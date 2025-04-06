10 nejlepších nástrojů umělé inteligence pro nákup v roce 2025

Hledání dodavatelů, procházení nekonečných smluv a počítání čísel – nákup může připomínat chůzi po laně. 🪢
Právě když si myslíte, že máte vše pod kontrolou, vyvstane v poslední chvíli problém s dodavatelem nebo neočekávané náklady, které naruší rovnováhu. Nástroje AI pro nákup zefektivňují rozhodování, poskytují informace založené na datech, automatizují opakující se úkoly a minimalizují lidské chyby.
Pokud chcete snížit neefektivitu a činit lepší nákupní rozhodnutí, zde je 10 řešení založených na umělé inteligenci, která stojí za to vyzkoušet.
Co byste měli hledat v nástrojích umělé inteligence pro nákup?
Umělá inteligence v oblasti nákupu zrychluje proces, zefektivňuje jej a zjednodušuje. Výběr správného nástroje vyžaduje zaměření se na praktičnost, různé případy použití umělé inteligence a dlouhodobou hodnotu.
Zde je přehled toho, co byste měli hledat v ideálním nástroji. 💁
- Automatizace: Opakující se úkoly, jako je zpracování faktur a správa dodavatelů, by měly probíhat bez neustálého dohledu.
- Informace o datech v reálném čase: AI by měla sledovat výdaje, upozorňovat na rizika a nabízet prediktivní analýzy na podporu informovaného rozhodování.
- Bezproblémová kompatibilita systému: Platforma musí být hladce integrována do stávajících pracovních postupů a systémů správy objednávek.
- Škálovatelnost a flexibilita: Potřeby podniků se mění a nástroj by měl zvládat zvýšený objem a přizpůsobovat se vyvíjejícím se strategiím.
- Uživatelsky přívětivé prostředí: Týmy by měly být schopny platformu snadno ovládat bez rozsáhlého školení nebo technických znalostí.
- Dodržování předpisů a řízení rizik: AI by měla sledovat dodržování předpisů dodavateli, odhalovat potenciální rizika a zjednodušovat dodržování předpisů.
🔍 Věděli jste? Podle studie 90 % vedoucích pracovníků v oblasti nákupu zvažuje nebo již používá AI agenty k optimalizaci operací v nadcházejícím roce.
Nejlepší nástroje umělé inteligence pro nákup
Máte příliš mnoho dodavatelů, příliš mnoho smluv a málo času? Umělá inteligence vám může ulehčit práci – automatizuje schvalování, upozorňuje na rizika a pomáhá vám najít nejlepší nabídky bez nekonečného dohadování.
Zde jsou nejlepší nástroje umělé inteligence, které zjednodušují proces nákupu. 📝
1. ClickUp (nejlepší pro pracovní postupy v oblasti nákupu a řízení projektů založené na umělé inteligenci)
Dnešní práce je nefunkční. Naše projekty, znalosti a komunikace jsou roztříštěny mezi nesourodé nástroje, které nás zpomalují.
ClickUp tento problém řeší aplikací everything app for work, která kombinuje projekty, znalosti a chat na jednom místě – vše poháněné umělou inteligencí, která vám pomáhá pracovat rychleji a chytřeji. Pomáhá týmům nákupu pracovat rychleji, automatizovat zdlouhavé úkoly a organizovat vše.
ClickUp Brain
ClickUp Brain je integrovaný asistent využívající umělou inteligenci, který zjednodušuje pracovní postupy v oblasti nákupu a rozhodování. Zpracovává nabídky dodavatelů, extrahuje klíčové podrobnosti smluv a generuje informace v reálném čase.
Manažer nákupu, který posuzuje nabídky více dodavatelů, může pomocí nástroje Brain zvýraznit rozdíly v cenách, označit skryté poplatky a porovnat podmínky vedle sebe.
Skenuje také smlouvy z hlediska rizik, jako jsou nevýhodné podmínky prodloužení nebo sankce, a zajišťuje tak, aby týmy činily informovaná rozhodnutí bez opomenutí důležitých detailů.
