Grok AI vs. DeepSeek: Který LLM je lepší?

Máte úkoly, které potřebujete automatizovat, poznatky, které potřebujete získat, a nulový čas na testování všech nástrojů umělé inteligence (AI), které tvrdí, že to všechno zvládnou. Podprůměrný velký jazykový model (LLM) je frustrující a rychle se stává překážkou.
Když máte na výběr mezi Grok AI a DeepSeek, je snadné se ztratit v seznamech funkcí bez jasných odpovědí.
Který z nich stojí za váš čas a důvěru? Podívejte se, který model řeší reálné problémy, jako je uvažování, automatizace a integrace. Navíc si nenechte ujít bonusový tip na konci, který vám umožní přístup k několika LLM v jednom (ano, je to ClickUp )! 😉
Grok AI vs. DeepSeek v kostce
|Kritéria
|Grok AI
|DeepSeek
|Bonus: ClickUp AI
|Vývojář
|xAI (tým Elona Muska zabývající se umělou inteligencí)
|DeepSeek (čínská společnost zabývající se umělou inteligencí)
|ClickUp (využívá modely GPT od OpenAI)
|Přístup k modelu
|Placená, uzavřená (vyžaduje prémiové předplatné) s freemium verzí.
|Bezplatný, open-source
|Proprietární; integrováno do platformy ClickUp jako doplňková funkce (ClickUp AI)
|Architektura
|Směs odborníků (MoE)
|Směs odborníků (MoE)
|Na základě GPT-4 (OpenAI LLM prostřednictvím integrace API)
|Velikost modelu
|Nezveřejněno, extrémně velké
|Celkem 671 miliard parametrů, 37 miliard aktivních na token
|V souladu s architekturou GPT-4 (~175 miliard parametrů)
|Trénovací data
|Data v reálném čase z X a syntetická data
|14. 8 bilionů tokenů a vícejazyčné schopnosti
|Zděděno z datového souboru GPT-4 + učí se z vašeho pracovního prostoru jako kontextově orientovaná AI
|Okno kontextu
|Až 128 000 tokenů
|Až 128 000 tokenů
|Až 128 000 tokenů
|Schopnost uvažování
|Vyniká v postupném uvažování s nástroji jako „DeepSearch“ a „Big Brain Mode“.
|Silné v řetězci myšlenkových procesů, ale méně přirozené ve formulacích.
|Vysoká – podporuje shrnování, extrakci akčních položek a inteligentní návrhy napříč úkoly
|Kreativní psaní
|Poutavé a lidské reakce; ideální pro vyprávění příběhů
|Dobrý výkon, ale méně poutavý ve srovnání s Grokem.
|Silný a všestranný – dokáže generovat osnovy blogů, brainstormovat nápady a psát obsah přizpůsobený jednotlivým rolím.
|Znalost programování
|Překonává DeepSeek v kódovacích úkolech a generuje lépe strukturovaný kód.
|Adekvátní schopnost kódování, ale zaostává za Grokem.
|Může pomoci s dokumentací a generováním jednoduchého kódu, ale není plnohodnotnou náhradou IDE.
|Praktické využití
|Vynikající transparentnost a konverzační tón, ideální pro technické oblasti a úkoly z reálného světa.
|Efektivní pro STEM obory, jako je matematika a programování, zaměřené na přesnost.
|Hladká integrace do vašeho pracovního prostoru pro použití v dokumentech, úkolech, komentářích a souhrnech v pracovních postupech.
Co je Grok AI?
Grok AI je konverzační chatbot s umělou inteligencí vyvinutý společností xAI. Je postaven na jazykovém modelu Grok-1, má 33 miliard parametrů a poskytuje informace v reálném čase díky přístupu k datům z webu a X (dříve Twitter).
Platforma je známá svou vtipnou, rebelskou osobností, schopnou odpovídat na otázky, kterým se jiné chatboty mohou vyhýbat. Kombinuje humor, sarkasmus a pokročilé schopnosti řešení problémů, aby poskytovala intuitivní a poutavé interakce.
Je také multimodální, což znamená, že dokáže zpracovávat jak text, tak obrázky, například generovat kód ze screenshotů nebo rozkládat vizuální prvky.
🧠 Zajímavost: Design Grok 3 čerpá inspiraci z fiktivních AI, jako je Deep Thought z Stopařova průvodce po galaxii a JARVIS z Iron Mana, a snaží se o kombinaci vtipu a praktické užitečnosti, kterou u jiných modelů běžně nenajdete.
