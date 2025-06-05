Bezplatné šablony kontrolních seznamů pro nové zaměstnance pro hladké zapracování zaměstnanců

Přivítání nového zaměstnance je vzrušujícím milníkem, ale pro personální týmy a manažery může být také náročným úkolem. Klíčové kroky mezi papírováním, školením a představováním se mohou snadno přehlédnout, což vede k zmatkům nebo nezájmu zaměstnanců.
Šablona kontrolního seznamu pro nové zaměstnance zajistí, že vše poběží podle plánu, a zaručí hladký a příjemný start od prvního dne.
Ať už provádíte zaškolování v kanceláři, na dálku nebo ve velkém měřítku, strukturovaný kontrolní seznam šetří čas a zajišťuje konzistentnost. Zůstaňte s námi a prozkoumejte nejlepší bezplatné šablony kontrolních seznamů pro nové zaměstnance od ClickUp (a dalších), které zjednodušují a standardizují zaškolování.
🔎 Věděli jste? Podle společnosti Gallup se pouze 29 % zaměstnanců cítí po zapracování plně připraveno uspět ve své nové roli. Dobře strukturovaný proces přijímání nových zaměstnanců tuto mezeru překlenuje tím, že novým zaměstnancům poskytuje jasná očekávání, zdroje a podporu.
14 šablon kontrolních seznamů pro nové zaměstnance
Jako personalista nebo manažer náboru zaměstnanců můžete najít správnou šablonu kontrolního seznamu pro nové zaměstnance, která vám pomůže standardizovat proces zapracování nových zaměstnanců. Abychom vám pomohli vybrat tu nejvhodnější, sestavili jsme seznam 14 nejlepších šablon s jejich vynikajícími funkcemi a ideálními příklady použití.
1. Šablona kontrolního seznamu pro zapracování nových zaměstnanců ClickUp
Šablona kontrolního seznamu pro zapracování ClickUp pomáhá týmům HR zjednodušit nábor zaměstnanců sledováním úkolů, termínů a klíčových milníků. Tato šablona založená na úkolech má přizpůsobitelné funkce pro hladké a efektivní zapracování.
Šablona poskytuje novým zaměstnancům všechny informace, které potřebují, aby mohli okamžitě začít pracovat, a zkracuje dobu potřebnou k jejich zapracování. Buďme upřímní, nikdo nechce, aby jeho první den v práci připomínal únikovou hru bez nápověd!
⚒️ Klíčové funkce
- Vlastní stavy pro sledování postupu zapracování, aby byl každý krok dokončen včas.
- Získejte přístup k devíti přizpůsobitelným polím, do kterých můžete ukládat důležité údaje o zaměstnancích, jako je pracovní pozice, datum nástupu a oddělení, a zajistit tak lepší organizaci.
- Využijte několik možností zobrazení, včetně kalendáře pro nastavení termínů a tabule pro vizuální sledování pokroku, díky čemuž budou seznamy pro zapracování nových zaměstnanců pomocí ClickUp lépe strukturované.
🎯 Ideální pro: Organizace, které hledají hotový kontrolní seznam úkolů pro zapracování nových zaměstnanců, aby mohly řídit nábor ve velkém měřítku.
💡 Tip pro profesionály: Zapomeňte na nepřehledné tabulky a zvolte interaktivní kontrolní seznam pro zapracování, který udržuje vše organizované na jednom místě. Šablony pro zapracování od ClickUp vám umožňují přiřazovat úkoly, sledovat pokrok a snadno spolupracovat, takže se noví zaměstnanci cítí podporováni od prvního dne. Proč vynalézat kolo, když stačí použít ClickUp? 📋✨
2. Šablona seznamu pro zapracování nových zaměstnanců ClickUp
Šablona ClickUp New Hire Onboarding List Template je určena pro začátečníky a zajišťuje, že každý nový zaměstnanec bude před svým prvním dnem v práci dobře připraven. Tato další šablona je ideální pro zdokonalení procesu zapracování nových zaměstnanců pomocí strukturovaného a snadno srozumitelného kontrolního seznamu.
