮ClickUp Insight: ClickUp zjistil, že 27 % respondentů má potíže s jednáními, která nemají následné kroky, což vede ke ztrátě akčních položek, nevyřešeným úkolům a v konečném důsledku k podprůměrné produktivitě.
Tento problém je ještě umocněn způsobem, jakým týmy sledují svou práci. Náš průzkum komunikace v týmech odhalil, že téměř 40 % profesionálů sleduje úkoly ručně, což je časově náročný a chybový proces, zatímco 38 % se spoléhá na nejednotné metody, které zvyšují riziko nedorozumění a nedodržení termínů.
ClickUp eliminuje chaos v akčních položkách! Okamžitě převádějte rozhodnutí z jednání na přidělené úkoly – vše na stejné platformě, kde se odehrává práce.
7. Dialpad Meetings (nejlepší pro konverzační inteligenci a koučování založené na umělé inteligenci)
Po otestování několika alternativ Join.me jsem zjistil, že funkce konverzační inteligence Dialpad Meetings založené na umělé inteligenci patří k nejvýkonnějším. Zatímco Join.me nabízí základní videokonference, Dialpad transformuje schůzky na praktické informace díky vestavěnému asistentovi umělé inteligence, který zachycuje poznatky, které by vám jinak mohly uniknout.
Schopnost platformy detekovat náladu zákazníků během prodejních nebo podpůrných hovorů poskytuje také neocenitelné možnosti koučování.
Dialpad nabízí hladkou integraci s firemním telefonním systémem a kontaktním centrem. Můžete zahájit konverzaci prostřednictvím chatu, přejít na hlasový hovor a v případě potřeby plynule přejít na videohovor.
Nejlepší funkce Dialpad Meetings
- Využijte společné psaní poznámek s automatickým zvýrazňováním klíčových momentů.
- Identifikujte trendy v konverzačních vzorcích, délce hovoru a zapojení
- Přecházejte mezi telefonními hovory, videokonferencemi a zasíláním zpráv bez přerušení.
Omezení Dialpad Meetings
- Plnou hodnotu platformy nejlépe oceníte při použití kompletní komunikační sady Dialpad.
- Některé pokročilé funkce AI vyžadují vyšší úroveň tarifu.
Ceny Dialpad Meetings
- Standard: 27 $/uživatel/měsíc
- Výhoda: 35 $/uživatel/měsíc
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Dialpad Meetings
- G2: 4,4/5 (více než 2 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 600 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Dialpad Meetings?
Recenze G2 uvádí:
Díky přístupu k platformě jedním kliknutím odpadá nutnost složitých nastavení a její funkce přepisu založená na umělé inteligenci představuje revoluci v zaznamenávání poznámek z jednání v reálném čase.
Díky přístupu k platformě jedním kliknutím odpadá nutnost složitých nastavení a její funkce přepisu založená na umělé inteligenci představuje revoluci v zaznamenávání poznámek z jednání v reálném čase.
8. TeamViewer (nejlepší pro vzdálenou podporu a přístup napříč platformami)
Na rozdíl od Join.me, které se zaměřuje na plánované schůzky, TeamViewer vyniká v situacích, kdy je potřeba podpora na vyžádání. Jeho funkce vzdáleného přístupu vám umožňuje řešit technické problémy členů týmu a klientů, aniž by museli být fyzicky přítomni. To je obzvláště užitečné pro IT týmy a organizace poskytující technickou podporu.
Když narazí na problém, můžete se okamžitě připojit k jejich zařízení (s jejich svolením) a vyřešit problémy přímo, místo abyste se je snažili vést slovně. Kompatibilita nástroje s různými platformami je působivá; bezproblémově se připojuje k zařízením se systémy Windows, Mac, Linux, Android a iOS.
Nejlepší funkce TeamViewer
- Prohlížejte a ovládejte více monitorů během vzdálených relací s jednoduchou navigací.
- Bezpečně přenášejte soubory mezi zařízeními během vzdálených relací bez použití samostatných nástrojů.
- Tiskněte dokumenty ze vzdáleného počítače na místní tiskárně
Omezení TeamViewer
- Vyšší cena než u řešení zaměřených výhradně na videokonference
Ceny TeamViewer
Individuální uživatelé
- Vzdálený přístup: 24,90 $/měsíc
- Podnikání: 50,90 $/měsíc
Teams
- Premium: 112,90 $/měsíc
- Firemní: 229,90 $/měsíc
- Podnik: Individuální ceny pro větší nasazení
Hodnocení a recenze TeamViewer
- G2: 4,5/5 (více než 3 400 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 11 500 recenzí)
9. GoTo Meeting (nejlepší pro webináře a profesionální prezentace)
GoToMeeting konzistentně poskytuje profesionální zážitek, který vyžadují prezentace s vysokými sázkami. Zatímco Join.me se zaměřovalo na jednoduchost jako samostatný nástroj, nyní je součástí GoTo Meeting a poskytuje spolehlivost a pokročilé prezentační nástroje, které vyžadují seriózní obchodní uživatelé.
