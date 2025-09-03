Jak vytvořit kalendář e-mailového marketingu (+ šablona)

Znáte ty značky, které vždy posílají správný e-mail ve správný čas?
Slevový kód těsně před výplatou. Připomenutí položky, kterou jste nechali v košíku. Upozornění, že vaše velikost je opět skladem.
To není štěstí, ale strategie. Kalendář e-mailového marketingu vám pomůže plánovat dopředu, zachovat konzistenci a odesílat e-maily, které jsou aktuální a relevantní.
Tento blogový příspěvek vám ukáže, jak vytvořit kalendář e-mailového marketingu, díky kterému bude vaše publikum netrpělivě čekat na oznámení. 💁
Co je to kalendář e-mailového marketingu?
Kalendář e-mailového marketingu je strategický nástroj pro plánování, organizaci a rozvrhování e-mailových kampaní. Poskytuje jasný přehled o připravovaných e-mailech, zajišťuje konzistentnost, relevanci a včasné doručení a zároveň je v souladu s marketingovými cíli.
Kalendář e-mailového marketingu pomáhá s:
- Udržujte kampaně organizované: Získejte předem jasný přehled e-mailů, abyste se vyhnuli stresu na poslední chvíli.
- Udržování konzistence: Zajišťuje plynulý tok komunikace, aby se publikum udrželo v zájmu.
- Optimalizace výkonu: Pomáhá sledovat výsledky a vylepšovat strategie správy e-mailů pro vyšší efektivitu e-mailové komunikace.
- Zlepšení cílení: Sladění e-mailů s chováním zákazníků, klíčovými daty a trendy v oboru
- Zlepšení spolupráce: Zajišťuje přehlednost plánů, aby týmy mohly efektivně koordinovat svou práci.
🧠 Zajímavost: První marketingový e-mail byl odeslán v roce 1978 Garym Thuerkem pouze 400 lidem. Překvapivě vygeneroval obrovský obrat ve výši 13 milionů dolarů! To je vysoká návratnost investic ještě předtím, než existovaly zákony proti spamovým e-mailům.
⭐ Doporučená šablona
Přestaňte žonglovat s tabulkami a roztroušenými poznámkami – tato šablona plánu kampaně od ClickUp sjednotí celý pracovní postup kampaně do jednoho přehledného a praktického prostoru. Brainstormujte nápady, plánujte odesílání, přidělujte úkoly a sledujte pokrok, aniž byste ztratili tempo. Díky přehledné organizaci může váš tým plánovat chytřeji, postupovat rychleji a spouštět kampaně, které skutečně fungují.
Klíčové prvky kalendáře e-mailového marketingu
Improvizované řízení e-mailových kampaní je rychlou cestou k promarněným příležitostem. Dobře sestavený kalendář zajistí hladký průběh všech činností, takže každý e-mail dosáhne svého cíle.
Zde je seznam toho, co musíte zahrnout. 👇
- Termíny kampaní: Nastavte konkrétní termíny pro každý e-mail, abyste zachovali konzistenci a zabránili překrývání. Například sváteční propagační akci lze naplánovat několik týdnů předem, aby se maximalizovala interakce.
- Témata obsahu: Definujte témata pro každý e-mail a zajistěte, aby byla v souladu s probíhajícími kampaněmi nebo sezónními trendy. Fitness značka se může v lednu zaměřit na „novoroční wellness tipy“ a v červnu na „letní cvičební rutiny“.
- Cílové segmenty publika: Určete, které skupiny zákazníků obdrží jednotlivé e-maily na základě demografických údajů, historie nákupů nebo úrovně zapojení. Módní prodejce může zasílat exkluzivní nabídky VIP zákazníkům a zároveň propagovat výprodej nové předplatitele.
- Cíle a záměry: Nastíňte, čeho chce každý e-mail dosáhnout, ať už se jedná o zvýšení počtu registrací, podporu prodeje nebo zvýšení návštěvnosti landing page. E-mail s pozvánkou na webinář se může zaměřit na maximalizaci registrací, zatímco e-mail s oznámením o produktu má za cíl generovat předobjednávky.
- Klíčové ukazatele výkonnosti (KPI): Sledujte metriky, jako jsou míra otevření, míra prokliku a konverze, abyste mohli měřit úspěšnost kampaně. U kampaní zaměřených na opětovné zapojení je klíčové sledovat počet neaktivních odběratelů, kteří začnou e-maily opět otevírat.
