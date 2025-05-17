10 nejlepších alternativ k tl;dv Note Taker pro poznámky a přepisy schůzek založené na umělé inteligenci

Držet krok se všemi schůzkami může být jako práce na plný úvazek. Ať už se jedná o obchodní hovory, rozhovory s uživateli nebo interní schůzky, pořizování přesných poznámek a sledování klíčových postřehů může znamenat, že se nemůžete plně soustředit na diskusi.
Právě zde přicházejí na řadu nástroje pro pořizování poznámek založené na umělé inteligenci. Pomáhají vám organizovat poznatky, vytvářet krátké klipy a zaznamenávat momenty ze schůzek.
Nástroje jako tl;dv pomáhají zaznamenávat virtuální schůzky, generovat souhrny pomocí umělé inteligence a integrovat se s platformami jako Google Meet a MS Teams. Někteří uživatelé však přecházejí na jiné nástroje kvůli omezeným bezplatným tarifům, zachycování výplňových slov a základním funkcím umělé inteligence.
Tento průvodce představuje nejlepší alternativy k aplikaci tl;dv note taker pro profesionální správu více schůzek.
🔍 Věděli jste, že... Jen ve Spojených státech se denně koná přes 11 milionů schůzek, což je více než 1 miliarda ročně. Představte si, kolik znalostí se ztratí bez řádného přepisu nebo shrnutí.
Proč zvolit alternativy k tl;dv Note Taker?
Tl;dv splní svůj účel, zejména pokud začnete s pořizováním poznámek pomocí umělé inteligence. Ale poskytuje vám vše, co potřebujete? Potřebujete více než jen základní funkce, pokud váš tým řeší více schůzek, obchodních hovorů nebo interních kontrol.
Mnoho uživatelů nyní zkoumá alternativy k tl;dv note taker, které nabízejí pokročilejší funkce, lepší hodnotu a plynulejší pracovní postupy, aby zajistily produktivní schůzky. Zde je důvod:
- Základní funkce AI: Nástroj pro přepis pomocí AI postrádá funkce pro analýzu příjmů, analýzu sentimentu a inteligentní sledování akcí pro prodejní týmy.
- Přetížení výplňovými slovy: Přepisy často obsahují zbytečná výplňová slova, což snižuje přesnost přepisu.
- Žádné pokročilé šablony schůzek: K plánování programů schůzek nebo vytváření opakovatelných šablon schůzek budete potřebovat jiný software pro správu schůzek.
- Minimální podpora pro spolupráci: Chybí funkce pro úpravy v reálném čase nebo zpětná vazba, jako má Google Docs.
- Omezené integrace: Nefunguje hladce s platformami mimo MS Teams, Zoom a Google Meet.
- Chybějící informace o více schůzkách: Nemůžete analyzovat trendy napříč všemi schůzkami ani propojit praktické poznatky napříč jednotlivými sezeními.
- Neohrabané uživatelské rozhraní pro uživatele týmových plánů: Navigace může být pro rostoucí týmy frustrující.
- Bezplatný tarif není skutečně bezplatný: Klíčové základní funkce, jako jsou neomezené nahrávky nebo přepisy, jsou dostupné pouze v rámci tarifu Business nebo Enterprise, které se v tomto AI nástroji pro schůzky účtují ročně.
10 alternativ k aplikaci tl;dv Note Taker v kostce
Zde je stručný přehled alternativ k aplikaci tl;dv note taker, které jsme porovnali:
|Název nástroje
|Nejlepší pro
|Klíčové funkce
|Ceny
|ClickUp
|Zápisky z jednání a úkoly pro projektové týmy všech velikostí
|Shrnutí a přepisy schůzek, týmová komunikace, správa úkolů a spolupráce založené na umělé inteligenci.
|K dispozici je bezplatný tarif; pro podniky jsou k dispozici přizpůsobení.
|Otter. ai
|Záznamy z jednání pro malé podniky a týmy
|Prohledávatelné přepisy schůzek; integrace Zoom; vícejazyčná podpora
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 16,99 $/měsíc na uživatele.
