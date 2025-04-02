11 nejlepších alternativ Grain AI pro přepisy schůzek a spolupráci

Stalo se vám někdy, že jste odešli ze schůzky s myšlenkou: „Počkat, co jsme vlastně rozhodli?“
Nástroje pro schůzky založené na umělé inteligenci, jako je Grain AI, pomáhají zaznamenávat konverzace jako poznámky ze schůzek, na které se můžete spolehnout. Grain AI však není vaší jedinou možností.
V závislosti na potřebách vašeho týmu můžete požadovat hlubší integraci, pokročilejší analytiku nebo bezplatný tarif, který vám skutečně přinese užitek. Mnoho alternativ Grain AI nabízí chytřejší způsoby, jak zachytit, analyzovat a využít informace z jednání – ať už prostřednictvím asistentů poháněných umělou inteligencí, inteligence konverzace nebo hladké synchronizace CRM.
Zde je několik nejlepších nástrojů pro přepis schůzek, které mění způsob, jakým prodejní týmy a další profesionálové zpracovávají poznámky ze schůzek a interakce se zákazníky.
⏰ 60sekundové shrnutí
Zde je stručný přehled 11 dalších dostupných alternativ Grain:
- ClickUp : Nejlepší pro poznámky z jednání založené na AI a správu pracovních postupů
- Otter AI: Nejlepší pro přesnost přepisu v reálném čase
- Fireflies. ai: Nejlepší pro informace a analýzy z jednání založené na umělé inteligenci
- Avoma: Nejlepší pro analýzu obchodních schůzek a koučování
- Fathom: Nejlepší pro bezplatné shrnutí schůzek pomocí AI
- tl;dv: Nejlepší pro společné videokomentáře
- Notta: Nejlepší pro podporu přepisů v několika jazycích
- Gong: Nejlepší pro analýzu příjmů a podporu prodejního týmu
- Zoominfo Chorus: Nejlepší pro analýzu konverzací a koučování obchodních jednání
- MeetGeek: Nejlepší pro automatické poznámky z jednání a zvýraznění
- Descript: Nejlepší pro pokročilé funkce úpravy zvuku/videa
Co je Grain AI?
Grain AI je platforma pro analýzu schůzek, která týmům pomáhá zaznamenávat, organizovat a sdílet poznámky a klíčové momenty z virtuálních schůzek. Funguje jako společný pracovní prostor, kde mohou uživatelé nahrávat videohovory, zvýrazňovat klíčové informace a vytvářet sdílené klipy.
Díky hladké integraci s oblíbenými platformami pro videokonference, jako je Zoom, automatizuje pořizování poznámek a uchovává důležité momenty a diskuse, čímž zvyšuje přístupnost a využitelnost schůzek pomocí AI-řízených zvýraznění a nástrojů pro spolupráci.
🧠 Zajímavost: „Zoom fatigue“ (únava ze Zoomu), termín vytvořený Jeremym Bailensonem ze Stanfordu, je skutečný, prozkoumaný jev – náš mozek při virtuálních schůzkách pracuje intenzivněji, což vede k větší duševní vyčerpanosti.
Proč zvolit alternativy k Grain AI?
Ačkoli Grain AI nabízí vynikající funkce pro dokumentaci schůzek, několik faktorů může týmy přimět k hledání alternativ:
- Omezené možnosti integrace: Grain AI funguje především se Zoomem, což může být omezující pro organizace, které používají více platforem pro spolupráci. Mnoho týmů potřebuje řešení, která fungují hladce v Google Meet, Microsoft Teams a dalších konferenčních nástrojích.
- Obavy ohledně cen: Cenová struktura nemusí být pro rostoucí týmy efektivní, protože náklady mohou rychle stoupat s přibývajícími uživateli a pokročilými funkcemi. Malé a střední podniky často potřebují flexibilnější cenové modely.
- Omezení přesnosti přepisu: Přepis je obecně spolehlivý, ale jeho kvalita může být nižší než u specializovaných služeb, zejména v případě technických termínů, více mluvčích nebo přízvuků.
- Výzvy v oblasti uživatelské zkušenosti: Rozhraní je sice funkční, ale může být pro nové uživatele, kteří potřebují intuitivnější prostředí bez rozsáhlého školení, příliš složité.
