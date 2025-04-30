10 nejlepších CRM systémů pro soukromé kapitálové společnosti v roce 2025

Soukromý kapitál funguje v rychlém tempu, kde jsou obchody, investoři a společnosti v portfoliu neustále v pohybu – vždy je co sledovat.
Když jsou informace roztříštěné v e-mailech a tabulkách, vzniká nepořádek a přehlédnuté detaily mohou znamenat promarněné příležitosti.
Spolehlivý CRM (systém pro správu vztahů se zákazníky) udržuje vše na jednom místě. Od správy toku obchodů po sledování vztahů s investory – správný nástroj vám ušetří čas a zajistí, že váš tým bude pracovat na stejné vlně.
Pokud hledáte nejlepší CRM pro soukromý kapitál, zde je 10 možností, které přinášejí hodnotu. ✉️
⏰ 60sekundové shrnutí
Zde jsou naše doporučení pro nejlepší CRM pro soukromý kapitál:
- ClickUp (nejlepší pro zefektivnění transakcí soukromého kapitálu a správu úkolů)
- DealCloud (nejlepší pro správu obchodních příležitostí)
- Altvia (nejlepší pro vztahy s investory)
- 4Degrees (nejlepší pro inteligenci vztahů)
- Dynamo (nejlepší pro správu fondů)
- Affinity (nejlepší pro vyhledávání obchodních příležitostí)
- Navatar (nejlepší pro odvětvové pracovní postupy)
- Xpedition Private CRM Accelerator (nejlepší pro integraci s Microsoftem)
- Clienteer (nejlepší pro butikové soukromé kapitálové společnosti)
- SatuitCRM (nejlepší pro správce alternativních investic)
Co byste měli hledat v nejlepším CRM pro soukromý kapitál?
Správný CRM systém pro soukromé kapitálové společnosti by vám měl pomoci spravovat obchody, sledovat vztahy s investory a udržovat vše v pořádku. Dobrý systém vám práci usnadní, ne ji zkomplikuje.
Při výběru CRM systému se zaměřte na následující aspekty:
- Informace o vztazích: Udržuje data investorů v pořádku, sleduje interakce a zajišťuje plynulé následné kroky.
- Komplexní správa toku obchodů: Zefektivňuje procesy, automatizuje pracovní postupy a zajišťuje plynulý průběh obchodů bez zpoždění.
- Robustní reporting a analytika: Poskytuje v reálném čase informace o výkonnosti, zapojení investorů a tržních trendech.
- Bezpečnost a soulad s předpisy: Chrání citlivá data pomocí šifrovaných přístupových kontrol a plného dodržování předpisů.
- Škálovatelnost a přizpůsobení: Přizpůsobí se růstu vaší společnosti díky flexibilním funkcím, přizpůsobitelným polím a pracovním postupům přizpůsobeným vašim jedinečným investičním strategiím.
10 nejlepších CRM systémů pro soukromé kapitálové společnosti
Ne všechny alternativy CRM jsou vytvořeny pro soukromý kapitál. Potřebujete takové řešení, které zvládne komplexní pipeline obchodů, sleduje vztahy s investory a vylepšuje správu portfolia.
Zde je 10 nejlepších CRM řešení pro soukromé kapitálové společnosti, která jsou navržena přesně k tomuto účelu. 📝
1. ClickUp (nejlepší pro zefektivnění transakcí soukromého kapitálu a správu úkolů)
ClickUp je komplexní aplikace pro práci, která sjednocuje tok obchodů, vztahy s investory a správu úkolů pod jednou střechou. Funkce pro správu projektů integrované do řešení ClickUp CRM pomáhají soukromým kapitálovým společnostem sledovat potenciální zákazníky, spravovat účty a dohlížet na interakce se zákazníky, aniž by musely používat více nástrojů.
ClickUp Views
S více než 10 přizpůsobitelnými zobrazeními ClickUp, včetně seznamu, Kanban Board a Gantt, vám ClickUp umožňuje vizualizovat pipeline, sledovat vztahy se zákazníky a mít přehled o každé transakci. Zobrazení seznamu může zobrazit všechny transakce seřazené podle fáze, zatímco zobrazení tabule poskytuje rozhraní drag-and-drop pro sledování pokroku.
