10 nejlepších AI aplikací pro pořizování poznámek z přednášek v roce 2025

Dříve znamenalo psaní poznámek zběsilé čmáranice, křeče v ruce a občasné momenty typu „Počkat, co to právě řekli?“. Naštěstí se do toho vložili AI zapisovači přednášek, kteří za vás udělají tu těžkou práci – přepíší, shrnou a uspořádají vše, abyste se mohli soustředit na učení.
Tyto nástroje pro pořizování poznámek založené na umělé inteligenci fungují na platformách jako Zoom, Microsoft Teams a Google Meet, takže vám nikdy neuniknou klíčové momenty z online přednášek.
Ať už potřebujete přepis v reálném čase, shrnutí generovaná umělou inteligencí nebo úplné prohledávatelné přepisy pro rychlé opakování, máte na výběr. Pokud jste tedy připraveni vylepšit své poznámky, aniž byste museli rozvíjet nadlidskou rychlost psaní, podívejme se na nejlepší nástroje umělé inteligence, které vám pomohou držet krok s každou přednáškou.
Nejlepší AI aplikace pro pořizování poznámek z přednášek v kostce
Zde je stručný přehled klíčových funkcí a schopností nejlepších AI aplikací pro pořizování poznámek z přednášek:
|Nástroj
|Nejlepší pro
|Klíčové funkce
|Ceny
|ClickUp
|Pořizování poznámek pomocí umělé inteligence s řízením úkolů
|AI Notetaker, propojené dokumenty + úkoly, shrnutí Brain, tabule, šablony pro studenty
|K dispozici je bezplatný tarif; individuální ceny pro podniky.
|Otter. ai
|Okamžité přepisy a shrnutí schůzek
|Přepis v reálném čase, shrnutí pomocí umělé inteligence, návrhy úkolů, integrace schůzek
|K dispozici je bezplatný tarif; individuální ceny pro podniky.
|Notta
|Vícejazyčné přepisy
|Více než 58 jazyků, shrnutí pomocí umělé inteligence, integrace se Slackem/Salesforce/Notion
|K dispozici je bezplatný tarif; individuální ceny pro podniky.
|Avoma
|Prodejní týmy + týmy v přímém kontaktu se zákazníky
|Synchronizace CRM, podpora více než 40 jazyků, shrnutí v reálném čase + spolupráce
|K dispozici je bezplatná zkušební verze; individuální ceny pro podniky.
|Fireflies
|Chytré informace o schůzkách
|Identifikace řečníka, více než 100 jazyků, prohledávatelné shrnutí, automatické úkoly
|K dispozici je bezplatný tarif; individuální ceny pro podniky.
|Knowt
|Proměňte poznámky ve studijní nástroje
|Kartotéční lístky, opakování s časovými odstupy, automaticky generované kvízy, synchronizace mezi zařízeními
|K dispozici je bezplatný tarif; individuální ceny pro podniky.
|Notion
|Komplexní znalostní systém
|Shrnutí pomocí umělé inteligence, podpora šablon, generování nápadů, pracovní prostor vše v jednom
|K dispozici je bezplatný tarif; individuální ceny pro podniky.
|Tactiq
|Informace o schůzkách v reálném čase na platformě Chrome
|Přepisy schůzek v reálném čase, rozšíření pro Chrome, následné kroky
|K dispozici je bezplatný tarif; individuální ceny pro podniky.
|Fathom
|Snadná integrace se Zoomem
|Nativní aplikace Zoom, Ask Fathom AI, sdílení klipů, okamžité shrnutí
|K dispozici je bezplatný tarif; individuální ceny pro podniky.
|Rev
|Vysoce přesný a bezpečný přepis
|AI + lidský přepis, vlastní slovník, kompatibilní s HIPAA, podpora více jazyků
|K dispozici je bezplatný tarif; individuální ceny pro podniky.
Co byste měli hledat v AI nástroji pro pořizování poznámek z přednášek?
AI aplikace pro pořizování poznámek z přednášek se liší v kvalitě, proto je důležité najít tu správnou. Podívejme se, co dělá výjimečnou aplikaci skutečně hodnou vašeho času – a možná i vašich peněz.
