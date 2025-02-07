Grok vs. ChatGPT: Podrobný pohled na schopnosti AI

Umělá inteligence se stává velkou obchodní prioritou. Společnost McKinsey uvádí, že 77 % firem ji již používá nebo zkoumá.
S tolika možnostmi existuje AI nástroj pro všechno. Ale zjistit, který nástroj je pro vás nejvhodnější? To je úplně jiná story.
Grok AI a ChatGPT jsou oba populární systémy umělé inteligence s užitečnými funkcemi. Který z nich ale nejlépe vyhovuje vašim potřebám?
V tomto blogovém příspěvku se budeme zabývat jejich silnými stránkami, cenami a použitelností, abychom vám pomohli se rozhodnout.
⏰60sekundové shrnutí
- Zde je stručný přehled klíčových funkcí ChatGPT a Grok AI.
|ChatGPT je nejvhodnější pro
|Grok AI je nejvhodnější pro
|Vytváření vysoce kvalitních textových odpovědí podobných lidským
|Generování poutavých textových a obrazových výstupů
|Když potřebujete odpovědi založené na přetrénovaných datech
|Data v reálném čase prostřednictvím přístupu k internetu a integračních schopností
|Obecné odpovědi s omezenými možnostmi přizpůsobení
|Pokud potřebujete vysoce přizpůsobivý nástroj AI pro různé nástroje a potřeby odvětví
|Obecné obchodní úkoly a komunikace
|Automatizace a integrace na podnikové úrovni
- ClickUp kombinuje silné stránky obou samostatných AI chatbotů do jedné aplikace pro práci.
- S ClickUp získáte správu úkolů, spolupráci a poznatky založené na AI na jednom místě, takže již nebudete potřebovat více nástrojů. ClickUp Brain nabízí funkce založené na AI, jako jsou automatické aktualizace, poznatky v reálném čase a vytváření úkolů pomocí AI, které zefektivňují pracovní postupy.
- ClickUp se dokonce propojuje s externími aplikacemi, jako jsou Google Drive, GitHub a Salesforce, a umožňuje tak komplexní přístup k datům.
- Poskytuje přizpůsobitelné šablony a automatizované pracovní postupy přizpůsobené jakémukoli použití, což zvyšuje efektivitu a přizpůsobivost.
Co je Grok AI?
Grok AI, vyvinutý společností xAI Elona Muska, je sofistikovaný jazykový model navržený tak, aby konkuroval nejlepším AI aplikacím, jako jsou ChatGPT a Claude. Neomezuje se pouze na tvorbu kreativních textů a zvládání úkolů založených na obrázcích, ale může také pomoci při automatizaci obchodních procesů. To je multitasking!
Funkce Grok AI
Grok je navržen s ohledem na podnikové uživatele a je nyní k dispozici předplatitelům X [dříve Twitter]. Díky integraci API je velmi přizpůsobitelný a škálovatelný pro různé organizační potřeby.
Zde je přehled klíčových funkcí Grok AI.
Funkce č. 1: Automatizace obchodních procesů
Grok AI automatizuje úkoly v oblasti zákaznického servisu, správy e-mailů a tvorby obsahu. Jeho chatboty zpracovávají rutinní dotazy pomocí pokročilé analýzy dat, což týmům umožňuje soustředit se na složitější problémy a zároveň zajistit, že zákazníci dostanou včasné odpovědi.
Může také prioritizovat e-maily a návrhy odpovědí na základě vašeho preferovaného stylu. Grok AI navíc podporuje tvorbu materiálů, jako jsou marketingové texty, popisy produktů a zprávy.
Možná však budete muset věnovat nějaký čas jejímu doladění.
Funkce č. 2: Integrace podnikových systémů
Grok AI se propojuje s CRM [Salesforce, HubSpot] a ERP [SAP, Oracle] systémy, aby automatizoval procesy a zvýšil efektivitu. Integruje se také s účetním softwarem, jako je QuickBooks, a zpracovává úkoly, jako je fakturace, sledování výdajů a finanční reporting.