Oceňuji zejména jeho robustní funkce nahrávání, které automaticky ukládají do cloudu a poskytují přepisy pro snadnou referenci. Hladká integrace platformy s GoToWebinar vytváří přirozenou cestu k upgradu, když potřebujete rozšířit své prezentace na větší publikum s formálnějšími procesy registrace a následného sledování.
Nejlepší funkce GoTo Meeting
- Přístup K přepisu a nejdůležitějším bodům schůzky pomocí umělé inteligence, která automaticky zachycuje klíčové body.
- Během prezentací můžete na obrazovce vkládat poznámky, abyste zdůraznili důležité body.
- Vytvořte si přizpůsobené, trvalé konferenční prostory s vlastní URL adresou vaší značky.
- Převádějte prezentace PowerPoint do optimalizovaných souborů PDF pro hladší sdílení
- Propojte hardwarové systémy konferenčních místností s online schůzkami pro hybridní scénáře.
Omezení GoTo Meeting
- Uživatelské rozhraní působí méně moderně ve srovnání s některými novějšími konkurenty.
- Mobilní verze neobsahuje všechny funkce desktopové verze.
Ceny GoToMeeting
- Profesionální: 12 $/organizátor/měsíc (fakturováno ročně)
- Business: 16 $/organizátor/měsíc, až 250 účastníků
- Podnik: Individuální ceny
- Doplněk dostupný pro funkcionalitu GoToWebinar
Hodnocení a recenze GoTo Meeting
- G2: 4,2/5 (více než 13 300 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 11 600 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o GoTo Meeting?
Uživatel G2 říká:
Nedošlo k žádným přerušením, zpožděním ani frustrujícímu zpomalení. Vše bylo jasné: zvuk, video i funkce sdílení obrazovky.
Nedošlo k žádným přerušením, zpožděním ani frustrujícímu zpomalení. Vše bylo jasné: zvuk, video i funkce sdílení obrazovky.
10. Jitsi Meet (nejlepší bezplatná open-source alternativa k Join.me)
Zjistili jsme, že Jitsi Meet je skvělou bezplatnou alternativou Join.me pro týmy s omezeným rozpočtem nebo obavami o soukromí. Na rozdíl od bezplatné verze Join.me s významnými omezeními nabízí Jitsi neomezené schůzky bez časových omezení.
Jitsi vyniká svým závazkem k principům open source a ochraně soukromí. Oceňuji, že Jitsi lze hostovat na mých vlastních serverech s úplnou kontrolou nad daty a bezpečnostními zásadami. Díky prohlížečové platformě stačí účastníkům kliknout na odkaz a okamžitě se připojit, což eliminuje nutnost vytváření účtů nebo stahování, které vyžaduje Join.me a jiné alternativy.
Ačkoli postrádá některé podnikové funkce placených alternativ, základní funkce videokonferencí Jitsi jsou na bezplatnou platformu pozoruhodně spolehlivé.
Nejlepší funkce Jitsi Meet
- Provozujte celou platformu na svých vlastních serverech a získejte tak úplnou kontrolu nad daty.
- Vysílejte schůzky přímo na YouTube a oslovte širší publikum.
- Upravte platformu tak, aby odpovídala vaší značce, pokud ji hostujete sami.
- Optimalizujte výkon pro účastníky s omezeným připojením k internetu
Omezení Jitsi Meet
- Může docházet k problémům s výkonem při velmi velkých schůzkách (50 a více účastníků).
- Omezená technická podpora ve srovnání s komerčními alternativami
Ceny Jitsi Meet
- Zdarma
- Vlastní hosting: Bezplatný software, ale vyžaduje vlastní serverovou infrastrukturu.
- 8×8 Meet (komerční verze založená na Jitsi): Ceny na míru
Hodnocení a recenze Jitsi Meet
- G2: 4,3/5 (více než 180 recenzí)
- Capterra: 4,1/5 (70+ recenzí)
Jak ClickUp transformuje online schůzky pro maximální efektivitu
Žonglování s odkazy na schůzky, poznámkami, úkoly a následnými kroky na více platformách je vyčerpávající. Tradiční nástroje pro videokonference, jako je Join.me, vás nutí neustále přepínat mezi aplikacemi, ručně přenášet informace a sledovat aktualizace, což vede ke ztrátě cenného času a opomenutí důležitých detailů.
ClickUp mění vše tím, že sjednocuje celý váš pracovní postup do jedné propojené platformy. Plánujte schůzky přímo v kalendáři ClickUp, využívejte umělou inteligenci k vytváření programů z existujících úkolů, pořádávejte videokonference a online akce s integrovaným nahráváním a okamžitě převádějte body diskuse na sledovatelné úkoly – to vše bez nutnosti přepínat mezi nástroji.
