10 nejlepších alternativ k Granola AI, které stojí za to vyzkoušet v roce 2026

Granola AI je poznámkový blok využívající umělou inteligenci, který byl navržen tak, aby zvýšil produktivitu schůzek kombinací poznámek zadaných uživatelem s přepisy generovanými umělou inteligencí. Vytváří přizpůsobené souhrny, poskytuje kontext a klade důraz na soukromí tím, že se vyhýbá rušivým botům.
Navzdory svým přednostem má Granola AI i svá omezení. Někteří uživatelé hlásí problémy s rozpoznáváním řeči, chybějící funkcí nahrávání videa a omezenou podporou platforem (v současné době pouze Mac). Jiní považují osvojení nových funkcí za náročné a absence mobilních aplikací omezuje použití na cestách.
Pokud také čelíte podobným problémům a uvažujete o přechodu od Granoly, udělali jsme za vás přípravnou práci. V tomto průvodci se budeme zabývat 10 nejlepšími alternativami Granola AI, které zvýší produktivitu vašich schůzek.
⏰ 60sekundové shrnutí
Zde je stručný přehled 10 nejlepších alternativ k Granola AI:
- ClickUp : Nejlepší pro pořizování poznámek a komplexní řízení schůzek
- Fathom: Nejlepší pro automatizované přehledy ze schůzek a integraci CRM
- Otter.ai: Nejlepší pro přepis v reálném čase a analýzu více schůzek
- MeetGeek. ai: Nejlepší pro extrahování akčních položek z poznámek ze schůzek
- Avoma: Nejlepší pro sales intelligence a analýzu konverzací
- tl;dv: Nejlepší pro překlad zápisů z jednání do více jazyků
- Wudpecker: Nejlepší volba pro neomezenou asistenci při schůzkách v reálném čase
- Chorus.ai: Nejlepší pro analýzu interakcí se zákazníky
- Krisp: Nejlepší pro potlačení šumu pomocí AI a živý přepis
- Fireflies.ai: Nejlepší volba pro bezpečný přepis schůzek
Na co byste se měli zaměřit při výběru alternativ k Granola AI?
Při hledání alternativ k Granola AI je důležité zaměřit se na funkce, které skutečně zvýší vaši produktivitu a budou vyhovovat vašemu pracovnímu postupu. Zde je několik věcí, na které byste se měli zaměřit u aplikací pro pořizování poznámek:
📌 Snadné použití: Hledejte aplikaci, která je intuitivní hned od začátku. Přehledné rozhraní a jednoduchá navigace pro pořizování poznámek mohou být tím rozhodujícím faktorem
📌 Spolehlivá synchronizace mezi zařízeními: Vaše poznámky by měly být přístupné kdekoli – na telefonu, notebooku nebo tabletu. Ujistěte se, že aplikace synchronizuje hladce, bez ztráty dat nebo zpoždění
📌 Efektivní vyhledávání a organizace: Dobrá aplikace pro pořizování poznámek s AI by vám měla pomoci rychle najít poznámky. Hledejte inteligentní značkování, pokročilé vyhledávání s filtry a systémy složek, které udržují vše v pořádku
📌 Ochrana soukromí a bezpečnost: Vyberte si aplikaci s silným šifrováním a jasnými zásadami ochrany soukromí, aby byla vaše data v bezpečí
📌 Možnosti přizpůsobení: Každý pracuje jinak a používá jiné nástroje pro spolupráci a komunikaci na pracovišti. Nejlepší alternativa k Granola AI by vám měla umožnit přizpůsobit šablony nebo pracovní postupy tak, aby vyhovovaly vašim osobním požadavkům
10 nejlepších alternativ k Granola AI
Není třeba se smířit s omezeními Granola AI Notetaker; zde je několik alternativ k Granola AI:
1. ClickUp (nejlepší software pro pořizování poznámek a komplexní řešení pro schůzky)
Žonglujete s různými aplikacemi pro schůzky, poznámky a úkoly? Výsledkem je neefektivita, ztráta produktivity a roztříštěné informace.
ClickUp, univerzální aplikace pro práci, kombinuje pořizování poznámek, správu úkolů a týmovou spolupráci – to vše s podporou umělé inteligence.
