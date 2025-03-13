13 nejlepších alternativ Nozbe pro rok 2025

Nozbe je již dlouho známé svým intuitivním designem a souladu s metodikou Getting Things Done (GTD), díky čemuž je správa úkolů pro jednotlivce i týmy velmi jednoduchá.
I když se jedná o spolehlivý správce úkolů, někdy potřebujete víc – lepší spolupráci, pokročilou automatizaci nebo prostě nový přístup k produktivitě. Přizpůsobitelná pole pro lepší správu úkolů také neuškodí.
Dobrá zpráva? Existuje spousta výkonných alternativ, které vám pomohou udržet pořádek, zvýšit efektivitu a zajistit synchronizaci vašeho týmu. Ještě lepší zpráva? Na rozdíl od Nozbe mnoho z těchto nástrojů nabízí velkorysé bezplatné verze s vyšším počtem projektů a míst pro úspěšnou správu úkolů.
Ať už hledáte plánovač úkolů pro tým s mnoha funkcemi nebo jednoduchý a přehledný nástroj pro správu úkolů v mobilu, můj tým a já jsme pro vás připravili výběr nejlepších alternativ k Nozbe, které vyhoví vašim potřebám. Pojďme se na ně podívat!
⏰ 60sekundové shrnutí
Zde je stručný přehled nejlepších alternativ k Nozbe:
- ClickUp : Nejlepší pro spolupráci na úkolech a správu projektů s využitím umělé inteligence
- Trello: Nejlepší pro vizuální správu projektů s jednoduchým systémem drag-and-drop.
- Todoist: Nejlepší pro organizaci osobních a týmových úkolů
- Microsoft To Do: Nejlepší pro plynulou správu úkolů v ekosystému Microsoftu
- nTask: Nejlepší pro agilní řízení projektů a spolupráci týmů
- TickTick: Nejlepší pro osobní produktivitu a plánování úkolů
- Basecamp: Nejlepší pro centralizovanou komunikaci týmu v reálném čase a jednotné dashboardy pro organizaci projektů.
- Evernote: Nejlepší pro pořizování poznámek a správu informací
- Google Tasks: Nejlepší pro hladkou integraci s Google Workspace
- Asana: Nejlepší pro týmovou spolupráci a správu pracovních postupů
- Notion: Nejlepší pro komplexní pracovní prostor a správu znalostí
- Things: Nejlepší pro osobní správu úkolů na Macu a iOS
- Any. do: Nejlepší pro jednoduchou správu úkolů napříč platformami
🧠 Zajímavost: Zeigarnikův efekt naznačuje, že nedokončené úkoly nám zůstávají v paměti déle než ty dokončené. Proto je tak uspokojující odškrtávat položky ze seznamu úkolů – naše mysl tak získává pocit uzavření!
Co byste měli hledat v alternativách k Nozbe?
Představte si, že vedete dynamický tým freelancerů, kteří pracují na několika projektech pro různé klienty. Jako software pro správu úkolů a týmů jste dosud používali Nozbe, ale s rostoucí složitostí projektů si uvědomujete, že potřebujete nástroj s pokročilými funkcemi, který vám pomůže udržet tým organizovaný.
Zde je návod, jak můžete vyhodnotit alternativy Nozbe pro vaše rozvíjející se obchodní procesy:
- Pokročilá správa úkolů a spolupráce: Nozbe postrádá možnost vytvářet úkoly, které automaticky spouštějí další krok v pracovním postupu. Pokud je to pro vás důležité, vyberte si platformy s vazbami mezi úkoly a automatizacemi, které podporují přizpůsobené pracovní postupy.
- Přístupnost napříč platformami: Zajistěte si plynulý přístup napříč zařízeními a spravujte úkoly bez přerušení, ať už jste v kanceláři nebo na cestách.
- Uživatelsky přívětivé rozhraní: Vyberte si intuitivní nástroje, které zjednodušují plánování projektů a pomáhají vám sledovat úkoly, čímž zkracují dobu potřebnou k osvojení a zvyšují produktivitu.
