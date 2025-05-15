10 nejlepších alternativ Adobe Firefly pro kreativní profesionály v roce 2025

Pamatujete si, kdy k vytváření působivých digitálních obrázků byly zapotřebí hluboké technické znalosti, drahý software a hodiny pečlivé práce? Tradiční CGI sice oživila fantastické světy ve filmech jako Star Wars a Jurassic Park, ale její složitost omezovala přístup k ní.
Dnes generativní umělá inteligence (AI) demokratizovala tvorbu obrázků a dala výkonné nástroje do rukou tvůrců po celém světě.
Adobe Firefly je oblíbený nástroj pro generování obrázků z textu, ale není to vaše jediná možnost. Pokud hledáte alternativu k Adobe Firefly, v tomto seznamu najdete 10 výkonných nástrojů AI s jedinečnými funkcemi a kreativními pracovními postupy, které vyhovují různým potřebám. 🎨
🔍 Věděli jste? Počítače jsme k vytváření obrázků začali používat již v 70. letech minulého století.
Stručný přehled: Nejlepší alternativy k Adobe Firefly
Zde je stručný přehled 10 nejlepších alternativ k Adobe Firefly:
|Nástroj
|Nejlepší pro
|Nejlepší funkce
|Ceny
|ClickUp
|Tvorba obsahu a správa projektů založená na umělé inteligenci Velikost týmu: Ideální pro jednotlivce, středně velké týmy a velké podniky, které chtějí do svého pracovního postupu přidat rychlá řešení v oblasti designu.
|Přizpůsobené zobrazení pro řízení lidských zdrojů, informace o výkonu založené na umělé inteligenci, plynulá správa úkolů a spolupráce, nábor, zaškolování a šablony pro hodnocení výkonu.
|Navždy zdarma; možnost přizpůsobení pro podniky
|MidJourney
|Generování vysoce kvalitních obrázků Velikost týmu: Ideální pro malé týmy bez specializovaných grafických designérů
|Vytváření detailních, fotorealistických nebo stylizovaných obrázků na základě textových podnětů
|Cena začíná na 10 $/měsíc
|DALL·E 3
|Podrobné generování textu do obrázků Velikost týmu: Ideální pro týmy bez specializovaných grafických designérů
|Generování kreativních vizuálů z popisného textu, zejména pro marketing a reklamu
|Cena začíná na 20 $/měsíc (prostřednictvím ChatGPT Plus)
|Stable Diffusion
|Generování obrázků pomocí umělé inteligence s otevřeným zdrojovým kódem Velikost týmu: Vlastní trénování modelů a pokročilé vytváření obrázků na základě zadání
|Přizpůsobitelná generativní tvorba umění pomocí umělé inteligence, open-source, možnost trénovat vlastní modely
|Cena od 7 $/měsíc (k dispozici je bezplatná zkušební verze)
|Runway Gen-2
|Generování videí a obrázkůVelikost týmu: Generování krátkých videoklipů a obrázků pomocí textových podnětů s integrovanou editací
|Generování obrázků a videí, převod textu na obrázek, převod obrázku na video a pokročilé funkce pro úpravu videa.
|Zdarma; od 15 $/měsíc na uživatele
|Canva
|Snadný grafický design vhodný pro začátečníky Velikost týmu: Ideální pro střední a velké podniky; pro plné využití vyžaduje určité znalosti v oblasti designu
|Tvorba návrhů pomocí šablon a vizuálů generovaných umělou inteligencí pro neprofesionální designéry
|Bezplatný tarif; od 12,99 $/měsíc na uživatele
|DreamStudio
|Přizpůsobitelná generativní tvorba umění pomocí umělé inteligence Velikost týmu: Vytváření obrázků ve vysokém rozlišení s možností ovládání proměnných a stylu
|Generování obrázků s přizpůsobitelnými aspekty, retušování/vyplňování a umění generované umělou inteligencí ve vysokém rozlišení.
|Bezplatná zkušební verze (100 kreditů); cena začíná na 10 USD/měsíc za 1000 kreditů
|Leonardo AI
|Složité modely a návrhy AI Velikost týmu: Tvorba herních assetů, koncepčního umění a stylizovaných ilustrací s okamžitou kontrolou
|Generování obrázků v reálném čase, upscaling a různé umělecké styly; možnosti přizpůsobení obrázků
|Cena začíná na 12 $/měsíc
|Craiyon
|Rychlé a bezplatné generování obrázků pomocí umělé inteligence Velikost týmu: Rychlé a bezplatné generování základních obrázků pomocí umělé inteligence pro experimentování nebo tvorbu nápadů
|Rychlé generování základních obrázků z textových podnětů, ideální pro rychlé brainstorming a tvorbu nápadů.
|Cena začíná na 12 $/měsíc
|Piktochart
|Vizuálně přitažlivé infografiky a prezentace Velikost týmu: Návrh infografik, zpráv a prezentací pomocí rozhraní typu drag-and-drop
|Vytváření infografik, prezentací a zpráv; integruje funkce poháněné umělou inteligencí pro design
|Bezplatný tarif; od 29 $/měsíc na uživatele
Co byste měli hledat v alternativě k Adobe Firefly?