Funkce č. 3: Generování kódu
Grok AI se integruje s VS Code a díky své funkci podpory programování usnadňuje kódování. Použijte jej k generování úryvků kódu, ladění nebo získání vysvětlení složitých funkcí. Je to praktický způsob, jak využít AI ke zvýšení produktivity a experimentování s novými koncepty kódování v rámci rozhraní.
🧠 Zajímavost: Slovo „grok“, které znamená hluboké porozumění, pochází z fiktivního marťanského jazyka [Heinleinův sci-fi román Stranger in a Strange Land z roku 1961] – což se hodí k misi SpaceX Elona Muska, která nám má pomoci „grok“ Mars!
Ceny Grok AI
Grok AI je přístupný pouze uživatelům s placeným předplatným X, přičemž cena se odvíjí od typu předplatného:
- X Premium: Cena 8 $ za měsíc; nabízí přístup k Grok
- X Premium+: K dispozici za 16 $ měsíčně; poskytuje také přístup k Grok.
Co je ChatGPT?
ChatGPT, vyvinutý společností OpenAI, je pokročilý chatbot s umělou inteligencí, který dokáže generovat texty s ohledem na kontext a podobné lidským, pomáhat s různými úkoly a přizpůsobovat se různým případům použití. GPT [Generative Pre-trained Transformer] je základní technologie, na které je ChatGPT založen.
GPT je trénován na rozsáhlých datových sadách a využívá techniky hlubokého učení k porozumění jazykovým vzorcům a poskytování přesných a souvislých odpovědí.
Typy předplatného ChatGPT
- Bezplatná úroveň: Základní přístup k funkcím ChatGPT s omezeným použitím
- ChatGPT Plus: přístup k GPT-4 [pokročilejší funkce], rychlejší odezva a přednostní přístup během špičky
- Přístup k API: Integrace ChatGPT do aplikací a pracovních postupů, s využitím založeným na objemu volání API.
Funkce ChatGPT
ChatGPT nabízí řadu nástrojů přizpůsobených jak pro profesionální, tak pro kreativní práci. Zde je přehled některých z jeho nejvýznamnějších funkcí:
Funkce č. 1: Prediktivní analýza a prognózy
ChatGPT nejen zpracovává data, ale také analyzuje historické vzorce a trendy, aby vám nabídl prognózy, které vám pomohou činit informovanější rozhodnutí. Na základě analýzy minulých dat o prodeji, chování zákazníků nebo změnách na trhu lze předpovědět budoucí výsledky, jako je například budoucí poptávka nebo potenciální rizika.
To umožňuje firmám udržet si náskok, efektivněji přidělovat zdroje a zmírňovat rizika, než se stanou problémy.
Funkce č. 2: Plánování scénářů a vývoj strategií
ChatGPT dokáže na základě vašich vstupů simulovat různé obchodní scénáře. To pomáhá vedoucím pracovníkům a projektovým manažerům hodnotit strategie, předvídat potenciální překážky a činit informovanější rozhodnutí.
💡Tip pro profesionály: Než finálně rozhodnete o strategii, vyzkoušejte v ChatGPT různé scénáře „co by, kdyby“ a prozkoumejte možné výsledky. Můžete tak odhalit skrytá rizika nebo neočekávané příležitosti, což vám pomůže doladit plány a lépe se připravit na překvapení.
Funkce č. 3: Překlad jazyků a podpora více jazyků
Potřebujete komunikovat v jiném jazyce? ChatGPT vám pomůže přeložit text nebo s vícejazyčnými úkoly, a to vše v rámci jediného uživatelského rozhraní. Ať už píšete zprávu ve španělštině, překládáte zprávu do francouzštiny nebo se prostě učíte nové fráze, ChatGPT vám usnadní a zpřístupní přepínání mezi jazyky.