- Přesnost přepisu: AI by měla zachycovat řeč v reálném čase a zvládat různé přízvuky a odbornou terminologii, aniž by vaše přednáškové poznámky změnila v nesrozumitelný text.
- Chytré shrnutí: Mělo by jít nad rámec přepisu tím, že zvýrazní klíčové body a zkrátí dlouhé přednášky do snadno stravitelných shrnutí.
- Přizpůsobení: Každý má svůj vlastní způsob psaní poznámek, proto by vám nástroj měl umožnit upravit formátování, organizovat obsah a přizpůsobit ho vašemu stylu učení.
- Spolupráce: Pokud studujete s přáteli, nástroj, který vám umožní sdílet poznámky a spolupracovat, zajistí, že všichni budou (doslova) na stejné stránce.
- Integrace: Nejlepší aplikace pro pořizování poznámek pomocí umělé inteligence se synchronizují s nástroji, které již používáte, jako jsou Google Docs, kalendáře a správci úkolů, a zajišťují tak plynulý pracovní postup.
Vyberte si ten správný nástroj a ušetříte čas, budete mít vše přehledně uspořádané a už vám nikdy neunikne žádný detail!
💡Tip pro profesionály: Než se rozhodnete pro AI nástroj pro pořizování poznámek, můžete jej otestovat nahráním krátkého zvukového souboru z předchozí přednášky nebo schůzky. Ověřte si jeho přesnost a schopnosti shrnování na vlastní oči. Tento „testovací provoz“ zajistí, že stávající AI algoritmy vyhovují vašim konkrétním potřebám a stylu učení.
Nejlepší AI aplikace pro pořizování poznámek z přednášek
Nyní, když víte, co hledat v ideálním nástroji pro pořizování poznámek, pojďme se podrobně podívat na některé ideální možnosti.
1. ClickUp (nejlepší pro pořizování poznámek pomocí umělé inteligence s řízením úkolů)
Pokud potřebujete AI nástroj pro pořizování poznámek z přednášek, který zároveň funguje jako vaše centrální akademické pracovní prostředí, ClickUp, aplikace pro vše, co souvisí s prací, je tou správnou volbou.
ClickUp je sice v jádru nástroj pro řízení projektů, ale jeho funkce přesahují pouhé řízení úkolů. Propojuje vaše konverzace a znalosti a vylepšuje je pomocí integrovaných funkcí umělé inteligence.
Automatizujte pořizování poznámek z online přednášek tím, že pozvete ClickUp AI Notetaker do svých diskusí. Vyniká v přepisu, organizování a shrnování poznámek z jednání a propojuje je s úkoly a dokumenty v ClickUp, takže nikdy neztratíte přehled o důležitých informacích.
Aplikace je integrována s Microsoft Teams, Zoom Meetings a Google Meet. Použijte ji k nahrávání a přepisu svých přednášek napříč platformami a získejte komplexní poznámky s klíčovými body a úkoly přímo do své schránky, bez nutnosti ručního zadávání.
Vše shromažďuje do dokumentu ClickUp Doc specifického pro danou přednášku, který umožňuje snadné vyhledávání a další formátování. Můžete také propojit související poznámky z přednášek propojením jednoho dokumentu ClickUp Doc s jiným.
Chcete pozvat členy svého projektového týmu nebo přátele ke spolupráci na poznámkách? Udělejte to bezpečně s oprávněním a historií verzí, aby byly všechny změny ve vašich poznámkách sledovány a vy měli vše pod kontrolou. Chcete-li zefektivnit psaní poznámek a standardizovat formátování pro snadnou čitelnost, zvažte také použití vestavěných šablon poznámek z jednání v ClickUp.
🤝 Přátelské připomenutí: Než začnete nahrávat online přednášku, ujistěte se, že máte výslovné povolení od své fakulty a instituce. Nikdo nemá rád narušování svého soukromí, proto je zdvořilé (a nezbytné) respektovat jejich názor.
ClickUp vám také umožňuje vytvářet úkoly ClickUp přímo z vašich poznámek z jednání a dokumentů, takže už nikdy nebudete muset přeskakovat mezi různými aplikacemi, abyste mohli spravovat úkoly a následné kroky. Můžete také použít své stávající šablony seznamů úkolů, abyste měli všechny přidělené úkoly na jednom místě a ušetřili čas jejich sledováním!