- Výzva k akci (CTA): Zajistěte, aby každý e-mail obsahoval jasnou a poutavou výzvu k akci, ať už je to „Nakupte nyní“, „Stáhněte si průvodce“ nebo „Přihlaste se na webinář“. Silné výzvy k akci podporují zapojení a konverze.
- Frekvence a načasování odesílání: Určete, jak často a v jakou denní dobu by měly být e-maily odesílány. B2B společnost může zaznamenat větší zájem ráno, zatímco lifestylová značka může mít lepší výsledky večer.
- Plán testování a optimalizace: Chcete-li vylepšit budoucí kampaně, naplánujte A/B testy předmětů e-mailů, textů e-mailů nebo výzev k akci. Testování různých slevových nabídek může odhalit, která z nich přináší nejvyšší konverze.
🤝 Přátelské připomenutí: Pravidlo „jednoho CTA“ je mýtus. Vaše primární výzva k akci by sice měla vyniknout, ale zahrnutí více klikatelných odkazů (v různých formátech) zvyšuje šance na zapojení a dodává e-mailu profesionální nádech.
Jak vytvořit kalendář e-mailového marketingu
Zapomeňte na chaos s e-maily na poslední chvíli.
Chytrý marketingový kalendář vše organizuje, pomáhá vám udržet si náskok a zajišťuje, že každý e-mail bude doručen včas.
Pojďme se podívat, jak vytvořit kalendář, který funguje. ⚒️
Krok č. 1: Definujte cíle své kampaně
Každý e-mail by měl mít konkrétní cíl – zasílání e-mailů bez jasného cíle vede k nízké míře zapojení a zbytečné námaze.
Zde je několik cílů kampaně, které můžete prozkoumat. 👀
- Podpora prodeje: Naplánujte e-maily k uvedení produktu na trh, časově omezené nabídky a upomínky na opuštěné nákupní košíky. Například kosmetická značka, která uvádí na trh nový odstín rtěnky, může zaslat upoutávkové e-maily, exkluzivní pozvánku na VIP prodej a poslední upomínku před koncem akce.
- Zvýšení zapojení: Naplánujte si zasílání newsletterů, interaktivního obsahu nebo zajímavostí z komunity. Například společnost SaaS může každý měsíc zasílat e-mail s názvem „Skrytý poklad“, ve kterém představí nedoceněnou funkci spolu s krátkým návodem.
- Rozšiřování seznamu e-mailových adres: Nastavte kampaně na získávání potenciálních zákazníků, uvítací sekvence a pobídky za doporučení. Fitness aplikace by mohla novým uživatelům nabídnout bezplatný 7denní jídelní plán a vytvořit sekvenci představující prémiové tréninkové programy.
🔍 Věděli jste? Zákon CAN-SPAM z roku 2003 byl pro e-mailový marketing velkým přínosem. Donutil marketéry hrát fér – žádné podvodné předměty e-mailů ani zasílání e-mailů bez možnosti odhlášení (pokud nechcete dostat tučné pokuty).
Krok č. 2: Vyberte si správné nástroje pro e-mailový marketing
Účinnost kalendáře e-mailového marketingu závisí na nástrojích, které jej podporují. Bez správné platformy se automatizace e-mailů, plánování a sledování stanou noční můrou.
Při výběru nástroje je třeba zohlednit následující faktory:
- Možnosti segmentace: Vyberte si nástroj s pokročilým tagováním, abyste mohli odesílat personalizované e-maily na základě chování uživatelů.
- Funkce automatizace: Chcete posílat drip kampaně, připomínky opuštěných košíků nebo následné zprávy o událostech? Ujistěte se, že nástroj má robustní možnosti automatizace, nejen základní plánování.
- Škálovatelnost: Vyberte si nástroj pro e-mailový marketing s umělou inteligencí, který podporuje zvyšování objemu e-mailů bez výrazného nárůstu ceny.
- Možnosti A/B testování: Pokud je vaší prioritou zvýšení míry otevření a prokliku, vyberte si nástroj s integrovaným A/B testováním, abyste mohli snadno experimentovat s předměty e-mailů, obsahem a výzvami k akci.
- Flexibilita integrace: Používáte CRM, e-commerce platformu nebo analytický nástroj? Hledejte nástroj, který se bezproblémově synchronizuje s externími nástroji, abyste se vyhnuli ručnímu přenosu dat.
