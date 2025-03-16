10 nejlepších generátorů SWOT analýzy, které stojí za vyzkoušení v roce 2025

Uvedení nového produktu na trh, inovace stávajících produktů nebo expanze na nové trhy jsou klíčová rozhodnutí, která mohou ovlivnit směřování vašeho podnikání. Pro nové podnikatele jsou tato rozhodnutí často jako vstup na neznámé území – a to z dobrého důvodu.
👀 Věděli jste, že studie ukazují, že až 90 % start-upů často selže kvůli špatnému strategickému plánování a nesouladu s požadavky trhu? 😮💨
Osvědčeným způsobem, jak tato rizika zmírnit, je provést SWOT analýzu. Tento rámec strategického plánování, který se zaměřuje na silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby, pomáhá podnikatelům identifikovat vnitřní a vnější faktory ovlivňující jejich úspěch.
Ale buďme upřímní – SWOT analýza může být bez správných nástrojů nebo zkušeností složitá.
Proto jsme shromáždili nejlepší generátory SWOT analýzy, které vám pomohou tento proces zjednodušit. Nástroje jako ClickUp vám to usnadní díky integrované umělé inteligenci, dashboardům a přizpůsobitelným šablonám, díky nimž se strategické plánování stane něčím, co můžete skutečně realizovat.
Čtěte dál a dozvíte se více. 📖
⏰ 60sekundové shrnutí
Zde je 10 nejlepších nástrojů pro generování SWOT analýzy, které vám pomohou získat strategické obchodní informace:
- ClickUp: Nejlepší pro správu SWOT analýz spolu s týmovými projekty a úkoly
- Feedough: Nejlepší pro generování SWOT analýz vhodných pro začátečníky
- MyMap. AI: Nejlepší pro vytváření podrobných a vizuálně poutavých diagramů SWOT založených na umělé inteligenci.
- Canva: Nejlepší pro navrhování vlastních SWOT grafů pomocí šablon a grafiky
- Creately: Nejlepší pro společné brainstormingové sezení SWOT s týmem na dálku.
- Voilà: Nejlepší pro přeměnu dat na interaktivní vizuální SWOT analýzy
- Lucidchart: Nejlepší pro vytváření profesionálních SWOT diagramů integrovaných s nástroji pro workflow.
- EdrawMax: Nejlepší pro vytváření pokročilých SWOT diagramů s přizpůsobitelnými šablonami
- IvyPanda: Nejlepší pro vytváření akademických SWOT analýz
- Upmetrics: Nejlepší pro vytváření SWOT grafů pro startupy a malé podniky
Co byste měli hledat v generátoru SWOT analýzy?
Účinný nástroj pro SWOT analýzu vám pomůže posoudit čtyři klíčové oblasti – silné stránky, slabé stránky, příležitosti a hrozby. Poskytuje také vizuální diagram, který usnadňuje rozpoznání vzorců a pochopení toho, co vaše podnikání pohání nebo brzdí.
Toto byste měli hledat v generátoru SWOT analýzy:
- Snadné použití: Snadné použití: Vyberte si nástroj pro SWOT analýzu s intuitivním, snadno ovladatelným rozhraním a minimální náročností na zaučení.
- Vizuální prvky: Hledejte nástroje, které podporují grafiku, poznámkové lístky, obrázky a editovatelné šablony.
- Přizpůsobitelnost: Ujistěte se, že nástroj umožňuje přizpůsobit rozvržení, kategorie a vizuální prvky tak, aby vyhovovaly vašim potřebám.
- Možnosti spolupráce: Pořiďte si nástroje pro tvorbu SWOT analýz, které vám umožní spolupracovat s členy vašeho týmu v reálném čase.
- Pomoc umělé inteligence: Vyberte si generátor SWOT analýzy, který využívá umělou inteligenci k přesné identifikaci všech silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb.
10 nejlepších generátorů SWOT analýzy, které můžete použít
Zde je 10 nejlepších generátorů SWOT analýzy, které mohou optimalizovat vaše strategické plánování a pomoci vám činit informovaná obchodní rozhodnutí:
1. ClickUp (nejlepší pro správu SWOT analýz spolu s týmovými projekty a úkoly)
ClickUp je více než jen nástroj SWOT – je to aplikace pro vše, co souvisí s prací. Jeho inovativní nástroje založené na umělé inteligenci také umožňují plynulé řízení projektů a kombinují strategické plánování s realizací na jedné platformě.
