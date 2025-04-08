10 nejlepších CRM softwarů pro hypoteční úvěry, které zefektivní vaše podnikání v roce 2025

Tvrdě jste pracovali, abyste uzavřeli tu hypotéku – tak proč váš nejlepší klient přešel ke konkurenci?
Jednoduché: Neudržovali jste kontakt a nepečovali o vztah.
Krutá pravda je, že úvěroví pracovníci, kteří se nestarají o stávající klienty, přicházejí o opakované obchody a doporučení. Ale tady je řešení – výkonný systém pro správu vztahů se zákazníky (CRM) v oblasti hypoték.
74 % podniků tvrdí, že CRM software posiluje vztahy s klienty tím, že zpřístupňuje údaje o zákaznících.
Hypoteční odvětví je dostatečně komplexní i bez toho, aby vás brzdila vaše technologická infrastruktura. Správný hypoteční CRM systém automatizuje následné kroky, centralizuje data a udržuje obchody v pohybu.
Ať už porovnáváte konkrétní CRM systémy, jako je HubSpot vs. Monday, nebo hledáte třetí komplexní řešení, tento blogový příspěvek vám představí nejlepší softwarové platformy CRM pro hypoteční úvěry, které vám pomohou proměnit jednorázové dlužníky v celoživotní klienty.
⏰ 60sekundové shrnutí
Zde je 10 nejlepších CRM softwarů pro hypotéky na trhu:
- ClickUp : Nejlepší pro zefektivnění hypotečního procesu a spolupráci týmu
- Jungo: Nejlepší pro integraci se Salesforce a marketing hypoték
- Surefire CRM: Nejlepší pro automatizované budování vztahů
- Pipedrive: Nejlepší pro optimalizaci prodejních procesů v oblasti hypoték
- BNTouch Mortgage CRM: Nejlepší pro komplexní marketing hypoték
- Velocify: Nejlepší pro automatizaci prodeje v oblasti hypotečních úvěrů
- Nextwave: Nejlepší pro přizpůsobitelnou automatizaci prodeje a marketingu
- Shape Mortgage CRM: Nejlepší pro kompletní automatizaci hypoték
- Aidium: Nejlepší pro správu potenciálních zákazníků založenou na umělé inteligenci
- Salesforce Financial Services Cloud: Nejlepší pro automatizaci hypoték na podnikové úrovni
Co byste měli hledat v hypotečním CRM?
Než se pustíme do výběru nejlepšího softwaru CRM pro hypotéky, pojďme si nejprve vysvětlit, co odlišuje zrno od plev. Ideální systém CRM by měl být víc než jen vylepšená tabulka. Zde je několik důležitých bodů:
- Správa potenciálních zákazníků: Vyberte si CRM, které zachycuje potenciální zákazníky z více zdrojů, automatizovaně je rozvíjí a sleduje jak klienty, tak partnery, kteří je doporučují, na jednom místě, aby se zvýšila konverze.
- Automatizace: Hledejte CRM, které automatizuje opakující se úkoly, uvolňuje čas pro uzavírání obchodů a přivádí opakované klienty pro vaše hypoteční podnikání.
- Integrace: Vyberte si nástroj, který se propojí s vaším systémem pro poskytování úvěrů (LOS) a nástroji pro hypoteční průmysl. Když se váš CRM integruje s vaším LOS, jsou všechna data o dlužnících, aktualizace stavu úvěrů a komunikace centralizovány. Díky integraci můžete spouštět automatizované pracovní postupy na základě událostí v LOS. Například když se stav úvěru změní na „schválen“, váš CRM může automaticky odeslat personalizované e-maily s dalšími kroky nebo aktualizovat interní seznamy úkolů.
- Přizpůsobitelné řídicí panely: Vyberte si platformu, která vám umožní přizpůsobit řídicí panely pro sledování klíčových metrik a poskytuje informace v reálném čase pro rozhodování založené na datech. Úvěrový pracovník, zpracovatel a vedoucí pobočky se zajímají o různé metriky. Přizpůsobitelné řídicí panely umožňují každému soustředit se na své KPI – bez rozptylování, pouze s praktickými informacemi.