- Míra doručitelnosti: Některé nástroje mají lepší umístění v doručené poště než jiné. Zkontrolujte, zda nástroj nabízí vestavěné testování spamu, autentizační protokoly a správu reputace odesílatele, aby se e-maily neztrácely ve složce se spamem.
📮 ClickUp Insight: 37 % našich respondentů používá AI pro tvorbu obsahu, včetně psaní, editace a e-mailů. Tento proces však obvykle zahrnuje přepínání mezi různými nástroji, jako je nástroj pro generování obsahu a váš pracovní prostor.
S ClickUp získáte pomoc při psaní založenou na umělé inteligenci v celém pracovním prostoru, včetně e-mailů, komentářů, chatů, dokumentů a dalších, a to vše při zachování kontextu z celého pracovního prostoru.
Krok č. 3: Naplánujte obsah a harmonogram
Načasování je klíčové – konzistentní, dobře naplánované e-maily zvyšují zapojení, zatímco náhodné nebo nadměrné zasílání vede k odklonu od značky.
Začněte určením klíčových dat , jako jsou uvedení produktů na trh, sezónní trendy a události v oboru. Plánování předem pomáhá vytvářet včasné a účelné kampaně namísto spěchu na poslední chvíli. Pokud například pořádáte sváteční akci, začněte několik týdnů předem s upoutávkovými e-maily, pokračujte připomínkami a s blížícím se termínem zasílejte nabídky poslední šance.
Kromě toho vám testování různých frekvencí e-mailů pomůže najít správnou rovnováhu. Příliš časté zasílání e-mailů může odběratele zahlcovat, zatímco dlouhé přestávky mohou vést ke ztrátě jejich zájmu.
Kombinování různých typů obsahu také zvyšuje zapojení. Místo toho, abyste posílali jeden propagační e-mail za druhým, střídejte je s newslettery, aktualizacemi produktů nebo zajímavými informacemi, které mají pro čtenáře hodnotu. Například značka zaměřená na fitness může jeden týden posílat tipy na cvičení a další týden slevy na vybavení, aby obsah zůstal zajímavý.
💫 Díky umělé inteligenci v ClickUp je tato část procesu snadná jako facka!
📖 Přečtěte si také: Bezplatné šablony plánů v Excelu, Sheets a ClickUp
Krok č. 4: Nastavte automatizaci a A/B testování
Automatizace zefektivňuje e-mailový marketing a zvládá opakující se úkoly, zatímco A/B testování vylepšuje vaši strategii pro dosažení lepších výsledků.
Zde je návod, jak využít obojí pro maximální účinek:
- Vítací e-maily na autopilotu: Nový odběratel by měl okamžitě obdržet uvítací sérii, která představí značku, nabídne hodnotu a nastaví očekávání.
- E-maily spouštěné na základě akcí: Zákazník opustil svůj košík? Následný e-mail s nabídkou slevy by ho mohl přivést zpět.
- A/B testování předmětů a obsahu: Jedna verze může zdůrazňovat naléhavost, např. „Poslední hodiny: 20 % sleva!“, zatímco druhá se zaměří na hodnotu, např. „Exkluzivní nabídka uvnitř!“. Vyzkoušejte různé alternativy a vyberte tu nejlepší.
💡 Tip pro profesionály: Progresivní profilování zajistí, že vaše formuláře budou krátké a přehledné. Namísto bombardování nových odběratelů nekonečnými otázkami sbírejte data postupně na základě interakcí. Méně tření = více registrací.
Krok č. 5: Sledujte metriky a zlepšujte výkonnost
Optimalizace marketingového kalendáře znamená průběžné měření výsledků a provádění vylepšení na základě dat.
Zaměřte se na následující body:
- Sledujte míru otevření a prokliku: Nízká míra otevření? Vyzkoušejte různé předměty e-mailů. Kliknutí, ale žádné konverze? Možná je třeba upravit obsah e-mailu nebo cílovou stránku.
- Analyzujte vzorce interakce: Najděte nejlepší časy pro odesílání a přizpůsobte je podle toho, kdy jsou odběratelé nejaktivnější.
- Sledujte míru odhlášení a míru odrazů: Nárůst odhlášení může znamenat, že e-maily jsou příliš časté, irelevantní nebo nesplňují očekávání.