|Fireflies. ai
|Shrnutí schůzek pro virtuální týmy všech velikostí
|Nahrávání virtuálních schůzek; analýza sentimentu; vícejazyčná podpora
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 18 USD/měsíc na uživatele.
|Fathom
|Shrnutí schůzek přenášená do CRM pro prodejní a marketingové týmy
|Poznámky z jednání s využitím umělé inteligence; synchronizace s CRM a Zoom
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 19 $/měsíc na uživatele.
|Grain
|Zápisy ze schůzek pro vzdálené týmy všech velikostí
|Vysoce přesný přepis; shrnutí generovaná umělou inteligencí; sdílené videoukázky
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 19 $/měsíc na uživatele.
|Sembly AI
|Vícejazyčné záznamy z jednání pro týmy všech velikostí
|Zápisky z jednání s podporou umělé inteligence a vícejazyčnou podporou; automatické seznamy úkolů; více integrací
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 15 USD/měsíc na uživatele.
|Notta
|Zápisy z jednání pro velké globální týmy
|Nahrávání schůzek v reálném čase, přepis a shrnutí; identifikace mluvčího
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 13,49 $/měsíc na uživatele.
|Avoma
|Přepisy v reálném čase pro podnikové týmy
|Automatizace pořizování poznámek; sdílené přepisy; šablony programů schůzek
|Plány začínají na 29 $/měsíc na uživatele. Doplňky začínají na 25 $/měsíc na uživatele.
|Krisp
|Vysoce kvalitní nahrávání hovorů pro profesionály z různých oborů
|Eliminace okolního hluku; souhrny a přepisy schůzek v reálném čase
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 16 USD/měsíc na uživatele.
|Rev. ai
|Přesné přepisy pro novináře, výzkumníky a obchodní profesionály
|Rychlé a přesné služby převodu řeči na text pro různé audio obsahy.
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 14,99 $/měsíc na uživatele.
Nejlepší alternativy tl;dv, které můžete použít
Zde je několik nejlepších alternativ k tl;dv note taker (bezplatných i placených), které nabízejí lepší funkce, chytřejší automatizaci a nástroje podporující skutečné momenty schůzek – od rozhovorů s uživateli po online schůzky:
1. ClickUp (nejlepší pro komplexní správu projektů s poznámkami z jednání založenými na umělé inteligenci)
ClickUp je aplikace, která nabízí vše pro práci, protože skutečně spojuje vše dohromady. Od správy projektů a dokumentů po organizování schůzek a automatizaci úkolů pomocí umělé inteligence je to komplexní centrum pro vzdálené týmy, startupy a podniky.
Jako výkonná alternativa k tl;dv jde ClickUp nad rámec jednoduchého pořizování poznámek. Zachycuje vaše schůzky, automatizuje úkoly a organizuje vše do soudržného pracovního postupu.
S AI Notetaker od ClickUp se konečně můžete přestat starat o pořizování poznámek během nadcházejících schůzek. Zachytí za vás každý detail, automaticky vytvoří souhrny, zvýrazní klíčová rozhodnutí a přiřadí akční položky. Odcházíte s jasným seznamem toho, kdo má co udělat, aniž byste hnuli prstem.
📮 ClickUp Insight: 21 % respondentů chce využít AI k profesionálnímu zdokonalení tím, že ji aplikuje na schůzky, e-maily a projekty. Ačkoli většina e-mailových aplikací a platforem pro správu projektů má AI integrovanou jako funkci, nemusí být dostatečně plynulá, aby sjednotila pracovní postupy napříč nástroji.
Ale v ClickUp jsme přišli na řešení! Díky funkcím pro správu schůzek založeným na umělé inteligenci od ClickUp můžete snadno vytvářet body programu, zaznamenávat poznámky ze schůzek, vytvářet a přiřazovat úkoly z poznámek ze schůzek, přepisovat nahrávky a mnoho dalšího – s naším AI notátorem a ClickUp Brain.
Ušetřete až 8 hodin týdně, stejně jako naši klienti ve společnosti Stanley Security!
