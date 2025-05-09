10 nejlepších soukromých kalendářových aplikací pro bezpečné a šifrované plánování

Máte někdy pocit, že váš kalendář o vás ví až příliš mnoho?
Mezi pracovními schůzkami, návštěvami u lékaře a osobními plány obsahuje váš kalendář překvapivě podrobnou mapu vašeho života. A pokud používáte běžnou kalendářovou aplikaci, všechny tyto citlivé informace mohou být uloženy na serverech někoho jiného – nechráněné, nešifrované a potenciálně vystavené riziku.
Proto se stále více lidí obrací k soukromým kalendářovým aplikacím. Tyto nástroje se zaměřují na funkce, které kladou důraz na soukromí, jako je šifrování typu end-to-end, lokální ukládání dat a zásady nulového sledování. Ať už spravujete nabitý rozvrh nebo se jen snažíte udržet své plány v soukromí, existuje stále více kalendářových aplikací, které jsou vytvořeny s ohledem na bezpečnost.
Sestavili jsme seznam nejlepších soukromých mobilních aplikací pro kalendář, které kladou důraz na vaše soukromí, aniž by obětovaly funkčnost nebo design.
Co byste měli hledat v soukromých kalendářových aplikacích?
Většina lidí si myslí, že soukromí znamená pouze použít „šifrování typu end-to-end“ a tím to hasne. Skutečně soukromé aplikace pro kalendář však jdou mnohem hlouběji.
Zde je to, na čem skutečně záleží a co většině ostatních aplikací pro kalendář chybí 👇
- Ukládání dat pouze lokálně: Pokud jsou vaše kalendářové záznamy uloženy výhradně ve vašem zařízení (a ne v cloudu někoho jiného), máte již náskok. Dobrý šifrovaný kalendář by vám měl nabídnout možnost ukládat vše lokálně nebo používat vlastního poskytovatele cloudu, bez nucené synchronizace s velkými technologickými společnostmi.
- Ochrana metadat: Vaše události jsou samozřejmě šifrované, ale co metadata? Ta zahrnují názvy, časy, pozvané osoby a místa. Mnoho webových aplikací šifruje obsah události, ale metadata nechává nezabezpečené. Hledejte soukromou kalendářovou aplikaci, která šifruje vše, nejen poznámky.
- Podrobné ovládací prvky sdílení: Pokud používáte sdílené kalendářové aplikace, ujistěte se, že vás nenutí otevřít celý váš plán. Nejlepší kalendářové aplikace vám umožňují sdílet jeden kalendář, jednu událost nebo dokonce jen okno vaší dostupnosti, aniž byste prozradili, s kým se scházíte nebo proč.
- Žádné shromažďování dat pro „chytré funkce“: Některé kalendáře nabízejí AI nebo „chytré návrhy“ na základě shromažďování vašich dat. Pokud čerpá kontext z vaší doručené pošty nebo historie polohy, aby vám „pomohl“ s plánováním, je to varovný signál. Užitečné? Možná. Soukromé? Rozhodně ne.
- Interoperabilita bez kompromisů: Potřebujete synchronizovat s jinými kalendáři (například Google nebo Outlook), ale stále vám záleží na soukromí? Hledejte soukromou kalendářovou aplikaci, která izoluje přístup třetích stran, abyste mohli prohlížet události z externích platforem, aniž byste se vzdali kontroly nad svým osobním kalendářem.
💡 Tip pro profesionály: Nechcete, aby klienti nebo kolegové věděli, kde se nacházíte? Nastavte si kalendář na pevné časové pásmo (např. UTC), abyste nezveřejňovali své cestovní plány nebo aktuální polohu. To je obzvláště užitečné pro novináře, whistleblowery nebo digitální nomády.
