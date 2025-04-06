10 nejlepších alternativ Orangescrum pro řízení projektů v roce 2025

Každý tým má svůj způsob, jak věci dělat. Někteří se drží strukturovaných pracovních postupů, zatímco jiní potřebují prostor pro úpravy a přizpůsobení podle aktuální situace.
Pokud vám Orangescrum připadá trochu omezující nebo pokud hledáte řešení, které bude více přizpůsobené vašim potřebám a nákladově efektivnější, máte na výběr z několika možností.
Nástroje pro správu projektů s otevřeným zdrojovým kódem vám umožňují přizpůsobit si pracovní prostor podle svých představ, ať už to znamená hlubší přizpůsobení, lepší integraci nebo úplnou kontrolu nad nastavením.
Pokud to zní jako to, co potřebujete, zde jsou alternativy Orangescrum, které stojí za prozkoumání. 📝
Co byste měli hledat v alternativách k Orangescrum?
Správný nástroj by měl zefektivnit pracovní postupy, zlepšit spolupráci a podporovat škálovatelnost.
Zde jsou funkce softwaru pro správu projektů, které byste měli upřednostnit:
- Jednoduchý proces zapojení: Intuitivní rozhraní zajišťuje, že týmy mohou začít nástroj používat bez rozsáhlého školení.
- Flexibilní správa úkolů: Přizpůsobené pracovní postupy, závislosti úkolů a více zobrazení umožňují týmům organizovat projekty podle svých představ.
- Škálovatelná funkčnost: Rostoucí podnik potřebuje software, který se přizpůsobí rostoucímu pracovnímu zatížení, větším týmům a složitějším procesům.
- Hladká spolupráce: Integrované zasílání zpráv, aktualizace v reálném čase a sdílení souborů udržují týmy v souladu, aniž by byly závislé na roztříštěných komunikačních nástrojích.
- Robustní integrace: Nástroj, který se propojuje se stávajícími aplikacemi, jako jsou Slack, Google Drive a CRM platformy, eliminuje problémy s řízením projektů, jako je neustálé přepínání kontextu.
- Časově úsporná automatizace: Automatizované přidělování úkolů, aktualizace stavu a opakující se pracovní postupy pro správu výdajů eliminují opakující se manuální práci a zvyšují efektivitu.
📮 ClickUp Insight: Týmy tráví více než polovinu svého pracovního dne přepínáním mezi nástroji a hledáním informací, což vede k roztříštěné a neefektivní komunikaci. Zprávy rozptýlené mezi e-maily, chaty a hovory zpomalují pokrok, vytvářejí izolované úseky a brání inovacím.
ClickUp sdružuje vše na jednom místě – úkoly, dokumenty, chaty a cíle –, takže týmy mohou komunikovat, spolupracovat a zůstat organizované. Tyto jedinečné výhody ClickUp zajišťují plynulý průběh práce, takže se týmy mohou soustředit na plnění úkolů, aniž by ztrácely čas hledáním toho, co potřebují.
10 nejlepších alternativ Orangescrumu
Někdy může jiná platforma pro správu projektů přispět k lepší organizaci práce a snížení její náročnosti. Pokud zvažujete jiné možnosti, existuje spousta skvělých alternativ, které nabízejí nový způsob plánování a spolupráce. Zde je několik, které stojí za prozkoumání. 👀
1. ClickUp (nejlepší pro komplexní správu projektů a spolupráci)
Dnešní práce nefunguje. Naše projekty, znalosti a komunikace jsou roztříštěny mezi nesouvisícími nástroji, které nás zpomalují.
ClickUp tento problém řeší pomocí aplikace pro práci, která kombinuje projekty, znalosti a chat na jednom místě – to vše díky umělé inteligenci, která vám pomáhá pracovat rychleji a chytřeji.
Většina nástrojů pro správu projektů se omezuje na sledování úkolů. Řešení pro správu projektů ClickUp jde ještě dál a vytváří plně propojený pracovní prostor, kde týmy mohou spravovat projekty, spolupracovat v reálném čase a automatizovat opakující se práce.
ClickUp Brain
Jádrem této zkušenosti je ClickUp Brain, integrovaný asistent s umělou inteligencí, který promění roztříštěné informace v okamžité poznatky. Sledování aktualizací projektů, odpovídání na otázky a automatizace opakujících se úkolů proběhne během několika sekund.
