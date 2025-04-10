10 nejlepších CRM softwarů pro cestovní kanceláře v roce 2025

Vzpomínáte si, kdy jste poprvé začali pracovat v cestovní kanceláři?
Všechno bylo vzrušující – pomáhat klientům plánovat jejich vysněné dovolené, objevovat nové destinace a realizovat kouzlo cestování. Pak ale přišla realita: zákaznická data roztroušená po e-mailech, nekonečné následné činnosti a rostoucí seznam administrativních úkolů vám nechávaly méně času na to, abyste se skutečně soustředili na své klienty.
Právě zde přichází na řadu software pro řízení vztahů se zákazníky (CRM) pro cestovní kanceláře.
Správný CRM software pro cestovní kanceláře organizuje vztahy se zákazníky, pomáhá vám vytvářet personalizované zážitky a usnadňuje správu rezervací. Ať už jste samostatný cestovní agent nebo vedete celý tým, spolehlivý CRM systém udržuje vaše prodejní aktivity v chodu a snižuje vaši úroveň stresu.
Abychom vám usnadnili život, sestavili jsme žebříček 10 nejlepších CRM softwarů pro cestovní kanceláře – protože provozování úspěšné cestovní kanceláře by mělo být o skvělých zájezdech, ne o chaotických tabulkách.
Zde je stručný přehled nejlepších CRM systémů pro cestovní ruch spolu s příklady jejich použití!
Proč cestovní kanceláře potřebují CRM nástroje?
Musíte sledovat rezervace, dotazy zákazníků, zpracovávat platby a pamatovat si záznamy o zákaznících – a nějakým způsobem musí vše fungovat hladce. Při zvládání tolika detailů je snadné ztratit přehled o požadavcích klienta nebo zapomenout na důležité následné kroky. Bez správných nástrojů může být udržování přehledu o interakcích se zákazníky nekonečnou výzvou.
Se správným CRM pro provoz cestovní kanceláře můžete automatizovat rutinní úkoly a efektivněji spravovat rezervace. Funkce CRM workflow vám umožní lépe organizovat svůj den, takže se nebudete muset neustále snažit zapamatovat si všechny detaily. Získáte tak více času na to, co je opravdu důležité – poskytování personalizovaných služeb každému klientovi.
Jednou z největších výhod CRM řešení pro cestovní kanceláře je, že poskytuje cenné informace o spokojenosti zákazníků a klíčových ukazatelích výkonnosti, což vám pomáhá sledovat, jak dobře svým klientům sloužíte. Je tak snazší zjistit, co funguje a kde je třeba se zlepšit.
Díky integraci funkcí, jako jsou AI plánovače cest, můžete navíc nabízet doporučení šitá na míru a posunout tak zapojení zákazníků do vašich služeb na novou úroveň.
👀Věděli jste? Mnoho CRM systémů pro cestovní ruch a turistický průmysl je integrováno s globálními distribučními systémy (GDS), jako jsou Amadeus, Sabre a Galileo. Díky tomuto propojení mohou agentury přímo načítat údaje o letech a hotelech v reálném čase do CRM softwaru pro cestovní kanceláře, což zjednodušuje rezervace.
Co byste měli hledat v softwaru CRM pro cestovní kanceláře?
Nástroje CRM vám umožňují zaznamenávat a ukládat důležité informace o zákaznících, jejich preferencích a historii komunikace, čímž vytvářejí komplexní profil, který vám pomáhá poskytovat služby na míru a osobní přístup.
Vzhledem k mnoha dostupným možnostem může být výběr správného CRM pro cestovní kancelář velmi náročný.
Při výběru platformy pro správu cestovního ruchu, která vám umožní poskytovat personalizované služby, byste měli hledat následující vlastnosti:
- Snadné rezervace: CRM systém pro cestovní kanceláře by měl poskytovat plynulý přístup k nejlepším ubytovacím zařízením, letům a dalším službám.
- Automatizovaná komunikace: Hledejte CRM nástroje, které automatizují komunikaci s klienty, jako je odesílání e-mailů, připomínek nebo aktualizací. Automatizace šetří čas a zajišťuje konzistentní sledování.
- Pokročilé nástroje pro reporting: Váš CRM by měl nabízet podrobné reportingové funkce. Sledujte prodeje, interakce se zákazníky, správu účtů a metriky výkonu, abyste získali komplexní přehled o svém podnikání.
