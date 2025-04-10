10 nejlepších alternativ Clearfeed AI v roce 2025

ClearFeed AI je podpůrná platforma, která shromažďuje dotazy zákazníků z různých zdrojů a směruje je do aplikací Slack a MS Teams. Týmy mohou spravovat více požadavků zákazníků, zrychlit dobu odezvy a poskytovat lepší služby.
Pokud však nepoužíváte MS Teams nebo nespolupracujete na kanálech Slack, ClearFeed pro vás nemusí být vhodný. Navíc nemůžete platformu používat pro plnohodnotnou správu ticketů, pokud nástroje jako Zendesk nebo Jira nejsou součástí vašeho pracovního postupu.
Vybrali jsme pro vás 10 výkonných alternativ ClearFeed AI, které můžete použít k zefektivnění zákaznické podpory.
⏰ 60sekundové shrnutí
Zde jsou nejlepší alternativy Clearfeed AI, které můžete vyzkoušet:
- ClickUp : Nejlepší pro spolupráci a řízení projektů založené na umělé inteligenci
- Zendesk AI: Nejlepší pro automatizaci zákaznické podpory a ticketingu pomocí umělé inteligence
- Jira Service Management: Nejlepší pro týmy správy IT služeb a DevOps
- Intercom: Nejlepší pro konverzační zákaznickou podporu a živý chat
- Freshdesk: Nejlepší pro omnichannelový zákaznický servis s automatizací
- Zoho Desk: Nejlepší pro nákladově efektivní řešení helpdesku s podporou AI
- ServiceNow: Nejlepší pro správu podnikových IT služeb a automatizaci pracovních postupů
- Salesforce: Nejlepší pro zákaznickou podporu a správu případů integrovanou do CRM
- Help Scout: Nejlepší pro personalizovaný zákaznický servis se sdílenou doručenou poštou
- HubSpot Service Hub: Nejlepší pro zákaznickou podporu integrovanou s marketingem a prodejem
Co byste měli hledat v alternativě k ClearFeed AI?
Představte si, že přicházíte o zákazníky, protože váš systém podpory není efektivní! Zdá se, že to není vzácné – 65 % lidí přešlo k jiné společnosti kvůli špatným zkušenostem s péčí o zákazníky!
ClearFeed se sice snaží tomuto jevu zabránit, ale jeho omezení zanechávají mezery. Zde je několik funkcí, které byste měli hledat v alternativě k ClearFeed, abyste se ujistili, že je komplexně navržena pro zlepšení zákaznické podpory:
- 👉🏻 Uživatelsky přívětivé rozhraní: Vyberte si nástroj s přehledným uživatelským rozhraním. Ujistěte se, že přehledně organizuje a zobrazuje požadavky zákazníků. To vám pomůže vybudovat solidní systém pro správu požadavků a efektivněji je spravovat.
- 👉🏻 Automatizační funkce: Hledejte nástroj s integrovanými automatizačními funkcemi AI. Měl by například být schopen směrovat tikety, řešit základní dotazy a samostatně zpracovávat opakující se úkoly.
- 👉🏻 Omnichannelová podpora: Vyberte si nástroj, který podporuje více komunikačních kanálů, jako je e-mail, chat, help desk atd. ClearFeed podporuje pouze Slack a MS Teams, což výrazně omezuje flexibilitu.
- 👉🏻 Přizpůsobitelnost: Vyberte si nástroj, který lze přizpůsobit. Měli byste například mít možnost přizpůsobit pracovní postupy a nastavit konkrétní pravidla automatizace tak, aby vyhovovaly vašim obchodním potřebám.
- 👉🏻 Integrace třetích stran: Hledejte nástroj, který podporuje hladkou integraci s dalšími nástroji ve vašem pracovním postupu, jako jsou řešení helpdesku, CRM software, nástroje pro řízení projektů atd. To vám pomůže zefektivnit vaše operace v oblasti zákaznických služeb.
10 nejlepších alternativ ClearFeed AI
Zde je 10 nejlepších alternativ ClearFeed, které můžete ve své organizaci použít:
1. ClickUp (nejlepší pro spolupráci a řízení projektů založené na umělé inteligenci)
Ačkoli se to nemusí zdát, kvalita interní spolupráce ve vaší společnosti má velký vliv na podporu, kterou poskytuje svým zákazníkům.
