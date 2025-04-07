20+ nejlepších GPT pro psaní, které zvýší vaši kreativitu a produktivitu

Psaní je umění, ale i ti nejlepší spisovatelé potřebují nástroje, aby mohli zdokonalovat své řemeslo. Ať už jste bloger, marketér, student nebo romanopisec, GPT s umělou inteligencí vám zjednoduší proces psaní a vyhledávání na webu, podpoří vaši kreativitu a pomůže vám překonat tvůrčí blok.
🔎 Věděli jste? Nedávná studie ukázala, že modely psaní ChatGPT pomáhají profesionálům dokončit jejich úkoly o 50 % rychleji a zároveň zlepšit kvalitu jejich práce.
Jak vám však potvrdí každý, kdo někdy používal základní modely ChatGPT pro psaní, obsah vytvořený pomocí umělé inteligence často postrádá konverzační tón a hloubkovou analýzu, které získáte od lidských autorů.
Naštěstí existují GPT pro psaní, které vám pomohou generovat obsah podobný lidskému výstupu a zároveň výrazně zefektivní celý proces psaní.
Tento blog představuje více než 20 nejlepších GPT pro psaní, které vám pomohou zlepšit vaše psané obsahy. Ať už jste profesionální spisovatel nebo teprve začínáte s psaním, tyto GPT pro psaní vám nabídnou účinný způsob, jak plně rozvinout svůj potenciál v psaní.
- Blog Content Writer (nejlepší pro tvorbu blogových příspěvků)
- Blog SEO Expert (nejlepší pro obsah blogů optimalizovaný pro SEO)
- Creative Writing Coach (nejlepší pro pomoc s kreativním psaním)
- Článek GPT (nejlepší pro generování článků)
- Article Writer (nejlepší pro psaní dlouhých článků)
- Write for Me (nejlepší pro všestrannou pomoc při psaní)
- Edit GPT (nejlepší pro úpravy a korektury)
- Book Creator Guide (nejlepší pro tvorbu knih a podporu)
- Akademické psaní (nejlepší pro akademický výzkum a psaní)
- Literature Review Writer (nejlepší pro generování literárních recenzí)
- Copywriter GPT (nejlepší pro tvorbu marketingových textů)
- Nástroj pro psaní esejí (nejlepší pro psaní esejí)
- Humanize AI (Nejlepší pro humanizaci textu generovaného umělou inteligencí)
- Novel Writer (nejlepší pro psaní románů)
- Screenwriting Assistant (nejlepší pro psaní scénářů)
- Viral Intro Hooks (Nejlepší pro vytváření poutavých úvodů)
- Content Marketing GPT (nejlepší pro strategie obsahového marketingu)
- Landing Page Creator od HubSpot (nejlepší pro texty na landing page)
- Sales Cold Email Coach (nejlepší pro vytváření účinných prodejních e-mailů)
- Bezplatný generátor skriptů AI (nejlepší pro generování skriptů)
- Plagiarism Checker (nejlepší pro zajištění originality)
- Profesionální autor příspěvků na LinkedIn (nejlepší pro obsah LinkedIn)
- Storyteller Writer (nejlepší pro vývoj příběhu a brainstorming nápadů)
- ClickUp (Nejlepší pro správu obsahu a pracovních postupů integrovanou s AI)
Co jsou GPT?
Představte si, že máte digitálního asistenta, který se přizpůsobí prakticky jakémukoli úkolu, rozumí kontextu jako profesionál a změní váš způsob práce. Přesně to jsou generativní předem trénované transformátory (GPT).
GPT revolučním způsobem zvyšují produktivitu napříč odvětvími. Představte si je jako superinteligentní digitální spolupracovníky. Tyto pokročilé modely umělé inteligence vyvinuté společností OpenAI nejsou jen generátory textu, ale komplexní nástroje pro řešení problémů, které se učí, rozumějí a vytvářejí obsah podobný lidskému, přizpůsobený vašim potřebám.
Obecně existují čtyři typy GPT:
- GPT pro všeobecné použití: Univerzální modely jako ChatGPT, které zvládají více úkolů, včetně psaní, kódování, shrnování a brainstormingu.
- Vlastní GPT: Modely přizpůsobené konkrétním potřebám, jako jsou chatboty pro konkrétní odvětví, výzkumní asistenti nebo nástroje pro zvýšení produktivity.
- Vyladěné GPT: Modely trénované na specializovaných datových sadách pro niche aplikace, jako je právní analýza, lékařský výzkum nebo zákaznická podpora.
- Vestavěné GPT: Integrované systémy umělé inteligence v aplikacích, webových stránkách nebo nástrojích (např. Microsoft Copilot v produktech Office)
Výhody GPT
Pojďme se podívat na některé výhody používání GPT:
- Zvyšte produktivitu: Automatizujte opakující se úkoly, jako je psaní e-mailů, tvorba obsahu a analýza dat.
- Zlepšete zákaznický servis: Poskytujte okamžité odpovědi založené na umělé inteligenci pro lepší zapojení uživatelů.
- Pomoc při učení a výzkumu: Shrňte složité témata, generujte poznatky a podporujte vzdělávání.
