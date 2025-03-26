OpenAI vs. DeepSeek: Který model AI je pro vaše potřeby nejlepší?

„Který nástroj pro správu projektů je nejlepší?“ „Jak vytvořit dobré návrhy?“ „Které metriky jsou nejlepší pro měření výkonu?“ Seznam otázek je nekonečný.
Lidé jsou od přírody zvědaví. Právě tato neúnavná zvídavost a schopnost uvažovat odlišuje lidi od ostatních a vede k velkým úspěchům.
A upřímně řečeno, právě tato vlastnost činí modely AI chytřejšími.
Ale s tolika modely AI, které jsou nyní na trhu, který z nich je pro vás nejvhodnější?
V tomto článku zhodnotíme a porovnáme dva těžké váhy v oblasti AI: DeepSeek a OpenAI, a zjistíme, který nástroj AI je vhodný pro vaše aplikace založené na AI, agenty LLM a generativní řešení AI.
⏰ 60sekundové shrnutí
Nemůžete se rozhodnout mezi modely OpenAI a DeepSeek? Zde je přehled srovnávající jejich silné stránky a funkce, který vám pomůže s výběrem:
- OpenAI je přední výzkumná laboratoř v oblasti umělé inteligence známá díky ChatGPT, DALL·E, Sora a Codex, která nabízí pokročilé porozumění přirozenému jazyku, multimodální umělou inteligenci a řešení připravená pro podnikové použití. Mezi silné stránky OpenAI patří plynulá generace textu, konverzační umělá inteligence a hluboká integrace s ekosystémem Microsoftu pro zavedení umělé inteligence v podnicích.
- DeepSeek je open-source model AI zaměřený na řešení problémů, logické uvažování a cenovou dostupnost. Silné stránky DeepSeek spočívají ve strukturovaném řešení problémů, kódování a finanční analýze, což podnikům nabízí nákladově efektivní alternativu k drahým modelům AI.
- Porovnání cen ukazuje, že ChatGPT Plus od OpenAI stojí 20 USD měsíčně s proměnlivými náklady na API, zatímco DeepSeek nabízí nižší vstupní náklady od 0,07 USD za milion tokenů.
- OpenAI předčí DeepSeek v oblasti zpracování přirozeného jazyka, multimodálních schopností AI a přijetí v podnikové sféře, což z něj činí ideální nástroj pro generování obsahu a zákaznickou podporu.
- DeepSeek předčí OpenAI v cenové dostupnosti, přizpůsobitelnosti a strukturovaném uvažování, což poskytuje výhodu vývojářům, kteří potřebují větší kontrolu nad modely AI.
- ClickUp integruje správu znalostí založenou na AI, automatizaci a realizaci projektů přímo do pracovních postupů týmu. ClickUp Brain propojuje úkoly, dokumenty a znalosti týmu a poskytuje v reálném čase informace založené na AI, aniž by uživatelé museli přepínat mezi platformami. Connected Search od ClickUp okamžitě načítá data z aplikací jako Google Drive, Slack a Salesforce, čímž eliminuje zbytečné ztráty času při hledání informací.
- ClickUp Brain propojuje úkoly, dokumenty a znalosti týmu a poskytuje informace v reálném čase založené na AI, aniž by uživatelé museli přepínat mezi platformami.
Co je OpenAI?
V tuto chvíli už o OpenAI slyšel snad každý. OpenAI je přední výzkumná laboratoř v USA, která se zaměřuje na strojové učení, hluboké učení, robotiku a počítačové vidění.
Jeho hlavním úkolem je však vývoj modelů AI, z nichž nejznámější je ChatGPT (generativní předem vycvičený transformátor).
OpenAI také nabízí DALL·E, Sora a Codex, které se používají ve všech oblastech, od generování obrázků a videí až po vývoj softwaru.
Zde je stručný přehled toho, co OpenAI dělá:
✅ Modely OpenAI pomáhají uživatelům s psaním, kódováním, generováním obrázků, rozpoznáváním řeči a dalšími úkoly.
✅ ChatGPT je integrovaný do produktů Microsoft, podnikových pracovních postupů a kreativních odvětví.