Obsahuje připravenou podkategorii, díky které můžete začít během několika sekund a snadno si udržet přehled. Navíc tento rámec zajišťuje konzistentní zapracování všech nových zaměstnanců, protože zaručuje, že nebudou vynechány žádné důležité kroky.
📮 ClickUp Insight: Když systémy selžou, zaměstnanci začnou být kreativní – ale to není vždy dobré. 17 % zaměstnanců se spoléhá na osobní řešení, jako je ukládání e-mailů, pořizování screenshotů nebo pečlivé psaní vlastních poznámek, aby mohli sledovat svou práci. Zatímco 20 % zaměstnanců nemůže najít to, co potřebuje, a musí se obrátit na kolegy, což narušuje soustředění obou stran. S ClickUp můžete e-maily proměnit v sledovatelné úkoly, propojit chaty s úkoly, získat odpovědi od AI a mnoho dalšího v rámci jediného pracovního prostoru!
💫 Skutečné výsledky: Týmy jako QubicaAMF ušetřily díky ClickUp více než 5 hodin týdně, což představuje přes 250 hodin ročně na osobu, a to díky odstranění zastaralých procesů správy znalostí. Představte si, co by váš tým mohl vytvořit s extra týdnem produktivity každý čtvrtrok!
⚒️ Klíčové funkce
- Zvyšte produktivitu pomocí tří přizpůsobitelných zobrazení – Seznam, Dokument a Tabule – a spravujte úkoly ve formátu, který nejlépe vyhovuje vašemu pracovnímu postupu.
- Sledujte jasně pokrok pomocí dvou možností stavu (Otevřeno a Dokončeno), abyste udrželi zapracování podle plánu.
- Mějte přehled o každém kroku díky třem přizpůsobitelným polím (vlastník úkolu, procento dokončení a fáze zapracování).
🎯 Ideální pro: Personální týmy a manažery, kteří potřebují jednoduchý, ale efektivní kontrolní seznam, který jim pomůže zajistit hladký přechod nových zaměstnanců.
💡 Tip pro profesionály: Chcete, aby se zapracování nových zaměstnanců stalo příjemným zážitkem namísto stresujícího procesu? Využijte platformu ClickUp HR Management, která nabízí přizpůsobitelné zobrazení, šablony připravené k použití a sledovatelné úkoly. Toto řešení vám umožní:
- Vytvořte centrum informací o zaměstnancích, kde budou na jednom místě shromážděny všechny dokumenty, podrobnosti o interakcích a další údaje.
- Sledujte stav každého uchazeče a zjistěte, v jaké fázi náborového procesu se nachází.
- Nastavte připomenutí pro pohovory a školení, aby se všichni zúčastnili důležitých událostí.
3. Šablona kontrolního seznamu pro přijímání zaměstnanců ClickUp
Najděte správné talenty rychleji pomocí šablony kontrolního seznamu pro nábor zaměstnanců ClickUp, která je sestavena tak, aby každý krok procesu náboru zaměstnanců proběhl podle plánu. Tato šablona vhodná pro začátečníky vám pomůže definovat očekávání při náboru, vytvořit strukturované pracovní postupy a stanovit priority náborových úkolů. Obsahuje základní body kontrolního seznamu a umožňuje vám podle potřeby přidávat vlastní kroky.
Už žádné zmeškané e-maily, zapomenuté dokumenty nebo shon na poslední chvíli – dobře strukturovaný, spolehlivý systém zapracování zaměstnanců, který udržuje vše pod kontrolou.
⚒️ Klíčové funkce
- Sledujte pokrok nových zaměstnanců v každé fázi pomocí možnosti přizpůsobení stavu.
- Kategorizujte stavy náboru pomocí vlastních polí pro lepší správu úkolů.
- Využijte zobrazení seznamu, Ganttova diagramu a kalendáře, které týmům pomohou vizualizovat proces náboru.