Předpokládejme, že tým pro vývoj produktů spravuje vydání softwaru. ClickUp Brain prohledává úkoly, komentáře a dokumenty a generuje strukturovanou aktualizaci, která zdůrazňuje dokončené funkce, čekající schválení a blížící se termíny. Zainteresované strany získají jasný přehled o pokroku, aniž by musely čekat na schůzku.
Projektový manažer, který posuzuje požadavek klienta, možná bude muset zkontrolovat, zda již byla podobná zpětná vazba řešena. ClickUp Brain prohledává celý pracovní prostor, včetně chatových konverzací, minulých úkolů a sdílených souborů, aby našel relevantní diskuse. Žádné zdlouhavé dohadování, žádná ztráta času.
ClickUp Chat
ClickUp Chat přináší konverzace do pracovního prostoru a udržuje komunikaci a úkoly na jednom místě. Každý prostor, složka a seznam má svůj vlastní chat, takže práce zůstává organizovaná.
Zmeškané aktualizace také nejsou problém. Funkce Catch Me Up využívající umělou inteligenci shrnuje klíčové konverzace, takže člen týmu, který se vrací z dovolené, může na první pohled vidět důležitá rozhodnutí. To odlišuje ClickUp od jiných alternativ Orangescrum.
Kromě plynulé komunikace je stejně důležité i efektivní organizování práce. ClickUp Tasks pomáhá týmům udržet si přehled o projektech díky prioritám, závislostem a přizpůsobitelným stavům, které se přizpůsobí jakémukoli pracovnímu postupu.
ClickUp Zobrazení
Sledování úkolů je však jen polovina úspěchu – správný pohled na věc dělá velký rozdíl. ClickUp Views umožňuje týmům přepínat mezi zobrazením Seznam, Tabule, Gantt a Kalendář, takže mají vždy jasný přehled o své práci.
Aby projekty probíhaly efektivně, je často nutné omezit opakující se práce, a právě v tom pomáhá ClickUp Automation.
Rutinní aktualizace, změny stavu a oznámení probíhají automaticky, takže se týmy mohou soustředit na úkoly, které skutečně vyžadují jejich pozornost.
Předpokládejme, že marketingový tým spravuje schvalování obsahu. Když autor předloží návrh, Automation okamžitě přidělí recenzi editorovi, přesune úkol do stavu „V recenzi“ a informuje příslušnou osobu. Jakmile editor návrh schválí, systém aktualizuje stav, upozorní publikační tým a naplánuje obsah.
Šablona pro správu projektů ClickUp
Pro týmy, které přecházejí z Orangescrum, poskytuje šablona pro správu projektů ClickUp strukturovaný výchozí bod. Obsahuje pracovní postupy, které lze přizpůsobit různým odvětvím, což týmům pomáhá začít pracovat rychleji než alternativy ClickUp.
Nejlepší funkce ClickUp
- Přizpůsobte si svůj pracovní postup: Vytvořte si v reálném čase panely ClickUp Dashboards, abyste mohli sledovat průběh projektu, pracovní vytížení týmu a klíčové metriky – vše na jednom místě.
- Vytvářejte a spolupracujte hladce: Proměňte poznámky, wiki a projektové plány na organizované dokumenty ClickUp Docs, které se přímo propojují s úkoly.
- Vizualizujte a mapujte nápady: Použijte ClickUp Whiteboards k brainstormingu, skicování pracovních postupů a převádění konceptů do proveditelných úkolů.
- Snadné sledování času: Zaznamenávejte hodiny ručně nebo spusťte časovač přímo z jakékoli úlohy pomocí ClickUp Time Tracking, abyste dodrželi harmonogram.
- Propojte své oblíbené nástroje: Integrujte ClickUp s aplikacemi, které používáte každý den, a zajistěte tak plynulý pracovní postup a omezení přepínání mezi aplikacemi.
Omezení ClickUp
- Prozkoumání a osvojení široké škály funkcí ClickUp může nějakou dobu trvat.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain: Přidejte k jakémukoli placenému tarifu za 7 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 10 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
🧠 Zajímavost: Slovo „projekt“ pochází z latinského výrazu projectum, což znamená „něco vrženého vpřed“. Původně se používalo k popisu strategických vojenských plánů.
2. OpenProject (nejlepší pro správu open source projektů)
OpenProject poskytuje komplexní zkušenosti s řízením projektů a zároveň si zachovává svou open-source povahu. Tato platforma podporuje agilní metodiky prostřednictvím tabulek Scrum a Kanban, zobrazení časové osy pro plánování a robustních funkcí dokumentace.
