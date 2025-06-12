10 nejlepších softwarů pro správu zásob ve stavebnictví v roce 2025

Za každou stavbou – od mrakodrapů po útulné domy – se skrývá příběh pečlivého plánování a řízení zdrojů.
Od zajištění včasného dodání materiálů po dodržení rozpočtu – i sebemenší zpoždění může v stavebním průmyslu zmařit celý projekt. V sázce je mnoho, stejně jako složitost řízení všeho od skladových zásob po harmonogramy nákupu.
Dnes čelí stavební odborníci výzvám, jako jsou kolísající náklady na materiál, narušení dodavatelského řetězce a rostoucí potřeba sledovat zdroje na více místech.
Toto odvětví vyžaduje pečlivé a efektivní řízení, kterého lze dosáhnout pouze pomocí správného softwaru pro správu skladových zásob.
Zde je přehled 10 nejlepších softwarů pro správu stavebních zásob, které pomáhají zefektivnit provoz, snížit plýtvání a udržet tyto sny na správné cestě.
⏰ 60sekundové shrnutí
Zde je náš výběr nejlepšího softwaru pro správu zásob pro stavební profesionály, který vám pomůže optimalizovat správu zásob:
- ClickUp: Nejlepší pro zefektivnění a správu skladových operací
- Buildertrend: Nejlepší pro zjednodušení řízení stavebních projektů
- Procore: Nejlepší pro řízení velkých stavebních projektů
- Vedoucí stavby: Nejvhodnější pro malé a střední stavební firmy
- Xero: Nejlepší pro malé podniky, které potřebují škálovatelné účetní řešení
- Sortly: Nejlepší pro malé stavební firmy s jednoduchými potřebami v oblasti skladových zásob
- Zoho Inventory: Nejlepší pro firmy, které zvládají objednávky z více kanálů
- Sage 50 Accounting: Nejlepší pro malé a střední stavební firmy
- QuickBooks Online: Nejlepší pro malé a střední stavební firmy
- AlignBooks: Nejlepší pro malé podniky a mikropodniky
Co byste měli hledat v softwaru pro správu zásob ve stavebnictví?
Společnosti touží po sledování zásob v reálném čase – a to z dobrého důvodu.
Podle výhledu společnosti Deloitte pro odvětví strojírenství a stavebnictví některé organizace dokonce experimentovaly s drony, aby kontrolovaly staveniště, sledovaly postup prací a spravovaly zásoby v reálném čase. Působivé? Ano. Praktické pro všechny? Ne tak docela.
Pro většinu stavebních firem spolehlivý software pro správu stavebních zásob dobře plní svou funkci tím, že sleduje stav zásob a hodnotí stavební aktiva. Chcete sledovat drahé vybavení nebo spravovat zásoby? Ideální software vám s tím také pomůže.
Stačí jen upřednostnit několik funkcí. Zde je několik tipů, na co se zaměřit při výběru softwaru pro optimalizaci zásob:
- Aktualizace skladových zásob v reálném čase: Zabraňte nákladným výpadkům nebo nadměrným zásobám pomocí softwaru, který poskytuje aktualizace stavu materiálů a vybavení v reálném čase.
- Nástroje pro plánování materiálů: Zjednodušte plánování dodavatelského řetězce sladěním materiálových potřeb s vaším harmonogramem výstavby, abyste zajistili plynulý průběh projektu.
- Jednoduchý, uživatelsky přívětivý design: Zajistěte, aby všichni členové týmu mohli efektivně spravovat zásoby bez nutnosti absolvovat dlouhé technické školení.
- Mobilní a cloudový přístup: Mějte údaje o zásobách vždy po ruce, ať už jste na stavbě nebo v kanceláři, pomocí smartphonů nebo tabletů.
- Sledování více lokalit: Snadno spravujte materiály a vybavení na více pracovištích, abyste zajistili správné přidělování a převody.