- Omezená hloubka analýzy: Informace poskytované platformou nemusí být dostatečně robustní pro prodejní týmy a týmy zákaznické podpory, které hledají hlubší analýzu vzorců konverzace a sentimentu zákazníků.
Pro týmy, které čelí těmto výzvám, nabízejí alternativy v tomto seznamu specializované funkce a možnosti, které mohou lépe vyhovovat vašim konkrétním potřebám.
11 alternativ Grain AI v kostce
Zde je stručný přehled případů použití a vynikajících funkcí každé alternativy Grain AI!
|Nástroj
|Nejlepší pro
|Vynikající funkce
|ClickUp
|Zápisky z jednání a správa pracovních postupů pomocí AI
|All-in-one platforma pro produktivitu s AI pro pořizování poznámek
|Otter AI
|Přesnost přepisu v reálném čase
|Špičkový přepis pomocí umělé inteligence s identifikací mluvčího
|Fireflies. ai
|Informace o schůzkách založené na umělé inteligenci
|Automatizovaná inteligence konverzace
|Avoma
|Inteligence pro obchodní schůzky
|Analýza konverzací pro týmy zabývající se příjmy
|Fathom
|Bezplatné shrnutí schůzek pomocí AI
|Zcela bezplatný asistent pro schůzky s umělou inteligencí
|tl;dv
|Spolupracující video anotace
|Záložky a sdílení videí s časovými značkami
|Notta
|Vícejazyčný přepis
|Podpora více než 104 jazyků s vysokou přesností
|Gong
|Informace o příjmech
|Komplexní platforma pro realizaci prodejů
|Zoominfo Chorus
|Inteligence konverzace
|AI koučování pro prodejní týmy
|MeetGeek
|Automatizované přehledy schůzek
|Chytré shrnutí schůzek a akční body
|Descript
|Pokročilá úprava zvuku/videa
|Editace ve studiové kvalitě s vysoce kvalitním přepisem
Nejlepší alternativy Grain AI, které můžete použít
Ať už potřebujete bezplatnou alternativu Grain nebo robustní platformu pro prodejní aktivity se spolehlivými funkcemi AI, tento seznam vám pomůže:
1. ClickUp (nejlepší pro poznámky z jednání a správu pracovních postupů pomocí AI)
Představte si, že by se každý skvělý nápad z diskusí vašeho týmu automaticky proměnil v přidělené úkoly s termíny. ClickUp, aplikace pro vše, co souvisí s prací, překlenuje propast mezi konverzací a realizací, kterou tolik týmů jen těžko překonává.
Na rozdíl od Grain, který se zaměřuje pouze na schůzky, ClickUp kombinuje správu projektů, správu znalostí a chat – vše poháněné umělou inteligencí, která vám pomáhá pracovat rychleji a chytřeji.
ClickUp AI Notetaker automatizuje poznámky ze schůzek a úkoly, takže se týmy mohou soustředit na diskusi, zatímco on zaznamenává vše v reálném čase. Tento inteligentní software pro převod řeči na text, integrovaný do ClickUp Meetings, nahrává, přepisuje a shrnuje vaše schůzky, zatímco vy se můžete soustředit na smysluplnou účast.
Chytrá AI pro poznámky ze schůzek rozpoznává mluvčí, rozumí kontextu a dokonce překlenuje jazykové bariéry, takže se neztratí žádný detail – plynulý způsob, jak dokumentovat konverzace bez rušivých vlivů. Poznámky se okamžitě zobrazují ve vaší doručené poště ClickUp, což eliminuje zpoždění po schůzce. Zatímco AI poskytuje návrhy a detekuje potenciální akční položky, uživatelé si zachovávají kontrolu nad vytvářením seznamů úkolů, přiřazováním a nastavováním termínů.
Nativní AI ClickUp, ClickUp Brain, může vaše přepisy dále zpřístupnit pro vyhledávání. Stačí položit otázku v přirozeném jazyce – například Co se projednávalo 10. ledna s obchodním týmem? – a Brain prohledá vaše poznámky ze schůzky a vyhledá pro vás klíčové podrobnosti.
Brain také dokáže převést vaše poznámky na úkoly, návrhy e-mailů a odpovědí, přeložit diskuse nebo extrahovat klíčové informace pro zprávy.