Kromě analýzy smluv ClickUp Brain transformuje také sledování nákupů. Týmy získávají okamžité zprávy o výdajích, přehledy výkonnosti dodavatelů a informace o rozpočtu, aniž by musely procházet tabulky.
Pokud vedoucí nákupu potřebuje čtvrtletní přehled výdajů, ClickUp Brain sestaví data a předloží jasný rozpis, díky čemuž je snazší odhalit příležitosti k úspoře nákladů. Zjednodušuje také komunikaci s dodavateli tím, že shrnuje e-mailové konverzace a navrhuje odpovědi.
Když dodavatel požádá o revizi platebních podmínek, ClickUp Brain vygeneruje profesionální odpověď na základě předchozích dohod, čímž zajistí konzistentnost během jednání.
Uživatelé ClickUp Brain si mohou vybrat z několika LLM, včetně ChatGPT a Claude.
ClickUp Automations
Automatizace ClickUp eliminuje manuální sledování a udržuje plynulý průběh nákupních procesů.
Jakmile dodavatel podá nabídku, ClickUp automaticky vytvoří úkol k posouzení, přiřadí jej správnému členovi týmu a informuje zúčastněné strany. Žádosti o nákup, schvalování a následné kroky probíhají bez zpoždění, což snižuje překážky a udržuje projekty na správné cestě.
ClickUp Docs
ClickUp Docs slouží jako centralizované centrum pro dokumenty týkající se nákupu, díky čemuž je ukládání smluv a spolupráce hladká. Týmy mohou upravovat smlouvy v reálném čase, zanechávat komentáře a označovat kolegy, aby získaly zpětnou vazbu.
Pokud právní tým prověřuje smlouvu s dodavatelem, mohou odborníci na nákup přiřadit úkol přímo v Docs, čímž zajistí rychlé schválení bez nekonečných e-mailových řetězců.
Šablona ClickUp pro nákup
Navíc je šablona ClickUp Procurement Template připraveným rámcem, který zjednodušuje správu dodavatelského řetězce a usnadňuje sledování, správu a monitorování všech nákupních aktivit.
Díky vizuálním nástrojům a databázím bez nutnosti programování zůstává vše přehledně uspořádáno a dodavatelé i členové týmu mohou hladce spolupracovat. Ať už se zabýváte nákupem surovin nebo řízením složitých dodavatelských řetězců, tato šablona zajistí hladký chod vašich operací.
Nejlepší funkce ClickUp
- Snadné sledování úkolů v oblasti nákupu: Vytvořte si přizpůsobitelné panely ClickUp pro správu žádostí o nákup, schvalování a stavů smluv a zároveň sledujte klíčové ukazatele výkonnosti v oblasti nákupu.
- Hladká integrace nástrojů pro nákup: Propojte ERP systémy, účetní software a databáze dodavatelů s ClickUp a získejte jednotný pracovní postup.
- Vizualizujte průběh nákupu: Zmapujte jednání s dodavateli, schvalování a milníky smluv pomocí tabulek ClickUp Whiteboards.
- Synchronizujte kalendáře nákupu: Pomocí zobrazení kalendáře ClickUp můžete sledovat data vypršení platnosti smluv, termíny obnovení a nadcházející schůzky s dodavateli.
- Hladká spolupráce na žádostech o nabídky: Vytvářejte, upravujte a kontrolujte nabídky dodavatelů v reálném čase pomocí dokumentů a komentářů.
- Standardizujte hodnocení dodavatelů: Shromažďujte podrobnosti o dodavatelích, hodnotte nabídky a organizujte data o dodavatelích pomocí formulářů ClickUp.