Například týmy, které hladce spolupracují, jsou lepší v oblasti správy znalostí. I když se jedná pouze o jeden aspekt, pomáhá jim to zvyšovat počet ticketů, řešit dotazy a eskalovat problémy přesněji, čímž dosahují o 41 % vyšší spokojenosti zákazníků.
Pokud je to tedy oblast, ve které vaše společnost čelí potížím, pořiďte si aplikaci pro všechno pro práci – ClickUp!
📮 ClickUp Insight: Průzkum ClickUp zjistil, že znalostní pracovníci udržují na svém pracovišti v průměru 6 denních kontaktů. To pravděpodobně zahrnuje mnoho výměn e-mailů, chatů a nástrojů pro správu projektů. Co kdybyste mohli všechny tyto konverzace sdružit na jednom místě? S ClickUp to můžete! Je to všestranná aplikace pro práci, která kombinuje projekty, znalosti a chat na jednom místě – vše poháněné umělou inteligencí, která vám a vašemu týmu pomáhá pracovat rychleji a chytřeji.
Takto pomohlo tomuto uživateli v jeho iniciativách v oblasti zákaznické podpory:
Zavedení ClickUp nejen zlepšilo naše procesy, ale také pomohlo vytvořit oddělení zákaznické podpory, díky čemuž jsme mohli zvýšit počet zákazníků z 2 000 na 8 000 ročně.
Řešení zákaznického servisu ClickUp nabízí řadu nástrojů a funkcí, které můžete využít. Obsahuje například přizpůsobitelné šablony zákaznického servisu, které pomáhají zástupcům shromažďovat informace o klientech, sledovat zpětnou vazbu a spolupracovat v reálném čase.
Zvláštní zmínku si však zaslouží ClickUp Brain – nativní systém umělé inteligence této platformy.
Brain je centrální hub ClickUp. Ať už chcete získat podrobnosti o konkrétním dotazu nebo zobrazit stav nevyřízeného dotazu, stačí jedno kliknutí. Pomáhá také týmům zákaznické podpory spolupracovat efektivněji.
Chcete-li se dozvědět více o ClickUp Brain, podívejte se na toto krátké vysvětlující video! 👇
Díky centralizaci komunikace zajišťuje Brain, že členové týmu mohou diskutovat o dotazech zákazníků, sdílet aktualizace a přidělovat úkoly v rámci jednotného pracovního prostoru, čímž se snižuje pravděpodobnost zpoždění nebo nedorozumění.
A to není vše. S Brainem můžete také automatizovat úkoly a vytvářet vlastní pracovní postupy, které zefektivní váš systém zákaznické podpory – podobně jako jsme to udělali my:
Další funkcí, která stojí za zmínku, je ClickUp CRM. Pomocí ní můžete vizualizovat své dotazy, přidělovat úkoly členům týmu a kontrolovat jejich stav, prioritu atd.
Automatizuje také mnoho prvků celého pracovního postupu zákaznické podpory – od aktualizací stavu po přidělování úkolů –, takže se můžete soustředit na to, co je naprosto nezbytné.
💡 Tip pro profesionály: Chcete zefektivnit svůj systém správy zákaznické podpory? S šablonou ClickUp Customer Service Management Template je to možné. S její pomocí můžete:
- Sledujte, upřednostňujte a spravujte dotazy zákazníků v centralizovaném zobrazení.
- Automaticky přiřazujte úkoly členům týmu na základě pracovní zátěže nebo odborných znalostí.
- Stanovte termíny a nechte si zasílat upozornění, abyste zajistili včasné vyřešení dotazů.
Nejlepší funkce ClickUp
- Spravujte požadavky zákazníků efektivně pomocí ClickUp Tasks tím, že je převedete na sledovatelné tikety.
- Sledujte cíle týmu bez námahy pomocí ClickUp Goals a zajistěte, aby každá zákaznická žádost byla vyřízena v termínu.
- Spolupracujte na dokumentech v reálném čase pomocí ClickUp Docs a sdílejte znalosti a zdroje.
- Vizualizujte výkon podpory pomocí dashboardů ClickUp a generujte podrobné zprávy pro rozhodování založené na datech.
- Integrujte ClickUp hladce se Slackem, Microsoft Teams, Zendeskem, Jira a Google Drive a centralizujte tak komunikaci.
- Najděte jakoukoli úlohu nebo komentář okamžitě pomocí univerzálního vyhledávání ClickUp, abyste nezmeškali důležité aktualizace.
