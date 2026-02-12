Více než 30 podnětů pro DALL·E 3 k vytvoření úchvatných vizuálů

Uvízli jste v bludném kruhu psaní vágních pokynů a získávání průměrného umění generovaného umělou inteligencí? Problémem nejste vy – jsou to vaše pokyny.
Prompty pro DALL·E fungují jako plán. Dejte AI něco základního, s čím může pracovat, a jako výstup dostanete něco průměrného. Ale pokud svůj prompt dobře vytvoříte, voilà, máte mistrovské dílo.
Umělá inteligence není tu proto, aby nahradila kreativitu – je to výkonný nástroj, který ji posiluje. Umělci a designéři ji využívají k prozkoumávání stylů, zdokonalování konceptů a k rychlejšímu uvádění nápadů do života.
Tento seznam více než 30 podnětů vám pomůže posunout DALL·E ještě dál a dosáhnout ostřejších a dynamičtějších výsledků.
Pojďme tvořit. 🖌️
Jak funguje DALL·E 3
DALL·E 3 je nejnovější pokrok společnosti OpenAI v oblasti generování obrázků pomocí umělé inteligence, navržený tak, aby přeměňoval textové podněty na vysoce detailní vizuály s ohledem na kontext. Rozvíjí kreativitu a zefektivňuje proces navrhování pro umělce, marketéry a tvůrce obsahu.
Zde jsou jeho klíčové vlastnosti:
- Přesné generování obrázků: Přesně zachycuje detaily a vytváří vizuály, které se přesně shodují s podnětem
- Vylepšené vykreslování textu: Generuje čitelný text v obrázcích, čímž vylepšuje návrhy plakátů, etiket a obálek knih
- Stylistická přizpůsobivost: Přizpůsobí se konkrétním uměleckým stylům, od hyperrealistických až po abstraktní kompozice
- Interaktivní vylepšení: Umožňuje uživatelům doladit obrázky a zajišťuje tak lepší kontrolu nad kompozicí, estetikou a trendy v grafickém designu
- Etické záruky: Filtruje škodlivý nebo zaujatý obsah a zajišťuje odpovědné používání AI
🔍 Věděli jste, že? Očekává se, že celosvětový trh s generátory obrázků pomocí AI do roku 2030 vzroste na 917,175 milionů dolarů. To představuje průměrnou roční míru růstu (CAGR) ve výši 17,4 %.
Proč je zvládnutí podnětů tak důležité
Správně formulovaný podnět má zásadní vliv na generování vysoce kvalitních výsledků. Dobře strukturovaný podnět vede model a zajišťuje přesné, relevantní a kreativní výstupy.
Mezi hlavní důvody pro vylepšení podnětů pro umění generované umělou inteligencí patří:
- Vyšší přesnost: Jasné pokyny omezují nedorozumění a vedou k výsledkům, které odpovídají očekáváním
- Vyšší kreativita: Konkrétní formulace podněcují k imaginativnějším a dynamičtějším reakcím
- Konzistentní výsledky: Strukturované podněty zvyšují spolehlivost generátoru umění pomocí AI, což usnadňuje vytváření vysoce kvalitních výstupů
- Lepší kontrola: Jasně definované pokyny utvářejí výsledek a minimalizují náhodnost a nejednotnost výsledků
- Rychlejší iterace: Přesné pokyny omezují pokusy a omyly, čímž šetří čas při úpravách
- Vylepšené řešení problémů: Promyšlené vytváření podnětů pomáhá AI rozložit složité myšlenky na praktické poznatky
🧠 Zajímavost: Název „DALL·E“ je kombinací jména umělce Salvadora Dalího a robota WALL-E od Pixaru. V podstatě spojuje koncept surrealistického umění s myšlenkou kreativní, imaginativní mašiny, která dokáže generovat obrázky na základě textových popisů.
Příklady podnětů pro DALL·E 3
DALL·E 3 vám umožňuje generovat úchvatné vizuály na základě jednoduchých textových popisů. Jeho všestrannost sahá od marketingových kampaní a designových projektů až po vyprávění příběhů a ještě dál.
