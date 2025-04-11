Notion vs. Asana: Který nástroj pro zvýšení produktivity zvítězí?

S rostoucí složitostí projektů může nalezení správného nástroje pro zvýšení produktivity rozhodnout o úspěchu vašeho týmu.
V diskuzích se stále objevují dva hlavní hráči: Notion a Asana. Oba slibují, že změní váš způsob práce, ale k produktivitě přistupují z různých úhlů.
Notion kombinuje flexibilitu s výkonnými funkcemi pro pořizování poznámek a umožňuje uživatelům vytvářet vlastní dashboardy, databáze a dokumenty pro spolupráci. Asana zase vyniká v oblasti správy úkolů a týmům poskytuje robustní funkce pro sledování, reportování a integraci.
Který z nich si zaslouží vaši pozornost? To záleží na tom, co hledáte.
V tomto blogu prozkoumáme silné a slabé stránky Notion a Asana, abychom vám pomohli rozhodnout, který nástroj pro zvýšení produktivity je pro potřeby vašeho týmu nejvhodnější.
⏰ 60sekundové shrnutí
Zde je stručné shrnutí klíčových rozdílů mezi Notion, Asana a ClickUp, aplikací pro vše, co souvisí s prací, a nejlepší alternativou k Notion a Asana:
|Funkce
|Notion
|Asana
|ClickUp
|Typ pracovního prostoru
|Flexibilní pracovní prostor pro poznámky, plánování a úkoly
|Strukturovaný nástroj pro správu projektů
|Kombinuje flexibilitu Notion s automatizací Asana.
|Organizace projektů
|Dashboardy, kanbanové tabule, vnořené stránky
|Úkoly, podúkoly, závislosti
|Tabule, časové osy, bílé tabule, řídicí panely
|Funkce umělé inteligence
|Shrnujte, navrhujte, automatizujte administrativní úkoly
|Shrnutí pomocí AI, chytré návrhy, automatizace
|ClickUp Brain převádí chaty/e-maily na úkoly
|Správa úkolů
|Přiřazujte úkoly, sledujte pokrok
|Přiřazujte, upřednostňujte a automatizujte úkoly
|Automatizujte aktualizace, spravujte termíny, přerozdělujte pracovní zátěž
|Integrace
|Slack, Google Drive a další
|Slack, Salesforce a další
|Více než 1 000 aplikací, včetně Slack a Google Drive
|Reporting
|Ruční ovládací panely
|Integrované přehledy
|Pokročilé řídicí panely, agilní reportování
|Spolupráce
|Základní komentáře a sdílení stránek
|Zprávy v reálném čase, komentáře, sdílení souborů
|Chat, komentáře, úpravy v reálném čase
|Ceny
|Bezplatný tarif; placený tarif začíná na 10 $/uživatel/měsíc
|Bezplatný tarif; placený tarif začíná na 10,99 $/uživatel/měsíc.
|Navždy zdarma; placená verze začíná na 7 $/uživatel/měsíc (neomezená)
Co je Notion?
Podle Notion je to „jediný prostor, kde můžete přemýšlet, psát a plánovat. ” Ať už zaznamenáváte nápady, spravujete projekty nebo řídíte celou společnost, Notion vám nabízí flexibilitu, abyste to mohli dělat tak, jak chcete.
Uživatelé Notion ho nazývají „druhým mozkem“. Je to proto, že Notion pomáhá usnadnit pracovní postupy kombinací funkcí pro pořizování poznámek, správu úkolů a plánování projektů:
- Ukládejte výzkumné materiály, přepisy a rozhovory s uživateli
- Získejte přehled pomocí umělé inteligence
- Organizujte a restrukturalizujte informace pomocí vnořených stránek
- Automatizujte úkoly, jako jsou souhrny a následné e-maily.