✅ Organizace využívají platformu AI k automatizaci obchodních operací a zlepšení úspěšnosti zákazníků.
Funkce OpenAI
„Pomoz mi zpracovat tento e-mail“ nebo „Pomoz mi shrnout tento dokument“ – generální ředitel OpenAI Sam Altman používá AI každý den pro „nudné“ úkoly, ale samotná technologie není vůbec nudná.
Zde je seznam nejzajímavějších funkcí OpenAI:
Funkce č. 1: AI, která poslouchá a reaguje jako člověk
Nejnovější modely OpenAI, jako například GPT-4o, dokážou zpracovávat řeč a text v reálném čase a napodobovat lidskou konverzaci s téměř nulovou latencí. Jsou tak dobré, že je Microsoft a další podnikové giganty používají k napájení AI asistentů, botů zákaznické podpory a dokonce i nástrojů pro přepisování schůzek.
Funkce č. 2: Chytřejší AI, nižší náklady
OpenAI zavedlo ukládání do mezipaměti a destilaci modelů, čímž snížilo náklady podniků na API až o 50 %. To znamená, že aplikace využívající AI nemusí platit plnou cenu za opakující se výzvy.
Funkce č. 3: Skutečná multimodální síla
GPT-4o nyní vidí, slyší a mluví, což znamená, že dokáže interpretovat obrázky, rozumět videím a generovat zvuk v reálném čase. Vývojáři to využívají k vytváření AI tutorů, asistentů pro kódování a dokonce i inteligentních nástrojů pro sledování.
Funkce č. 4: AI, která si pamatuje, učí se a přizpůsobuje se
Na rozdíl od jiných modelů AI, které každou výzvu považují za první setkání, funkce paměti OpenAI umožňuje AI zachovat kontext napříč několika konverzacemi. To znamená, že si pamatuje váš styl psaní nebo vaši poslední stížnost zákazníka, aby vám mohla nabídnout personalizovanější zážitek.
Ceny OpenAI
- Bezplatná úroveň
- ChatGPT Plus: 20 $/měsíc na uživatele
- Tým ChatGPT: 30 $/měsíc na uživatele
- ChatGPT Enterprise: Individuální ceny
📮 ClickUp Insight: Vašim zaměstnancům chybí kontext
Podle výzkumu ClickUp průměrný znalostní pracovník odešle denně asi 25 zpráv, jen aby se pokusil najít informace a kontext.
Procházením nekonečných e-mailů, chatů a roztříštěných konverzací ztrácíte spoustu času. Kéž by existoval chytřejší způsob, jak udržet vše – úkoly, projekty, zprávy a e-maily – propojené (samozřejmě pomocí AI). Existuje: vyzkoušejte ClickUp!
Co je DeepSeek?
DeepSeek je v kurzu, protože se snaží konkurovat OpenAI pomocí výkonného a nákladově efektivního velkého jazykového modelu.
A právě to přitahuje uživatele – nástroj s myšlenkovým procesem navrženým pro zpracování složitých úvah, porozumění jazyku a řešení problémů – bez enormních výpočetních nákladů, které mají jeho konkurenti.
Toto je důvod, proč stojí za to se o DeepSeek zmínit:
✅ Na rozdíl od většiny modelů AI umožňuje DeepSeek vývojářům upravovat a volně využívat jeho technologii.
✅ Nabízí podobný výkon jako špičkové modely GPT, ale za výrazně nižší cenu.
✅ Díky nižším hardwarovým požadavkům může více firem a výzkumných pracovníků experimentovat s vývojem AI, aniž by to stálo majlant.
✅ DeepSeek se rychle etabloval jako nový konkurent a dokázal, že i menší modely mohou dosahovat působivých výsledků.
Funkce DeepSeek
Je to nejnovější známka konkurence, která se objevuje na nové frontě – láká řidiče a cestující pokročilejšími chatbotovými nástroji.
Je to nejnovější známka konkurence, která se objevuje na nové frontě – láká řidiče a cestující pokročilejšími chatbotovými nástroji.