Na tomto základě se ClickUp Docs integruje s AI Notetakerem, aby organizoval a ukládal přepisy schůzek v prohledávatelném pracovním prostoru pro spolupráci.
Členové týmu mohou snadno přistupovat k těmto dokumentům, upravovat je a komentovat, což zajišťuje, že všichni budou informováni o důležitých rozhodnutích a informacích. Poznámky generované umělou inteligencí se hladce integrují do vašeho dokumentového systému a vytvářejí znalostní bázi, která uchovává institucionální paměť v celé vaší organizaci.
Pro týmy, které hledají konzistentní dokumentaci svých schůzek, nabízí šablona ClickUp Meeting Minutes Template strukturovaný rámec, který standardizuje způsob zaznamenávání diskusí v celé organizaci.
Tato přizpůsobitelná šablona obsahuje sekce pro účastníky, body programu schůzky, rozhodnutí a akční body, což zajišťuje, že důležité informace budou zaznamenány konzistentně bez ohledu na to, kdo si dělá poznámky.
Nejlepší funkce ClickUp
- Automaticky převádějte body diskuse na přiřaditelné úkoly s termíny.
- Plánujte a dokumentujte schůzky v rámci pracovního prostoru vašeho projektu.
- Pomocí ClickUp Clips zaznamenávejte a sdílejte klíčové momenty s členy týmu, kteří se nemohli zúčastnit.
- Koordinujte dostupnost týmu a časy schůzek vizuálně pomocí kalendáře ClickUp. Nechte AI naplánovat váš rozvrh na základě priorit úkolů, dostupnosti a dalších faktorů.
- Brainstormujte nápady v reálném čase pomocí kolaborativních tabulek ClickUp Whiteboards.
- Přejděte na asynchronní režim a eliminujte zbytečné schůzky pomocí ClickUp Chat, který propojuje vaše úkoly a konverzace v jednom nástroji, místo abyste museli žonglovat s mnoha různými nástroji.
Omezení ClickUp
- Funkce mobilní aplikace jsou někdy omezenější než funkce desktopové verze.
- Někteří uživatelé hlásí občasné problémy s výkonem při nahrávání videa ve větších schůzkách.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Business: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain: Přidejte k jakémukoli placenému tarifu za 7 $ za člena měsíčně.
- ClickUp AI Notetaker: Přidejte k jakémukoli placenému tarifu za pouhých 6 $/měsíc na uživatele.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 10 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
„Jsem opravdu ohromen tímto [ClickUp AI Notetaker], protože k tomu všemu nepotřebuji žádný další nástroj. Vše je v rámci rozhraní ClickUp. Propojuje se s mým Google Kalendářem a funguje naprosto hladce.“
„Jsem opravdu ohromen tímto [ClickUp AI Notetaker], protože k tomu všemu nepotřebuji žádný další nástroj. Vše je v rámci rozhraní ClickUp. Propojuje se s mým Google Kalendářem a funguje naprosto hladce.“
👀 Věděli jste? Metoda „6-3-5 Brainwriting“ je účinná technika brainstormingu, při které šest lidí za pět minut napíše tři nápady. Poté předají své nápady další osobě, která na nich dále staví. Tato metoda zaměřená na produktivní schůzky může za pouhých 30 minut vygenerovat 108 jedinečných nápadů a podpořit kreativitu bez tlaku na vyjadřování se! 🚀
📖 Přečtěte si také: Nejlepší generátory zápisů z jednání využívající AI
3. Otter. ai (nejlepší pro přesnost přepisu v reálném čase)
Otter.ai je přepisovací nástroj, který se snaží porozumět tomu, co všichni říkají, a ne jen tomu, co si myslí, že by mohli říkat, a to napříč globálními týmy s různými přízvuky, technickým žargonem a překrývajícími se hlasy.
Otter AI předčí Grain AI, protože ta má někdy potíže s poskytováním konzistentně přesných přepisů i v náročných zvukových podmínkách. Díky špičkové technologii rozpoznávání řeči, na rozdíl od mnoha alternativ Otter AI, poskytuje tato platforma vynikající kvalitu přepisu, která přesně zachycuje nuance konverzací.