AI Notetaker od ClickUp
AI Notetaker od ClickUp funguje jako váš osobní asistent pro schůzky s podporou umělé inteligence, který snadno zaznamenává, shrnuje a organizuje diskuse. Zaznamenává zápisy ze schůzek , extrahuje klíčové poznatky a vytváří praktické seznamy úkolů.
Nejlepší na tom je, že se hladce integruje se Zoomem, Google Meetem a Microsoft Teams, což z něj dělá vašeho dokonalého společníka na schůzky.
ClickUp Docs
A co víc? Získáte kompletní záznam schůzky a přepis, takže si můžete kdykoli prohlédnout svůj hovor a získat podrobný kontext! Všechny záznamy a poznámky jsou přehledně uloženy v soukromých dokumentech ClickUp, kde je můžete podle potřeby označovat, formátovat a sdílet.
S ClickUp Docs můžete:
- Formátujte poznámky pro lepší čitelnost
- Pomocí obousměrných odkazů propojte poznámky s úkoly
- Spolupracujte se svým týmem v reálném čase
- Shrnujte text, opravujte gramatiku a vylepšujte styl psaní pomocí integrovaných funkcí umělé inteligence
ClickUp Brain
Spojte to s ClickUp Brain, AI asistentem, který posouvá pořizování poznámek na novou úroveň. Umí shrnout dlouhé zápisy z jednání do stručných akčních bodů, generovat úkoly a podúkoly ze zápisů z jednání, přeformátovat poznámky pro lepší strukturu a přehlednost a dokonce i překládat zápisy z jednání.
Tyto pokročilé funkce v kombinaci s AI spoluprací přemění vaše poznámky ze schůzek na praktické poznatky, které zvyšují produktivitu.
Bonus navíc ✨? Uživatelé ClickUp Brain si mohou přímo ze svého pracovního prostoru ClickUp vybrat z několika externích modelů AI, včetně Claude a GPT-4o!
Šablony schůzek
Dělat si poznámky je jedna věc – efektivně je strukturovat je věc druhá. ClickUp nabízí řadu šablon, včetně šablony ClickUp Meeting Notes, která vám pomůže spravovat programy schůzek, zaznamenávat zápisy ze schůzek a dokumentovat následné kroky.
S ClickUpem budou vaše schůzky, poznámky a nápady vždy přehledně uspořádané a snadno dostupné, což usnadní proměnu nápadů v činy.
Nejlepší funkce ClickUp
- Pořádejte schůzky, sestavujte programy, pořizujte poznámky a přidělujte úkoly – to vše s ClickUp Meetings. Už nemusíte přepínat mezi aplikacemi, abyste měli přehled o tom, co se projednávalo a co je třeba udělat.
- Chatujte, diskutujte o úkolech, sdílejte aktualizace a spolupracujte v reálném čase, aniž byste ztratili přehled o důležitých detailech. Na rozdíl od roztříštěných zpráv v jiných aplikacích udržuje ClickUp Chat vše propojené s vašimi projekty
- Proměňte diskuse z jednání na konkrétní úkoly s termíny, přidělenými osobami a prioritami. S ClickUp Tasks je sledován každý úkol, takže nic nezůstane zapomenuto
- Zaznamenávejte si důležité myšlenky, připomenutí a úkoly, aniž byste přerušovali svůj pracovní postup, pomocí ClickUp Notepad
Omezení ClickUp
- Má strmou křivku učení kvůli široké škále funkcí
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 10 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
Je úžasné vidět, kolik času jsme ušetřili na schůzkách od přechodu na ClickUp. To, co nám dříve zabíralo tři hodiny týdně na plánování akcí a aktualizace, nám nyní zabere jen něco málo přes hodinu. Zúčastněné týmy mají nyní více času soustředit se na důležitější marketingové priority.
💟 Bonus: Hledáte chytřejší alternativu k Granola AI? Seznamte se s Brain MAX — vaším desktopovým pomocníkem poháněným umělou inteligencí, který jde nad rámec základní automatizace. S Brain MAX získáte přístup k několika předním modelům umělé inteligence (LLM) pro vše od psaní dokumentů a brainstormingu nápadů až po správu projektů a vyhledávání napříč všemi vašimi aplikacemi.