Funkce Grok AI
Grok AI je určen pro uživatele, kteří chtějí rychlé odpovědi v reálném čase s trochou humoru. Zde je několik důvodů, proč byste měli vyzkoušet Grok AI. 👇
Funkce č. 1: Technologie DeepSearch
Když jednoduché shrnutí nestačí, nastupuje Grok DeepSearch. Kombinuje vstupy v reálném čase z X s více online zdroji a generuje podrobné odpovědi, které pokrývají více úhlů pohledu.
Grok se odlišuje svou transparentností. Jasně uvádí, odkud informace pocházejí a jak dospěl ke svým závěrům. Výzkumníci, analytici a studenti těží z této úrovně sledovatelnosti způsobem, který méně transparentní modely nemohou poskytnout.
Funkce č. 2: Pokročilé uvažování a řešení problémů
Grok 3 má silné schopnosti uvažování díky posilovacímu učení a obrovskému kontextovému oknu s až milionem tokenů.
Dokáže zpracovat a uchovat velké objemy informací, což jej činí efektivním pro řešení složitých matematických problémů, porozumění dlouhým dokumentům nebo sledování nuancí v několikakrokových pokynech. V akademických a technických benchmarkových testech dosahuje Grok stejných výsledků jako přední modely v oblasti logiky a řešení problémů.
📖 Přečtěte si také: Grok vs. ChatGPT: Podrobný pohled na schopnosti AI
Funkce č. 3: Pomocník pro porovnání kódu a hustotu klíčových slov
Pro inženýry a vývojářské týmy nabízí Grok nástroje pro porovnání kódu. Tyto nástroje vám umožňují rychle identifikovat rozdíly mezi soubory, verzemi nebo repozitáři – ideální pro kontrolu žádostí o stažení nebo sledování iterací oprav chyb. Ušetříte tak několik minut při každém sestavení, což se rychle nasčítá.
Grok nabízí nástroj pro měření hustoty klíčových slov zabudovaný do svého rozhraní pro marketéry, tvůrce obsahu a odborníky na optimalizaci pro vyhledávače (SEO). Pomáhá uživatelům analyzovat a porovnávat frekvenci klíčových slov v dokumentech nebo na webových stránkách, což usnadňuje doladění obsahu pro lepší viditelnost ve vyhledávání bez nutnosti použití externího nástroje SEO.
Ceny Grok AI
- Zdarma
- Ceny na míru
Co je DeepSeek?
DeepSeek je platforma založená na umělé inteligenci, která se specializuje na pokročilou analýzu dat, silné schopnosti uvažování a zpracování přirozeného jazyka (NLP). Využívá open-source LLM k provádění složitých úkolů, jako je kódování, matematické uvažování, tvorba obsahu a zákaznická podpora.
Platforma je postavena na chytré architektuře, která zahrnuje Mixture-of-Experts (MoE) a Multi-head Latent Attention (MLA), což znamená, že běží efektivně, aniž by spotřebovávala velké množství výpočetního výkonu. Pokud tedy hledáte výkon bez vysokých nákladů na hardware, DeepSeek je silným konkurentem.
🔍 Věděli jste? DeepSeek byl vyvinut týmem se sídlem v Šanghaji a rychle se stal čínskou odpovědí na modely typu GPT. Tento AI nástroj můžete použít jak pro akademické, tak pro komerční účely, což je velká výhoda pro vývojáře, kteří hledají dostupnou, ale výkonnou AI.
Funkce DeepSeek
DeepSeek je navržen pro přesnost, komplexní logiku a hluboké porozumění. Zajímá vás, jak jeho funkce mohou řešit výzvy v oblasti AI? Pojďme si to lépe vysvětlit. ⚓
Funkce č. 1: Architektura založená na uvažování
Modely jako DeepSeek R1 a DeepSeek V3 jsou vytvořeny pro logické uvažování a analýzu s ohledem na kontext. Na rozdíl od tradičních systémů AI vysvětluje, jak se dospívá k závěrům, a poskytuje vám tak transparentnost, kterou potřebujete pro lepší rozhodování.
Ať už jde o řešení matematického problému, identifikaci anomálií ve finančních datech nebo dekódování vzorců ve zdravotnických zprávách, provede vás „proč“.