- Přizpůsobení a flexibilita: Vyberte si software s přizpůsobitelnými šablonami a poli úkolů, které se přizpůsobí jedinečným pracovním postupům a zvýší efektivitu. Inteligentní a personalizované návrhy jsou třešničkou na dortu.
- Reporting a analýza: Poskytuje nástroj podrobné informace o produktivitě, postupu úkolů a pracovní zátěži? Můžete generovat vlastní reporty pro sledování výkonu a termínů? To jsou nezbytné funkce robustního nástroje pro správu úkolů.
- Integrační možnosti: Hledejte platformy, které se integrují s nezbytnými nástroji, které používáte, jako je Google Kalendář, a zefektivňují správu úkolů a plánování.
- Ceny a škálovatelnost: Zkontrolujte, zda nástroj nabízí bezplatný tarif s dostatečnými funkcemi, abyste jej mohli před zakoupením vyzkoušet. Jsou placené tarify cenově výhodné ve srovnání s Nozbe? Lze je škálovat podle potřeb vašeho týmu?
Pokud zohledníte tyto faktory, budete moci opustit několik kalendářových aplikací a najít alternativu k Nozbe, která vyhovuje vašim potřebám v oblasti správy úkolů a projektů.
👀 Věděli jste? Rozdělení větších úkolů na menší, zvládnutelné podúkoly – známé jako task chunking – může zlepšit soustředění a snížit pocit přetížení.
13 nejlepších alternativ k Nozbe
Ať už chcete zjednodušit komunikaci na pracovišti, zvládat více projektů bez potíží nebo se vyhnout narušení stávajícího pracovního postupu, vybral jsem 13 nejlepších alternativ k Nozbe. Doufám, že vám pomohou efektivně spravovat úkoly a zajistit hladký průběh vašich projektů.
1. ClickUp (nejlepší pro spolupráci na úkolech a správu projektů s využitím umělé inteligence)
Bez ohledu na to, kolik nástrojů jsem vyzkoušel pro efektivní pracovní postupy, vždy mi něco chybělo – až do té doby, než jsem přešel na ClickUp, aplikaci pro vše, co souvisí s prací. Přináší automatizaci nové generace založenou na umělé inteligenci, vyhledávání a flexibilní správu úkolů do jednoho plynulého prostoru. Nyní mohu snadno zvládat složité pracovní postupy tím, že spravuji své dokumenty, projekty a komunikaci týmu společně.
Podívejte se na video a zjistěte, jak umělá inteligence ClickUp zjednodušuje automatizaci úkolů.
S ClickUp Tasks můžete snadno vytvářet úkoly, přiřazovat je členům týmu a nastavovat čtyři různé priority pomocí příznaků priority.
📮 ClickUp Insight: Myslíte si, že váš seznam úkolů funguje? Zamyslete se znovu. Náš průzkum ukazuje, že 76 % profesionálů používá pro správu úkolů vlastní systém priorit. Nedávný výzkum však potvrzuje, že 65 % pracovníků se bez efektivního stanovení priorit soustředí spíše na snadné úkoly než na úkoly s vysokou hodnotou.
ClickUp Task Priorities mění způsob, jakým vizualizujete a řešíte složité projekty, a snadno zvýrazňuje kritické úkoly. Díky pracovním postupům ClickUp založeným na umělé inteligenci a přizpůsobitelným značkám priority budete vždy vědět, co řešit jako první.
Vlastní pole v ClickUp vám umožňují přizpůsobit úkoly konkrétními datovými body relevantními pro vaše projekty – přidejte podrobnosti, jako jsou termíny, přiřazení, fáze a další informace, abyste zachovali kontext.
Plánování úkolů je také snadné díky komplexní funkci úkolů ClickUp. Rozdělte velké projekty na zvládnutelné dílčí úkoly, propojte související úkoly pomocí závislostí a sledujte pokrok pomocí plynulého sledování v přizpůsobených panelech.