Funkce Notion
Zde jsou některé z nejužitečnějších funkcí Notion, které vynikají:
Funkce č. 1: Přizpůsobitelné pracovní prostory, které skutečně fungují
Ve světě univerzálních nástrojů pro zvýšení produktivity je Notion spíše platformou, na které si můžete vytvořit vlastní projektový management. Uživatelé mohou vytvářet projekty, spravovat úkoly a navrhovat vlastní dashboardy s databázemi, kanbanovými tabulemi a seznamy úkolů.
💡 Tip pro profesionály: Umělá inteligence může zjednodušit váš pracovní postup, ale ne všechny nástroje umělé inteligence jsou stejné. ClickUp AI vs. Notion AI: Který nástroj umělé inteligence je nejlepší? Rozebírá, jak každý nástroj pomáhá s řízením úkolů, automatizací a tvorbou obsahu, abyste mohli najít ten nejvhodnější pro váš tým.
Funkce č. 2: Druhý mozek pro pořizování poznámek a správu znalostí
Pokud je váš mozek v podstatě 72 otevřených záložek v prohlížeči, Notion nabízí jednotné pracovní prostředí, kde můžete pořizovat poznámky, ukládat výsledky výzkumu a vše přehledně organizovat. Od UX designérů, kteří ukládají přepisy výzkumu, až po spisovatele, kteří plánují celé romány, uživatelé oceňují, jak snadné je organizovat a vyhledávat informace pomocí vnořených stránek a databází.
Funkce č. 3: Notion AI: Integrovaný asistent produktivity Notion
Shrnutí nám usnadňují život. Notion AI vám v tom pomáhá shrnováním dokumentů, navrhováním obsahu, generováním zpráv a automatizací následných e-mailů. Tyto nástroje jsou navrženy tak, aby podporovaly každodenní psaní a organizační úkoly v rámci projektového pracovního prostoru.
💡 Tip pro profesionály: Notion AI může urychlit váš pracovní postup, ale využíváte jej na maximum? Jak používat Notion AI: Maximalizujte efektivitu s Notion AI zkoumá nejlepší funkce založené na umělé inteligenci a nejoblíbenější šablony.
Funkce č. 4: Hladká spolupráce pro více členů týmu
Notion je navržen pro spolupráci. Týmy mohou přidělovat úkoly, sledovat průběh projektu a snadno komunikovat, a to vše na jednom místě. Ať už zpracováváte více projektů nebo řídíte celou společnost, Notion vám poskytuje aktualizace v reálném čase a sdílené šablony.
Funkce č. 5: Integrace s jinými nástroji
Je těžké pracovat s nástrojem pro zvýšení produktivity, který není kompatibilní s ostatními. Notion se integruje s Google Drive, Slackem a dalšími nástroji pro zvýšení produktivity, takže váš tým neztrácí čas přepínáním mezi aplikacemi, aby mohl vykonávat svou práci.
💡 Tip pro profesionály: Zatímco Notion je skvělý pro dokumentaci, ClickUp jde nad rámec vestavěných úkolů, automatizace a spolupráce v reálném čase – vše na jednom místě. Podívejte se, proč týmy přecházejí na ClickUp, v článku Proč týmy volí ClickUp místo Notion.
Ceny Notion
Notion nabízí řadu cenových plánů vhodných pro jednotlivce, malé týmy i velké podniky. Zde je jejich přehled:
- Zdarma
- Plus: 10 $/měsíc na uživatele
- Business: 15 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Individuální ceny
📮 ClickUp Insight: Prakticky všichni vaši zaměstnanci se topí v zbytečných informacích.
92 % znalostních pracovníků riskuje ztrátu klíčových rozhodnutí, která se ztrácejí v roztříštěných chatech, přeplněných schránkách a nekonečných tabulkách. Bez centralizovaného systému pro zaznamenávání a sledování těchto rozhodnutí se cenné obchodní informace ztrácejí v digitální prázdnotě. Správa úkolů ClickUp zajišťuje, že se to nikdy nestane – jediným kliknutím okamžitě přeměníte chaty, komentáře, dokumenty a e-maily na úkoly, které lze realizovat.
Co je Asana?