Prozkoumejme více než 30 podnětů pro DALL·E 3 pro různé styly, témata a koncepty, které vám pomohou využít tento nástroj umělé inteligence pro designéry.
Umělecké styly
1. Hyperrealistická fotografie: Detailní záběr tváře staršího muže s hlubokými vráskami, pronikavýma modrýma očima a vřelým úsměvem, s jemným přirozeným osvětlením zdůrazňujícím strukturu jeho pleti
2. Impresionistický obraz: Živá scéna z parku namalovaná ve stylu Clauda Moneta, s jemnými tahy štětcem, prosvítajícím slunečním světlem a lidmi, kteří si užívají jarní odpoledne
3. Surreálná snová krajina: Vznášející se hrad z knih, visící na obloze plné zářících medúz, v éterické modro-fialové barevné paletě
🧠 Zajímavost: Jedním z prvních systémů umění generovaného umělou inteligencí byl AARON, který v roce 1973 vytvořil Harold Cohen. AARON využíval symbolický přístup umělé inteligence k vytváření černobílých kreseb.
Futuristické a sci-fi koncepty
4. Cyberpunková metropole: Noční město osvětlené neonovými světly, plné létajících aut, holografických billboardů a osamělého lovce odměn v trenčkotu stojícího na střeše
5. Mimozemský svět: Krajina s obřími bioluminiscenčními rostlinami, obloha se třemi slunci a podivné bytosti putující po zářícím břehu řeky
6. Město poháněné umělou inteligencí: Utopické město, kde spolu žijí roboti a lidé, s mrakodrapy napájenými čistou energií, autonomní dopravou a futuristickou siluetou odrážející se na hladině skleněné řeky
Fantasy a mytologie
7. Majestátní drak: Vysoký zlatý drak sedící na útesu, chrlící oheň nad středověkým královstvím za soumraku
8. Starověcí řeckí bohové: Zeus stojící na hoře Olymp, obklopený bouřkovými mraky, držící praskající blesk
9. Podmořské království mořských panen: Velkolepý palác hluboko pod hladinou oceánu, kde mezi korálovými útesy a zářícími rybami plavou mořské panny
Historické reinterpretace
10. Londýn viktoriánské éry: Zamlžená ulice osvětlená plynovými lampami, kde detektiv v dlouhém kabátě a cylindru vyšetřuje záhadný případ
11. Samurajský válečník: Divoký samuraj stojící na bojišti, svírající katanu, oděný v detailně propracované zbroji, s třešňovými květy vlajícími ve větru
12. Ateliér renesančního umělce: Leonardo da Vinci malující Monu Lisu v tlumeně osvětlené dílně plné skic, nedokončených soch a svitu svíček
Fantastická a kreslená témata
13. Zvířecí kavárna: Útulná kavárna provozovaná výhradně kočkami, kde koťata servírují kávu ostatním zvířatům sedícím u malých stolků
14. Živá pohádková vesnička: Malá vesnička, kde houby slouží jako domy, víly létají mezi okvětními lístky a mluvící zvířata se zdraví v dlážděných uličkách
15. Animovaný cukrovinkový svět: Krajina, kde je vše k jídlu, s čokoládovými řekami, horami z gumových bonbónů a stromy z lízátek
🧠 Zajímavost: Nejvyšší cena, která byla na aukci zaplacena za umělecké dílo vytvořené umělou inteligencí , činí 432 000 dolarů za Portrét Edmonda de Belamyho z 25. října 2018. Portrét této fiktivní postavy vytvořila generativní soupeřící síť (GAN) zřízená členy francouzského uměleckého kolektivu Obvious Art.