- Soulad s předpisy a bezpečnost: Zajistěte, aby váš CRM systém splňoval požadavky zákona o postupech při vypořádání nemovitostí (RESPA), integrovaných zveřejnění TILA-RESPA (TRID) a dalších předpisů v oboru, aby vaše podnikání bylo v souladu s předpisy.
- Automatizace marketingu: Vyberte si CRM s integrovanými nástroji pro e-mailový marketing a dalšími funkcemi marketingového CRM softwaru, abyste měli vždy plnou pipeline.
💡 Tip pro profesionály: Hledejte CRM, které nabízí mobilní přístup. Úvěroví pracovníci, kteří spravují pipeline a interakce s klienty odkudkoli, mají vyšší šanci uzavřít více obchodů.
10 nejlepších CRM systémů pro hypoteční úvěry, které stojí za vyzkoušení
Jste připraveni proměnit promarněné příležitosti ve více úvěrů? Potřebujete CRM řešení, které vám pomůže zjednodušit pracovní postupy, podpořit opakované obchody a zajistit dodržování předpisů.
👀 Věděli jste, že... 63 % finančních organizací chce investovat do technologií pro automatizaci pracovních postupů, jako je CRM.
Podívejme se na 10 nejlepších CRM řešení pro hypoteční úvěry na trhu a zdůrazněme jejich klíčové silné a slabé stránky, abychom vám pomohli učinit informované rozhodnutí.
1. ClickUp (nejlepší pro zefektivnění hypotečního procesu a spolupráci týmu)
ClickUp, aplikace pro vše, co souvisí s prací, kombinuje to nejlepší z projektového řízení s CRM řešeními a vytváří tak jednotné velitelské centrum pro váš hypoteční proces – a proto je na prvním místě našeho žebříčku!
Ať už sledujete potenciální zákazníky, spravujete pipeline nebo koordinujete práci svého týmu, ClickUp pro realitní týmy vám poskytuje úplnou kontrolu nad vaším pracovním tokem. Je flexibilní a vysoce přizpůsobitelný pro mezifunkční týmy, což umožňuje intuitivní správu potenciálních zákazníků.
Správa klientů, žádostí o úvěry a úkolů týmu může být náročná a žádný systém není stejný jako druhý. Ale s ClickUpem si můžete vše přizpůsobit. Vlastní stavy úkolů a vlastní pole ClickUp se přizpůsobí vašemu jedinečnému hypotečnímu procesu, abyste mohli sledovat typy úvěrů, kreditní skóre, zdroje potenciálních zákazníků a další – žádné rigidní struktury, jen CRM, které funguje tak, jak vy.
ClickUp také nabízí několik zobrazení, která vám pomohou vizualizovat váš proces. Ať už dáváte přednost zobrazení seznamu, tabule, Ganttova diagramu nebo tabulky, můžete sledovat aplikace, spravovat komunikaci s klienty a dohlížet na marketingové kampaně tak, jak vám to nejlépe vyhovuje.
Chcete poslat nabídky svým klientům? ClickUp vám s tím pomůže. S funkcí ClickUp Map View můžete zmapovat všechny své nabídky, aby vaši klienti viděli jejich přesnou polohu. Můžete je také barevně označit podle cenového rozpětí a vytvořit šablony pro pozdější použití.
📮 ClickUp Insight: Týmy s nízkou výkonností mají čtyřikrát větší pravděpodobnost, že budou používat více než 15 nástrojů, zatímco týmy s vysokou výkonností si udržují efektivitu tím, že omezují své nástroje na 9 nebo méně platforem. Ale co takhle používat jednu platformu?
Jako univerzální aplikace pro práci ClickUp sdružuje vaše úkoly, projekty, dokumenty, wiki, chat a hovory na jedné platformě a doplňuje je o pracovní postupy založené na umělé inteligenci. Jste připraveni pracovat chytřeji? ClickUp funguje pro každý tým, zviditelňuje práci a umožňuje vám soustředit se na to, co je důležité, zatímco umělá inteligence se postará o zbytek.
