8 nejlepších alternativ Wanderlogu pro plánování cest a správu itinerářů

Plánování cesty by mělo být vzrušující, ne vyčerpávající.
Ale pokud jste někdy bojovali s neohrabaným plánovačem cest, ztratili přehled o rezervacích nebo strávili hodiny organizováním itineráře, znáte tu frustraci až příliš dobře.
Ačkoli je Wanderlog oblíbenou aplikací pro plánování cest, nemusí vyhovovat všem. Někteří uživatelé mohou mít pocit, že postrádá základní funkce, je příliš složitá nebo neodpovídá jejich stylu plánování.
Pokud hledáte něco jiného, máme pro vás řešení. Od nástrojů pro společné plánování až po flexibilní šablony itinerářů, jako jsou ty, které nabízí ClickUp, zde je osm nejlepších alternativ Wanderlogu, díky nimž bude plánování cest plynulejší, organizovanější a mnohem méně stresující.
Proč zvolit alternativy k Wanderlogu?
Wanderlog je spolehlivý plánovač cest s funkcemi pro vytváření itinerářů, sledování výdajů a týmovou spolupráci. Umožňuje procházet průvodce, přidávat zastávky a vytvářet sdílené itineráře.
Ale není to dokonalé. Odhady doby cestování jsou často nepřesné, což ztěžuje realistické plánování. Rozhraní může být složité na ovládání, zejména při plánování vícedenních výletů. Navíc neexistuje žádný vestavěný způsob, jak spravovat seznamy věcí na sbalení nebo úkoly před cestou.
Co byste tedy měli hledat místo toho?
- Odhady doby cestování: Zajistěte, aby váš denní plán zůstal realistický, a zohledněte skutečná zpoždění, přestávky a doby přepravy.
- Intuitivní rozhraní: Snadno plánujte trasy a provádějte úpravy bez potíží se složitým rozvržením.
- Sledování výdajů: Sledujte výdaje skupiny pomocí funkcí, jako je automatické rozdělení účtů, převod měn a sdílené rozpočty.
- Flexibilní cenové možnosti: Ať už cestujete sami nebo organizujete skupinový výlet, najděte si plán, který odpovídá vašim potřebám, bez zbytečných nákladů.
- Seznamy a úkoly: Udržujte pořádek tím, že budete vše spravovat na jednom místě, od seznamů věcí na zabalení a žádostí o víza až po check-iny v hotelech a rezervace aktivit.
Pokud jsou pro vás tyto funkce důležité, je čas najít lepší nástroj pro plánování cest!
🛫 Než začnete plánovat, naplánujte si volno! Než se pustíte do výběru nejlepších nástrojů pro plánování cest, ujistěte se, že máte vyřešené volno. Podívejte se na náš seznam šablon žádostí o volno zdarma.
8 alternativ k Wanderlogu v kostce
Ať už hledáte lepší kontrolu nad itinerářem, personalizovaná doporučení, silnější funkce pro spolupráci nebo větší flexibilitu při plánování, tyto alternativy Wanderlogu nabízejí spolehlivé možnosti.
Než se pustíme do podrobností, zde je stručný přehled:
|Nástroj pro plánování cest
|Vynikající funkce
|Nejlepší pro
|Ceny*
|ClickUp
|– Komplexní správa úkolů a přizpůsobitelné šablony pro plánování cest
|Detailní plánovač itinerářů
|K dispozici je bezplatný tarif; pro podniky jsou k dispozici přizpůsobení.
|RoadTrippers
|– Personalizované návrhy na zastávky s krásnými výhledy podél tras
|Dobrodruh na cestách
|Placené tarify začínají na 35,99 $/rok.
|TripIt
|– Sleduje lety a rezervace s aktualizacemi v reálném čase.
|Častý cestující
|K dispozici je bezplatný tarif / placený tarif za 49 $ ročně
|Sygic Travel
|– Offline mapy a pečlivě vybraný obsah pro cestování
|Vizuální plánovač
|K dispozici je bezplatný tarif / placené tarify začínají na 2,75 $/měsíc.
|TripHobo
|– Společné vytváření itinerářů pro více uživatelů a inteligentní optimalizace tras
|Skupinový cestovatel
|K dispozici je bezplatný tarif / individuální ceny
|Google Maps
|– Dopravní informace v reálném čase a navigace s přizpůsobitelnými mapami
|Minimalistický plánovač
|Zdarma
|TripAdvisor
|– Tvůrce itinerářů založený na umělé inteligenci a milionech recenzí
|Plánovač založený na recenzích
|Zdarma
|Polarsteps
|– Cestovní deník založený na GPS a automatické sledování trasy
|Vyprávěč příběhů a dokumentarista cestování
|K dispozici je bezplatný tarif / placené tarify začínají na 39,55 $/měsíc.