👀 Věděli jste, že... ChatGPT jednou pomohl uživateli napsat 300stránkový román za jediný den – to je ale rychlý ghostwriter!
Ceny ChatGPT
- Zdarma: Základní přístup k ChatGPT, omezené funkce, vhodné pro příležitostné uživatele
- ChatGPT Plus (20 $/měsíc): Placená verze obsahuje všechny funkce bezplatné verze a navíc nabízí rychlejší odezvu, přístup k nejnovějšímu modelu a přednostní přístup v době špičky.
- ChatGPT Enterprise [individuální ceny]: Pokročilé funkce pro firmy, včetně rozšířeného přístupu k API, individuálních integrací, vylepšených bezpečnostních opatření a cen přizpůsobených potřebám organizace.
Grok AI vs ChatGPT: Porovnání funkcí
Grok AI a ChatGPT přinášejí do konverzační AI odlišné schopnosti, s různým zaměřením na interakci s uživatelem, konverzace podobné lidským, přístup k datům a kreativní generování. Který systém AI nejlépe vyhovuje vašim potřebám?
Zde je přehled porovnávající Grok AI a ChatGPT z hlediska klíčových funkcí.
|Funkce
|Grok AI
|ChatGPT
|Generování obsahu
|Specializuje se na generování obrázků a textových odpovědí pro poutavý výstup prostřednictvím rozsáhlých jazykových modelů.
|Vyniká ve vytváření vysoce kvalitních, lidským hlasem podobných odpovědí, přičemž se zaměřuje především na zpracování přirozeného jazyka.
|Přístup k datům
|Integruje přístup k datům v reálném čase a poskytuje aktuální odpovědi.
|Omezeno na předem vycvičené údaje (podle nejnovějšího modelu) a chybí přístup k živým informacím.
|Integrace uživatelů
|Nabízí přístup k API, což je ideální pro společnosti integrující AI do větších platforem.
|Integrace pro firmy je k dispozici v rámci plánu Enterprise, ale ve srovnání s Grok AI je omezena v možnostech API.
|Přizpůsobení
|Navrženo pro přizpůsobivost různým nástrojům a potřebám odvětví
|Více zobecněné odpovědi, méně přizpůsobitelný průběh konverzace, pokud nemáte vyšší úroveň předplatného.
|Ceny
|Vyžaduje placené předplatné X s možnostmi založenými na úrovních přístupu.
|K dispozici zdarma, pokročilé funkce v rámci placených tarifů od ChatGPT Plus.
Čtěte dál a podívejte se blíže na srovnání klíčových funkcí Grok AI a ChatGPT, které vám pomůže rozhodnout, který systém je pro vaše potřeby vhodnější.
Funkce č. 1: Spolupráce v reálném čase a týmová komunikace
ChatGPT podporuje plynulou spolupráci s nástroji pro tvorbu obsahu a správu úkolů, což zajišťuje rychlé aktualizace a sladění týmů. Jeho jednoduché rozhraní pomáhá týmům soustředit se na úkoly bez rozptylování.
Grok AI však vyniká pokročilou spoluprací s aktualizacemi projektů řízenými umělou inteligencí, přiřazováním úkolů a integrací s nástroji jako Asana a Jira. To je ideální pro týmy pracující na složitých projektech, protože centralizuje komunikaci a řízení projektů.
Vítěz 🏆: Grok AI
Grok AI nabízí vynikající spolupráci pro složité pracovní postupy, zatímco ChatGPT vyniká v jednoduché komunikaci.
Funkce č. 2: Kvalita a přesnost odpovědí
ChatGPT poskytuje přesné odpovědi na základě rozsáhlých trénovacích dat, ale při delších konverzacích nebo vysoce specializovaných dotazech může mít občas potíže s udržením kontextu.