Podívejme se podrobně na některé z jeho funkcí:
Automatizujte zadávání SWOT pomocí vlastních polí ClickUp
Každá SWOT analýza začíná sběrem dat – a právě s tím vám pomohou vlastní pole ClickUp.
Pomocí této funkce můžete okamžitě přidat datové body ke každému úkolu, dokumentu, zdroji atd. a kategorizovat informace podle silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb. Nástroj je také za vás analyzuje, aby se do vašeho diagramu SWOT analýzy nedostaly žádné irelevantní údaje.
Stanovte měřitelné cíle spojené s vašimi poznatky ze SWOT analýzy
Jakmile dokončíte SWOT analýzu, použijte ClickUp Goals k nastavení OKR (cíle a klíčové výsledky) a pečlivě sledujte jejich úspěšnost. Jeho jednotné rozhraní vám umožňuje spravovat všechny vaše KPI na jednom místě – od vnějších hrozeb po potenciální příležitosti.
Tímto způsobem:
- Udržujte svůj tým v souladu s měřitelnými cíli přímo spojenými s vaší SWOT analýzou.
- Poskytuje sledování pokroku v reálném čase pro získání praktických poznatků a informovaného rozhodování.
- Hladce se integruje do úkolů a projektů, aby zefektivnil provádění strategií.
- Zvyšte odpovědnost díky jasnému určení vlastníků a termínů pro každý cíl.
Sledujte svůj pokrok vizuálně pomocí dashboardů ClickUp
Jakmile máte hotové SWOT analýzy a nastavené OKR, je čas získat komplexní přehled pomocí ClickUp Dashboards.
Díky řadě vizuálně přitažlivých grafů a srozumitelných tabulek můžete snadno sledovat výkonnost své SWOT analýzy. Vyberte si z více než 15 možností zobrazení, přizpůsobte si své prostředí a zajistěte, aby data byla prezentována způsobem, který nejlépe vyhovuje vašemu týmu.
Proměňte nápady ve strategii s ClickUp Whiteboards
Když máte všechna data uspořádaná a přístupná, posuňte se ještě dál a využijte ClickUp Whiteboards pro společné strategické plánování s vaším týmem. Poskytuje flexibilní vizuální prostor pro brainstorming, načrtávání nápadů a vylepšování vaší strategie v reálném čase.
Hladká integrace s ClickUp Tasks může proměnit vaše poznatky v praktické seznamy úkolů. Tato integrace zajišťuje, že všichni budou na stejné vlně a klíčové úkoly zůstanou na správné cestě, což usnadní efektivní realizaci vaší strategie. Od plánování iniciativ až po přidělování odpovědností vám kolaborativní nástroje ClickUp pomohou zůstat organizovaní a postupovat rychleji.
Použijte ClickUp Brain k zahájení své SWOT analýzy
Nevíte, kde začít s analýzou SWOT? ClickUp Brain vám pomůže se z toho dostat.
Místo toho, abyste zírali na prázdnou stránku, můžete zadat jednoduché dotazy, jako například „Jaké jsou silné stránky našeho nedávno uvedeného produktu?“ nebo „Jaká rizika bychom měli zvážit před spuštěním této kampaně?“ ClickUp Brain čerpá z vašeho skutečného pracovního prostoru – jako jsou úkoly, dokumenty, komentáře a cíle – takže získané poznatky vycházejí z toho, na čem váš tým již pracuje.
Je to skvělý způsob, jak získat nový pohled na věc nebo vyplnit mezery, které vám mohly uniknout. Ať už se připravujete na strategické jednání nebo jen zkoumáte nápady, tento přístup založený na umělé inteligenci vám pomůže rychle načrtnout silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby – bez zbytečného přemýšlení.
Považujte je za partnera pro brainstorming, který je již plně připraven.
📮 ClickUp Insight: 18 % respondentů našeho průzkumu chce využívat AI k organizaci svého života prostřednictvím kalendářů, úkolů a připomínek. Dalších 15 % chce, aby AI zvládala rutinní úkoly a administrativní práci.