Potřebujete sledovat zpětnou vazbu od klientů nebo klíčové výstupy projednané na schůzce? AI poznámkový blok to zařídí a vše bude jasně a přehledně zdokumentováno.
ClickUp Brain převádí hlas na text během schůzek, ale také využívá kontext z vašeho pracovního prostoru k zodpovězení jakékoli otázky, kterou mu položíte.
Řekněme, že jste zmeškali schůzku a chcete vědět, zda byl posunut termín – zeptejte se ClickUp Brain. Prohledá přepisy, poznámky a aktualizace úkolů a poskytne vám okamžitou odpověď.
To ale není vše, co ClickUp umí. Ať už píšete briefy pro klienty, shrnutí schůzek nebo dokumentujete interní procesy, ClickUp Docs vám umožní pracovat živě s vaším týmem.
Můžete společně upravovat dokumenty, označovat kolegy v komentářích, přeměňovat zpětnou vazbu na úkoly a vše přímo propojovat s projekty.
ClickUp Meetings vše propojuje. Vytvářejte programy schůzek, pořizujte poznámky za běhu a přiřazujte komentáře přímo během diskuse.
Řekněme, že vedete hovor o plánování produktu. Vytvořte si kontrolní seznam, odškrtávejte položky a nastavte opakující se úkoly, aby vám v nadcházejících schůzkách nic neuniklo.
Upravujte dokumenty během hovoru, používejte příkazy se lomítkem pro rychlé formátování a přiřazujte následné úkoly v reálném čase.
Nejlepší funkce ClickUp
- Zachyťte automaticky nejdůležitější body schůzek pomocí ClickUp AI Notetaker, abyste už nikdy nezmeškali klíčová rozhodnutí nebo úkoly.
- Spolupracujte v reálném čase a přizpůsobujte dokumenty pomocí bohatého formátování pomocí příkazů /Slash, bannerů, tabulek a tlačítek pomocí ClickUp Docs.
- Komunikujte okamžitě se svými kolegy pomocí ClickUp Chat pro soustředěné konverzace týkající se projektů a sdílení souborů.
- Shrňte záznamy ze schůzek, pokládejte otázky a získejte okamžité odpovědi z úkolů, dokumentů a poznámek ze schůzek pomocí ClickUp Brain.
- Vytvářejte a spravujte agendy v ClickUp Meetings pomocí opakovaně použitelných šablon a možností opakujících se úkolů.
Omezení ClickUp
- Některé pokročilé funkce jsou k dispozici pouze v desktopové verzi ClickUp.
- Funkce platformy mohou být zpočátku pro uživatele, kteří nejsou technicky zdatní, trochu matoucí.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 10 200 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 400 recenzí)
Toto říká Gustavo Seabra, výzkumný profesor na Floridské univerzitě, o ClickUp:
To je zvláštní výhoda ClickUp: nabízí většinu nástrojů potřebných pro organizaci projektů na jednom místě. Neumožňuje pouze správu a přiřazování úkolů, ale nabízí také další nástroje ve stejném prostředí, jako jsou dokumenty, kde lze pořizovat poznámky a vytvářet zprávy, a integraci s kalendářem a e-maily, vše na jednom místě. Není třeba používat externí programy nebo různé aplikace pro každou funkci.
To je zvláštní výhoda ClickUp: nabízí většinu nástrojů potřebných pro organizaci projektů na jednom místě. Neumožňuje pouze správu a přiřazování úkolů, ale nabízí také další nástroje ve stejném prostředí, jako jsou dokumenty, kde lze pořizovat poznámky a vytvářet zprávy, a integraci s kalendářem a e-maily, vše na jednom místě. Není třeba používat externí programy nebo různé aplikace pro každou funkci.
2. Otter. ai (nejlepší pro vytváření prohledávatelných záznamů komunikace)
Ať už jste majitelem firmy nebo vedoucím týmu, Otter. ai vám pomůže zaznamenat a uspořádat vaše konverzace do prohledávatelného textu, který lze sdílet. Díky přepisům v reálném čase můžete sledovat slova tak, jak jsou vyslovována, což usnadňuje zdůraznění klíčových bodů během schůzek.