Při výběru alternativy k Adobe Firefly je důležité upřednostnit funkce, které odpovídají vašim kreativním potřebám.
Ať už vytváříte vysoce kvalitní obrázky pomocí umělé inteligence nebo zefektivňujete svůj grafický design, generátor umění založený na umělé inteligenci by měl splňovat následující kritéria:
- Realistické generování obrázků: Nástroj by měl na základě textových podnětů vytvářet ostré a detailní vizuály v široké škále stylů.
- Vhodné pro začátečníky: Přehledné a intuitivní rozhraní vám pomůže rychle se zorientovat, i když nejste designér ani vývojář.
- Kreativní kontrola: Vyhledejte možnosti rychlého ladění, úpravy stylu a vylepšení kvality, abyste mohli výsledek upravit přesně podle svých představ.
- Podporující komunita: Aktivní fóra, návody a rychlá podpora mohou mít velký význam, když narazíte na kreativní nebo technickou překážku.
- Cenově dostupné plány: Porovnejte limity využití, cenové úrovně a to, zda nástroj vyhovuje vašemu pracovnímu postupu – zejména pokud tvoříte ve velkém měřítku.
- Integrace do pracovního postupu: Nejlepší nástroje fungují s tím, co již používáte – například s projektovými manažery nebo cloudovými disky –, takže nemusíte neustále přepínat mezi záložkami.
💡 Tip pro profesionály: Při používání umělé inteligence pro grafický design začněte s jasnou vizí a podrobnými pokyny. Popište barvy, styly a nálady, které chcete zahrnout, abyste mohli generativní umělou inteligenci využít na maximum.
10 nejlepších alternativ k Adobe Firefly
Nyní, když víte, co hledat, pojďme prozkoumat 10 nejlepších alternativ k Adobe Firefly v roce 2025. Každý generátor umění založený na umělé inteligenci je hodnocen na základě svých funkcí, ceny a vhodnosti pro kreativní potřeby.
1. ClickUp (nejlepší pro tvorbu obsahu a správu projektů založených na umělé inteligenci)
ClickUp vyniká jako účinná alternativa k Adobe Firefly, protože využívá umělou inteligenci mnoha způsoby, které přesahují generativní AI pro tvorbu obrázků a videí.
Tento komplexní nástroj je centrem pro kreativní profesionály, kteří chtějí vylepšit své pracovní postupy pomocí funkcí založených na umělé inteligenci.
Na rozdíl od Firefly, který se zaměřuje výhradně na generování obrázků, ClickUp podporuje celý tvůrčí proces – od brainstormingu a psaní scénáře až po realizaci a dodání. Spojuje výkonné funkce umělé inteligence s intuitivním řízením úkolů, aby zvýšil produktivitu a zachoval tvůrčí kontrolu.
ClickUp Whiteboards: Nyní s generováním obrázků pomocí umělé inteligence
ClickUp Whiteboards jde nad rámec vizuálního brainstormingu – díky integrované funkci generování obrázků pomocí umělé inteligence vám umožňuje okamžitě proměnit nápady ve vizuální podoby. Můžete zadat příkaz přímo na Whiteboard a sledovat, jak ClickUp během několika sekund vygeneruje obrázek. Nejsou potřeba žádné další nástroje ani záložky.
Jak to pomůže vašemu týmu: Ať už mapujete toky uživatelů, vytváříte návrhy konceptů nebo jen vkládáte vizuální prvky během brainstormingu týmu, Whiteboards uchovává vše na jednom místě. Můžete kreslit spojení, přiřazovat úkoly z lepících poznámek a nyní také vkládat obrázky generované umělou inteligencí, abyste své nápady přivedli k životu.
ClickUp vám také pomáhá v kreativním procesu, díky čemuž je brainstorming plynulejší a více založený na spolupráci, od prvního brainstormingu až po finální realizaci.
Podpora textu a obsahu založená na umělé inteligenci s ClickUp Brain
Pokud však hledáte něco podrobnějšího, ClickUp vám s tím také může pomoci! Zde je ukázkový pracovní postup, jak můžete pomocí ClickUp AI vytvořit podrobný podnět a poté jej použít k vytvoření vlastního obrázku.
Krok 1: Vygenerujte výzvu k vytvoření obrázku pomocí umělé inteligence.
Krok 2: Poté, co jsme stejný příkaz vyzkoušeli v Brain, vznikl tento obrázek. Nebylo to snadné?
ClickUp Brain neslouží jen k psaní a shrnování – je to váš všestranný AI asistent pro brainstorming, generování obrázků a automatizaci pracovních postupů. Ať už vytváříte obsah, spravujete projekty nebo vizualizujete nápady, ClickUp Brain vám umožní:
- Brainstormujte nápady pro kampaně nebo koncepty projektů s pomocí návrhů založených na umělé inteligenci, které podnítí vaši kreativitu a pomohou vám strukturovat vaše plány.