ClickUp pro řízení projektů nabízí kompletní sadu nástrojů pro zvládnutí i těch nejsložitějších pracovních postupů.
Definujte cíle projektu pomocí ClickUp Goals a nastavte milníky, abyste mohli oslavit úspěch. Nastavte počáteční a konečné termíny pomocí přizpůsobených kalendářů pro správu projektů a přidělte konkrétní časové bloky, abyste zvýšili produktivitu. Vizualizujte pokrok pomocí Kanban tabulek, Ganttových diagramů a časových os.
Díky této struktuře je můj tým organizovaný, zjednodušuje se správa termínů a pomáhá nám nejen plnit, ale i překračovat naše cíle.
Jste připraveni zefektivnit svůj pracovní postup? Začněte s šablonou pro správu úkolů ClickUp.
Nabízí předem připravené pracovní postupy pro sledování úkolů a stanovení cílů a dokonce i kalendář pro plánování projektů – ideální pro úsporu času a udržení přehledu.
Nejlepší funkce ClickUp
- Pomocí ClickUp Automations automatizujte opakující se úkoly a nastavte si připomenutí, abyste měli přehled o termínech.
- Přepínejte mezi zobrazením seznamu, tabule, Ganttova diagramu a kalendáře a sledujte projekty flexibilně pomocí přizpůsobených zobrazení ClickUp.
- Získejte inteligentní návrhy pro správu svého dne a zlepšete efektivitu pracovního postupu s ClickUp Brain, nativním AI asistentem ClickUp. Generuje také přehledy úkolů a shrnutí, takže máte vždy přehled o dosaženém pokroku.
- Sledujte fakturovatelné hodiny a produktivitu týmu přímo v rámci úkolů pomocí integrované funkce ClickUp Time Tracking.
- Společně vytvářejte a upravujte dokumenty, sdílejte komentáře a zpětnou vazbu v reálném čase a udržujte si přehled díky funkci Live Collaboration v ClickUp.
- Pomocí ClickUp Chat můžete posílat okamžité zprávy jednotlivcům nebo skupinám, aniž byste museli opustit ClickUp. Převádějte zprávy na úkoly, které lze provést, nebo propojujte konverzace se stávajícími úkoly pro lepší kontext.
Omezení ClickUp
- Rozsáhlé funkce mohou začátečníky přetížit a vytvořit strmou křivku učení.
- Přizpůsobení ClickUp konkrétním pracovním postupům může být při prvním použití časově náročné.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain: Přidejte k jakémukoli placenému tarifu za 7 $ za člena a měsíc.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
Hledal jsem platformu pro správu projektů a našel jsem tu nejlepší. Hned jsem měl pocit, že ClickUp může vyřešit všechny naše problémy a vytvořit originální řešení, která nám přinesou výhody, jaké jsem si ani nedokázal představit.
Hledal jsem platformu pro správu projektů a našel jsem tu nejlepší. Hned jsem měl pocit, že ClickUp může vyřešit všechny naše problémy a vytvořit originální řešení, která nám přinesou výhody, jaké jsem si ani nedokázal představit.
2. Trello (nejlepší pro vizuální správu projektů s jednoduchým systémem drag-and-drop)
Trello je skvělé pro vizuální organizaci složitých projektů. Karty úkolů mohu v reálném čase přetahovat mezi sloupci, jako jsou Úkoly, Probíhá a Hotovo, což usnadňuje sledování a komunikaci o pokroku.
Trello pomáhá týmům dodržovat termíny díky datům splatnosti, kontrolním seznamům a barevným štítkům, které můžete přidat ke každé kartě úkolu.
Potřebujete náskok? Šablony tabulek Trello usnadňují a urychlují nastavení pracovních postupů pro marketing, uvedení produktů na trh a osobní projekty.
Nejlepší funkce Trello
- Pomocí kanbanových tabulek zjednodušte mapování úkolů, správu pracovních postupů a spolupráci v týmu.
- Automatizujte rutinní úkoly pomocí vlastních pravidel a spouštěčů prostřednictvím Butler Automations.
