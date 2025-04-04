13 nejlepších řešení pro firemní komunikaci v roce 2025

Špatná komunikace je jednou z největších hrozeb pro úspěch firmy. 14 % firem kvůli ní přišlo o zákazníky a 8 % o zaměstnance!
Zkrátka a dobře, pokud vaše platforma pro firemní komunikaci není efektivní, ani ta nejlepší strategie nebude stačit – zejména pokud máte tým pracující na dálku.
Zde je 13 nejlepších nástrojů pro externí a interní komunikaci v podnikání a jejich klíčové funkce.
⏰ 60sekundové shrnutí
Máte potíže s efektivní spoluprací se svými týmy a klienty? Podívejte se na nejlepší řešení pro firemní komunikaci, která jsou speciálně navržena pro firemní účely:
- ClickUp : Nejlepší pro spolupráci na projektech a správu úkolů
- Slack: Nejlepší pro týmovou komunikaci a spolupráci v reálném čase
- Zoom: Nejlepší pro vysoce kvalitní videokonference a virtuální schůzky
- Microsoft Teams: Nejlepší pro integrovanou komunikaci v rámci Microsoft 365
- Trello: Nejlepší pro vizuální řízení projektů a sledování úkolů
- Monday. com: Nejlepší pro přizpůsobení prodejních pracovních postupů a zlepšení týmové spolupráce
- Google Workspace: Nejlepší pro spolupráci na dokumentech a e-mailech v cloudu
- Asana: Nejlepší pro strukturované řízení úkolů a projektů
- Workplace od Meta: Nejlepší pro komunikaci a spolupráci v rámci celé společnosti
- Cisco Webex: Nejlepší pro videokonference a zabezpečení na podnikové úrovni
- Dialpad: Nejlepší pro firemní telefony a zasílání zpráv s podporou umělé inteligence
- GoToConnect: Nejlepší pro komplexní VoIP a videokonference
- Grasshopper: Nejlepší pro malé podniky, které potřebují virtuální telefonní systém
Co byste měli hledat v řešení pro firemní komunikaci?
V moři možností může být obtížné najít nejlepší řešení pro firemní komunikaci , které vyhovuje vašim potřebám. Naštěstí existuje několik atributů a klíčových funkcí, které určují, jak efektivní je komunikační nástroj. Například:
- 👉🏻 Snadné použití: Vyberte si nástroj pro firemní komunikaci, který se pyšní jednoduchým a intuitivním rozhraním. Ujistěte se, že nevyžaduje žádné školení, aby se s ním mohl snadno seznámit každý člen organizace.
- 👉🏻 Funkce pro spolupráci: Hledejte komunikační nástroj, který vám a členům týmu umožní spolupracovat v různých formátech, jako jsou instant messaging, videohovory, skupinový chat atd. Tím se zvýší komunikační schopnosti.
- 👉🏻 Přizpůsobitelnost: Vyberte si řešení pro interní komunikaci přizpůsobené jedinečným potřebám vašeho týmu. Pro začátek byste měli mít možnost definovat preference oznámení, nastavit kanály a skupiny atd.
- 👉🏻 Bezpečnostní funkce: Zajistěte, aby byl váš interní komunikační nástroj bezpečný. Hledejte funkce, jako je šifrování typu end-to-end, dvoufaktorová autentizace, soulad s předpisy na ochranu osobních údajů, jako je GDPR, a tak dále.
- 👉🏻 Integrační možnosti: Vyberte si komunikační nástroj, který se integruje s existujícími nástroji a softwarem vašeho pracovního postupu. Tím zajistíte minimální narušení a zvýšíte produktivitu.
➡️ Číst více: Jak zlepšit spolupráci na pracovišti
13 nejlepších řešení pro firemní komunikaci
Zde je 13 nejlepších nástrojů pro spolupráci a komunikaci, které můžete použít k zefektivnění komunikace a obchodních operací:
1. ClickUp (nejlepší pro spolupráci na projektech a správu úkolů)
Zatímco většina nástrojů na seznamu pomáhá pouze zlepšit komunikaci, ClickUp jde ještě o krok dál. Jako univerzální aplikace pro práci sjednocuje projektové řízení a komunikaci, takže váš tým může maximalizovat efektivitu úkolů zajištěním konzistentní koordinace.