💼✈️ Zajímavost: Termín „bleisure“ (kombinace slov „business“ a „leisure“) se poprvé objevil na počátku 21. století, ale myšlenka existuje již desítky let – vzpomeňte si na diplomaty a obchodníky, kteří proměnili pracovní cesty v dobrodružství!
Chcete se naučit umění kombinovat služební cesty s odpočinkem a relaxací? Podívejte se na Bleisure Travel Hacks to Manage Work & Play, kde najdete odborné tipy!
8 nejlepších alternativ k Wanderlogu, které můžete použít
Ne všichni cestovatelé plánují stejným způsobem. Někteří milují barevně označené plány, zatímco jiní potřebují jen značku na mapě.
Místo nudného seznamu proto každému plánovači cest přiřazujeme konkrétní styl cestování.
Ať už jste milovníkem plánování v tabulkách, dobrodruhem na cestách nebo spontánním průzkumníkem, existuje aplikace, která vyhovuje vašemu stylu cestování. Zde je náš seznam 👇
1. ClickUp (nejlepší pro detailní plánování itineráře)
Pokud je pro vás plánování cesty stejně vzrušující jako samotná cesta, ClickUp je vaším vysněným společníkem pro plánování cest. Je určen pro ty, kteří milují plánování každého detailu, od letových časů po rezervace restaurací, plány prohlídek památek a dokonce i seznamy věcí, které si sbalit.
S ClickUp Tasks můžete rozdělit svůj itinerář den po dni, hodinu po hodině a přiřadit termíny ke každé úloze. Vytvořte seznamy úkolů pro rezervace letů, hotelů, aktivit a balení a nastavte termíny, abyste nikdy nezmeškali termín.
Můžete dokonce přidat úrovně priority, abyste věděli, co je nezbytné (například zakoupení vstupenky na Eiffelovu věž předem) a co je flexibilní. Zde je návod, jak nastavit svůj první úkol 👇
Potřebujete místo, kde můžete vymýšlet trasy nebo místa, která musíte navštívit? ClickUp Whiteboards vám umožňuje vizuálně mapovat nápady, přetahovat místa a spolupracovat v reálném čase s přáteli nebo rodinou.
A pokud chcete mít kompletní přehled o svých cestovních plánech, kalendář ClickUp vám pomůže zobrazit celou cestu na jeden pohled.
ClickUp Docs vám navíc poskytuje prostor pro poznámky, cestovní tipy nebo záložní plány. Získáte integrované centrum pro všechny důležité cestovní informace (potvrzení letů, vízové požadavky, seznamy věcí na zabalení a další).
Být vámi, propojil bych to s ClickUp Tasks, aby vše zůstalo propojené – protože k čemu je perfektně naplánovaná cesta, když zapomenete na samotné plánování? 😉
Aby bylo vše ještě jednodušší, ClickUp nabízí řadu šablon itinerářů, které usnadňují plánování cest. Jednou z nejoblíbenějších šablon mezi cestovateli je šablona Travel Planner od ClickUp. Jedná se o připravené nastavení, ve kterém můžete na jednom místě sledovat destinace, rezervace hotelů, podrobnosti o letech a aktivity.
Tato šablona nabízí vlastní stavy pro sledování průběhu cesty, vlastní pole pro ukládání důležitých údajů, jako jsou kontakty pro případ nouze a fáze cesty, a více než 15 vlastních zobrazení, jako je seznam, Ganttův diagram, pracovní vytížení a kalendář, pro vizuální správu plánů.
Díky funkcím pro správu projektů, jako je sledování času, upozornění na závislosti a integrovaná e-mailová integrace, nebylo plánování cest nikdy snazší.
ClickUp také nabízí šablonu pro plánování dovolené pro osobní cesty s balicími seznamy a flexibilními denními plány a šablonu pro plánování služebních cest, která umožňuje lépe strukturovat schůzky, lety a rozvrhy.