- Podpořte kreativitu: Pomoc s generováním nápadů, podněty k psaní a vyprávění příběhů
- Povolte generování a ladění kódu: Pomozte vývojářům efektivně psát a optimalizovat kód.
Nejlepší GPT pro psaní na míru mají různé formy, z nichž každá je přizpůsobena konkrétním potřebám psaní, například:
- Vylepšete SEO: Generujte obsah optimalizovaný pro SEO, abyste dosáhli lepšího umístění na stránkách s výsledky vyhledávání (SERP).
- Tvorba obsahu: Vytvářejte články, blogové příspěvky a marketingové texty, abyste zvýšili produktivitu a ušetřili čas.
- Editace a korektura: Vylepšete gramatiku, opravte pravopisné chyby, nabídněte stylistické návrhy a zlepšete srozumitelnost.
- Akademické psaní: Pomoc při strukturování esejí, recenzí literatury a výzkumných prací
- Kreativní psaní: Pomoc při vyprávění příběhů, psaní románů a scénářů
Co byste měli hledat v GPT pro psaní?
Pokud hledáte obsah generovaný umělou inteligencí, který je téměř podobný nebo v některých případech dokonce lepší než obsah vytvořený lidskými autory, musíte se podívat na GPT určené pro konkrétní použití. Nejlepší způsob, jak toho dosáhnout, je vybrat GPT, které skutečně vylepší váš pracovní postup. Mezi faktory, které je třeba zvážit, patří:
- Přesnost a porozumění kontextu: Vyberte si dobrý GPT pro psaní, který generuje relevantní, souvislý a fakticky správný obsah a zároveň zachovává správný tón a styl.
- Přizpůsobitelnost: Hledejte GPT, které umožňují jemné doladění nebo prompt engineering, aby odpovídaly hlasu vaší značky a požadavkům vašeho odvětví.
- Gramatika a srozumitelnost: Vyberte si GPT, který vytváří dobře strukturovaný, gramaticky správný a čitelný text bez nutnosti nadměrné úpravy.
- Kreativita a přizpůsobivost: Vyberte si GPT pro generování nápadů a poutavého, originálního obsahu a přizpůsobte se různým stylům psaní, od technických zpráv až po kreativní vyprávění příběhů.
- Detekce plagiátorství a AI: Ujistěte se, že GPT generuje jedinečný obsah a nepoužívá existující text generovaný AI bez řádného uvedení zdroje.
- Integrace: Vyberte si model, který se integruje s nástroji pro psaní, jako je Microsoft Word, Google Docs nebo systémy pro správu obsahu (CMS).
- Potřeby psaní: Zvažte psaní GPT na základě vašeho konkrétního použití. Některé GPT se specializují na určité typy psaní nebo editace, takže je důležité přizpůsobit nástroj vašemu primárnímu použití. Například nástroj pro vylepšení psaní nemusí generovat vynikající obsah vytvořený umělou inteligencí, ale může vám pomoci vylepšit stávající obsah, pokud je používán efektivně.
- Snadné použití: Složité rozhraní spíše brání vaší produktivitě, než aby jí pomáhalo. Hledejte modely GPT, které mají uživatelsky přívětivé rozhraní, i když nejste technický expert.
20 nejlepších GPT pro psaní
Jste připraveni konečně začít psát svou knihu nebo využít AI k psaní esejí? Ať už píšete blogové příspěvky, akademické články nebo chcete, aby vám AI pomohla s profesionálním psaním, existuje specializovaný GPT pro psaní, který je navržen právě pro vás.
Níže jsme sestavili seznam nejlepších GPT pro psaní, které jsou k dispozici v ChatGPT, roztříděné podle různých případů použití. Každý model GPT je hodnocen na základě svých funkcí, použitelnosti a potenciálních omezení, aby vám pomohl vybrat správného AI asistenta pro psaní podle vašich potřeb.
1. Blog Content Writer (nejlepší pro tvorbu blogových příspěvků)
Pokud hledáte GPT pro psaní, které vám pomůže s kreativními úkoly, pak je Blog Content Writer tím pravým nástrojem. Pomáhá autorům překonat tvůrčí blok, objevovat nové úhly pohledu a zajistit konzistentní výstup obsahu.
Píšete článek o myšlenkovém vedení nebo recenzi produktu? Tento nástroj vylepší a optimalizuje váš obsah tak, aby zaujal publikum.
Tento model GPT je vynikající pro generování obsahu, ale to není vše! Pomáhá vám také strukturovat články, generovat podrobné osnovy, zlepšovat čitelnost a udržovat konzistentní tón. Je tedy vynikajícím nástrojem pro škálování produkce obsahu bez kompromisů v kvalitě.
Nejlepší funkce pro autory blogového obsahu
- Vytvářejte osnovy a návrhy blogových příspěvků na základě daného tématu nebo klíčových slov.
- Vytvářejte poutavé nadpisy a úvody, které upoutají pozornost čtenářů.
- Získejte návrhy podnadpisů a doplňkového obsahu.
- Optimalizujte obsah pro konkrétní klíčová slova a zlepšete tak viditelnost ve vyhledávačích.
Omezení pro autory blogového obsahu
- Může být nutné ruční úpravy, aby se vylepšil tón a plynulost podle vašeho stylu psaní.