ClickUp Chat (pro plynulou komunikaci)
ClickUp Chat je výkonný nástroj pro zlepšení týmové komunikace, snížení izolace a zvýšení celkové produktivity. Chaty jsou integrovány přímo do úkolů, dokumentů a projektů, což zajišťuje, že diskuse jsou vždy spojeny s relevantní prací. To eliminuje potřebu přepínat mezi nástroji a udržuje komunikaci soustředěnou.
Díky ClickUp Chat mohou týmy okamžitě komunikovat, sdílet aktualizace a rychle řešit problémy, čímž podporují prostředí spolupráce.
📮 ClickUp Insight: Téměř 20 % respondentů našeho průzkumu posílá denně více než 50 okamžitých zpráv.
Tento vysoký objem může signalizovat, že tým neustále bzučí rychlými výměnami – což je skvělé pro rychlost, ale také vede k přetížení komunikace. Díky integrovaným nástrojům pro spolupráci ClickUp, jako jsou ClickUp Chat a ClickUp Assign Comments, jsou vaše konverzace vždy propojeny se správnými úkoly, což zvyšuje přehlednost a snižuje potřebu zbytečných následných kroků.
Funkce ClickUp Assign Comments okamžitě vytváří úkoly ze zpráv a přiřazuje je členům týmu. To zefektivňuje komunikaci, stanovuje priority činností a jasně vymezuje odpovědnosti všech zúčastněných.
ClickUp Docs (pro sdílení nápadů a zpětné vazby)
Další výkonnou funkcí pro spolupráci je ClickUp Docs. Díky možnostem úprav v reálném čase umožňuje všem členům týmu společně brainstormovat nápady pro projekty, navrhovat změny a vytvářet briefy.
Tímto způsobem získáte podněty od všech členů svého týmu a každý se bude cítit zapojený do každého projektu.
Kromě toho vás funkce ClickUp Collaboration Detection upozorní pokaždé, když člen týmu provede úpravy, přidá komentář nebo přiřadí/přeřadí úkol, takže všichni budou mít přehled o dění!
ClickUp Whiteboards a Mind Maps (pro spolupráci na projektech)
S ClickUp Whiteboards můžete vytvářet vizuální plány projektů a propojit je s ostatními částmi vašeho pracovního postupu.
Díky jednoduchému nástroji pro tvorbu obsahu metodou drag-and-drop můžete vy a váš tým snadno sdílet nápady a proměnit je ve skutečnost. Můžete také vytvářet úkoly, přiřazovat je členům týmu a získávat včasné aktualizace.
Mind mapy ClickUp se osvědčí, když nastane fáze realizace projektu. Poskytují vám jasný vizuální přehled o celém projektu a zajišťují efektivní týmovou práci, koordinaci zdrojů a správu pracovní zátěže.
ClickUp Clips (pro jasnou asynchronní komunikaci)
ClickUp Clips je ideální pro spolupráci na dálku. Umožňuje vám vytvářet a sdílet se svým týmem záznamy obrazovky dokumentů, úkolů a chatů. Generuje také automatické přepisy každého klipu – s příslušnými časovými značkami a úryvky –, které můžete převést na úkoly, souhrny atd. Tím je zajištěna srozumitelnost a efektivita komunikace.
ClickUp Brain (pro všechno!)
Ačkoli sada ClickUp obsahuje celou řadu funkcí pro spolupráci, tou nejdůležitější z nich je ClickUp Brain.
ClickUp Brain vás propojí se vším v aplikaci – od dokumentů po lidi. Můžete tak snadno vyhledávat a sdílet informace, vytvářet a přidělovat úkoly, odesílat a přijímat aktualizace a mnoho dalšího. A to není vše – ClickUp Brain také shrnuje dlouhé konverzace, čímž zvyšuje rychlost a efektivitu komunikace.
Šablony ClickUp (pro zvýšení efektivity komunikace)
Široká škála přizpůsobitelných šablon ClickUp je dalším významným USP.
Ačkoli na platformě najdete stovky těchto bezplatných zdrojů, nejlepším řešením pro zvýšení efektivity komunikace je šablona ClickUp Communications Plan Whiteboard Template.