- Rozšiřte funkčnost pomocí integrací, jako jsou Slack, Google Drive a další Power-Ups.
- Přiřazujte úkoly, přidávejte komentáře a připojujte soubory ke kartám pro společnou správu úkolů.
- Spravujte projekty odkudkoli díky uživatelsky přívětivé mobilní aplikaci Trello.
Omezení Trello
- Chybí nativní nástroje pro sledování času a pokročilé reportování.
- Tabule mohou být přetížené přílišným množstvím úkolů
- Přístup k pokročilým funkcím prostřednictvím Power-Ups může výrazně zvýšit náklady.
Ceny Trello
- Navždy zdarma
- Standard: 6 $/měsíc na uživatele
- Premium: 12,50 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Trello
- G2: 4,4/5 (více než 13 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 23 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Trello?
Líbí se mi synchronizace přes web, která mi umožňuje snadný přístup a aktualizaci mých tabulek z jakéhokoli zařízení.
Líbí se mi synchronizace přes web, která mi umožňuje snadný přístup a aktualizaci mých tabulek z jakéhokoli zařízení.
3. Todoist (nejlepší pro organizaci osobních a týmových úkolů)
Kdykoli potřebujete uklidit si hlavu a soustředit se na priority, Todoist je spolehlivým pomocníkem. Při spolupráci na týmových projektech udržuje vše přehledně uspořádané na jednom místě.
Automatizujte rutinní úkoly, jako jsou týdenní zprávy nebo denní kontroly s opakujícími se termíny. Díky integraci s nástroji jako Google Calendar a Slack můžete snadno synchronizovat své úkoly a aktualizace pokroku napříč platformami.
Nejlepší funkce Todoist
- Okamžitě zaznamenávejte úkoly pomocí přirozeného jazykového vstupu
- Organizujte úkoly podle kontextu, priority nebo projektu pomocí štítků a filtrů.
- Zvyšte produktivitu pomocí bodů a sérií prostřednictvím systému karmy.
- Využijte dostupnost napříč platformami díky aplikacím pro web, mobilní zařízení a stolní počítače.
Omezení Todoist
- Není ideální pro složité projektové pracovní postupy
- Vyžaduje integraci třetích stran pro sledování času.
- Chybí pokročilé nástroje pro spolupráci pro velké týmy.
Ceny Todoist
- Začátečník: Zdarma
- Pro: 2,50 $/uživatel za měsíc
- Podnikání: 8 $/uživatel za měsíc
Hodnocení a recenze Todoist
- G2: 4,4/5 (více než 800 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 2 000 recenzí)
📖 Přečtěte si také: Nejlepší alternativy a konkurenti Todoistu
4. Microsoft To Do (nejlepší pro plynulou správu úkolů v ekosystému Microsoft)
Když jsem pracoval s nástroji Microsoft, Microsoft To Do se mi hodil jako nástroj pro projektové řízení. Díky jeho těsné integraci s Outlookem a Microsoft 365 bylo řízení úkolů a e-mailů hladké.
Používal jsem ji k převodu označených e-mailů na úkoly, nastavení termínů a organizaci projektů pro každodenní zaměření. Chytré seznamy aplikace automaticky kategorizují úkoly a přílohy souborů vám umožňují mít související dokumenty vždy po ruce.
Nejlepší funkce aplikace Microsoft To Do
- Synchronizujte úkoly s Outlookem a Teams pomocí integrace Microsoft 365.
- Soustřeďte se na každodenní priority pomocí personalizovaných seznamů úkolů.
- Snadný přístup k úkolům na webu, v počítači i v mobilu
Omezení aplikace Microsoft To Do
- Na rozdíl od mnoha nástrojů pro správu projektů postrádá pokročilé funkce a automatizace.
- Vyžaduje integraci pro sledování času.
Ceny Microsoft To Do
- Zdarma s účtem Microsoft
- Součástí předplatného Microsoft 365
Hodnocení a recenze aplikace Microsoft To Do
- G2: 4,4/5 (více než 80 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 3 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o aplikaci Microsoft To Do?