Ceny za psaní obsahu blogů
Hodnocení a recenze autorů blogového obsahu
2. Blog SEO Expert (nejlepší pro obsah blogů optimalizovaný pro SEO)
Optimalizace pro vyhledávače (SEO) zvyšuje organickou návštěvnost blogů. Blog SEO Expert využívá umělou inteligenci, aby pomohl autorům optimalizovat obsah jejich blogů pro vyhledávače a zlepšit tak jejich viditelnost a dosah.
Tento nástroj pomáhá s výzkumem klíčových slov, optimalizací stránek a analýzou obsahu, díky čemuž je SEO přístupnější i pro ty, kteří nemají rozsáhlé technické znalosti. Ať už píšete pilířové příspěvky, recenze produktů nebo články se seznamy, tento GPT umožňuje efektivní umístění klíčových slov, organizaci obsahu a zlepšení čitelnosti.
Nejlepší funkce Blog SEO Expert
- Proveďte výzkum a analýzu klíčových slov, abyste identifikovali relevantní vyhledávací termíny.
- Optimalizujte obsah pro cílová klíčová slova, včetně tagů titulků, meta popisů a textu těla.
- Generujte návrhy interních a externích odkazů pro zlepšení SEO.
- Analyzujte obsah konkurence a identifikujte příležitosti ke zlepšení.
Omezení Blog SEO Expert
- Výsledky se mohou lišit v závislosti na konkurenci cílových klíčových slov a celkové SEO strategii.
Ceny pro blogové SEO experty
3. Creative Writing Coach (nejlepší pro pomoc s kreativním psaním)
Creative Writing Coach je GPT pro psaní přizpůsobený pro spisovatele, kteří chtějí zdokonalit své vypravěčské schopnosti a rozvíjet poutavé příběhy. Ať už pracujete na románu, povídce nebo kreativním obsahu blogu, tato AI nabízí návrhy stylu, úpravy tónu a vylepšení struktury.
Tento GPT je ideální pro autory beletrie, básníky a blogery, kteří experimentují s různými styly psaní. Umí generovat podněty, vylepšovat plynulost vět a navrhovat alternativní výběr slov, aby vaše psaní bylo expresivnější a poutavější.
Nejlepší funkce aplikace Creative Writing Coach
- Vylepšete vyprávění příběhů a zapojení pomocí návrhů stylu
- Získejte přístup k podnětům pro kreativní psaní, které vám pomohou najít nové nápady.
- Vylepšete strukturu vět a výběr slov pro lepší čitelnost.
- Strukturovejte příběhy s vylepšeným tempem a narativním tokem
Omezení trenéra kreativního psaní
- Ve srovnání s lidskou kreativitou postrádá emocionální hloubku.
4. ArticleGPT (nejlepší pro generování článků)
Vytváření dobře zpracovaných a informativních článků je často časově náročné. ArticleGPT tento proces optimalizuje generováním článků na různá témata. Tento nástroj pomáhá autorům efektivněji vytvářet vysoce kvalitní obsah, čímž uvolňuje čas pro jiné úkoly.
Zadáním tématu nebo klíčových slov uživatelé navedou AI k vytvoření článků přizpůsobených jejich konkrétním potřebám. AI také pomáhá generovat obsah v různých stylech, čímž pomáhá autorům zvýšit produktivitu a najít ta správná slova.
Nejlepší funkce ArticleGPT
- Navrhujte kompletní články, včetně generování nadpisů a podnadpisů.
- Vytvářejte obsah rychle a efektivně
- Získejte relevantní informace a podpůrné detaily k vybranému tématu.
- Využijte různé styly a tóny psaní, aby odpovídaly účelu článku.
Omezení ArticleGPT
- Může vyžadovat ruční ověření správnosti údajů.
5. Article Writer (nejlepší pro psaní dlouhých článků)
Stejně jako ArticleGPT je i Article Writer GPT určený k psaní, který vám pomůže efektivně vytvářet obsah.
Je obzvláště účinný pro ty, kteří potřebují obsah optimalizovaný pro SEO s minimálním úsilím. Vytváří dobře prozkoumané a logicky strukturované články, což uživatelům umožňuje soustředit se na vylepšování a personalizaci konečného výstupu.
Nejlepší funkce Article Writer
- Vytvářejte kompletní články na základě klíčových slov nebo podnětů k psaní.
- Získejte několik úprav tónu a stylu pro různé publikum.
- Zajistěte logickou strukturu a plynulý tok myšlenek.
- Využijte jeho pokročilé funkce k poskytování návrhů na základě cílové skupiny a očekávaného výsledku.
Omezení Article Writer
- Někdy vytváří obsah, který postrádá hloubku nebo originalitu, pokud je zadání příliš obecné.
6. Write for Me (nejlepší pro všestrannou pomoc při psaní)
Write For Me je asistent pro psaní založený na umělé inteligenci, který pomáhá tvůrcům obsahu zefektivnit proces psaní. Ať už pracujete na blogových příspěvcích, popiscích na sociálních médiích nebo marketingových e-mailech, tento nástroj generuje souvislý a strukturovaný obsah na základě vašich zadání.