Omezení ClickUp
- Strmá křivka učení
- Některé pokročilé funkce pro nákup, jako jsou komplexní dashboardy a automatizace, fungují nejlépe v desktopové verzi.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain: Přidejte k jakémukoli placenému tarifu za 7 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 10 040 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
🧠 Zajímavost: Ačkoli historie nákupu je přinejlepším nejasná, nákupní praktiky existují již delší dobu! Jejich počátky sahají až do roku 3000 př. n. l. V Egyptě fungovali písaři odpovědní za návrh pyramid jako úředníci, kteří pomocí papyru zaznamenávali množství práce a materiálů potřebných pro stavbu.
2. SAP Ariba (nejlepší pro komplexní digitální řešení nákupu)
Přemýšleli jste někdy, jaké to je řídit nákup pro společnost z žebříčku Fortune 500? SAP Ariba vám tuto zkušenost přináší přímo na dosah ruky.
Získáte přístup k rozsáhlé síti více než 4 milionů předem prověřených dodavatelů po celém světě, díky čemuž bude sourcing hračkou. Platforma přináší inteligentní AI – představte si, že můžete odhalit potíže v dodavatelském řetězci ještě předtím, než k nim dojde, nebo nechat roboty vyřešit otravné porovnávání faktur.
Navíc, pokud již používáte systémy SAP, oceníte, jak hladce se Ariba integruje do vašeho stávajícího nastavení. To je ideální řešení, pokud potřebujete sledovat výdaje s velkým rozpočtem na více místech.
Nejlepší funkce SAP Ariba
- Využijte řešení Discovery pro správu kontaktů a zadávání veřejných zakázek, které poskytuje podrobné analýzy výdajů.
- Identifikujte nejlepší dodavatele pomocí funkcí SAP Business AI a přizpůsobte je svým jedinečným potřebám.
- Automatizujte správu položek importem nabídkových listů z Excelu a urychlete tak celý proces.
- Nasměrujte nákupy k preferovaným dodavatelům a zároveň zajistěte, aby splňovali kritéria nákupu.
Omezení SAP Ariba
- Čelí výzvám při integraci s klíčovými systémy pro přímý nákup, který zahrnuje složité procesy, jako je správa zásob a plánování výroby.
- Nepodporuje hlubší spolupráci s dodavateli.
Ceny SAP Ariba
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze SAP Ariba
- G2: 4,1/5 (více než 600 recenzí)
- Capterra: 3,7/5 (75+ recenzí)
🔍 Věděli jste? Očekává se, že globální trh s nákupem jako službou dosáhne do roku 2031 hodnoty 15,12 miliardy dolarů, což představuje meziroční růst (CAGR) o 11,6 % v letech 2024 až 2031.
3. Ivalua (nejlepší pro společnosti s flexibilními možnostmi přizpůsobení nákupu)
Ivalua vám umožňuje vytvořit ekosystém nákupu, který odráží vaše jedinečné obchodní procesy. Najdete zde rozsáhlé možnosti konfigurace, které se přizpůsobí vašemu pracovnímu postupu, a ne naopak. Platforma vyniká v řešení složitých vztahů s dodavateli a požadavků na dodržování předpisů v různých regionech.
A pokud máte obavy z budoucího rozšiřování, Ivalua roste společně s vaším podnikáním. Díky modulárnímu přístupu platíte pouze za to, co potřebujete, což je obzvláště atraktivní pro středně velké společnosti, které se chtějí rozšiřovat.
Nejlepší funkce Ivalua
- Spravujte analytiku nákupu, včetně katalogů více dodavatelů, v jednotném dashboardu a funkcích pro vytváření reportů pomocí technologie OLAP Cube.
- Škálujte moduly nahoru nebo dolů na základě sezónní poptávky a navrhujte kontrolní body dodržování předpisů specifické pro daný region.
- Integrujte všechny aspekty procesu Source-to-Pay, včetně sourcingu, nákupu, správy smluv a správy dodavatelů.
- Automatizujte mnoho aspektů přijímání dodavatelů, snižte potřebu lidské inteligence a urychlete přijímání nových dodavatelů.