Šablona tabule ClickUp Communications Plan vám umožňuje naplánovat rámec pro zasílání zpráv, nastavit komunikační kanály a sjednotit členy týmu pro sdílení znalostí.
To pomáhá spravovat pracovní postupy, sledovat zapojení a zajistit, aby veškerá komunikace byla jasná, včasná a konzistentní. Díky tomu, že vše je na jednom místě, pomáhá to posílit spolupráci a zlepšit celkovou efektivitu komunikace – jak uvnitř organizace, tak mimo ni.
💡 Tip pro profesionály: Chcete snadno organizovat aktivity svého týmu? S šablonou Team Communication and Meeting Matrix od ClickUp je to snadné. Pomocí této šablony můžete:
- Přiřaďte role a odpovědnosti pro každý projekt nebo úkol.
- Stanovte pokyny pro pravidelné kontroly nebo stand-upy.
- Vytvořte časový plán pro nadcházející projekty nebo úkoly.
Nejlepší funkce ClickUp
- Přiřazujte úkoly, stanovujte priority a sledujte pokrok v reálném čase pomocí ClickUp Tasks.
- Pomocí automatizací ClickUp zefektivněte pracovní postupy a eliminujte manuální práci.
- Seřaďte priority a spravujte pracovní postupy, abyste efektivně organizovali úkoly pomocí ClickUp Views.
- Stanovte si jasné cíle a sledujte měřitelné výsledky pomocí ClickUp Goals, abyste mohli efektivně spolupracovat.
- Vytvářejte přizpůsobitelné zprávy a sledujte efektivitu týmu pomocí panelů ClickUp Dashboards.
Omezení ClickUp
- Noví uživatelé mohou tento nástroj považovat za příliš složitý kvůli jeho mnoha funkcím.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain: Přidejte k jakémukoli placenému tarifu za 7 $ za člena měsíčně.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
Toto říká Alfred Titus, manažer administrativní podpory v nadaci Brighten A Soul Foundation, o ClickUp:
Všem organizacím, které se potýkají s řízením svých projektů, pomůže ClickUp při spolupráci na úkolech. Díky tomuto softwaru mohou lidé sledovat položky seznamu úkolů a pracovat na nich ve stanoveném čase. Pomáhá také týmu projektového managementu sledovat celkový průběh projektů, aby byly dodrženy termíny.
Všem organizacím, které se potýkají s řízením svých projektů, pomůže ClickUp při spolupráci na úkolech. Díky tomuto softwaru mohou lidé sledovat položky seznamu úkolů a pracovat na nich ve stanoveném čase. Pomáhá také týmu projektového managementu sledovat celkový průběh projektů, aby byly dodrženy termíny.
2. Slack (nejlepší pro týmovou komunikaci a spolupráci v reálném čase)
Slack je profesionální komunikační nástroj oblíbený pro skupinové chaty a instant messaging. Je ideální pro velké podniky a organizace s různými týmy a odděleními.
Se Slackem můžete vytvářet jednotlivé kanály pro organizaci týmové komunikace. Umožňuje také rychlé vyhledávání v minulých zprávách s pokročilými možnostmi filtrování, které snižují nepořádek.
Dalším aspektem, ve kterém Slack vyniká, je bezpečnost. Platforma zabezpečuje konverzace šifrováním na podnikové úrovni, čímž minimalizuje riziko narušení dat.
Nejlepší funkce Slacku
- Umožňuje týmům organizovat konverzace do specializovaných kanálů pro strukturované diskuse.
- Podporuje sdílení souborů s náhledy a sledováním verzí.
- Nabízí hlasové a videohovory přímo v aplikaci.
Omezení Slacku
- Přetěžuje uživatele nadměrným množstvím oznámení v aktivních pracovních prostorech.
- Chybí integrovaná správa úkolů, vyžaduje nástroje třetích stran.