Nejlepší funkce Otter. ai
- Rychlé připojení k Zoom, Google Meet a Microsoft Teams
- Naučte AI terminologii specifickou pro dané odvětví
- Přidávejte během schůzek komentáře a zvýraznění do přepisů.
- Generujte automatické souhrny schůzek s klíčovými body.
- Prohledávejte konverzace ze všech zaznamenaných schůzek
Omezení Otter. ai
- Omezená integrace projektového řízení ve srovnání s komplexnějšími nástroji
- Bezplatný tarif omezuje délku nahrávání a počet přepisů.
Ceny Otter. ai
- Základní
- Pro: 16,99 $/měsíc
- Podnikání: 30 $/měsíc
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Otter.ai
- G2: 4,3/5 (více než 290 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 90 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Otter. ai?
„Přepis v reálném čase je velmi přesný a shrnutí pomocí AI šetří čas. Prohledávatelné přepisy usnadňují kontrolu schůzek a zvyšují produktivitu.“
„Přepis v reálném čase je velmi přesný a shrnutí pomocí AI šetří čas. Prohledávatelné přepisy usnadňují kontrolu schůzek a zvyšují produktivitu.“
📮 ClickUp Insight: Naše data z průzkumu efektivity schůzek ukazují, že 25 % schůzek se účastní osm nebo více účastníků. Velké schůzky mohou být sice užitečné pro sladění názorů a rozhodování, ale často s sebou přinášejí i výzvy. Další průzkum ClickUp dokonce odhalil, že 64 % lidí má v téměř polovině schůzek potíže s nejasnými dalšími kroky.
Jako komplexní aplikace pro práci tuto mezeru vyplňujeme komplexním řešením pro správu schůzek. ClickUp Meetings mění způsob, jakým týmy spolupracují, díky dynamickým programům, zatímco AI Notetaker zaznamenává všechny cenné informace, čímž eliminuje následné nejasnosti a zajišťuje, že všichni jsou na stejné vlně!
💫 Skutečné výsledky: Týmy, které využívají funkce pro správu schůzek ClickUp, hlásí až 50% snížení zbytečných konverzací a schůzek!
3. Fireflies. ai (nejlepší pro informace a analýzy z jednání založené na umělé inteligenci)
Zatímco jiné nástroje zaznamenávají konverzace, Fireflies.ai se snaží odhalit skryté vzorce v nich a transformovat surový dialog na využitelné informace, které vedou k lepším rozhodnutím.
Fireflies. ai jde nad rámec přepisu a nabízí analýzu založenou na umělé inteligenci, která sleduje vzorce konverzace, analýzu sentimentu a klíčová témata. Automaticky identifikuje námitky zákazníků, konkurenty a body diskuse a poskytuje týmům kvantifikovatelné zápisy z jednání – bez nutnosti ručního označování.
Fireflies. ai předčí Grain díky výkonnému vyhledávání, které uživatelům umožňuje najít momenty z jednání pomocí dotazů v přirozeném jazyce. Jeho více než 40 integrací – včetně CRM a nástrojů pro řízení projektů – zajišťuje, že informace z jednání plynule přecházejí do stávajících pracovních postupů.
Nejlepší funkce Fireflies. ai
- Automaticky detekujte a kategorizujte témata diskusí
- Prohledávejte konverzace pomocí dotazů v přirozeném jazyce.
- Analyzujte sentiment konverzace pro hlubší poznatky.
- Sledujte zmínky o konkurentech nebo konkrétních klíčových slovech.
- Automatizujte pracovní postupy na základě obsahu schůzek.
- Identifikujte různé mluvčí pomocí rozpoznávání hlasu
Omezení Fireflies. ai
- Více zaměřeno na informace než na správu úkolů
- Občasné problémy s latencí při přepisu v reálném čase
Ceny Fireflies. ai
- Zdarma
- Pro: 18 $/měsíc za jedno místo
- Podnikání: 29 $/měsíc za jedno místo
- Enterprise: 39 $/měsíc za jedno místo
Hodnocení a recenze Fireflies. ai
- G2: 4,8/5 (více než 630 recenzí)
- Capterra: Nedostatečné hodnocení
Co říkají skuteční uživatelé o Fireflies. ai?