Omezení Ivalua
- Vyšší počáteční náklady na nastavení ve srovnání s konkurencí
- Vyžaduje specializovanou IT podporu pro pokročilé přizpůsobení.
- Analytické nástroje vyžadují technické znalosti, aby bylo možné maximalizovat jejich potenciál.
Ceny Ivalua
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Ivalua
- G2: 4,3/5 (45+ recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
📖 Přečtěte si také: Jak používat AI k automatizaci úkolů
4. Zycus (nejlepší pro organizace, které upřednostňují pokročilou inteligenci výdajů založenou na umělé inteligenci)
Zycus vyniká ve schopnosti přeměnit komplexní údaje o výdajích na praktické poznatky pomocí svého AI enginu. Odhalíte vzorce výdajů, které obvykle unikají pozornosti, zatímco kognitivní asistent pro sourcing pomáhá předvídat rizika dodavatelů ještě předtím, než se projeví.
Pro týmy, které se topí v datech o nákupu, nabízí Zycus nový přístup k detailní analytice. Vyznačuje se zejména schopností automaticky kategorizovat výdaje a identifikovat možnosti úspor napříč odděleními.
Nejlepší funkce Zycus
- Sledujte a vyhodnocujte výkonnost dodavatelů na základě klíčových metrik, abyste posílili vztahy a zlepšili vyjednávání.
- Zajistěte plynulý tok dat a aktualizace v reálném čase propojením Zycus s vašimi stávajícími ERP platformami.
- Automatizujte kontroly dodržování předpisů v rámci pracovních postupů v oblasti nákupu, abyste splnili interní zásady a externí předpisy.
- Využijte robustní nástroje pro správu smluv k zefektivnění nákupu služeb a udržování organizovaných záznamů o smlouvách.
Omezení Zycus
- Při zpracování PDF se občas ztratí důležité detaily.
- Omezené možnosti integrace s novějšími systémy ERP
- Základní šablony reportů postrádají flexibilitu
Ceny Zycus
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Zycus
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
💡 Tip pro profesionály: Při hodnocení dodavatelů se zaměřte na jejich schopnost přinést přidanou hodnotu, nejen na náklady. To zahrnuje porozumění trhu, analýzu kategorií výdajů a budování dlouhodobých vztahů s dodavateli.
5. SynerTrade (nejlepší pro komplexní funkce od zdroje po smlouvu)
SynerTrade nabízí výkonné funkce od zdroje po smlouvu se zaměřením na předpisy EU. Jeho hladké zpracování transakcí v různých měnách a daňových požadavků specifických pro daný region zajišťuje soulad s předpisy a efektivitu. Navíc jeho analýza výdajů založená na umělé inteligenci odhaluje skryté možnosti úspor a optimalizuje vaši strategii nákupu.
Platforma nabízí pokročilé nástroje pro vyjednávání, díky nimž je výběr dodavatelů strategičtější. Opravdu vyniká, když potřebujete udržet soulad s předpisy na více evropských trzích.
Nejlepší funkce SynerTrade
- Provádějte vícekolové výběrová řízení s automatickým bodováním a sledujte ukazatele udržitelnosti v celém dodavatelském řetězci.
- Hladce zpracovávejte transakce v různých měnách a vytvářejte vlastní pracovní postupy pro regionální dodržování předpisů.
- Navrhujte pokročilé aukční scénáře pro strategický sourcing.
- Pomocí funkce Procure-to-Pay zefektivněte celý proces nákupu od objednávky až po platbu.
Omezení SynerTrade
- Systém správy dokumentů působí neohrabaně.
- Omezená integrace s mimoevropskými platebními systémy
Ceny SynerTrade
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze SynerTrade
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
🧠 Zajímavost: Staří Římané uzavírali smlouvy s písaři pro obchod s soukromými dodavateli. Ve Velké Británii zavedl Vilém Dobyvatel systém pro zaznamenávání výběru daní. To jsou některé z prvních příkladů postupů v oblasti nákupu.