- Integrace s dalšími nástroji: CRM musí být integrován s dalšími platformami, jako jsou rezervační systémy nebo platební systémy. Tím zajistíte synchronizaci všech svých nástrojů a zefektivníte provoz.
- Možnosti přizpůsobení: CRM by měl nabízet přizpůsobitelné funkce, jako jsou šablony CRM, aby bylo možné systém přizpůsobit potřebám vašeho podnikání a zvýšit spokojenost zákazníků. To vám umožní přizpůsobit jej vašim konkrétním pracovním postupům.
- Mobilní přístupnost: Cestování nekončí, když jste pryč od svého stolu. CRM přizpůsobené pro mobilní zařízení vám umožní spravovat vše na cestách pomocí mobilních zařízení.
- Doporučení založená na umělé inteligenci: Díky plánovačům cestování s umělou inteligencí by vaše CRM mělo být schopno poskytovat personalizované služby na základě preferencí zákazníků a jejich předchozích cest a chování.
- Funkce zabezpečení dat: Váš CRM systém by měl poskytovat robustní zabezpečení, jako je šifrování a soulad s globálními předpisy na ochranu dat, aby byla data zákazníků v bezpečí.
- Uživatelsky přívětivé rozhraní: Intuitivní design zajišťuje, že váš tým bude moci snadno ovládat tento nástroj, čímž ušetříte drahocenný čas.
🧠 Zajímavost: Hotel Henn-na v Nagasaki je prvním hotelem na světě, jehož personál tvoří výhradně vícejazyční roboti, kteří se starají především o procesy přihlášení a odhlášení hostů.
10 nejlepších CRM softwarů pro cestovní kanceláře
Zde je výběr 10 nejlepších CRM systémů pro cestovní kanceláře:
1. ClickUp (nejlepší pro řízení vztahů se zákazníky a projektů)
Na prvním místě našeho seznamu je ClickUp, aplikace pro vše, co souvisí s prací, která slouží také jako výkonný CRM software pro cestovní kanceláře.
ClickUp CRM kombinuje projektové řízení s CRM, což vám umožňuje spravovat vztahy se zákazníky a cestovní projekty z jediného, snadno použitelného rozhraní. ClickUp může být vaším oblíbeným nástrojem pro správu zákaznických dat, obchodů a kontaktů.
📮ClickUp Insight: Téměř 42 % znalostních pracovníků dává přednost e-mailu pro týmovou komunikaci. To však má svou cenu. Vzhledem k tomu, že většina e-mailů se dostane pouze k vybraným členům týmu, znalosti zůstávají roztříštěné, což brání spolupráci a rychlému rozhodování. Chcete-li zlepšit přehlednost a urychlit spolupráci, využijte aplikaci pro práci, jako je ClickUp, která během několika sekund promění vaše e-maily v akční úkoly!
Jednou z vynikajících funkcí je způsob, jakým ClickUp centralizuje komunikaci se zákazníky. Integrace e-mailů je plynulá a podporuje spolupráci mezi týmy. Můžete sdílet aktualizace projektů s klienty, zapojovat zákazníky a mít vše pohromadě v jednom e-mailovém centru.
K dispozici je také ClickUp Dashboard, který poskytuje podrobný přehled o vašich prodejních kanálech a pomáhá vám budovat úspěšnou cestovní kancelář. Využijte více než 50 widgetů k vizualizaci zákaznických dat na jednom centrálním místě. Je to skvělý způsob, jak mít přehled o svých potenciálních zákaznících a pokroku.
Další výhodou je široká škála CRM šablon ClickUp, včetně šablon itinerářů, které vám ušetří čas a pomohou vám vytvořit vlastní itineráře. Nemusíte začínat od nuly!
Například šablona ClickUp Travel Agency Template může cestovním agenturám pomoci organizovat a spravovat rezervace, itineráře a údaje o zákaznících. Může také plánovat služby s hotely, leteckými společnostmi a dalšími partnery, sledovat pokrok zákazníků v každé fázi jejich cesty a poskytovat personalizované zákaznické zkušenosti.
Tato šablona vám pomůže udržet pořádek a soustředit se na poskytování špičkových služeb, ať už plánujete dobrodružství ve více městech nebo jednoduchý víkendový výlet.