Takto se o DeepSeek vyjádřil Phate Zhang, zakladatel šanghajského poskytovatele dat o elektromobilech CnEVPost. V poslední době se více než tucet automobilek, od BYD po Leapmotor, vrhlo na integraci funkcí DeepSeek založených na umělé inteligenci do svých vozidel.
Co přesně dělá DeepSeek tak lákavým?
Funkce č. 1: AI přebírá řízení
DeepSeek pomáhá inteligentním elektromobilům s asistencí při autonomním řízení, AI v autě a digitálními kokpity. Automobilky jej integrují pro lepší navigaci, hlasové ovládání a personalizovanější zážitek z jízdy.
Funkce č. 2: Než promluví, nejprve přemýšlí
Na rozdíl od většiny modelů AI, které pouze předpovídají další slovo, DeepSeek-R1 skutečně uvažuje. Rozkládá složité problémy, což je užitečné pro kódování, finance a úkoly náročné na logiku.
Funkce č. 3: Open-source, bez placeného přístupu
Zatímco OpenAI udržuje své modely pod zámkem, open-source přístup DeepSeek si získává vývojáře. Společnosti jej mohou upravovat, ladit a nasazovat bez nákladných licenčních poplatků. Tato svoboda podporuje rostoucí komunitu, která touží stavět na jeho základech.
Funkce č. 4: AI, která nestojí jmění
DeepSeek dokazuje, že špičkové funkce umělé inteligence nevyžadují podnikový rozpočet. Nabízí výrazně nižší ceny než hlavní konkurenti, což usnadňuje přijetí umělé inteligence pro podniky a výzkumníky.
Ceny DeepSeek
- DeepSeek-Chat (upgradováno na DeepSeek-V3) Vstup (trefa v mezipaměti): 0,07 $ za 1 milion tokenů Vstup (netrefení v mezipaměti): 0,27 $ za 1 milion tokenů Výstup: 1,10 $ za 1 milion tokenů
- Vstup (trefa v mezipaměti): 0,07 $ za 1 milion tokenů
- Vstup (chyba cache): 0,27 $ za 1 milion tokenů
- Výstup: 1,10 $ za 1 milion tokenů
- DeepSeek-Reasoner (DeepSeek-R1) Vstup (trefa v mezipaměti): 0,14 $ za 1 milion tokenů Vstup (netrefení v mezipaměti): 0,55 $ za 1 milion tokenů Výstup: 2,19 $ za 1 milion tokenů
- Vstup (trefa v mezipaměti): 0,14 $ za 1 milion tokenů
- Vstup (chyba cache): 0,55 $ za 1 milion tokenů
- Výstup: 2,19 $ za 1 milion tokenů
- Vstup (trefa v mezipaměti): 0,07 $ za 1 milion tokenů
- Vstup (chyba cache): 0,27 $ za 1 milion tokenů
- Výstup: 1,10 $ za 1 milion tokenů
- Vstup (trefa v mezipaměti): 0,14 $ za 1 milion tokenů
- Vstup (chyba cache): 0,55 $ za 1 milion tokenů
- Výstup: 2,19 $ za 1 milion tokenů
DeepSeek vs. OpenAI: Porovnání funkcí
OpenAI i DeepSeek posouvají hranice umělé inteligence. Vzhledem k odlišným přístupům je však nejlepší porovnat, jak si vedou v přímém srovnání:
Funkce č. 1: Umělá inteligence pro uvažování a řešení problémů
Modely GPT od OpenAI vynikají v porozumění přirozenému jazyku, kreativním psaní a odpovídání na složité dotazy.
DeepSeek však volí jinou cestu – jeho model DeepSeek-R1 je navržen tak, aby problémy řešil, nikoli pouze předpovídal slova. Díky tomu je obzvláště účinný pro úkoly vyžadující strukturovanou logiku, jako je kódování, finance a rozhodování.
🏆 Vítěz: DeepSeek díky svým výkonným schopnostem uvažování.
Funkce č. 2: Porozumění přirozenému jazyku a generování obsahu
DeepSeek může být skvělý v logice, ale pokud jde o plynulé, lidské psaní a konverzaci, OpenAI stále vládne.