- Usnadněte spolupráci pomocí funkcí, jako jsou vnořené podúkoly, více přiřazených osob a štítky priorit.
🎯 Ideální pro: Pro týmy, které chtějí standardizovat svůj náborový proces, tato šablona zajistí, že nic neunikne, od vypracování popisu pracovní pozice až po finální zapracování.
4. Šablona plánu ClickUp na 30–60–90 dní
Začátek v nové pozici nebo nástup do vedoucí funkce může být někdy náročný, ale dobře strukturovaný plán může vše změnit.
Šablona plánu ClickUp 30-60-90 dní pomáhá novým zaměstnancům a nedávno povýšeným zaměstnancům stanovit jasné cíle, sledovat pokrok a zůstat v souladu s posláním společnosti.
Šablona vám umožňuje stanovit osobní a obchodní cíle, aby nábor proběhl podle plánu. Získejte praktický plán a rychle navazujte vztahy se svými zaměstnanci.
⚒️ Klíčové funkce
- Usnadňuje stanovení cílů ve třech klíčových fázích, 30, 60 a 90 dnech.
- Pomáhá uživatelům definovat milníky, rozdělit cíle na konkrétní kroky a stanovit termíny.
- Obsahuje vyhrazené fáze a pole pro odpovědnost, které jasně definují povinnosti a očekávání.
🎯 Ideální pro: Profesionály nastupující do nových rolí a vedoucích nebo manažerských pozic.
💡 Tip pro profesionály: Naučte se, jak vytvořit efektivní plán pro zapracování nových zaměstnanců na 30, 60 a 90 dní. Pomozte novým zaměstnancům dosáhnout úspěchu pomocí strukturovaného plánu, který je provede prvními třemi měsíci!
5. Šablona ClickUp pro zapracování zaměstnanců
Začlenění nových zaměstnanců do týmu není jen otázkou papírování. Šablona kontrolního seznamu pro zaškolení zaměstnanců ClickUp pomáhá novým zaměstnancům integrovat se do firemní kultury již od prvního dne.
V této šabloně mohou podniky nastínit cíle dané pozice a celkové cíle společnosti, aby od začátku zajistily jasnost. Mohou také sestavit kontrolní seznam týdenních cílů pro hladký přechod zaměstnanců.
Tato šablona pro nové zaměstnance pomáhá personalistům snadno spravovat úkoly související se zapracováním díky přehledným kontrolním seznamům pro nové zaměstnance a strukturovaným komunikačním workflow.
⚒️ Klíčové funkce
- Umožněte sledování pokroku v reálném čase a proaktivní řešení problémů pomocí vlastních stavů, jako jsou „Připraveno ke kontrole“ a „Potřebná pomoc“.
- Sladěte úkoly s časovým harmonogramem společnosti a zajistěte strukturovaný proces zapracování pomocí pole „Týden zapracování“.
- Důležité materiály, jako je příručka pro zaměstnance a firemní zásady, mějte snadno dostupné na jednom místě díky zobrazení Doc.
🎯 Ideální pro: Ideální pro personalisty a manažery náboru, kteří potřebují strukturované řešení pro zapracování nových zaměstnanců s integrovaným sledováním pokroku.
🔎 Věděli jste? Pouze 37 % společností zajišťuje, že jejich zapracování trvá déle než měsíc. Mnoho organizací však má delší nebo dokonce kratší proces zapracování. Zdá se, že o ideálním časovém harmonogramu se vedou určité diskuse!
6. Šablona akčního plánu pro zaměstnance ClickUp
Považujte akční plán zaměstnance za svůj GPS k úspěchu, protože bez něj jen jezdíte v kruhu a doufáte, že skončíte na správném místě! Šablona akčního plánu zaměstnance ClickUp zajišťuje, že cíle zaměstnanců jsou v souladu s cíli společnosti.
Je také snadné sledovat pokrok, v případě potřeby provádět korekce a poskytovat zpětnou vazbu v reálném čase jako profesionál.