Poslání Asany je jednoduché: „Práce na Asaně je příležitostí k řešení problémů souvisejících s „prací kolem práce“ pro týmy kdekoli, což znamená, že se můžeme podílet na všech těchto formách pokroku, místo abychom se soustředili pouze na jednu.“
Tyto hodnoty se projevují v následujících funkcích, které Asana nabízí:
- Přiřazujte úkoly, stanovujte termíny a sledujte pokrok napříč týmy.
- Rozdělte složité projekty na úkoly a podúkoly
- Organizujte práci pomocí úrovní priority, termínů a nástrojů pro spolupráci.
- Využijte vestavěný kalendář a oznámení, abyste dodrželi harmonogram.
- Integrujte s aplikacemi jako Salesforce a Slack.
💡 Tip pro profesionály: Správa složitých projektů v Asaně může být omezující kvůli omezeným funkcím pro správu úkolů. 20 jasných důvodů, proč zvolit ClickUp místo Asany, vysvětluje, jak ClickUp poskytuje vašemu týmu flexibilitu, automatizaci a nástroje pro spolupráci potřebné k hladkému provádění projektů.
Funkce Asany
Zde je přehled nejpopulárnějších (a nejužitečnějších) funkcí Asany:
Funkce č. 1: Správa úkolů, která udržuje vše (a všechny) na správné cestě
Asana nabízí systém správy úkolů, který týmům umožňuje přiřazovat úkoly, stanovovat priority a sledovat pokrok – vše na jednom místě. Na rozdíl od některých tradičních nástrojů pro správu projektů mohou úkoly v Asaně existovat ve více projektech, takže různé týmy mohou spolupracovat bez duplicitní práce.
Funkce č. 2: Automatizace pracovních postupů, která vám ušetří čas
Díky automatizačním funkcím Asany mohou týmy nastavit pravidla a spouštěče, které automaticky přesouvají úkoly, přiřazují členy týmu a odesílají připomenutí.
Funkce č. 3: Více zobrazení projektů pro maximální flexibilitu
Asana nabízí několik způsobů zobrazení projektových dat, včetně seznamu, kanbanových tabulek, kalendáře a časových os ve stylu Ganttova diagramu. Ať už jste vizuální plánovač nebo milovník strukturovaných seznamů, Asana vám umožní sledovat projekty způsobem, který vám nejlépe vyhovuje.
💡 Tip pro profesionály: Asana je skvělá pro jednoduché řízení úkolů, ale pokud váš tým potřebuje integrovaný chat, přiřazování úkolů více uživatelům nebo funkce CRM, může vás brzdit. Top 15 alternativ a konkurentů Asany představuje nejlepší nástroje, které nabízejí větší flexibilitu, automatizaci a škálovatelnost pro rostoucí týmy.
Funkce č. 4: Hladká spolupráce týmu
Asana nabízí společný pracovní prostor, kde mohou členové týmu komentovat úkoly, připojovat soubory a označovat kolegy v reálném čase. Uživatelé oceňují, že mohou úkoly posílat přímo do Asany e-mailem a integrovat je s nástroji jako Google Drive, Slack a Salesforce, což z ní dělá skutečně komplexní pracovní prostor.
Funkce č. 5: Přizpůsobitelné panely a reporty
Potřebujete vědět, jak se vyvíjí váš projekt? Asana nabízí přizpůsobitelné panely a pokročilé nástroje pro vytváření reportů, které umožňují sledovat klíčové metriky projektového řízení. To pomáhá projektovým manažerům získat jasný přehled o závislostech úkolů, blížících se termínech a rozložení pracovní zátěže, takže tým nic nepřekvapí.
💡 Tip pro profesionály: V článku Jak týmy zvyšují svou produktivitu pomocí ClickUp se dozvíte, jak skutečné týmy překonávají chaos, automatizují rutinní práce a soustředí se na to, co je opravdu důležité.