💈 Bonus: Šablona Travel Planner od ClickUp je skvělý způsob, jak si udržet přehled o osobních cestách. Umožňuje vám vytvořit seznam nákladově efektivních možností cestování, sledovat soubory související s cestováním a vytvářet seznamy úkolů pro každou fázi cesty.
Pokud chcete spravovat své prodejní kanály a zlepšit správu zákazníků, šablona CRM od ClickUp vám pomůže sledovat potenciální zákazníky a vztahy se zákazníky, což usnadňuje dohled nad každým krokem procesu.
Nejlepší funkce ClickUp
- Organizujte podrobnosti o cestách a snadno spolupracujte s ClickUp Docs, díky kterému budou všechny informace přístupné a v bezpečí.
- Vytvářejte okamžité cestovní plány a osnovy a přilákejte potenciální zákazníky pomocí ClickUp Brain, čímž ušetříte čas a zvýšíte efektivitu.
- Využijte automatizace ClickUp pro oslovování zákazníků a následné kontakty.
- Plánujte denní aktivity, nastavujte připomenutí a vytvářejte úkoly ClickUp, díky čemuž se ClickUp stane vaším osobním cestovním asistentem.
- Integrujte ClickUp s více než 1 000 aplikacemi, včetně Slack, Google Calendar, Zoom, YouTube a Google Sheets, a zajistěte si tak plynulé propojení napříč platformami.
Omezení ClickUp
- Uživatelé mohou kvůli široké škále funkcí zaznamenat strmou křivku učení.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 10 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 300 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp
ClickUp je nejlepší nástroj pro správu projektů a CRM, jaký jsem kdy viděl. Jeho univerzálnost vám umožní skutečně řešit všechny vaše úkoly na jednom místě, aniž byste museli mít řadu předplatných jiných služeb.
2. Pipedrive (nejlepší pro správu prodejního procesu a obchodů)
Provozování cestovní kanceláře s sebou nese jedinečné výzvy, zejména při současném řízení více rezervací klientů, dodavatelů a obchodů. Používání Pipedrive může zcela změnit způsob, jakým sledujete potenciální zákazníky, spravujete rezervace a zajišťujete, že budete vždy o krok napřed.
Pipedrive konsoliduje interakce s klienty, cestovní plány a následné kroky na jednom místě. Jeho intuitivní ovládací panely vám poskytují přehled v reálném čase o tom, v jaké fázi procesu se každý klient nachází – ať už je ve fázi rozhodování nebo finalizace itineráře.
Nejlepší funkce Pipedrive
- Automatizujte své prodejní procesy a ušetřete čas, který můžete věnovat personalizaci cestovních plánů klientů.
- Měřte úspěšnost rezervací pomocí reportů a analýz v reálném čase a upravujte strategie pro dosažení lepších výsledků.
- Používejte Kanban tabule ke správě potenciálních zákazníků, rezervací a pokroku v rámci prodejního trychtýře.
Omezení Pipedrive
- Chybí automatická detekce duplicitních záznamů, takže je nutné čas od času provádět ruční čištění.
Ceny Pipedrive
- Essential: 19 $/měsíc za jedno místo
- Pokročilá verze: 34 $/měsíc za jedno místo
- Profesionální: 64 $/měsíc za jedno místo
- Výkon: 74 $/měsíc za jedno místo
- Enterprise: 99 $/měsíc za jedno místo
Hodnocení a recenze Pipedrive
- G2: 4,3/5 (více než 2 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 3 000 recenzí)
👀 Věděli jste, že... 77 % organizací plánuje zvýšit investice do nástrojů pro prodejní inteligenci, včetně CRM, aby snížily administrativní a neprodejní úkoly, které v současné době zabírají 30 % jejich času.
3. HubSpot CRM (nejlepší pro správu obchodů)
HubSpot CRM vám umožňuje vytvářet a sledovat multikanálové marketingové kampaně na jedné platformě, díky čemuž je komunikace s klienty plynulá.
Je snadno použitelný a navzdory mnoha funkcím je jeho rozhraní neuvěřitelně intuitivní.
HubSpot přizpůsobí CRM vašim konkrétním potřebám. Od úpravy způsobu sledování rezervací až po přizpůsobení polí v CRM můžete vytvořit systém, který bude přirozeně zapadat do vašeho pracovního postupu.
Nejlepší funkce HubSpot CRM
- Automatizujte opakující se úkoly, jako jsou následné kontroly a připomenutí, abyste ušetřili čas a zvýšili efektivitu.