Přehled nejlepších soukromých kalendářových aplikací
|Nástroj
|Nejlepší pro
|Klíčové funkce
|Ceny
|ClickUp
|Komplexní správa projektů s integrací kalendáře
|Sledování času, zobrazení kalendáře, automatizace, zobrazení pracovní zátěže, ClickUp Brain, sdílení na základě rolí
|K dispozici je bezplatný tarif; pro podniky je k dispozici přizpůsobení.
|Proton Calendar
|Šifrované plánování a správa soukromých událostí
|Šifrování typu end-to-end, ECC Curve25519, šifrované pozvánky, ochrana metadat
|K dispozici je bezplatný tarif; pro podniky je k dispozici přizpůsobení.
|Tuta Calendar
|Přístup napříč platformami a soukromí bez znalosti obsahu
|Kvantově bezpečné šifrování, open source, nevyžaduje osobní údaje, pokročilá pravidla opakování
|K dispozici je bezplatný tarif; pro podniky je k dispozici přizpůsobení.
|Any. do
|Sjednocená správa úkolů a kalendáře napříč zařízeními
|Rozložení s více zobrazeními, synchronizace úkolů a kalendáře, upozornění, přeskupování úkolů pomocí drag-and-drop
|K dispozici je bezplatný tarif; pro podniky je k dispozici přizpůsobení.
|Cal. com
|Open-source plánování s rozsáhlými možnostmi přizpůsobení
|Možnost vlastního hostování, modulární nastavení, více než 65 integrací, stránky pro skupinové rezervace
|K dispozici je bezplatný tarif; pro podniky je k dispozici přizpůsobení.
|Kalendář Apple
|Hladká synchronizace mezi zařízeními pro uživatele Apple
|Přirozené zadávání, integrace Siri, sdílené kalendáře, synchronizace iCloud
|Zdarma
|TimeTree
|Sdílené kalendáře pro rodiny, páry nebo týmy
|Sdílené události, chat v rámci události, sdílené poznámky, oznámení
|K dispozici je bezplatný tarif; pro podniky je k dispozici přizpůsobení.
|Etar Calendar
|Open-source kalendář s offline přístupem pro uživatele Androidu
|Podpora offline, více zobrazení, import/export souborů ICS
|Zdarma
|Nextcloud Calendar
|Týmy zaměřené na soukromí, které potřebují vlastní hostovaný nástroj
|Synchronizace CalDAV, vlastní hosting, integrace nástrojů, události označené barevnými kódy
|Zdarma
|Plugin Joplin
|Vizuální organizace poznámek Joplin
|Zobrazení poznámek podle data, navigace pomocí klávesnice, vizuální časová osa poznámek
|Zdarma
|EteSync
|Šifrovaný kalendář a synchronizace dat mezi zařízeními
|Synchronizace E2EE, protokolování změn, podpora DAVx⁵, multiplatformní
|K dispozici je bezplatný tarif; pro podniky je k dispozici přizpůsobení.
|Zoho Calendar
|Offline přístup pro uživatele Androidu, kteří hledají kalendář s otevřeným zdrojovým kódem
|Skupinové kalendáře, rezervace zdrojů, více zobrazení, opakování a RSVP
|Ceny na míru
Nejlepší soukromé kalendářové aplikace, které můžete používat
Nyní, když víte, co hledat, zde jsou nejlepší soukromé kalendářové aplikace, které kombinují silné šifrování, promyšlený design a skutečnou kontrolu nad vašimi daty:
1. ClickUp (nejlepší komplexní nástroj pro správu projektů s integrovaným kalendářem)
Na prvním místě seznamu je ClickUp (aplikace pro vše, co souvisí s prací) – protože zvládání termínů projektů, osobních úkolů a plánů týmu by nemělo znamenat obětování soukromí.
Většina kalendářů pro správu projektů je buď příliš rigidní, nebo příliš netěsná (skvělá pro spolupráci, ale ne tak skvělá pro kontrolu toho, kdo co vidí). Ale výkonný software pro správu projektů Crobust vám nabízí detailní nastavení viditelnosti a uživatelská oprávnění.
Pro začátek se aplikace ClickUp Calendar hluboce integruje s vašimi úkoly, dokumenty a pracovními postupy a zároveň nabízí přísné ovládací prvky pro ochranu soukromí.
Navíc nabízí sledování času, nekonečné horizontální posouvání a přehled o pracovištích a pracovních hodinách pro lepší komunikaci v týmu. Kalendáře můžete také bezpečně sdílet pomocí soukromých nebo veřejných odkazů.
📌 Začínáme s kalendářem ClickUp:
- Propojte svůj stávající kalendář: Klikněte na ikonu kalendáře v horní části a propojte svůj aktuální kalendář.