Funkce č. 2: Nástroje pro interpretovatelnost a mechanismus samoučení
DeepSeek se odlišuje svou interpretovatelnou vrstvou. Namísto rozhodování v černé skříňce vizuálně vysvětluje, které datové body ovlivnily jeho odpověď, a provede vás procesem uvažování. To je obzvláště užitečné v oblastech s vysokými sázkami, jako je vymáhání práva, najímání zaměstnanců nebo regulační audity, kde je pochopení důvodu rozhodnutí stejně důležité jako samotné rozhodnutí.
Navíc je poháněn posilujícím učením z lidské zpětné vazby (RLHF) a pokročilými algoritmy učení bez dozoru. To znamená, že tato alternativa Grok AI se neustále zlepšuje bez ručních aktualizací, což ji činí vysoce autonomní a efektivní pro aplikace v reálném čase, jako je například hodnocení rizik.
Funkce č. 3: Přístupnost open source
Pro týmy, které vyžadují flexibilitu, nabízí DeepSeek open-source modely. Můžete je přizpůsobit, rozvíjet a škálovat bez vázání na konkrétního dodavatele. Je to skvělý způsob, jak začlenit pokročilou AI do vašeho pracovního postupu, aniž byste se museli vzdát kontroly.
Navíc spotřebovává méně energie, aniž by to mělo vliv na výkon – což je výhodné pro startupy a menší týmy, které chtějí výkonnou AI, aniž by musely utrácet velké částky za infrastrukturu.
📖 Přečtěte si také: OpenAI vs. DeepSeek: Který model AI je nejvhodnější pro vaše potřeby?
Ceny DeepSeek
- Zdarma
- Ceny na míru
Grok AI vs. DeepSeek: Porovnání funkcí
Grok AI je navržen pro rychlé konverzační postřehy, zatímco DeepSeek se zaměřuje na multimodální analýzu. Představte si Grok jako svého rychle uvažujícího kopilota a DeepSeek jako analytika, který vysvětluje důvody stojící za daty.
Nyní porovnejme, jak si tyto modely vedou:
Funkce č. 1: Použitelnost
Začněme od základů – jak každý nástroj zvládá každodenní používání a jak vypadá celková zkušenost od okamžiku přihlášení.
Grok AI
Pokud jde o dostupnost, Grok je z těchto dvou přístupnější. Je k dispozici na webu, v systémech iOS, Android a dokonce i nativně v systému X, což mu zajišťuje širokou přítomnost. Co ho však odlišuje, je jeho konverzační styl. Jeho používání připomíná rozhovor s někým chytrým, kdo umí věci vysvětlit srozumitelným jazykem.
DeepSeek
Na druhou stranu, DeepSeek je skvělý pro technické profesionály. Je schopný, ale více se zaměřuje na analytické řešení problémů a postrádá každodenní vřelost Groku.
Při používání DeepSeek nebudete zmatení, ale možná se nebudete cítit tak zapojení.
🏆 Vítěz: Grok díky svému uživatelsky přívětivějšímu přístupu, zejména pro netechnické uživatele.
🧠 Zajímavost: Odpovědi Groku mohou být nepředvídatelné a nefiltrované (první testeři dokonce říkají, že působí jako „AI, která nahlas vyslovuje to, co ostatní zamlčují“). To je zároveň jeho kouzlo i varování.
Funkce č. 2: Průmyslové aplikace
Nyní se podívejme, jak dobře se každý nástroj přizpůsobuje reálným případům použití v různých odvětvích a týmech.
Grok AI
Grok byl jasně navržen s ohledem na jednotlivce – lidi, kteří chtějí inteligentního, vtipného asistenta, který jim pomůže s kódováním, generováním nápadů a informováním v reálném čase. Tato alternativa DeepSeek AI je spíše osobním společníkem než backendovým enginem, který pohání vaši práci.
DeepSeek
DeepSeek je vhodný pro širokou škálu profesionálních použití v různých odvětvích. Již nyní se prosazuje v oblasti zdravotnictví pro diagnostiku, ve finančnictví pro odhalování podvodů a předpovídání vývoje trhu a v maloobchodu pro optimalizaci dodavatelského řetězce a chování zákazníků. Jeho síla spočívá v integraci, automatizaci a přesnosti ve velkém měřítku.
🏆 Vítěz: DeepSeek díky svému přístupu zaměřenému na podnikání, díky kterému je připraven pro použití v průmyslu.