- Vytvářejte podrobné kreativní briefy, marketingové texty, příspěvky na sociální sítě nebo návrhy scénářů videí, abyste mohli své nápady přivést k životu.
- Vytvářejte efektivní AI obrazové podněty a vytvářejte ohromující AI generované obrázky pro prezentace, marketingové materiály nebo vizuální vyprávění příběhů. Například můžete generovat vlastní obrázky pro vizualizaci konceptu produktu nebo ilustraci nápadu kampaně.
- Okamžitě shrňte dlouhé dokumenty, výzkumy nebo vlákna zpětné vazby, ušetřete čas a zajistěte srozumitelnost.
- Automatizujte vytváření úkolů na základě svých plánů a plynule proměňujte nápady v praktické pracovní postupy.
📮ClickUp Insight: 11 % našich respondentů využívá AI především pro brainstorming a tvorbu nápadů. Ale co se stane s těmito brilantními nápady poté? Právě v tomto případě potřebujete tabuli poháněnou umělou inteligencí, jako je ClickUp Whiteboards, která vám pomůže okamžitě proměnit nápady z brainstormingu v úkoly. A pokud nedokážete koncept zcela vysvětlit, jednoduše požádejte generátor obrázků AI , aby vytvořil vizuál na základě vašeho zadání. Je to aplikace pro práci, která vám umožní rychleji vymýšlet, vizualizovat a realizovat!
Strukturované řízení projektů a úkolů s ClickUp Tasks
Organizujte složité kreativní projekty s přesností a přiřazujte smysluplné úkoly. Rozdělte výstupy na dílčí úkoly, přiřaďte vlastníky, nastavte závislosti, stanovte termíny pomocí dat zahájení a splnění a sledujte pokrok prostřednictvím přizpůsobitelných fází (např. briefing, koncepce, návrh, revize a finální verze). Vizualizujte pracovní postupy pomocí zobrazení seznamu, tabule, kalendáře nebo časové osy.
Centralizovaná spolupráce a zpětná vazba
ClickUp eliminuje roztříštěnou zpětnou vazbu v e-mailech a chatech.
- Používejte komentáře přímo v úkolech, dokumentech nebo prvcích tabule. Přiřazujte komentáře jako akční položky.
- Využijte funkci Proofing k vkládání konkrétních poznámek přímo do nahraných obrázků nebo souborů PDF.
- Udržujte plynulou komunikaci díky integrovanému ClickUp Chat
Nejlepší funkce ClickUp
- Vizualizujte a rozvíjejte kreativní nápady na tabulkách ClickUp Whiteboards – vložte obrázky generované umělou inteligencí, načrtněte koncepty a propojte vše s úkoly.
- Použijte ClickUp Brain pro různé kreativní požadavky, od generování návrhů textů pro příspěvky na sociálních médiích, marketingových textů, návrhů e-mailů a dalších.
- Organizujte kreativní projekty pomocí ClickUp Tasks, který vám umožní sledovat podrobné časové osy, kontrolní seznamy a pracovní postupy.
- Vytvářejte pracovní postupy a automatizujte procesy v ClickUp Automations, které odpovídají vašemu tvůrčímu procesu, od generování nápadů až po finální výstup.
- Spolupracujte v reálném čase pomocí funkcí, jako jsou komentáře, zmínky a oznámení, pomocí ClickUp Chat.
- Získejte přístup k různým šablonám navrženým speciálně pro kreativní týmy, včetně grafického designu, videoprodukce a plánování obsahu.
- Ukládejte, sdílejte a spolupracujte na designových souborech v ClickUp Docs s integrovanou správou souborů, která zajistí, že každá verze vaší kreativní práce bude snadno přístupná.
Omezení ClickUp
- Novým uživatelům může chvíli trvat, než si zvyknou na rozsáhlé funkce ClickUp.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
Nevěřte jen nám! Zde je několik názorů uživatelů na ClickUp:
ClickUp je komplexní nástroj pro správu projektů, který na jednom místě nabízí všechny funkce potřebné pro celý proces vývoje produktu. Integrace s jinými platformami usnadňuje migraci z jiných platforem a funkce umělé inteligence dokáže shrnout a vygenerovat popis úkolu, což vývojářům pomáhá lépe porozumět danému úkolu.
ClickUp je komplexní nástroj pro správu projektů, který na jednom místě nabízí všechny funkce potřebné pro celý proces vývoje produktu. Integrace s jinými platformami usnadňuje migraci z jiných platforem a funkce umělé inteligence dokáže shrnout a vygenerovat popis úkolu, což vývojářům pomáhá lépe porozumět danému úkolu.
💡 Tip pro profesionály: Urychlete svůj tvůrčí proces pomocí nástěnky nápadů, kde můžete brainstormovat nové nápady, sledovat jejich realizaci a pochopit, jak zapadají do vašeho celkového procesu.