Například tým soukromého kapitálu, který hodnotí technologické startupy, může vytvořit tabulku, kde každý sloupec představuje jinou fázi financování, což zajistí jasný přehled o potenciálních investicích.
ClickUp Dashboards
Abychom měli přehled o výkonu, ClickUp Dashboards shromažďuje všechny klíčové metriky na jednom místě.
Místo toho, aby profesionálové v oblasti soukromého kapitálu získávali zprávy z různých nástrojů, mohou vytvořit dashboard zobrazující trendy výnosů, změny ocenění a nevyřízené úkoly due diligence.
Investiční společnost, která monitoruje společnosti ve svém portfoliu, může okamžitě vidět finanční zdraví, rozložení pracovní zátěže a průběh obchodů, což zajišťuje, že rozhodnutí jsou založena na datech v reálném čase.
Automatizace ClickUp
Opakující se úkoly zpomalují týmy, ale ClickUp Automations se o ně postará.
Když analytik aktualizuje stav transakce na „Due Diligence“, automatizace může okamžitě přiřadit právní kontroly, informovat zúčastněné strany a aktualizovat související úkoly. Tým se tak může soustředit na práci s vysokou přidanou hodnotou.
ClickUp Chat
ClickUp Chat usnadňuje spolupráci tím, že všechny konverzace související s obchodními příležitostmi uchovává na jednom místě.
Vědomí, že důležité diskuse jsou vždy dostupné, umožňuje týmům soustředit se na hlubokou práci, místo aby se musely obávat, že jim uniknou důležité aktualizace.
Potřebujete dohnat zameškané? Shrnutí vytvořená pomocí umělé inteligence poskytují rychlý přehled zmeškaných konverzací, takže se vracející členové týmu mohou rychle zorientovat, aniž by museli procházet nekonečné množství zpráv.
Proč budovat CRM od nuly, když můžete začít s osvědčeným systémem?
Šablona ClickUp CRM pomáhá firmám sledovat prodeje, spravovat potenciální zákazníky a zlepšovat vztahy se zákazníky, aniž by bylo nutné vše složitě nastavovat ručně.
Nabízí několik zobrazení, která zjednodušují správu CRM. Zobrazení prodejního procesu pomáhá týmům sledovat potenciální zákazníky v rámci celého procesu, zatímco uvítací zobrazení zajišťuje personalizovaný zážitek pro každého zákazníka.
Můžete také pozvat členy nebo hosty ke spolupráci přímo v ClickUp, což usnadňuje správu vztahů v každé fázi.
Nejlepší funkce ClickUp
- Spojte všechny své nástroje: Propojte se se Salesforce a HubSpot, abyste centralizovali údaje o zákaznících a konverzace a zajistili tak plynulý pracovní postup.
- Najděte okamžitě to, co potřebujete: Pomocí intuitivního rozhraní můžete snadno sledovat potenciální zákazníky, aktualizovat údaje o zákaznících a spravovat pipeline – bez nutnosti dlouhého zaučování.
- Růst bez omezení: Využijte přizpůsobené pracovní postupy, automatizaci a pokročilé reportování k podpoře podniků všech velikostí a zvládání rostoucích požadavků zákazníků.
- Nikdy nezmeškejte následnou akci: Nastavte připomenutí a termíny, aby obchodní zástupci nikdy nezmeškali kontakt s potenciálním zákazníkem nebo zákazníkem.
- Okamžité přiřazování potenciálních zákazníků: Pomocí oprávnění založených na rolích a přiřazování úkolů můžete okamžitě přiřazovat potenciální zákazníky a sledovat jejich vlastnictví v rámci celého týmu.
Omezení ClickUp
- Bez úprav mohou časté aktualizace a upozornění působit na větší týmy jako příliš zatěžující.
- Mobilní aplikace je užitečná pro rychlé aktualizace, ale nemusí nabízet všechny funkce desktopové verze.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 10 040 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
Zde je názor recenzenta G2 na ClickUp:
Miluji všestrannost ClickUp a to, že náš tým jej může přizpůsobit jakékoli situaci – není to jen nástroj pro správu projektů, ale pro nás je to celé operační centrum! Spravujeme vše od práce s klienty po náš CRM a milujeme flexibilitu možností a vestavěné automatizace. Také se nám líbí, že ClickUp se neustále vyvíjí a že naslouchá svým klientům!