Write For Me je ideální pro ty, kteří bojují s tvůrčí krizí, a pomáhá nastartovat tvůrčí proces tím, že poskytuje návrhy, osnovy a kompletní návrhy generované umělou inteligencí.
Je to obzvláště užitečné pro jednotlivce, kteří potřebují rychlý výchozí bod před vylepšením obsahu tak, aby odpovídal jejich osobnímu stylu a hlasu.
Nejlepší funkce Write For Me
- Využijte nápady na obsah, struktury a klíčové body k diskusi.
- Upravte tón a styl pro různé publikum a formáty.
- Zrychlete tvorbu obsahu zkrácením času potřebného na brainstorming.
- Integrujte je s různými platformami pro snadný přístup.
Omezení Write For Me
- Může být nutné provést úpravy a vylepšení, aby byla zajištěna přesnost, srozumitelnost a soulad s hlasem značky.
7. editGPT (nejlepší pro úpravy a korektury)
Dokonalý písemný obsah vyžaduje pečlivou úpravu a korekturu. editGPT pomáhá autorům identifikovat a opravit chyby v gramatice, pravopisu, interpunkci a stylu pouhým zadáním textu.
Tento nástroj tak výrazně zvyšuje kvalitu a propracovanost psaného obsahu a podporuje jasnost a stručnost vyjádření.
Nejlepší funkce editGPT
- Využijte návrhy stylů k vylepšení srozumitelnosti a stručnosti.
- Porozumějte zpětné vazbě ohledně struktury a plynulosti vět
- Zajistěte konzistentnost tónu a stylu
- Zlepšete celkovou kvalitu a propracovanost psaného obsahu.
Omezení editGPT
- Může mít potíže s vysoce technickými nebo specializovanými styly psaní, což může změnit zamýšlený význam věty.
8. Book Creator Guide (nejlepší pro tvorbu knih a podporu)
Book Creator Guide je GPT určený speciálně pro autory a začínající spisovatele, kteří chtějí zefektivnit proces psaní knih. Ať už píšete beletrii, literaturu faktu nebo knihy o osobním rozvoji, tento GPT vám pomůže se vším, od generování nápadů a organizování kapitol až po vylepšování jazyka a udržování konzistence.
Book Creator Guide navíc funguje jako virtuální trenér psaní s integrovanými pokyny k technikám vyprávění, tempu a vývoji postav.
Nejlepší funkce Book Creator Guide
- Plánujte, vytvářejte osnovy a strukturovejte beletristické i odborné knihy.
- Generujte nápady pro zápletku, témata a vývoj postav.
- Získejte návrhy na vylepšení stylu, tónu a tempa.
- Získejte zpětnou vazbu ohledně čitelnosti a zapojení čtenářů.
Omezení průvodce pro tvůrce knih
- Generovaný obsah může vyžadovat podstatné úpravy a přepisování, aby odpovídal tvůrčí vizi autora a zajistil originalitu.
🧠 Zajímavost: Průzkum Statista mezi americkými autory odhalil, že 23 % z nich začlenilo AI do svého procesu psaní. Z nich 47 % používalo AI jako pomoc při gramatice, zatímco 29 % ji využívalo k brainstormingu postav a nápadů na zápletku. Překvapivě méně než 10 % se spoléhalo na AI při generování samotného textu!
9. Akademické psaní (nejlepší pro akademický výzkum a psaní)
Academic Writing GPT je navržen tak, aby pomáhal studentům a výzkumným pracovníkům při tvorbě vysoce kvalitních akademických prací, esejí a zpráv. Tento nástroj pomáhá strukturovat argumenty, citovat zdroje a zajistit soulad s akademickými konvencemi.
Zadáním tématu, výsledků výzkumu a požadovaného stylu citací mohou uživatelé snadno vytvářet dobře strukturované a správně formátované akademické dokumenty.
Nejlepší funkce pro akademické psaní
- Vytvářejte strukturované osnovy pro výzkumné práce a eseje.
- Získejte návrhy citací ve stylech APA, MLA a Chicago.
- Vylepšete akademický tón a formální jazyk
- Vylepšete logický tok a rozvoj argumentů
Omezení akademického psaní
- Nevytváří originální výzkum ani neověřuje faktickou správnost a může mít potíže s vysoce technickými nebo specializovanými akademickými tématy.
10. Literature Review Writer (nejlepší pro vytváření literárních recenzí)
Literature Review Writer je určen pro akademiky, výzkumníky a studenty, kteří potřebují pomoc s kompilací, shrnutím a analýzou existujících výzkumů.
Pomáhá uživatelům orientovat se v obrovském množství akademického obsahu, extrahovat klíčové poznatky a strukturovat komplexní literární recenze.
Můžete specifikovat témata, klíčová slova, styly citací a dokonce i konkrétní časové období, ze kterého chcete čerpat akademické texty a vytvořit rešerši literatury.
Nejlepší funkce programu Literature Review Writer
- Shrňte klíčové poznatky z více akademických zdrojů
- Identifikujte trendy a mezery ve výzkumu v akademických esejích
- Vytvářejte obsah pro dobře organizovanou rešerši literatury
- Zlepšete čitelnost tím, že zjednodušíte složitý akademický jazyk.