2. MidJourney (nejlepší pro vytváření vysoce kvalitních obrázků)
Midjourney je renomovaný generátor umění založený na umělé inteligenci s výjimečnou schopností vytvářet ohromující a nápadité obrázky. Vyniká v produkci fotorealistických obrazů, složitých detailů a různých uměleckých stylů.
Funguje prostřednictvím serveru Discord, kde uživatelé zadávají textové pokyny MidJourney, které vedou AI při generování obrázků.
Můžete trénovat vlastní modely, prozkoumávat kreativní variace a komunikovat s umělou inteligencí v dynamickém kolaborativním prostoru, který podněcuje vaši představivost.
Nejlepší funkce MidJourney
- Vytvářejte úžasné, hyperrealistické obrázky na základě textových podnětů, které jsou ideální pro náročné kreativní projekty.
- Přizpůsobte vizuální styl generovaných obrázků tak, aby vyhovoval vašim kreativním potřebám, od hyperrealistického po abstraktní nebo stylizované umění.
- Sdílejte své obrázky a nechte se inspirovat živou komunitou tvůrců, s nimiž můžete sdílet podněty a zpětnou vazbu.
Omezení MidJourney
- Na rozdíl od jiných generativních webových aplikací s umělou inteligencí MidJourney nepodporuje integrované funkce pro následné zpracování.
- Přesné ovládání drobných detailů může být náročné, zejména u složitých návrhů.
- Spoléhání se na příkazy Discord může být pro některé uživatele neintuitivní.
Ceny MidJourney
- Základní: 10 $/měsíc
- Standard: 30 $/měsíc
- Pro: 60 $/měsíc
- Mega: 120 $/měsíc
Hodnocení a recenze MidJourney
- G2: 4,4/5 (více než 80 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
🧠 Zajímavost: Umění generované umělou inteligencí nedávno zvítězilo v prestižní umělecké soutěži. V roce 2022 získalo umělecké dílo vytvořené pomocí Midjourney první místo v kategorii digitálního umění v soutěži výtvarného umění Colorado State Fair.
3. DALL-E 3 (nejlepší pro detailní generování obrázků z textu)
DALL-E 3, vyvinutý společností OpenAI (tvůrci ChatGPT), je jedním z nejsofistikovanějších generátorů obrázků založených na umělé inteligenci. DALL-E 3, známý svou vylepšenou kreativitou a schopností generovat obrázky z textových popisů, se stal nepostradatelným nástrojem pro tvůrce, marketéry a umělce.
Algoritmy hlubokého učení této platformy rozumí složitým detailům z podnětů a převádějí je do úžasných obrázků. Jsou obzvláště silné v generování obrázků s přesným vykreslením konkrétních textových prvků. Platforma je integrována s ChatGPT pro konverzační podněty, což ji činí ideální pro použití v mnoha oblastech, od sociálních médií po reklamní kampaně.
3 nejlepší funkce DALL-E
- Vytvářejte detailní a realistické obrázky na základě textových podnětů, což je ideální pro kreativní práci na vysoké úrovni.
- Proměňte jakýkoli popisný text v působivý obrázek nebo video a využijte rychlý a intuitivní kreativní pracovní postup.
- Kombinujte různé předměty a koncepty do jednoho soudržného obrázku, který vám umožní neomezené kreativní zkoumání.
- Upravte umělecký styl generovaných vizuálů tak, aby odpovídal konkrétním kreativním preferencím, od fotorealismu po malířské textury.
Omezení DALL-E 3
- Vygenerované obrázky nemusí vždy splňovat požadované standardy kvality.
- Uživatelé mohou považovat možnosti přizpůsobení za poněkud omezené ve srovnání s Photoshopem nebo Adobe Firefly.
- Přístup obvykle vyžaduje předplatné (ChatGPT Plus/Team nebo služby Microsoft).
Ceny DALL-E 3
- Nabízeno jako doplněk k ChatGPT pro získání generativních obrázků a videí pomocí umělé inteligence.
Hodnocení a recenze DALL-E 3
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
4. Stable Diffusion (nejlepší pro generování obrázků pomocí open-source AI)
Stable Diffusion je open-source generativní AI navržená k vytváření obrázků v prémiové kvalitě na základě textových podnětů.
Tato platforma nabízí flexibilitu díky plné přizpůsobitelnosti a dostupnosti pro kohokoli, což z ní činí ideální nástroj pro vývojáře a kreativní profesionály.
Nabízí detailní kontrolu nad parametry generování (kroky, měřítko vedení, semena) a umožňuje trénovat vlastní modely (LoRA) na konkrétní témata nebo styly. Rozsáhlá komunita poskytuje předem trénované modely a nástroje (jako Automatic1111 nebo webová rozhraní ComfyUI).
Nejlepší funkce Stable Diffusion
- Získejte nákladově efektivní řešení pro přizpůsobení a integraci s dalšími kreativními procesy pomocí jeho open-source platformy.