Nejlepší funkce ClickUp
- Nastavte si připomenutí pro každý detail cesty: S aplikací ClickUp Reminders už nikdy nezmeškáte odbavení letu, rezervaci hotelu nebo balení na poslední chvíli.
- Sdílejte plány, aniž byste ztratili kontrolu: Pomocí oprávnění pro hosty můžete přátelům a rodině umožnit prohlížet nebo navrhovat změny vašeho itineráře, přičemž kontrolu nad verzemi si ponecháte ve svých rukou.
- Plánujte chytřeji díky návrhům založeným na umělé inteligenci: Použijte ClickUp Brain k generování itinerářů, navrhování destinací a vytváření seznamů věcí, které si s sebou vzít – stačí zadat pokyn a nechat umělou inteligenci postarat se o detaily!
Omezení ClickUp
- Mobilní aplikace postrádá některé funkce, které jsou k dispozici v desktopové verzi.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze zákazníků ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
Celkově mám s ClickUp velmi dobré zkušenosti. Díky ClickUp je práce s týmy mnohem snazší. Umožňuje mi vytvářet úkoly, stanovovat termíny a sledovat jejich plnění. Nejlepší na tom je, že nám pomáhá lépe komunikovat s členy týmu.
📖 Další informace: Nejlepší nástroje pro vzdálenou spolupráci pro virtuální týmy
📮 ClickUp Insight: 12 % pracovníků tvrdí, že ideální je práce výhradně na dálku, zatímco 48 % dává přednost hybridnímu modelu. Aby však spolupráce v rámci práce na dálku nebo hybridního modelu fungovala, potřebujete správné nástroje. ClickUp , aplikace pro vše, co souvisí s prací, eliminuje izolovanost. Udržujte své úkoly, dokumenty, chaty a projekty centralizované a prohledávatelné v jediném pracovním prostoru, aby týmy zůstaly sladěné – bez ohledu na to, kde pracují!💫 Skutečné výsledky: Společnost STANLEY Security zaznamenala 80% nárůst spokojenosti s týmovou prací díky nástrojům pro plynulou spolupráci ClickUp.
2. Roadtrippers (nejlepší pro dobrodruhy na cestách)
Pokud je vaší vysněnou dovolenou projížďka malebnou krajinou, návštěva netradičních atrakcí u silnice a spontánní zastávky, aplikace Roadtrippers je stvořena právě pro vás. Pomůže vám najít skryté poklady, od netradičních atrakcí u silnice po národní parky, vyhlídky, restaurace a ubytování.
Ať už jste spontánní cestovatel nebo digitální nomád, tento nástroj vám pomůže vytvořit itinerář, ve kterém můžete porovnávat trasy, označovat místa, která musíte navštívit, odhadovat náklady na palivo a používat filtry k vyhledání nejlepších míst po cestě.
Nejlepší funkce aplikace Roadtrippers
- Kalkulačka spotřeby paliva: Odhadněte náklady na palivo na základě typu vašeho vozidla a aktuálních cen pohonných hmot na čerpacích stanicích podél vaší konkrétní trasy.
- Interaktivní průvodci cestováním: Procházejte tematické průvodce po silničních výletech s mapami tras, doporučenými zastávkami a recenzemi skutečných cestovatelů pro systematické vytváření itinerářů.
- Poznámky ke spolupráci na cestě: Sdílejte upravitelné plány cest s cestovními partnery, kteří mají účet Roadtrippers, a využijte vestavěnou sekci poznámek, aby všichni byli na stejné vlně.
Omezení aplikace Roadtrippers
- Uživatelé musí navigovat ke každému waypointu jednotlivě, místo aby navigovali celý itinerář najednou.
Ceny Roadtrippers
- Základní: 35,99 $/rok
- Pro: 49,99 $/rok
- Premium: 59,99 $/rok
Hodnocení a recenze Roadtrippers
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
🌍 Cestování a práce? Proč ne! Přemýšleli jste někdy, jak lidé dokážou poznávat svět a zároveň se věnovat své práci? Podívejte se na našeho průvodce Jak pracovat na dálku a cestovat, kde najdete tipy, jak využít obojího na maximum! 💼
3. TripIt (nejlepší pro časté cestovatele)
Cestujete z letiště na letiště? TripIt zjednodušuje chaos tím, že uchovává všechny vaše rezervace letů, hotelů a pronájmů aut na jednom místě.