- Sledujte interakce v e-mailech, jako je otevření a kliknutí, abyste mohli posoudit zájem potenciálních zákazníků.
- Získejte přehled o prodejních výsledcích pomocí robustních nástrojů pro reporting, které vám pomohou činit rozhodnutí na základě dat.
Omezení CRM HubSpot
- Přizpůsobení ovládacího panelu může být poněkud zdlouhavé, což může zpomalit uživatelský zážitek.
Ceny HubSpot CRM
- Zdarma
- Starter: 20 $/místo za měsíc
- Profesionální: 1 300 $/měsíc (za 5 licencí)
- Enterprise: 4 300 $/měsíc (za 7 licencí)
Hodnocení a recenze HubSpot CRM
- G2: 4,4/5 (více než 12 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 4 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o HubSpot CRM
HubSpot CRM poskytuje bezchybné služby, které nám pomohly zefektivnit přijímací řízení. Usnadňuje komunikaci s našimi potenciálními studenty. HubSpot CRM také poskytuje velmi důležité informace, které nám umožňují zlepšit naše vztahy s potenciálními studenty.
4. Zoho CRM (nejlepší pro prodejní reporty a analytiku)
Navzdory mírně strmé křivce učení se Zoho CRM rychle stalo oblíbeným nástrojem pro správu cestovních klientů. Vyniká svou flexibilitou. Můžete přizpůsobit moduly, pracovní postupy a procesy tak, aby vyhovovaly vašim potřebám, což je fantastické pro správu všeho od potenciálních zákazníků až po rezervace zákazníků.
Můžete vytvářet vlastní přehledy, které poskytují podrobné informace o vašich prodejních výsledcích. K dispozici jsou různé možnosti grafů, včetně sloupcových, čárových, výsečových, teplotních map a dokonce i trychtýřových a prstencových grafů.
Nejlepší funkce Zoho CRM
- Automatizujte prodejní procesy pro vyšší efektivitu pomocí výkonných nástrojů pro automatizaci pracovních postupů.
- Získejte přehled o interakcích s klienty a vazbách v týmu a zlepšete tak spolupráci.
- Využijte nástroje umělé inteligence, jako jsou Zia a ChatGPT, pro úkoly, jako je psaní e-mailů a detekce anomálií.
Omezení Zoho CRM
- Platforma může někdy zaznamenat zpomalení při provádění kritických úkolů.
Ceny Zoho CRM
- Standard: 20 $/uživatel za měsíc
- Profesionální: 35 $/uživatel za měsíc
- Enterprise: 50 $/uživatel za měsíc
- Ultimate: 65 $/uživatel za měsíc
Hodnocení a recenze Zoho CRM
- G2: 4,1/5 (více než 2 700 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 6 500 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Zoho CRM
Má nejlepší funkci přizpůsobení. Uživatelé mohou přizpůsobit pole podle potřeb svého podnikání. V rámci svých každodenních povinností pracuji s přizpůsobením modulů. Recenze shromážděná a hostovaná na G2. com.
5. Agile CRM (nejlepší komplexní řešení pro správu podniku)
Agile CRM se vyznačuje schopností sledovat prodej. Funkce automatizace jsou užitečné, zejména při správě e-mailových kampaní a příspěvků na sociálních médiích.
Další funkcí je integrovaný telefonní systém, který vám umožňuje volat zákazníkům přímo z platformy.
Nejlepší funkce Agile CRM
- Spravujte potenciální zákazníky a prodejní kanály pomocí nástrojů, jako je bodování potenciálních zákazníků a hodnocení hvězdičkami.
- Zjednodušte správu CRM díky intuitivnímu a uživatelsky přívětivému rozhraní.
- Získejte spolehlivou zákaznickou podporu od ochotného týmu, který vám pomůže maximalizovat využití softwaru.
Omezení agilního CRM
- Některé funkce, jako jsou vyskakovací okna při opuštění stránky a push notifikace, jsou neúplné nebo nedostatečně vyvinuté.