A to není vše. Nejlepší na pořizování poznámek v ClickUp je využití ClickUp Brain, asistenta s umělou inteligencí a zpracováním přirozeného jazyka. Proč?
ClickUp Brain dokáže okamžitě shrnout vaše poznámky, zvýraznit úkoly k provedení a dokonce odpovědět na otázky týkající se probraného tématu, aniž byste museli číst celý text! Dokáže vám dokonce poskytnout další kontext a odpovědi ze svých nezávislých znalostí (které byste měli ověřit, abyste vyloučili halucinace!).
Díky funkci Connected Search od ClickUp, která využívá umělou inteligenci, můžete rychle najít správný přepis pro danou studijní relaci (a zkoušku!) pomocí klíčových slov, aniž byste museli prohledávat nekonečné množství odkazů na konci náročného semestru.
Hledáte něco tradičnějšího, jako je praktická aplikace pro poznámky? ClickUp Notepad vám umožní pořizovat rychlé poznámky na cestách na notebooku, tabletu nebo smartphonu, aniž byste museli přerušit svou práci. Je ideální pro zaznamenávání nápadů, než vám uniknou.
📮ClickUp Insight: Přepínání mezi různými úkoly tiše snižuje produktivitu týmu. Náš výzkum ukazuje, že 42 % přerušení práce je způsobeno přepínáním mezi platformami, správou e-mailů a přeskakováním mezi schůzkami.
Totéž platí pro studenty, kteří se potýkají s kurzy, úkoly, skupinovými projekty a různými výukovými nástroji. Každá změna narušuje soustředění, což ztěžuje zapamatování informací, udržení přehledu a skutečné dokončení úkolů.
Co kdybyste mohli tyto nákladné přerušení eliminovat? ClickUp sjednocuje vaše pracovní postupy (a chat) pod jednou efektivní platformou. Spouštějte a spravujte své úkoly z chatu, dokumentů, tabulek a dalších míst, zatímco funkce založené na umělé inteligenci udržují kontext propojený, prohledávatelný a spravovatelný!
A pokud hledáte přizpůsobitelné řešení pro vaše požadavky na pořizování poznámek, vyzkoušejte šablonu ClickUp Class Notes for College Students, která vám pomůže udržet pořádek a přehled o vašich studijních povinnostech.
Zde je návod, jak vám tato šablona pomůže zvládnout obrovský tlak akademického studia.
- Uspořádejte si poznámky do samostatných složek pro každou třídu pomocí ClickUp Docs nebo použijte ClickUp Whiteboards k jejich vizualizaci, vytváření spojení a myšlenkových map a usnadnění jejich revize.
- Použijte kalendář ClickUp s umělou inteligencí k naplánování času na psaní poznámek a sledování pokroku.
- Nastavte si připomenutí, abyste si poznámky pravidelně opakovali, což vám pomůže je lépe zapamatovat a porozumět jim.
- Spolupracujte se spolužáky sdílením svých poznámek a nápadů přímo v ClickUp.
Chcete si své poznámky lépe organizovat? Šablona ClickUp Cornell Note Template rozděluje vaše poznámky do přehledných sekcí – klíčová slova, poznámky a shrnutí –, takže si věci nejen zapisujete, ale také jim skutečně rozumíte a pamatujete si je.
Už nemusíte listovat v neuspořádaných dokumentech a hledat klíčové body v předvečer zkoušky!
🧠 Zajímavost: Walter Pauk vytvořil metodu Cornell pro pořizování poznámek v 50. letech 20. století. Byla navržena pro aktivní učení a lepší zapamatování a může být velmi účinná, i když používáte moderní AI aplikace pro pořizování poznámek.
Celkově vzato, ClickUp for Students má vše, co potřebujete k vytváření, organizování a sdílení svých poznámek – a to vše na jedné platformě, která vám pomůže soustředit se a zvýšit produktivitu!