Omezení ClickUp
- Noví uživatelé často považují tento nástroj za příliš složitý kvůli jeho široké škále funkcí.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
Líbí se mi, jak je ClickUp přizpůsobitelný. Možnost vytvářet vlastní pracovní postupy a zobrazení, které odpovídají našemu pracovnímu postupu, byla pro moje IT oddělení velkým přínosem. Flexibilita při organizování úkolů a milníků nám pomáhá udržet se na správné cestě, zejména u složitých projektů. ClickUp se také dobře integruje s jinými nástroji, jako je Zapier, což nám umožňuje automatizovat úkoly. ClickUp zlepšil spolupráci mého týmu a sledování projektů.
2. Zendesk AI (nejlepší pro automatizaci zákaznické podpory a ticketingu založenou na umělé inteligenci)
Zendesk je cloudová platforma pro zákaznický servis. Pokud hledáte nástroj s pokročilými automatizačními funkcemi, jeho chatboty založené na umělé inteligenci a samoobslužné možnosti vás možná zaujmou.
Platforma také podporuje omnichannelovou komunikaci, takže váš tým může snadno přepínat mezi e-mailem, chatem a sociálními médii a zpracovávat neomezený počet dotazů a ticketů od zákazníků. Kromě toho Zendesk nabízí spolehlivé analytické a reportovací funkce a je přístupný také v prohlížečích.
Nejlepší funkce Zendesk AI
- Poskytuje inteligentní směrování ticketů správným agentům.
- Zvyšuje efektivitu pomocí odpovědí a maker generovaných umělou inteligencí.
- Nabízí rozsáhlý trh s aplikacemi pro rozšíření funkčnosti.
- Integrace se Salesforce, Slack a Shopify pro plynulý pracovní postup
Omezení Zendesk AI
- Vyžaduje složité nastavení pro pokročilé automatizační pracovní postupy.
- Chybí flexibilní reportování bez aplikací třetích stran.
Ceny Zendesk AI
- Tým podpory: 25 $/měsíc na jednoho agenta
- Suite Team: 69 $/měsíc na agenta
- Suite Professional: 149 $/měsíc na agenta
- Suite Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Zendesk AI
- G2: 4,3/5 (více než 6 100 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 4 000 recenzí)
3. Jira Service Management (nejlepší pro správu IT služeb a týmy DevOps)
Potýká se vaše organizace s řízením incidentů, změn nebo problémů? Jira automatizuje pracovní postupy a postará se o ně za vás. Jedná se o nástroj pro správu IT služeb (ITSM), který zefektivňuje procesy pomocí integrovaných postupů ITIL. Pomáhá zlepšit poskytování služeb zákazníkům, snížit prostoje a zlepšit kvalitu řešení problémů.
Standardizací pracovních postupů také posiluje spolupráci mezi týmy DevOps a inženýrskými týmy. Kromě toho platforma poskytuje robustní správu aktiv a konfigurace, která se ukazuje jako zásadní pro zjednodušení řešení problémů.
Nejlepší funkce Jira Service Management
- Nabízí samoobslužný portál pro zaměstnance a zákazníky.
- Podporuje sledování SLA a podrobnou analýzu služeb.
- Umožňuje flexibilní přizpůsobení pomocí automatizačních pravidel a API.
- Integrace s Confluence, Bitbucket a Microsoft Teams pro plynulý provoz
Omezení služby Jira Service Management
- Omezuje možnosti přizpůsobení u nižších tarifů a omezuje pokročilé funkce.
- Chybí integrovaná podpora telefonů pro hlasové dotazy.
Ceny služby Jira Service Management
- Navždy zdarma
- Standard: 19,04 $/měsíc na agenta
- Premium: 47,82 $/měsíc na jednoho agenta
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Jira Service Management
- G2: 4,2/5 (více než 700 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 700 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Jira Service Management?
Celkově je to dobrá platforma pro správu IT požadavků a incidentů. Jakmile se s nastavením seznámíte, opravdu vám pomůže zefektivnit komunikaci a řešení ticketů. Je spolehlivá, ale mohla by být rozhodně trochu uživatelsky přívětivější.
4. Intercom (nejlepší pro konverzační zákaznickou podporu a živý chat)
Data ukazují, že 69 % zákazníků dává přednost konverzačním chatbotům pro kontaktování společnosti. Intercom nabízí hlavně tuto službu. Jeho AI agent se jmenuje Fin a můžete jej implementovat, aby poskytoval přesné odpovědi zákazníkům, personalizoval interakce s dodavateli a směroval konverzace ke správným lidským agentům.