GPT-4o rozumí nuancím, plynule přizpůsobuje tón a pomáhá vám generovat text podobný lidskému. Ať už jde o psaní poutavých blogových příspěvků, návrh marketingových textů nebo pomoc v zákaznické podpoře, OpenAI poskytuje dokonalé výsledky, které stanovují standardy v oboru.
🏆 Vítěz: OpenAI pro svou schopnost generovat (téměř) lidský text.
Funkce č. 3: Přizpůsobení a přístupnost
OpenAI udržuje své modely za placenými bariérami, což omezuje možnosti přizpůsobení pro vývojáře.
DeepSeek je naproti tomu plně open-source, což umožňuje firmám doladit a upravit své modely podle potřeby – bez omezujících licenčních poplatků. Díky tomu je DeepSeek nejlepší volbou pro startupy, výzkumné týmy a společnosti, které chtějí vlastnit svou AI infrastrukturu, místo aby se spoléhaly na přístup k API.
🏆 Vítěz: DeepSeek, díky svému open-source modelu, který umožňuje hluboké přizpůsobení.
Funkce č. 4: AI a ekosystém na podnikové úrovni
Největší silou OpenAI nejsou jen jeho modely AI, ale také ekosystém.
Díky nástrojům připraveným pro podnikové použití, hladké integraci a rozsáhlé podpoře infrastruktury je OpenAI lepší volbou pro firmy, které hledají AI nástroje typu plug-and-play.
Od ChatGPT po DALL·E nabízí OpenAI řadu aplikací založených na umělé inteligenci s průběžnými aktualizacemi a špičkovou spolehlivostí.
🏆 Vítěz: OpenAI, díky jeho hladké integraci do ekosystému Microsoft.
DeepSeek vs. OpenAI na Redditu
Pokud jde o modely AI, málokteré místo nabízí tolik nefiltrované upřímnosti jako Reddit.
OpenAI, konkrétně ChatGPT, je dominantní silou v oblasti AI, ale DeepSeek vyvolává velký rozruch, zejména mezi vývojáři a těmi, kteří hledají cenově dostupné alternativy API.
Na základě diskusí na Redditu zde uvádíme, co říkají uživatelé.
Pro mnoho uživatelů byla práce s DeepSeek plynulá, výkonná a responzivní, zejména v oblasti kódování.
Příspěvek uživatele u/klippers v r/LocalLLaMA vyvolal bouřlivou diskusi:
Včera jsem strávil většinu času prací s DeepSeek a řešením programovacích problémů přes Open Hands (dříve známý jako Open Devin). A model je naprosto spolehlivý.
Včera jsem strávil většinu času prací s DeepSeek a řešením programovacích problémů přes Open Hands (dříve známý jako Open Devin). A model je naprosto spolehlivý.
Další fakt, který je třeba vzít v úvahu: AI může být drahá, zejména při použití API pro rozsáhlé úkoly. Ceny OpenAI mnoho lidí frustrují, zatímco cenová dostupnost DeepSeek je podle uživatelů vítaným osvěžením.
Nahrál jsem 2 dolary a provedl přes 400 požadavků. Zřejmě mi ještě zbývá 1,50 dolaru.
Nahrál jsem 2 dolary a provedl přes 400 požadavků. Zřejmě mi ještě zbývá 1,50 dolaru.
Největší výtkou je však nejednotnost. Jak poukázal jeden uživatel Redditu:
DeepSeek se někdy zasekne v smyčce, ignoruje moje pokyny a říká nesmysly. Možná byl vyladěn pro kódování a jiné benchmarky? Vypadá to, že programátoři jsou z tohoto modelu nadšení, ale pro běžné věci – zdravý rozum, uvažování atd. – se zdá být o krok za špičkovými modely.
DeepSeek se někdy zasekne v smyčce, ignoruje moje pokyny a říká nesmysly. Možná byl vyladěn pro kódování a jiné benchmarky? Vypadá to, že programátoři jsou z tohoto modelu nadšení, ale pro běžné věci – zdravý rozum, uvažování atd. – se zdá být o krok za špičkovými modely.