📮 ClickUp Insight: Přibližně 35 % respondentů našeho průzkumu hodnotí pondělí jako nejméně produktivní den v týdnu. Jedním z faktorů, které k tomu přispívají, mohou být nejasné priority na začátku pracovního týdne.
ClickUp eliminuje tyto dohady tím, že vám a vašemu týmu umožňuje nastavit jasné úrovně priorit pro všechny přidělené úkoly. Navíc získáte ClickUp Brain, výkonného asistenta s umělou inteligencí, který odpoví na všechny vaše otázky. S ClickUp vždy přesně víte, co je třeba udělat a kdy.
2. DealCloud (nejlepší pro správu obchodních příležitostí)
Soukromé kapitálové společnosti čelí při správě komplexních obchodních příležitostí jedinečným výzvám a DealCloud tyto problémy řeší přímo. Přizpůsobitelný CRM vyniká hlubokým porozuměním pracovním postupům PE (soukromého kapitálu) – od počátečního vyhledávání až po sledování po uzavření obchodu.
Týmy zabývající se obchodními příležitostmi oceňují zejména to, jak tento systém propojuje informace o vztazích s údaji o obchodních příležitostech, což usnadňuje rozpoznávání vzorců a příležitostí. Integrační možnosti s Capital IQ a PitchBook zefektivňují proces due diligence, zatímco přizpůsobitelné řídicí panely se přizpůsobují různým investičním strategiím.
Pro venture kapitálové společnosti, které zpracovávají více obchodů současně, pomáhá automatické sledování a aktualizace v reálném čase udržet dynamiku v průběhu celého životního cyklu obchodu.
Nejlepší funkce DealCloud
- Vytvořte si vlastní pracovní postupy pro transakce, které odpovídají vašim investičním kritériím, a zároveň automaticky informujte zúčastněné strany o změnách a požadovaných akcích.
- Využijte komplexní funkce mapování vztahů a odhalte skryté souvislosti mezi společnostmi ve vašem portfoliu.
- Vytvářejte dynamické zprávy a přehledy, které zobrazují výkonnost fondů, kapitálové výzvy a distribuční data v reálném čase.
- Nastavte automatizovaný sběr dat z více zdrojů, abyste měli vždy aktuální informace o finančních výsledcích společnosti, průzkumech trhu a konkurenci.
Omezení DealCloud
- Složité nastavení vyžaduje značnou počáteční konfiguraci.
- Pro menší týmy může být počáteční fáze učení náročná.
- Vytváření vlastních reportů vyžaduje technické znalosti.
Ceny DealCloud
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze DealCloud
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: 4,5/5 (20 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o DealCloud?
Zde je názor recenzenta Capterra na DealCloud:
Platforma DealCloud je navržena pro řadu vertikálních trhů, jako jsou PE, IB, specializované úvěry atd. Výhodou této platformy však je, že tyto „hotové“ případy použití lze dále konfigurovat podle našich konkrétních obchodních postupů. Naše řešení DealCloud neustále vyvíjíme v souladu s vývojem našeho podnikání.
🔍 Věděli jste? První soukromá kapitálová společnost, American Research and Development Corporation (ARDC), byla založena v roce 1946 finančníkem Georgesem Doriotem. ARDC je známá svými ranými investicemi do společnosti Digital Equipment Corporation (DEC), která se stala jednou z prvních rychle rostoucích společností, které získaly soukromé kapitálové financování.
3. Altvia (nejlepší pro vztahy s investory)
Altvia vnáší jasnost do často složitého světa vztahů s investory v soukromých kapitálových společnostech. Platforma vyniká v zdokonalování komunikace a reportingu LP (omezených partnerů), což ji činí obzvláště cennou během období získávání finančních prostředků.
Uchovává podrobné profily investorů, včetně preferencí komunikace a historie investic, což je neocenitelné pro budování vztahů. Automatizované funkce reportingu výrazně snižují čas strávený čtvrtletními aktualizacemi, zatímco zabezpečený investorský portál udržuje LP informované, aniž by přetěžoval tým IR (investorské vztahy).
Nejlepší funkce Altvia
- Plánujte a sledujte kapitálové výzvy prostřednictvím automatizovaného systému, který vypočítává závazky a odesílá cílená oznámení.
- Automaticky generujte zprávy v souladu s ILPA (Institutional Limited Partners Association) pomocí dat z monitorovacích systémů portfolia.