- Přizpůsobte a vycvičte model umělé inteligence tak, aby vytvářel jedinečné výstupy, které dokonale ladí s konkrétními kreativními styly.
- Spusťte model na osobním hardwaru, čímž snížíte závislost na cloudových službách a poskytnete uživatelům plnou kontrolu nad jejich prací.
- Vytvářejte realistické obrázky s působivými detaily, které se hodí pro celou řadu profesionálních kreativních projektů.
Omezení Stable Diffusion
- Nastavení a spuštění aplikace v lokálním prostředí může být náročné a vyžaduje určité technické znalosti.
- Kvalita výstupu závisí do značné míry na konkrétním modelu, pokynech a použitých nastaveních.
Ceny Stable Diffusion
Stability AI Platform: 0,01 $ za obrázek (1 kredit) — platíte podle skutečného využití
Služby třetích stran
- Stable Diffusion API Základní: 27 $/měsíc za ~13 000 obrázků Standardní: 47 $/měsíc za ~40 000 obrázků Prémiové: 147 $/měsíc za velký objem + úpravy videa/obrázků
- Základní: 27 $/měsíc za ~13 000 obrázků
- Standard: 47 $/měsíc za ~40 000 obrázků
- Premium: 147 $/měsíc za vysoký objem + úpravy videa/obrázků
- Wheelhouse Pro: 7 $/měsíc Max: 14 $/měsíc
- Pro: 7 $/měsíc
- Max: 14 $/měsíc
- Amazon Bedrock 0,04–0,14 USD za obrázek, v závislosti na nastavení modelu
- 0,04–0,14 USD za obrázek, v závislosti na nastavení modelu
- Základní: 27 $/měsíc za ~13 000 obrázků
- Standard: 47 $/měsíc za ~40 000 obrázků
- Premium: 147 $/měsíc za vysoký objem + úpravy videa/obrázků
- Výhoda: 7 $/měsíc
- Max: 14 $/měsíc
- 0,04–0,14 USD za obrázek, v závislosti na nastavení modelu
Hodnocení a recenze Stable Diffusion
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
➡️ Další informace: Řízení designových projektů: Komplexní průvodce pro designové týmy
5. Runway Gen-2 (nejlepší pro generování videa a obrázků)
Runway je kreativní sada zaměřená na generování a úpravy videa pomocí umělé inteligence. Její model Gen-2 se řadí na špičku v oblasti technologií převodu textu na video a obrázku na video. Obsahuje také nástroje pro generování a úpravy obrázků.
Generuje krátké videoklipy na základě textových podnětů nebo animací existujících obrázků. Nabízí funkce úpravy videa pomocí umělé inteligence, jako je odstranění objektů, zpomalené záběry, nahrazení pozadí („zelené plátno“) a přenos stylu. Zahrnuje také generování obrázků z textu.
Nejlepší funkce Runway Gen-2
- Vytvářejte a upravujte videa přímo z textových podnětů nebo existujících záběrů, což tvůrcům videí nabízí bezprecedentní flexibilitu.
- Sdílejte projekty s členy týmu v reálném čase, což usnadňuje spolupráci na kreativních projektech a získávání okamžité zpětné vazby.
- Pomocí funkcí umělé inteligence můžete přidávat vizuální a textové efekty, vylepšovat kvalitu videa nebo dokonce generovat zcela nové vizuální prvky na základě vašich vstupů.
Omezení Runway Gen-2
- Jako relativně nová platforma má Runway Gen-2 určitá omezení, pokud jde o sadu funkcí a celkovou stabilitu.
- Runway funguje na základě předplatného, což nemusí být vhodné pro všechny rozpočty.
- Generování obrázků, které se zaměřuje především na video, může být méně pokročilé než specializované nástroje.
Ceny Runway Gen-2
- Základní: Zdarma
- Standard: 15 $/měsíc na uživatele
- Pro: 53 $/měsíc na uživatele
- Neomezený: 95 $/měsíc na uživatele (bez kreditů)
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Runway Gen-2
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
6. Canva (nejlepší pro snadný grafický design vhodný pro začátečníky)
Canva je jedním z nejpopulárnějších nástrojů pro návrh uživatelského rozhraní, který hojně využívají profesionálové i začátečníci. Díky uživatelsky přívětivému rozhraní a rozsáhlé knihovně šablon je vynikajícím nástrojem pro rychlé vytváření vysoce kvalitních návrhů bez nutnosti dlouhého učení.
Nabízí jednoduché generování obrázků z textu v editoru Canva. Generátor obrázků založený na umělé inteligenci se hladce integruje do stávajících funkcí platformy, což uživatelům umožňuje snadno začlenit obrázky generované umělou inteligencí do svých návrhů. Díky tomu je oblíbenou volbou pro marketéry, správce sociálních médií a kreativní týmy, které již platformu používají.
Nejlepší funkce Canva
- Pomocí nástrojů AI od Canva můžete automaticky upravovat návrhy, měnit velikost obrázků nebo generovat vizuální prvky, díky čemuž bude návrh rychlejší a efektivnější.