🧠 Zajímavost: E-mailový marketing byl optimalizován pro mobilní zařízení ještě dlouho předtím, než se o tom dozvěděly sociální sítě. Když byl v roce 2007 uveden na trh první iPhone, chytří marketéři rychle přizpůsobili e-maily tak, aby vypadaly dobře i na malých obrazovkách – protože nikdo nemá rád přibližování a oddalování.
Bezplatné šablony a nástroje pro e-mailový marketingový kalendář
Mezi e-mailovým marketingem, strategickými schůzkami a nekonečnými tabulkami Google Sheets se marketingový potenciál vytrácí. Skvělé kampaně zapadají prachem. Termíny se mění v vzdálené přeludy. A kreativita vašeho týmu? Uvízla v chaosu nesouvislých pracovních postupů.
Existuje záchranné lano: ClickUp. 🤩
Je to komplexní aplikace pro práci, která kombinuje správu projektů, správu znalostí a chat – vše poháněné umělou inteligencí, která vám pomáhá pracovat rychleji a chytřeji.
Podívejme se, jak vám tento software pro plánování úkolů pomůže. 💫
Vytvářejte obsah (a kontext) pomocí ClickUp Brain
Úspěšné e-mailové kampaně vznikají na pomezí strategie, kreativity a rychlosti. ClickUp Brain pomáhá se všemi třemi aspekty tím, že shromažďuje informace v reálném čase, generuje nápady a přeměňuje je na obsah připravený k použití.
Potřebujete před přípravou kampaně provést průzkum konkurence? Brain dokáže prohledávat web, analyzovat pozice a okamžitě shrnovat hlavní body. Na základě toho dokáže generovat různé varianty textů, navrhovat obrázky nebo přizpůsobovat sdělení pro různé cílové skupiny – to vše díky několika LLM, mezi kterými můžete přepínat, abyste dosáhli nejlepších výsledků.
A protože vše probíhá v rámci ClickUp, pracovní postup zůstává plynulý: výzkum se propojuje s úkoly, kreativní návrhy se propojují s vaším plánem kampaně a schválení se přímo promítají do vašeho kalendáře. S Brainem nevytváříte jen obsah – vytváříte chytřejší kampaně od základů.
Dodržujte plán díky integrovanému kalendáři
E-mailové kampaně se řídí přísným časovým harmonogramem – newslettery, propagační e-maily a automatizované sekvence musí být odeslány včas. Pokud se však na kampani podílí více týmů, může snadno dojít ke zpoždění.
Kalendář ClickUp udržuje váš marketingový plán organizovaný, automaticky stanovuje priority úkolů, blokuje čas na soustředění a podle potřeby upravuje termíny.
Vezměme si například kampaň Black Friday – marketéři mohou v kalendářové aplikaci naplánovat nabídky pro ranní ptáčata, poslední šance a připomenutí opuštěných košíků.
Díky možnosti naplánovat automatické časové bloky a automatizované schvalovací pracovní postupy je každý e-mail připraven a naplánován včas. Potřebujete vmáčknout last-minute výprodej? Žádný problém. Tým může úkoly okamžitě upravit, aniž by narušil celý plán.
Spolupráce také zůstává plynulá. Poznámky z jednání se automaticky zaznamenávají, přepisují a propojují s příslušnými úkoly, takže klíčové aktualizace, jako je finalizace reklamních kreativ nebo úprava textu e-mailů, jsou vždy dostupné.
💡 Tip pro profesionály: Hodnocení potenciálních zákazníků se neomezuje pouze na prodej. Přidělte body za otevření e-mailů, kliknutí na odkazy a nákupy, abyste identifikovali nejúspěšnější potenciální zákazníky a zaslali jim exkluzivní nabídky.
Správa e-mailových kampaní pomocí e-mailů
ClickUp Email centralizuje správu e-mailových projektů a umožňuje týmům odesílat a přijímat e-maily, vytvářet úkoly ClickUp z zpráv a automatizovat následné kroky, aniž by musely opustit svůj pracovní postup.
Předpokládejme, že společnost SaaS uvádí na trh novou funkci a spouští e-mailovou kampaň. Strategický pracovník pro obsah navrhne první e-mail v ClickUp a odešle jej vedoucímu marketingu ke schválení – vše v rámci stejné platformy.
Po schválení ClickUp naplánuje e-mail a vytvoří následný úkol pro kontrolu metrik zapojení. Jakmile přijdou odpovědi, nástroj vše zorganizuje. Jakoukoli důležitou zpětnou vazbu lze jedním kliknutím převést na úkoly, což usnadňuje sledování akčních položek.