Ceny Slacku
- Navždy zdarma
- Pro: 8,75 $/měsíc na uživatele
- Business+: 15 $/měsíc na uživatele
- Enterprise Grid: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Slacku
- G2: 4,5/5 (více než 33 900 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 23 600 recenzí)
🧐 Zajímavost: E-maily zůstávají nejúčinnějším komunikačním nástrojem pro podnikání, přičemž 18 % znalostních pracovníků je upřednostňuje před ostatními! 📧
3. Zoom (nejlepší pro vysoce kvalitní videokonference a virtuální schůzky)
Zoom není třeba představovat. Tento nástroj pro videokonference si během pandemie COVID-19 podmanil svět a od té doby se stal nepostradatelným softwarem pro obchodní komunikaci virtuálních týmů.
Zoom podporuje vysoce kvalitní videokonference a audiohovory v HD kvalitě až pro 1 000 účastníků. Můžete také generovat automatické a přesné přepisy všech online schůzek pořádaných na této platformě. A co je nejlepší? Intuitivnost nástroje a uživatelsky přívětivé rozhraní.
Nejlepší funkce Zoom
- Umožňuje sdílení obrazovky s možností přidávání poznámek a dálkového ovládání.
- Zvyšte zapojení zaměstnanců pomocí ankety, reakcí a virtuálního zvedání ruky.
- Zabezpečte schůzky pomocí ochrany heslem a čekáren.
Omezení aplikace Zoom
- V bezplatném tarifu je nastaven časový limit 40 minut pro skupinové schůzky.
- Vzhledem k minulým bezpečnostním zranitelnostem vyvolává obavy ohledně ochrany soukromí.
Ceny Zoom
- Základní: Zdarma
- Pro: 15,99 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 21,99 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Zoom
- G2: 4,5/5 (více než 56 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 14 100 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Zoom ?
Funkce Zoom pro pracoviště jsou atraktivní díky snadno použitelným videokonferencím s dobrými možnostmi integrace s jinými obchodními aplikacemi. Jedná se o škálovatelná řešení, která zlepšují spolupráci a zajišťují plynulou komunikaci mezi členy malých týmů i velkých podniků.
Funkce Zoom pro pracoviště jsou atraktivní díky snadno použitelným videokonferencím s dobrými možnostmi integrace s jinými obchodními aplikacemi. Jedná se o škálovatelná řešení, která zlepšují spolupráci a zajišťují plynulou komunikaci mezi členy malých týmů i velkých podniků.
4. Microsoft Teams (nejlepší pro integrovanou komunikaci v rámci Microsoft 365)
Dalším nejlepším softwarovým komunikačním řešením je Microsoft Teams. Tento nástroj pro týmovou komunikaci umožňuje pořádat interaktivní videokonference s titulky a nahrávkami v reálném čase.
Navíc můžete uskutečňovat a přijímat telefonní hovory, chatovat s členy svého týmu a vytvářet sdílené prostory. Platforma také disponuje silnými bezpečnostními opatřeními, včetně souladu s podnikovými standardy a vícefaktorového ověřování pro ochranu dat.
Nejlepší funkce aplikace Microsoft Teams
- Poskytuje centralizované komunikační centrum s trvalým chatem, sdílením souborů a hovory.
- Umožňuje spolupráci na dokumentech v reálném čase pomocí aplikací Microsoft 365.
- Podporuje přístup externích hostů pro spolupráci mezi společnostmi.
Omezení aplikace Microsoft Teams
- Ve srovnání se samostatnými řešeními pro ukládání dat v cloudu komplikuje organizaci souborů.
- Pro plnou funkčnost je vyžadováno předplatné Microsoft 365.
Ceny Microsoft Teams
- Navždy zdarma
- Micorosft 365 Personal: 6,99 $/měsíc
- Microsoft 365 Family: 9,99 $/měsíc
- Microsoft Teams Essential: 4 $/měsíc na uživatele
- Microsoft 365 Business Basic: 6 $/měsíc na uživatele
- Microsoft 365 Business Standard: 12,50 $/měsíc na uživatele
- Microsoft 365 Business Premium: 22 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze aplikace Microsoft Teams
- G2: 4,4/5 (více než 15 800 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 9 800 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Microsoft Teams ?
Celkově mám s Teams dobré zkušenosti, používáme jej s týmem více než 100 lidí a nabízí nám platformu, kterou potřebujeme pro dobrou komunikaci a spolupráci.
Celkově mám s Teams dobré zkušenosti, používáme jej s týmem více než 100 lidí a nabízí nám platformu, kterou potřebujeme pro dobrou komunikaci a spolupráci.