Už žádné dohady ani nekonečné kontroly! Pomáhá manažerům překonat chaos tím, že stanoví jasné cíle pro zapracování, sleduje pokrok a měří výkonnost v jednom přehledně uspořádaném prostoru.
⚒️ Klíčové funkce
- Umožněte manažerům vytvářet strukturované akční plány, kategorizovat úkoly, přiřazovat termíny a spolupracovat se zainteresovanými stranami.
- Pomocí integrovaných funkcí sledování mohou personalisté měřit dopad cílů a podle potřeby vylepšovat strategie.
- Získejte automatická oznámení a aktualizace v reálném čase, aby týmy zůstaly soustředěné a produktivní.
🎯 Ideální pro: Manažery, týmy HR a vedoucí týmů, kteří chtějí být na stejné vlně a společně pracovat na dosažení cílů společnosti.
7. Šablona ClickUp pro vzdálené zapracování nových zaměstnanců
Najímání zaměstnanců na dálku může být bez správné struktury a zdrojů náročné. Šablona ClickUp Remote Onboarding Template zjednodušuje tento proces tím, že vše (úkoly, zdroje a sledování pokroku) udržuje na jednom místě.
Nenechte nové zaměstnance, aby se cítili ztraceni v kyberprostoru. Pomozte jim uspět díky organizovanému a bezproblémovému zapracování.
⚒️ Klíčové funkce
- Uspořádejte si důležité podrobnosti pomocí vlastních polí, jako jsou Kategorie, Žadatel a Typ úkolu.
- Získejte snadný přístup k důležitým informacím díky příručce pro zaměstnance, zobrazení seznamu a průvodci šablonami.
- Zefektivněte úkoly pomocí integrovaných funkcí pro správu projektů (sledování času, závislosti úkolů, automatické e-maily atd.).
🎯 Ideální pro: Personální týmy a manažery, kteří chtějí vytvořit strukturovaný proces zapracování nových zaměstnanců s důrazem na digitální technologie. Ideální pro hybridní i vzdálené zaměstnance.
🔎 Věděli jste? Téměř 63 % zaměstnanců pracujících na dálku má pocit, že během zapracování nedostávají dostatečné školení. Ještě více znepokojující je, že 36 % z nich považuje proces zapracování za naprosto matoucí.
8. Šablona seznamu školení ClickUp pro zapracování nových zaměstnanců
Zaškolení nových zaměstnanců by nemělo být jako žonglování. Šablona ClickUp Training List for Onboarding Template vnáší do vašeho procesu přijímání nových zaměstnanců sílu vizuálních prvků, které jej zefektivní!
Zajistí, že každý nový zaměstnanec dostane správné školení, aniž by byl zahlcen procesem zapracování.
Tato šablona vám pomůže zorganizovat základní témata školení, sledovat pokrok nových zaměstnanců a uchovávat všechny zdroje na jednom přístupném místě. Sebevědomý, dobře proškolený zaměstnanec je produktivní zaměstnanec.
⚒️ Klíčové funkce
- Sledujte dokončení a vlastní pole a kategorizujte klíčové podrobnosti pomocí integrovaných nástrojů, jako jsou vlastní stavy.
- Využijte více zobrazení (seznam, Ganttův diagram a kalendář) pro lepší vizualizaci celého procesu.
- Vymyslete témata pro školení zaměstnanců, abyste pokryli vše od firemních zásad až po znalosti o produktech.
🎯 Ideální pro: Personalisty a manažery, kteří chtějí standardizovat proces zapracování, aby zaměstnanci měli přístup k vhodnému školení pro týmy pracující v kanceláři, na dálku nebo hybridně.
💡 Tip pro profesionály: Personální manažeři mají spoustu práce a dokončit všechny úkoly včas může být chaotické. Právě v takových případech se hodí nástroje umělé inteligence pro oblast lidských zdrojů. Zvládnou vše od zapracování nových zaměstnanců a sledování uchazečů až po hodnocení výkonu a zapojení zaměstnanců!