Grok AI naopak nabízí vylepšené kontextové porozumění a je speciálně vyladěn pro hloubkové, specializované znalosti, díky čemuž je vysoce efektivní pro úkoly, které vyžadují přesnost a relevanci.
Vítěz 🏆: Grok AI
Grok AI předčí ChatGPT díky specializovaným znalostem a lepšímu porozumění úkolům, které vyžadují přesnost a hluboký kontext.
Funkce č. 3: Zabezpečení dat
Přístup ChatGPT k zabezpečení dat upřednostňuje bezpečnost a přesnost uživatelů. Od nedávných aktualizací na GPT-4 investovala společnost OpenAI čas do zdokonalení jeho zabezpečení a sladění.
Výsledkem je, že GPT-4 nyní reaguje o 82 % méně na požadavky na omezený obsah a o 40 % častěji poskytuje přesné odpovědi ve srovnání s GPT-3. 5.
Naopak funkce zabezpečení dat Grok AI jsou přizpůsobeny ekosystému platformy X, kde těží z obecných bezpečnostních zásad X. X však nedávno změnilo nastavení tak, aby Grok standardně využíval příspěvky a interakce uživatelů k trénování. Uživatelé, kteří s tím nesouhlasí, se musí ručně odhlásit, což vyvolalo kontroverzi.
Vítěz 🏆: ChatGPT
Díky důrazu ChatGPT na bezpečnost dat a faktické odpovědi mohou uživatelé bez obav využívat bezpečné a spolehlivé interakce s umělou inteligencí.
Grok AI vs ChatGPT na Redditu
V probíhající debatě mezi ChatGPT a Grok AI vyjádřili uživatelé Redditu různé názory na základě svých zkušeností s oběma platformami.
Jedna poznámka vynikla:
Grok bych používal, kdyby byl zdarma, ale není, a já nepoužívám Twitter/X.
Grok bych používal, kdyby byl zdarma, ale není, a já nepoužívám Twitter/X.
Tento názor odráží běžné váhání potenciálních uživatelů, kteří se zdráhají platit za nástroj AI, zejména pokud nepoužívají X.
Jiný uživatel Redditu poukázal na zásadní rozdíly mezi těmito dvěma AI a uvedl:
Skutečný rozdíl mezi GROK a ChatGPT: Grok s vámi nezachází jako s DÍTĚTEM.
Skutečný rozdíl mezi GROK a ChatGPT: Grok s vámi nezachází jako s DÍTĚTEM.
Grok je tedy určen pro uživatele, kteří hledají přímočařejší a vyspělejší styl interakce.
Další příspěvek na Redditu poukázal na zajímavý případ použití:
Požádal jsem ji, aby mi vytvořila kód Unity3D, a zvládla to stejně dobře jako aktuální verze GPT. Poté jsem ji požádal, aby kód aktualizovala pomocí assetů, a ona prohledala internet – nejen X – a kód správně aktualizovala.
Požádal jsem ji, aby mi vytvořila kód Unity3D, a zvládla to stejně dobře jako aktuální verze GPT. Poté jsem ji požádal, aby kód aktualizovala pomocí assetů, a ona prohledala internet – nejen X – a kód správně aktualizovala.
Nyní se podívejme na nejlepší alternativy Grok AI a ChatGPT.
Seznamte se s ClickUp – nejlepší alternativou k Grok AI vs. ChatGPT
Na rozdíl od samostatných modelů AI, jako jsou ChatGPT nebo Grok AI, je ClickUp komplexní aplikací pro práci, která sdružuje vaše úkoly, znalosti a konverzace na jedné platformě. Kombinuje poznatky z vašeho pracovního prostoru založené na AI s plynulým řízením projektů, což z něj činí ideální řešení pro správu celkového přehledu i každodenních úkolů.