🧠 Zajímavost: Přibližně 55 % komunikace je neverbální, což znamená, že gesta, držení těla a mimika vypovídají více než slova. 🙎🏻
5. Trello (nejlepší pro vizuální řízení projektů a sledování úkolů)
Ačkoli Trello není tradiční komunikační nástroj, může vám a vašemu týmu pomoci efektivněji spolupracovat na projektech. Tento software vizuálně organizuje úkoly pomocí Kanban tabulek, automatizuje opakující se úkoly a nabízí šablony pro standardizaci procesů.
Navíc díky rozhraní přizpůsobenému pro mobilní zařízení je přístup k platformě a práce na cestách ještě snazší.
Nejlepší funkce Trello
- Podporuje spolupráci pomocí komentářů, zmínek a příloh souborů.
- Přizpůsobte si tabule pomocí štítků, kontrolních seznamů a termínů splnění.
- Nabízí zobrazení časové osy a kalendáře pro lepší plánování.
Omezení Trella
- Chybí pokročilé analytické funkce a reportování pro získávání datových poznatků.
- Ve srovnání s konkurencí poskytuje minimální offline funkčnost.
Ceny Trello
- Zdarma
- Standard: 5 $/měsíc na uživatele
- Premium: 10 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 17,50 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Trello
- G2: 4,4/5 (více než 13 600 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 23 400 recenzí)
6. Monday. com (nejlepší pro přizpůsobení pracovních postupů v oblasti prodeje a zlepšení týmové spolupráce)
Řešení pro správu vztahů se zákazníky od Monday.com nabízí spolehlivé funkce pro prodejní týmy, které se potýkají s řízením pipeline a spoluprací. Díky interaktivnímu dashboardu můžete vizualizovat a sledovat prodejní výkonnost.
Umožňuje vám také spravovat potenciální zákazníky v celém procesu, abyste zajistili jejich správnou péči. Navíc umožňuje spolupráci týmu prostřednictvím komentářů, přiřazování úkolů a sdílení souborů. Mobilní aplikace je další výhodou, která pomáhá okamžitě řešit důležité úkoly CRM.
Nejlepší funkce Monday.com
- Centralizuje data klientů pro snadný přístup a organizaci
- Přizpůsobte pracovní postupy tak, aby odpovídaly vašemu prodejnímu procesu a pipeline.
- Automatizuje opakující se úkoly, jako jsou následné kroky a řešení pokroku.
Omezení Monday.com
- Chybí pokročilé funkce pro vytváření reportů a analýz.
- Pro nové uživatele může být náročné se s ním naučit pracovat.
Ceny Monday.com
- Zdarma
- Základní: 12 $/měsíc za jedno místo
- Standard: 14 $/měsíc za jedno místo
- Pro: 24 $/měsíc za jedno místo
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Monday.com
- G2: 4,7/5 (více než 12 800 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 5 400 recenzí)
7. Google Workspace (nejlepší pro spolupráci na dokumentech a e-mailech v cloudu)
Google Workspace je sada nástrojů pro produktivitu a spolupráci v podnikání. Nabízí různé komunikační nástroje, které optimalizují všechny aspekty obchodní interakce – od interní po externí. Mezi ně patří Gmail ( pro e-maily ), Google Meet (pro videokonference) a Google Chat (pro skupinový chat).
Platforma chrání důležitá data pomocí dvoufázového ověřování a silného šifrování. Kromě toho díky zcela nové integraci umělé inteligence je správa komunikace ještě efektivnější než dříve.
Nejlepší funkce Google Workspace
- Poskytuje integrované nástroje pro e-mail, ukládání souborů a spolupráci na dokumentech.
- Umožňuje spolupráci v reálném čase v aplikacích Google Docs, Sheets a Slides.
- Umožňuje videokonference přes Google Meet s živými titulky a sdílením obrazovky.
Omezení Google Workspace
- Chybí pokročilé nástroje pro řízení projektů
- Komplikuje správu verzí souborů a jejich organizaci
Ceny Google Workspace
- Business Starter: 7 $/měsíc na uživatele
- Business Standard: 14 $/měsíc na uživatele
- Business Plus: 22 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Google Workspace
- G2: 4,6/5 (více než 42 700 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 17 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Google Workspace ?