Stačí propojit svůj e-mailový účet nebo přeposílat potvrzovací e-maily na adresu plans@tripit.com a TripIt shromáždí všechny podrobnosti vašich rezervací do jednoho časového přehledu. Můžete dokonce přidávat své poznámky a nahrávat cestovní dokumenty, jako jsou soubory PDF nebo fotografie.
Nástroj také poskytuje návrhy na kavárny, restaurace a bary v okolí na základě místa, kde se ubytujete. Jakmile je váš itinerář hotový, můžete jej synchronizovat s Google Kalendářem pro snazší plánování a offline přístup.
Nejlepší funkce TripIt
- Upozornění na lety v reálném čase: Generujte upozornění na zpoždění letů, zrušení letů nebo změny brány, abyste měli přehled o narušeních cestování.
- Hodnocení bezpečnosti okolí: Vyhodnoťte bezpečnost okolí na základě skóre v různých kategoriích, jako jsou fyzické poškození, bezpečnost žen, zdravotní a lékařské problémy, politické svobody, krádeže a bezpečnost LGBTQ.
- Uhlíková stopa: Zkontrolujte dopad svých cestovních plánů na životní prostředí a vyberte si udržitelné možnosti cestování.
Omezení aplikace TripIt
- Formáty dokumentů jsou úzce zaměřené, což vede k nefunkčnímu systému.
Ceny TripIt
- TripIt: zdarma
- TripIt Pro: 49 $/rok
Hodnocení a recenze TripIt
- G2: 4,7/5 (42 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o TripIt?
Zde je recenze G2:
„Stačí přeposlat itineráře a e-maily související s cestou a TripIt vše za vás zorganizuje. Vše je přehledně uspořádáno a lze to snadno prohlížet, upravovat nebo mazat. Užitečná je také možnost sdílet itinerář.“
4. Sygic Travel (pro vizuální plánovače)
Sygic Travel (nyní Tripomatic) je webový plánovač cest, který vám umožňuje vytvářet itineráře přímo na interaktivních mapách. Pomáhá sestavovat cestovní plány bohaté na památky tím, že vám umožňuje přidávat atrakce, památky, restaurace a další zajímavosti do denního itineráře.
Každá zastávka je vizuálně zakreslena, což usnadňuje plánování tras, které dávají geograficky smysl.
Jakmile máte cestu naplánovanou, můžete si stáhnout vlastní mapy a itineráře pro offline přístup. Díky této funkci je aplikace ideální pro mezinárodní pracovní cesty nebo oblasti s omezeným přístupem k internetu.
Nejlepší funkce aplikace Sygic Travel
- Aplikace Tripomatic travel maps: Zvýrazňuje nejzajímavější místa, jako jsou muzea, restaurace, obchody a skryté poklady, které vybrali redaktoři cestovních magazínů a ostatní cestovatelé.
- 360° videa: 360stupňová videa oblíbených atrakcí, která vám pomohou prozkoumat možnosti a rozhodnout se, kam se chcete vydat.
- Integrované cestovní služby: Prohlédněte si možnosti ubytování, pronájem aut a místní výlety v rámci svého itineráře s přímými odkazy na Booking.com a GetYourGuide.
Omezení aplikace Sygic Travel
- Nenabízí podrobné ovládací prvky, jako je možnost přidávat časové značky do seznamu věcí, které chcete udělat.
Ceny Sygic Travel
- Zdarma
- Placený tarif: 2,75 $/měsíc
Hodnocení a recenze aplikace Sygic Travel
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
📅 Plánujte jako profesionál: Chcete mít vše zorganizované, aniž byste utratili jmění? Podívejte se na nejlepší bezplatné aplikace pro digitální plánování a najděte ten správný nástroj, který vám pomůže zefektivnit váš rozvrh!
5. TripHobo (nejlepší pro skupinové cestovatele)
Plánujete výlet s přáteli nebo rodinou? TripHobo usnadňuje skupinové cestování tím, že umožňuje všem přispívat do společného itineráře. Nejprve vyberete cíl, poté může více uživatelů společně přidávat atrakce, dopravu, ubytování a dokonce i přestávky na jídlo, vše rozvržené podle dne a času.