Nejlepší funkce ClickUp
- Přepisujte schůzky, vytvářejte shrnutí a vytvářejte úkoly z vašich poznámek pomocí ClickUp AI Notetaker.
- Propojte poznámky a úkoly a snadno vyhledávejte potřebné informace, kdykoli je potřebujete.
- Získejte kontextové odpovědi ze svých poznámek a akademického pracovního prostoru pomocí ClickUp Brain.
- Vytvořte sdílené úložiště poznámek s dokumenty a šablonami v ClickUp.
- Používejte ClickUp Whiteboards pro vizuální pořizování poznámek a spolupráci v reálném čase.
Omezení ClickUp
- Součástí je i výukový program.
- Některé funkce jsou omezeny na placený tarif.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 10 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp
Uživatel G2 říká:
Jeho funkčnost, metriky a přizpůsobitelnost připomínají kombinaci aplikací Notion a Confluence & Jira od společnosti Atlassian… Jako student a kutil mohu efektivně a harmonicky sledovat své studijní úkoly a projekty.
Jeho funkčnost, metriky a přizpůsobitelnost připomínají kombinaci aplikací Notion a Confluence & Jira od společnosti Atlassian… Jako student a kutil mohu efektivně a harmonicky sledovat své studijní úkoly a projekty.
2. Otter (nejlepší pro okamžité přepisy a shrnutí schůzek)
Máte někdy pocit, že vám unikají klíčové body diskuse ve třídě, protože jste příliš zaneprázdněni zajišťováním úplnosti svých poznámek? Otter.ai to mění tím, že funguje jako váš asistent schůzek poháněný umělou inteligencí.
Zjednodušuje pořizování poznámek díky přepisu v reálném čase, takže jsou zachyceny všechny detaily. Snadno a rychle se integruje s aplikacemi Zoom, Google Meet a Microsoft Teams. Pokud hledáte nástroj pro přepis pomocí umělé inteligence, díky kterému se můžete soustředit na diskusi, místo abyste se museli starat o pořizování poznámek, stojí za zvážení Otter. ai.
Nejlepší funkce aplikace Otter
- Získejte okamžité poznámky z jednání, aniž byste zvedli pero, díky přepisu v reálném čase.
- Vyhněte se dlouhým nahrávkám a získejte stručné shrnutí vytvořené umělou inteligencí.
- Automaticky přiřazujte úkoly na základě diskusí na schůzkách.
Omezení aplikace Otter
- Funguje především pro diskuse v anglickém jazyce.
- Přepis může být méně přesný u složitých nebo nejasných zvukových záznamů.
Ceny Otter
- Základní: Navždy zdarma
- Pro: 16,99 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 30 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze aplikace Otter
- G2: 4,3/5 (více než 250 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (90+ recenzí)
3. Notta (nejlepší pro vícejazyčné přepisy)
Pokud jste již používali Otter a hledáte alternativu, tady je jedna: Notta.
Na rozdíl od Otteru vám Notta usnadní psaní poznámek díky podpoře přepisu v reálném čase v 58 jazycích. Ať už potřebujete inteligentního asistenta pro schůzky nebo AI nástroj pro shrnování poznámek, Notta je ideální volbou, protože přemění konverzace na strukturované poznámky s možností vyhledávání.
Díky shrnutím vytvořeným pomocí umělé inteligence, zvýrazněním klíčových slov a plynulým převodem zvuku na text můžete rychle najít důležité informace z přednášek, aniž byste museli procházet celé přepisy.
Nejlepší funkce Notta
- Získejte okamžité, prohledávatelné poznámky z živých schůzek a přednášek.
- Vytvářejte pomocí AI shrnutí jedním kliknutím, která zdůrazňují klíčové body a úkoly.
- Integrujte nástroje jako Slack, Salesforce a Notion a sdílejte poznatky z jednání napříč platformami.
Omezení aplikace Notta
- Bezplatný tarif umožňuje přepis pouze tří minut na soubor.
- Nepodporuje offline psaní poznámek.
Ceny Notta
- Navždy zdarma
- Pro: 12,49 $/měsíc pro jednoho uživatele
- Podnikání: 27,99 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze aplikace Notta
- G2: 4,5/5 (více než 170 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Notta
Skvělé přepisy, přesné shrnutí pomocí umělé inteligence a uživatelsky přívětivé nástroje pro poslech textu, provádění oprav a přidávání komentářů.