Ceny Agile CRM
- Zdarma: Pro 10 uživatelů
- Starter: 14,99 $/uživatel za měsíc
- Běžná cena: 49,99 $/uživatel za měsíc
- Enterprise: 79,99 $/uživatel za měsíc
Hodnocení a recenze Agile CRM
- G2: 4/5 (více než 350 recenzí)
- Capterra: 4,1/5 (více než 500 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Agile CRM
Kombinuje automatizaci prodeje, marketingu a služeb do jedné platformy, čímž snižuje potřebu používat více nástrojů. Uživatelsky přívětivé rozhraní s funkcí drag-and-drop usnadňuje nastavení a orientaci. Silné automatizační schopnosti pro úkoly, jako je e-mailový marketing a automatizace pracovních postupů.
💡Tip pro profesionály: Spolehlivý systém pro správu komunikace se zákazníky (CCM) uchovává e-maily, zprávy a následné kroky na jednom místě. Správný CRM systém pro cestovní kanceláře zajistí, že vám neunikne žádná žádost klienta, což zvýší zapojení zákazníků a počet opakovaných rezervací!
6. Salesforce (nejlepší pro přizpůsobení a integraci CRM)
Salesforce je výkonná volba pro cloudové CRM a nabízí mnoho funkcí, které vám pomohou spravovat vše od zákaznických dat až po prodejní procesy.
Integruje správu prodejního procesu, správu kontaktů, automatizaci marketingu, správu potenciálních zákazníků a zákaznickou podporu, což z něj činí komplexní řešení pro správu vztahů se zákazníky.
Nejlepší funkce Salesforce
- Zaznamenávejte e-maily, události a údaje o interakcích automaticky bez dalšího úsilí.
- Vytvářejte přesné prognózy v reálném čase, abyste mohli činit informovaná rozhodnutí.
- Automaticky zaznamenávejte důležité interakce s klienty a zlepšete tak komunikaci v týmu.
Omezení Salesforce
- Někteří uživatelé považují funkce prognózování a hodnocení příležitostí za nepřesné, což může ovlivnit jejich rozhodnutí.
Ceny Salesforce
- Starter: 25 $/uživatel za měsíc (fakturováno měsíčně nebo ročně)
- Pro: 100 $/uživatel za měsíc (fakturováno ročně)
- Enterprise: 165 $/uživatel za měsíc (fakturováno ročně)
- Neomezený: 330 $/uživatel za měsíc (fakturováno ročně)
- Einstein 1 Sales: 500 $/uživatel za měsíc (fakturováno ročně)
Hodnocení a recenze Salesforce
- G2: 4,5/5 (více než 2 500 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 18 500 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Salesforce
Velmi snadné použití, spousta informací a možností pro vytváření reportů. Skvělá je možnost vidět všechny případy, na kterých všichni pracují.
7. NetHunt CRM (nejlepší komplexní CRM pro prodejní týmy)
Díky hladké integraci s Gmailem přináší NetHunt CRM funkce CRM přímo do vašeho e-mailového prostředí, aniž byste museli přepínat mezi platformami.
Zákaznická podpora je mnohem snazší díky automatickému vytváření a přiřazování žádostí o podporu, což týmu pomáhá mít přehled o požadavcích zákazníků, aniž by musel používat různé nástroje.
Nejlepší funkce NetHunt CRM
- Vytvářejte potenciální zákazníky z e-mailů, chatových zpráv a sociálních profilů jediným kliknutím.
- Spouštějte cílené e-mailové kampaně a automaticky aktualizujte data CRM na základě výsledků kampaní.
- Spravujte a sledujte úkoly a aktivity, přiřazujte termíny splnění a integrujte je s kalendáři.
Omezení NetHunt CRM
- Vizuální reporty jsou základní a nenabízejí takovou hloubku jako jiné CRM řešení pro cestovní kanceláře.
Ceny NetHunt CRM
- Základní: 30 $/uživatel za měsíc
- Basic Plus: 42 $/uživatel za měsíc
- Podnikání: 60 $/uživatel za měsíc
- Business Plus: 84 $/uživatel za měsíc
- Pokročilá: 120 $/uživatel za měsíc
Hodnocení a recenze NetHunt CRM
- G2: 4,6/5 (více než 250 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 150 recenzí)
8. EngageBay (cenově dostupný software CRM typu „vše v jednom“ s omnichannel marketingem)
EngageBay je cenově dostupný a nabízí funkce, které zjednodušují správu zákazníků, marketing a prodej.
Velkou výhodou jsou možnosti komunikace se zákazníky prostřednictvím více kanálů. Zákazníci mohou komunikovat prostřednictvím živého chatu, SMS, sociálních médií, telefonních hovorů a webových formulářů.