K tomu musí umělá inteligence být schopna: porozumět úrovním priority jednotlivých úkolů v pracovním postupu, provést nezbytné kroky k vytvoření nebo úpravě úkolů a nastavit automatizované pracovní postupy.
Většina nástrojů má jeden nebo dva z těchto kroků vyřešené. ClickUp však uživatelům pomohl konsolidovat až 5+ aplikací pomocí naší platformy! Vyzkoušejte plánování založené na umělé inteligenci, kde lze úkoly a schůzky efektivně přidělovat do volných slotů ve vašem kalendáři na základě úrovní priority. Můžete také nastavit vlastní pravidla automatizace prostřednictvím ClickUp Brain pro zpracování rutinních úkolů. Rozlučte se s náročnou prací!
Vytvářejte SWOT analýzy rychle pomocí hotových šablon
ClickUp navíc nabízí širokou škálu bezplatných šablon pro SWOT analýzu, které vám pomohou zefektivnit proces vytváření a organizování vašich hodnocení. Tyto bezplatné šablony pro SWOT analýzu vám umožní snadno zadat vaše silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby, aniž byste museli začínat od nuly.
Šablona osobní SWOT analýzy ClickUp vám umožní posílit provozní silné stránky vaší organizace, využít příležitosti, řešit slabé stránky a zmírnit hrozby.
Umožní vám posoudit vaše silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby a objasnit klíčové oblasti pro profesní růst. S touto šablonou můžete vytvořit praktické strategie, které urychlí pokrok směrem k vašim cílům.
Tímto způsobem:
- Udržujte si přehled o svých silných stránkách a nedostatcích.
- Včas vás upozorní na jakoukoli hrozbu nebo příležitost.
- Urychlete svůj osobní rozvojový proces
💡 Tip pro profesionály: Hledáte snadný a dostupný způsob, jak zahájit analýzu bez nutnosti používat další nástroje? Využijte bezplatné šablony pro SWOT analýzu v Google Docs. Tyto přizpůsobitelné šablony lze snadno sdílet s vaším týmem a spolupracovat na jejich vyplňování.
Nejlepší funkce ClickUp
- Automatizujte opakované aktualizace SWOT a zefektivněte pracovní postupy pomocí ClickUp Automations.
- Rychle shromažďujte názory zainteresovaných stran pomocí formulářů ClickUp a přeměňte je na akční položky.
- Organizujte a ukládejte všechny výsledky SWOT analýzy bez námahy pomocí ClickUp Docs.
- Spolupracujte v reálném čase pomocí ClickUp Chat, abyste mohli diskutovat o poznatcích ze SWOT analýzy a přijímat rychlejší a koordinovaná rozhodnutí.
Omezení ClickUp
- Noví uživatelé mohou čelit mírné náročnosti na osvojení si nástrojů a funkcí.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain: Přidejte k jakémukoli placenému tarifu za 7 $ za člena za měsíc.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
Uživatelé milují ClickUp z několika důvodů. Tento uživatel ho však miluje zejména pro jeho komplexnost:
Naše zkušenosti s ClickUpem jsou velmi pozitivní a produktivní. Pomohl nám zlepšit práci na našich projektech tím, že nám umožnil shromáždit a konsolidovat všechny naše projektové zdroje. ClickUp nás také spojuje tím, že nám poskytuje vynikající prostor pro spolupráci na našich společných projektech.
Naše zkušenosti s ClickUpem jsou velmi pozitivní a produktivní. Pomohl nám zlepšit práci na našich projektech tím, že nám umožnil shromáždit a konsolidovat všechny naše projektové zdroje. ClickUp nás také sjednocuje tím, že nám poskytuje vynikající prostor pro spolupráci na našich společných projektech.
2. Feedough (nejlepší pro generování SWOT analýz vhodných pro začátečníky)
Feedough je oblíbený nástroj pro SWOT analýzu známý svými profesionálními funkcemi a rozhraním vhodným pro začátečníky. Navzdory své jednoduchosti umožňuje uživatelům provádět hloubkové analýzy.
Odpovězte na několik klíčových otázek a Feedough vám poskytne konkrétní a podnětné informace. A to není vše – na rozdíl od většiny nástrojů uvedených v seznamu můžete Feedough použít také k provedení SWOT analýzy pro posouzení osobních silných stránek, rizik spojených s náklady na projekt atd.