Používání roztříštěných nástrojů pro spolupráci zbytečně komplikuje pracovní postupy. S ClickUpem však můžete přidělovat úkoly, vkládat komentáře nebo dokonce komunikovat se svým týmem, aby všichni byli na stejné vlně díky ClickUp Chat – už žádné honění e-mailů.
Bonus: úkoly můžete vytvářet a přiřazovat přímo z chatových zpráv!
Pokud si myslíte, že budete i nadále muset přepínat mezi záložkami pro e-maily, ClickUp to také vyřeší! Ať už používáte Outlook nebo Gmail, můžete e-maily psát a odesílat přímo z ClickUp. Veškerá péče o potenciální zákazníky a klienty tak probíhá přesně tam, kde ji potřebujete – ve vašem CRM.
A k čemu je CRM bez automatizace? ClickUp Automations vám ušetří spoustu času tím, že vytvoří vlastní spouštěče pro následné kroky, přiřazování úkolů a připomenutí, takže se můžete soustředit na uzavírání obchodů namísto opakující se administrativní práce.
A teď ta nejdůležitější část – metriky! Přejděte na ClickUp Dashboards, kde získáte centralizovaný přehled klíčových metrik, prodejních výsledků a interakcí s klienty. Díky více než 50 kartám na dashboardu můžete každému členovi týmu poskytnout to, co potřebuje:
- Úvěroví pracovníci mohou sledovat aktivitu potenciálních zákazníků a stav pipeline.
- Zpracovatelé vidí nevyřízené úkoly podle termínu splnění.
- Manažeři sledují konverzní poměry, objemy financování a plnění úkolů.
Získáte přehled o svém podnikání v reálném čase, abyste mohli sledovat pokrok, odhalovat trendy a činit chytřejší rozhodnutí.
Nastavení nového CRM systému zní jako spousta práce. Ale nemusíte začínat od nuly. Můžete rychle začít s šablonou ClickUp CRM, která vám poskytne připravený pracovní prostor, ke kterému máte přístup hned teď!
Pokud jste někdo, kdo spravuje všechny své potenciální zákazníky v tabulce, může být šablona ClickUp Real Estate Spreadsheet Template ideálním odrazovým můstkem. Tato šablona vám umožní zůstat organizovaní a plánovat tím, že uchovává potenciální zákazníky, klienty, nemovitosti a obchody na jednom místě ve známém formátu.
- Sledujte pokrok u každé nemovitosti pomocí vlastních stavů, jako jsou Zrušeno, Prodáno a K prodeji.
- Přístup k informacím v pěti různých zobrazeních, včetně průvodce pro začátečníky.
- Zlepšete sledování nemovitostí pomocí funkcí pro sledování času, značek, varování o závislostech a integrace e-mailů.
Pokud hledáte šablonu CRM, která vám také pomůže spravovat vaše transakce, podívejte se na šablonu ClickUp Real Estate Agent Template. Pomůže vám spravovat celý váš pracovní postup a zároveň vám poskytne přehled o vašich provizích.
Toto je to, co činí tuto šablonu výjimečnou:
- Sledujte pokrok klientů pomocí 15 stavů, jako jsou Otevřeno, Kontaktováno a Obdržena smlouva.
- Pomocí vlastních polí můžete ukládat klíčové údaje o klientech a nemovitostech, abyste k nim měli snadný přístup.
- Automatizujte výpočet provizí, abyste měli výdělky pod kontrolou.
Nejlepší na tom je, že i když rozšiřujete své podnikání, ClickUp se rozšiřuje s vámi! Pokud tedy chcete inteligentní, přizpůsobitelný a bezplatný CRM systém pro realitní kanceláře, který zjednoduší váš pracovní postup a zlepší vztahy se zákazníky, ClickUp CRM je jasná volba.