OpenAI je mezitím dominantní silou v odvětví AI díky svým modelům GPT, což se odráží v uživatelských zkušenostech. A tento příspěvek na Redditu to vystihuje nejlépe:
Ach ChatGPT, pojďme si vyjmenovat všechny úžasné věci, které pro mě děláš... plánování firemních akcí, brainstorming témat, shrnutí schůzek, návrhy white paperů, regulární výrazy, MBO, psaní SQL... vymýšlení, co uvařit k večeři, psaní legračních příběhů pro moje děti, a tak dále a tak dále. Nedokážu si představit, že bych tě teď neměl.
Ach ChatGPT, pojďme si vyjmenovat všechny úžasné věci, které pro mě děláš... plánování firemních akcí, brainstorming témat, shrnutí schůzek, návrhy white paperů, regulární výrazy, MBO, psaní SQL... vymýšlení, co uvařit k večeři, psaní legračních příběhů pro moje děti, a tak dále a tak dále. Nedokážu si představit, že bych tě teď neměl.
Pro programátory však modely GPT od OpenAI získaly smíšené recenze. Někteří vývojáři tvrdí, že jejich přesnost poklesla, zatímco jiní je stále upřednostňují před alternativami.
Navíc se mi zdá velmi nevhodný pro programování, i když používám něco jako Github Copilot nebo Microsoft Copilot Pro, GPT-4T se mi pro programování stále zdá horší než Claude 3 Opus nebo Claude 3. 5 Sonnet.
Navíc se mi zdá velmi nevhodný pro programování, i když používám něco jako Github Copilot nebo Microsoft Copilot Pro, GPT-4T se mi pro programování stále zdá horší než Claude 3 Opus nebo Claude 3. 5 Sonnet.
Seznamte se s ClickUp – nejlepší alternativou k OpenAI a DeepSeek
Představte si, že máte všechny své nástroje založené na umělé inteligenci – svého výzkumného asistenta, generátor obsahu, správce znalostí a optimalizátor pracovních postupů – sjednocené do jedné platformy. To je ClickUp – aplikace pro vše, co souvisí s prací.
Výhoda ClickUp č. 1: ClickUp Brain
Za prvé, namísto přepínání mezi jazykovými modely OpenAI a vyhledávacími funkcemi DeepSeek, ClickUp Brain vše zvládne na jednom místě a integruje AI přímo do vašich pracovních postupů pro automatizaci pracovních postupů AI.
A tady je skutečný rozdíl: u OpenAI nebo DeepSeek často musíte zadávat data nebo zadávat správné příkazy, abyste získali užitečné informace. ClickUp naopak již ví, kde se nachází vaše práce, a rozumí tomu, na čem pracujete!
To znamená, že získáte vysoce relevantní, kontextově specifické odpovědi přizpůsobené vašemu aktuálnímu úkolu. Už nemusíte přepínat mezi samostatnými nástroji AI a pracovními platformami – vše, co potřebujete, je na jednom místě.
ClickUp se také přímo propojuje s nástroji jako Google Drive, GitHub a Salesforce prostřednictvím více než 1000 integrací, takže nemusíte ztrácet čas ručním zadáváním dat nebo hledáním odpovědí.
📌 Příklad: Nyní může výzkumník položit ClickUp Brain složité otázky z více znalostních bází a získat strukturované odpovědi v reálném čase.
ClickUp Brain je propojená neuronová síť, která překlenuje propast mezi znalostmi, projekty a lidmi. Mezi hlavní funkce ClickUp Brain patří:
✅ Sjednocený přístup k znalostem: Propojte všechny své soubory, databáze a projektové úkoly na jednom místě. Už nemusíte přepínat mezi aplikacemi – ClickUp načítá data ze všech míst, kde pracujete.
✅ Okamžité a přesné informace: ClickUp Brain poskytuje přesné odpovědi na základě kontextu vašeho týmu – už nemusíte prohledávat vlákna nebo zastaralé dokumenty.
✅ Automatické aktualizace pokroku: Už žádné ruční vykazování. Shrnutí a zprávy založené na AI udržují váš tým v souladu s minimálním úsilím.
✅ Snadné psaní a komunikace: Potřebujete napsat návrh projektu? AI writer ClickUp se přizpůsobí vašemu stylu a zajistí konzistenci dokumentů, e-mailů a chatových zpráv.