- Segmentujte investory soukromého kapitálu na základě investiční historie a preferencí a vytvořte cílené kampaně na získávání finančních prostředků.
- Sledujte metriky zapojení investorů na portálu, abyste zjistili, kteří LP potřebují další pozornost nebo podporu.
- Vytvořte přizpůsobené dokumenty k předplatnému, které jsou předem vyplněny informacemi o investorech.
Omezení Altvia
- Funkce pro reporting portfoliových společností potřebují vylepšení.
- Omezené možnosti integrace s některými běžnými softwary pro soukromé kapitálové společnosti
- Kontrola verzí dokumentů může být matoucí
Ceny Altvia
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Altvia
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
💡 Tip pro profesionály: Ne všechny obchody se dostanou do formálního pipeline, ale sledování těch, které neprošly, spolu s důvody, proč tomu tak bylo, pomáhá vylepšit vyhledávání obchodů v budoucnu. Vytvořte si ve svém CRM „stínový pipeline“, abyste se k obchodům mohli vrátit, když se podmínky změní.
4. 4Degrees (nejlepší pro správu vztahů)
4Degrees přistupuje ke správě vztahů v oblasti soukromého kapitálu z jedinečného úhlu pohledu a zaměřuje se na kvalitu a potenciál síťových spojení.
Tento cloudový CRM software analyzuje komunikační vzorce v celé společnosti a odhaluje cenné informace o vztazích, které by jinak mohly zůstat skryty. Obchodní týmy oceňují zejména jeho schopnost identifikovat vhodné cesty k navázání kontaktů s cílovými společnostmi a klíčovými rozhodovacími činiteli. Automatické hodnocení vztahů pomáhá stanovit priority v oblasti oslovování potenciálních zákazníků, zatímco sledování interakcí zajišťuje, že žádný cenný kontakt nezůstane nevyužitý.
Nejlepší funkce 4Degrees
- Analyzujte sentiment e-mailů a míru odezvy, abyste mohli posoudit sílu vztahů a úroveň zapojení.
- Identifikujte vzájemné vazby mezi členy týmu a cílovými společnostmi pomocí mapování sítí založeného na umělé inteligenci.
- Vytvořte si cesty pro představení, které vám ukážou nejkratší cestu k cílovým rozhodovacím osobám prostřednictvím vaší sítě.
- Sledujte historické interakce mezi členy týmu, abyste udrželi konzistentní rozvoj vztahů.
Omezení 4Degrees
- Omezené možnosti monitorování portfoliových společností
- Hodnocení vztahů může někdy příliš zjednodušovat složité profesionální vztahy.
- Funkce hromadného odesílání e-mailů vyžadují vylepšení.
Ceny 4Degrees
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze 4Degrees
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
🧠 Zajímavost: Některé soukromé kapitálové společnosti přinesly svým zakladatelům obrovské bohatství. Například zakladatel společnosti Blackstone, Stephen Schwarzman, má čisté jmění přesahující 20 miliard dolarů a podobného úspěchu dosáhli i zakladatelé Carlyle Group, jako například David Rubenstein.
5. Dynamo (nejlepší pro správu fondů)
Dynamo přistupuje k softwaru CRM pro soukromé kapitálové společnosti odlišným způsobem, protože se silně zaměřuje na provozní stránku správy fondů.
Díky robustní integraci účetnictví a automatizovaným funkcím pro odsouhlasení pomáhá zejména týmům středního a zadního úřadu. Platforma vyniká ve správě dokumentů týkajících se předplatného a pracovních postupů pro přijímání investorů, přičemž pro účely dodržování předpisů udržuje podrobné auditní stopy.
Pro společnosti, které pracují s více strukturami fondů, nabízí Dynamo nástroje, které zjednodušují složité operace s fondy.
Nejlepší funkce Dynamo
- Zpracovávejte dokumenty k předplatnému prostřednictvím digitálního workflow, které automaticky ověřuje informace o investorech.
- Vypočítávejte a sledujte poplatky za správu napříč různými strukturami fondů s odlišnými poplatkovými podmínkami.
- Generujte automatizované výpisy z kapitálových účtů pomocí přizpůsobitelných šablon pro různé typy investorů.