Otter.ai se navíc hladce integruje s platformami jako Zoom. To pomáhá automaticky přepisovat schůzky a generovat souhrny, takže se můžete soustředit na diskusi, aniž byste se museli starat o pořizování poznámek.
Nejlepší funkce Otter.ai
- Přepisujte konverzace v reálném čase s vysokou přesností.
- Získejte odpovědi na otázky týkající se schůzky od chatu Otter AI.
- Identifikujte a rozlišujte mezi více mluvčími pro lepší řízení schůzek.
- Hladká integrace se Zoomem pro automatický přepis schůzek.
Omezení Otter.ai
- Podpora je omezena na angličtinu; chybí multijazyčné funkce.
- Bezplatný tarif nabízí pouze 300 minut přepisu měsíčně.
➡️ Číst více: Nejlepší alternativy a konkurenti Otter.ai
Ceny Otter.ai
- Navždy zdarma
- Pro: 16,99 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 30 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Otter.ai
- G2: 4,3/5 (více než 290 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (90+ recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Otter. ai?
Od uživatele G2:
Otter. ai je skvělý nástroj umělé inteligence pro přepisování zvukových a video nahrávek. Prémiová verze je skvělá, protože umožňuje nahrát více minut zvukových nahrávek. Nejlepší na ní je časové razítko a přesnost.
Otter. ai je skvělý nástroj umělé inteligence pro přepisování zvukových a video nahrávek. Prémiová verze je skvělá, protože umožňuje nahrát více minut zvukových nahrávek. Nejlepší na ní je časové razítko a přesnost.
3. Fireflies. ai (nejlepší pro přepisování a shrnování virtuálních schůzek)
Pro profesionály a týmy, které hledají robustního asistenta pro schůzky s umělou inteligencí, nabízí Fireflies. ai komplexní řešení pro produktivní schůzky. Hladce se integruje se Zoomem, Microsoft Teams a Google Meet a automaticky nahrává a přepisuje vaše virtuální schůzky.
Jeho přepis v reálném čase podporuje více než 60 jazyků, což zajišťuje inkluzivitu pro různorodé týmy. Shrnutí založená na umělé inteligenci zdůrazňují klíčové body a akční položky, což vám umožňuje soustředit se na diskuse, aniž byste byli rozptylováni psaním poznámek.
Nejlepší funkce Fireflies.ai
- Podpora přepisu v více než 60 jazycích pro globální týmy
- Vytvářejte souhrny založené na umělé inteligenci, které zdůrazňují klíčové body a akční položky.
- Analyzujte sentiment a odhadněte emocionální tón konverzací.
Omezení Fireflies. ai
- Nabízí 800 minut úložiště a pro bezplatné uživatele neobsahuje nahrávání videa.
- Uživatelé nemohou nahrávat zvukové soubory větší než 200 MB.
Ceny Fireflies.ai
- Navždy zdarma
- Pro Plan: 18 $/měsíc na uživatele
- Business Plan: 29 $/měsíc na uživatele
- Enterprise Plan: 39 $/měsíc na uživatele (účtováno ročně)
Hodnocení a recenze Fireflies.ai
- G2: 4,8/5 (více než 670 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Fireflies. ai?
Od uživatele G2:
Líbí se mi, že mi Fireflies umožňuje být aktivním posluchačem a účastníkem schůzek, které nahrává a přepisuje. Už nejsem vázán na pero a zápisník. Také se mi líbí, že pokud zmeškám schůzku, mohu si přečíst shrnutí a přepis a zjistit, co se skutečně stalo. Fireflies není dokonalý.
Líbí se mi, že Fireflies mi dává volnost být aktivním posluchačem a účastníkem schůzek, které nahrává a přepisuje. Už nejsem vázán na pero a zápisník. Také se mi líbí, že pokud zmeškám schůzku, mohu si přečíst shrnutí a přepis a zjistit, co se skutečně stalo. Fireflies není dokonalý.