Omezení pro autory literárních recenzí
- Nelze automaticky ověřit důvěryhodnost všech zdrojů.
11. Copywriter GPT (nejlepší pro tvorbu marketingových textů)
Přesvědčivý marketingový text je nezbytný pro přilákání zákazníků a zvýšení prodeje. Copywriter GPT je navržen tak, aby pomáhal marketérům vytvářet efektivní a přesvědčivé texty pro různé platformy.
Tento snadno použitelný nástroj vám umožní vytvářet nadpisy, reklamní texty, obsah webových stránek a další marketingové materiály tím, že poskytne informace o prodávaném produktu nebo službě, cílové skupině a požadovaném tónu.
Nejlepší funkce GPT pro copywritery
- Optimalizujte obsah pro konverze pomocí silných výzev k akci (CTA).
- Přizpůsobte tón a styl tak, aby odpovídaly identitě značky.
- Získejte přístup k sugestivním variantám pro A/B testování.
- Vylepšete text, abyste zlepšili čitelnost a dopad
Omezení GPT pro copywritery
- Postrádá hlubokou emoční inteligenci pro marketing založený na vyprávění příběhů.
12. Nástroj pro psaní esejí (nejlepší pro psaní a strukturování esejí)
Essay Writing Tool je asistent poháněný umělou inteligencí, který pomáhá studentům, výzkumným pracovníkům a akademikům vytvářet dobře strukturované eseje.
Tento GPT zefektivňuje proces psaní esejí, od brainstormingu nápadů po nastínění klíčových bodů a zdokonalení argumentů. Zajišťuje srozumitelnost, soudržnost a logický tok, což z něj činí cenného pomocníka pro ty, kteří pracují na akademických pracích, zprávách nebo přesvědčivých esejích.
Nejlepší funkce nástroje pro psaní esejí
- Vytvářejte osnovy esejí a strukturované návrhy
- Získejte doporučení ohledně stylu a tónu pro akademické psaní.
- Určete oblasti, které je třeba zlepšit v argumentaci a struktuře.
- Zkontrolujte gramatiku a čitelnost, abyste vylepšili finální verze textů.
Omezení nástroje pro psaní esejí
- Tento autor esejí nemusí být schopen plně nahradit kritické myšlení a analytické schopnosti potřebné k vytváření vysoce kvalitních a originálních esejí.
13. Humanize AI (nejlepší pro humanizaci textu generovaného umělou inteligencí)
Jednou z výzev spojených s textem generovaným umělou inteligencí je, že může znít roboticky nebo nepřirozeně. Humanize AI řeší tento problém tím, že pomáhá autorům, aby obsah generovaný umělou inteligencí zněl více lidsky.
S tímto nástrojem můžete vylepšit jazyk, zlepšit plynulost a přidat osobnější nádech. Použijte podněty k humanizaci obsahu AI, abyste získali konkurenční výhodu a zvýšili produktivitu.
Nejlepší funkce Humanize AI
- Vylepšete text generovaný umělou inteligencí, aby zněl přirozeněji a lidštěji.
- Zlepšete plynulost a čitelnost obsahu
- Dodejte textu generovanému umělou inteligencí jedinečný nádech, aby obsah lépe rezonoval s čtenáři.
- Zajistěte, aby obsah generovaný umělou inteligencí nezněl příliš automatizovaně.
Zlidštění omezení AI
- Může vyžadovat ruční úpravy pro kontextově specifický obsah nebo specifické styly psaní.
14. Novel Writer (nejlepší pro vytváření poutavých a detailních románů)
Novel Writer je GPT navržený speciálně pro autory, začínající romanopisce a vypravěče, kteří potřebují pomoc s tvorbou poutavé beletrie. Jak je zřejmé z názvu, tento nástroj umělé inteligence pomáhá zefektivnit proces psaní, abyste mohli lépe naplánovat děj románu, rozvíjet postavy nebo vylepšit dialogy.
Tento nástroj je obzvláště užitečný pro ty, kteří bojují s tvůrčí krizí nebo hledají inspiraci. Generováním kreativních podnětů, vylepšováním struktury vět a nabídkou stylových vylepšení umožňuje Novel Writer autorům soustředit se na vyprávění příběhu, zatímco se postará o náročnou práci spojenou s tvorbou obsahu.
Nejlepší funkce pro psaní románů
- Získejte pomoc s vývojem postav a budováním světa
- Vylepšete dialogy a strukturu vyprávění
- Získejte návrhy na vylepšení tempa a dějového toku.
- Získejte přístup k podrobné analýze stylu psaní na základě žánrových preferencí.
Omezení při psaní románů
- Nemusí plně zachytit jedinečný styl autora.
- Postrádá hluboké emocionální nuance ve vývoji postav.
📮 ClickUp Insight: Nedávno jsme zjistili, že asi 33 % znalostních pracovníků denně posílá zprávy 1 až 3 lidem, aby získali potřebný kontext. Ale co kdybyste měli všechny informace zdokumentované a snadno dostupné? S AI Knowledge Managerem od ClickUp Brain po vašem boku se přepínání kontextu stane minulostí. Zadejte dotaz ze svého pracovního prostoru a ClickUp Brain vyhledá informace z vašeho pracovního prostoru a/nebo připojených aplikací třetích stran!