Týmy oceňují transparentní cenovou strukturu, možnosti vlastního hostingu a aktivní rozvoj komunity. OpenProject vyniká v komplexních projektech díky integrovaným nástrojům pro sledování času, vykazování nákladů a správu schůzek, které splňují požadavky podniků, aniž by byly spojeny s vysokými náklady.
Nejlepší funkce OpenProject
- Vytvářejte vlastní pracovní postupy, které přesně odpovídají vašim obchodním procesům, a přizpůsobujte je podle toho, jak se váš tým vyvíjí.
- Sledujte čas přímo podle úkolů a vytvářejte podrobné zprávy, abyste zajistili přesné fakturace a přidělování zdrojů.
- Hostujte si vše na vlastních serverech, abyste měli úplnou kontrolu a splňovali přísné požadavky na zabezpečení dat.
- Nakonfigurujte podrobná uživatelská oprávnění, abyste mohli řídit úrovně přístupu napříč týmy a udržovat bezpečnost informací.
- Integrujte s mnoha aplikacemi třetích stran prostřednictvím REST API a vytvořte propojený ekosystém pracovních postupů.
Omezení OpenProject
- Rozhraní působí zastarale ve srovnání s moderními alternativami.
- Omezená mobilní funkčnost
- Někteří uživatelé hlásí problémy s výkonem u větších projektů.
Ceny OpenProject
- Komunita: Zdarma
- Základní: 7,25 $/měsíc na uživatele
- Profesionální: 13,50 $/měsíc na uživatele
- Premium: 19,50 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze OpenProject
- G2: 3,8/5 (více než 20 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 170 recenzí)
🔍 Věděli jste? Očekává se, že globální trh s projektovým softwarem poroste v letech 2023 až 2030 tempem 15,7 % ročně.
3. Monday. com (nejlepší pro vizuální řízení projektů)
Monday. com proměňuje projektové řízení ve vizuální zážitek díky svému barevnému a přizpůsobitelnému rozhraní. Vyniká intuitivními tabulemi, které se přizpůsobí prakticky jakémukoli pracovnímu postupu, díky čemuž jsou projekty s velkým množstvím dat okamžitě srozumitelné.
Týmy, které přecházejí z Orangescrum, často oceňují jednoduchost drag-and-drop aplikace Monday.com a to, jak zpřístupňuje projektová data všem, nejen projektovým manažerům. Vizuální povaha aplikace znamená méně času stráveného vysvětlováním stavu a více času věnovaného pokroku.
Nejlepší funkce Monday.com
- Automatizujte rutinní úkoly pomocí automatizací bez kódu, které se spouštějí na základě změn stavu, dat nebo jiných podmínek.
- Vizualizujte časové osy projektů pomocí různých zobrazení, jako jsou Ganttovy diagramy, kalendáře a Kanban tabule.
- Propojte se s více než 200 externími nástroji a službami a udržujte centralizované centrum pracovních postupů pro všechny vaše obchodní procesy.
- Vytvářejte vlastní dashboardy, které shromažďují metriky v reálném čase z více projektů a poskytují okamžitý přehled o celkovém výkonu.
Omezení Monday.com
- Rozhraní může být přeplněné přílišným počtem tabulek.
- Některé automatizace vyžadují vyšší úroveň tarifů.
- Zahrnuje to určitou míru učení pro komplexní přizpůsobení.
Ceny Monday.com
- Zdarma (omezeno na dva uživatele)
- Základní: 12 $/měsíc na uživatele
- Standard: 14 $/měsíc na uživatele
- Pro: 24 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Monday.com
- G2: 4,7/5 (více než 12 870 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (5 385+ recenzí)
🔍 Věděli jste? Některé z nejslavnějších osobností historie byly v jistém smyslu projektovými manažery. Leonardo da Vinci řídil složité umělecké a inženýrské projekty, zatímco Thomas Edison dohlížel na týmy vynálezců pracujících na průlomových inovacích.
4. Trello (nejlepší pro jednoduché pracovní postupy Kanban)
Oceníte přímý přístup Trello k řízení projektů s intuitivním rozhraním založeným na kartách.
Tento nástroj vyniká vizualizací pracovního postupu prostřednictvím přizpůsobitelných tabulek, kde se karty přesouvají mezi sloupci představujícími různé fáze. Můžete připojovat soubory, přidávat kontrolní seznamy, nastavovat termíny a přiřazovat členy týmu přímo ke kartám. Trello vyniká svou jednoduchostí a zároveň nabízí překvapivou hloubku díky Power-Ups, které rozšiřují funkčnost, aniž by komplikovaly rozhraní.