- Přizpůsobitelné a škálovatelné možnosti: Vyberte si software, který roste s vaším podnikáním a přizpůsobuje se vašim měnícím se potřebám v oblasti zásob.
- Podrobné zprávy a analýzy: Získejte praktické informace ze zpráv o trendech, využití a nákladech zásob, abyste mohli činit chytřejší nákupní rozhodnutí.
10 nejlepších softwarů pro správu stavebních zásob
1. ClickUp (nejlepší pro zefektivnění a správu skladových operací)
Každý, kdo se pohybuje ve stavebnictví, zná až příliš dobře potíže spojené se správou zásob:
- Zpožděné projekty a plýtvání zdroji v důsledku špatného sledování zásob
- Nadměrné zásoby zabírají místo a stojí peníze, zatímco nedostatečné zásoby vedou ke ztrátě příležitostí.
- Časově náročné manuální procesy, které vše zpomalují
- Zapomenuté zastaralé zásoby se hromadí ve skladech
Řešení těchto problémů obvykle vyžaduje použití několika nástrojů – dashboardů, automatizace, oznámení – práce.
Ale proč věci komplikovat? ClickUp vše zjednodušuje díky svému komplexnímu řešení pro správu zásob, spolupráci týmů a produktivitu.
Šablona pro správu zásob ClickUp
Začněte s šablonou pro správu zásob od ClickUp. Centralizuje skladové zásoby, objednávky, dodavatele a náklady a udržuje všechny vaše údaje o zásobách organizované a přístupné.
Sledování trendů a pohybů vám také pomůže vyhnout se nadměrným zásobám nebo vyčerpání kritických zásob.
ClickUp Views
Stavební projekty jsou dynamické a každá role – vedoucí stavby, pracovníci nákupu nebo dodavatelé – vyžaduje odlišné znalosti.
Všestrannost ClickUp vyniká zejména díky ClickUp Views, které se přizpůsobují různým potřebám projektů. ClickUp nabízí více než 15 plně přizpůsobitelných zobrazení, která odpovídají vašemu pracovnímu postupu.
S ClickUp Table View můžete přizpůsobit sloupce pro SKU, množství a umístění, což usnadňuje odhalení mezer a přesun zásob tam, kde je to potřeba. Představte si, že během několika sekund přesně víte, kolik pytlů s betonem je na místě A a kolik na místě B.
Pomocí zobrazení seznamu ClickUp můžete upřednostnit objednávky, pomocí zobrazení tabulky sledovat množství a logistiku a pomocí zobrazení kalendáře sladit dodávky materiálu s harmonogramem projektu. Pro týmy na místě zjednodušuje zobrazení tabule sledování úkolů pro expedici nebo převody vybavení.
Stavební týmy mohou jít ještě dál díky šabloně ClickUp Construction Management Template. Jedná se o komplexní nástroj pro organizaci projektů, správu harmonogramů a koordinaci týmů.
Představte si následující situaci: Váš předák volá, aby se zeptal na dostupnost drahého vybavení pro novou zakázku. Místo toho, abyste listovali nekonečnými záznamy, otevřete si přehledový panel, který konsoliduje všechna důležitá data o zásobách do jediného, snadno čitelného rozhraní. Podrobně to vysvětluje následující video:
ClickUp Dashboards
S ClickUp Dashboards můžete:
- Zobrazení údajů o zásobách na widgetech pro rychlý přístup k důležitým stavům zásob a trendům
- Automatizujte úkoly, jako jsou upozornění na nízké zásoby nebo spouštění doplňování zásob, abyste ušetřili čas.
Potřebujete upozornění na nízké skladové zásoby? ClickUp Automations to zvládne hladce a spustí úkoly pro objednání nového zboží ještě předtím, než dojde k nedostatku.
🗣️Zákazník říká:
Dříve jsme trávili spoustu času ručním prováděním rutinních úkolů, jako bylo předávání projektů našemu týmu, vytváření úkolů a vkládání odkazů. Nyní tento čas využíváme k plánování a přesouvání větší části pracovních postupů týmu do ClickUp.