„Zápisy jsou stejně kvalitní jako ty pořizované lidmi, navíc s bonusem v podobě audio/video nahrávek, přepisu a několika příjemných doplňků.“
„Zápisy jsou stejně dobré jako ty pořízené člověkem, navíc ale obsahují audio/video nahrávky, přepisy a několik příjemných bonusů.“
👀 Věděli jste? Termín „skupinové myšlení“ popularizoval psycholog Irving Janis v roce 1971, inspirován „dvojitým myšlením“ George Orwella z knihy 1984. Popisuje jev, kdy touha skupiny po harmonii převáží nad kritickým myšlením, což vede k špatným rozhodnutím.
I když ne všechny soudržné týmy upadají do skupinového myšlení, rozpoznání jeho příznaků – jako je tlak na přizpůsobení se a nedostatek nesouhlasu – je klíčem k tomu, aby se zabránilo chybnému rozhodování! 🧠🚀
4. Avoma (nejlepší pro analýzu prodejních schůzek a koučování)
Představte si svět, ve kterém vaši obchodní zástupci dostávají nejen poznámky z jednání, ale také personalizované koučování založené na skutečných rozhovorech se zákazníky. Avoma se snaží proměnit každý hovor v příležitost k růstu.
Avoma předčí Grain AI díky inteligenci zaměřené na prodej. Sleduje poměr hovorů, zapojení a klíčové metriky pro coaching založený na datech. Jeho integrace CRM automaticky zaznamenává poznámky v Salesforce a HubSpot, čímž snižuje manuální zadávání.
Jeho AI Meeting Assistant jde nad rámec pouhého nahrávání a nabízí v reálném čase rady pro koučování, informace o konkurenci a pokyny pro řešení námitek během živých konverzací.
Nejlepší funkce Avoma
- Sledujte metriky konverzací, které přímo souvisejí s úspěchem prodeje.
- Synchronizujte data ze schůzek s CRM bez ručního zadávání
- Získejte pokyny pro koučování založené na AI během živých hovorů.
- Propojte vzorce konverzace s výsledky pipeline
- Porovnejte výkonnostní metriky jednotlivých členů týmu.
- Vytvářejte shrnutí schůzek pomocí AI s akčními položkami
Omezení Avoma
- Primárně vytvořeno pro analýzu prodejních hovorů; méně univerzální pro jiné oddělení.
- Připravte se na strmější křivku učení, abyste mohli maximálně využít pokročilé funkce.
Ceny Avoma
- AI Meeting Assistant: 29 $/měsíc na uživatele
- Conversation Intelligence: 69 $/měsíc na uživatele
- Revenue Intelligence: 99 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Avoma
- G2: 4,6/5 (více než 1 300 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
5. Fathom (nejlepší pro bezplatné shrnutí schůzek pomocí AI)
Fathom usnadňuje vytváření rekapitulací schůzek tím, že automaticky identifikuje klíčové momenty a opatřuje je časovým razítkem, takže není nutné ručně označovat důležité části. Na rozdíl od Grain funguje napříč platformami Zoom, Google Meet, Microsoft Teams a Webex, což z něj činí flexibilní volbu.
Jeho AI asistent pro schůzky vytváří jasné a stručné souhrny, které zachycují úkoly, rozhodnutí a klíčové body v přehledném formátu. Fathom pomáhá týmům soustředit se na to, co je důležité, aniž by musely procházet dlouhé přepisy nebo nahrávky, protože odfiltruje rušivé prvky.
Nejlepší funkce Fathom
- Nahrávejte schůzky jediným kliknutím z rozšíření prohlížeče.
- Vytvářejte AI souhrny s klíčovými body a akčními položkami.
- Vytvářejte a sdílejte videozáznamy s automatickými časovými značkami.
- Připojte se ke všem hlavním platformám pro videokonference.
- Organizujte schůzky v prohledávatelné knihovně
- Získejte přístup ke všem funkcím zcela zdarma.