- Prozkoumejte rozhraní: Seznamte se s centrem úkolů v postranním panelu a funkcí denního přehledu.
- Začněte plánovat: Pomocí funkce „Setkat se s“ můžete snadno plánovat schůzky.
- Přidávání úkolů: Začněte přidávat své úkoly do kalendáře a využijte funkci automatického blokování času.
Přidejte úkol do svého seznamu priorit a ClickUp vám na základě vašeho rozvrhu navrhne nejlepší čas na jeho vyřízení. Pokud úkol nestihnete, ClickUp vám na něj znovu vyhradí čas. Žádné ruční přeplánování, žádné zapomenuté seznamy úkolů.
S ClickUp Brain získáte aktualizace v reálném čase o nedávných a nadcházejících úkolech a můžete si zablokovat čas na cokoli, co je nevyřízené nebo důležité.
📮ClickUp Insight: 18 % respondentů našeho průzkumu chce využívat AI k organizaci svého života prostřednictvím kalendářů, úkolů a připomínek. Dalších 15 % chce, aby AI zvládala rutinní úkoly a administrativní práci.
K tomu musí umělá inteligence být schopna: porozumět úrovním priority jednotlivých úkolů v pracovním postupu, provést nezbytné kroky k vytvoření nebo úpravě úkolů a nastavit automatizované pracovní postupy. Většina nástrojů má jeden nebo dva z těchto kroků vyřešené.
ClickUp však uživatelům pomohl konsolidovat až 5+ aplikací pomocí naší platformy! Vyzkoušejte plánování založené na umělé inteligenci, kde lze úkoly a schůzky snadno přiřadit k volným termínům v kalendáři na základě úrovní priority. Můžete také nastavit vlastní automatizační pravidla prostřednictvím ClickUp Brain pro zpracování rutinních úkolů. Rozlučte se s náročnou prací!
Pro další plánování a stanovení priorit úkolů vám ClickUp Calendar View poskytuje vizuální přehled všeho, co potřebujete udělat, uspořádané podle dne, týdne nebo měsíce.
Je ideální pro přetahování, ukládání a úpravy úkolů v závislosti na změnách časového harmonogramu, což vám pomůže zůstat produktivní, aniž byste ztratili přehled.
Chcete-li rychle začít, použijte šablonu plánovače kalendáře ClickUp – je ideální pro začátečníky a připravená k použití během několika sekund.
Nejlepší funkce ClickUp
- Zobrazte odhady času a skutečně strávený čas pomocí ClickUp Time Tracking a ClickUp Time Estimates.
- Automatizujte rutinní úkoly plánování, jako jsou následné kroky a připomenutí, pomocí automatizací ClickUp.
- Spolupracujte na položkách kalendáře a detailech úkolů v reálném čase pomocí ClickUp Chat.
- Sledujte kapacitu a dostupnost týmu napříč časovými pásmy pomocí ClickUp Workload View.
Omezení ClickUp
- Vzhledem k velkému množství funkcí může být nutné se s aplikací nejprve seznámit.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 10 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
Zde je názor Heatha Haydena, koordinátora profesního rozvoje na Tacoma Community College.
Používám ClickUp k organizaci a správě velkých i malých událostí a projektů v práci. Obzvláště užitečné mi připadají funkce kalendáře, závislosti a průzkumy. Je to nejlepší software pro správu projektů, jaký jsem kdy používal.
2. Proton Calendar (nejlepší pro šifrované plánování a správu soukromých událostí)
Proton Calendar je nástroj pro plánování úkolů s důrazem na soukromí, který vyvinula společnost Proton Mail. Používá šifrování typu end-to-end k ochraně všeho od názvů událostí po jména účastníků, takže ani Proton nemůže číst vaše data.
Díky otevřenému zdrojovému kódu je určena pro všechny, kteří chtějí mít úplnou kontrolu nad soukromím svého kalendáře, aniž by museli obětovat použitelnost. Je ideální pro profesionály, týmy a uživatele dbající na soukromí, kteří chtějí bezpečné plánování bez kompromisů.