Popkultura a filmová témata
16. Klasický film noir: Černobílá detektivní scéna, ve které tajemná žena v červených šatech stojí pod pouliční lampou, zatímco detektiv ji sleduje ze stínů
17. Vesmírný western: Drsný kovboj jedoucí na robotickém koni po zaprášené mimozemské planetě, za ním zapadají dvě slunce
18. Retro-futurismus: Vize budoucnosti ve stylu 50. let, kde lidé v jetpackách létají mezi elegantními chromovými mrakodrapy
Příroda a krajiny
19. Kouzelný les: Magický les s bioluminiscenčními stromy, vznášejícími se lucernami a skrytou vílí chaloupkou
20. Sopečná erupce: Dramatický okamžik, kdy láva tryská z mohutné sopky a rozzáří noční oblohu červenými a oranžovými odstíny
21. Zmrzlá tundra: Osamělý lední medvěd kráčející nekonečnou ledovou krajinou, nad ním tančí polární záře
🔍 Věděli jste, že? Přibližně 71 % obrázků sdílených na sociálních sítích je generováno umělou inteligencí. S rostoucí popularitou umění vytvořeného umělou inteligencí je rozlišování skutečnosti od fikce důležitější než kdy jindy!
Každodenní okamžiky s uměleckým nádechem
22. Deštivá městská ulice: Odrazivá ulice zářící pod neonovými světly, kde lidé kráčí pod deštníky, zatímco kapky deště vytvářejí vlnky v kalužích
23. Útulné knihkupectví: Okouzlující knihkupectví plné dřevěných regálů, praskajícího krbu a ospalé kočky stočené do klubíčka na židli
24. Západ slunce nad oceánem: Klidná pláž s vlnami jemně narážejícími na břeh, obloha zbarvená do sytě oranžových a fialových odstínů
Experimentální a abstraktní podněty
25. Spojení člověka a robota: Digitální portrét tváře napůl člověka, napůl androida se zářícími obvody procházejícími skrz kůži
26. Město popírající gravitaci: Metropole, kde mrakodrapy plují vzhůru nohama a jsou propojeny zářícími mosty na snovém nebi
27. Tající hodiny: Surreálný svět, kde se hodiny protahují a tají nad pokroucenou krajinou, inspirovaný uměním Salvadora Dalího
Zábavné a originální nápady
28. Kočka převlečená za středověkého rytíře: Vážně vypadající kočka v plné zbroji, statečně stojící s malým mečem a štítem
29. Pes pilotující vesmírnou loď: Zlatý retrívr v futuristickém skafandru, který sebevědomě řídí high-tech vesmírnou loď galaxií
30. Žirafa v detektivním trenčkotu: Vysoká, vážná žirafa v klasickém detektivním oblečení, která drží lupu a vyšetřuje případ
Personalizované a koncepční podněty
31. Autoportrét jako mýtická bytost: Digitální malba inspirovaná fantasy, na které je subjekt zobrazen jako bytost napůl člověk, napůl drak, z ptačí perspektivy
32. Krajina inspirovaná snem: Vizuálně ohromující snová krajina vycházející z osobní vzpomínky, v níž se mísí skutečné a imaginární prvky
33. Alternativní historická událost: Historicky významný moment přetvořený s futuristickým nádechem, například přistání na Měsíci ve steampunkovém světě
34. Surrealistický obal alba: Surrealistický obal alba s neonově osvětlenou městskou scenérií o půlnoci, s osamělou postavou v futuristickém obleku stojící na vrcholu mrakodrapu a hledící na oblohu plnou vířících galaxií a vznášejících se not
🔍 Věděli jste, že? Generativní soupeřící síť (GAN) je model umělé inteligence používaný v umění generovaném umělou inteligencí, který se skládá ze dvou neuronových sítí – generátoru a diskriminátoru – které spolu soupeří.
Model generátoru vytváří nové obrázky z náhodného šumu a snaží se produkovat výstupy, které se co nejvíce podobají skutečným obrázkům. Diskriminátor vyhodnocuje, zda je obrázek skutečný (z reálných dat) nebo falešný (vygenerovaný generátorem).
Vytváření podnětů pro DALL·E 3
Dobře zpracovaný podnět pro DALL·E dokáže proměnit mlhavou představu v detailní, vizuálně působivý obrázek. Úkolem je poskytnout jasné pokyny, které AI nasměrují, aniž by omezovaly její kreativitu.
Jak tedy vylepšit a strukturovat podněty pro DALL·E tak, aby byly jasné, kreativní a optimalizované pro co nejlepší výsledky?
Pojďme si rozebrat klíčové kroky. ⚒️
Krok č. 1: Začněte s jasnou představou
Nejasné pokyny vedou k nejednotným výsledkům. Ještě než napíšete jediné slovo, ujasněte si, co přesně chcete.