Ceny Asany
Asana nabízí několik cenových plánů pro jednotlivce, malé týmy i velké podniky. Zde jsou všechny úrovně:
- Osobní: Zdarma
- Starter: 10,99 $/měsíc na uživatele
- Pokročilá: 24,99 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Individuální ceny
💡 Tip pro profesionály: Asana omezuje klíčové funkce pro správu projektů za placenou bránou, zatímco ClickUp nabízí více nástrojů – zdarma a navždy. Od přizpůsobitelných stavů úkolů po integrované dokumenty a automatizace – podívejte se, proč týmy volí ClickUp jako flexibilní alternativu k Asaně.
Notion vs. Asana: Porovnání funkcí
Notion i Asana nabízejí výkonné funkce pro zvýšení produktivity a robustní funkce pro správu projektů, ale k organizaci a spolupráci přistupují odlišně.
Podívejme se na klíčové funkce a zjistěme, který nástroj je lepší.
Funkce č. 1: Správa projektů a úkolů
Asana vyniká strukturovaným řízením úkolů pomocí Kanban tabulek, seznamů a časových os, což usnadňuje přiřazování úkolů, nastavování závislostí a sledování pokroku.
Notion naopak nabízí přizpůsobitelné pracovní prostory s integrovanými databázemi, které mohou fungovat jako seznamy úkolů, tabule úkolů a znalostní centra. Postrádá však vestavěnou automatizaci závislostí úkolů a připomínek, kterou nabízí Asana.
🏆 Vítěz: Asana
Funkce č. 2: Spolupráce a komunikace v týmu
Notion umožňuje týmům spolupracovat v reálném čase na dokumentech, wiki a databázích. Můžete označovat členy týmu, zanechávat komentáře a integrovat sdílené šablony.
Asana posouvá spolupráci na vyšší úroveň díky integrovaným funkcím zasílání zpráv, nahrávání videí, komentářů k úkolům a oznámení v reálném čase. Týmy mohou také automatizovat aktualizace, což zajišťuje, že všichni zůstávají synchronizovaní bez nutnosti dalšího manuálního úsilí.
🏆 Vítěz: Asana
Funkce č. 3: Přizpůsobení a flexibilita
Notion je bezkonkurenční v oblasti flexibility – uživatelé mohou vytvářet vlastní dashboardy, vkládat tabulky a navrhovat jedinečné pracovní postupy přizpůsobené jejich potřebám. Celé své pracovní prostředí si můžete strukturovat podle svých představ.
Na rozdíl od Notion je Asana rigidnější a má strmější křivku učení, která zahrnuje strukturované šablony projektů, automatizaci a nástroje pro reporting, což usnadňuje škálování bez nutnosti manuálního nastavování.
🏆 Vítěz: Notion
💡 Tip pro profesionály: Přestaňte s každým novým projektem objevovat Ameriku! 30 bezplatných šablon pro správu všech typů projektů vám nabízí připravené a přizpůsobitelné šablony, které zjednodušují pracovní postupy a udržují váš tým na správné cestě.
Funkce č. 4: Automatizace a funkce umělé inteligence
Notion AI se více zaměřuje na tvorbu obsahu než na automatizaci pracovních postupů. Vyniká v sumarizaci poznámek, generování nápadů a organizování informací, ale postrádá stejnou úroveň automatizace pracovních postupů, jakou nabízí Asana.
🏆 Vítěz: Remíza!
Funkce č. 5: Reportování a analytika
Asana nabízí výkonné automatizační nástroje, které uživatelům umožňují nastavit opakující se úkoly, závislosti, vlastní pracovní postupy a spouštěče založené na pravidlech. Zahrnuje také Asana Intelligence (informace založené na umělé inteligenci), která může navrhovat chytřejší cíle, shrnout úkoly a poskytovat doporučení k projektům.
Asana poskytuje pokročilé nástroje pro vytváření reportů, jako jsou přizpůsobitelné dashboardy, sledování pokroku v reálném čase, správa pracovní zátěže a reporty časové osy. Týmy mohou vizualizovat úzká místa a upravovat pracovní zátěž na základě získaných poznatků.