💡 Bonusový tip: Chcete zlepšit týmovou spolupráci během schůzek i po nich? Naučte se sdílet poznámky a spolupracovat na nich v reálném čase, aby všichni měli stejné informace! 🤝📄
4. Fathom (nejlepší pro automatické generování shrnutí schůzek)
Fathom je další alternativou tl;dv, která vylepšuje virtuální schůzky díky plynulému nahrávání, přepisování a shrnování diskusí na populárních komunikačních platformách. Umožňuje vám soustředit se na konverzaci, zatímco zaznamenává každý detail.
Poznámky generované umělou inteligencí Fathom zdůrazňují klíčové body a úkoly, čímž zefektivňují váš pracovní postup. Integruje se s CRM systémy, jako je HubSpot, a automaticky synchronizuje poznámky z jednání, aby vaše záznamy byly vždy aktuální.
Nejlepší funkce Fathom
- Snadno zaznamenávejte a přepisujte schůzky napříč několika platformami.
- Vytvářejte pomocí umělé inteligence souhrny, které okamžitě zdůrazňují klíčové body.
- Sdílejte snadno konkrétní videoklipy z videokonferencí s členy týmu.
Pochopte omezení
- Nabízí omezenou podporu platformy pro jiné nástroje než Zoom.
- Jeho uživatelské rozhraní vyžaduje určitou dobu na osvojení.
Ceny Fathom
- Navždy zdarma
- Premium: 19 $/měsíc na uživatele
- Team Edition: 29 $/měsíc na uživatele
- Team Edition Pro: 39 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Fathom
- G2: 5/5 (více než 5000 recenzí)
- Capterra: 5/5 (730+ recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Fathom?
Od uživatele G2:
Prostě to funguje. Vyzkoušel jsem podobný produkt ještě před érou umělé inteligence, ale dá se říct, že teď jsme na úplně jiné úrovni. Velmi kompletní funkce (téměř až příliš mnoho funkcí). Nefunguje to, pokud schůzku nehostujete sami. To je také problém pro správu souhlasů. Navíc jazyk rozhraní kombinuje lokalizovaný obsah s anglickými ovládacími prvky.
Prostě to funguje. Vyzkoušel jsem podobný produkt ještě před érou umělé inteligence, ale dá se říct, že teď jsme na úplně jiné úrovni. Velmi kompletní funkce (téměř až příliš mnoho funkcí). Nefunguje to, pokud schůzku nehostujete sami. To je také problém pro správu souhlasů. Navíc jazyk rozhraní kombinuje lokalizovaný obsah s anglickými ovládacími prvky.
💡 Tip pro profesionály: Stalo se vám někdy, že jste odešli z jednání s myšlenkou: „Počkat... co jsme vlastně rozhodli?“ Psaní jasných a praktických zápisů z jednání vám ušetří spoustu času a zbytečného dohadování. Naučte se, jak psát zápisy z jednání. Použijte tuto jednoduchou metodu, abyste to vždy udělali správně:
- Připravte se před schůzkou pomocí šablony a programu 📄
- Zaznamenávejte důležité informace, jako jsou data, rozhodnutí a úkoly ✍️
- Zajistěte přehlednost pomocí tučných nadpisů a odrážek 📌
- Zkontrolujte správnost a sdílejte prostřednictvím ClickUp Docs 📤
- Sledujte úkoly pomocí připomínek a kontrol stavu ⏰
Začněte používat ClickUp a pište a sdílejte zápisy jako profesionál!
5. Grain (nejlepší pro automatické pořizování poznámek během virtuálních schůzek)
Vysoce přesné přepisy a souhrny generované umělou inteligencí od společnosti Grain poskytují stručný přehled diskusí a zdůrazňují podstatné body a úkoly.
Jeho funkce pro spolupráci vám umožňují sdílet konkrétní momenty ze schůzek s vaším týmem, což podporuje lepší komunikaci a zvyšuje produktivitu.
Ať už pracujete v obchodním týmu, v oddělení zákaznické podpory nebo ve vývoji produktů, Grain efektivně zefektivní váš pracovní postup.