- Definujte svůj koncept: Představujete si futuristickou městskou scenérii? Surreálnou říši snů? Hyperrealistický portrét? Mějte jasno v tom, co chcete vidět.
- Určete klíčové prvky: Zvažte téma, prostředí, náladu a styl. Čím více detailů uvedete, tím lépe AI zachytí vaši vizi
📌 Příklad: Řekněme, že cílem je vygenerovat obrázek kočky.
Vágní zadání jako „kočka sedící na židli“ vygeneruje tento typ obrázku:
Můžete je upřesnit na:
„Nadýchaná bílá perská kočka elegantně odpočívá na tmavě vínovém sametovém křesle, její smaragdově zelené oči září v tlumeném svitu svíček. Pokoj ve viktoriánském stylu zdobí složité dřevěné řezby, bohatá smaragdově zelená a zlatá tapeta a těžké sametové závěsy. Scéna, namalovaná ve stylu olejomalebného mistrovského díla z 19. století, se vyznačuje jemnými tahy štětcem, teplým osvětlením a bohatou, texturovanou atmosférou.“
Zde je vylepšený výsledek:
Vidíte ten rozdíl? Uvedení těchto podrobností pomáhá DALL·E pochopit zamýšlenou estetiku.
💡 Tip pro profesionály: Ve svém zadání použijte popisná přídavná jména, která zdůrazňují texturu, kvalitu obrazu, zářivé barvy, materiál a atmosféru. Slova jako „třpytivý“, „rustikální“ nebo „chaotický“ dodávají obrazu hloubku.
Krok č. 2: Strukturovejte pokyny pro lepší výsledky
Rozdělení pokynu do jasných částí zvyšuje přesnost. Užitečný formát zahrnuje:
- Předmět: Kdo nebo co je na obrázku? Buďte konkrétní! Místo zadání typu „liška“ můžete upřesnit například „červená liška s pronikavýma zelenýma očima“
- Akce: Co se děje? Přidání pohybu dodá obrázku dynamiku. „Rytíř tasící meč“ je poutavější než pouhý „rytíř“
- Nastavení: Kde se to odehrává? Popište pozadí, abyste navodili atmosféru. „Zamlžený kouzelný les“ působí úplně jinak než „elegantní, moderní mrakodrap“
- Styl: Jak by to mělo vypadat? Ať už chcete „vintage olejomalbu“ nebo „živou cyberpunkovou ilustraci“, definování stylu pomáhá umělé inteligenci přesně trefit požadovaný vzhled
📌 Příklad: Moudrá stará sova s pronikavýma zlatýma očima (předmět) sedící na pokroucené větvi stromu a hledící na měsíc (akce) v zamlženém lese s zářícími světluškami (prostředí). Vytvořte to jako digitální malbu v duchu temné fantasy s bohatými texturami (styl).
Zde je vygenerovaný obrázek:
Krok č. 3: Experimentujte s různými styly
DALL·E 3 vzkvétá díky rozmanitosti, takže se nebojte experimentovat!
- Prozkoumejte umělecké styly: Vyzkoušejte fráze jako „olejomalba“, „digitální konceptuální umění“ nebo „kresba uhlíkem“
- Kombinujte nečekané nápady: Co se stane, když spojíte futuristický cyberpunkový svět se staroegyptskou architekturou? Vyzkoušejte to a uvidíte!
- Využijte dynamické akce: Místo „rytíře v brnění“ zkuste „rytíře v zářícím brnění, jedoucího na mechanickém drakovi bouřlivou oblohou.“ Dodá to obrázku pohyb a hloubku
📌 Příklad: „Starověké egyptské město osvětlené neonovými světly se zářícími pyramidami a robotickými sfingami. Futuristický faraon v high-tech rouchu stojí u vchodu do chrámu pod bouřlivou oblohou plnou dronů. Digitální konceptuální umění s filmovým nádechem.“
Tady je výsledek:
💡 Tip pro profesionály: Přidání odkazů na konkrétní umělce, techniky nebo časová období vylepší výsledek. Vyzkoušejte podněty pro DALL·E 3, jako je „fotka z noir filmu ze 40. let zachycující detektiva v zakouřeném jazzovém klubu“, a dosáhněte filmového efektu.