Díky integrovaným funkcím pro rezervaci hotelů je správa rezervací ještě jednodušší. Ať už plánujete víkendový výlet nebo dobrodružství po několika městech, tato aplikace zajistí, že všichni budou na stejné vlně.
Nejlepší funkce TripHobo
- Společné plánování itineráře: Přispívejte a upravujte sdílený itinerář cesty v reálném čase.
- Inteligentní optimalizace trasy: Automaticky upravte svůj itinerář tak, abyste minimalizovali dobu cestování mezi zastávkami a maximalizovali efektivitu prohlídek památek.
- Intuitivní funkce pro plánování rozpočtu: Nastavte denní nebo celkovou rozpočet pro cestu a sledujte odhadované náklady na dopravu, aktivity a ubytování.
Omezení aplikace TripHobo
- Někteří uživatelé měli pocit, že rozhraní je složité a na obrazovce se zobrazuje příliš mnoho vyskakovacích oken.
Ceny TripHobo
- Zdarma
- Individuální ceny
Hodnocení a recenze TripHobo
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o TripHobo?
Zde je recenze TrustPilot:
„Považuji to za velmi užitečnou platformu, kde mohu vyjádřit své myšlenky a ona je kategorizuje podle data, místa, rozpočtu, aktivit atd.“
📖 Další informace: Nejlepší software pro cestování a výdaje
6. Google Maps (nejlepší pro minimalistické plánovače)
Pokud chcete jednoduchý nástroj, který pomáhá zaznamenávat polohy, Google Maps je vše, co potřebujete. Je široce používán po celém světě jak pro každodenní navigaci, tak pro plánování cest.
Uživatelé mohou ukládat místa do vlastních seznamů (např. „Místa k návštěvě v Paříži“), vytvářet trasy s více zastávkami, kontrolovat dopravní situaci v reálném čase, prohlížet možnosti veřejné dopravy, prozkoumávat oblasti pomocí Street View a stahovat mapy pro offline použití. Vyniká v oblasti „kde“ a „jak se tam dostat“.
Můžete ukládat místa do vlastních seznamů, označovat klíčová místa, sdílet mapy s ostatními a dokonce stahovat offline mapy, abyste se neztratili v oblastech s omezeným přístupem k internetu.
Nejlepší funkce Google Maps
- Vnitřní mapy: Navigujte ve velkých veřejných prostorech, jako jsou letiště, muzea a nákupní centra, pomocí podrobných vnitřních map.
- Program Local Guides: Připojte se ke komunitě uživatelů, kteří přispívají recenzemi, fotografiemi a informacemi k vylepšení mapových dat a za své příspěvky získávají body a odznaky.
- Vícevrstvé zobrazení mapy: Přepínejte až mezi 10 různými vrstvami, včetně dopravy, satelitního zobrazení, terénu, cyklostezek, veřejné dopravy a kvality ovzduší, abyste mohli plánovat své cestovní trasy s větším kontextem a flexibilitou.
Omezení Google Maps
- Google Maps funguje skvěle ve městech a rozvinutých zemích, ale v rozvojových zemích se vyskytují některé problémy.
Ceny Google Maps
- Zdarma
Hodnocení a recenze Google Maps
- G2: 4,7/5 (42 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 1700 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Google Maps?
Zde je recenze G2:
„Na Google Cloud se mi nejvíce líbí jeho škálovatelnost, spolehlivost, pokročilé funkce a integrace s dalšími službami Google. Poskytuje výkonné nástroje pro analýzu dat, strojové učení a výpočetní služby.“
🤔 Věděli jste? Google Maps nabízí uživatelům novou funkci AI, která využívá model Gemini k analýze vašich screenshotů souvisejících s cestováním, jako jsou rezervace hotelů nebo uložené místa, a extrahuje užitečné podrobnosti, které vám pomohou rychleji zorganizovat vaši cestu.
🤖 ✈️ Nechte plánování na AI! Proč se stresovat itineráři, když to za vás mohou udělat chytří cestovní asistenti? Podívejte se na nejlepší AI asistenty pro plánování dovolené a nechte technologii naplánovat vaše další dobrodružství.
7. TripAdvisor (nejlepší pro cestovatele, kteří se řídí recenzemi)
Chcete se ujistit, že každé jídlo, hotel a výlet stojí za to? TripAdvisor je dobrým místem, kde si můžete před rozhodnutím o cestě přečíst recenze a hodnocení.