Výhoda ClickUp č. 2: Propojené vyhledávání ClickUp
Jelikož mluvíme o úspoře času, funkce Connected Search od ClickUp optimalizuje časovou efektivitu.
DeepSeek skvěle vyhledává informace z externích zdrojů, ale nedokáže prohledávat interní nástroje a projekty vaší společnosti. OpenAI se také nativně neintegruje s vašimi pracovními aplikacemi, což znamená, že stále musíte vyhledávat informace ručně.
Propojené vyhledávání ClickUp naopak vše shromažďuje na jednom místě. Potřebujete smlouvu z Google Drive, e-mailovou konverzaci z Outlooku a prodejní zprávu ze Salesforce? Propojené vyhledávání ClickUp vše okamžitě vyhledá.
ClickUp One Up #3: Správa znalostí založená na AI
Další výhodou je, že OpenAI sice generuje nápady, ale znalostní management ClickUp zajišťuje, že tyto nápady jsou dokumentovány, spravovány a objevovány pouhým kliknutím na tlačítko.
Tradiční znalostní báze často zastarávají, což nutí týmy prohledávat více nástrojů a souborů, aby našly správné informace. Řešení Knowledge Management od ClickUp tento problém řeší propojením úkolů, dokumentů, wiki a vyhledávání založeného na AI prostřednictvím ClickUp Brain a ClickUp Connected Search do jednoho soudržného systému, který se hladce integruje do vašeho pracovního postupu.
ClickUp navíc nabízí více než 1000 předem připravených šablon wiki, díky nimž je snadné vytvářet strukturované znalostní báze pro týmy, ať už se jedná o dokumentaci k produktům, firemní politiky nebo standardní operační postupy pro klienty.
ClickUp One Up #4: ClickUp Docs a ClickUp Automations
Pak je tu psaní a komunikace. OpenAI vyžaduje, abyste generovaný obsah zkopírovali a vložili do svého pracovního prostoru, a DeepSeek vám většinou pomáhá najít relevantní články, přičemž psaní nechává na vás.
ClickUp Brain je zabudován do vašich pracovních postupů, což znamená, že můžete generovat, vylepšovat a integrovat obsah přímo do ClickUp Docs.
Takto ClickUp Docs eliminuje tření mezi psaním a provedením:
✅ Upravujte dokumenty v reálném čase společně se svým týmem
✅ Vytvářejte a přiřazujte úkoly pro zpětnou vazbu v dokumentu pomocí přiřazených komentářů.
✅ Vložte podstránky do hlavního dokumentu, abyste obsah lépe strukturovali.
Na závěr je tu ještě jedna funkce ClickUp, která je třešničkou na dortu a automatizuje všechny akce, o kterých jsme dosud mluvili – ClickUp Automations.
Na rozdíl od OpenAI, které vyžaduje ruční nastavení pracovních postupů, nebo DeepSeek, které se zaměřuje na vyhledávání informací, ClickUp Automations posouvá práci vpřed tím, že automaticky zpracovává opakující se procesy.
Není třeba hledat lepší AI, stačí být otevřený ClickUp
Když společnost DISH Network uvízla v bludném kruhu nesourodých nástrojů, ClickUp Brain zasáhl a centralizoval řízení projektů a automatizoval aktualizace. Díky okamžitému přístupu k informacím v reálném čase společnost DISH eliminovala potřebu manuálního sledování, zvýšila efektivitu o 30 % , zvládla o 10 % složitější projekty a výrazně zlepšila spolupráci mezi týmy.
Takové zvýšení produktivity zní jako něco z pracovní fantazie, ale s ClickUp je to realita.
Od správy znalostí založené na AI a automatizovaných pracovních postupů až po aktualizace postupu v reálném čase a integrované vyhledávání ve všech vašich aplikacích – ClickUp udržuje vaši práci organizovanou a aktivně ji posouvá vpřed.
Naštěstí nemusíte o lepší produktivitě jen snít. Zaregistrujte se na ClickUp zdarma ještě dnes a proměňte své sny ve skutečnost.