🧠 Zajímavost: Dlouho před Grok AI a DeepSeek používali umělci a výzkumníci k vytváření vizuálních prvků systémy založené na pravidlech. Jeden z prvních průkopníků, Harold Cohen, vytvořil program AI s názvem AARON, který vytvářel abstraktní umění již desítky let předtím, než se umění AI stalo populárním.
Funkce č. 3: Vícejazyčné schopnosti
Dále se podíváme na to, jak každý z těchto nástrojů podporuje jazykovou rozmanitost, zejména při práci napříč týmy, regiony nebo globálním publikem.
Grok AI
Grok podporuje širokou škálu jazyků pro text i kód, což mu umožňuje vést konverzace, poskytovat překlady a rozumět nuancím v jazycích od angličtiny a španělštiny po korejštinu a hindštinu. Dokonce si zachovává svůj vtip napříč jazyky, což není žádná maličkost.
DeepSeek
DeepSeek také nabízí působivou vícejazyčnou podporu přizpůsobenou pro technické a analytické použití. Dokáže přesně extrahovat, zpracovat a shrnout informace z dokumentů napsaných v různých jazycích.
Odlišuje se tím, jak dobře zvládá technický jazyk a žargon v různých jazykových kontextech, což je nezbytná vlastnost pro globální týmy pracující ve výzkumu nebo v prostředí s velkým množstvím dat.
🏆 Vítěz: Remíza! Grok vyniká v konverzační multilingvismu, zatímco DeepSeek vede v technickém multilingvním porozumění.
🔍 Věděli jste? Zpráva o stavu AI v roce 2024 odhaluje, že hodnota AI společností dosáhla působivých 9 bilionů dolarů, a to díky býčímu trhu s AI mezi veřejnými společnostmi.
Grok AI vs. DeepSeek na Redditu
Udělali jsme to, co by udělal každý zvědavý technik, aby se dostal za marketingovou fasádou: prohledali jsme Reddit. Tato platforma je plná nefiltrovaných názorů příležitostných testerů a pokročilých uživatelů. Prošli jsme vlákna o Grok AI vs. DeepSeek, abychom zjistili, jak si každý model vede v reálném světě, a tady je to, co k tomu říká veřejnost. 💁
Fanoušci Grok AI nešetřili chválou a ocenili jeho schopnost citovat odkazy, dvakrát kontrolovat přesnost a poskytovat vícejazyčnou podporu.
Grok 3 jsem si oblíbil natolik pro jeho efektivitu a funkci hloubkového vyhledávání, že jsem smazal ChatGPT. Je to opravdové monstrum, které rychle vyhledává a indexuje informace na vládních a vědeckých webových stránkách, ve vědeckých časopisech a podobně! Grok 3 poskytuje vynikající reference a sám kontroluje svou přesnost...
Grok 3 jsem si oblíbil natolik pro jeho efektivitu a funkci hloubkového vyhledávání, že jsem smazal ChatGPT. Je to opravdové monstrum, které rychle vyhledává a indexuje informace na vládních a vědeckých webových stránkách, ve vědeckých časopisech a podobně! Grok 3 poskytuje vynikající reference a sám kontroluje svou přesnost...
Zde je názor jiného uživatele Redditu:
Mnoho lidí zde zapomíná, že pro velkou část světa je velmi důležitá také vícejazyčnost. DeepSeek může být dobrý, ale ve srovnání se starým Gemini flash je pro jazyky jako francouzština naprosto k ničemu. Na první pohled se může zdát „v pohodě“, ale pak si všimnete nesprávného rodu u některých objektů atd., což ho činí nepoužitelným.
Mnoho lidí zde zapomíná, že pro velkou část světa je velmi důležitá také vícejazyčnost. DeepSeek může být dobrý, ale ve srovnání se starým Gemini flash je pro jazyky jako francouzština naprosto k ničemu. Na první pohled se může zdát „v pohodě“, ale pak si všimnete nesprávného rodu u některých objektů atd., což ho činí nepoužitelným.
Na druhou stranu uživatelé DeepSeek považovali tento model za lepší v oblasti uvažování a jazykové hloubky.
Pokud se pokusíte psát v čínštině, zejména ve stylu starověké čínské literatury, R1 ostatní modely zcela zastíní. Téměř se budete cítit jako profesionální (a romantický, s smyslem pro humor) lidský spisovatel.
Pokud se pokusíte psát v čínštině, zejména ve stylu starověké čínské literatury, R1 ostatní modely zcela zastíní. Téměř se budete cítit jako profesionální (a romantický, s smyslem pro humor) lidský spisovatel.