15. Screenwriting Assistant (nejlepší pro psaní scénářů)
Screenwriting Assistant je GPT navržený tak, aby pomáhal scenáristům, filmařům a dramatikům vytvářet strukturované a poutavé scénáře. Řídí se standardními formáty scénářů, takže váš scénář bude od začátku do konce profesionálně strukturovaný.
Kromě formátování nabízí Screenwriting Assistant také postřehy týkající se vývoje postav, tempa a přechodů mezi scénami. Vytváří dialogy, obohacuje popisy a navrhuje způsoby, jak váš scénář učinit dynamičtějším a poutavějším, což z něj dělá skvělou volbu pro začátečníky i zkušené spisovatele.
Nejlepší funkce asistenta pro psaní scénářů
- Formátujte scénáře podle průmyslových standardů
- Pište efektivní popisy scén a přirozené a poutavé dialogy.
- Snadno získejte profesionální rozvržení skriptu
- Vytvářejte skripty připravené k produkci
Omezení asistenta pro psaní scénářů
- Vyžaduje značný vklad a vedení ze strany scenáristy, aby vznikl poutavý a originální příběh.
16. Viral Intro Hooks (nejlepší pro vytváření poutavých úvodů)
Jak název napovídá, nástroj Viral Intro Hooks generuje poutavé úvody, které upoutají pozornost čtenáře a motivují ho k dalšímu čtení.
Tento nástroj je obzvláště užitečný pro tvorbu blogových příspěvků, článků nebo příspěvků na sociálních médiích, které vyžadují poutavý úvod. Sdílením podrobností o tématu a cílové skupině můžete vytvořit několik úvodních variant.
Umožňuje autorům prozkoumat různé styly, tóny a metody, aby objevili ideální háček pro svůj obsah.
Nejlepší funkce Viral Intro Hooks
- Vytvářejte úvodní věty s vysokou konverzí pro blogy, videa a sociální média.
- Analyzujte trendy a vytvářejte úvody, které odpovídají aktuálním vzorcům zapojení.
- Využijte různé varianty, které se hodí pro různé styly obsahu.
- Získejte cenné informace, jak optimalizovat úvody pro maximální udržení pozornosti publika.
Omezení virálních úvodních háčků
- Nástroj se opírá o stávající trendy, což omezuje originalitu.
17. Content Marketing GPT (nejlepší pro strategie obsahového marketingu)
Content Marketing GPT je pokročilý AI asistent přizpůsobený pro marketéry, firmy a blogery, kteří chtějí zefektivnit svou obsahovou strategii. Pomáhá plánovat, strukturovat a generovat vysoce kvalitní obsah a zajišťuje konzistenci napříč blogovými příspěvky, e-mailovými kampaněmi, sociálními médii a landing pages.
Nástroj navíc analyzuje trendy v oblasti SEO a metriky zapojení publika a nabízí přehled o tom, jaký typ obsahu funguje nejlépe.
Nejlepší funkce GPT pro obsahový marketing
- Vytvářejte blogové příspěvky, obsah pro sociální sítě a e-mailové kampaně.
- Optimalizujte strategii obsahu v souladu s trendy SEO a metrikami zapojení publika.
- Získejte nápady na repurposing obsahu pro multiplatformní marketing.
- Zlepšete čitelnost a strukturu pro lepší udržení pozornosti publika.
Omezení GPT pro obsahový marketing
- Doporučení pro SEO nemusí vždy odrážet nejnovější aktualizace.
18. Landing Page Creator od HubSpot (nejlepší pro texty na vstupní stránky)
Landing pages jsou klíčové pro přeměnu návštěvníků na potenciální zákazníky nebo zákazníky. Landing Page Creator od HubSpot využívá AI, aby pomohl marketérům vytvořit poutavý text landing page. Tento nástroj pomáhá s psaním nadpisů, výzev k akci a dalších základních prvků landing page s vysokou konverzí.
Tento nástroj se také hladce integruje s marketingovou sadou HubSpot, což vám umožňuje vylepšovat texty na základě poznatků o publiku a A/B testování.
Nejlepší funkce nástroje Landing Page Creator od HubSpot
- Zjednodušte proces vytváření landing pages pomocí strukturovaných šablon a návrhů v reálném čase.
- Vytvořte bez námahy texty pro landing page optimalizované pro konverzi
- Pište poutavé nadpisy a přesvědčivé výzvy k akci
- Vytvářejte obsah na základě trendů v oblasti SEO a zapojení uživatelů.
Omezení nástroje Landing Page Creator od HubSpot
- Omezené možnosti přizpůsobení ve srovnání s ručním psaním textů a může vyžadovat lidské vylepšení, aby odpovídalo tónu a hlasu značky.
19. Sales Cold Email Coach (nejlepší pro vytváření účinných prodejních e-mailů)
Sales Cold Email Coach je navržen tak, aby pomáhal profesionálům v oblasti prodeje vytvářet poutavé studené e-maily, které upoutají pozornost a vyvolají reakce.
S tímto nástrojem můžete analyzovat osvědčené postupy v oblasti e-mailové komunikace a získat strukturované šablony, přesvědčivé předměty e-mailů a optimalizované zprávy přizpůsobené různým cílovým skupinám. Tento GPT vám pomůže vytvořit vynikající e-maily pro klienty, následné kontakty s potenciálními zákazníky a prodejní prezentace.