6. GEP SMART (nejlepší pro sjednocené procesy od zdroje po platbu s pokročilou analytikou)
GEP SMART přeměňuje složitost nákupu na jasné a praktické poznatky. Platforma vyniká svou schopností sjednotit přímé a nepřímé nákupní procesy.
Najdete zde sofistikované nástroje pro správu kategorií, které vám pomohou zefektivnit vztahy s dodavateli. Díky nativním mobilním funkcím můžete spravovat úkoly v oblasti nákupu odkudkoli. Pro organizace, které pracují s více ERP systémy, nabízí GEP SMART možnosti hladké integrace, které zajišťují konzistenci dat napříč systémy.
Nejlepší funkce GEP SMART
- Sjednoťte správu přímých a nepřímých výdajů a vytvořte pracovní postupy pro nákup specifické pro jednotlivé kategorie.
- Využijte pokročilou AI k přesné klasifikaci faktur, zlepšení procesů nákupu a maximalizaci úspor nákladů.
- Využijte robotickou automatizaci procesů (RPA) k eliminaci opakujících se úkolů a snížení manuálních chyb.
- Identifikujte a sledujte příležitosti k úsporám nákladů pomocí automatizovaného sledování úspor.
Omezení GEP SMART
- Časový harmonogram implementace přesahuje průměr v oboru a přizpůsobení reportingu vyžaduje technické znalosti.
- Funkce vyhledávání je pomalá a obsahuje chyby.
Ceny GEP SMART
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze GEP SMART
- G2: 4,4/5 (více než 20 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
💡 Tip pro profesionály: Vytvořte rámec pro průběžné hodnocení dodavatelů na základě kritérií, jako je kvalita, spolehlivost, ceny a postupy ESG. Pomocí bodovacích tabulek objektivně porovnávejte výkonnost dodavatelů.
7. JAGGAER (nejlepší pro specializované nástroje pro nákup a sourcing)
JAGGAER je určen pro organizace s vysoce specializovanými potřebami v oblasti nákupu, zejména akademické instituce a výzkumné organizace. Platforma se přizpůsobuje správě rozpočtových cyklů vzdělávacích projektů a požadavkům na nákup založený na grantech.
Díky specializovaným pracovním postupům je ideální pro nákup laboratorního vybavení a výzkumných materiálů a sledování složitých schvalovacích hierarchií. Platforma navíc podporuje požadavky na dodržování předpisů a audity ve veřejném sektoru.
Nejlepší funkce JAGGAER
- Zefektivněte nákup na základě grantů napříč odděleními a zároveň zachovejte soulad s požadavky na financování.
- Sledujte výdaje v souvislosti s více granty a zdroji financování pomocí automatizovaných pravidel pro přidělování prostředků.
- Vytvářejte komplexní zprávy pro potřeby auditu ve veřejném sektoru pomocí integrovaných kontrol dodržování předpisů.
Omezení JAGGAER
- Složité možnosti konfigurace přetěžují menší instituce.
- Integrace se staršími systémy vyžaduje rozsáhlé přizpůsobení a omezenou flexibilitu ve standardních šablonách reportů.
Ceny JAGGAER
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze JAGGAER
- G2: 4,4/5 (více než 25 recenzí)
- Capterra: 4,1/5 (více než 20 recenzí)
💡 Tip pro profesionály: Zaznamenejte a prosazujte zásady nákupu, abyste zajistili jejich jednotné dodržování. Tyto zásady pravidelně revidujte, abyste je přizpůsobili měnícím se podmínkám na trhu a potřebám organizace.
8. IBM Watsonx Procurement (nejlepší pro pokročilou prediktivní analytiku při rozhodování o nákupu)
IBM Watsonx Procurement je určen pro společnosti, které se při rozhodování o nákupu spoléhají na poznatky založené na umělé inteligenci. Platforma analyzuje nestrukturovaná data dodavatelů, předpovídá narušení a optimalizuje nákupní strategie. Využívá strojové učení k předpovídání rizik v dodavatelském řetězci a identifikaci potenciálních příležitostí k úsporám nákladů.