Nejlepší funkce ClickUp
- Propojte ClickUp s více než 1 000 nástroji a platformami
- Shrňte konverzace, sledujte pokrok a vylepšete psaní pomocí integrovaného asistenta ClickUp Brain založeného na umělé inteligenci.
- Vytvářejte centralizované úvěrové dokumenty s historií verzí a přizpůsobitelnými oprávněními pomocí ClickUp Docs.
- Pomocí formulářů ClickUp shromažďujte informace o dlužnících nebo nové poptávky potenciálních zákazníků.
- Nastavte si v ClickUp připomenutí pro kontrolu 30, 60 nebo 90 dní po uzavření obchodu.
Omezení ClickUp
- Některé zobrazení nejsou (zatím!) v mobilní aplikaci k dispozici.
- Zahrnuje učební křivku
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 10 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp
ClickUp nám umožnil rychle a jednoduše nastavit procesy. K řízení projektů jsme nepotřebovali žádný obrovský CRM systém; Click Up byl dokonalým řešením. Poté, co jsme nastavili řízení projektů, objevili jsme mnoho dalších využití, která nám opravdu zefektivnila každodenní práci.
ClickUp nám umožnil rychle a jednoduše nastavit procesy. K řízení projektů jsme nepotřebovali žádný obrovský CRM systém; Click Up byl dokonalým řešením. Poté, co jsme nastavili řízení projektů, objevili jsme mnoho dalších využití, která nám opravdu zefektivnila každodenní práci.
📚 Přečtěte si také: ClickUp vs. Hubspot: Který CRM nástroj je nejlepší?
2. Jungo (nejlepší pro integraci Salesforce a marketing hypoték)
Jungo je CRM pro podniky, které hledají komplexní řešení pro automatizaci pracovních postupů, posílení marketingových aktivit a zjednodušení spolupráce.
Je postaven na platformě Salesforce a integruje se s nejlepšími hypotečními nástroji, takže můžete spravovat potenciální zákazníky, úvěry a vztahy s klienty z jednoho místa. Je navržen tak, aby zvýšil produktivitu celé vaší sítě – klientů, potenciálních zákazníků, partnerů a členů týmu – a zároveň nabízí plný přístup k Salesforce a AppExchange, což šetří čas a náklady.
Nejlepší funkce Jungo
- Eliminujte duplicitní zadávání dat pomocí systémů LOS, jako jsou Encompass, Calyx Point a LendingPad.
- Získejte přístup k předem připravenému marketingovému obsahu, e-mailovým kampaním, videomarketingu a nástrojům pro společný marketing.
- Sledujte klíčové ukazatele pomocí živých dat a podrobných zpráv pomocí přizpůsobitelných dashboardů.
- Automatizujte marketing po uzavření obchodu pomocí programu Concierge, zasílejte personalizované dárky a přáníčka a posilujte tak loajalitu zákazníků.
Omezení Jungo
- Funkčnost závisí na Salesforce.
- Omezené možnosti přizpůsobení pro složité pracovní postupy
Ceny Jungo
- Aplikace Jungo Mortgage: 119 $/měsíc na uživatele
- Balíček Jungo: 149 $/měsíc na uživatele
- Jungo Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Jungo
- G2: 4,5/5 (více než 20 recenzí)
- Capterra: 4,2/5 (více než 120 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Jungo
Jungo používám ve své každodenní práci. Pomáhá mi udržovat přehled o všech mých denních úkolech a uchovává všechny mé minulé klienty, realitní makléře, potenciální zákazníky a kontakty v oblasti hypoték. Pomáhá mi udržovat pořádek a mít vše pod kontrolou.
Jungo používám ve své každodenní práci. Pomáhá mi udržovat přehled o všech mých denních úkolech a uchovává všechny mé minulé klienty, realitní makléře, potenciální zákazníky a kontakty v oblasti hypoték. Pomáhá mi udržovat pořádek a mít vše pod kontrolou.
3. Surefire CRM (nejlepší pro automatizované budování vztahů)
Přáli jste si někdy, abyste mohli automatizovat péči o vztahy se svými klienty? Surefire CRM to umožňuje! Je navržen tak, aby pomáhal hypotečním profesionálům zajistit nové obchody, pěstovat opakované obchody a upevňovat ty nejdůležitější doporučení.