Nejlepší funkce aplikace Proton Calendar
- Zabezpečte data událostí pomocí vysoce výkonného šifrování v reálném čase pomocí kryptografie eliptické křivky (ECC Curve25519).
- Zajistěte soukromí účastníků v kalendářové aplikaci pomocí šifrování, které skryje identitu účastníků i před samotným Protonem.
- Ověřujte pozvánky pomocí kryptografických podpisů, které zajišťují autentičnost odesílatele a zabraňují manipulaci s daty.
Omezení aplikace Proton Calendar
- Někteří tvrdí, že nepodporuje vytváření schůzek offline, což omezuje flexibilitu na cestách.
- Jiní uživatelé vyjadřují nespokojenost se základními funkcemi, jako je vyhledávání, automatické vyplňování míst a plánování doby cestování.
Ceny aplikace Proton Calendar
- Navždy zdarma
- Mail Plus: 4,99 $/měsíc
- Proton Unlimited: 12,99 $/měsíc
- Proton Duo: 19,99 $/měsíc
- Mail Essentials: 7,99 $/měsíc na uživatele
- Mail Professional: 10,99 $/měsíc na uživatele
- Proton Business Suite: 14,99 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze aplikace Proton Calendar
- G2: 4,4/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 100 recenzí)
3. Tuta Calendar (nejlepší pro přístup z různých platforem a soukromí bez znalosti obsahu)
Tuta Calendar (dříve nazývaná Tutanota) je kalendářová aplikace typu zero-knowledge, která používá kvantově bezpečné šifrování, aby zajistila, že vaše schůzky, připomenutí a opakující se události zůstanou zcela soukromé.
Tuta také zajišťuje anonymitu tím, že při registraci nevyžaduje žádné osobní údaje a běží na zcela otevřené infrastruktuře. Je také zcela vyvinuta interně (bez trackerů třetích stran nebo komponent s uzavřeným zdrojovým kódem).
Nejlepší funkce aplikace Tuta Calendar
- Využijte funkce jako podrobné vytváření událostí, přizpůsobitelné připomenutí a pokročilá pravidla opakování.
- Chraňte se před budoucími kvantovými hrozbami pomocí šifrovacích protokolů nové generace, jako jsou Kyber-1024 a x25519.
- Sledujte a vzdáleně uzavírejte kalendářové relace z jakéhokoli zařízení, s šifrovanými IP adresami a automatickým mazáním po týdnu.
Omezení aplikace Tuta Calendar
- Někteří tvrdí, že vyhledávací funkce je omezená a neposkytuje rychlé ani komplexní výsledky.
- Jiní uživatelé uvádějí, že nedostatek offline přístupu ztěžuje prohlížení nebo úpravy kalendářů na cestách.
Ceny aplikace Tuta Calendar
- Navždy zdarma
- Revoluční: 3,29 $/měsíc
- Legenda: 8,76 $/měsíc
- Essential: 8,14 $/měsíc/uživatel
- Pokročilá verze: 10,85 $/měsíc/uživatel
- Neomezený: 16,27 $/měsíc/uživatel
Hodnocení a recenze aplikace Tuta Calendar
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o aplikaci Tuta Calendar?
Recenze G2 uvádí:
Tutanota je služba s end-to-end šifrováním, kterou používám hlavně tehdy, když chci poslat citlivé e-maily. Má jednoduché rozhraní a její aplikace na mém zařízení funguje bezchybně.
4. Any. do (nejlepší pro sjednocenou správu úkolů a kalendáře napříč zařízeními)
Kalendář Any.do se synchronizuje s Googlem, Outlookem a iCloudem, aby sjednotil váš plán a seznam úkolů do jednoho soudržného prostoru. Získáte jediné rozhraní, kde jsou vaše úkoly hned vedle schůzek, což usnadňuje správu pracovního i osobního života.
Navíc nabízí několik zobrazení kalendáře, které vám pomohou soustředit se na dnešní den nebo si prohlédnout celý týden či měsíc dopředu. Všechny změny se promítnou do vašeho externího kalendáře, ale můžete je spravovat v této soukromé aplikaci pro kalendář pomocí přetahování, rychlých úprav a vestavěných upozornění.
Nejlepší funkce Any.do
- Přepínejte mezi denním, třídenním, týdenním a měsíčním zobrazením podle svých plánovacích potřeb.