ClickUp Automations tento proces dále zefektivňuje. Pokud odeslání formuláře signalizuje vysoký zájem, můžete nastavit vlastní spouštěče pro následné e-maily a vytváření úkolů, aby se prodejní tým mohl obrátit na zákazníka.
Celý pracovní postup – od návrhu a schvalování až po odeslání a následné kroky – probíhá plynule na jedné platformě.
💡 Tip pro profesionály: Interaktivní obsah zvyšuje zapojení. Vložte do svých e-mailů ankety, kvízy nebo dokonce náhledy produktů v rozšířené realitě (AR), abyste pasivní čtenáře proměnili v aktivní účastníky.
Vizuální plánování kampaní pomocí zobrazení
Různé týmy potřebují různé pohledy na pracovní postupy v e-mailovém marketingu. Autoři se soustředí na termíny, designéři potřebují vizuální rozvržení a stratégové sledují celkový časový plán kampaně. ClickUp Views usnadňuje přepínání mezi různými pohledy bez ztráty kontextu.
Řekněme, že společnost založená na předplatném plánuje kampaň pro opětovné zapojení neaktivních uživatelů. Marketingový tým začíná v zobrazení seznamu ClickUp, kde organizuje témata e-mailů, výzvy k akci a segmenty publika v jednoduchém formátu. Designový tým přepne do zobrazení tabule ClickUp, aby sledoval průběh vizuálních prvků.
Když je kampaň připravena ke spuštění, tým použije zobrazení kalendáře ClickUp k potvrzení termínů odeslání. Bez ohledu na strukturu kampaně zůstávají všechny podrobnosti přístupné způsobem, který dává smysl pro každý tým.
Propojení vašeho e-mailového ekosystému pomocí integrací
Znovuzískání neaktivních uživatelů vyžaduje přesnost a koordinaci. Díky integraci ClickUp se proces, který byl dříve složitý a náchylný k chybám, stává efektivním a inteligentním systémem.
Například když je v ClickUp naplánován následný e-mail, HubSpot okamžitě zařadí komunikaci do fronty a zajistí včasné doručení. ClickUp automaticky aktualizuje stav úkolů podle přicházejících odpovědí, takže tým může pracovat koordinovaně bez nutnosti ručního zadávání.
Metriky zapojení, jako jsou míra otevření a odpovědi, se synchronizují v reálném čase, což týmům poskytuje okamžitý přehled o výkonu. Výsledek? Plynulý pracovní postup, který eliminuje potřebu ručního sledování a snižuje komunikační mezery.
👋🏾 Bonus: Zde je video tutoriál od ClickUp, který vás provede celou kampaní od začátku do konce!
Zrychlení vývoje kampaní pomocí šablon
Začínat od nuly je již minulostí. Šablony ClickUp vám poskytují připravené rámce pro e-mailový marketing, které vám poslouží jako pevný základ pro vaše kampaně.
Zde je několik doporučení:
Šablona pro e-mailový marketing ClickUp
Šablona ClickUp Email Marketing Template poskytuje chytré řešení, které jde nad rámec základního řízení projektů. Poskytuje týmům vyhrazený prostor pro plánování kampaní, naplánování zpráv a sledování metrik úspěchu.
Navíc vám umožní automatizovat e-maily pomocí spouštěčů založených na chování uživatelů a zasílat cílené e-maily správným zákazníkům ve správný čas.
Šablona e-mailového kalendáře nabízí strategické pohledy, které změní váš způsob práce. Od zobrazení pracovní zátěže týmu, které objasňuje odpovědnosti, až po zobrazení sledování výsledků e-mailů, které poskytuje podrobné informace o kampani, získáte komplexní nástroj, který vám pomůže vidět všechny aspekty vašich marketingových aktivit.
Šablona e-mailové marketingové kampaně ClickUp
Šablona e-mailové marketingové kampaně ClickUp poskytuje strukturovaný pracovní postup pro správu celých e-mailových kampaní od začátku do konce. Pomáhá týmům organizovat seznamy potenciálních zákazníků, vytvářet obsah e-mailů, zavádět jasné schvalovací procesy a stanovovat konkrétní termíny pro každou fázi kampaně.
Šablona sleduje klíčové marketingové metriky přímo v ClickUp, což týmům umožňuje sledovat míru otevření, prokliky a konverze v reálném čase.