Notion nemá vestavěné nástroje pro vytváření reportů, ale uživatelé si mohou vytvořit vlastní dashboardy s propojenými databázemi, sledováním pokroku a grafy. Nastavení analytiky v Notion však vyžaduje ruční konfiguraci, na rozdíl od připraveného systému reportů v Asaně.
🏆 Vítěz: Asana
Přečtěte si také: 15+ bezplatných šablon pro správu projektů v Asaně
Notion vs. Asana na Redditu
Při porovnávání Notion a Asana poskytují uživatelské recenze na Redditu cenné informace o tom, jak lidé tyto nástroje skutečně používají, milují nebo s nimi bojují.
Uživatelé oceňují především flexibilitu Notion a možnost integrovat více pracovních prostorů do jednoho systému. Jak jeden z uživatelů poznamenal:
Notion se podařilo vytvořit výkonný nástroj, který mi umožňuje zrcadlit to, co mám v hlavě. Mohu být velmi detailní a strukturovaný, mít skládku, kanbanovou tabuli nebo wiki, vše na jednom místě a ve stejný čas.
Notion se podařilo vytvořit výkonný nástroj, který mi umožňuje zrcadlit to, co mám v hlavě. Mohu být velmi detailní a strukturovaný, mít skládku, kanbanovou tabuli nebo wiki, vše na jednom místě a ve stejný čas.
Existují však recenze, ve kterých uživatelé uvádějí, že jsou zahlceni nekonečnými možnostmi přizpůsobení Notion a tráví více času nastavováním systému než samotným plněním úkolů.
Díky nekonečným možnostem přizpůsobení mi opravdu nezbývá čas na věci z mého krásného seznamu.
Díky nekonečným možnostem přizpůsobení mi opravdu nezbývá čas na věci z mého krásného seznamu.
Uživatelé Asany, zejména ti, kteří potřebují strukturovaný seznam úkolů s výkonnými mobilními funkcemi, oceňují zejména její osobní správu úkolů.
Osobně dávám přednost používání Asany pro své osobní řízení. Kromě své práce na plný úvazek mám neustále milion věcí na práci a upřímně řečeno nevím, jak jsem to zvládal předtím, než jsem objevil Asanu.
Osobně dávám přednost používání Asany pro své osobní řízení. Kromě své práce na plný úvazek mám neustále milion věcí na práci a upřímně řečeno nevím, jak jsem to zvládal předtím, než jsem objevil Asanu.
Stejně jako Notion má i Asana své kritiky, kteří jsou frustrováni složitostí nástroje, nedostatkem jasných osvědčených postupů a omezenou zákaznickou podporou.
Po roce a půl používání Asana Business jsme v Asaně vytvořili pro naši společnost epický ERP systém. Bylo to náročné naučit se, jak tuto platformu používat, protože neexistuje žádný průvodce „osvědčenými postupy“.
Po roce a půl používání Asana Business jsme v Asaně vytvořili pro naši společnost epický ERP systém. Bylo to náročné naučit se, jak tuto platformu používat, protože neexistuje žádný průvodce „osvědčenými postupy“.
Také Reddit: Nejlepší alternativy a konkurenti Notion AI
Seznamte se s ClickUp – nejlepší alternativou k Notion a Asana
Notion a Asana jsou nástroje pro zvýšení produktivity, které si získaly tisíce uživatelů.
Každý z nich má však své nedostatky:📌 Notion je vynikající pro brain dumping, generování obsahu pomocí umělé inteligence, strukturované stránky a přizpůsobené panely produktivity. Chybí mu však pokročilá automatizace a sledování pracovní zátěže týmu. 📌 Asana je skvělá pro automatizaci pracovních postupů. Pomáhá manažerům zjistit, kdo je přetížen prací, přerozděluje úkoly a sleduje je a nabízí hlubokou integraci s podnikovými nástroji, jako jsou Salesforce, Tableau a Power BI. Chybí jí však flexibilita a přizpůsobitelnost, které nabízí Notion.