Pochopte omezení
- Omezená funkčnost CRM
- Méně pokročilých analytických funkcí než specializované nástroje
Ceny Fathom
- Zdarma
- Premium: 19 $/měsíc na uživatele
- Team Edition: 29 $/měsíc na uživatele
- Team Edition Pro: 29 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Fathom
- G2: 5/5 (více než 4 600 recenzí)
- Capterra: 5/5 (více než 600 recenzí)
📖 Přečtěte si také: Nejlepší softwarová řešení pro správu schůzek a agendy
6. tl;dv (nejlepší pro společné videokomentáře)
Co kdyby záznamy ze schůzek nesloužily pouze k přehrávání, ale staly se živými, interaktivními dokumenty? tl;dv promění pasivní videa na kolaborativní pracovní prostory, které týmům umožní přímo se zapojit do časové osy videa.
Na rozdíl od Grain AI nabízí tl;dv anotace s časovými značkami, shrnutí založená na umělé inteligenci a automatickou kategorizaci témat, díky čemuž jsou schůzky lépe prohledávatelné a využitelné. Integrace se Slackem a Notion navíc zajišťuje plynulý tok informací do pracovních postupů.
Místo pouhého nahrávání schůzek je tl;dv promění v prostor pro průběžnou spolupráci, diskusi a rozhodování.
tl;dv nejlepší funkce
- Přidávejte komentáře k konkrétním momentům v nahrávkách schůzek.
- Označujte členy týmu ve videodiskusích pro lepší spolupráci.
- Vytvářejte AI souhrny s klíčovými body a akčními položkami.
- Vytvářejte záložky s časovým razítkem pro rychlou orientaci.
- Sdílejte videoklipy s časovými značkami zachovávajícími kontext
- Vytvořte prohledávatelnou knihovnu znalostí o schůzkách.
Omezení tl;dv
- Méně sofistikovaný přepis ve srovnání se specializovanými nástroji
- Omezené analytické možnosti
Ceny tl;dv
- Zdarma
- Pro: 29 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 98 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze tl;dv
- G2: 4,7/5 (více než 350 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
7. Notta (nejlepší pro podporu přepisů v několika jazycích)
Globální týmy hovoří desítkami jazyků, ale většina transkripčních nástrojů to nedokáže. Notta tuto bariéru překonává a podporuje více než 104 jazyků, což je mnohem více než Grain AI. Jeho funkce diarizace mluvčích zajišťuje jasné přiřazení i v případě překrývajících se konverzací.
Na rozdíl od Grain nabízí Notta offline přepis, díky čemuž je užitečná i mimo schůzky. Navíc její AI asistent poskytuje souhrny v reálném čase, akční položky a sledování otázek, čímž přeměňuje přepisy na praktické informace.
Pokud jde o vícejazyčnou, flexibilní a inteligentní dokumentaci schůzek, Notta předčí omezenější přístup Grain.
Nejlepší funkce Notta
- Přepisujte schůzky ve více než 104 jazycích s vysokou přesností.
- Automaticky identifikujte různé mluvčí v konverzacích
- Zpracovávejte nahrané audio a video soubory offline
- Naučte AI používat terminologii specifickou pro vaše odvětví.
Omezení Notta
- Méně robustní integrace projektového řízení než u nástrojů typu „vše v jednom“
- Mobilní aplikace má méně klíčových funkcí než desktopová verze.
Ceny Notta
- Zdarma
- Pro: 13,49 $/měsíc
- Podnikání: 27,99 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Notta
- G2: 4,5/5 (více než 150 recenzí)
- Capterra: Není k dispozici dostatek recenzí.
Co říkají skuteční uživatelé o Notta?
„Velmi kvalitní přepis. Britská angličtina je dobře rozpoznána. A zdá se, že model provádí několik průchodů, aby pochopil kontext a provedl přepis.“
„Velmi kvalitní přepis. Britská angličtina je dobře rozpoznána. A zdá se, že model provádí několik průchodů, aby pochopil kontext a provedl přepis.“
8. Gong (nejlepší pro analýzu příjmů a podporu prodejního týmu)
Gong promění záznamy z jednání v plán výnosů, který daleko přesahuje základní dokumentaci Grain.
Zaznamenává hovory přes video, telefon a web a pomocí AI je přesně přepisuje. Gong se však nezastaví u slov – odhaluje vzorce úspěšných obchodů, upozorňuje na rizika a sleduje zmínky o konkurenci.