Toto říkají ostatní uživatelé Redditu o DeepSeek:
Ano, otestoval jsem to na logických hádankách a použil jsem o1 k ověření jeho práce, ale stále jsem ho obviňoval, že se mýlí, i když tomu tak nebylo... protože o1 se ve skutečnosti mýlil, ale DeepSeek měl pravdu. DeepSeek zdvojnásobil své tvrzení, že o1 se mýlí, a pak jsem o1 vysvětlil logiku a o1 uznal, že se mýlil a selhal...
Ano, otestoval jsem to na logických hádankách a použil jsem o1 k ověření jeho práce, ale stále jsem ho obviňoval, že se mýlí, i když tomu tak nebylo... protože o1 se ve skutečnosti mýlil, ale DeepSeek měl pravdu. DeepSeek zdvojnásobil své tvrzení, že o1 se mýlí, a pak jsem o1 vysvětlil logiku a o1 uznal, že se mýlil a selhal...
Verdikt? Oba modely mají své silné stránky a bude lepší, když je vyzkoušíte sami, než se spoléhat pouze na jednorázové názory.
Seznamte se s ClickUp – nejlepší alternativou k Grok AI a DeepSeek
Nejste přesvědčeni ani o Groku, ani o DeepSeek? Chápeme to. Oba modely mají své silné stránky, ale jsou také vytvořeny s ohledem na konkrétní případy použití, jako je výzkum, uvažování a jazykové znalosti.
Ale co když potřebujete něco praktičtějšího? Nástroj pro správu projektů AI, který vám skutečně pomůže spravovat práci, automatizovat úkoly a udržovat pořádek bez profesionálního prompt engineeringu?
A právě v tom vám pomůže ClickUp. 💪
Jedná se o komplexní aplikaci pro práci, která kombinuje řízení projektů, správu znalostí a chat – vše poháněné umělou inteligencí, která vám pomáhá pracovat rychleji a chytřeji.
Pojďme prozkoumat, proč se musíte obrátit na možnost C(lickUp)! 🧰
ClickUp's One Up #1: ClickUp Brain
Buďme upřímní: nástroje AI jsou všude, ale jen velmi málo z nich vám usnadní práci. ClickUp Brain mění pravidla hry. Je zabudován přímo do vaší produktivní platformy a je navržen tak, aby myslel, jednal a přizpůsoboval se podle toho, jak pracuje váš tým.
Ukážeme vám některé z nejlepších funkcí a příkladů použití ClickUp Brain:
Topíte se v rozptýlených informacích?
AI Knowledge Manager funguje jako paměť vaší organizace. Nemusíte prohledávat izolované složky ani ručně prohledávat e-mailové konverzace, abyste našli konkrétní rozhodnutí z minulých diskusí. Zeptejte se Brain a ten vám během několika sekund vyhledá relevantní data z úkolů, dokumentů nebo projektů. Když se potýkáte s více pracovními postupy a potřebujete rychle najít správnou odpověď, je již k dispozici.
Na rozdíl od Groku, který vyniká v hledání veřejných informací v reálném čase, nebo DeepSeek, který exceluje v uvažování, ClickUp Brain čerpá kontext z vašeho pracovního prostoru, nikoli z otevřeného webu.
📌 Příklad: Řekněme, že jste výzkumník v oblasti AI a připravujete se na schůzku se zainteresovanými stranami. Napíšete: „Jaké byly klíčové závěry z našeho únorového hodnocení transformátorového modelu?“ Brain okamžitě zobrazí body ze schůzového dokumentu, související komentáře k úkolu a graf z týdenní aktualizace stavu.
Stále píšete aktualizace ručně nebo přepínáte mezi záložkami pro zprávy o pokroku?
O to se postará AI Project Manager . Generuje standupy, vytváří podúkoly z vašich úkolů a popisů úkolů a dokonce shrnuje aktivitu úkolů v reálném čase, aniž byste museli otevírat jedinou kartu. Je navržen pro akci, ne jen pro konverzaci.
Zatímco Grok a DeepSeek mohou generovat souhrny na požádání, ClickUp Brain tento proces automatizuje v rámci vašeho pracovního postupu.