Stačí vyslovit své myšlenky a Brain MAX je okamžitě zachytí, uspořádá a zareaguje na ně. Už nemusíte žonglovat s různými nástroji ani přicházet o to nejlepší z AI – Brain MAX vše sjednocuje a nabízí vám produktivitu založenou na hlasovém ovládání a pokročilou inteligenci přímo na dosah ruky.
2. Fathom (nejlepší pro automatizované přehledy ze schůzek a integraci CRM)
Fathom nahrává a přepisuje všechny týmové schůzky a informační hovory na jednom místě. To umožňuje prodejním týmům analyzovat hovory a identifikovat nejlepší prodejní sdělení nebo zjistit, kteří členové týmu potřebují více školení.
Můžete je integrovat přímo do CRM a dokumentačních platforem, jako jsou Google Docs, Notion a Asana, a zajistit tak plynulou automatizaci pracovního postupu. Navíc díky funkcím, jako je živý přepis, podpora více jazyků a okamžité stahování záznamů ze schůzek, Fathom eliminuje potřebu ručního pořizování poznámek, čímž zrychluje a zpřesňuje analýzu po schůzce.
Nejlepší funkce Fathom
- Získejte okamžitý přístup k přesným a strukturovaným přepisům během hovorů
- Identifikujte a kategorizujte klíčové poznatky, rozhodnutí a úkoly, čímž snížíte potřebu manuálního sledování
- Snadno sdílejte souhrn hovoru z týmu prodeje s týmem zákaznické podpory
Omezení Fathom
- Generované souhrny schůzek jsou někdy nepřesné nebo neúplné, což může vést k potenciálním nedorozuměním
- Fathom je k dispozici pouze se Zoomem
Ceny Fathom
- Standard: 29 $/měsíc
- Pro: 39 $/měsíc
Hodnocení a recenze Fathom:
- G2: 5/5 (více než 4500 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Fathom?
Úkoly po schůzce jsou k nezaplacení. Funkce „Ask Fathom“ je také úžasná. Klást otázky jako „Jaké byly tři hlavní důvody, proč by Michael nechtěl pokračovat s mým řešením?“ je fantastické.
🧠 Věděli jste, že? Trh s aplikacemi pro pořizování poznámek s využitím AI raketově roste! V roce 2023 měl hodnotu 450 milionů dolarů a do roku 2033 by měl překročit 2,3 miliardy dolarů, a to s působivou roční mírou růstu 18,7 %.
3. Otter.ai (Nejlepší pro přepis v reálném čase a analýzu více schůzek)
Otter.ai, výkonná platforma pro přepis založená na umělé inteligenci, převádí řeč na text v reálném čase. Zpracovává zvuk z virtuálních schůzek, využívá zpracování přirozeného jazyka (NLP) ke strukturování přepisů a umožňuje živou spolupráci s označením důležitých pasáží, komentáři a časovými značkami.
Otter.ai můžete integrovat s kalendáři, automatizovat shrnutí schůzek a vyhledávat starší přepisy pomocí jeho AI chatbota. Díky podpoře analýzy více schůzek, vlastního slovníku a souběžných nahrávek je Otter.ai výkonným nástrojem pro týmy, které zpracovávají komplexní uživatelské vstupy.
Nejlepší funkce Otter.ai
- Zachyťte mluvený obsah okamžitě pomocí živého transkripčního modulu Otter.ai
- Získejte přehled o několika schůzkách najednou. Prohledávejte přepisy pomocí dotazů založených na umělé inteligenci a identifikujte klíčové vzorce a diskuse
- Naučte Otter.ai rozpoznávat oborovou hantýrku, zkratky a firemní terminologii
- Požádejte AI chatbota Otter o okamžité shrnutí, rozhodnutí nebo úkoly z minulých schůzek
Omezení Otter.ai
- Pro integraci CRM je vyžadováno minimálně 10 licencí, což ho činí méně vhodným pro menší týmy
- Zaznamenává pouze zvuk, nahrávání videa je k dispozici pouze v rámci tarifu Enterprise
- Podporuje přepis v reálném čase především v angličtině, s omezenou podporou dalších jazyků
Ceny Otter.ai
- Zdarma
- Pro: 16,99 $/měsíc
- Pro firmy: 30 $/měsíc
- Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Otter.ai
- G2: 4,3/5 (290 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 90 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Otter.ai?