Nejlepší funkce Feedough
- Vytvářejte přizpůsobené SWOT analýzy pomocí snadno srozumitelných šablon.
- Získejte přístup k informacím založeným na datech v reálném čase a zlepšete tak své rozhodování.
- Ukládejte a aktualizujte SWOT analýzy pro budoucí použití.
- Spolupracujte s členy týmu a dalšími zainteresovanými stranami sdílením výsledků analýzy.
Omezení Feedough
- Nástroj nabízí omezené možnosti přizpůsobení, což omezuje hlubokou personalizaci.
- Neobsahuje pokročilé funkce pro vytváření vizuálně atraktivních SWOT analýz.
Ceny Feedough
- Navždy zdarma
Hodnocení a recenze Feedough
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
3. MyMap. AI (nejlepší pro vytváření podrobných a vizuálně poutavých diagramů SWOT založených na umělé inteligenci)
Dalším bezplatným nástrojem, generátorem SWOT analýzy MyMap.AI, je populární pro vytváření vizuálních SWOT analýz.
Zadejte údaje o své firmě – tj. klíčové silné a slabé stránky, potenciální rizika a příležitosti – a tento nástroj strategického plánování vygeneruje snadno interpretovatelnou matici 2×2, která zdůrazňuje čtyři prvky SWOT v praktickém formátu. To pomáhá s včasnou identifikací rizik.
Nejlepší funkce MyMap. AI
- Vytvářejte profesionální SWOT analýzy s pomocí umělé inteligence.
- Používejte intuitivní nástroje k snadné úpravě obsahu a zdokonalování analýz.
- Exportujte a sdílejte výsledky analýzy ve formátu PNG nebo prostřednictvím URL.
- Využijte možnosti vyhledávání na webu k shromažďování relevantních dat.
Omezení MyMap. AI
- Omezené možnosti přizpůsobení omezují individuální úpravy.
Ceny MyMap. AI
- Navždy zdarma
MyMap. Hodnocení a recenze AI
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
4. Canva (nejlepší pro navrhování vlastních SWOT grafů pomocí šablon a grafiky)
Intuitivní designová platforma Canva usnadňuje vytváření vysoce kvalitních SWOT diagramů.
Díky uživatelsky přívětivému rozhraní můžete snadno začlenit grafy, tabulky, poznámkové lístky, stockové fotografie a další prvky a vytvořit si vlastní SWOT analýzu. Pokud jste v oblasti SWOT analýzy nováčky, Canva vám navíc nabízí přizpůsobené šablony a příklady, které vám pomohou rychle začít.
Nejlepší funkce Canva
- Vytvářejte SWOT analýzy pomocí široké škály přizpůsobitelných šablon.
- Exportujte návrhy v různých formátech, včetně PDF, PNG a JPEG.
- Využijte funkci drag-and-drop pro snadné přizpůsobení designu.
- Integrujte je s dalšími nástroji a platformami pro plynulý pracovní postup.
Omezení Canva
- Asistence AI je minimální, což omezuje schopnost nástroje poskytovat podrobné informace.
- Přístup k klíčovým pokročilým funkcím je k dispozici pouze v rámci placených tarifů.
Ceny Canva
- Navždy zdarma
- Canva Pro: 12,99 $/měsíc
- Canva Teams: 14,99 $/měsíc na osobu
- Canva Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Canva
- G2: 4,7/5 (více než 4 300 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 12 200 recenzí)
Ačkoli existuje několik důvodů, proč uživatelé Canvu mají rádi, tento uživatel je ohromen především její jednoduchostí a snadným používáním:
Na Canvě se mi líbí její jednoduchost a univerzálnost. Je tak snadná na používání, že ji zvládnou i začátečníci, a její knihovna šablon, grafiky a fontů je obrovská a vhodná pro celou řadu projektů. Ať už vytváříte design pro obchodní prezentaci, příspěvek na sociální média nebo marketingové materiály, Canva zajistí, že návrh bude rychlý a orientovaný na běžné uživatele, aniž by bylo nutné mít pokročilé znalosti grafického designu.
Na Canvě se mi líbí její jednoduchost a univerzálnost. Je tak snadná na používání, že ji zvládnou i začátečníci, a její knihovna šablon, grafiky a fontů je obrovská a vhodná pro celou řadu projektů. Ať už vytváříte design pro obchodní prezentaci, příspěvek na sociální média nebo marketingové materiály, Canva zajistí, že designování bude rychlé a orientované na běžné uživatele, aniž byste potřebovali pokročilé grafické dovednosti.