Nejlepší funkce Grain
- Zaznamenávejte živě nejdůležitější momenty během svých schůzek na Zoomu
- Vytvářejte okamžitě sdílená videa s časovými značkami a identifikací mluvčích.
- Vložte videoklipy přímo do Notion, Slack nebo Docs.
Omezení zrna
- Může být náročné zachytit konkrétní fráze konzistentně během hovorů.
- Pro menší týmy nebo jednotlivce je velmi drahá.
Ceny obilovin
- Navždy zdarma
- Starter: 19 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 39 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Grain
- G2: 4,6/5 (více než 290 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
💡 Bonus: Hledáte chytré nástroje, které vám pomohou snadno zaznamenat všechny podrobnosti schůzky? Podívejte se na nejlepší generátory zápisů ze schůzek s umělou inteligencí, které vám ušetří čas a pomohou vám udržet pořádek! 🤖📝
6. Sembly AI (nejlepší pro přepisování a shrnování vícejazyčných schůzek)
Chcete-li zvýšit produktivitu svých schůzek, zvažte použití Sembly AI – pokročilého nástroje, který přesně zaznamenává, přepisuje a shrnuje vaše schůzky. Nabízí podporu 35 jazyků, což je ideální pro rozmanité týmy.
Hlubší poznatky založené na umělé inteligenci společnosti Sembly identifikují akční položky a potenciální rizika, čímž zefektivňují váš pracovní postup. Umožňuje projektovým manažerům automaticky generovat seznamy úkolů z diskusí, čímž udržuje projekty na správné cestě.
Nejlepší funkce Sembly AI
- Snadno zaznamenávejte schůzky na různých platformách
- Přepisujte konverzace s vysokou přesností v 35 jazycích.
- Vytvářejte stručné souhrny zdůrazňující klíčové body.
Omezení Sembly AI
- Někdy se odpojí od kalendáře, což vede k vynechání schůzek.
- Bot Sembly pro schůzky může opustit schůzky, což má za následek zmeškané nahrávky.
Ceny Sembly AI
- Navždy zdarma
- Profesionální: 15 $/měsíc na uživatele
- Tým: 29 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Sembly AI
- G2: 4,6/5 (více než 40 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
💡 Tip pro profesionály: Přemýšleli jste někdy, jak pořizovat chytřejší poznámky, aniž byste hnuli prstem (téměř)? Seznamte se s výkonem AI pro pořizování poznámek. Zde je návod, jak používat AI pro pořizování poznámek, abyste zvýšili svou produktivitu a soustředění:
- Zaznamenávejte přednášky pomocí přepisů v reálném čase, abyste mohli jen poslouchat 🎧
- Okamžitě shrňte schůzky a poznámky a ušetřete čas ⏱️
- Automaticky vytvářejte a sledujte úkoly po schůzkách 🗒️
- Proměňte poznámky v centrum zdrojů s propojenými dokumenty 🔗
Od zaznamenávání živých přednášek po vytváření akčních položek a opětovné využití obsahu – AI to vše za vás udělá. 🚀
7. Notta (nejlepší pro identifikaci mluvčích ve skupinových diskusích)
Notta, alternativa k tl;dv, transformuje vaše schůzky tím, že zaznamenává, přepisuje a shrnuje konverzace v reálném čase. Podporuje více než 50 jazyků a je ideální pro globální týmy, které se snaží překonat jazykové bariéry.
Funkce jako identifikace mluvčího a souhrny generované umělou inteligencí vám pomohou rychle určit klíčové body a úkoly. Například Notta poskytuje okamžité přepisy a stručné souhrny během hovoru s klientem nebo prodejního hovoru, což vám umožní soustředit se na komunikaci namísto psaní poznámek.
Nejlepší funkce Notta
- Přepisujte živý zvuk do textu v 58 jazycích
- Hladká integrace se Zoomem, Google Meet a Teams
- Identifikujte různé mluvčí pro větší přehlednost při procházení přepisy.