Nejlepší na tom je, že obsahuje potřebné sady pro komunikaci, ukládání souborů, správu času a úkolů, bezpečnostní kontroly a mnoho dalšího. Pomocí Google Workspace můžeme spravovat svou práci z jakéhokoli místa.
Nejlepší na tom je, že obsahuje potřebné sady pro komunikaci, ukládání souborů, správu času a úkolů, bezpečnostní kontroly a mnoho dalšího. Pomocí Google Workspace můžeme spravovat svou práci z jakéhokoli místa.
8. Asana (nejlepší pro strukturované řízení úkolů a projektů)
Hledáte software pro řízení projektů, který obsahuje také bohaté funkce pro spolupráci? Asana by vás mohla zajímat.
Zlepšuje spolupráci týmu sledováním postupu projektu, automatizací přiřazování úkolů a připomínek a generováním zpráv o výkonu. Navíc můžete chatovat s kolegy, dostávat automatická oznámení a přizpůsobovat si doručenou poštu, jako v běžné aplikaci pro firemní komunikaci.
Nejlepší funkce Asany
- Zlepšuje spolupráci týmu pomocí komentářů k úkolům a příloh souborů.
- Podporuje přístup hostů pro mezifunkční týmy a spolupráci s externími partnery.
- Zabezpečuje citlivá data pomocí robustních nastavení oprávnění a šifrování dat.
Omezení Asany
- Omezuje možnosti přizpůsobení u nižších tarifů.
- Pro začátečníky v oblasti projektového řízení je nutná určitá doba na osvojení si znalostí.
Ceny Asany
- Osobní: Zdarma
- Starter: 10,99 $/měsíc na uživatele
- Pokročilá verze: 24,99 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Individuální ceny
- Enterprise+: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Asany
- G2: 4,4/5 (více než 10 800 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 13 300 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Asaně ?
Asanu jsem používal jak v agentuře pro správu práce klientů, tak i osobně pro správu své vlastní práce. Asana udržuje věci jednoduché, snadno se integruje s jinými nástroji a je vizuálně velmi přitažlivá.
Asanu jsem používal jak v agentuře pro správu práce klientů, tak i osobně pro správu své vlastní práce. Asana udržuje věci jednoduché, snadno se integruje s jinými nástroji a je vizuálně velmi přitažlivá.
➡️ Další informace: Kompletní průvodce praktickou spoluprací na projektech [s tipy a bezplatnými šablonami]
9. Workplace od Meta (nejlepší pro komunikaci a spolupráci v rámci celé společnosti)
Workplace od Meta je platforma pro firemní komunikaci navržená tak, aby zlepšila spolupráci v týmu. Nabízí zasílání zpráv v reálném čase, hlasové a videohovory a celofiremní skupiny pro zefektivnění komunikace.
Díky známému rozhraní ve stylu sociálních médií umožňuje rychlé aktualizace, živé video přenosy a hladkou integraci s oblíbenými pracovními nástroji. Upozorňujeme však, že tento nástroj bude od 1. června 2026 vyřazen z provozu.
Nejlepší funkce Workplace od Meta
- Sdílejte novinky a snadno spolupracujte díky známému rozhraní podobnému Facebooku.
- Vysílejte živé video pro celofiremní schůzky a důležité firemní aktuality.
- Získejte přehled o dění na pracovišti díky analýzám trendů v oblasti zapojení a komunikace.
Omezení Workplace od Meta
- Chybí vestavěné funkce pro správu úkolů a projektů.
- Může být náročné pro týmy, které nejsou zvyklé na rozhraní ve stylu sociálních médií.
Ceny Workplace od Meta
- Základní tarif: 4 $/měsíc na osobu
- Doplňky: 2 $/měsíc na osobu (pro vylepšenou správu a podporu); 2 $/měsíc na osobu (pro podnikové živé vysílání)
Hodnocení a recenze Workplace od Meta
- G2: 4/5 (více než 1 700 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 1 300 recenzí)
10. Cisco Webex (nejlepší pro videokonference a zabezpečení na podnikové úrovni)
Cisco Webex je komplexní software pro firemní komunikaci, který vyniká videokonferencemi s vysokou kvalitou zvuku a obrazu a automatizací plánování schůzek a připomínek.