5. Creately (nejlepší pro společné brainstormingové sezení SWOT s týmy na dálku)
Generátor SWOT analýzy Creately je profesionální a vizuálně orientovaný. Skutečnou výjimečnou vlastností tohoto nástroje je však jeho schopnost spolupráce.
S Creately můžete spolupracovat se svým týmem na vytváření diagramů SWOT analýzy a brainstormingu efektivních strategií v reálném čase. Kromě toho vám Creately také umožňuje provádět další užitečné obchodní analýzy, jako je SOAR analýza, která se zaměřuje na silné stránky, příležitosti, aspirace a výsledky a nabízí odlišný přístup ke strategickému plánování.
Nejlepší funkce Creately
- Vytvářejte SWOT analýzy pomocí řady přizpůsobitelných šablon.
- Získejte přístup k rozsáhlé knihovně tvarů, spojovacích prvků a designových prvků.
- Integrujte je s oblíbenými nástroji, jako jsou Google Drive a Slack.
- Exportujte diagramy v různých formátech, včetně SVG, PDF a PNG.
Omezení Creately
- Mobilní aplikace nabízí omezenou funkčnost.
- Uživatelé potřebují placený tarif, aby mohli odemknout prémiové funkce pro generování SWOT diagramů.
Ceny Creately
- Osobní: 8 $/měsíc
- Tým: 8 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 149 $/měsíc
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Creately
- G2: 4,4/5 (více než 1 300 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 200 recenzí)
Přizpůsobitelné šablony Creately jsou hitem – věřte tomuto uživateli:
Rozhraní Creately je intuitivní, což usnadňuje vytváření diagramů a vizuálního obsahu i pro začátečníky. Líbí se mi četné šablony, které Creately poskytuje, což mi šetří spoustu času. Dalším prvkem, který se mi líbí, je integrace s různými nástroji.
Rozhraní Creately je intuitivní, což usnadňuje vytváření diagramů a vizuálního obsahu i pro začátečníky. Líbí se mi četné šablony, které Creately poskytuje, což mi šetří spoustu času. Dalším prvkem, který se mi líbí, je integrace s různými nástroji.
6. Voilà (nejlepší pro přeměnu dat na interaktivní vizuální SWOT analýzy)
Voilà je bezplatný generátor SWOT analýzy, který rychle promění vaše data v cenné informace! Zadejte údaje o vaší společnosti, jako jsou silné a slabé stránky atd., a během několika minut vygeneruje SWOT analýzu.
Máte také možnost změnit jazyk a tón obsahu. Díky tomu je ideální pro marketingové týmy.
Nejlepší funkce
- Přizpůsobte vizuální prvky pomocí řady designových možností a motivů.
- Sdílejte interaktivní vizuální prvky snadno prostřednictvím odkazů nebo vložených kódů.
- Spolupracujte s členy týmu prostřednictvím sdílených projektů.
- Integrujte různé zdroje dat pro plynulý import.
Omezení Voilà
- Omezená offline funkčnost omezuje použitelnost v oblastech s nízkou konektivitou.
- Nástroj postrádá širokou škálu šablon specifických pro SWOT analýzu.
Ceny Voilà
- Navždy zdarma
- Premium: 8 $/měsíc
- Ultimate: 24 $/měsíc
Hodnocení a recenze Voilà
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
💡 Tip pro profesionály: Zajímá vás, jak provést SWOT analýzu v projektovém řízení?
Zde je několik tipů, které můžete využít:
- 📝 Rozdělte cíle projektu, abyste identifikovali silné a slabé stránky.
- 📊 Využijte poznatky založené na datech k identifikaci příležitostí pro růst.
- ⚠️ Analyzujte potenciální rizika a hrozby, abyste se připravili na výzvy.
- 🤝 Spolupracujte se svým týmem na zdokonalení strategií a zajištění souladu.
7. Lucidchart (nejlepší pro vytváření profesionálních SWOT diagramů integrovaných s nástroji pro workflow)
Hledáte aplikace specializované na vytváření podrobných grafů SWOT analýzy? Lucidchart je vaší odpovědí!