Jedná se o spolehlivé CRM řešení pro poskytovatele služeb, které automatizuje péči o potenciální zákazníky, multikanálový marketing a dodržování předpisů na jednom místě. Jeho automatizace typu „nastav a zapomeň“ vám pomůže snadno budovat a udržovat vztahy.
Nejlepší funkce Surefire CRM
- Zapojte zákazníky prostřednictvím sociálních médií, e-mailů, textových zpráv a tištěných materiálů pomocí automatizace omnichannelového marketingu.
- Získejte přístup k více než 1 000 kusů obsahu připraveného pro dodržování předpisů, který posílí váš marketing.
- Automatizujte následné kroky, abyste udrželi zájem potenciálních zákazníků během celého procesu poskytování úvěru i po uzavření obchodu.
- Buďte připraveni na audit díky integrovaným nástrojům pro dodržování předpisů RESPA, TCPA a CCPA.
Omezení Surefire CRM
- Méně možností přizpůsobení pro samoobslužné reportování
- Omezené integrační možnosti
Ceny Surefire CRM
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Surefire CRM
- G2: 4/5 (více než 20 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 50 recenzí)
🧠 Zajímavost: V polovině 20. století oslavovali američtí majitelé nemovitostí splacení hypotéky pořádáním „spalovacího večírku“, při kterém symbolicky spálili úvěrovou smlouvu, aby tak oslavili svůj finanční úspěch.
4. Pipedrive (nejlepší pro vizuální optimalizaci prodejních procesů v oblasti hypoték)
Pokud hledáte CRM řešení pro poradenství, které vám pomůže sledovat potenciální zákazníky, automatizovat následné kroky a uzavřít více obchodů, Pipedrive je oblíbenou volbou.
Tento CRM systém ve stylu Kanban vám umožňuje vizualizovat a spravovat vaše hypoteční projekty pomocí automatizace založené na umělé inteligenci, přizpůsobitelných pracovních postupů a přehledů o prodeji v reálném čase. Pipedrive zjednodušuje celý hypoteční proces, takže se můžete soustředit na to, co umíte nejlépe – uzavírání více úvěrů.
Nejlepší funkce Pipedrive
- Udržujte zájem klientů pomocí výzev založených na umělé inteligenci a automatizovaných následných akcí.
- Optimalizujte konverzní strategie pomocí přehledů o prodeji v reálném čase a přizpůsobených zpráv.
- Propojte se s více než 400 aplikacemi, včetně oblíbených systémů pro poskytování úvěrů [LOS].
Omezení Pipedrive
- Počáteční nastavení a přizpůsobení může vyžadovat čas a úsilí.
- Pokročilé funkce pro vytváření reportů a umělá inteligence jsou dostupné pouze v dražších tarifech.
Ceny Pipedrive
- Essential: 19 $/měsíc na uživatele
- Pokročilá verze: 34 $/měsíc na uživatele
- Profesionální: 64 $/měsíc na uživatele
- Cena: 74 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 99 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Pipedrive
- G2: 4,3/5 (více než 2 300 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 3 000 recenzí)
Co o Pipedrive říkají skuteční uživatelé
Pro nás vizuálně orientované lidi je to nejlepší řešení. Díky tomuto snadno použitelnému CRM mohu přesně vidět, co se děje v mém prodejním kanálu. Je velmi snadné prohlížet si dashboard a přesouvat potenciální zákazníky.
Pro nás vizuálně orientované lidi je to nejlepší řešení. Díky tomuto snadno použitelnému CRM mohu přesně vidět, co se děje v mém prodejním kanálu. Je velmi snadné prohlížet si dashboard a přesouvat potenciální zákazníky.
5. BNTouch Mortgage CRM (nejlepší pro komplexní marketing hypoték)
Žonglování s potenciálními zákazníky, úvěry a marketingem může v hypotečním světě připomínat cirkus se třemi manéžemi. BNTouch Mortgage CRM pomáhá vnést do chaosu pořádek.