Krok č. 4: Využijte pomoc AI při generování podnětů
Zasekli jste se při vylepšování svého zadání? Pokud trávíte příliš mnoho času zdokonalováním svého zadání, pravděpodobně příliš nevyužíváte časově úsporné schopnosti AI 😅
Co kdybyste se dozvěděli, že existuje bezplatná aplikace, která pro vás dokáže generovat ty nejkonkrétnější, nejdetailnější a nejrelevantnější AI podněty?
Ano, slyšeli jste správně.
ClickUp je univerzální aplikace pro práci, která kombinuje řízení projektů, správu znalostí a chat – to vše s podporou umělé inteligence, která vám pomůže pracovat rychleji a chytřeji.
ClickUp Brain, vestavěný AI asistent ClickUp, zvyšuje produktivitu v různých pracovních postupech. Pomáhá generovat, vylepšovat a optimalizovat podněty pro DALL·E, čímž šetří čas a zlepšuje výsledky.
Představte si, že hrubý podnět zní: „futuristické město“. ClickUp Brain jej dokáže rozšířit na „rozlehlé futuristické město s létajícími auty, tyčícími se skleněnými mrakodrapy a oblohou plnou holografických billboardů a filmového osvětlení“. Tato úroveň detailů zlepšuje výstup AI.
ClickUp Brain také generuje více variant podnětu mnohem rychleji, než byste to zvládli ručně.
📌 Příklad: Řekněme, že cílem je vytvořit fantasy krajiny. Zadáním „kouzelný les“ můžete získat například tyto varianty:
💡 Tip pro profesionály: Používejte šablony podnětů pro AI, abyste urychlili proces generování obsahu nebo obrázků a zachovali konzistenci. Začněte se šablonou a poté upravte klíčové detaily tak, aby odpovídaly vaší vizi. Pokud šablona uvádí „majestátní hrad“, upřesněte ji na „starobylý kamenný hrad tyčící se na útesu, vlajky vlající ve větru, zlaté světlo zapadajícího slunce, fantasy ilustrace“.
Vliv nástrojů AI na design a řízení kreativity
Pokud si myslíte, že možnosti ClickUp se omezují pouze na generování AI promptů, zamyslete se znovu.
Designové projekty bývají chaotické – soubory jsou všude, zpětná vazba rozptýlená v e-mailech a nekonečné revize.
Software pro správu designových projektů ClickUp to vyřeší. 🤩
ClickUp centralizuje designové soubory, zpětnou vazbu a schvalování na jednom místě díky vestavěným nástrojům Docs, Whiteboards a Proofing. 🎨✨
Označujte spolupracovníky v komentářích přímo u kreativních úkolů, abyste mohli sdílet zpětnou vazbu a aktualizace, a eliminujte tak roztříštěné e-maily a nedorozumění. Automatizujte sledování revizí a oznámení, aby vám nic neuniklo – ani v těch nejrušnějších designových sprintech. 🔄 ✅
Vše zůstává na jednom místě: nápady, úkoly, termíny a nástroje poháněné umělou inteligencí, které vše urychlují. Už žádné ztrácení času přepínáním mezi aplikacemi. Jen přehledný a organizovaný pracovní prostor, kde se týmy mohou soustředit na tvorbu místo na hledání aktualizací.
Podívejme se, jak jeho funkce ovlivňují AI v grafickém designu a řízení kreativity. 🎨
Oživte své nápady na interaktivním plátně
Whiteboardy ClickUp jsou digitální prostory pro brainstorming, kde mohou týmy organizovat designové koncepty a vizuálně vytvářet moodboardy.
Na rozdíl od statických tabulek umožňují uživatelům přidávat poznámkové lístky, propojovat nápady a dokonce přímo převádět nápady z brainstormingu na konkrétní úkoly v ClickUp. Vše se aktualizuje v reálném čase, což zajišťuje plynulou spolupráci.