Nejlepší funkce Trello
- Vytvářejte přizpůsobitelné tabule s barevně odlišenými štítky, které pomáhají kategorizovat a prioritizovat pracovní úkoly na první pohled.
- Přidejte automatizaci prostřednictvím Butler a automaticky přesouvejte karty, přiřazujte členy nebo nastavujte termíny splnění na základě spouštěčů, které definujete.
- Navrhujte šablony karet s předdefinovanými kontrolními seznamy a poli, abyste standardizovali opakující se úkoly v rámci celého týmu.
- Přístup k vašim tabulkám je plynulý na stolních počítačích i mobilních zařízeních, takže můžete spravovat projekty bez ohledu na to, kde se právě nacházíte.
Omezení Trello
- Omezené možnosti reportování a analýzy
- U složitých, vícestupňových projektů může být jeho používání nepraktické.
- Základní verze postrádá pokročilé funkce pracovního postupu.
- Obtížné řízení závislostí mezi úkoly
Ceny Trello
- Zdarma
- Standard: 6 $/měsíc na uživatele
- Premium: 12,50 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 17,50 $/měsíc na uživatele (fakturováno ročně)
Hodnocení a recenze Trello
- G2: 4,4/5 (více než 13 670 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (23 435+ recenzí)
🧠 Zajímavost: Dokončení úkolu uvolňuje dopamin, chemickou látku, která vyvolává pocit pohody a zvyšuje motivaci a produktivitu. Proto je odškrtnutí položky ze seznamu úkolů tak uspokojující.
5. Asana (nejlepší pro automatizaci pracovních postupů)
Asana vnáší pořádek do chaosu v týmu díky praktickému řízení úkolů. Tato platforma vyniká rozdělením složitých projektů na zvládnutelné části s vazbami, podúkoly a vlastními poli.
Práci můžete vizualizovat v několika zobrazeních, včetně seznamů, tabulek, časových os a kalendářů. Asana má robustní automatizační funkce, které eliminují opakující se práci a snižují počet ručních aktualizací. Zachovává přehledné rozhraní a zároveň nabízí hloubku pro týmy, které potřebují koordinovat složité pracovní postupy napříč odděleními.
Nejlepší funkce Asany
- Vytvářejte přizpůsobené pracovní postupy s pravidly, která automaticky přiřazují úkoly, mění stav a upozorňují členy týmu na základě spouštěčů.
- Vizualizujte závislosti a časové osy projektů pomocí zobrazení časové osy ve stylu Ganttova diagramu a identifikujte potenciální úzká místa.
- Vytvářejte formuláře, které převádějí odeslané údaje přímo na úkoly přiřazené správným členům týmu.
- Navrhujte vlastní pole a šablony, které standardizují sběr informací ve všech vašich projektech.
- Sledujte cíle a úkoly přímo spojené s přispívajícími úkoly, abyste udrželi soulad se strategickými prioritami.
Omezení Asany
- Bezplatná verze omezuje velikost týmu na 10 členů.
- Někteří uživatelé hlásí přetížení oznámení.
- Na každý úkol lze přiřadit pouze jednu osobu, což omezuje spolupráci.
- Vyžaduje integraci třetích stran pro sledování času.
Ceny Asany
- Osobní: Zdarma
- Starter: 13,49 $/měsíc na uživatele
- Pokročilá verze: 30,49 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Individuální ceny
- Enterprise+: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Asany
- G2: 4,4/5 (více než 10 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 12 000 recenzí)
🔍 Věděli jste? Podle výzkumu 61 % projektových pracovníků věří, že jejich projektová kancelář (PMO) úspěšně podporuje výsledky projektů a organizační efektivitu.
📖 Přečtěte si také: Jednoduché důvody, proč zvolit ClickUp místo Asany
6. Wrike (nejlepší pro správu podnikových zdrojů)
Wrike vnáší strukturu do rychle se měnících projektů díky elegantnímu rozložení do tří panelů, které udržuje portfolia, projekty a úkoly na dosah ruky. Týmy mohou přizpůsobit pracovní postupy pomocí žádostí, schvalovacích kroků a automatických aktualizací, které snižují množství manuální práce.
Zobrazení pracovní zátěže v reálném čase usnadňuje plánování zdrojů a zajišťuje, že nikdo není přetížen a termíny jsou dodržovány. A díky zabezpečení na podnikové úrovni zůstávají data uzamčena, aniž by to narušovalo flexibilitu týmu.