- Získejte přístup k tisícům přizpůsobitelných šablon pro každý typ projektu, od prezentací po příspěvky na sociálních sítích.
- Sdílejte a spolupracujte na návrzích v reálném čase pomocí webové nebo mobilní aplikace, která usnadňuje spolupráci týmů.
- Stahujte své návrhy v různých formátech jediným kliknutím a zajistěte si tak bezproblémové publikování a sdílení.
Omezení Canva
- Pokročilé generativní funkce umělé inteligence jsou k dispozici až po upgrade na placené tarify.
- Snadné použití a snadno dostupné šablony mohou někdy vést k nedostatku originality.
- Pro dosažení nejlepších výsledků je nutné předplatné Canva Pro.
Ceny Canva
- Canva zdarma
- Canva Pro: 15 $/měsíc na osobu
- Canva Teams: 10 $/měsíc na osobu (minimálně tři osoby)
- Canva Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Canva
- G2: 4,7/5 (více než 4 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 12 000 recenzí)
Canva zjednodušuje grafický design a zpřístupňuje ho všem, přičemž některé jeho funkce jsou podobné generátoru obrázků založenému na umělé inteligenci. Jedna uživatelka to zmiňuje ve své recenzi:
Kouzlo pokračuje s Canva… Opravdu, v uplynulém roce se neustále vylepšovala, vyvíjela a posouvala snadnost použití na další úroveň! Nyní se stala „podnikem“, kde je k dispozici jakýkoli materiál nebo potřeba, kterou si dokážete představit a která vyžaduje kreativitu a profesionální vzhled v nejkratším možném čase, a je připravena k použití!
Kouzlo pokračuje s Canva… Opravdu, v uplynulém roce se neustále vylepšovala, vyvíjela a posouvala snadnost použití na další úroveň! Nyní se stala „podnikem“, kde je k dispozici jakýkoli materiál nebo potřeba, kterou si dokážete představit a která vyžaduje kreativitu a profesionální vzhled v nejkratším možném čase, a je připravena k použití!
7. DreamStudio (nejlepší pro přizpůsobitelnou tvorbu generativního umění pomocí umělé inteligence)
DreamStudio, poháněné technologií Stable Diffusion, je oficiální webové rozhraní vyvinuté společností Stability AI. Jedná se o prémiový nástroj určený pro profesionály, kteří potřebují rychlé výsledky s využitím generativního výstupu obrazu AI v nejvyšší kvalitě.
Tento generativní nástroj AI nabízí snadné použití díky výkonným modelům AI, které produkují vysoce kvalitní, realistické obrázky. Poskytuje ovládací prvky pro poměr stran, přednastavené styly, negativní výzvy a počet obrázků. Zahrnuje také funkce jako převod obrázku na obrázek a základní úpravy/retušování.
Je ideální pro tvůrce, kteří chtějí prozkoumat generativní funkce vyplňování a úprav, které jim umožňují měnit styl obrázků na základě přednastavených modelů.
Nejlepší funkce DreamStudio
- Vytvářejte vysoce kvalitní, realistické obrázky z jednoduchých textových podnětů pomocí technologie Stable Diffusion AI.
- Upravujte a dolaďte své výtvory a proveďte detailní úpravy a vylepšení generovaných obrázků.
- Vytvářejte více obrázků najednou a zvyšte tak efektivitu při práci na rozsáhlejších projektech nebo designových úkolech.
- Přizpůsobte vygenerované umělecké dílo úpravou nastavení modelu a použitím různých podnětů k vytvoření rozmanitých uměleckých stylů.
Omezení DreamStudio
- Náklady na kredity a limity použití mohou být pro nové uživatele matoucí.
- Generování obrázků pomocí umělé inteligence může vyžadovat značný výpočetní výkon.
Ceny DreamStudio
- Bezplatná zkušební verze: 100 kreditů na začátek generování obrázků bez počátečních nákladů
- Platba podle skutečného využití: Ceny jsou založeny na využití kreditů, přičemž další kredity začínají na 10 USD/měsíc za 1000 kreditů.
Hodnocení a recenze DreamStudio
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Podívejte se, co říká uživatel G2 o DreamStudiu a jeho přesných výstupech:
Dreamstudio nabízí snadný způsob zadávání textových pokynů a generuje nejpřesnější obrázky. Výsledky dodává velmi rychle. Implementace a integrace tohoto nástroje je mnohem snazší než u jeho hlavních konkurentů.
Dreamstudio nabízí snadný způsob zadávání textových pokynů a generuje nejpřesnější obrázky. Výsledky dodává velmi rychle. Implementace a integrace tohoto nástroje je mnohem snazší než u jeho hlavních konkurentů.
💡 Tip pro profesionály: Buďte vždy o krok napřed před trendy v grafickém designu a využijte nástroje umělé inteligence k experimentování s novými styly a estetickými prvky ještě předtím, než se stanou mainstreamovými. Využijte umělou inteligenci k použití různých barevných palet, typografií a vizuálních efektů, abyste se odlišili od ostatních.