Tento online nástroj zohledňuje vnější a vnitřní faktory a vizualizuje silné a slabé stránky, hrozby a příležitosti vašeho podnikání. Stačí si vybrat hotový příklad/šablonu SWOT analýzy a můžete začít.
Navíc, protože Lucidchart je také vysoce kolaborativní, můžete pozvat svůj tým na tabuli a společně vyvíjet strategie.
Nejlepší funkce Lucidchart
- Využijte propojení dat k propojení diagramů s živými zdroji dat.
- Získejte přístup k pokročilým funkcím, jako je podmíněné formátování pro vizuální prvky založené na datech.
- Použijte intuitivní editor typu drag-and-drop pro snadné vytváření diagramů.
- Integrujte nástroje jako Google Workspace a Microsoft Office.
Omezení Lucidchart
- Náročná křivka učení tohoto nástroje může novým uživatelům zpozdit jeho rychlé osvojení.
- Pokročilé funkce jsou dostupné za poplatek.
Ceny Lucidchart
- Navždy zdarma
- Individuální: 9 $/měsíc
- Tým: 10 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Lucidchart
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: 4,5/5 (více než 2 100 recenzí)
Při procházení online recenzí Lucidchartu jsme si všimli, že mnoho uživatelů oceňuje zejména jeho univerzálnost – o tom svědčí tato zpětná vazba:
Lucidchart je můj oblíbený software pro vytváření všech druhů procesních diagramů – vývojových diagramů, maket produktů a podobně.
Lucidchart je můj oblíbený software pro vytváření všech druhů procesních diagramů – vývojových diagramů, maket produktů a podobně.
8. EdrawMax (nejlepší pro vytváření pokročilých SWOT diagramů s přizpůsobitelnými šablonami)
EdrawMax vyniká svou schopností generovat podrobné SWOT analýzy na základě základních vstupních údajů pomocí umělé inteligence. Zadejte základní údaje o vnitřních a vnějších faktorech vašeho podnikatelského prostředí a umělá inteligence provede analýzu a poskytne vám komplexní SWOT matici.
Kromě toho je generovaná SWOT analýza vizuálně přitažlivá, obsahuje diagramy, tabulky, grafy a další obrazové prvky, což usnadňuje interpretaci a efektivní prezentaci výsledků.
Nejlepší funkce EdrawMax
- Využijte přehledné a uživatelsky přívětivé rozhraní vhodné pro začátečníky.
- Vytvářejte SWOT analýzy pomocí předem navržených šablon a symbolů.
- Využijte pro export více formátů souborů, včetně Word, Excel a PowerPoint.
- Integrujte nástroje jako Dropbox, Google Drive a OneDrive.
Omezení EdrawMax
- Nástroj postrádá funkce pro spolupráci v reálném čase.
- Pokročilé funkce jsou dostupné pouze v rámci placeného předplatného.
Ceny EdrawMax
- Předplatné: 45,99 $/rok
- Doživotní plán: 245 $/rok
- Doživotní balíček: 312 $/rok
- Pro týmy: 595 $/rok
- Pro firmy: Individuální ceny
- Pro studenty: 99 $/rok
- Pro pedagogy: Individuální ceny
Hodnocení a recenze EdrawMax
- G2: 4,3/5 (více než 60 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 200 recenzí)
EdrawMax je uživateli velmi oblíbený pro svou snadnou použitelnost a rozsáhlou knihovnu šablon. Tato recenze to přesně shrnuje:
Snadno použitelná aplikace s velkým výběrem tvarů a šablon. Velmi snadná instalace a aktualizace.
Snadno použitelná aplikace s velkým výběrem tvarů a šablon. Velmi snadná instalace a aktualizace.
9. IvyPanda (nejlepší pro vytváření akademických SWOT analýz)
Další na seznamu je IvyPanda. Tato platforma, která je primárně centrem zdrojů pro studenty, nabízí také bezplatný nástroj pro analýzu projektů SWOT.
Tento nástroj umožňuje objektivní analýzu a hodnocení vašeho podnikání, zahrnující všechny interní i externí faktory. Je uživatelsky přívětivý, intuitivní a přizpůsobitelný, což vám umožňuje upravovat rozvržení, barvy a další parametry. Svou analýzu můžete také exportovat v různých formátech, včetně DOCX, PDF a PNG.