Microsoft To-Do se mi líbí pro jeho hladkou integraci funkcí správy úkolů a spolupráce, které bez námahy vylepšují můj pracovní postup při navrhování a vnášejí kreativní nádech do organizace úkolů.
Microsoft To-Do se mi líbí pro jeho hladkou integraci funkcí správy úkolů a spolupráce, které bez námahy vylepšují můj pracovní postup při navrhování a vnášejí kreativní nádech do organizace úkolů.
5. nTask (nejlepší pro agilní řízení projektů a spolupráci týmů)
Správa více projektů pomocí agilních pracovních postupů může být náročná, ale nTask ji usnadňuje díky specializovaným nástrojům pro správu úkolů a plánování projektů. Používám jej ke zefektivnění komunikace a přidělování úkolů v týmu, stanovení priorit a sledování pokroku – vše v jednom centralizovaném pracovním prostoru.
Nastavte vztahy mezi úkoly, abyste zajistili přesnost pracovního postupu a spravovali závislosti úkolů při plánování, organizování a dokumentování schůzek přímo v rámci platformy.
Nejlepší funkce nTask
- Využijte Kanban tabule a Ganttovy diagramy pro zefektivnění sledování projektů.
- Identifikujte a spravujte potenciální rizika projektu v reálném čase pomocí sledování rizik a problémů.
- Sledujte průběh úkolů a spravujte fakturovatelné hodiny bez časového sledování třetí stranou.
Omezení nTask
- Méně integrací třetích stran ve srovnání s konkurencí
- Pro některé uživatele může působit zastarale.
- Příležitostné zpoždění a pomalejší výkon na mobilních zařízeních
Ceny nTask
- Premium: 4 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze nTask
- Capterra: 4,2/5 (více než 100 recenzí)
- G2: Nedostatek recenzí
6. TickTick (nejlepší pro osobní produktivitu a plánování úkolů)
Skloubit osobní cíle a každodenní úkoly může být náročné, ale TickTick to zjednodušuje díky intuitivnímu řízení úkolů a chytrému plánování. Organizuje seznamy úkolů, nastavuje připomenutí a snadno spravuje opakující se úkoly.
Díky integraci kalendáře mohu vizualizovat úkoly společně s událostmi, což mi pomáhá lépe spravovat čas. Vlastní štítky a úrovně priority mi pomáhají kategorizovat a prioritizovat úkoly, takže mi nic neunikne.
Nejlepší funkce TickTick
- Snadno přeplánujte úkoly pomocí inteligentních návrhů díky chytrému plánování.
- Zůstaňte v tempu díky integrovaným časovačům soustředění, jako je časovač Pomodoro.
- Vytvořte si pozitivní návyky a sledujte svůj pokrok pomocí nástroje pro sledování návyků.
- Synchronizujte úkoly s kalendáři pro lepší správu času
Omezení aplikace TickTick
- Chybí integrované sledování času pro úkoly
- Nejvhodnější pro osobní použití spíše než pro týmovou spolupráci.
Ceny TickTick
- Zdarma
- Premium: 35,99 $/rok
Hodnocení a recenze TickTick
- G2: 4,6/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 100 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o TickTick?
TickTick nabízí webové funkce a kompletní sadu desktopových a mobilních aplikací, které uživatelům poskytují flexibilitu při správě úkolů na různých zařízeních.
TickTick nabízí webové funkce a kompletní sadu desktopových a mobilních aplikací, které uživatelům poskytují flexibilitu při správě úkolů na různých zařízeních.
7. Basecamp (nejlepší pro centralizovanou komunikaci týmu v reálném čase a jednotné panely pro organizaci projektů)
Řízení více projektů s roztříštěnou komunikací může vést k nejasnostem a nedodržení termínů. Basecamp centralizuje spolupráci týmu tím, že kombinuje správu úkolů, zasílání zpráv v reálném čase a sdílení souborů v jednom jednotném pracovním prostoru.