Tyto chybějící funkce vytvářejí mezery v produktivitě, ale ClickUp – aplikace pro vše, co souvisí s prací – je dokonale vyplňuje!
A uživatelé Redditu se zdají být zajedno:
ClickUp mi přijde docela dobrý. Je mnohem flexibilnější než Asana, ale nejvíc se mi líbí, že můžu přiřadit úkoly víc lidem, což usnadňuje spolupráci.
ClickUp mi přijde docela dobrý. Je mnohem flexibilnější než Asana, ale nejvíc se mi líbí, že můžu přiřadit úkoly víc lidem, což usnadňuje spolupráci.
S ClickUp získáte nástroje pro produktivitu, správu projektů a spolupráci, vše v jedné platformě. Pojďme se rychle podívat, co vše můžete s ClickUp dokázat.
💡 Tip pro profesionály: Neustálé přepínání mezi aplikacemi snižuje produktivitu a soustředění. Článek Jaké výhody činí ClickUp jedinečným vysvětluje, jak všestranné pracovní centrum eliminuje rušivé vlivy.
ClickUp má výhodu č. 1: Správa projektů založená na umělé inteligenci
Vedete uvedení produktu na trh s více týmy, termíny a závislostmi. Obvykle projektové týmy tráví hodiny koordinací úkolů, sledováním pokroku a zasíláním aktualizací.
S ClickUp Tasks se to všechno děje automaticky.
✅ Systém analyzuje pracovní vytížení týmu a přerozděluje úkoly – nikdo není přetížen.
✅ AI detekuje zpoždění nebo překážky a dynamicky upravuje termíny, aby vše proběhlo podle plánu.
✅ Aktualizace stavu? ClickUp je za vás napíše na základě projektových dat v reálném čase.
✅ Vizualizuje časové osy, sleduje závislosti a upravuje termíny v reálném čase.
Díky vestavěným automatizacím lze opakující se úkoly, jako je přidělování členů týmu, aktualizace stavů nebo spouštění oznámení, provádět bez jediného pohybu prstem. A co je ještě lepší? Formuláře můžete okamžitě převést na úkoly.
Aby se předešlo vyhoření, funkce Workload View v ClickUp vyvažuje úkoly v rámci celého týmu, zatímco ClickUp Dashboards nabízí přehledy v reálném čase o KPI, stavu rozpočtu a termínech dodání.
Šablona pro správu projektů ClickUp vám umožní vyzkoušet si zmíněné funkce bez jakékoli přípravy a školení.
Udržet velké, mezifunkční projekty na správné cestě je náročné, když jsou týmy rozptýleny mezi různými nástroji a komunikace nefunguje. Tato šablona chápe tuto výzvu a centralizuje neomezené úkoly, časové osy a spolupráci na jednom místě.
Díky jasným pracovním postupům a automatickému sledování zůstávají týmy v souladu a je nemožné zmeškat termíny.
ClickUp má výhodu č. 2: dokumenty poháněné umělou inteligencí, které se samy provádějí
Notion je skvělý pro dokumentaci, ale statické stránky projekty neposouvají vpřed. V ideálním případě by měly být propojeny s prací a automatizovat provádění.
ClickUp Docs je inteligentní, akční a hluboce integrovaný do vašeho pracovního postupu.
✅ Vytvářejte strukturované dokumenty, wiki a SOP během několika sekund
✅ Zvýrazněte libovolný text a okamžitě jej převedete na přiřaditelný a sledovatelný úkol.
✅ Společně upravujte, zanechávejte komentáře a získejte souhrny diskusí generované umělou inteligencí.
✅ Propojte projektové plány přímo s úkoly, automatizacemi a dashboardy
Toto jsou pouze základní funkce – ClickUp Docs jde ještě dál.