Jedná se o kompletní digitální hypoteční systém, který kombinuje nástroje CRM, marketingu a POS, což z něj činí skvělou alternativu k Perfex CRM pro ty, kteří hledají komplexní řešení. Díky uživatelsky přívětivé mobilní aplikaci a bezpečnému cloudovému úložišti je ideálním řešením pro firmy všech velikostí.
Nejlepší funkce CRM systému BNTouch Mortgage
- Automatizujte e-mailový, SMS a video marketing a získejte přístup k vybranému obsahu sociálních médií.
- Spravujte distribuci potenciálních zákazníků tím, že je získáváte z různých zdrojů, včetně sociálních médií.
- Získejte přístup k více než 35 nástrojům určeným speciálně pro hypotéky, včetně digitální aplikace 1003.
- Spravujte svůj CRM odkudkoli pomocí uživatelsky přívětivé mobilní aplikace.
Omezení CRM systému BNTouch Mortgage
- Omezené možnosti přizpůsobení
- Někteří uživatelé považují počáteční navigaci za náročnou.
Ceny softwaru BNTouch Mortgage CRM
- Jednotlivec: 165 $/měsíc + 125 $ aktivační poplatek
- Tým: Cena začíná na 190 USD/měsíc pro dva uživatele + aktivační poplatek 95 USD za uživatele
- Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze BNTouch Mortgage CRM
- G2: 4,5/5 (více než 50 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 80 recenzí)
6. Velocify (nejlepší pro automatizaci prodeje v oblasti hypotečních úvěrů)
Velocify je výkonný CRM systém pro hypoteční profesionály, kteří chtějí uzavřít více úvěrů s menším úsilím. Jako součást ICE Mortgage Technology pomáhá tato platforma úvěrovým pracovníkům udržovat pořádek, automatizovat následné kroky a spravovat potenciální zákazníky z více než 1 400 zdrojů.
Ať už chcete optimalizovat svůj prodejní proces nebo zlepšit zapojení dlužníků, Velocify zajistí, že vám neunikne žádný potenciální zákazník. Je vhodný pro rostoucí hypoteční týmy, které potřebují CRM pro strukturované pracovní postupy a automatizaci.
Nejlepší funkce Velocify
- Automaticky zaznamenávejte, distribuujte a prioritizujte potenciální zákazníky pro rychlejší následné kroky.
- Snižte počet manuálních úkolů pomocí automatizované multikanálové komunikace, abyste udrželi zájem potenciálních zákazníků.
- Provádějte více hovorů, sledujte konverzace a zvyšte konverze pomocí prodejního dialeru Dial-IQ s podporou umělé inteligence.
- Přizpůsobte pracovní postupy tak, aby odpovídaly potřebám vašeho hypotečního podnikání.
Omezení Velocify
- Někteří uživatelé zaznamenávají občasné poruchy volacího zařízení.
Ceny Velocify
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Velocify
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: 4,5/5 (více než 230 recenzí)
7. NextWave (nejlepší pro přizpůsobitelnou automatizaci prodeje a marketingu)
Nextwave CRM od CRMnow je vhodnou volbou pro úvěrové pracovníky, bankéře zabývající se hypotečními úvěry na bydlení a velkoobchodní věřitele, kteří chtějí optimalizovat automatizaci prodeje a marketingu.
Je navržen speciálně pro hypoteční průmysl a nabízí automatické sledování potenciálních zákazníků, aktualizace milníků a personalizované marketingové kontaktní body, které zvyšují produktivitu a ziskovost. Pomáhá vám upřednostnit jednoduché procesy a správu partnerů a zároveň udržuje váš prodejní tým na správné cestě.
Nejlepší funkce NextWave
- Získejte přístup k úkolům, obchodům, aktivitám partnerů a klíčovým metrikám pomocí přizpůsobitelných dashboardů.