Toto říká Matthew Boulden, manažer správy aktiv a výkonu ve společnosti Aurecon, o používání ClickUp AI:
ClickUp zajišťuje vysokou míru přehlednosti pro členy týmu i manažery ohledně toho, z jakých výstupů se projekt skládá a jakým tempem postupuje. Využívá také AI tak, aby snížil míru administrativy potřebné pro všechny aspekty projektů.
ClickUp zajišťuje vysokou míru přehlednosti pro členy týmu i manažery ohledně toho, z jakých výstupů se projekt skládá a jakým tempem postupuje. Využívá také AI tak, aby snížil míru administrativy potřebné pro všechny aspekty projektů.
Zde je podrobnější pohled na to, co dělá ClickUp dokonalým řešením AI pro všechny vaše potřeby.
ClickUp má náskok #1: ClickUp Brain
Funkce umělé inteligence ClickUp Brain, která rozpoznává kontext, překlenuje propast mezi vašimi nástroji, úkoly a týmy, což z ní činí nezbytnou pomůcku pro specialisty na umělou inteligenci, projektové manažery a vedoucí pracovníky.
Toto vám nabízí Brain:
- Sjednocený přístup k znalostem: Propojte externí aplikace, jako jsou Google Drive, GitHub, Figma a Salesforce, a získejte přístup ke všem svým souborům a datovým zdrojům na jednom místě. Už nemusíte přepínat mezi platformami.
- Okamžité odpovědi v pracovním kontextu: Získejte přesné informace v reálném čase o svých úkolech, dokumentech a členech týmu, aniž byste se museli ptát ostatních. ClickUp Brain konsoliduje informace, čímž šetří čas a úsilí.
- Automatické aktualizace a zprávy: Eliminujte ruční vykazování díky aktualizacím pokroku a zprávám o stavu úkolů, projektů a aktivit týmu generovaným umělou inteligencí. Zůstaňte informováni, aniž byste hnuli prstem.
- AI CatchUp: Okamžitě se seznamte s důležitými tématy a akčními položkami diskutovanými v ClickUp Chat, abyste se mohli zapojit do jakékoli diskuse s plným kontextem.
- Vytváření úkolů AI: Automaticky vytvářejte, přiřazujte a propojujte akční položky z vašich konverzací v Chatu, aby vaše pracovní postupy byly co nejjednodušší.
- Vlastní šablony během několika sekund: Vytvářejte šablony připravené k použití pro úkoly, dokumenty a projekty přizpůsobené jakémukoli použití.
- Rychlé odpovědi AI: Odpovídejte na zprávy bez námahy – stačí zadat zkratku a AI za vás vytvoří perfektní zprávu v tom správném tónu.
ClickUp má výhodu č. 2: ClickUp Docs
ClickUp Docs přináší nový pohled na správu dokumentů díky výkonným funkcím, které integrují AI a společnou úpravu, a předčí tak samostatné nástroje jako ChatGPT nebo Grok AI.
Tady je důvod, proč vyniká:
- Dynamické vytváření dokumentů: Vytvářejte dokumenty ClickUp Docs a wiki přizpůsobené jakémukoli pracovnímu postupu pomocí vnořených stránek, šablon a pokročilých možností stylizace. Ideální pro roadmapy, znalostní báze nebo týmové wiki.
- Integrace pracovních postupů: Propojte ClickUp Docs přímo s úkoly a projekty. Aktualizujte pracovní postupy, měňte stavy a přiřazujte úkoly – to vše bez opuštění Doc.
- Spolupráce v reálném čase: Spolupracujte se svým týmem na brainstormingu, úpravách a finalizaci dokumentů bez konfliktů verzí.
- Přizpůsobitelné detaily: Stylizujte dokumenty ClickUp pomocí jedinečných fontů, mezer, ikon a obrázků na obálce, aby byly vizuálně atraktivní a přehledné.
- Ochrana soukromí a kontrola sdílení: Spravujte oprávnění pomocí bezpečných možností sdílení pro týmy, hosty nebo veřejný přístup.