Nejlepší funkce IvyPanda
- Vytvářejte SWOT analýzy pomocí nástrojů založených na umělé inteligenci.
- Pomocí naváděcích pokynů zajistíte strukturovanou a důkladnou analýzu.
- Získejte přístup k relevantním příkladům, které uživatele provedou procesem analýzy.
- Získejte další akademické nástroje, jako jsou generátory esejí a případových studií.
Omezení IvyPanda
- Uživatelé nemohou personalizovat SWOT analýzy kvůli omezeným možnostem přizpůsobení.
- Nenabízí integraci s externími nástroji, což omezuje jeho funkčnost pro určité podniky.
Ceny IvyPanda
- Navždy zdarma
Hodnocení a recenze IvyPanda
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
10. Upmetrics (nejlepší pro vytváření SWOT grafů pro startupy a malé podniky)
Upmetrics je oblíbený nástroj pro generování SWOT analýz, zejména pokud chcete identifikovat silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby při formulování akčních strategií.
Jeho jednoduchá, ale komplexní struktura vyhovuje malým podnikům a start-upům, které hledají podrobnou analýzu konkurence.
Nejlepší funkce Upmetrics
- Spolupracujte v reálném čase s členy týmu na obchodní strategii.
- Exportujte SWOT diagramy v různých formátech.
- Využijte další nástroje, jako jsou finanční prognózy a stanovení cílů.
- Hladce integrujte SWOT analýzu do svých obchodních plánů.
Omezení Upmetrics
- Uživatelé potřebují placený tarif, aby měli přístup ke všem funkcím.
- Omezená offline funkčnost ztěžuje použití na cestách.
Ceny Upmetrics
- Starter: 9 $/měsíc
- Premium: 19 $/měsíc
- Profesionální: 49 $/měsíc
Hodnocení a recenze Upmetrics
- G2: 4,8/5 (více než 20 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 60 recenzí)
Upmetrics je mezi uživateli obzvláště oblíbený díky své plynulé navigaci – tato recenze ho chválí:
Snadná a rychlá navigace a výsledek je dobře formátovaný pro sdílení s ostatními.
Snadná a rychlá navigace a výsledek je dobře formátovaný pro sdílení s ostatními.
⭐ Zvláštní zmínka: nástroje pro generování SWOT analýzy:
- DesignCap: Jedná se o jednoduchý nástroj pro generování přizpůsobitelných diagramů SWOT analýzy s důrazem na jednoduchost a flexibilitu.
- Visme: Tento nástroj je oblíbený pro vytváření elegantních, vizuálně propracovaných SWOT analýz s řadou designových možností, které pozvednou vaši prezentaci.
- Venngage: Tato platforma dokáže přeměnit SWOT analýzu na poutavé infografiky, které jsou ideální pro vizuálně atraktivní prezentace.
🧠 Pamatujte: Při používání nástrojů AI pro analýzu konkurence je třeba zajistit, aby zadaná data byla přesná a aktuální, abyste získali spolehlivé a využitelné informace. Kromě toho je nezbytné pravidelně revidovat a upřesňovat svou analýzu, protože podmínky na trhu a strategie konkurence se mohou vyvíjet.
Maximalizujte dopad každé SWOT analýzy a přijímejte chytřejší rozhodnutí s ClickUp!
Dobře provedená SWOT analýza poskytuje neocenitelné informace o silných a slabých stránkách, příležitostech a hrozbách vašeho podnikání. S těmito informacemi můžete přijímat proaktivní rozhodnutí a vytvářet strategie pro řešení výzev, od interních neefektivit až po změny na trhu.
ClickUp umožňuje rychlou a jednoduchou SWOT analýzu. Ať už hodnotíte vnitřní silné stránky nebo hledáte vnější hrozby, jeho nástroje založené na umělé inteligenci a přizpůsobitelné šablony vám pomohou pracovat chytřeji a činit lepší rozhodnutí.
Ať už vytváříte SWOT analýzu online, připravujete prezentace SWOT analýzy nebo brainstormujete se svým týmem, platforma ClickUp vám poskytne vše, co potřebujete k přechodu od strategie k realizaci.
Tak na co čekáte? Zaregistrujte se na ClickUp a objevte potenciál chytřejších strategií a rychlejšího růstu ještě dnes! 📈