Nejlepší funkce Sales Cold Email Coach
- Vytvořte si šablony e-mailů s vysokou konverzí pro lepší prodejní dosah.
- Používejte přesvědčivé předměty e-mailů, abyste zvýšili míru otevření
- Pochopte, jak vylepšit tón a strukturu e-mailů pro lepší zapojení
- Přizpůsobte obsah e-mailů na základě poznatků o cílovém publiku a odvětví.
Omezení Sales Cold Email Coach
- E-maily generované umělou inteligencí někdy znějí obecně a nejsou přizpůsobené konkrétnímu příjemci.
📮 ClickUp Insight: Přibližně 43 % pracovníků posílá denně 0–10 zpráv. To sice naznačuje více soustředěné nebo promyšlené konverzace, ale může to také znamenat nedostatek plynulé spolupráce, kdy se důležité diskuse odehrávají jinde (například v e-mailech). Abyste předešli zbytečnému přeskakování mezi platformami a přepínání kontextu, potřebujete univerzální aplikaci pro práci, jako je ClickUp, která kombinuje projekty, znalosti a chat na jednom místě – to vše s podporou AI, která vám pomáhá pracovat efektivněji.
20. Free AI Scripts Generator (nejlepší pro generování nových skriptů)
Free AI Scripts Generator je nástroj pro psaní založený na umělé inteligenci, který pomáhá scenáristům vytvářet poutavé dialogy, scény a celovečerní scénáře.
Ať už píšete pro film, televizi, YouTube nebo firemní videa, tento GPT zjednodušuje proces psaní scénáře tím, že poskytuje strukturované osnovy, dialogy postav a popisy scén.
Nejlepší funkce bezplatného generátoru skriptů AI
- Vytvářejte během několika sekund zcela nové scénáře, dialogy a popisy scén na základě zadání.
- Vytvářejte poutavé příběhy a interakce mezi postavami
- Formátujte skripty podle průmyslových standardů (např. scénář, YouTube, firemní).
- Vylepšete plynulost a tempo scénáře pomocí doporučení založených na umělé inteligenci.
Omezení bezplatného generátoru skriptů AI
- Ve srovnání se scénáři napsanými lidmi mohou postrádat hluboké emocionální nuance.
21. Plagiarism Checker (nejlepší pro zajištění originality)
Zajištění originality psaného obsahu je zásadní, zejména v akademickém a profesionálním prostředí. Plagiarism Checker využívá umělou inteligenci k detekci případů plagiátorství v textu.
Tento nástroj pomáhá autorům vyhnout se neúmyslnému plagiátorství a zajistit, že jejich práce je originální. Vyhledává podobnosti s existujícím obsahem online nebo v databázích a identifikuje potenciální problémy s plagiátorstvím.
Nejlepší funkce nástroje pro kontrolu plagiátů
- Detekuje případy plagiátorství v textu pomocí skenování online obsahu a databází.
- Identifikuje potenciální problémy s plagiátorstvím
- Poskytuje návrhy pro správné citování nebo parafráze.
- Pomáhá autorům zajistit originalitu jejich práce.
Omezení nástroje pro kontrolu plagiátů
- Přesnost detekce plagiátů se liší v závislosti na nástroji a zdrojích, které kontroluje.
22. Profesionální autor příspěvků na LinkedIn (nejlepší pro tvorbu obsahu na LinkedIn)
Profesionální GPT pro psaní příspěvků na LinkedIn je navržen tak, aby pomáhal profesionálům, marketérům a myšlenkovým vůdcům vytvářet poutavé příspěvky na LinkedIn, které zvyšují viditelnost a interakci. Rozumí algoritmu LinkedIn a zajišťuje, že příspěvky jsou strukturovány tak, aby dosáhly maximálního dosahu a zároveň si zachovaly autentičnost a profesionalitu.
Sladění obsahu s aktuálními tématy a odbornou terminologií pomáhá uživatelům udržet si na LinkedIn autoritativní a srozumitelný hlas.
Nejlepší funkce profesionálního nástroje pro psaní příspěvků na LinkedIn
- Přizpůsobte si vysoce kvalitní příspěvky na LinkedIn založené na umělé inteligenci a přizpůsobené vašemu odvětví a publiku.
- Optimalizujte příspěvky pro větší zapojení pomocí osvědčených technik formátování a strukturování.
- Používejte silné úvody, výzvy k akci a formátovací techniky, aby byly příspěvky přehlednější a poutavější.
- Porozumějte trendům na LinkedIn pomocí vestavěných nástrojů pro analýzu dat, abyste mohli přizpůsobit obsah aktuálním diskusím.
Omezení profesionálního autora příspěvků na LinkedIn
- Bez vstupů od uživatelů nemusí plně zachytit specifické poznatky dané oblasti.
23. Storyteller Writer (nejlepší pro vývoj příběhu a brainstorming nápadů)
Ponořte se do světa, kde se setkává vyprávění příběhů s inovacemi! Storyteller Writer umožňuje autorům, blogerům a tvůrcům obsahu vytvářet poutavé příběhy s ilustracemi.