9. Obecná šablona pro zapracování nových zaměstnanců ClickUp
Šablona ClickUp pro obecné zapracování zaměstnanců zjednodušuje proces přijímání nových zaměstnanců pro malé a střední podniky.
Jedná se o šablonu vhodnou pro začátečníky, která je připravena k okamžitému použití, eliminuje spekulace ohledně plánů zapracování a pomáhá týmům HR a manažerům efektivně sledovat školení a klíčové milníky.
Jelikož se jedná o obecný šablonu, mohou ji podniky z různých odvětví, jako jsou technologické startupy, maloobchod, zdravotnictví, finance atd., snadno přizpůsobit tak, aby vyhovovala jejich specifickým potřebám při zaškolování nových zaměstnanců.
⚒️ Klíčové funkce
- Zobrazte termíny a priority každého zaměstnance zapojeného do náboru, abyste dodrželi harmonogram.
- Vlastní pole, jako je fáze zapracování, oddělení a typ činnosti, zajistí, že žádný detail nebude opomenut.
- Šablonu můžete použít jak pro vzdálené, tak pro osobní zapracování zaměstnanců.
🎯 Ideální pro: Malé a střední podniky a rychle rostoucí týmy, které hledají systematický proces přijímání nových zaměstnanců.
🤔 Jste v ClickUp nováčkem? Tato šablona vám pomůže! Obsahuje cílené kurzy a zdroje, které vašemu týmu pomohou rychle a hladce se zapracovat. 🚀
10. Jednoduchá šablona kontrolního seznamu pro zapracování nových zaměstnanců od Template.net
Šablona jednoduchého kontrolního seznamu pro zapracování usnadňuje sledování úkolů a vytváří strukturovaný proces pro uvítání nových zaměstnanců.
Čtyři části této šablony pokrývají všechny fáze zapracování: přípravné a uvítací hovory, interní příprava a nastavení, představení v první den a průběžné školení a hodnocení výkonu.
Je snadno použitelná, plně přizpůsobitelná a dostupná v několika formátech souborů (Microsoft Word, PDF, Google Docs, Apple Pages), aby vyhovovala různým potřebám.
⚒️ Klíčové funkce
- Procházejte jednotným designem a vyřizujte věci rychle a snadno.
- Využijte moderní a vysoce přizpůsobivou šablonu, která vyhovuje potřebám různých odvětví.
- Vytvořte digitální i fyzické kontrolní seznamy, které týmům usnadní sledování postupů.
🎯 Ideální pro: Malé podniky, které najímají nové zaměstnance méně často a potřebují jednoduchý design.
11. Šablona kontrolního seznamu pro zapracování a sledování pokroku od Template.net
Šablona kontrolního seznamu pro zapracování a sledování pokroku poskytuje jasný plán pro první měsíc. Šablona je rozdělena do tří částí, z nichž každá obsahuje různé činnosti, úkoly a příslušné časové harmonogramy.
Podniky mohou tuto šablonu přizpůsobit přidáním svého firemního loga, e-mailové adresy, webových stránek, telefonního čísla a adresy kanceláře. Nejlepší na tom je, že je komplexní a lze ji upravovat online.
⚒️ Klíčové funkce
- Využijte část věnovanou orientaci v prvním týdnu, která obsahuje podrobnosti o přehledu společnosti a představení týmu pro úvodní školení.
- Přejděte k další části pro druhý týden, která se zabývá školením o produktech, mentorstvím a představováním projektů.
- Na závěr přidejte poslední část s hodnocením výkonu, zpětnou vazbou a hodnocením integrace s oddělením lidských zdrojů.
🎯 Ideální pro: Společnosti, které často přijímají nové zaměstnance, a organizace, které chtějí zlepšit své zkušenosti s přijímáním nových zaměstnanců pomocí podrobné zpětné vazby a dokumentace.