Nejlepší funkce Wrike
- Vytvářejte vlastní formuláře žádostí, které shromažďují přesně potřebné informace a automaticky směrují práci příslušným týmům.
- Zobrazte pracovní vytížení týmu v rámci jednotlivých projektů pomocí interaktivních grafů, které pomáhají vyvážit zdroje a zabránit vyhoření.
- Vytvářejte přizpůsobitelné zprávy s údaji v reálném čase, které sledují metriky výkonu napříč několika projekty současně.
Omezení Wrike
- Jeho funkce pro sledování času a plánování jsou omezené.
- Nástroj se může načítat pomalu, zejména při nahrávání nebo stahování souborů.
- Recenze Wrike uvádějí, že tento nástroj je nabízen za vyšší cenu než mnoho konkurentů.
Ceny Wrike
- Zdarma
- Tým: 10 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 25 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Individuální ceny
- Pinnacle: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Wrike
- G2: 4,2/5 (více než 3 760 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 2 770 recenzí)
🔍 Věděli jste? Projektoví manažeři často vtipkují o Murphyho zákonu: „Všechno, co se může pokazit, se pokazí.“ Proto je řízení rizik klíčovou součástí jejich práce.
7. Smartsheet (nejlepší pro pokročilé uživatele tabulek)
Používání Smartsheet pro řízení projektů překlenuje propast mezi tradičními tabulkami a moderními platformami pro řízení projektů. Tento nástroj nabízí známé rozhraní v podobě mřížky, které se vyvíjí díky výkonným funkcím pro spolupráci, automatizačním pravidlům a možnostem vizualizace.
Díky tomu jsou pracovní postupy plynulejší než kdykoli předtím. Nastavte podmíněnou logiku, schvalovací cesty a automatická upozornění, aby vše fungovalo bez milionů následných kontrol. Dashboardy vše shrnují a proměňují nekonečná čísla v praktické informace.
Nejlepší funkce Smartsheet
- Sdílejte listy s interními a externími zúčastněnými stranami, nastavujte oprávnění a sledujte změny pomocí podrobné historie verzí.
- Vytvářejte automatizované schvalovací pracovní postupy, které směrují dokumenty k zainteresovaným stranám na základě předem definovaných podmínek.
- Vytvářejte zprávy napříč listy, které shromažďují informace z více projektů do komplexních výkonných dashboardů.
Omezení Smartsheet
- Navzdory svému vzhledu připomínajícímu tabulkový procesor postrádá Smartsheet možnost mít více karet v rámci jednoho listu, což omezuje organizaci dat.
- Někteří uživatelé považují funkce Smartsheet pro vytváření reportů za nedostatečné pro analýzu dat.
Ceny Smartsheet
- Zdarma
- Pro: 12 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 24 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Ceny na míru
- Pokročilá správa práce: Přizpůsobené ceny
Hodnocení a recenze Smartsheet
- G2: 4,4/5 (více než 19 080 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (3 420+ recenzí)
🧠 Zajímavost: Zeigarnikův efekt naznačuje, že mozek si lépe pamatuje nedokončené úkoly než ty dokončené, což způsobuje, že nedokončená práce vám zůstává v mysli a někdy vás psychicky vyčerpává.
📖 Přečtěte si také: Smartsheet vs. ClickUp: Který nástroj pro správu projektů je nejlepší?
8. Notion (nejlepší pro propojenou dokumentaci)
Notion kombinuje správu projektů s robustními funkcemi pro dokumentaci v přizpůsobitelném pracovním prostoru. Vytváří propojení mezi vašimi úkoly, poznámkami, wiki a databázemi, takže můžete budovat personalizované systémy, ve kterých informace přirozeně proudí.
Flexibilní blokový systém tohoto nástroje se přizpůsobí prakticky jakémukoli pracovnímu postupu a zároveň zachovává vizuální jednoduchost. Pokud však porovnáte Notion s ClickUp, ClickUp nabízí komplexnější pracovní prostor s integrovanými funkcemi automatizace a týmové spolupráce.
Nejlepší funkce Notion
- Vytvářejte propojené databáze, které spojují projekty, úkoly, členy týmu a zdroje s výkonnými možnostmi filtrování.
- Navrhujte šablony stránek se standardizovanou strukturou, která zajistí konzistenci napříč projekty a odděleními.
- Propojte související informace pomocí zpětných odkazů a vztahů, které zachovávají kontext v celém vašem pracovním prostoru.