8. Leonardo AI (nejlepší pro složité modely a návrhy založené na umělé inteligenci)
Leonardo AI je generativní platforma umělé inteligence, která vytváří vysoce kvalitní obsah, zejména pro hry, koncepční umění a umělecké aplikace. Pomocí podnětů umělé inteligence vytváří vysoce kvalitní a vizuálně ohromující obrázky. Nabízí řadu pokročilých funkcí, včetně generování obrázků v reálném čase, upscalingu a různých uměleckých stylů, které můžete prozkoumat.
Poskytuje knihovnu předem vycvičených modelů optimalizovaných pro konkrétní styly (postavy, prostředí, předměty). Mezi funkce patří generování obrázků, AI Canvas pro retušování/vybarvování a možnosti trénování modelů. Nabízí také ovládací prvky pro rychlé vedení a rozměry obrázků.
Nejlepší funkce Leonardo AI
- Vytvářejte rozmanité umělecké styly, od hyperrealistických portrétů po digitální ilustrace, na základě konkrétních textových podnětů.
- Zadejte složité textové pokyny pro podrobné a přizpůsobené generování obrázků, což je ideální pro přesné kreativní potřeby.
- Vytvářejte umělecká díla ve vysokém rozlišení a použijte je pro profesionální projekty, jako jsou digitální portfolia, marketingové materiály a tisky.
- Provádějte úpravy generovaných obrázků v reálném čase a vylepšujte výsledky tak, aby lépe odpovídaly vaší kreativní vizi.
Omezení Leonardo AI
- Bezplatná verze má denní limity tokenů a pomalejší rychlost generování.
- Focus je více umělecký; fotorealismus může být silnější v jiných nástrojích.
- Pro začátečníky může být složitý kvůli rozmanitosti modelů a nastavení.
Ceny Leonardo AI
- Zdarma
- Apprentice: 12 $/měsíc
- Artisan: 30 $/měsíc
- Maestro: 60 $/měsíc
- Leonardo for Teams: 24 $/pracovní místo
Hodnocení a recenze Leonardo AI
- G2: 4,5/5 (20 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Leonardo AI je známý svou rychlostí, vysokou kvalitou generovaných obrázků a uživatelsky přívětivým designem. Jeden uživatel uvádí:
Leonardo. Ai rychle generuje vysoce kvalitní digitální obsah, obrázky a 3D modely, které mohou urychlit váš pracovní postup. Možnosti přizpůsobení jsou flexibilní, takže můžete výstup generovaný umělou inteligencí doladit podle svých představ. Ideální pro vývojáře her, umělce a designéry, kteří chtějí vytvářet jedinečný obsah bez ztráty kvality.
Leonardo. Ai rychle generuje vysoce kvalitní digitální obsah, obrázky a 3D modely, které mohou urychlit váš pracovní postup. Možnosti přizpůsobení jsou flexibilní, takže můžete výstup generovaný umělou inteligencí doladit podle svých představ. Ideální pro vývojáře her, umělce a designéry, kteří chtějí vytvářet jedinečný obsah bez ztráty kvality.
9. Craiyon (nejlepší pro rychlé a bezplatné generování obrázků pomocí umělé inteligence)
Craiyon (dříve DALL-E Mini) se stal virálně známým díky své schopnosti generovat často svérázné a zábavné obrázky na základě textových podnětů. Zůstává bezplatným webovým nástrojem, který je ideální pro rychlé experimenty a zkoumání generování obrázků pomocí umělé inteligence bez nutnosti registrace nebo nákladů. Tento nástroj vyniká svou snadnou použitelností, díky čemuž je ideální pro rychlé generování obrázků pomocí umělé inteligence bez složitých nastavení.
Ačkoli kvalita obrázků nemusí být vždy tak vysoká jako u pokročilejších nástrojů, Craiyon poskytuje cenný úvod do světa generování umění pomocí umělé inteligence.
Nejlepší funkce Craiyon
- Zadejte textový podnět a během několika sekund získáte vizuální interpretaci svého popisu, která je ideální pro rychlé brainstormingové nápady.
- Vytvářejte celou řadu typů obrázků, od realistických portrétů po abstraktní návrhy, což je činí univerzálními pro různé kreativní potřeby.
- Využijte rychlý procesor pro generování obrázků Craiyon, který vám umožní vytvořit více obrázků v krátkém čase.
Omezení Craiyon
- Obrázky se mohou lišit v relevanci k zadání, což může vyžadovat několik pokusů, než dosáhnete požadovaného výsledku.
- Výstup generovaných obrázků není na stejné úrovni jako u některých jiných alternativ Adobe Firefly.
- Bezplatná verze obsahuje vodoznaky a reklamy.