Skvělé přepisy, přesné shrnutí pomocí umělé inteligence a uživatelsky přívětivé nástroje pro poslech textu, provádění oprav a přidávání komentářů.
👀 Věděli jste, že existuje souvislost mezi pořizováním poznámek a průměrnou známkou (GPA)? Studenti, kteří si dělají lepší poznámky, mají vyšší GPA!
4. Avoma (nejlepší pro prodejní a zákaznické týmy)
Tento nástroj je určen spíše pro obchodní profesionály než pro studenty, ale studenti jej mohou také používat, zejména pokud se věnují práci na volné noze. Pokud máte potíže se sledováním konverzací s klienty, Avoma je poznámkový blok, který hledáte.
Díky přepisům v reálném čase, poznámkám generovaným umělou inteligencí a integraci CRM budete mít své prodeje vždy pod kontrolou. Ať už zpracováváte poznámky z jednání nebo potřebujete informace pro lepší rozhodování, Avoma vám pomůže udržet váš pracovní postup organizovaný.
Nejlepší funkce Avoma
- Získejte přístup k přepisu v reálném čase ve více než 40 jazycích s rozpoznáváním technické terminologie.
- Získejte strukturované AI shrnutí, akční položky a klíčová rozhodnutí.
- Spolupracujte se svým týmem na úpravách poznámek a zajistěte si tak přesnou dokumentaci.
- Synchronizujte data ze schůzek s integracemi CRM, jako jsou Salesforce a HubSpot.
Omezení Avoma
- Uživatelé mohou zaznamenat určité zpoždění při přepisu v reálném čase.
- Poznámky mohou po přepisu vyžadovat rozsáhlé ruční úpravy, aby byly soudržné.
Ceny Avoma
- AI Meeting Assistant: 29 $/měsíc na uživatele
- Conversation Intelligence: 69 $/měsíc na uživatele
- Revenue Intelligence: 99 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Avoma
- G2: 4,6/5 (více než 1 300 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
5. Fireflies (nejlepší pro chytré poznatky z jednání)
Pokud často procházíte záznamy z jednání nebo poznámky, abyste našli klíčové detaily, Fireflies vám usnadní život. Tento AI záznamník dělá jednání prohledávatelnými, přehlednými a praktickými.
Přepisuje, shrne a analyzuje konverzace v aplikacích Zoom, Google Meet, Microsoft Teams a Webex. S 95% přesností přepisu a podporou více než 100 jazyků je to nejlepší volba pro přesné zaznamenávání přednášek.
Nejlepší funkce aplikace Fireflies
- Využijte rozpoznávání mluvčího a automatickou detekci jazyka k vylepšení svých poznámek.
- Okamžitě vytvářejte podrobné shrnutí schůzek, akční body a přizpůsobené poznámky.
- Najděte jakékoli klíčové slovo, téma nebo předmět ve svých přednáškových poznámkách pomocí vyhledávání založeného na umělé inteligenci.
- Přidávejte komentáře, vytvářejte zvukové ukázky a sdílejte momenty z přednášek, čímž vylepšíte kontext a zjednodušíte revize.
Omezení aplikace Fireflies
- Široká škála funkcí může vyžadovat určitou dobu na osvojení.
- Některé pokročilé funkce vyžadují placené předplatné.
Ceny Fireflies
- Navždy zdarma
- Pro: 18 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 29 $/měsíc na uživatele
- Podnik: 39 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Fireflies
- G2: 4,8/5 (více než 600 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Fireflies
Recenze TrustRadius říká:
Jedná se o skvělý nástroj pro studenty po celém světě, ale také pro firmy a obchodní zástupce. Je to nejjednodušší a nejrychlejší způsob, jak se dozvědět podrobnosti o hovorech a zvukových souborech.
Jedná se o skvělý nástroj pro studenty po celém světě, ale také pro firmy a obchodní zástupce. Je to nejjednodušší a nejrychlejší způsob, jak se dozvědět podrobnosti o hovorech a zvukových souborech.