Na Otteru se mi nejvíc líbí, že se mohu plně soustředit na ty, s nimiž telefonuji, aniž bych si musel neustále dělat poznámky. Konverzace tak mohou probíhat plynuleji, mohu klást více otázek a zjistit mnohem více informací, protože vím, že Otter si poznámky zapíše a nahraje zvukový přepis.
4. MeetGeek.ai (nejlepší pro extrahování akčních položek ze zápisů ze schůzek)
MeetGeek.ai se autonomně připojuje k naplánovaným schůzkám, zaznamenává diskuse pomocí vysoce přesného rozpoznávání řeči a generuje strukturované souhrny. Je vybaven detekcí akčních položek v reálném čase a prohledávatelnými přepisy pro rychlé vyhledání klíčových poznatků.
Nabízí překlad přepisů do více než 30 jazyků a integraci s platformami jako Zoom, Microsoft Teams a Google Meet. Projektovým manažerům také pomáhá automatizovat pracovní postupy díky integraci informací z jednání do CRM a systémů pro správu úkolů.
Nejlepší funkce MeetGeek.ai
- Převádějte řeč na přesné přepisy s časovými značkami, aniž byste museli stisknout tlačítko „Nahrát“
- Zpracování založené na umělé inteligenci zajišťuje vysokou kvalitu přepisu ve více než 30 podporovaných jazycích
- Přejděte na libovolnou část diskuse, aniž byste museli ručně procházet video soubory
Omezení MeetGeek.ai
- Záznamy a přepisy schůzek nelze exportovat jako soubory PDF, což omezuje flexibilitu formátu
- Chybějící organizace do složek (playlistů) znamená, že uživatelé nemohou schůzky kategorizovat ani seskupovat, což ztěžuje správu obsahu
Ceny MeetGeek.ai
- Zdarma
- Pro: 19 $/měsíc
- Business: 39 $/měsíc
- Enterprise: 59 $/měsíc
Hodnocení a recenze Miro
- G2: 4,6/5 (více než 400 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o MeetGeek.ai?
Miluji to, že nemusím dělat žádné poznámky, zapisovat si a ani se snažit přijít na to, o co jsem přišel, protože i když nejsem na schůzce přítomen, MeekGeek tam bude za mě a shrne mi vše do nejmenších detailů! Je to ještě lepší, když můžete zjistit, kde přesně v nahrávce najdete konkrétní téma. Je to tak skvělé! Udržuje vás to organizované a vždy o krok napřed!
💡Tip pro profesionály: Některé nástroje s umělou inteligencí vám umožňují řídit pořizování poznámek pomocí vlastních pokynů. Zkuste nastavit připomenutí termínů, označovat rozhodnutí nebo žádat o shrnutí podle témat, abyste získali cílenější přehled.
5. Avoma (nejlepší pro prodejní analytiku a analýzu konverzací)
Avoma je zkratka pro „A Very Organized Meeting Assistant“ (velmi organizovaný asistent pro schůzky), který dokáže efektivně zpracovávat a analyzovat vaše obchodní rozhovory. Jedná se o platformu pro analýzu tržeb založenou na umělé inteligenci, která je navržena pro prognózy v reálném čase a správu obchodních příležitostí. Díky využití strojového učení Avoma přiřazuje skóre stavu obchodních příležitostí, sleduje změny v pipeline a automatizuje aktualizace CRM.
Avoma také sleduje prodejní metodiky a předpovídá výnosy na základě dat z konverzací. Díky copilotovi poháněnému umělou inteligencí mohou vaše prodejní týmy eliminovat dohady, zmírnit rizika spojená s obchodními transakcemi a zvýšit přesnost prognóz bez nutnosti ručního zásahu.