Seznamy úkolů v Basecampu usnadňují přidělování úkolů, stanovování termínů a sledování pokroku. Jsou obzvláště užitečné pro udržení spojení mezi vzdálenými týmy a pro postup projektů bez nutnosti neustálých kontrol.
Nejlepší funkce Basecampu
- Organizujte a přidělujte úkoly s termíny pomocí seznamů úkolů.
- Centralizujte diskuze a aktualizace projektů pomocí diskusních fór.
- Komunikujte prostřednictvím integrovaného chatu Campfire pro zasílání zpráv týmu v reálném čase.
- Ukládejte a sdílejte soubory projektu na jednom místě pomocí funkce dokumenty a soubory.
- Shromažďujte aktualizace týmu bez mikromanagementu pomocí automatických kontrol.
Omezení Basecampu
- Méně možností přizpůsobení pro vytváření vlastních pracovních postupů
- Může být nákladné pro malé týmy, které potřebují pouze základní funkce pro správu úkolů.
Ceny Basecamp
- Zdarma
- Plus: 15 $/měsíc na uživatele
- Pro: 349 $/měsíc za organizaci
Hodnocení a recenze Basecamp
- G2: 4,1/5 (více než 5 000 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 14 000 recenzí)
8. Evernote (nejlepší pro pořizování poznámek a správu informací)
Sladění správy úkolů s podrobným pořizováním poznámek může být náročné, zejména u složitých projektů vyžadujících spolupráci. Evernote to zjednodušuje spojením bohatých možností pořizování poznámek s plynulou organizací úkolů.
Je to užitečné pro zaznamenávání nápadů, organizování výzkumu a plánování denních úkolů na jednom místě. Díky integrovaným seznamům úkolů, termínům a prioritám mohu zůstat v obraze, aniž bych musel přepínat mezi aplikacemi.
Nejlepší funkce Evernote
- Integrujte úkoly do poznámek pro plynulé řízení projektů.
- Připojujte soubory, nahrávejte zvukové poznámky a ukládejte webové stránky.
- Přístup k poznámkám a úkolům na všech zařízeních
- Digitalizujte papírové dokumenty a vizitky pomocí OCR
Omezení Evernote
- Základní tarif má omezení úložiště a funkcí.
- Není ideální pro správu rozsáhlých projektů
- Uživatelé hlásí zpoždění při synchronizaci mezi zařízeními.
Ceny Evernote
- Zdarma
- Premium: 7,99 $ za uživatele/měsíc
Hodnocení a recenze Evernote
- G2: 4,4/5 (více než 2 000 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 8 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Evernote?
Evernote je užitečný, protože si můžete přizpůsobit organizaci podle svých potřeb a typu práce, kterou děláte.
Evernote je užitečný, protože si můžete přizpůsobit organizaci podle svých potřeb a typu práce, kterou děláte.
9. Google Tasks (nejlepší pro hladkou integraci s Google Workspace)
Často se vracím k Google Tasks, když potřebuji jednoduchý a intuitivní způsob, jak spravovat osobní úkoly přímo v rámci svého ekosystému Google. Dobře se integruje s Gmailem a Google Kalendářem, takže je snadné přeměnit e-maily na úkoly a spravovat termíny přímo z mé doručené pošty.
Toto propojení zefektivňuje každodenní správu úkolů a pomáhá mi udržovat pořádek. Umožňuje mi také vytvářet seznamy úkolů, nastavovat termíny a organizovat úkoly pomocí podúkolů.
Nejlepší funkce Google Tasks
- Proměňte e-maily v úkoly a zobrazte termíny v kalendáři.
- Rozdělte velké úkoly na menší, zvládnutelné kroky pomocí podúkolů a seznamů.
- Spravujte úkoly na cestách pomocí mobilní aplikace Google Tasks.
- Užijte si minimalistický design pro správu úkolů bez rušivých vlivů.
Omezení Google Tasks
- Chybí robustní nástroje pro správu projektů
- Není ideální pro týmové řízení úkolů, protože neobsahuje nástroje pro spolupráci.