- Aktualizujte termíny, časy, opakování a podrobnosti přímo z kalendáře.
- Snadno sdílejte kalendáře s rodinou nebo týmem pomocí synchronizovaných účtů nebo odkazů na předplatné.
Omezení Any.do
- Uživatelé musí vytvářet samostatné události v kalendáři, aby vizuálně znázornili délku úkolů, což přidává další kroky.
- Zatímco aplikace pro iPhone podporuje iCloud, desktopová verze pro Mac nepodporuje Apple Calendar, což omezuje synchronizaci mezi zařízeními.
Ceny Any. do
- Navždy zdarma
- Premium: 7,99 $/měsíc
- Rodina: 9,99 $/měsíc (pro 4 členy)
- Teams: 7,99 $/měsíc na člena
Hodnocení a recenze Any. do
- G2: 4,2/5 (více než 190 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 180 recenzí)
5. Cal. com (nejlepší pro plánování s otevřeným zdrojovým kódem a rozsáhlými možnostmi přizpůsobení)
Cal. com je open-source nástroj pro plánování kalendáře vytvořený pro jednotlivce, týmy a firmy, které chtějí mít úplnou kontrolu nad svým plánováním. Namísto vrstvení funkcí nad pevným systémem vám nabízí modulární strukturu, kterou si můžete přizpůsobit podle svých potřeb.
Je také zaměřená na soukromí, lze ji hostovat na vlastním serveru a integruje se s více než 65 nástroji – od Stripe po Google Calendar –, což z ní činí flexibilní volbu pro osobní i profesionální použití.
Nejlepší funkce Cal.com
- Nastavte denní limity, rezervy před a po schůzkách, minimální lhůty pro oznámení a pracovní dobu.
- Zjednodušte koordinaci pomocí logiky round-robin, skupinových rezervačních stránek a směrovacích formulářů.
- Přidejte bloky plánování na svůj web nebo produkt, aniž byste uživatele přesměrovávali jinam.
Omezení Cal.com
- Uživatelé hlásí, že vložený rezervační formulář se automaticky nepřizpůsobuje velikosti kontejneru, což narušuje rozložení mnoha webových stránek.
- Jiní tvrdí, že pozvánky do kalendáře jsou základní a nelze je přizpůsobit, což vede k nekvalitnímu zobrazení, zejména pro uživatele Microsoft 365.
Ceny Cal.com
- Navždy zdarma
- Teams: Od 15 $/měsíc/uživatel
- Organizace: Od 37 $/měsíc/uživatel
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Cal. com
- G2: 4,3/5 (více než 30 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Cal.com?
Recenze G2 uvádí:
Cal. com je velmi užitečný při plánování schůzek bez kolizí. Obzvláště se mi líbí funkce +, která umožňuje přidávat nebo plánovat schůzky s více lidmi najednou.
6. Apple Calendar (nejlepší pro uživatele ekosystému Apple, kteří chtějí plynulou synchronizaci mezi zařízeními)
Apple Calendar je vestavěná aplikace pro plánování pro macOS, iOS a iPadOS. Je úzce integrována do ekosystému Apple, což znamená, že bezproblémově spolupracuje s aplikacemi Mail, Siri a dokonce i s aplikacemi jako Mapy a Připomenutí.
Všechny události se automaticky synchronizují na všech zařízeních Apple prostřednictvím iCloudu, takže pokud přidáte schůzku na svém Macu, okamžitě se zobrazí na vašem iPhonu nebo Apple Watch.
Nejlepší funkce kalendáře Apple
- Přidávejte místa, upozornění, poznámky a pozvané osoby přímo k událostem pomocí přirozeného jazykového vstupu.
- Vytvářejte sdílené kalendáře s rodinou nebo týmy a snadno spravujte oprávnění.
- Pomocí hlasových příkazů Siri můžete přidávat události bez použití rukou a nastavovat připomenutí.
Omezení kalendáře Apple
- K dispozici pouze na zařízeních Apple – bez oficiální podpory pro Android nebo Windows.
- Chybí vestavěné odkazy pro plánování nebo možnosti hlasování pro skupinové schůzky.