Fin je také vysoce přizpůsobitelný, takže můžete upravit jeho tón hlasu tak, aby odpovídal politikám a postupům vaší společnosti. Další výhodou používání Intercomu je podrobné reportování, které nabízí. Ať už potřebujete pochopit, proč byl vytvořen ticket, nebo jak si vedou vaši agenti, jeho AI generované poznatky odhalí vše.
Nejlepší funkce Intercomu
- Sleduje interakce se zákazníky pomocí sjednocené schránky a funkcí CRM.
- Umožňuje proaktivní zapojení pomocí cílených zpráv v aplikaci a e-mailů.
- Poskytuje přizpůsobitelné pracovní postupy pro prodejní a podpůrné týmy.
- Integrace se Stripe, Marketo a Google Analytics pro získání informací o zákaznících
Omezení Intercomu
- Omezuje pokročilé reportování na vyšší tarify, což snižuje přehlednost pro menší týmy.
- Chybí nativní vyhledávání v znalostní bázi v okně chatu.
Ceny Intercomu
- Essential: 39 $/měsíc za jedno místo
- Pokročilá verze: 99 $/měsíc za jedno pracovní místo
- Expert: 139 $/měsíc za jedno pracovní místo
Hodnocení a recenze Intercom
- G2: 4,5/5 (více než 3 300 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 1 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Intercomu?
Intercom je opravdu snadný na používání, používám ho každý den, abych zůstal v kontaktu s našimi zákazníky, a má všechny funkce, které potřebuji. Moc se mi líbí funkce, díky které můžeme ticket odložit, pokud ho nechceme uzavřít, a také funkce, díky které můžeme vytvořit back-office ticket. Jejich tým podpory je také velmi nápomocný.
5. Freshdesk (nejlepší pro omnichannelový zákaznický servis s automatizací)
Freshdesk je další cloudová platforma zákaznické podpory na seznamu. Má však jednu jedinečnou vlastnost, kterou ostatní nenabízejí – analýzu sentimentu založenou na umělé inteligenci. To znamená, že tento nástroj můžete použít k prioritizaci ticketů na základě vyhodnocení tónu zpráv od zákazníků.
Kromě toho platforma podporuje omnichannelovou komunikaci (e-mail, chat, telefon a sociální média), poskytuje gamifikační funkce a nabízí znalostní bázi pro podporu samoobsluhy zákazníků.
Nejlepší funkce Freshdesk
- Automatizujte přiřazování a odpovídání na požadavky pomocí AI nástroje Freddy.
- Sleduje SLA a doby odezvy pomocí monitorování v reálném čase.
- Umožňuje vlastní automatizační pravidla pro opakující se úkoly.
- Integrace s WhatsApp, Zapier a QuickBooks pro rozšířené možnosti
Omezení Freshdesk
- Omezuje pokročilé analytické funkce a reportování na prémiové předplatné.
- Při zpracování velkého množství lístků dochází ke zpomalení, což má vliv na výkon.
Ceny Freshdesk
- Navždy zdarma
- Růst: 18 $/měsíc na agenta
- Pro: 59 $/měsíc na jednoho agenta
- Podnik: 95 $/měsíc na agenta
Hodnocení a recenze Freshdesk
- G2: 4,4/5 (více než 3 400 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 3 300 recenzí)
6. Zoho Desk (nejlepší pro nákladově efektivní řešení helpdesku s podporou AI)
Pokud hledáte nákladově efektivní řešení zákaznické podpory, ale nechcete slevit z funkcí, Zoho Desk by pro vás mohlo být ideálním řešením. Je založeno na umělé inteligenci a nabízí řadu všestranných funkcí.
S Zoho Desk můžete automatizovat kategorizaci a přiřazování ticketů pomocí Zia – AI asistenta Zoho. Umožňuje vám také vylepšit samoobslužné služby pro zákazníky vytvořením přizpůsobitelných center nápovědy a znalostních bází. Kromě toho je uživatelské rozhraní tohoto nástroje velmi příjemné.
Po spuštění ovládacího panelu můžete zobrazit všechny požadavky zákazníků seřazené podle data vytvoření tiketu. Díky tomu je jeho používání velmi jednoduché.
Nejlepší funkce Zoho Desk
- Sleduje SLA a eskalace pomocí upozornění v reálném čase pro nevyřešené tikety.