📌 Přečtěte si také: Šablony pro hodnocení nejlepších výkonů, které podpoří růst zaměstnanců
12. Šablona formuláře kontrolního seznamu pro zapracování nových zaměstnanců od Template.net
Začátek nové práce s sebou nese mnoho změn a je obtížné je všechny sledovat. Aby nedocházelo k nejasnostem, pomáhá tento formulář kontrolního seznamu pro zapracování zaměstnanců a personálnímu oddělení udržet si přehled.
Horní část šablony je věnována informacím o zaměstnancích, zatímco v další části jsou uvedeny všechny kroky zapracování. Upravte ji online, vyplňte údaje o své organizaci a uložte ji! A je to hotovo.
⚒️ Klíčové funkce
- Uveďte základní kroky pro zapracování, jako je podepsání nabídkového dopisu, předložení údajů pro výplatu mzdy a nastavení přístupu pro hladké zapracování.
- Sledujte pokrok, přidávejte poznámky a potvrzujte dokončení klíčových úkolů.
- Vyplňte úkoly a zpětnou vazbu pro první týden a přizpůsobte šablonu pro různé role.
🎯 Ideální pro: personalisty, manažery náboru a vedoucí týmů, kteří hledají strukturovaný, ale flexibilní způsob, jak provést nové zaměstnance jejich prvními dny v práci.
13. Šablona kontrolního seznamu pro zapracování vývojářů od Template.net
Jste technologická společnost, která často přijímá nové zaměstnance? Zahájení práce na pozici vývojáře vyžaduje, aby zaměstnanci prošli rozsáhlým školením v oblasti nástrojů, pracovních postupů a standardů kódování, aby byl zajištěn hladký přechod.
Šablona kontrolního seznamu pro zapracování vývojářů je přizpůsobena speciálně pro technické profesionály. Začíná základními úkoly před zapracováním, jako je kontrola dokumentů pro zapracování, předložení formulářů pro personální oddělení a nastavení pracovní stanice s požadovaným softwarem a nástroji.
⚒️ Klíčové funkce
- Zahrňte firemní kulturu, představení týmu a přístup k interním komunikačním kanálům pro komplexní úvodní školení.
- Pomozte novým zaměstnancům nastavit systémy správy verzí a získat přístup k úložištím pomocí sekce konfigurace prostředí.
- Využijte kontrolu dokumentace a průvodce kódem, abyste novým zaměstnancům pomohli důkladně porozumět kódové základně.
🎯 Ideální pro: Organizace a technické týmy, které hledají kontrolní seznam pokrývající různé části zapracování vývojáře.
14. Šablona procesu zapracování klientů od Template.net
Tento kontrolní seznam pro proces zapracování nových klientů je nezbytností pro účetní firmy. Zajišťuje hladký start tím, že vám pomáhá shromáždit důležité údaje, jako jsou kontaktní informace, struktura podniku a finanční záznamy, takže vám nic neunikne.
Díky této šabloně se můžete soustředit na budování silných vztahů s klienty, místo abyste se zabývali papírováním.
⚒️ Klíčové funkce
- Dokončete smlouvu o spolupráci, nastíňte podmínky služeb a opatření týkající se důvěrnosti a nastavte bezpečný přístup do klientského portálu.
- Využijte komplexní sekci zpětné vazby ke zlepšení zkušeností s přijímáním nových zaměstnanců.
- Vytvořte jasný přehled dalších kroků pro průběžné finanční řízení a poradenské služby, abyste ušetřili čas.
🎯 Ideální pro: Malé a střední účetní firmy pro zapracování nových klientů.
📌 Podívejte se také na: Šablony ClickUp pro HR a nábor zaměstnanců – nábor, zapracování a správa zaměstnanců pomocí hotových šablon navržených pro HR týmy!
Co jsou šablony kontrolních seznamů pro nové zaměstnance?
Šablony kontrolních seznamů pro nové zaměstnance jsou strukturované dokumenty, které popisují základní úkoly a kroky pro zapracování nových zaměstnanců. Tyto šablony pomáhají personalistům, majitelům firem a vedoucím týmů optimalizovat procesy v oblasti lidských zdrojů pro hladký přechod nových zaměstnanců.