6. Knowt (nejlepší pro přeměnu poznámek na efektivní nástroje pro učení)
„Studujte chytřeji, ne tvrději“ je filozofie, kterou Knowt převádí do praxe. Na rozdíl od tradičních AI nástrojů, které pouze zaznamenávají informace, Knowt transformuje vaše přednáškové prezentace do studijních materiálů, které vám pomohou učit se vlastním tempem.
Tento nástroj založený na umělé inteligenci vám pomůže experimentovat s výukovými metodami a efektivněji si zapamatovat informace díky opakování s časovými odstupy, automatickým testům a snadné synchronizaci mezi zařízeními.
Nejlepší funkce Knowt
- Proměňte poznámky, videa a soubory PDF na kartičky během několika sekund.
- Vytvářejte cvičné testy a kvízy zaměřené na vaše konkrétní mezery ve znalostech.
- Využijte pokročilé algoritmy opakování s časovými odstupy k optimalizaci při opakování látky.
- Synchronizujte studijní materiály napříč zařízeními a pokračujte tam, kde jste přestali.
Omezení aplikace Knowt
- Žádný přepis v reálném čase pro živé přednášky
- Omezené možnosti přizpůsobení
Ceny Knowt
- Navždy zdarma
- Plus: 7,99 $/měsíc na uživatele
- Ultra: 14,99 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Knowt
- G2: Recenze nejsou k dispozici
- Capterra: Recenze nejsou k dispozici
👀 Věděli jste, že... Přednášky probíhají rychlostí 120–180 slov za minutu, ale studenti dokážou napsat pouze asi 33 slov za minutu na klávesnici nebo 22 slov za minutu rukou. Proto je automatické pořizování poznámek mnohem efektivnější!
7. Notion (nejlepší pro budování komplexního znalostního systému)
Notion AI je jako mít chytrého asistenta zabudovaného přímo do vašeho pracovního prostoru Notion. Možná není tak citlivý na kontext jako ClickUp Brain, ale pomůže vám shrnovat dlouhé dokumenty, brainstormovat nápady a upravovat vaše texty, aniž by narušil váš pracovní rytmus.
Ať už vytahujete klíčové body z přednášky, navrhujete nový obsah nebo organizujete své myšlenky, Notion AI za vás udělá tu nejtěžší práci. Rozlučte se s přetížením informacemi a nechte Notion AI proměnit chaotické poznámky v jasné a strukturované poznatky.
Nejlepší funkce aplikace Notion
- Rychle extrahujte klíčové body z poznámek ze schůzek pomocí AI.
- Vytvářejte návrhy textů, brainstormujte nápady a vylepšujte své psaní podle potřeby.
- Využijte přizpůsobitelné šablony pro pořizování poznámek a zlepšete tak své pracovní postupy.
Omezení aplikace Notion
- Žádný přepis živých schůzek pro okamžité pořizování poznámek
Ceny Notion
- Navždy zdarma
- Plus: 12 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 18 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Notion
- G2: 4,7/5 (více než 6 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2 040 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Notion
Uživatel Redditu říká:
Myslím si, že Notion vyniká v oblasti poznámek, organizování informací a obecně v pracovním postupu.
Myslím si, že Notion vyniká v oblasti poznámek, organizování informací a obecně v pracovním postupu.
8. Tactiq (nejlepší pro získávání informací z jednání v reálném čase prostřednictvím rozšíření pro Chrome)
Na rozdíl od jiných nástrojů pro pořizování poznámek z přednášek funguje Tactiq přímo tam, kde pracujete. Pokud pro schůzky používáte Google Meet, Zoom nebo Microsoft Teams, rozšíření Tactiq pro Chrome usnadňuje pořizování poznámek, aniž byste museli stahovat nebo instalovat další programy.
Tactiq přepisuje konverzace v reálném čase, zvýrazňuje klíčové body a generuje akční položky – to vše přímo ve vašem prohlížeči.
Nejlepší funkce Tactiq
- Přepisujte poznámky z jednání v reálném čase ve více než 60 jazycích.
- Ušetřete čas automatickým vytvářením následných úkolů z poznámek ze schůzek.