Výjimečnou funkcí je „Trips“, která uživatelům umožňuje ukládat, organizovat a sdílet své cestovní plány.
Ať už plánujete cestu sami nebo ve skupině, můžete spolupracovat v reálném čase a nechat přátele nebo rodinu přispět k itineráři.
Pro ty, kteří preferují předem naplánované možnosti, nabízí Tripadvisor doporučené cestovní průvodce a vzorové itineráře sestavené komunitou a redakčním týmem.
Nejlepší funkce TripAdvisor
- AI plánovač itineráře: Vytvořte si personalizovaný denní plán cesty pomocí generativní AI, která byla vycvičena na milionech uživatelských recenzí, hodnocení a údajů o rezervacích.
- Zobrazení mapy uložených míst: Okamžitě uvidíte všechny uložené hotely, restaurace a atrakce zakreslené na mapě, abyste mohli plánovat trasy a vyhnout se zpětnému sledování.
- Integrace přímé rezervace: Rezervujte si hotely, zájezdy a zážitky přímo přes platformu prostřednictvím jejích cestovních partnerů, aniž byste museli opustit aplikaci.
Omezení TripAdvisor
- Uživatelé často hlásí chyby, jako jsou nesprávná data, duplicitní rezervace a další chyby v rezervacích.
Ceny TripAdvisor
- Zdarma
Hodnocení a recenze na TripAdvisor
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
💡Tip pro profesionály: Nejlepší místní zážitky se málokdy objevují v žebříčcích „Top 10“. Projděte si subreddity nebo skupiny na Facebooku věnované konkrétním místům a najděte tipy od místních obyvatel, které na Tripadvisoru nenajdete.
8. Polarsteps (nejlepší pro vypravěče a dokumentaristy cestování)
Polarsteps vám pomůže proměnit vaše cesty v krásný digitální zápisník. Pomocí GPS automaticky sleduje vaši cestu a vytváří úžasný vizuální příběh (i bez připojení k síti).
K každé zastávce můžete přidat fotografie, poznámky a další podrobnosti, abyste si uchovali záznamy o svých zážitcích. Po dokončení cesty můžete své digitální cestovní deníky převést do fyzických cestovních knih.
Tyto přizpůsobitelné knihy obsahují mapy, fotografie a poznámky z cesty a slouží jako hmatatelné suvenýry.
Funkce Polarsteps
- Označování fotografií a poznámek: Připojte obrázky a napište popisky ke každé zastávce a vytvořte si podrobný digitální cestovní deník.
- Interaktivní časová osa cest: Prohlédněte si historii svých cest s mapami tras, daty a aktualizacemi založenými na poloze v rolovacím formátu.
- Automatické sledování trasy: Využívá GPS k zaznamenávání vaší cesty v reálném čase bez nutnosti připojení k internetu.
Omezení aplikace Polarsteps
- Poslední úpravy se neukládají vždy, takže je nutné je neustále kontrolovat, abyste měli přehled.
Ceny Polarsteps
- Zdarma
- Premium: 39,55 $/měsíc
- Lay-flat premium: 52,73 $/měsíc
Hodnocení a recenze Polarsteps
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
📩 Nejste v kanceláři, ale užijte si to! Chystáte se na dobrodružství? Vytvořte si stejně vzrušující automatickou odpověď! Podívejte se na Příklady profesionálních zpráv o nepřítomnosti v kanceláři, kde najdete nápady od vtipných až po vhodné pro práci. 🌴
Začněte plánovat své cesty s ClickUp
Každá alternativa k Wanderlogu v tomto blogu vám pomůže zefektivnit vaše cestování, ať už jde o mapování tras, správu rezervací nebo organizaci zastávek.
Pokud však dáváte přednost plné kontrole nad plánováním, ClickUp nabízí jiný druh flexibility. Od brainstormingu nápadů po přidělování úkolů a sledování každého detailu – vše pod jednou střechou.
Můžete vytvářet itineráře, nastavovat připomenutí, spolupracovat se svou cestovní skupinou a vše přizpůsobit tak, aby vyhovovalo vašemu stylu plánování.
Zaregistrujte se zdarma a naplánujte si své další dobrodružství s ClickUp. 🗺️