Například tým zabývající se brandingem, který pracuje na redesignu webových stránek, může pomocí Whiteboards rozvrhnout barevná schémata, výběr typografie a náčrtky uživatelského rozhraní na nástěnce nápadů. Místo listování v různých aplikacích mohou vše připnout na jedno místo a postupně vylepšovat koncepty.
ClickUp sehrál klíčovou roli při rozšiřování našich designových aktivit. Noví designéři se zapracovávají rychleji než dříve a náš manažerský tým má nový přehled o našem pracovním vytížení a cílech.
🔍 Věděli jste? Umění poháněné umělou inteligencí vzkvétá díky generativnímu designu, kde umělci nastaví konkrétní parametry a AI převezme kontrolu, aby v rámci těchto hranic vytvořila jedinečné vizuály. Tato kombinace lidské kreativity a strojové inteligence dala vzniknout zcela novým uměleckým stylům a zároveň přetvořila tradiční umění skrze optiku poháněnou umělou inteligencí.
Generování konceptů pomocí AI přesně tam, kde je potřebujete
S ClickUp Brain se tabule stávají více než jen prostorem pro nápady – stávají se kreativním hřištěm. Potřebujete obrázky vytvořené umělou inteligencí pro svůj projekt? Stačí zadat textový podnět a Brain vygeneruje obrázky poháněné umělou inteligencí přímo ve vašem pracovním prostoru.
Například kreativní tým pracující na reklamní kampani může navrhnout koncepty produktů a poté pomocí Brainu tyto nápady oživit vizuály generovanými umělou inteligencí. Integrované šablony pro brainstorming pomáhají strukturovat myšlenky ještě předtím, než se pustí do tvorby obrázků.
A pokud první výsledek není úplně podle vašich představ? Žádný problém – můžete pokyn upravit, prozkoumat různé varianty a doladit svou vizi, a to vše bez opuštění ClickUp.
📮 ClickUp Insight: 37 % našich respondentů využívá AI k tvorbě obsahu, včetně psaní, úprav a e-mailů. Tento proces však obvykle vyžaduje přepínání mezi různými nástroji, jako je nástroj pro generování obsahu a váš pracovní prostor.
S ClickUp získáte pomoc při psaní založenou na umělé inteligenci v celém pracovním prostoru, včetně e-mailů, komentářů, chatů, dokumentů a dalších funkcí – a to vše při zachování kontextu z celého vašeho pracovního prostoru.
Uchovávejte všechny podněty, reference a poznámky s zpětnou vazbou na jednom místě
ClickUp Docs funguje jako velitelské centrum vašeho týmu a je ideální pro ukládání návrhů, detailů projektů a zpětné vazby týmu. Vše zůstává propojeno s vaším pracovním postupem, takže můžete propojovat úkoly, označovat členy týmu a sledovat revize v reálném čase.
Řekněme, že váš tým pro sociální média plánuje sezónní kampaň. Příkazy pro návrh, kreativní techniky a poznámky můžete zaznamenávat přímo v Docs. Přeskočte do příštího roku a místo toho, abyste začínali od nuly, budete mít k dispozici přehledně uspořádanou referenci minulých návrhů, díky čemuž bude snadné udržet konzistentní image vaší značky napříč kampaněmi.
🧠 Zajímavost: V roce 2023 se stal virálním obrázek generovaný umělou inteligencí, který znázorňoval falešný výbuch poblíž Pentagonu. Vyvolal krátkodobé otřesy na akciovém trhu, než byl rychle vyvrácen.
Zůstaňte kreativní a inspirativní s ClickUp
Silný a jednoduchý podnět je klíčem k tomu, aby se finální obrázky generované umělou inteligencí proměnily z průměrných na mimořádné. Ať už se snažíte o fotorealismus nebo surrealistickou snovou krajinu, správné detaily pomohou DALL·E 3 vdechnout vašim nápadům život.
Vytváření úchvatných vizuálů je však jen začátek – správa projektů, zdokonalování nápadů a sledování revizí se může rychle zkomplikovat.
ClickUp, univerzální aplikace pro práci, udržuje vše na jednom místě a poskytuje vám větší svobodu díky Whiteboards pro brainstorming, ClickUp Brain pro vylepšování podnětů a Docs pro organizaci zpětné vazby.