S tímto nástrojem zažijete jedinečnou kombinaci charakterových obrazů, přizpůsobených výtvorů, rozmanitosti žánrů, ilustrací v reálném čase a interaktivního zážitku šitého na míru právě pro vás. Převezmete velení nad příběhem, budete formovat své dobrodružství nesčetnými způsoby a odhalovat cesty, které rezonují s vaší představivostí.
Nejlepší funkce Storyteller Writer
- Nahrajte své obrázky – ať už se jedná o fotografii sebe sama, svého domácího mazlíčka nebo svého okolí.
- Vytvářejte personalizované postavy, působivé prostředí a další vizuální prvky, které oživí příběh na základě vizuálních podnětů z vašich obrázků.
- Využijte pokročilou analýzu k vytváření promyšlených příběhů a obrázků.
- Proměňte své nápady v příběhy a obrázky na různých platformách.
Omezení programu Storyteller Writer
- Vyžaduje lidský vstup, aby byla zajištěna originalita a vyhnuto se stereotypním zápletkám.
🔎 Věděli jste? Nedávný výzkum zjistil, že 55 % marketingových profesionálů používá AI k tvorbě obsahu, přičemž 54 % ji používá k tvorbě prvních návrhů, 43 % k optimalizaci obsahu a 42 % k úpravám.
ClickUp – aplikace pro každodenní práci a psaní
Zatímco psaní GPT může pomoci vylepšit proces psaní, pokročilé modely AI a nástroje pro zvýšení produktivity posouvají tento proces na další úroveň.
Clickup, každodenní aplikace pro práci a jeden z nejlépe integrovaných nástrojů pro tvorbu obsahu a správu pracovních postupů s využitím umělé inteligence, nabízí komplexní platformu pro správu celého životního cyklu obsahu.
Od počátečního brainstormingu a tvorby obsahu až po společnou úpravu a správu projektů poskytuje centralizované centrum pro všechny vaše potřeby v oblasti psaní.
ClickUp Brain je váš AI asistent pro psaní, který přímo integruje AI do vašeho pracovního postupu a každodenních procesů. To vám umožní vytvářet vysoce kvalitní obsah, vylepšovat návrhy a strukturovat vaše texty tak, aby měly maximální dopad.
Návrhy blogových příspěvků, marketingové texty nebo technické psaní – tento pokročilý model umělé inteligence integrovaný do ClickUp Docs zvládne vše. Poskytuje inteligentní návrhy, shrnuje a upravuje váš psaný obsah, aby zlepšil čitelnost a zapojení, což z něj dělá ideálního společníka pro tvůrce obsahu, spisovatele a marketéry.
Toto řekl uživatel Redditu u/codymreese o používání ClickUp Brain:
Používáme jej k informování zaměstnanců o dalších krocích, k vytváření automatizací, nahráváme dokumentaci k nástrojům a softwaru, kterou lze vyhledávat v rámci AI. Použil jsem vlastní pole AI v zobrazeních pro klíčové zainteresované strany, aby stačilo kliknout a AI je spustila a informovala je o úkolu a dalších krocích.
Používáme jej k informování zaměstnanců o dalších krocích, k vytváření automatizací, nahráváme dokumentaci k nástrojům a softwaru, kterou lze vyhledávat v rámci AI. Použil jsem vlastní pole AI v zobrazeních pro klíčové zainteresované strany, aby stačilo kliknout a AI je spustila a informovala je o úkolu a dalších krocích.
Kromě asistence AI ClickUp Brain nabízí ClickUp také šablony pro psaní obsahu, které účinně eliminují tvůrčí blok. Šablona ClickUp Content Writing Template vám pomůže organizovat nápady, sledovat revize a hladce spolupracovat, přičemž vám umožní:
- Uchovávejte všechny své návrhy obsahu, výzkumy a revize na jednom místě.
- Spolupracujte se svým týmem v reálném čase na zdokonalování a vylepšování obsahu.
- Nastavte si termíny a připomenutí, abyste dodrželi harmonogram.
- Využijte návrhy a formátovací nástroje založené na umělé inteligenci pro dokonalé psaní.
Uvolněte svůj tvůrčí potenciál s ClickUp
Tento průvodce představil některé z nejlepších AI asistentů pro psaní, z nichž každý vyhovuje různým potřebám – obsahový marketing, akademické psaní nebo obchodní dokumentace. Abyste však mohli skutečně maximalizovat potenciál AI, potřebujete více než jen nástroj pro psaní – potřebujete integrovanou platformu, která optimalizuje tvorbu obsahu, spolupráci a správu pracovních postupů.
Právě tady přichází na řadu ClickUp. Díky výkonnému řízení úkolů, spolupráci v reálném čase a přizpůsobitelným pracovním postupům vám ClickUp pomůže naplánovat, sledovat a vylepšit váš proces psaní od začátku do konce. Ať už jste blogger, marketér nebo romanopisec, ClickUp uchovává vše na jednom místě, abyste se mohli soustředit na tvorbu svých nejlepších děl. Jste připraveni zažít budoucnost psaní? Zaregistrujte se na ClickUp a objevte, jak změní váš proces tvorby obsahu.