Nejlepší funkce Avomy
- Detekujte vzorce v obchodních hovorech, e-mailech a schůzkách a posuďte stav obchodů
- Zachyťte a zaznamenejte každou prodejní interakci v reálném čase
- Aktualizuje záznamy v CRM o poznámky ze schůzek, klíčová rozhodnutí a úkoly, čímž zajišťuje, že týmy pracují s nejnovějšími daty
Omezení Avomy
- Proces přístupu ke konkrétním úryvkům hovorů je zdlouhavý a vyžaduje ruční prohledávání seznamů přehrávání bez možnosti přímého stažení
- AI nástroj pro pořizování poznámek se občas opozdí s připojením k schůzce a může nesprávně identifikovat mluvčí, což ovlivňuje přesnost přepisu.
Ceny Avoma
- AI Meeting Assistant: 29 $/měsíc
- Conversation Intelligence: 69 $/měsíc
- Revenue Intelligence: 99 $/měsíc
Hodnocení a recenze Avoma
- G2: 4,6/5 (více než 1300 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Avoma?
Je to velmi snadné na používání. Nastavení pro Zoom a další systémy videohovorů je velmi jednoduché. Nejenže nahrává konverzaci, ale také ji shrnuje a umožňuje vám přečíst si přepis. Používám to alespoň 3krát týdně. Je to záchrana!
6. tl;dv (Nejlepší pro překlad zápisů z jednání do více jazyků)
tl;dv je AI-poháněný nástroj pro pořizování poznámek určený pro týmy, které potřebují víc než jen přepisy. Nahrává, přepisuje a extrahuje klíčové poznatky ze schůzek a hladce se integruje s CRM, systémy pro správu ticketů a více než 5 000 nástroji.
tl;dv podporuje nahrávání schůzek v Google Meet, Zoom a Microsoft Teams. Navíc automaticky aktualizuje pole CRM a odesílá úkoly do nástrojů jako Jira a Slack. tl;dv je ideální pro prodejní týmy malých a středních podniků, ale slouží také týmům produktového vývoje, technického vývoje a zákaznické podpory díky vícejazyčné podpoře, bezpečnostním funkcím a nástrojům pro koučování.
tl;dv nejlepší funkce
- Automaticky rozpoznávejte mluvčí, shrňujte diskuse a kategorizujte poznatky pro rychlou orientaci
- Synchronizujte informace o hovorech přímo do polí CRM, jako jsou Salesforce a HubSpot, čímž eliminujete ruční zadávání dat a udržujete záznamy aktuální
- Označte klíčové momenty v jednáních časovými značkami a označte členy týmu, kteří budou okamžitě informováni e-mailem s přímými odkazy na přehrání
- Shromažďujte poznatky z více schůzek najednou díky naplánovaným reportům doručovaným přímo do vaší schránky
tl;dv omezení
- Mobilní aplikace je méně intuitivní než verze pro stolní počítače, což ztěžuje její používání na cestách
- Přepis v reálném čase není k dispozici, což omezuje okamžitý přístup k obsahu schůzky
tl;dv ceny
- Zdarma
- Pro: 29 $/měsíc
- Business: 98 $/měsíc
- Enterprise: Ceny na míru
tl;dv hodnocení a recenze
- G2: 4,7/5 (více než 330 recenzí)
- Capterra: Žádné recenze k dispozici
Co říkají skuteční uživatelé o tl;dv?
tl;dv je nejlepší nástroj, jaký jsem kdy použil pro nahrávání francouzských konverzací. Vyniká i při rychlé řeči a špatné kvalitě zvuku, protože přesně zachycuje diskusi. Je skvělý pro přezkoumání klíčových bodů prostřednictvím shrnutí s časovými značkami, nabízí přizpůsobitelné šablony pro sdílení relevantních poznatků a má snadno použitelné rozhraní s užitečnými návody. Navíc možnost organizovat nahrávky podle projektů udržuje vše přehledné.
7. Wudpecker (nejlepší pro neomezenou asistenci při schůzkách v reálném čase)
Wudpecker je AI asistent pro schůzky, který využívá pokročilé zpracování přirozeného jazyka a technologii GPT-3 k extrahování poznatků ze schůzek a akčních položek a k vytváření návrhů následných e-mailů.
Jednou z vynikajících funkcí je systém dotazů založený na umělé inteligenci, který vám umožňuje klást otázky uprostřed schůzky a získávat odpovědi v reálném čase s ohledem na kontext. Navíc Wudpecker nabízí nahrávání napříč platformami, které funguje jak pro virtuální, tak pro osobní diskuse, aniž by bylo nutné spoléhat se na boty.