Ceny aplikace Apple Calendar
- Navždy zdarma
Hodnocení a recenze aplikace Apple Calendar
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
🧠 Zajímavost: Na rozdíl od všeobecného přesvědčení nejsou pondělní rána pro schůzky nevhodná. Studie ukázaly, že pondělí v 11 hodin je časový úsek s nejvyšší mírou rezervací, protože zaměstnanci upřednostňují schůzky na začátku týdne.
7. TimeTree (nejlepší pro sdílené kalendáře mezi rodinami, páry nebo malými týmy)
TimeTree je aplikace pro sdílení kalendáře určená pro lidi, kteří plánují společně. Namísto izolovaných individuálních plánů umožňuje TimeTree více uživatelům prohlížet, přidávat a upravovat události ve sdílených kalendářích z jakéhokoli zařízení.
Uživatelé mohou k událostem přidávat poznámky, komentáře a fotografie, čímž se každý záznam stává centrem konverzace. Aplikace je lehká, intuitivní a vytvořená pro každodenní plánování, které většina kalendářových aplikací opomíjí.
Nejlepší funkce TimeTree
- Komentujte přímo události a diskutujte o plánech, aktualizacích nebo logistice v kalendáři.
- Dostávejte připomenutí událostí jako push notifikace, e-maily nebo upozornění v aplikaci pro lepší koordinaci.
- Pro probíhající konverzace, které nesouvisí s konkrétními událostmi, použijte prostor pro sdílené poznámky.
Omezení aplikace TimeTree
- Po nedávných aktualizacích může být přístup ke sdíleným seznamům obtížnější, protože chyby brání přímému přístupu a způsobují neuložené změny.
- Widget na domovské stránce má v tmavém režimu problémy se zobrazením, což způsobuje nečitelnost textu kvůli špatnému barevnému kontrastu.
Ceny TimeTree
- Navždy zdarma
- Premium: 4,49 $/měsíc
Hodnocení a recenze TimeTree
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o TimeTree?
Recenze v Google Playstore říká:
Aplikace se zdá být pro moji rodinu ideální a je dostatečně použitelná – pokaždé, když se však pokusíme aktualizovat úvodní fotografie kalendářů, změnit názvy kalendářů nebo provést náhodné změny, zobrazí se chyba „Nepodařilo se připojit k serveru“. Aplikace jinak funguje dobře, ale tyto chyby trochu ovlivňují její použitelnost.
8. Etar Calendar (nejlepší pro uživatele Androidu, kteří hledají open-source kalendář s offline přístupem)
Etar Calendar je bezplatná aplikace kalendáře s otevřeným zdrojovým kódem pro zařízení Android. Je navržena tak, aby poskytovala uživatelsky přívětivou alternativu k proprietárním aplikacím kalendáře, která respektuje soukromí. Etar klade důraz na jednoduchost a dodržování moderních principů designu a nabízí řadu funkcí, které uživatelům pomáhají efektivně spravovat jejich plány.
Nejlepší funkce kalendáře Etar
- Vyberte si z měsíčního, týdenního, denního a agendového zobrazení pro vizualizaci událostí a schůzek.
- Prohlížejte si nadcházející události přímo na domovské obrazovce pomocí widgetu.
- Sdílejte kalendáře prostřednictvím souborů ICS a importujte a exportujte data kalendáře na SD kartu a z ní.
Omezení kalendáře Etar
- Někteří uživatelé uvádějí, že aplikace často vyžaduje přístup ke kontaktům a aktivitám na pozadí, což může být frustrující pro uživatele, kteří preferují přísnější kontrolu.
- Některé známé chyby zůstávají dlouhodobě nevyřešeny, což má vliv na použitelnost.
Ceny aplikace Etar Calendar
- Navždy zdarma
Hodnocení a recenze aplikace Etar Calendar
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
🔍 Věděli jste? Benjamin Franklin byl jedním z prvních, kdo začal využívat metodu časového blokování, při které si plánoval den tak, že určité hodiny vyhradil pro úkoly, odpočinek a zábavu. Tato metoda zvýšila jeho produktivitu a dodnes ji doporučuje mnoho odborníků na efektivitu!