Vedoucí prodeje získávají v reálném čase informace pro koučování, které pomáhají týmům vylepšovat jejich přístup na základě skutečných rozhovorů se zákazníky. S Gongem se data ze schůzek stávají chytrým nástrojem pro růst, nikoli pouze záznamem toho, co bylo řečeno.
Nejlepší funkce Gongu
- Nahrávejte konverzace na platformách pro videokonference, telefonní konference a webové konference.
- Automaticky identifikujte rizika obchodů a příležitosti ke zlepšení.
- Sledujte výkonnost týmu pomocí přizpůsobitelných dashboardů pro koučování.
- Analyzujte zmínky o konkurenci a tržní trendy v rámci hovorů se zákazníky.
- Poskytujte naváděcí prodejní podněty založené na úspěšných vzorcích konverzace.
- Zajistěte soulad s bezpečnostními funkcemi na podnikové úrovni.
Omezení aplikace Gong
- Navrženo především pro prodejní procesy, nikoli pro obecné dokumentování schůzek.
- Vyžaduje značné množství dat pro maximalizaci poznatků AI.
Ceny Gong
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Gong
- G2: 4,8/5 (více než 6 000 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 500 recenzí)
9. ZoomInfo Chorus (nejlepší pro analýzu konverzací a koučování obchodních jednání)
Čím se vyznačují nejlepší obchodní zástupci? ZoomInfo Chorus odhaluje vzorce konverzace, které stojí za úspěšnými obchody, a pomáhá týmům je napodobovat. Na rozdíl od Grain AI, která se zaměřuje na obecné dokumentování schůzek, ZoomInfo Chorus poskytuje informace specifické pro prodej, které zlepšují výkonnost a zapojení zákazníků.
Jeho AI bez manuálního úsilí identifikuje klíčové momenty, jako jsou zmínky o konkurenci, diskuse o cenách a další kroky. Nástroje platformy pro koučování analyzují vzorce v rámci celého týmu a zdůrazňují, v čem se liší ti nejúspěšnější.
Nejlepší funkce ZoomInfo Chorus
- Automaticky identifikujte klíčové momenty v prodejních rozhovorech.
- Posuďte stav obchodu pomocí AI Momentum Scoring.
- Vytvářejte cílené výukové seznamy z úspěšných příkladů hovorů.
- Sledujte potřeby koučování a rozvoj dovedností v rámci celého týmu.
- Vylepšete záznamy CRM pomocí informací o konverzacích a akčních položek.
- Propojte data z konverzací s kontaktními informacemi ZoomInfo.
Omezení ZoomInfo Chorus
- Primární zaměření na prodejní případy použití omezuje univerzálnost
- Vyžaduje značné nastavení pro maximální využití.
Ceny ZoomInfo Chorus
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze ZoomInfo Chorus
- G2: 4,6/5 (více než 2 900 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 60 recenzí)
10. MeetGeek (nejlepší pro automatické vytváření přehledů z jednání a akčních položek)
Už se nemusíte snažit vybavit si body k akci z vašich hovorů – MeetGeek vše zaznamenává automaticky, takže není třeba si dělat ručně poznámky. Na rozdíl od Grain AI, která vyžaduje, aby uživatelé zvýrazňovali klíčové body, AI MeetGeek za vás extrahuje a organizuje důležité detaily.
Jeho inteligentní shrnovací engine strukturová obsah schůzek podle témat a poskytuje jasné a praktické informace. MeetGeek také automatizuje následné kroky, přiděluje úkoly a odesílá připomenutí, aby týmy zůstaly na správné cestě. Díky hladké integraci kalendáře a shrnutím založeným na rolích zajišťuje, že schůzky vedou k pokroku, a nabízí bezproblémový zážitek, který předčí manuální přístup Grain.
Nejlepší funkce MeetGeek
- Uspořádejte body diskuse podle tematických kategorií.
- Nahrávejte naplánované schůzky bez ručního zásahu
- Získejte personalizované souhrny na základě vaší role.
- Prohledávejte všechny přepisy a poznámky ze schůzek
Omezení MeetGeek
- Méně robustní editace videa ve srovnání se specializovanými nástroji
- Omezené možnosti přizpůsobení podnikovým požadavkům
- Novější platforma s méně integracemi než zavedené alternativy
Ceny MeetGeek
- Zdarma
- Základní: 19 $/měsíc na uživatele
- Pro: 39 $/měsíc na uživatele
- Business: 59 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze MeetGeek
- G2: 4,6/5 (více než 400 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o MeetGeek?