- Omezené možnosti přizpůsobení pro organizaci složitých pracovních postupů
Ceny služby Google Tasks
- Zdarma: Součástí účtu Google
📖 Přečtěte si také: Nejlepší alternativy a konkurenti Google Tasks
10. Asana (nejlepší pro týmovou spolupráci a správu pracovních postupů)
Asana je vhodnou volbou pro správu více projektů s mezifunkčními týmy. Její intuitivní rozhraní a strukturované pracovní postupy zjednodušují přidělování úkolů, sledování projektů, spolupráci týmů a správu pracovní zátěže.
Přizpůsobitelné pracovní postupy Asany se přizpůsobí jakékoli velikosti týmu nebo složitosti projektu a zajistí, že všichni budou pracovat v souladu a budou zodpovědní.
Nejlepší funkce Asany
- Nastavte závislosti úkolů nebo úkoly, které závisí na jiných úkolech, a zvyšte tak efektivitu.
- Vyberte si mezi zobrazením Seznam, Tabule, Časová osa a Kalendář a získejte přehled o projektu.
- Automatizujte opakující se úkoly a zvyšte efektivitu
- Integrujte je s nástroji, které používáte každý den, jako jsou Slack, Google Drive a Zoom.
Omezení aplikace Asana
- Chybí obecné úložiště souborů pro každý projekt.
- Nejpokročilejší funkce pro správu projektů jsou k dispozici pouze v prémiových tarifech.
- Nadměrné množství oznámení může být rušivé
Ceny Asany
- Bezplatný tarif
- Starter: 10,99 $/měsíc na uživatele
- Pokročilá verze: 24,99 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Asany
- G2: 4,4/5 (více než 10 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 13 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Asaně?
Dříve jsem používal papírové seznamy úkolů a používání aplikace Asana mi stále přináší uspokojení z odškrtávání dokončených úkolů, ale je to efektivnější a racionálnější.
Dříve jsem používal papírové seznamy úkolů a používání aplikace Asana mi stále přináší uspokojení z odškrtávání dokončených úkolů, ale je to efektivnější a racionálnější.
11. Notion (nejlepší pro komplexní pracovní prostor a správu znalostí)
Notion, známý především díky svým vnořeným stránkám, se stal jedním z mých oblíbených řešení, když jsem potřeboval prostor pro organizaci svých projektových plánů a poznámek z jednání (než jsem přešel na ClickUp). Jeho flexibilita mi umožňuje vytvářet vlastní pracovní postupy, wiki, databáze úkolů a dokumenty pro spolupráci – vše na jednom místě.
Notion usnadňuje přechod mezi osobními poznámkami a složitými projekty, aniž byste potřebovali více nástrojů. Ať už sledujete pokrok pomocí Kanban tabulek, plánujete časové osy projektů nebo sdílíte týmové dokumenty, Notion se hladce přizpůsobí vašemu pracovnímu postupu.
Nejlepší funkce Notion
- Získejte přístup k knihovně předem připravených šablon pro seznamy úkolů, správu projektů a pořizování poznámek.
- Přizpůsobte si stránky pomocí rozhraní drag-and-drop a modulárních bloků obsahu.
- Okamžitě se připojte pomocí nástrojů jako Slack, Google Drive a Trello.
- Sdílejte stránky, komentujte v reálném čase a spolupracujte bez námahy.
Omezení aplikace Notion
- Rozsáhlé možnosti přizpůsobení mohou nové uživatele zaskočit.
- Omezená funkčnost v režimu offline
- Ve srovnání se specializovanými nástroji postrádá pokročilou automatizaci pracovních postupů.
Ceny Notion
- Zdarma
- Plus: 22 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 28 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Notion
- G2: 4,7/5 (více než 5 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2 000 recenzí)
12. Things (nejlepší pro správu osobních úkolů na Macu a iOS)
Pro někoho, kdo je hluboce zakořeněn v ekosystému Apple, může být Things vynikajícím správcem úkolů, který pomáhá udržovat pořádek na Macu, iPhonu a iPadu.