- Vložte obsah z jiných nástrojů přímo do svých stránek, včetně souborů, videí a interaktivních prvků.
Omezení Notion
- Optimální pracovní postupy mohou vyžadovat značný čas na nastavení.
- Tento nástroj postrádá pokročilé funkce pro správu projektů, jako jsou Ganttovy diagramy.
- Nastavení oprávnění je méně podrobné než u specializovaných nástrojů.
Ceny Notion
- Zdarma
- Plus: 12 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 18 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Ceny na míru
- Notion AI: 10 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Notion
- G2: 4,6/5 (více než 6 060 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2 480 recenzí)
9. Basecamp (nejlepší pro přímou koordinaci týmu)
Basecamp přináší osvěžující nový přístup k řízení projektů díky svým komplexním cenám a zjednodušenému rozhraní. Tato platforma organizuje práci do samostatných projektů obsahujících šest základních nástrojů: nástěnky, úkoly, plány, dokumenty, chat a automatické přihlášení.
Centralizací komunikace a správy úkolů můžete eliminovat roztříštěnost používání více aplikací. Usnadňuje to jasné vymezení hranic mezi projekty a přehlednost napříč týmy.
Nejlepší funkce Basecampu
- Naplánujte automatické kontroly, které shromažďují aktualizace týmu k konkrétním tématům, aniž by bylo nutné pořádat schůzky.
- Stanovte jasné pracovní hranice pomocí oznámení o pracovní době, která respektují osobní čas členů týmu.
- Organizujte diskuse do zaměřených diskusních fór, která udržují konverzace kontextové a prohledávatelné.
- Ukládejte a verzujte všechny projektové dokumenty na centrálním místě, které je přístupné všem s příslušnými oprávněními.
Omezení Basecampu
- Postrádá pokročilé funkce, jako jsou Ganttovy diagramy nebo sledování času.
- Recenze Basecampu naznačují, že ve srovnání s jinými platformami nabízí omezené možnosti přizpůsobení.
- Žádné vestavěné nástroje pro reporting nebo analytiku
- Struktura oprávnění typu „vše nebo nic“
Ceny Basecamp
- Zdarma
- Plus: 15 $/měsíc na uživatele
- Pro Unlimited: 299 $/měsíc (fakturováno ročně)
Hodnocení a recenze Basecamp
- G2: 4,1/5 (více než 5 320 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 14 480 recenzí)
10. Jira (nejlepší pro agilní vývojové týmy)
Jira poskytuje specializované řízení projektů pro vývoj softwaru se zaměřením na agilní metodiky. Vyniká ve sledování problémů, chyb a požadavků na funkce prostřednictvím přizpůsobitelných pracovních postupů, které odpovídají procesům vašeho týmu.
Můžete plánovat sprinty, vizualizovat probíhající práci a generovat podrobné zprávy o rychlosti týmu. Jira vyniká díky rozsáhlým možnostem integrace s vývojovými nástroji a přizpůsobivosti různým agilním rámcům.
Nejlepší funkce Jira
- Nakonfigurujte vlastní pracovní postupy, které přesně odpovídají vašemu vývojovému procesu, s automatizovanými přechody a ověřováním.
- Sledujte průběh vývoje pomocí interaktivních tabulek, které vizualizují stav práce v jednotlivých sprintech a verzích.
- Vytvářejte grafy rychlosti a burndown reporty, které týmům pomáhají zlepšovat přesnost odhadů v průběhu času.
- Vytvářejte epické příběhy, které organizují související příběhy a úkoly do větších iniciativ v souladu se strategickými cíli.
- Navrhujte vlastní typy úkolů se specifickými poli, která zachycují přesně ty informace, které jsou potřebné pro různé pracovní položky.
Omezení Jira
- Týmy, které se intenzivně zaměřují na testování, mohou považovat nativní funkce Jira za nedostatečné, což vyžaduje integraci se specializovanými testovacími nástroji.
- Porovnáte-li Jira a ClickUp, může se vám to zdát příliš složité pro jednoduché sledování projektů.
- Nastavení a konfigurace vyžadují značnou investici času.
Ceny Jira
- Zdarma
- Standard: 7,53 $/měsíc na uživatele
- Premium: 13,53 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Jira
- G2: 4,3/5 (více než 6 270 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 15 100 recenzí)
🔍 Věděli jste? Zpráva společnosti Wellingtone o stavu projektového řízení zjistila, že 47 % projektů je většinou nebo vždy vedeno profesionálními projektovými manažery.