- Sledujte požadavky na dodržování předpisů a blížící se termíny prostřednictvím centralizovaného řídicího panelu.
- Vytvořte vlastní pracovní postupy pro přijímání investorů, které jsou v souladu s regulačními požadavky.
Omezení Dynamo
- Funkce pro správu obchodních příležitostí jsou méně rozvinuté než u konkurence.
- Uživatelské rozhraní působí zastarale ve srovnání s moderními alternativami.
- Přizpůsobení reportů vyžaduje technické znalosti.
Ceny Dynamo
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Dynamo
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: 4,6/5 (35+ recenzí)
Co říkají o Dynamu skuteční uživatelé?
Podívejme se, co o Dynamu říká recenzent G2.
Líbí se mi, že je vše přehledně uspořádáno a že to můžete změnit tak, abyste viděli věci jiným způsobem, podle toho, jak funguje vaše mysl.
6. Affinity (nejlepší pro vyhledávání obchodních příležitostí)
Affinity vyniká automatickým zaznamenáváním údajů o vztazích bez ručního zadávání. Využívá umělou inteligenci k analýze komunikačních vzorců a identifikaci slibných investičních příležitostí.
Týmy zabývající se obchodními příležitostmi oceňují, že tento systém eliminuje ruční zadávání dat a zároveň udržuje přesné záznamy o vztazích. Platforma vyniká v identifikaci vzorců v toku obchodních příležitostí a sítích vztahů, které by mohly být při použití konvenčních metod sledování přehlédnuty.
Pro společnosti zaměřené na rozšiřování svého portfolia obchodů jsou obzvláště cenné automatizované funkce Affinity pro shromažďování informací a rozpoznávání vzorců.
Nejlepší funkce Affinity
- Automaticky zaznamenávejte údaje o vztazích z e-mailů a interakcí v kalendáři a vytvářejte komplexní profily kontaktů.
- Předvídejte relevanci obchodů na základě historických preferencí společnosti a úspěšných minulých investic.
- Sledujte dynamiku konkurenčních obchodů prostřednictvím monitorování vztahů mezi jinými společnostmi a cílovými společnostmi.
- Vytvořte virtuální týmy pro uzavírání obchodů na základě odborných znalostí v daném odvětví a síly vztahů s klíčovými zainteresovanými stranami.
- Vytvářejte skóre kvality vztahů, které zohledňuje jak kvantitu, tak kvalitu interakcí.
Omezení spřízněnosti
- Funkce sledování portfolia jsou základní.
- Omezené funkce správy fondů
- Možnosti přizpůsobení reportů by mohly být flexibilnější.
Ceny podle afinity
- Essential: 2 000 USD/rok na uživatele (fakturováno ročně)
- Rozsah: 2 300 USD/rok na uživatele (účtováno ročně)
- Pokročilá verze: 2 700 USD/rok na uživatele (fakturováno ročně)
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Affinity
- G2: 4,4/5 (více než 60 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
🔍 Věděli jste? 80. léta jsou často označována jako „zlatý věk “ soukromého kapitálu, zejména kvůli nárůstu leveraged buyouts (LBO).
7. Navatar (nejlepší pro odvětvově specifické pracovní postupy)
Navatar, postavený na platformě Salesforce, přistupuje k CRM pro soukromé kapitálové společnosti z pohledu procesů. Řešení se specializuje na odvětvové pracovní postupy, které odpovídají způsobu fungování PE společností.
Jeho výjimečností je způsob, jakým zvládá složité, vícestupňové procesy uzavírání obchodů při zachování požadavků na dodržování předpisů. Navatar poskytuje řešení specifická pro soukromé kapitálové společnosti, která kombinují přizpůsobení s funkcemi připravenými k okamžitému použití, čímž eliminují potřebu rozsáhlého technického nastavení.
Nejlepší funkce Navatar
- Zaveďte v oboru ověřené pracovní postupy pro uzavírání obchodů, které jsou v souladu se standardními procesy PE a požadavky na dodržování předpisů.
- Sledujte schválení a rozhodnutí investičního výboru prostřednictvím strukturovaných procesů hlasování a dokumentace.
- Spravujte příležitosti ke společným investicím pomocí specializovaných nástrojů pro sledování a alokaci investorů.
- Vytvářejte zprávy o dodržování předpisů, které jsou v souladu s regulačními požadavky v různých jurisdikcích.