- Podporuje helpdesky pro více značek pod jedním účtem pro firmy spravující více značek.
- Umožňuje kontextovou spolupráci s privátními komentáři a sdílenými poznámkami v rámci ticketů.
- Hladká integrace se Zoho CRM, Slackem a Jira zajišťuje propojené pracovní postupy.
Omezení Zoho Desk
- Vyžaduje složité nastavení pro přizpůsobené pracovní postupy a automatizaci.
- Omezuje volání API a integraci třetích stran u nižších úrovní předplatného.
Ceny Zoho Desk
- Navždy zdarma
- Standard: 14 $/uživatel
- Profesionální: 23 $/uživatel
- Podnik: 40 $/uživatel
Hodnocení a recenze Zoho Desk
- G2: 4,4/5 (více než 6 100 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 2 100 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Zoho Desk?
S Zoho Desk je snadné komunikovat a spolupracovat se zákazníky napříč několika komunikačními kanály. Zrychluje řešení zákaznických problémů. Poskytuje zákaznickou podporu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce.
7. ServiceNow (nejlepší pro správu podnikových IT služeb a automatizaci pracovních postupů)
Další nástroj ITSM, ServiceNow, je nejlépe známý pro podporu poskytování služeb v rámci celého podniku s mezifunkčními pracovními postupy. To se ukazuje jako zásadní pro zajištění plynulé spolupráce mezi týmy, rychlé řešení problémů a poskytování konzistentní kvality služeb v celé organizaci.
Kromě toho se tato platforma odlišuje svým závazkem k bezpečnosti. Zatímco jiné nástroje vám pouze umožňují vytvářet tikety, ServiceNow zvyšuje bezpečnost díky integrovanému řízení rizik a dodržování předpisů.
Poskytuje také monitorování stavu služeb v reálném čase a prediktivní informace, které vám pomohou činit spolehlivá rozhodnutí založená na datech.
Nejlepší funkce ServiceNow
- Zvyšuje efektivitu pomocí virtuálních agentů pro běžné dotazy na podporu
- Přizpůsobte si pracovní postupy pomocí platformy bez kódu/s minimem kódu.
- Umožňuje správu IT aktiv s podrobným sledováním životního cyklu
- Integrace s Microsoft Teams, Salesforce a Okta
Omezení služby ServiceNow
- Vyžaduje rozsáhlé nastavení a konfiguraci.
- Chybí flexibilita pro malé podniky
Ceny ServiceNow
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze ServiceNow
- G2: 4,4/5 (více než 2 200 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 200 recenzí)
8. Salesforce (nejlepší pro zákaznickou podporu a správu případů integrovanou do CRM)
interní
Salesforce je pravděpodobně nejznámější jméno na seznamu. Jedná se v podstatě o nástroj pro řízení vztahů se zákazníky (CRM), který má několik funkcí, které přímo urychlují správu zákaznické podpory.
Například Salesforce poskytuje návrhy založené na umělé inteligenci týkající se dotazů zákazníků, aby zvýšil produktivitu agentů. Sleduje také interakce zákazníků napříč všemi kanály v reálném čase, takže nemusíte neustále přepínat mezi nimi.
Můžete také generovat pokročilé reporty a prediktivní analýzy, abyste získali přehled o výkonu agentů, době vyřešení ticketů, trendech v oblasti spokojenosti zákazníků atd.
Nejlepší funkce Salesforce
- Automatizuje správu případů pomocí Einstein Bots založených na umělé inteligenci.
- Podporuje samoobslužné portály pro zákazníky a interní týmy.
- Umožňuje omnichannelové směrování pro chat, e-mail a telefonické dotazy.
- Hladká integrace se Slackem, Google Workspace a Shopify
Omezení Salesforce
- Pro přístup k pokročilým funkcím založeným na umělé inteligenci jsou vyžadovány plány vyšší úrovně.
- Chybí spolupráce v reálném čase bez integrace třetích stran.
Ceny Salesforce
- Enterprise: 165 $/měsíc na uživatele (fakturováno ročně)
- Neomezený: 330 $/měsíc na uživatele (fakturováno ročně)
- Einstein 1 Sales: 500 $/měsíc na uživatele (fakturováno ročně)
- Starter Suite: 25 $/měsíc na uživatele (fakturováno měsíčně/ročně)
- Pro Suite: 100 $/měsíc na uživatele (fakturováno ročně)
Hodnocení a recenze Salesforce
- G2: 4,4/5 (více než 5 600 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 700 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Salesforce?