„Umím také poměrně rychle mluvit o konceptech a někdy to moji kolegové napoprvé nepochopí. S MeetGeek si mohou nahrávku poslechnout znovu a zároveň si přečíst přepis.“
„Umím také poměrně rychle mluvit o konceptech a někdy to moji kolegové nepochopí napoprvé. S MeetGeek si mohou nahrávku poslechnout znovu a zároveň si přečíst přepis.“
💡Tip pro profesionály: Ne všechny aplikace pro pořizování poznámek pomocí umělé inteligence fungují stejným způsobem. Vyzkoušejte různé platformy a zjistěte, která nejlépe vyhovuje vašim potřebám – některé vynikají v přepisu, jiné se zaměřují na zvýraznění akčních položek a některé se lépe integrují s vašimi stávajícími nástroji. Mnohé z nich nabízejí bezplatné zkušební verze, takže je můžete vyzkoušet, než se rozhodnete.
11. Descript (nejlepší pro pokročilé funkce úpravy zvuku/videa)
Descript promění surové záznamy z jednání v propracovaný profesionální obsah s minimálním úsilím. Na rozdíl od Grain AI, která se zaměřuje na základní tvorbu klipů, Descript nabízí kompletní sadu nástrojů pro úpravy pro produkci vysoce kvalitního obsahu.
Díky textovému editoru mohou uživatelé upravovat audio a video jednoduše editací přepisu, zatímco Overdub AI umožňuje plynulé opravy hlasu. Studio Sound vylepšuje čistotu zvuku, odstraňuje šum a ozvěnu a zajišťuje profesionální výsledek.
Descript pomáhá týmům proměnit schůzky v poutavé školicí materiály a prezentace díky společné úpravě a výkonným video efektům.
Nejlepší funkce Descript
- Vytvářejte realistické dabingy pro opravy pomocí Overdub.
- Automaticky vylepšete kvalitu zvuku pomocí Studio Sound
- Zaznamenávejte obrazovku pomocí integrovaných nástrojů pro úpravy
- Publikujte hotový obsah přímo na více platformách
Omezení Descript
- Strmější křivka učení než u jednoduchých záznamníků schůzek
- Zaměřte se na tvorbu médií spíše než na analýzu schůzek.
Ceny Descript
- Hobbyist: 19 $/měsíc na uživatele
- Creator: 35 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 50 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Descript
- G2: 4,6/5 (více než 770 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 150 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Descriptu?
„Descript je revoluční nástroj pro všechny, kteří chtějí zefektivnit proces úpravy zvuku a videa, zejména pro začátečníky. Má skvělé funkce, jako je automatický přepis, nahrávání obrazovky a úpravy textu. Možnost upravovat mediální soubory stejně snadno jako dokument Word šetří značné množství času a úsilí.“
„Descript je revoluční nástroj pro všechny, kteří chtějí zefektivnit proces úpravy zvuku a videa, zejména pro začátečníky. Má skvělé funkce, jako je automatický přepis, nahrávání obrazovky a úpravy textu. Možnost upravovat mediální soubory stejně snadno jako dokument Word šetří značné množství času a úsilí.“
Alternativy k Grain: Proč vyniká ClickUp
Grain AI zvládá nahrávání a přepisování dobře, ale jiné nástroje nabízejí hlubší přehled, plynulejší pracovní postupy nebo cenově výhodnější možnosti pro zlepšení spolupráce. Zatímco profesionálové v oblasti prodeje nedají dopustit na Gong a Chorus, mnoho lidí dává přednost Otter a Fireflies.
ClickUp však vyniká jako nejvšestrannější volba pro týmy, které hledají kompletní ekosystém produktivity, kde se poznámky ze schůzek plynule transformují do akčních pracovních postupů.
Jste připraveni změnit způsob, jakým váš tým zaznamenává a využívá informace z jednání? Zaregistrujte se ještě dnes na ClickUp a zjistěte, jak se dokumentace jednání založená na AI může hladce integrovat do celého vašeho pracovního postupu.