Omezení aplikace Notta
- Automatická transkripční služba vyžaduje úpravy a korektury, aby se snížil počet chyb.
- Umělá inteligence může mít potíže s rozlišením jednotlivých mluvčích, což může vést k nepřesnostem.
Ceny Notta
- Navždy zdarma
- Pro: 13,49 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 27,99 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Notta
- G2: 4,5/5 (více než 180 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o aplikaci Notta?
Od uživatele G2:
Líbí se mi přesnost přepisu, možnost identifikovat mluvčí, upravovat a stahovat text. Rád bych měl v bezplatném tarifu více minut přepisu na soubor, i když to znamená méně minut za měsíc. Ale možnost nahrávat delší soubory by byla skvělá. To by bylo opravdu základní využití tohoto nástroje.
Líbí se mi přesnost přepisu, možnost identifikovat mluvčí, upravovat a stahovat text. Rád bych měl v bezplatném tarifu více minut přepisu na soubor, i když to znamená méně minut za měsíc. Ale možnost nahrávat delší soubory by byla skvělá. To by bylo opravdu základní využití tohoto nástroje.
🔍 Věděli jste? Cornellův systém pořizování poznámek, široce uznávaná metoda vyvinutá Walterem Paukem na Cornellově univerzitě, rozděluje stránku do několika odlišných oblastí: podněty, podrobné poznámky a závěrečné shrnutí. Tento organizovaný přístup je navržen tak, aby zlepšil jak uchování informací, tak proces jejich revize. 👍📚
8. Avoma (nejlepší pro efektivní analýzu konverzací na schůzkách)
S Avomou optimalizujete své schůzky automatizací pořizování poznámek, přepisů a analýz, což vám umožní soustředit se plně na konverzaci. Na rozdíl od některých jiných alternativ tl;dv note taker poskytuje Avoma přepis v reálném čase a poznámky generované umělou inteligencí, což zefektivňuje váš pracovní postup.
Ať už pracujete v oblasti prodeje, lidských zdrojů nebo zákaznické podpory, Avoma vám pomůže zachytit klíčové poznatky a úkoly. Například prodejní týmy využívají šablony agendy Avoma k efektivní přípravě a zajištění toho, že budou zodpovězeny všechny důležité otázky.
Nejlepší funkce Avoma
- Automatizujte pořizování poznámek pomocí shrnutí generovaných umělou inteligencí a ušetřete čas.
- Nahrávejte a přepisujte schůzky napříč platformami pro snadné sdílení.
- Využijte šablony programů schůzek pro konzistentní přípravu.
Omezení Avoma
- Někteří uživatelé považují přítomnost AI na schůzkách za rušivou.
- Uživatelé hlásí, že aplikace někdy zaměňuje slova nebo má potíže s vyplňováním mezer.
Ceny Avoma
- AI Meeting Assistant: 29 $/měsíc na uživatele
- Startup: 29 $/měsíc na uživatele
- Organizace: 39 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 39 $/měsíc na uživatele (účtováno ročně)
- Doplněk Conversation Intelligence: 35 $/měsíc na uživatele
- Doplněk Revenue Intelligence: 35 $/měsíc na uživatele
- Doplněk Lead Router: 25 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Avoma
- G2: 4,6/5 (více než 1330 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Avoma?
Od uživatele G2:
Funkce automatického přepisu nahrávek jsou velmi přesné, šetří nám čas a zajišťují, že se nic z konverzace neztratí. Schopnost rozlišit mluvčí a shrnutí poznámek ze schůzky, které jsou poskytovány na konci, usnadňují sledování diskusí a pozdější vyhledávání klíčových bodů.
Funkce automatického přepisu nahrávek jsou velmi přesné, šetří nám čas a zajišťují, že se nic z konverzace neztratí. Schopnost rozlišit mluvčí a shrnutí poznámek ze schůzky, které jsou poskytovány na konci, usnadňují sledování diskusí a pozdější vyhledávání klíčových bodů.