Celkově je Salesforce spolehlivé řešení, které po úplném zavedení zlepšuje pracovní postupy v oblasti zákaznických služeb. Rád ho používám ve své současné společnosti. Umožňuje nám využívat mnoho důležitých aplikací a služeb.
9. Help Scout (nejlepší pro personalizovaný zákaznický servis se sdílenou schránkou)
Help Scout je software pro zákaznický servis, který je ideální zejména pro malé týmy. Nabízí řadu užitečných funkcí pro personalizaci interakce se zákazníky bez zbytečných komplikací.
Díky tomu můžete vy a váš tým nabídnout svým zákazníkům chatovou službu v reálném čase. Můžete také sledovat jejich spokojenost pomocí integrovaných průzkumů CSAT, abyste odhalili skryté nedostatky a poskytli lepší podporu.
Help Scout také nabízí předem připravené a přizpůsobené panely pro snadné vytváření zpráv o výkonu a je dodáván s mobilní aplikací pro správu ticketů na cestách.
Nejlepší funkce Help Scout
- Automatizuje pracovní postupy pomocí pravidlového ticketingu, sledování a správy SLA.
- Poskytuje sdílené schránky pro týmovou spolupráci na dotazech zákazníků.
- Vylepšuje samoobslužné služby díky integrované, přizpůsobitelné znalostní bázi.
- Hladká integrace s Shopify, Trello a Asana, zefektivnění procesů podpory
Omezení Help Scout
- Vyžaduje samostatné předplatné pro správu více kanálů.
- Ve srovnání s konkurencí nabízí omezenou podporu více jazyků.
Ceny Help Scout
- Navždy zdarma
- Standard: 55 $/měsíc
- Plus: 83 $/měsíc
Hodnocení a recenze Help Scout
- G2: 4,4/5 (více než 400 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 200 recenzí)
10. HubSpot Service Hub (nejlepší pro zákaznickou podporu integrovanou s marketingem a prodejem)
Na posledním místě, ale v žádném případě ne nejméně důležitém, je na seznamu HubSpot Service Hub.
Podívejte se na toto video, které vysvětluje jeho základní funkce!
Pokud hledáte nástroj, který zlepší správu zákaznické podpory pro marketingové i prodejní týmy, může být tou správnou volbou. Tato platforma sjednocuje zákaznickou podporu a CRM s integrovaným systémem ticketingu a správy případů, aby marketingové, prodejní a podpůrné týmy mohly spolupracovat.
Automatizuje také pracovní postupy pomocí nástrojů založených na umělé inteligenci, nabízí integrované reportovací panely pro sledování metrik podpory agentů a synchronizuje se s prodejními a marketingovými nástroji HubSpot pro kompletní zákaznickou zkušenost.
Nejlepší funkce HubSpot Service Hub
- Podporuje vícekanálovou komunikaci prostřednictvím e-mailu, chatu a sociálních platforem.
- Poskytuje nástroje pro zpětnou vazbu od zákazníků a průzkumy pro měření kvality služeb.
- Umožňuje vytváření znalostní báze pro samoobsluhu, čímž se snižuje počet žádostí o podporu.
- Integrace se Zoomem, Slackem a Mailchimpem pro lepší interakci se zákazníky
Omezení služby HubSpot Service Hub
- Pro pokročilou automatizaci a reporting jsou vyžadovány vyšší tarify.
- Omezuje funkčnost chatbota bez integrace HubSpot Marketing Hub.
Ceny služby HubSpot Service Hub
- Navždy zdarma
- Starter: 20 $/měsíc za jedno místo
- Profesionální: 100 $/měsíc za jedno místo
- Podnik: 150 $/měsíc za jedno místo
Hodnocení a recenze HubSpot Service Hub
- G2: 4,4/5 (více než 2 400 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 100 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o HubSpot Service Hub?
Servisní centrum je skvělý způsob, jak centralizovat všechny zákaznické problémy, takže můj tým může efektivně sledovat a reagovat na všechny dotazy. Platforma je snadno použitelná, jakmile se naučíte základy, a umožňuje mi přidělovat úkoly mému týmu bez nutnosti neustálé komunikace. Zákazníci pak mohou sledovat stav svých ticketů a v reálném čase vidět, na čem pracujeme.