Nejlepší funkce Wudpeckeru
- Získejte klíčové poznatky, úkoly a rozhodnutí z jednání bez ručního přezkoumávání
- Ptejte se v reálném čase během schůzek a získejte okamžité, kontextové odpovědi
- Nahrávejte neomezený počet schůzek bez omezení úložného prostoru nebo času na všech zařízeních
- Propojte je se Slackem, Notionem, HubSpotem a dalšími aplikacemi a mějte poznámky tam, kde je potřebujete
Omezení Wudpeckeru
- Přepisy často obsahují překlepy, nesprávné přiřazení a chyby, které vyžadují ruční kontrolu před sdílením
- Neexistuje možnost vyloučit zapisovatele z konkrétních opakujících se schůzek, což vyžaduje pokaždé ruční zásah
Ceny Wudpecker
- Zdarma
- Plus: 19 $/měsíc
- Pro: 32 $/měsíc
Hodnocení a recenze Wudpecker
- Nedostatek recenzí
8. Chorus.ai (Nejlepší pro analýzu interakcí se zákazníky)
Chorus.ai od společnosti ZoomInfo je platforma pro analýzu konverzací, která pomáhá firmám zlepšovat prodejní výsledky prostřednictvím analýzy interakcí se zákazníky. V reálném čase zaznamenává, přepisuje a analyzuje konverzace. Výsledek? Zvýšení počtu potenciálních zákazníků a tržeb.
Platforma se připojuje k online schůzkám, a to i k těm neplánovaným, a zaznamenává jak zvuk, tak sdílenou obrazovku. Využívá umělou inteligenci k identifikaci klíčových bodů diskuse, jako jsou ceny nebo námitky, a hladce se integruje s nástroji jako Salesforce a Zoom, aby poskytovala prodejním týmům praktické informace.
Nejlepší funkce Chorus.ai
- Získejte přístup k přesným přepisům hovorů ihned po schůzkách, což usnadňuje aktualizaci CRM systémů nebo odesílání následných e-mailů
- Během konverzací zdůrazňujte rizika, příležitosti a klíčová témata, jako jsou další kroky nebo námitky
- Sledujte interakce se zákazníky, pozitivní zpětnou vazbu a fráze vyjadřující zájem, abyste pomohli týmům rychleji uzavírat obchody a sladit jejich činnosti s prodejními cíli
Omezení Chorus.ai
- Nahrání záznamu může trvat několik hodin nebo dní.
- V zápisech ze schůzek mohou chybět klíčové detaily
Ceny Chorus.ai
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Chorus.ai
- G2: 4,5/5 (více než 2 960 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 60 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Chorus.ai?
Chorus mi umožňuje pořizovat úryvky z důležitých částí schůzek s klienty a posílat je přímo mým klientům. Velmi mi také pomáhá uspořádat podrobnosti ze schůzek do přehledného formátu a je neocenitelný při pořizování poznámek.
9. Krisp (nejlepší pro potlačení šumu pomocí AI s živým přepisem)
Pokud je vaším největším problémem hluk v pozadí během schůzek, Krisp je tím pravým řešením. Krisp je asistent pro schůzky využívající umělou inteligenci, který byl navržen pro zlepšení kvality zvuku a automatizaci pořizování poznámek. Na rozdíl od běžných nástrojů pro přepis nabízí potlačení hluku v reálném čase pomocí umělé inteligence, lokalizaci přízvuku a živý překlad pomocí umělé inteligence.
Funkce pořizování poznámek pomocí AI bez botů od Krisp umožňuje uživatelům vytvářet shrnutí a úkoly, aniž by museli do hovorů přidávat dalšího účastníka.