📌 Příklad: Jste seniorní projektový manažer, který řídí 10členný tým inženýrů pracujících na novém API. Před vaší ranní poradou aplikace AI automaticky vygeneruje souhrn, který říká: „3 úkoly dokončeny, dva blokovány kvůli chybějícím koncovým bodům, testování backendu zpožděno o 1 den. “ Nenapsali jste ani slovo a nikoho jste nepronásledovali kvůli aktualizacím – aplikace prostě vytáhla potřebné informace z ClickUp.
Přáli byste si používat ChatGPT a Claude bez nutnosti přepínat mezi nástroji? ClickUp Brain vás neomezuje na jeden LLM. Umožňuje vám přístup k externím modelům přímo z platformy – bez přepínání mezi záložkami nebo ztráty kontextu.
📌 Příklad: Dokončujete návrh financování pro svůj startup v oblasti umělé inteligence. Použijete ClickUp Brain k shrnutí výsledků výzkumu svého týmu a poté ChatGPT k přepisu abstraktu pro investory, kteří nejsou technicky zdatní. Poté zkontrolujete velikost trhu pomocí Claude. Jedním slovem: bezproblémové.
ClickUp má výhodu č. 2: ClickUp Autopilot Agents
Grok a DeepSeek jsou působivé v oblasti vyhledávání, kódování a uvažování, ale neprovádějí aktualizace ani změny úkolů ve vašem nástroji pro správu projektů. Agenti ClickUp to dělají.
Inteligentní agenti Autopilot od ClickUp pro seznamy, složky, prostory a chaty fungují jako digitální spolupracovníci, kteří proaktivně shrnují úkoly, zveřejňují denní/týdenní přehledy, extrahují akční položky a dokonce odpovídají na dotazy ve sdílených kanálech – to vše bez ručního zadávání.
💡 Tip pro profesionály: Můžete několika kliknutími aktivovat předem připravené agenty (např. denní zprávy, týdenní zprávy, týmové standupy) nebo navrhnout vlastní boty založené na pravidlech a bez nutnosti programování, které budou přesně přizpůsobené vašim pracovním postupům.
Na rozdíl od samostatných nástrojů agenti ClickUp nejen rozumějí a reagují, ale také zasílají aktualizace, spravují úkoly, generují zprávy a automatizují klíčové kroky, čímž týmům poskytují hladce fungujícího integrovaného AI asistenta, který s nimi skutečně spolupracuje na dokončení práce.
Naučte se, jak je nastavit, v tomto užitečném návodu:
ClickUp má náskok č. 3: ClickUp Docs
Správa jednoho projektového dokumentu v Google Docs, Slacku a Notionu vyžaduje více úsilí, než by mělo.
ClickUp Docs to mění. Docs je plně integrován do zbytku vašeho pracovního prostoru a vytváří centralizovaný ekosystém, kde vaše výzkumné poznámky, úkoly a projektové plány nejen koexistují, ale také interagují s vaší prací.
Můžete vkládat kontrolní seznamy s termíny, přidávat aktualizace úkolů v reálném čase, propojovat celé tabule a dokonce načítat živá data pro aktualizaci dokumentů z jiných částí vašeho pracovního prostoru.
📌 Příklad: Jste výzkumník v oblasti AI a plánujete sprint pro doladění vícejazyčného LLM. Vypracujete dokument, ve kterém nastíníte jazykové priority a testovací případy. Do stejného dokumentu vložíte kontrolní seznam pro svůj lingvistický tým, propojíte úkoly přidělené anotátorům a přidáte živý náhled na tabuli, který ukazuje pokrok v jednotlivých lokalitách.
Ať už připravujete výzkumnou zprávu, píšete specifikace produktu, plánujete kampaň nebo píšete cokoli jiného, AI Writer for Work vám pomůže. Generuje obsah přizpůsobený vaší roli a fázi projektu – popisy produktů s technickým kontextem, shrnutí experimentů v srozumitelné angličtině nebo marketingové texty pro vaše další uvedení na trh.
A ne, neslouží jen k tomu, aby váš text byl gramaticky správný; rozumí potřebám vašeho týmu. Nepokládáte otázky chatbotovi ve vakuu; spoluvytváříte obsah s AI, která vidí širší souvislosti vašeho pracovního prostoru.
📮 ClickUp Insight: Většina týmů již nějakou formu AI používá. V našem průzkumu 88 % respondentů uvedlo, že s ní pravidelně pracují, a více než polovina ji používá několikrát denně. Přesto pouze 12 % využívá funkce AI v nástrojích, se kterými denně pracují. Na druhou stranu 62 % se přiklání k nástrojům jako ChatGPT a Claude. Tento rozdíl pravděpodobně souvisí s nejasnými výhodami, obavami o bezpečnost nebo prostě s neznámými funkcemi.