- Archivujte s důvěrou: Archivujte dokumenty a v případě potřeby je snadno vyhledávejte. Jednotlivé stránky lze také archivovat nebo obnovit podle potřeby.
Nástroje AI ClickUp vám mohou dále pomoci při generování nápadů na obsah, optimalizaci jazyka a dokonce i formátování dokumentů.
ClickUp’s One Up #3: Sada nástrojů pro řízení projektů
Optimalizujte své zkušenosti s řízením projektů pomocí platformy ClickUp pro řízení projektů. ClickUp využívá umělou inteligenci k vylepšení každé fáze řízení projektu, od plánování po realizaci a monitorování. Nabízí také širokou škálu automatizovaných pracovních postupů, které tento proces dále zjednodušují.
📮ClickUp Insight: 92 % znalostních pracovníků riskuje ztrátu důležitých rozhodnutí roztroušených v chatu, e-mailech a tabulkách. Bez jednotného systému pro zaznamenávání a sledování rozhodnutí se důležité obchodní informace ztrácejí v digitálním šumu.
Díky funkcím správy úkolů v ClickUp se o to už nikdy nebudete muset starat. Vytvářejte úkoly z chatu, komentářů k úkolům, dokumentů a e-mailů jediným kliknutím!
Takto vám to pomůže:
- Spolupracujte se všemi zúčastněnými stranami pomocí ClickUp Docs a nastíňte vizi projektu.
- ClickUp Automations se postará o opakující se úkoly, jako jsou změny stavu, předávání projektů a schvalování, což týmům umožňuje soustředit se na práci s vysokým dopadem.
- Získejte úplný přehled o detailech projektu díky více než 15 přizpůsobitelným zobrazením v Clickupu, včetně tabulkového zobrazení, seznamového zobrazení, Ganttových diagramů, Kanban tabulek a dalších.
- Sledujte průběh projektu a KPI v reálném čase pomocí přizpůsobitelných dashboardů ClickUp.
ClickUp má navrch #4: ClickUp Chat
ClickUp Chat kombinuje komunikaci a správu úkolů na jedné platformě, čímž zjednodušuje spolupráci v týmech pracujících na dálku.
Zde je přehled toho, co s nimi můžete dělat:
- Zkontrolujte priority svých kolegů a naplánujte schůzky přímo v Chatu.
- Využijte AI k získání okamžitých odpovědí, dohnání zmeškaných zpráv, vytváření úkolů z chatů a vyhledávání souvisejících úkolů nebo dokumentů v reálném čase.
- Propojte chaty se seznamy, složkami a prostory v ClickUp a spravujte projekty a aktualizace plynule z rozhraní chatu.
- Nastavte chaty jako veřejné nebo soukromé, s možnostmi řízení přístupu a ochrany soukromí.
- Připněte důležité chaty pro rychlou referenci a přidejte popisky nebo záhlaví, abyste zachovali kontext.
- Rychle vyhledávejte konverzace nebo informace v rámci chatů i napříč nimi.
Změňte svůj pohled na AI s ClickUp
Zdaleka největším nebezpečím umělé inteligence je, že lidé příliš brzy dospějí k závěru, že ji rozumí.
Zdaleka největším nebezpečím umělé inteligence je, že lidé příliš brzy dospějí k závěru, že ji rozumějí.
Zdůrazňuje, že uživatelé by měli kriticky hodnotit vybrané nástroje, místo aby předpokládali, že zcela rozumí jejich funkcím a omezením.
Nástroje jako Grok AI mají své místo na trhu a ChatGPT vyniká svou univerzálností, ale ClickUp jde ještě dál. Díky kombinaci správy úkolů, spolupráce a funkcí založených na umělé inteligenci, jako je ClickUp Chat a přizpůsobitelné pracovní postupy, v jednom nástroji ClickUp zvyšuje vaši produktivitu jako žádný jiný. Je to skutečně aplikace, která vám pomůže zvládnout více práce bez námahy.