Omezení Navataru
- Rozhraní může působit přeplněně nepoužívanými funkcemi.
- Složitý proces nastavení pro vlastní pracovní postupy
- Naučit se jej používat je náročnější než u samostatných řešení.
Ceny Navatar
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Navatar
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
8. Xpedition Private CRM Accelerator (nejlepší pro integraci s Microsoftem)
Xpedition, postavený na platformě Microsoft Dynamics 365, přináší nový přístup pro soukromé kapitálové společnosti, které již investovaly do ekosystému Microsoft. Překlenuje propast mezi správou obchodů a běžnými nástroji Microsoft, jako jsou Outlook, Teams a Power BI.
Díky nativní integraci s finančními modely Excel a prezentacemi PowerPoint můžete ušetřit značné množství času. Na rozdíl od jiných CRM, které vyžadují, aby týmy přijaly zcela nové pracovní postupy, Xpedition vylepšuje stávající procesy CRM založené na Microsoftu a přidává funkce specifické pro soukromé kapitálové společnosti.
Díky bezpečnému a plně funkčnímu mobilnímu přístupu zajišťuje Xpedition plynulé rozhodování i na cestách. Vylepšení založená na umělé inteligenci s Microsoft Copilot dále personalizují interakce s investory, automatizují rutinní úkoly a poskytují inteligentní přehledy, což týmům umožňuje soustředit se na činnosti s vysokou přidanou hodnotou.
Nejlepší funkce Xpedition
- Převádějte finanční modely z Excelu přímo do interaktivních dashboardů pomocí integrace Power BI.
- Synchronizujte poznámky ze schůzek z aplikace Teams přímo do záznamů o transakcích pomocí automatického přiřazování úkolů.
- Vytvářejte vlastní aplikace pomocí Power Platform, abyste mohli řešit specifické požadavky společnosti bez nutnosti programování.
- Automaticky generujte prezentační materiály tím, že data o obchodech přímo vkládáte do šablon PowerPointu.
Omezení Xpedition
- Silná závislost na ekosystému Microsoftu omezuje flexibilitu.
- Přizpůsobení vyžaduje odborné znalosti v oblasti vývoje Microsoft.
- Omezené možnosti integrace třetích stran
Ceny Xpedition
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Xpedition
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
💡 Tip pro profesionály: Transakce soukromého kapitálu trvají roky, než dozrají, proto si vyberte CRM systém vytvořený pro dlouhodobé řízení vztahů. Dobrý CRM systém sleduje každou interakci – od prvního návrhu až po výstup – a zajišťuje tak kontinuitu a strategické zapojení po dobu 5–10 let.
9. Clienteer (nejlepší pro butikové soukromé kapitálové společnosti)
Clienteer, který je nyní součástí společnosti Dynamo Software díky akvizici Imagineer Technology Group, je přední platforma CRM a vztahů s investory určená pro soukromé kapitálové a investiční společnosti. Tento příklad softwaru CRM se zaměřuje na základní operace PE bez zbytečných podnikových řešení.
Jeho efektivní přístup k řízení obchodů a vztahům s investory vyhovuje týmům, které chtějí zachovat procesy na institucionální úrovni, aniž by musely vynakládat prostředky na komplexní správu systému. Clienteer zjednodušuje přechod od tabulek k specializovanému CRM pro soukromé kapitálové společnosti a poskytuje firmám plynulý způsob správy vztahů s investory a toku obchodů.
Nejlepší funkce Clienteer
- Navrhněte zjednodušené procesy investičního výboru, které zachovají přísnost a zároveň sníží administrativní náklady.
- Vytvořte standardizované šablony pro porovnání obchodů, které menším týmům pomohou konzistentně vyhodnocovat příležitosti.
- Nastavte základní dashboardy pro sledování portfolia, které se zaměřují na klíčové metriky bez zbytečné složitosti.
- Sledujte průběh fundraisingu pomocí intuitivních vizualizací, které zdůrazňují stav závazků.
- Spravujte dokumenty investorů prostřednictvím jednoduchého portálu, který vyžaduje minimální IT podporu.
Omezení Clienteer
- Omezené pokročilé funkce pro vytváření reportů
- Základní funkce sledování vztahů
- Minimální možnosti automatizace
- Méně vhodné pro firmy, které se výrazně rozšiřují.