Je to výhodné jak pro firmy, tak pro klienty. Stejně působivá je i služba Service Bay, která nabízí systém pro správu ticketů, helpdesk, live chat a automatické odpovědi – vše na jednom místě.
Nejlepší funkce EngageBay
- Získejte a rozvíjejte potenciální zákazníky přímo z webových formulářů nebo jiných kontaktních bodů.
- Sledujte prodejní příležitosti a plánujte schůzky pomocí nástrojů pro automatizaci prodeje.
- Navrhujte responzivní stránky bez nutnosti znalostí v oblasti vývoje webových stránek.
Omezení EngageBay
- Uživatelé hlásili občasné poruchy, které narušují pracovní postupy.
Ceny EngageBay
- Zdarma
- Základní verze: 14,99 $/uživatel za měsíc
- Růst: 64,99 $/uživatel za měsíc
- Pro: 119,99 $/uživatel za měsíc
Hodnocení a recenze EngageBay
- G2: 4,7/5 (více než 450 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 850 recenzí)
9. WeTravel (nejlepší specializovaný CRM software pro cestovní kanceláře)
Pokud hledáte specializovaný CRM systém vytvořený přímo pro cestovní kanceláře, stojí za zvážení WeTravel. Umí vytvářet rezervační stránky, které pomáhají přeměnit návštěvníky na platící zákazníky a činí proces rezervace plynulým a intuitivním.
Další velkou výhodou jsou nízké transakční poplatky inteligentního systému zpracování plateb, díky čemuž je ideální pro malé podniky.
Nejlepší funkce WeTravel
- Spravujte rezervace, dokumenty a zprávy z jedné platformy.
- Používejte kartu WeTravel Card k platbám dodavatelům po celém světě.
- Nabídněte hladký uživatelský zážitek jak sobě, tak svým zákazníkům.
Omezení WeTravel
- Někteří uživatelé uvádějí, že postrádá pokročilé možnosti přizpůsobení pro specifické potřeby.
Ceny WeTravel
- Základní: zdarma
- Pro: 79 $/uživatel za měsíc
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze WeTravel
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: 4,8/5 (více než 450 recenzí)
10. Freshworks CRM (nejlepší pro střední podniky)
Freshworks CRM, dříve známý jako Freshsales, je CRM systém vytvořený speciálně pro cestovní kanceláře. Je jednoduchý na používání, ale zároveň nabízí řadu výkonných funkcí, které hladce propojují automatizaci prodeje a marketingu.
Skvělé je, jak dobře se Freshworks CRM integruje s ostatními produkty Freshworks. Pokud již používáte jejich sadu, tento CRM se k ní perfektně hodí.
Nejlepší funkce Freshworks CRM
- Snadno spravujte prodejní kanály pomocí vizuálních nástrojů a automatizačních funkcí.
- Využijte analýzy v reálném čase, abyste lépe porozuměli chování zákazníků a optimalizovali své strategie.
- Provádějte cílené e-mailové marketingové kampaně, abyste spravovali potenciální zákazníky a zvýšili konverze.
Omezení Freshworks CRM
- Některé integrace třetích stran mohou být matoucí a ne tak hladké, jak by se dalo očekávat.
Ceny Freshworks CRM
- Zdarma
- Růst: 18 $/uživatel za měsíc
- Pro: 47 $/uživatel za měsíc
- Enterprise: 83 $/uživatel za měsíc
Hodnocení a recenze Freshworks CRM
- G2: 4,5/5 (více než 7 500 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 600 recenzí)
Zlepšete správu vztahů se zákazníky pomocí ClickUp
Provozování cestovní kanceláře často znamená práci s omezeným rozpočtem, takže si drahý CRM software můžete dovolit jen stěží. Existují však skvělé možnosti, které vás nezruinují.
CRM systémy v tomto seznamu nabízejí řadu funkcí přizpůsobených specifickým potřebám tohoto odvětví a zároveň jsou cenově dostupné.
Pokud však hledáte něco víc než jen CRM funkce, ClickUp může být tím pravým řešením. Díky svým CRM funkcím, schopnostem v oblasti řízení projektů, integracím a podpoře zvládne ClickUp vše od jednoduchých administrativních úkolů až po složité projekty.
Zaregistrujte se ještě dnes a získejte bezplatný účet ClickUp – organizujte data svých zákazníků a spravujte své seznamy úkolů na jednom místě!