Tyto šablony zahrnují přednástupní papírování, adaptační programy, rozvrhy školení pro první týden a vše mezi tím i mimo to.
Dobře navržený kontrolní seznam pro zapracování zaměstnanců obsahuje sekce pro administrativní úkoly, nastavení IT, požadavky na dodržování předpisů, seznámení s firemní kulturou a školení specifické pro danou pozici. Nejlepší na tom je, že většinu těchto kontrolních seznamů lze přizpůsobit podle velikosti společnosti, odvětví a toho, zda zaměstnanci pracují na dálku nebo v kanceláři.
Šablona kontrolního seznamu pro nové zaměstnance:
- Standardizujte zapracování nových zaměstnanců tak, aby všichni noví zaměstnanci měli stejné zkušenosti.
- Snižte administrativní zátěž tím, že zorganizujete úkoly související s přijímáním zaměstnanců do strukturovaného formátu.
- Zlepšete zapojení zaměstnanců tím, že jim usnadníte začlenění a vytvoříte příjemnější prostředí.
- Zrychlete produktivitu tím, že novým zaměstnancům pomůžete rychle se přizpůsobit jejich rolím.
Co dělá šablonu kontrolního seznamu pro nové zaměstnance dobrou?
Dobrá šablona kontrolního seznamu pro zapracování nových zaměstnanců funguje jako seznam úkolů – je přehledná, komplexní a přizpůsobitelná různým rolím a pracovním prostředím. Jejím účelem je zajistit, aby nic nebylo opomenuto.
Následující body jsou klíčovými prvky efektivního kontrolního seznamu:
- Logická struktura: Úkoly by měly být uspořádány v postupném pořadí a měly by pokrývat přípravu před nástupem, základní informace pro první den a dlouhodobé milníky zaměstnání.
- Možnosti přizpůsobení: Šablona by měla být flexibilní, aby vyhovovala různým pracovním pozicím, oddělením a zaměstnancům pracujícím na dálku nebo v kanceláři.
- Soulad s předpisy a dokumentace: Musí obsahovat sekce pro právní formuláře, firemní zásady, informace o benefitech, daňové dokumenty a bezpečnostní protokoly.
- Technologické nastavení: Zahrnuje IT požadavky, jako je nastavení e-mailu, přístup k systému a instalace softwaru, aby zaměstnanci mohli bez prodlení začít pracovat.
- Integrace do firemní kultury: Zahrnuje kroky pro seznámení nových zaměstnanců s posláním, hodnotami, vedením a očekáváními na pracovišti.
Pracujte chytřeji s šablonami ClickUp
ClickUp má šablony pro všechno – plánování projektů, poznámky z jednání, sledování kampaní, prodejní kanály, cokoli vás napadne. Tyto šablony připravené k okamžitému použití vám pomohou přeskočit nastavování a rovnou se pustit do práce. Přizpůsobte je tak, aby odpovídaly pracovnímu postupu vašeho týmu, a ušetřete tak každý týden několik hodin.
Zajistěte hladké zapracování zaměstnanců pomocí šablon ClickUp
Dobře sestavený kontrolní seznam pro zapracování nových zaměstnanců je klíčem k efektivnímu procesu zapracování, který novým zaměstnancům pomůže rychle se zapracovat. Promyšlený plán zapracování, podložený praktickými tipy, usnadňuje přechod do nové pozice.
Šablony kontrolních seznamů pro nové zaměstnance výrazně zlepšují proces zapracování. Ať už si vyberete jakoukoli šablonu, nezapomeňte, že tím vytváříte základ pro dlouhodobý úspěch zaměstnanců.
Zjednodušte správu nových zaměstnanců pomocí šablon ClickUp pro HR a nábor. Udržujte projekty na správné cestě, efektivně spolupracujte a budujte vítězný tým v jednom výkonném pracovním prostoru. A to nejlepší? Je to zdarma. Zaregistrujte se do ClickUp ještě dnes.