Přečtěte si také: Nejlepší aplikace pro denní plánování
9. Nextcloud Calendar (nejlepší pro týmy zaměřené na soukromí, které chtějí vlastní nástroj pro plánování)
Nextcloud Calendar je bezplatná aplikace pro kalendář s otevřeným zdrojovým kódem, která funguje s širším ekosystémem Nextcloud. Jedná se o nástroj s vlastním hostováním, takže máte plnou kontrolu nad svým plánem a daty na svém vlastním serveru. Můžete jej synchronizovat s jinými zařízeními pomocí CalDAV a spravovat všechny své události na jednom místě.
Tato jednoduchá aplikace pro kalendář se snadno propojuje s dalšími nástroji Nextcloud, jako jsou Kontakty a Talk, což z ní dělá skvělý nástroj pro koordinaci s týmy nebo rodinami. A protože vše zůstává na vašem serveru, nabízí silné soukromí bez nutnosti spoléhat se na služby třetích stran.
Nejlepší funkce kalendáře Nextcloud
- Synchronizujte svůj kalendář napříč zařízeními a aplikacemi, které podporují CalDAV, jako jsou Thunderbird, Apple Calendar nebo aplikace pro Android.
- Integrujte Nextcloud Kontakty, Talk, Mail a Úkoly pro jednotné plánování.
- Spravujte osobní, pracovní a sdílené kalendářové aplikace na jednom panelu s barevným rozlišením událostí.
Omezení kalendáře Nextcloud
- Uživatelé uvádějí, že rozhraní může být někdy pomalé, zejména při správě větších kalendářů nebo sdílených zobrazení.
- Někteří uživatelé uvedli, že jejich data byla ztracena kvůli problémům se serverem, což poukazuje na rizika nespolehlivých nastavení vlastního hostingu.
Ceny kalendáře Nextcloud
- Navždy zdarma
Hodnocení a recenze aplikace Nextcloud Calendar
- G2: 4,4/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 400 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Nextcloud Calendar?
Recenze G2 uvádí:
Nextcloud je jedním z nejspolehlivějších nástrojů pro správu mých souborů, komunikace a živé spolupráce. Je snadné jej nastavit a konfigurovat a nabízí vysokou úroveň přizpůsobení – od synchronizace a přenosu dokumentů mezi zařízeními až po interní zasílání zpráv a integrované videokonference. Nextcloud dobře vyhovuje mým pracovním potřebám.
10. Joplin Calendar Plugin (nejlepší pro vizuální organizaci poznámek v Joplinu)
Joplin Calendar Plugin přidává do aplikace pro pořizování poznámek Joplin jednoduchý kalendář, ve kterém můžete vidět poznámky seřazené podle data vytvoření nebo poslední úpravy. Kliknutím na libovolné datum můžete rychle zobrazit všechny poznámky spojené s tímto dnem, což usnadňuje správu vašich textů nebo deníků.
Je to obzvláště užitečné, pokud používáte Joplin pro denní záznamy, poznámky z jednání nebo časové plánování, protože vám poskytuje jasný vizuální přehled o vašich aktivitách v poznámkách v průběhu času.
Nejlepší funkce pluginu Joplin Calendar
- Zobrazte, které dny mají vytvořené nebo upravené poznámky, s vizuálními indikátory objemu.
- Procházejte kalendář a seznam poznámek pomocí intuitivních klávesových zkratek pro rychlejší ovládání.
- Volitelně zobrazte poznámky, které obsahují vybrané datum v názvu (na základě formátu data Joplin).
Omezení pluginu Joplin Calendar
- Související poznámky jsou stále experimentální funkcí a mohou zpomalit výkon ve velkých poznámkových blocích.
- Někteří tvrdí, že vyhledávání poznámek podle data je omezeno na období 120 dnů.
Ceny pluginu Joplin Calendar
- Navždy zdarma
Hodnocení a recenze pluginu Joplin Calendar
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
11. EteSync (nejlepší pro šifrovanou synchronizaci kalendáře, kontaktů, úkolů a poznámek mezi zařízeními)
EteSync je komplexní šifrované synchronizační řešení pro kalendáře, kontakty, úkoly a poznámky. Na rozdíl od většiny synchronizačních služeb, které ukládají data v prostém textu na cloudových serverech, EteSync vše šifruje ještě předtím, než opustí vaše zařízení.