Analýza a optimalizace kalendáře e-mailového marketingu
Úspěch e-mailového marketingu závisí na vaší schopnosti přesně sledovat, analyzovat a optimalizovat kampaně. Porozumění výkonu kampaně by nemělo být hádáním.
Tradiční metody často nechávají marketéry v nejistotě, ale ClickUp poskytuje informace v reálném čase, díky nimž je sledování úspěchu snadné.
ClickUp Dashboards poskytuje marketérům výkonný nástroj pro analýzu výkonu kampaní a strategická vylepšení. Díky živým údajům o míře otevření a míře prokliku získávají marketéři okamžitou zpětnou vazbu o výkonu kampaní.
Pokud e-mail nedosahuje očekávaných výsledků, Dashboards nabízí rychlou diagnostiku.
Můžete okamžitě analyzovat výkonnost předmětů e-mailů, zkoumat vliv času odeslání, porovnávat reakce jednotlivých segmentů publika a identifikovat slabiny obsahu.
Dashboardy také přeměňují surová data na vizuální přehledy. Čárový graf sledující míru otevření za několik měsíců může odhalit trendy, například že e-maily odeslané odpoledne mají lepší výsledky než ty odeslané ráno, což vám pomůže doladit strategii a dosáhnout lepších výsledků.
🤝 Přátelské připomenutí: Sledujte také výnosy na jeden e-mail – kampaň s menším počtem kliknutí, ale vyššími nákupy je lepší než kampaň s tisíci otevřeními a nulovými konverzemi.
Osvědčené postupy pro správu kalendáře e-mailového marketingu
E-mailový marketing je mocný nástroj, ale jeho úspěch závisí na strategii. Zde je několik praktických tipů, jak zajistit, aby vaše kampaně byly efektivní a poutavé. 🧰
📌 Proveďte audit svého seznamu
Nepořádný seznam e-mailových adres může poškodit vaši angažovanost a pověst vaší značky. Čtvrtletní čištění seznamu by mělo být nedílnou součástí vaší rutiny.
Klíčem je segmentace – označte a odstraňte neaktivní odběratele , aby vaše metriky vypadaly aktuálně. Zvažte také vytvoření přísnějších kritérií pro to, kdo zůstane na vašem seznamu, například ponechat pouze odběratele, kteří v posledních 3–6 měsících reagovali na vaše e-maily.
Díky tomu budou vaše nadcházející kampaně a marketingové zprávy cílené a zajistí vám lepší výkon v průběhu času.
📌 Proměňte dodržování předpisů v konkurenční výhodu
Nastavte automatizované pracovní postupy, které sledují a označují potenciální problémy s dodržováním předpisů, jako je chybějící souhlas nebo nejasné přihlášení k odběru. Tímto způsobem budete vždy o krok napřed a v souladu s předpisy.
Zaveďte systémy pro sledování časových značek, kdy odběratelé udělili souhlas, a zajistěte si tak spolehlivou dokumentaci. Chráníte tak svou značku před pokutami a svým zákazníkům dáváte najevo, že respektujete jejich soukromí, čímž budujete důvěru a kredibilitu.
📌 Začleňte do svého procesu prediktivní body tření
Očekávejte neočekávané.
Nastavte si předběžné kontrolní seznamy pro e-mailový marketing, abyste identifikovali potenciální problémy ve své e-mailové strategii, jako jsou například obavy o doručitelnost nebo nízká míra zapojení u konkrétního obsahu. Předvídání překážek vám pomůže vytvořit nouzové plány přímo ve vašem kalendáři.
Pokud například test předmětu e-mailu ukáže nízkou míru otevření, připravte si záložní plán pro druhý e-mail s jiným předmětem.
Váš kalendář volá – chce ClickUp
Úspěšný e-mailový marketing není dílem náhody. Vyžaduje strukturu, strategii a správné nástroje, aby byl každý e-mailový marketingový plán zaměřený, včasný a efektivní.
E-mailový marketingový kalendář vám poskytne potřebnou strukturu. S ClickUp, aplikací pro vše, co souvisí s prací, získáte jedinou platformu pro plánování, rozvrhování a správu pracovního toku bez obvyklého přecházení mezi různými nástroji.
Chcete vytvořit úspěšnou strategii e-mailového marketingu? Zaregistrujte se do ClickUp ještě dnes! ✅