Nejlepší funkce Krisp
- Odstraňte v reálném čase šum na pozadí, jako jsou klapání klávesnice nebo hovory v kavárně, a zajistěte si křišťálově čistý zvuk
- Překládejte mluvené konverzace na cestách do více než 20 jazyků a zbavte se tak nutnosti využívat lidské tlumočníky
- Převádějte přízvuky do šesti hlasů generovaných umělou inteligencí a zlepšete tak komunikaci v globálních týmech a interakce se zákazníky
- Získejte přístup k přepisu v reálném čase s automatickým redigováním osobních údajů, díky čemuž je bezpečný a kompatibilní s platformami UCaaS a CCaaS
Omezení Krisp
- Jednotliví uživatelé zjistili, že funkce potlačení šumu v pozadí není kompatibilní s Bluetooth zařízeními a jinými sluchátky
- U počítačů s méně výkonnými procesory se objevují stížnosti na zpomalení systému
Ceny Krisp
- Zdarma
- Pro: 8 $/měsíc
- Pro firmy: 15 $/měsíc
Hodnocení a recenze Krisp
- G2: 4,7/5 (560 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Krispu?
Líbí se mi, jak snadno se dá integrovat do jakékoli platformy pro videokonference. Je snadno použitelný a má také skvělou zákaznickou podporu. Tento software bych opravdu doporučil pro každodenní použití na pracovišti. Může trochu zpomalit váš systém, pokud nemáte dobrý procesor.
🙂 Zajímavost: NASA vede seznam klientů společnosti Krisp spolu s dalšími velkými jmény, jako jsou Sony a Atlassian.
10. Fireflies.ai (nejlepší pro bezpečný přepis schůzek)
Fireflies.ai je oblíbený asistent pro schůzky založený na umělé inteligenci, který vám umožní s vysokou přesností přepisovat, shrnovat a analyzovat konverzace. Zachycuje schůzky napříč platformami, jako jsou Zoom, Google Meet a MS Teams, a přeměňuje diskuse na strukturovanou znalostní bázi s možností vyhledávání.
A co víc? Získáte asistenta poháněného ChatGPT, který na požádání generuje následné e-maily, úkoly a souhrny, čímž zvyšuje produktivitu po schůzce. Fireflies také splňuje podnikové bezpečnostní standardy díky šifrování typu end-to-end, certifikaci SOC 2 Type 2 a souladu s HIPAA/GDPR, čímž zajišťuje bezpečné nakládání s daty. Díky integraci s více než 50 podnikovými aplikacemi navíc můžete automatizovat pracovní postupy při schůzkách bez manuální práce.
Nejlepší funkce Fireflies.ai
- Vyhledávejte konkrétní momenty v jednáních pomocí vyhledávací funkce, která prohledává přepisy a zvukové záznamy v celé vaší knihovně
- Přidejte do slovníku AI termíny specifické pro dané odvětví a získejte přesnější přepisy a shrnutí
- Přenášejte poznámky z jednání, úkoly a souhrny přímo do CRM systémů, jako je Salesforce, a omezte tak ruční zadávání dat
- Přepisujte schůzky ve více než 100 jazycích s přesností přepisu přes 95 %.
Omezení Fireflies.ai
- Někteří uživatelé uvádějí, že postrádá podrobné AI analýzy napříč více schůzkami, což brání komplexní analýze
- Bezplatný tarif má omezené funkce, neumožňuje nahrávání a ukládání videí a někteří uživatelé považují připojování botů k schůzkám za otravné
Ceny Fireflies.ai
- Zdarma
- Pro: 18 $/měsíc
- Business: 29 $/měsíc
- Enterprise: 39 $/měsíc
Hodnocení a recenze Fireflies.ai
- G2: 4,8/5 (více než 600 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Fireflies.ai?
Líbí se mi, že mi Fireflies dává volnost být aktivním posluchačem a účastníkem schůzek, které nahrává a přepisuje. Už nejsem vázán na pero a zápisník. Také se mi líbí, že pokud zmeškám schůzku, mohu si přečíst shrnutí a přepis a zjistit, co se skutečně stalo. Implementace a integrace do našich schůzek proběhla hladce a všichni v naší kanceláři to nakonec používají několikrát týdně.
💡Tip pro profesionály: Nastavte si ve svém AI poznámkovém programu vlastní klíčová slova a spouštěče, abyste označili důležité body. Pokud například často sledujete termíny, nakonfigurujte AI tak, aby zvýrazňovala fráze jako „do“, „termín“ nebo „datum odevzdání“.