Ceny Craiyon
- Podpora: 12 $/měsíc
- Profesionální: 24 $/měsíc
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Craiyon
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
10. Piktochart (nejlepší pro vytváření vizuálně přitažlivých infografik a prezentací)
Piktochart je uživatelsky přívětivá designová platforma, která uživatelům umožňuje vytvářet vizuálně poutavé prezentace, infografiky a zprávy. Piktochart se sice nezaměřuje na generování obrázků pomocí umělé inteligence, ale integruje funkce založené na umělé inteligenci, které výrazně vylepšují proces navrhování.
Jeho generativní nástroj pro tvorbu obrázků pomocí umělé inteligence umožňuje uživatelům vytvářet a přizpůsobovat vizuální prvky bez nutnosti pokročilých grafických dovedností. Díky tomu je ideální pro marketéry, pedagogy a podnikatele, kteří chtějí pomocí jednoduchých pokynů vytvářet profesionální obrázky generované umělou inteligencí. Zaměřuje se na tvorbu vizuálních prvků pro reprezentaci dat a komunikaci.
Nejlepší funkce Piktochart
- Vytvářejte a přizpůsobujte si návrhy pomocí snadno ovladatelného editoru Piktochart s funkcí drag-and-drop, který je ideální i pro uživatele bez pokročilých znalostí v oblasti designu.
- Vyberte si z rozsáhlé knihovny grafických šablon pro infografiky, prezentace, zprávy a další, které zajistí dokonalý vzhled každého projektu.
- Spolupracujte hladce s členy týmu sdílením návrhů a jejich úpravami v reálném čase.
- Přidejte do svých návrhů interaktivní prvky, včetně klikatelných odkazů, animací a vloženého obsahu, a zajistěte tak poutavý uživatelský zážitek.
Omezení Piktochart
- Při práci s většími a složitějšími návrhy může platforma vykazovat zpoždění nebo zpomalení.
- Primárně zaměřeno na grafiku pro informační design, nikoli na samostatnou tvorbu uměleckých obrázků.
Ceny Piktochart
- Bezplatný tarif
- Pro: 29 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 49 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Ceny na míru
- Vzdělávání: 39,99 $/měsíc na uživatele
- Kampus: Individuální ceny
- Neziskové organizace: 60 $/člen, fakturováno ročně
Hodnocení a recenze Piktochart
- G2: 4,4/5 (více než 160 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 190 recenzí)
Piktochart zjednodušuje návrh infografik a prezentací pomocí funkcí založených na umělé inteligenci. Zde je názor jednoho z uživatelů:
Na tomto nástroji se mi nejvíce líbí, že obsahuje mnoho předem připravených šablon, které nám ušetří spoustu času při tvorbě grafiky. Stačí si vybrat jednu z těchto šablon a vyplnit ji potřebnými informacemi, a můžeme začít vytvářet grafiku pro naše účely.
Na tomto nástroji se mi nejvíce líbí, že obsahuje mnoho předem připravených šablon, které nám ušetří spoustu času při tvorbě grafiky. Stačí si vybrat jednu z těchto šablon a vyplnit ji potřebnými informacemi, a můžeme začít vytvářet grafiku pro naše účely.
Bonusové nástroje, které vám pomohou generovat obrázky pomocí umělé inteligence
S tím, jak se generativní nástroje umělé inteligence neustále vyvíjejí, přebírají i jiné nástroje jedinečné styly a algoritmy, které pomáhají poskytovat výstupy nejvyšší kvality. Zde je několik nástrojů, které stojí za prozkoumání:
- Deep Dream Generator: Využívá neuronové sítě k transformaci obrázků na snová, surrealistická umělecká díla s jedinečnými vzory.
- Artbreeder: Kolaborativní nástroj umělé inteligence, který uživatelům umožňuje slučovat a vyvíjet portréty, krajiny a abstraktní umění pomocí intuitivních posuvníků.
- RunDiffusion: Cloudová platforma pro generování obrázků pomocí umělé inteligence, která uživatelům umožňuje spouštět modely Stable Diffusion na výkonném hardwaru.
- Fotor AI Art Generator: Nástroj vhodný pro začátečníky, který převádí textové podněty na umělecká díla generovaná umělou inteligencí s přizpůsobitelnými styly.
Vytvářejte vysoce kvalitní obrázky s nejlepší alternativou Adobe Firefly
Vzhledem k tomu, že generativní modely umělé inteligence se neustále vyvíjejí, je každý generátor obrázků založený na umělé inteligenci stále ve vývoji. Tyto nástroje vám pomohou provádět základní převod textu na obrázek a dokonce poskytují funkce, jako je vlastní trénování modelů, což z nich dělá skvělý doplněk vašeho technologického arzenálu.
Adobe Firefly poskytuje silný základ. Existují však lepší alternativy pro vytváření úžasných obrázků, úpravy generovaných obrázků a nabídku jedinečných funkcí za konkurenceschopnou cenu.
ClickUp nabízí nástroje založené na umělé inteligenci, funkce pro správu projektů a funkce pro spolupráci na tabuli pro správu kreativních projektů od začátku do konce.
Začněte používat ClickUp ještě dnes a pozvedněte svůj tvůrčí proces na vyšší úroveň!