- Automatizujte časté, opakující se úkoly, jako je psaní e-mailů.
Omezení Tactiq
- Bezplatný tarif je omezen na 10 schůzek a 5 kreditů AI za měsíc.
- Nemusí být stejně účinný u všech přízvuků.
Ceny Tactiq
- Navždy zdarma
- Pro: 12 $/měsíc na uživatele
- Tým: 20 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Tactiq
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
9. Fathom (nejlepší pro snadnou integraci se Zoomem)
Pokud jste uživatelem aplikace Zoom Marketplace, je to pro vás snadná volba!
Fathom okamžitě převede vaše hovory na prohledávatelné přepisy, ve kterých jsou zvýrazněny klíčové momenty a během několika sekund jsou dodány praktické souhrny. Navíc s funkcí „Ask Fathom“ můžete interagovat se svými nahrávkami, generovat následné e-maily a získávat odpovědi na konkrétní otázky, to vše díky pokročilé AI.
Nejlepší funkce aplikace Fathom
- Přesně přepisujte přednášky a identifikujte mluvčí.
- Získejte okamžité, stručné shrnutí do 30 sekund od skončení schůzky.
- Sdílejte konkrétní klipy ze schůzek okamžitě
Pochopte omezení
- Automatický záznam nemusí fungovat v případě změn odkazu na schůzku na poslední chvíli.
Ceny Fathom
- Navždy zdarma
- Premium: 19 $/měsíc na uživatele
- Team Edition: 29 $/měsíc na uživatele
- Team Edition Pro: 39 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Fathom
- G2: 5/5 (více než 4 600 recenzí)
- Capterra: 5/5 (více než 650 recenzí)
📖 Přečtěte si také: Nejlepší alternativy k Fathom AI pro pořizování poznámek
10. Rev (nejlepší pro vysoce přesné a bezpečné přepisy pro podniky)
Potřebujete, aby vaše přepisy byly naprosto přesné? Rev vám pomůže díky kombinaci umělé inteligence a lidské přesnosti. Rev je ideální pro právní, výzkumné nebo jakékoli jiné oblasti, kde je přesnost zásadní, a zajistí vám vždy přepisy nejvyšší kvality.
Ať už si děláte poznámky z videopřednášky nebo přepisujete schůzky a rozhovory, Rev nabízí vícejazyčnou podporu, možnosti přizpůsobení slovníku a shrnutí založená na umělé inteligenci, které vám pomohou rychle extrahovat klíčové informace.
Nejlepší funkce Rev
- Přepisujte schůzky s přesností AI až 95 %.
- Vytvářejte titulky založené na umělé inteligenci v 38 jazycích a lidmi přeložené titulky ve více než 17 jazycích.
- Zlepšete přesnost pomocí vlastního slovníku pro přepis.
- Zajistěte bezpečnost citlivých dat díky zabezpečení HIPAA a SOC 2 typu II.
Omezení Rev
- Zvukové nahrávky s vysokým rušením v pozadí mohou vyžadovat lidský přepis.
- Nestabilní připojení k internetu může přerušit živé titulky.
Ceny Rev
- Navždy zdarma
- Základní verze: 14,99 $/měsíc na uživatele
- Pro: 34,99 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
S ClickUp je vše výrazně lepší.
Debata o tom, zda jsou lepší digitální nebo papírové poznámky, nikam nevede, ale nástroje pro pořizování poznámek s umělou inteligencí usnadňují výběr.
Díky AI, která za vás převezme nudné psaní poznámek, už nemusíte listovat roztroušenými, neuspořádanými sešity, abyste našli ten jeden souhrn přednášky, ani se před závěrečnými zkouškami namáhat s čtením spěšných poznámek.
Navíc pomocí aplikace pro pořizování poznámek z přednášek s umělou inteligencí, jako je ClickUp, můžete nejen udržovat své poznámky organizované a prohledávatelné, ale také je propojit se svými úkoly a pracovat na nich se svými spolužáky, takže vám nic neunikne.
Zbavte se nepořádku a časové náročnosti ručního psaní poznámek a přejděte na chytřejší automatizované pořizování poznámek. Zaregistrujte se na ClickUp zdarma ještě dnes.