Nejlepší funkce IBM Watsonx Procurement
- Vytvářejte dynamické profily rizik pro dodavatele a analyzujte trendy výkonnosti a tržní podmínky, abyste mohli předvídat potenciální narušení ještě předtím, než k nim dojde.
- Přeměňte nestrukturovaná data o nákupu na smysluplné informace pomocí zpracování přirozeného jazyka.
- Optimalizujte úrovně zásob na více místech pomocí algoritmů prediktivního prognózování poptávky.
- Automatizujte analýzu smluv a kontrolu dodržování předpisů pomocí pokročilých funkcí pro porozumění dokumentům.
Omezení IBM Watsonx Procurement
- Pro optimální výkon AI je vyžadován značný objem dat.
- U některých funkcí, jako jsou notebooky a rafinérie dat, existují regionální omezení, která by mohla ovlivnit globální nákupní operace.
Ceny IBM Watsonx Procurement
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze IBM Watsonx Procurement
- G2: 4,4/5 (více než 320 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
9. Coupa (nejlepší pro rychlou transformaci procesu nákupu)
Coupa zjednodušuje nákup bez omezení funkčnosti. Platforma se zaměřuje na rychlé osvojení uživateli díky intuitivnímu rozhraní.
Zjistíte, jak inteligence AI tiše pracuje na pozadí, navrhuje zlepšení procesů a upozorňuje na potenciální úspory. Platforma vyniká propojením všech kontaktních bodů výdajů – od žádostí o nákup až po platby faktur. Coupa je ideální pro týmy, které jsou unavené přeskakováním mezi nástroji pro správu dodavatelů, protože vše sjednocuje pod jednou digitální střechou.
Nejlepší funkce Coupa
- Využijte komunitní benchmarky výdajů k vyjednání lepších smluv s dodavateli a identifikaci úspor.
- Propojte správu výdajů, nákup a závazky na jedné jednotné platformě.
- Zefektivněte přijímání dodavatelů prostřednictvím automatizovaných procesů ověřování a řízení rizik dodavatelů.
Omezení Coupa
- Pokročilé funkce jsou dostupné za roční poplatek v rámci prémiového tarifu.
- Nastavení vlastních reportů vyžaduje technické znalosti.
- Tento nástroj nabízí omezenou flexibilitu při úpravách pracovních postupů.
Ceny Coupa
- Zdarma
- Ověřeno: 549 $/rok
- Prémiová podpora: 499 $+/rok
- Pokročilé: 4 800 $/rok
Hodnocení a recenze Coupa
- G2: 4,2/5 (více než 530 recenzí)
- Capterra: 4/5 (více než 100 recenzí)
10. Sievo (nejlepší pro organizace založené na datech, které se zaměřují na analýzu nákupu a sledování úspor)
Sievo vyniká svou specializovanou analýzou nákupu. Platforma exceluje v přeměně surových dat o nákupu na smysluplné informace o úsporách pomocí pokročilých nástrojů pro analýzu výdajů. Pro týmy, které se věnují sledování a ověřování úspor v nákupu, nástroje Sievo pro správu životního cyklu úspor překlenují propast mezi předpokládanými a realizovanými úsporami a zajišťují transparentnost a přesnost.
Nejlepší funkce Sievo
- Proměňte surová data o nákupu v praktické poznatky pomocí automatizované klasifikace a obohacování.
- Sledujte úsporná opatření od jejich identifikace až po realizaci pomocí podrobného monitorování milníků.
- Vytvářejte přesné prognózy výdajů pomocí algoritmů strojového učení a historických vzorců výdajů.
Omezení Sievo
- Zaměřuje se především na analytiku, nikoli na transakční nákup.
- Implementace vyžaduje značnou přípravu dat a omezené možnosti přímého provádění nákupu.
Ceny Sievo
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Sievo
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
📖 Přečtěte si také: Jak používat AI v řízení provozu (případy použití a nástroje)