Pro vylepšenou týmovou komunikaci poskytuje Webex komplexní šifrování a pokročilé bezpečnostní protokoly. Navíc nabízí cloudová řešení pro volání a kontaktní centra pro firmy.
Nejlepší funkce Cisco Webex
- Poskytuje videokonference na podnikové úrovni až pro 1 000 účastníků.
- Umožňuje sdílení obrazovky a spolupráci na souborech v reálném čase během schůzek.
- Podporuje interaktivní nástroje, jako jsou ankety, otázky a odpovědi, tabule a reakce na schůzky.
Omezení Cisco Webex
- Spotřebovává značnou šířku pásma
- Omezuje funkce spolupráce pro uživatele bez prémiových tarifů.
Ceny Cisco Webex
- Webex zdarma
- Webex Meet: 14,50 $/měsíc na uživatele
- Webex Suite: 25 $/měsíc na uživatele
- Webex Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Cisco Webex
- G2: 4,3/5 (více než 19 900 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 7 400 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Cisco Webex ?
V naší organizaci používáme Webex ke komunikaci s kolegy. Pomáhá nám organizovat a vytvářet úkoly a snadno se navzájem propojovat.
V naší organizaci používáme Webex ke komunikaci s kolegy. Pomáhá nám organizovat a vytvářet úkoly a snadno se navzájem propojovat.
11. Dialpad (nejlepší pro firemní telefony a zasílání zpráv s podporou umělé inteligence)
Dialpad je aplikace pro komunikaci s obchodními zákazníky, která je nejvhodnější pro týmy zabývající se dotazy zákazníků. Kromě toho ji můžete použít ke zlepšení interní komunikace.
S Dialpadem můžete přizpůsobit a upřednostnit oznámení o hovorech, zprávách a hlasových zprávách. A to nejlepší? Dialpad zajišťuje hladkou a bezpečnou týmovou spolupráci díky sdíleným prostorům, šifrování a vícefaktorové autentizaci. Bezpečnost na prvním místě, spolupráce na druhém!
Nejlepší funkce Dialpadu
- Poskytuje cloudové hlasové a video hovory s týmovými zprávami.
- Umožňuje analýzu výkonu hovorů a kvality v reálném čase.
- Podporuje neomezené videokonference s až 100 účastníky.
Omezení Dialpadu
- Pro plnou funkčnost je nutné připojení k internetu.
- Může mít potíže s kvalitou hovorů v sítích s nižší šířkou pásma.
Ceny Dialpadu
Dialpad Connect
- Standard: 27 $/měsíc na uživatele
- Pro: 35 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Individuální ceny
Dialpad Meetings
- Zdarma
- Podnikání: 20 $/měsíc na uživatele
Podpora Dialpad
- Essentials: 95 $/měsíc na uživatele
- Pokročilé: 135 $/měsíc na uživatele
- Premium: 170 $/měsíc na uživatele
Dialpad Sell
- Základní funkce: 49 $/měsíc na uživatele
- Pokročilé: 110 $/měsíc na uživatele
- Premium: 170 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Dialpadu
- G2: 4,4/5 (více než 2 000 recenzí)
- Capterra: 4,2/5 (více než 500 recenzí)
➡️ Další informace: Šablony plánů projektové komunikace zdarma: Excel, Word a ClickUp
12. GoToConnect (nejlepší pro komplexní VoIP a videokonference)
GoToConnect je univerzální komunikační nástroj, který firmám nabízí cloudové hlasové, video a textové služby. Podporuje přímé zprávy a videokonference s až 250 účastníky a sdílení obrazovky.
GoToConnect usnadňuje vzdálenou komunikaci díky snadno použitelné aplikaci a automatickému směrování hovorů, které zajišťuje plynulý zákaznický zážitek. Navíc jeho výkonné funkce pomáhají firmám centralizovat znalosti a zlepšit spolupráci v týmu.
Nejlepší funkce GoToConnect
- Umožňuje přesměrování hovorů, přenos hlasové schránky do e-mailu a filtrování hovorů pro zvýšení produktivity.
- Sleduje metriky hovorů a poskytuje cenné informace pro zlepšení výkonu.