Pomocí šablon, vnořených stránek a bohatého formátování s příkazy /Slash můžete rychle vytvořit cokoli od plánu až po příručku pro zákazníky. Pomocí tabulek s funkcí drag-and-drop, vložených záložek, grafů a tlačítek můžete uživatele provést interaktivním obsahem. A díky režimu Focus Mode se psaní bez rušivých vlivů stává hračkou.
Vše v ClickUp Docs je prohledávatelné, bezpečné a snadno sdílené – ať už pracujete samostatně, s týmem nebo s externími klienty. A díky Docs Hubu zůstává celá vaše knihovna stránek, šablon a zdrojů přehledná a okamžitě přístupná.
Pokud jste však projektový manažer a chcete začít hned, můžete vyzkoušet šablonu harmonogramu projektového řízení ClickUp, která zjednodušuje plánování díky přehlednému časovému plánu, strukturovaným seznamům úkolů a sledování v reálném čase, aby projekty byly organizované a dodržovaly harmonogram.
ClickUp má výhodu č. 3: AI funkce ClickUp
O umělé inteligenci jsme již trochu hovořili, ale pojďme se podívat blíže na její použití a dopad. Ostatní nástroje umělé inteligence obvykle pouze generují obsah. ClickUp Brain jde ještě dál – přeměňuje obsah na akci.
Řekněme, že váš marketingový tým připravuje novou strategii kampaně.
V Notion zadáváte nápady do dokumentu.
V aplikaci Asana byste úkoly vytvářeli ručně.
Používáte ClickUp? Napíšete jednou a AI se postará o zbytek.
✅ ClickUp okamžitě vygeneruje návrh kampaně s cíli, časovým harmonogramem a klíčovými výstupy.
✅ AI převádí strategické body na konkrétní úkoly a přiřazuje je správným členům týmu.
Jakmile uvidíte ClickUp Brain v akci, pocítíte jeho skutečný dopad. Především získáte více než jen chytré návrhy. Získáte neuronovou síť, která rozumí vašemu pracovnímu prostoru.
Položte otázky jako „Jaké jsou nejnovější informace o reklamní kampani pro 3. čtvrtletí?“ nebo „Kdo je zodpovědný za SEO audit?“ a získejte okamžité kontextové odpovědi.
ClickUp Brain navíc mění způsob, jakým týmy pracují, díky funkcím jako převod hlasu na text, automatické blokování času a integrovaný asistent psaní, který kontroluje pravopis a tón.
Přečtěte si také: Nejlepší nástroje pro spolupráci s umělou inteligencí
Proč spravovat úkoly ve dvou aplikacích, když ClickUp to zvládne v jedné?
Řízení projektů v několika aplikacích snižuje produktivitu. Uživatelé ClickUp to dobře vědí, a proto přešli na tento nástroj. Andrea Park, koordinátorka obchodních operací ve společnosti Spekit, to vystihla nejlépe:
ClickUp byl pro nás tím nejlepším řešením, protože kombinuje několik nástrojů pro správu projektů do jednoho. Od mindmappingu přes dokumenty až po sprinty – ClickUp je dynamický nástroj, který uspořádá potřeby správy úkolů jakéhokoli oddělení a zajistí přehlednost v celé společnosti.
ClickUp byl pro nás tím nejlepším řešením, protože kombinuje několik nástrojů pro správu projektů do jednoho. Od mindmappingu přes dokumenty až po sprinty – ClickUp je dynamický nástroj, který uspořádá potřeby správy úkolů jakéhokoli oddělení a zajistí přehlednost v celé společnosti.
Místo přeskakování mezi Notion pro poznámky, Asana pro úkoly a dalšími aplikacemi pro reporting použijte ClickUp, specializovaný nástroj pro správu projektů, který vše spojuje pod jednou střechou. S více než 15 pracovními zobrazeními, vestavěnou automatizací AI a hlubokou integrací zjednodušuje správu úkolů, sledování cílů, spolupráci týmu a reporting.
Vytvořte si zdarma účet a propojte své lidi, obsah a nástroje v jednom inteligentním systému s ClickUp.