- Automatizujte distribuci potenciálních zákazníků pomocí směrování na základě dovedností a sledujte průběh úvěru v reálném čase.
- Posilte vztahy s doporučujícími osobami pomocí SMS, e-mailů a hlasových zpráv.
- Spravujte své hypoteční podnikání kdykoli pomocí plně funkční mobilní aplikace.
Omezení NextWave
- Přizpůsobení pracovních postupů může vyžadovat značnou investici času.
Ceny NextWave
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze NextWave
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
8. Shape (nejlepší pro kompletní automatizaci hypoték)
Chcete řešení pro hypotéky s mnoha funkcemi a podporou umělé inteligence? Shape CRM je vynikající volbou. Je výslovně navržen pro hypoteční makléře, věřitele a úvěrové pracovníky a zjednodušuje vše od vzniku a prodeje až po automatizaci marketingu, a to vše na jedné platformě.
Díky více než 500 integrovaným funkcím vám Shape umožňuje spravovat potenciální zákazníky, automatizovat následné kroky a hladce se integrovat s POS a LOS systémy. Ať už rozšiřujete své hypoteční podnikání nebo optimalizujete konverze potenciálních zákazníků, komplexní přístup Shape šetří čas a zvyšuje efektivitu.
Vytvořte si nejlepší funkce
- Získejte přístup k integrovanému CRM, dialeru, automatizaci e-mailů/textových zpráv, POS, integraci LOS a předem připraveným webovým stránkám CRO.
- Zlepšete rozhodování pomocí automatizovaných přepisů hovorů, bodování pomocí umělé inteligence, kontrol dodržování předpisů a upozornění na základě bodového hodnocení.
- Provádějte automatizované drip kampaně s předem připravenými e-maily, textovými zprávami a sekvencemi aktualizací stavu.
- Zvyšte konverze pomocí funnelů ve stylu průzkumu a landing page optimalizovaných pro konverze.
Omezení tvaru
- Omezené pokročilé funkce pro velké podniky
- Někteří uživatelé zaznamenali neefektivní zákaznickou podporu.
Formujte ceny
- Ceny na míru
Formujte hodnocení a recenze
- G2: 4,9/5 (95+ recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 40 recenzí)
Co o Shape říkají skuteční uživatelé
Nikdy jsem neobjevil tak snadný způsob, jak automatizovat operace a ušetřit čas při sledování potenciálních zákazníků, jako nabízí Shape. Líbí se mi, jak je uživatelsky přívětivý, protože se přizpůsobuje vašim požadavkům a je jednoduchý na používání.
Nikdy jsem neobjevil tak snadný způsob, jak automatizovat operace a ušetřit čas při sledování potenciálních zákazníků, jako nabízí Shape. Líbí se mi, jak je uživatelsky přívětivý, protože se přizpůsobuje vašim požadavkům a je jednoduchý na používání.
9. Aidium (nejlepší pro správu potenciálních zákazníků založenou na umělé inteligenci)
Někdy je pro CRM nejlepší volbou jednoduchost. Ještě lepší je, pokud je doplněna o snadnou automatizaci. Aidium je jeden z takových nástrojů, který byl vytvořen pro maximalizaci konverze potenciálních zákazníků.
Nabízí hodnocení potenciálních zákazníků založené na umělé inteligenci, inteligentní automatizaci a integraci, které vám pomohou efektivně spravovat a rozšiřovat vaše obchodní příležitosti. Ať už sledujete doporučení, pečujete o potenciální zákazníky nebo provádíte marketingové kampaně, Aidium vám poskytuje nástroje pro zvýšení efektivity a uzavření více obchodů v uživatelsky přívětivém rozhraní.
Nejlepší funkce Aidium
- Automatizujte následné kroky, připomenutí a komunikaci, abyste zkrátili dobu odezvy.
- Využijte umělou inteligenci k identifikaci potenciálních zákazníků s vysokým potenciálem a doladění svých marketingových aktivit.
- Vytvářejte a spouštějte marketingové kampaně pomocí intuitivního nástroje typu drag-and-drop, který nevyžaduje žádné programování.