Ceny Clienteer
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze klientů
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají o Clienteer skuteční uživatelé?
Z de je názor recenzenta G2 na Clienteer:
Clienteer je intuitivní a vysoce konfigurovatelná platforma pro správu vztahů navržená speciálně pro hedgeové fondy a institucionální správce aktiv, která pomáhá v oblastech vztahů s investory, prodeje a marketingu, provozu, dodržování předpisů a různých pracovních postupů souvisejících s těmito činnostmi. Zahrnuje komplexní sadu funkcí zabalených do snadno použitelného a výkonného uživatelského rozhraní, které uživatelům umožňuje spravovat komunikaci s investory a potenciálními zákazníky a zároveň sledovat účty a transakce klientů.
🔍 Věděli jste? Michael McCafferty je známý jako „otec CRM“, protože v roce 1985 vynalezl TeleMagic, první CRM software.
10. SatuitCRM (nejlepší pro správce alternativních investic)
SatuitCRM zaujímá širší přístup a slouží společnostem soukromého kapitálu, které spravují i jiné alternativní investice. Je výslovně navržen pro profesionály v oblasti investic na straně kupujících, včetně institucionálních správců aktiv, společností soukromého kapitálu, hedgeových fondů, správců majetku a společností alternativních investic. Tento nástroj vyniká v oblasti hybridních investičních strategií a komplexních struktur fondů.
Toto řešení je obzvláště výhodné pro společnosti, které spravují jak přímé investice, tak strategie fondů fondů, a nabízí nástroje, které se přizpůsobují různým investičním přístupům.
Navíc je do platformy hladce integrována shoda s předpisy, což firmám umožňuje spravovat rostoucí regulace v odvětví soukromého kapitálu pomocí automatizovaných pracovních postupů a integrovaných nástrojů pro zajištění shody.
Nejlepší funkce SatuitCRM
- Spravujte hybridní investiční strategie prostřednictvím jednotných dashboardů, které zpracovávají jak přímé, tak nepřímé investice.
- Sledujte složité struktury poplatků u různých typů investic a tříd akcií.
- Vytvářejte konsolidované zprávy pro investory, které kombinují data z více investičních nástrojů.
- Nakonfigurujte různé investiční pracovní postupy pro různé strategie a zachovejte přitom konzistentní procesy.
- Nastavte automatické kontroly dodržování předpisů specifické pro různé typy investic a jurisdikce.
Omezení SatuitCRM
- Funkce vyhledávání obchodních příležitostí jsou relativně základní.
- Rozhraní působí zastarale ve srovnání s novějšími řešeními.
- Omezené možnosti v oblasti vztahové inteligence
- Mobilní aplikace vyžaduje výrazné vylepšení.
Ceny SatuitCRM
Základní funkce: 150 $/měsíc na uživatele
Premium: 200 $/měsíc na uživatele
Podnik: 300 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze SatuitCRM
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o SatuitCRM?
Zde je názor recenzenta Capterra na tento nástroj:
Jsme velmi spokojeni s tím, jak nyní sledujeme všechny naše kontakty, obchody, obchodní příležitosti atd. Šetříme spoustu času, protože máme pouze jednu databázi (data se tedy zadávají pouze jednou) a poté můžete snadno a intuitivním způsobem získávat informace ze systému.
ClickUp: Silný tah soukromého kapitálu
Soukromý kapitál je hra s vysokými sázkami. Není pro ty, kteří váhají, zapomínají nebo ztrácejí přehled. Každá schůzka, každý investor, každá transakce – vše je třeba zohlednit, jinak riskujete, že zůstanete pozadu.
ClickUp CRM udržuje vše na svém místě díky přizpůsobitelným dashboardům, výkonným automatizacím a flexibilním zobrazením navrženým pro soukromý kapitál.
Vaše pipeline? Jasná.
Vaše úkoly? Sledovány.
Váš tým? Vždy v synchronizaci.
Žádné dohady, žádné zmatení, žádná ztráta času. Jen rychlá a efektivní správa obchodů, která vás posune vpřed – tam, kam patříte. Nejlepší společnosti se neutápí v tabulkách a roztroušených poznámkách. Používají ClickUp. Pokud to s private equity myslíte vážně, je to váš další krok. Zaregistrujte se na ClickUp ještě dnes! ✅