ClickUp toto propojení usnadňuje. Můžete shrnout aktualizace, navrhovat obsah a vytvářet vlastní automatizace pomocí přirozeného jazyka – to vše na stejné platformě, kde již máte svou práci.
ClickUp’s One Up #4: Automatizované řízení projektů
Zatímco Grok a DeepSeek vynikají v oblastech, jako je přirozená konverzace, ClickUp vyniká v oblasti, na které opravdu záleží technicky zdatným profesionálům: v provádění.
Jeho plně integrované velitelské centrum pro řízení projektů je ideální pro vytváření, přidělování, automatizaci a samotné provádění práce. Software pro řízení projektů ClickUp vám pomůže se vším, od vytváření plánu vývoje produktu a řízení složitých výzkumných sprintů až po synchronizaci mezifunkčních týmů.
Jeho automatizační schopnosti, spolupráce v reálném čase a nativní AI asistent vám pomohou pracovat rychleji s menším počtem nástrojů a bez dohadů.
Podívejme se na funkce, které je činí výjimečnými. 👀
ClickUp Chat
Máte týmový chat, který překypuje nápady, rozhodnutími a dalšími kroky napříč různými platformami. Důležité aktualizace se ztrácejí, úkoly se zapomínají a nakonec trávíte více času hledáním kontextu než dosahováním pokroku.
Vyzkoušejte ClickUp Chat. Na rozdíl od Groku, který umí mluvit, a DeepSeek, který umí analyzovat, ClickUp kombinuje obě tyto funkce. Integruje komunikaci v reálném čase uvnitř vašeho nástroje pro správu projektů, takže můžete okamžitě převádět zprávy na úkoly, propojovat diskuse přímo s projekty a získávat souhrny schůzek a zmeškaných konverzací generované umělou inteligencí.
Představte si, že diskutujete o nové funkci v chatu, jedním kliknutím vytvoříte úkol, přiřadíte mu prioritu a propojíte jej s vývojovým sprintem, aniž byste museli opustit konverzaci.
ClickUp Automation
Pokud spravujete více projektů s desítkami proměnných prvků: aktualizace stavu, připomenutí, opakující se úkoly a měnící se priority. Je to příliš mnoho manuální údržby, i s AI nástroji, které mají pokročilé schopnosti uvažování.
ClickUp Automations zde vyniká a pomáhá vám automatizovat opakující se úkoly. Například když je priorita úkolu souvisejícího s funkcí označena jako „Vysoká“, platforma jej automaticky přesune na začátek sprintového backlogu, upozorní vedoucí inženýry a označí jej pro kontrolu QA.
Potřebujete naplánovat pravidelnou kontrolní schůzku každý pátek v 10 hodin? Hotovo, automaticky. Jedná se o automatizovanou koordinaci pracovních postupů, která se přizpůsobuje vašim potřebám, zatímco vy se můžete soustředit na to, co je důležité.
A pokud nechcete vytvářet automatizace od nuly, ClickUp Brain vám to ještě více usnadní. Stačí zadat příkaz v přirozeném jazyce, například „Vytvoř automatizaci pro přiřazení všech urgentních úkolů vedoucímu vývojáři“, a AI to za vás nastaví.
📖 Přečtěte si také: Jak využít AI pro zvýšení produktivity (případy použití a nástroje)
Je to jasná volba – vyberte si ClickUp!
Ačkoli Grok i DeepSeek nabízejí působivé výhody umělé inteligence, otázka zůstává: který z nich vám skutečně pomůže dosáhnout více?
Pokud chcete pouze chatovat s LLM nebo získat souhrny, může vám posloužit kterýkoli z těchto nástrojů. Pokud však uvažujete o seriózním využití AI v reálných pracovních postupech – řízení projektů, automatizaci úkolů, koordinaci týmu a sjednocení všech procesů na jednom místě – ClickUp, aplikace pro vše, co souvisí s prací, je jedinečná.
Kombinuje inteligentní týmovou komunikaci, správu úkolů, automatizaci AI a hlubokou integraci do jedné přehledné a výkonné platformy.
Na co tedy čekáte? Zaregistrujte se do ClickUp zdarma ještě dnes! ✅