- Navrhujte poutavé marketingové materiály přímo v CRM díky integraci s Canva.
Omezení Aidium
- Někteří zákazníci si stěžovali na pomalou zákaznickou podporu.
- Pro malé podniky může být drahý.
Ceny Aidium
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Aidium
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
10. Salesforce Financial Services Cloud (nejlepší pro automatizaci hypoték na podnikové úrovni)
Salesforce Financial Services Cloud (FSC) nabízí komplexní řešení pro správu dlužníků, automatizaci pracovních postupů a personalizaci interakcí s klienty. Je ideální pro velké hypoteční věřitele, finanční instituce a úvěrové pracovníky s velkým objemem úvěrů.
Díky poznatkům a automatizaci založeným na umělé inteligenci můžete optimalizovat zpracování úvěrů a zlepšit zkušenosti dlužníků. Integrované nástroje pro reporting a snadná integrace vám pomohou rozšířit vaše podnikání při zachování souladu s předpisy a efektivity.
Nejlepší funkce Salesforce Financial Services Cloud
- Zefektivněte žádosti o úvěry díky intuitivnímu sběru dat a správě dokumentů.
- Poskytujte doporučení na míru a finanční informace díky personalizaci založené na umělé inteligenci.
- Snižte manuální práci a zvyšte přesnost pomocí automatizovaných pracovních postupů při schvalování úvěrů.
- Zlepšete spolupráci mezi úvěrovými pracovníky, dlužníky, makléři a realitními agenty.
Omezení Salesforce Financial Services Cloud
- Náročné osvojení; správné používání nástroje vyžaduje rozsáhlé školení.
- Vyšší cena než u jiných CRM řešení
Ceny Salesforce Financial Services Cloud
- Zdarma: 30denní zkušební verze
- Prodej: 300 $/měsíc na uživatele (fakturováno ročně)
- Služba: 300 $/měsíc na uživatele (fakturováno ročně)
- Prodej a služby: 325 $/měsíc na uživatele (fakturováno ročně)
- Einstein 1 pro prodej a služby: 700 USD/měsíc na uživatele (fakturováno ročně)
- Správa pojistných produktů: 180 000 USD/rok na organizaci (fakturováno ročně)
- Správa pojistných smluv: 42 000 USD/10 milionů USD GWP (fakturováno ročně)
- Správa pojistných událostí: 27 000 USD/10 milionů USD GWP (fakturováno ročně)
Hodnocení a recenze Salesforce Financial Services Cloud
- G2: 4,2/5 (90+ recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Salesforce Financial Services Cloud
Líbí se mi, jak je tento software přizpůsobitelný. Můžete si ho přizpůsobit podle potřeb svého podnikání, a ne naopak.
Líbí se mi, jak je tento software přizpůsobitelný. Můžete si ho přizpůsobit podle potřeb svého podnikání, a ne naopak.
💡 Tip pro profesionály: Jakmile si vyberete CRM, investujte do řádného školení svého týmu, aby jeho členové pochopili, jak jej efektivně používat. Podpořte jeho přijetí tím, že zdůrazníte výhody pro jednotlivé hypoteční úvěrové pracovníky, nejen pro společnost.
S ClickUp už žádné dny bez půjček!
CRM systémy pro hypotéky jsou záchranou, protože poskytují úvěrovým pracovníkům přehled o všech potenciálních zákaznících, fázích úvěru a následných úkolech v reálném čase – vše na jednom panelu.
Všechny tyto nástroje nabízejí něco zvláštního, ale ClickUp? Je to kompletní balíček – CRM a řízení projektů v jedné elegantní platformě. Díky funkcím, jako jsou automatická připomenutí, vlastní pole pro kreditní skóre a typy úvěrů a centralizované ukládání dokumentů, vám nic neunikne.
Existuje něco lepšího? Myslíme si, že ne. Ale nemusíte nám věřit jen na slovo. Zaregistrujte se ještě dnes a získejte bezplatný účet ClickUp a vyzkoušejte si to sami!