Díky čistému, minimalistickému designu je neuvěřitelně intuitivní zaznamenávat nápady, plánovat projekty a spravovat každodenní úkoly, aniž byste se cítili přetížení. Líbí se mi, jak hladce se integruje s nativními funkcemi Apple, jako jsou Připomenutí a Kalendář.
Nejlepší funkce Things
- Synchronizujte bez problémů mezi Macem, iPhonem, iPadem a Apple Watch.
- Přidávejte úkoly s termíny splnění pomocí přirozeného jazykového vstupu.
- Organizujte projekty do jasných kroků s nadpisy a kontrolními seznamy.
- Upřednostněte svou práci pomocí zobrazení dneška a nadcházejících úkolů a pomocí režimů soustředění.
Omezení Things
- Není k dispozici pro uživatele Windows nebo Android.
- Určeno pro osobní správu úkolů, nikoli pro týmové projekty.
Ceny Things
- Mac: 49,99 $ (jednorázový nákup)
- iPhone a Apple Watch: 9,99 $ (jednorázový nákup)
- iPad: 19,99 $ (jednorázový nákup)
- Vision Pro: 29,99 $ (jednorázový nákup)
Hodnocení a recenze Things
- Capterra: 4,8/5 (více než 100 recenzí)
- G2: Nedostatek recenzí
13. Any. do (nejlepší pro jednoduchou správu úkolů napříč platformami)
Pokud potřebujete jednoduchý správce úkolů bez zbytečných funkcí, který funguje na všech zařízeních, Any.do je tou správnou volbou. Díky své jednoduchosti je ideální pro správu každodenních úkolů, aniž byste se museli zabývat složitými funkcemi.
Doporučuji začít den funkcí Moment, kde si můžete zkontrolovat a naplánovat úkoly, abyste zůstali na správné cestě. Any. do se hladce synchronizuje mezi mobilními, desktopovými a webovými platformami, takže můžete snadno sledovat průběh úkolů z jakéhokoli zařízení, které používáte.
Nejlepší funkce Any.do
- Upřednostněte každodenní úkoly díky plánování s průvodcem.
- Synchronizace mezi iOS, Androidem, webem a desktopem
- Nastavte si denní, týdenní nebo vlastní opakující se připomenutí, abyste měli přehled o všech úkolech.
- Přidávejte úkoly a vytvářejte více připomínek rychle pomocí hlasových příkazů.
Any. do omezení
- Postrádá robustní funkce pro správu projektů pro komplexní pracovní postupy.
- Některé základní funkce jsou dostupné pouze v rámci prémiového tarifu.
- Funkce pro týmovou spolupráci jsou ve srovnání s jinými nástroji minimální.
Ceny Any. do
- Osobní: Zdarma
- Premium: 7,99 $/měsíc na uživatele
- Teams: 7,99 $/uživatel/měsíc
Any. do hodnocení a recenze
- G2: 4,2/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 100 recenzí)
ClickUp – nejlepší alternativa k Nozbe, jakou si můžete přát
Od vizuální přitažlivosti Trella po možnosti hladké integrace Google Tasks – prozkoumali jsme 13 nejlepších alternativ k Nozbe, z nichž každá nabízí jedinečné funkce, které vyhovují různým potřebám.
Po důkladném výzkumu a osobních zkušenostech se však domnívám, že ClickUp je nejlepší alternativou k Nozbe. Díky svým schopnostem založeným na umělé inteligenci, funkcím pro spolupráci a přizpůsobitelným možnostem dokonale vyvažuje jednoduchost a výkon.
Pokud hledáte špičkový systém, který se přizpůsobí vašim pracovním postupům a zlepší spolupráci vašeho týmu, vřele doporučuji ClickUp. Díky jeho rozsáhlým funkcím a uživatelsky přívětivému rozhraní budete dobře vybaveni k tomu, abyste se s jistotou pustili do jakéhokoli projektu.
Nečekejte – zaregistrujte se na ClickUp ještě dnes!