Můžete ji používat na různých zařízeních s podporou Android, iOS, desktopových aplikací a dokonce i rozšíření prohlížeče. Funguje s aplikacemi kompatibilními s CalDAV a integruje se s open-source nástroji, jako je DAVx⁵. Všechny změny jsou zaznamenávány, což znamená, že můžete sledovat každou úpravu nebo v případě potřeby obnovit smazané položky.
Nejlepší funkce EteSync
- Bezpečně synchronizujte kalendáře, kontakty, úkoly a poznámky díky architektuře s nulovou znalostí a šifrování typu end-to-end.
- Pracujte s jakoukoli aplikací kompatibilní s DAVx⁵ a CalDAV/CardDAV, včetně Etar a Tasks.org.
- Uchovávejte nezfalšovatelnou historii každé aktualizace pomocí šifrovaného deníku změn.
Omezení EteSync
- Uživatelé hlásili závažné problémy s použitelností a spolehlivostí na různých platformách, včetně konfliktů synchronizace.
- Vzhledem k omezením systému iOS nemůže EteSync vytvářet nové účty na zařízení a může synchronizovat pouze existující účty.
Ceny EteSync
- Navždy zdarma
- Osobní: 2 $/měsíc (účtováno ročně)
- Podpora: 4 $/měsíc (účtováno ročně)
- Organizace: Individuální ceny (pro střední a velké organizace)
Hodnocení a recenze EteSync
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o EteSync?
Recenze v Google Playstore říká:
Vynikající produkt a služby. Stojí za to podpořit práci vývojáře předplatným. Zkusil jsem si vytvořit vlastní hostovanou službu caldav/carddav pomocí několika různých aplikací FOSS, ale každá z nich měla své mouchy, se kterými jsem se nechtěl zabývat. EteSync mi funguje bezchybně a ušetřil mi čas, který bych musel věnovat údržbě dalších aplikací na straně serveru. Děkuji za skvělý produkt!
12. Zoho Calendar (nejlepší pro interní plánování týmu a synchronizaci v rámci ekosystému Zoho)
Zoho Calendar je online kalendář pro spolupráci, který je určený k organizaci osobních a pracovních plánů. Umožňuje uživatelům vytvářet události, zvát účastníky, spravovat oprávnění a nastavovat připomenutí.
Aplikace nabízí také několik zobrazení a usnadňuje spolupráci v týmu díky funkcím, jako jsou skupinové kalendáře a rezervace zdrojů.
Nejlepší funkce aplikace Zoho Calendar
- Zobrazte si plány v různých zobrazeních, jako je den, týden, měsíc, agenda a rok.
- Při plánování událostí rezervujte zasedací místnosti a další zdroje přímo v kalendáři.
- Vytvářejte události s možností pozvat účastníky, nastavit opakování, spravovat potvrzení účasti a přidat podrobnosti o konferenci.
Omezení aplikace Zoho Calendar
- Uživatelé uvádějí, že při pozvání interních skupin se nezobrazuje individuální dostupnost, což ztěžuje plánování týmu.
- Někteří uživatelé zaznamenali, že oznámení o událostech nedorazí spolehlivě na mobilní čísla, což vede k zmeškání upozornění.
Ceny aplikace Zoho Calendar
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze aplikace Zoho Calendar
- G2: 4,4/5 (více než 50 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Plánujte schůzky bezpečně s ClickUp
Pokud jde o správu času a ochranu dat, musíte si nástroje vybírat pečlivě.
Ať už jste freelancer, který si chce uchovat soukromí svých osobních závazků, nebo člen vzdáleného týmu, který musí zvládat schůzky v různých časových pásmech, soukromá kalendářová aplikace vám vrátí kontrolu, aniž by obětovala funkčnost.
A pokud hledáte komplexní řešení, které kombinuje plánování, správu úkolů, asistenci AI a dokonalé zabezpečení? ClickUp je skvělou volbou. Není to jen kalendář – jsou to vaše úkoly, připomenutí, termíny, dokumenty a týmová spolupráce, vše na jednom bezpečném místě.
Soukromí je důležité. Produktivita také. S ClickUpem si nemusíte vybírat.