- Nabízí nepřetržitou zákaznickou podporu pro řešení problémů a pomoc.
Omezení GoToConnect
- Za některé pokročilé funkce a škálovatelnost účtuje vyšší poplatky.
- Má složitý proces nastavení
Ceny GoToConnect
- Telefonní systém: 29 $/měsíc
- Connect CX: 37 $/měsíc
- Kontaktní centrum: 86 $/měsíc
Hodnocení a recenze GoToConnect
- G2: 4,4/5 (více než 1 200 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 600 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o GoToConnect ?
GoTo Connect je dobrý a funguje, aniž by vás to stálo majlant. Každému, kdo začíná podnikat, bych doporučil, aby se na Connect podíval.
GoTo Connect je dobrý a funguje, aniž by vás to stálo majlant. Každému, kdo začíná podnikat, bych doporučil, aby se na Connect podíval.
💡 Tip pro profesionály: Špatné připojení vede k zpožděním, robotickým hlasům a zamrzlým obrazovkám. Pro hladký průběh online schůzek proto používejte kabelové připojení nebo se posaďte blízko k Wi-Fi routeru. 😎
13. Grasshopper (nejlepší pro malé podniky, které potřebují virtuální telefonní systém)
Grasshopper je výkonný nástroj pro spolupráci malých podniků, který je ideální pro profesionální virtuální telefonní systém. Umožňuje vám nastavit vlastní pozdravy a hudbu při čekání, díky čemuž budou vaše telefonní interakce působivější.
Hovory můžete přesměrovat na jakékoli zařízení, takže vám nikdy neunikne důležitá zpráva. Nabízí také přepis hlasové schránky, což usnadňuje správu zpráv. Grasshopper navíc umožňuje filtrování a směrování hovorů pro lepší zákaznickou zkušenost.
Nejlepší funkce Grasshopper
- Umožňuje neomezený počet rozšíření pro personalizovaný systém firemní komunikace.
- Sleduje aktivitu hovorů pomocí pokročilých analytických nástrojů a reportingu.
- Podporuje bezplatná telefonní čísla, která zvyšují důvěryhodnost firmy.
Omezení Grasshopper
- Pro mobilní a desktopové aplikace je vyžadován přístup k internetu.
- Oproti jiným komunikačním nástrojům má omezené možnosti integrace.
Ceny Grasshopper
- True Solo: 14 $/měsíc
- Solo Plus: 25 $/měsíc
- Malé podniky: 80 $/měsíc
Hodnocení a recenze Grasshopper
- G2: 4/5 (150 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 300 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Grasshopper ?
Unifikovaný telefonní systém. Jsme společnost poskytující mobilní služby, což nám umožňuje, aby technici nadále používali své vlastní telefony a přizpůsobili si náš pohotovostní rozvrh.
Unifikovaný telefonní systém. Jsme společnost poskytující mobilní služby, což nám umožňuje, aby technici nadále používali své vlastní telefony a přizpůsobili si náš rozvrh pohotovostních služeb.
✨ Zvláštní uznání
- Jive: Podporuje cloudové VoIP a sjednocenou komunikaci.
- Smarp: Transformuje podporu zaměstnanců a interní komunikaci
- Clariti: Optimalizuje kontextovou spolupráci týmů a obchodní komunikaci.
Zefektivněte komunikaci a zvyšte produktivitu s ClickUp
Efektivní komunikace je nezbytná pro hladkou týmovou práci a efektivní interakci se zákazníky. Ať už jde o spolupráci s členy týmu, sdílení novinek o společnosti nebo shromažďování zpětné vazby od zákazníků – má to vliv na všechny části vašeho podnikání.
Většina nástrojů na trhu však postrádá správnou sadu funkcí, které by tyto potřeby plně pokryly. Právě v tom vyniká ClickUp.
Toto výkonné řešení pro interní firemní komunikaci zjednodušuje pracovní postupy, zlepšuje spolupráci v týmu a zajišťuje hladký průběh interakcí.
Jste připraveni posunout svou firemní komunikaci na vyšší úroveň? Vyzkoušejte ClickUp ještě dnes – zaregistrujte se zde a získejte bezplatnou zkušební verzi!