9. Krisp (nejlepší pro vylepšení kvality zvuku při virtuálních schůzkách)
Krisp vylepšuje videokonference tím, že eliminuje šum v pozadí, přepisuje konverzace a shrnuje diskuse v reálném čase. Na rozdíl od tl;dv nabízí Krisp pokročilé funkce potlačení šumu a konverze přízvuku, které zajišťují jasnou komunikaci.
Profesionálové z různých oborů používají Krisp ke zlepšení kvality hovorů a soustředění se na obsah bez rušivých vlivů.
Například během prezentace pro klienta vám potlačení šumu aplikace Krisp umožní jasně sdělit vaši zprávu, zatímco její AI asistent pro schůzky zaznamená klíčové body a úkoly.
Nejlepší funkce Krisp
- Přepisujte schůzky v reálném čase s přesností pro lepší zážitek ze schůzky.
- Vytvářejte souhrny založené na umělé inteligenci, které zdůrazňují klíčové body, pomocí asistenta pro schůzky.
- Převádějte přízvuky pro lepší porozumění
Omezení Krisp
- Uživatelé hlásili případy, kdy aplikace během používání spadla, což může být rušivé.
- Někteří uživatelé hlásili, že přesnost přepisu může být nejednotná.
Ceny Krisp
- Navždy zdarma
- Pro: 16 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 30 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Krisp
- G2: 4,7/5 (více než 560 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
➡️ Číst více: Šablony seznamů úkolů zdarma v Excelu a ClickUp
10. Rev (nejlepší pro přesný přepis rozhovorů a schůzek)
Rev. ai nabízí rychlé a přesné služby softwaru pro převod řeči na text, což z něj činí atraktivní alternativu k tl;dv. Ať už jste novinář zaznamenávající rozhovory, výzkumník analyzující zvuková data nebo obchodní profesionál dokumentující schůzky, Rev. ai poskytuje přesné přepisy, které zlepší váš pracovní postup.
Díky podpoře více jazyků a hladké integraci do různých aplikací zajišťuje Rev. ai efektivní a účinné zpracování vašich přepisů.
Nejlepší funkce Rev
- Přepište zvuk rychle a s vysokou přesností
- Podpora více jazyků pro globální dosah
- Přizpůsobte slovní zásobu pro termíny specifické pro dané odvětví.
Omezení Rev
- Rev sice nabízí také lidský přepis, ale za vyšší cenu (1,99 $ za minutu).
Ceny Rev
- Zdarma
- Základní: 14,99 $/měsíc na uživatele
- Pro: 34,99 $/měsíc na uživatele
- Platba podle skutečného využití: Individuální ceny
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze
- G2: 4,7/5 (více než 420 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 40 recenzí)
✨ Zvláštní zmínky
Kromě výše zmíněných alternativ tl;dv note taker stojí za zmínku ještě několik dalších:
- Popis: Nejlepší pro shrnování a extrahování klíčových informací z jednání
- Confluence Meeting Notes: Nejlepší pro shrnutí diskusí a akčních položek
- Tactiq: Nejlepší pro přepis v reálném čase a pořizování poznámek
Zefektivněte své poznámky pomocí AI Meeting Assistant od ClickUp!
Alternativy k tl;dv note taker v tomto seznamu nabízejí spolehlivé funkce pro zaznamenávání, přepisování a sdílení poznámek z jednání. Pomohou vám udržet pořádek, ušetřit čas a zlepšit odpovědnost v rámci celého týmu.
ClickUp však nabízí komplexní řešení pro vaše potřeby v oblasti řízení projektů. Jde nad rámec pouhých poznámek.
Pomocí aplikace ClickUp AI Notetaker můžete automatizovat shrnutí, proměnit nápady v úkoly a propojit je se svými projekty. Vaše poznámky se stanou akčními, prohledávatelnými a spolupracujícími díky aplikacím ClickUp Docs, Meetings, Chat a Brain. Ušetříte tak spoustu času, protože nebudete muset přepínat mezi několika aplikacemi, abyste dokončili svou práci!
Zaregistrujte se ještě dnes na ClickUp, abyste zjednodušili své schůzky, zvýšili produktivitu a udrželi vše v synchronizaci!