ClickUp Brain
Když je čas omezený, integrovaný asistent AI ClickUp Brain analyzuje trendy, připravuje poptávky a vytváří rychlé aktualizace, takže se můžete soustředit na úkoly s vyšší prioritou.
📌 Příklad: Předpokládejme, že se připravujete na zítřejší rozsáhlé betonování při východu slunce a najednou si uvědomíte, že si nejste jisti, zda byly objednány všechny materiály. Místo prohledávání e-mailů nebo protokolů požádáte ClickUp Brain, aby analyzoval poslední objednávky a potvrdil stav zásob. Během několika okamžiků vygeneruje souhrn, který ukazuje, co je na skladě, označí chybějící položky a dokonce vypracuje poptávku pro vašeho dodavatele – ušetří vám to hodiny práce a zajistí, že váš tým dodrží harmonogram.
Nejlepší funkce ClickUp
- Přizpůsobené řídicí panely: Analyzujte dostupnost zásob, sledujte jejich vyčerpání a monitorujte trendy v personalizovaném zobrazení.
- Šablona pro správu zásob: Centralizujte všechna data o zásobách pro sledování stavu zásob, objednávek a údajů o dodavatelích v reálném čase pomocí šablon pro správu zásob.
- Zobrazení tabulky ClickUp: Vytvářejte strukturované rozvržení pro správu rozpočtů, zásob a údajů o klientech pomocí řádků a sloupců.
- Kalendáře a časové osy: Plánujte dodávky a úkoly v reálném čase pomocí společných časových os a kalendářů zdrojů.
- Nástroje pro reporting: Generujte podrobné zprávy o zásobách, abyste identifikovali mezery v efektivitě, omezení a trendy pro chytřejší rozhodování.
Omezení ClickUp
- Na některých mobilních zařízeních může docházet ke zpomalení výkonu.
- Složité funkce mohou pro nové uživatele představovat určitou náročnost na osvojení.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontakt pro cenovou nabídku
- ClickUp Brain: Přidejte k jakémukoli placenému tarifu za 7 $ za člena za měsíc
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
Líbí se mi šablony, nástroj pro tvorbu dashboardů a veškerý dostupný vzdělávací obsah. Vyzkoušel jsem i jiné nástroje, jako Asana, Monday.com a Trello, ale ClickUp rozhodně nejlépe vyhovuje naší stavební firmě.
2. Buildertrend (nejlepší pro zjednodušení řízení stavebních projektů)
Řízení stavebních projektů není žádná maličkost. Mezi napjatými harmonogramy, sledováním financí a informováním klientů je snadné se cítit přetížený.
Buildertrend zjednodušuje tento chaos tím, že kombinuje řízení projektů, finanční sledování a spolupráci s klienty do jednoho výkonného nástroje.
Představte si následující situaci: vaše pracovníci čekají na stavbě na dodávku materiálu, zatímco váš tým v kanceláři se snaží aktualizovat rozpočty a harmonogramy. S komplexní platformou Buildertrend můžete spravovat harmonogramy, sledovat náklady a dokonce komunikovat s klienty v reálném čase prostřednictvím klientského portálu.
Nejlepší funkce Buildertrend
- Udržujte svůj tým v souladu s harmonogramy, seznamy úkolů, seznamy zásob a denními záznamy.
- Porovnávejte odhadované a skutečné náklady, sledujte cash flow a integrujte s QuickBooks a Xero.
- Poskytujte klientům aktualizace v reálném čase, podepisování smluv a přehled o projektu prostřednictvím centralizovaného řídicího panelu.
- Snadno žádat, schvalovat a sledovat změny bez narušení pracovních postupů
- Sdílejte soubory, zprávy a aktualizace s členy týmu a subdodavateli
Omezení Buildertrend
- Pokročilé finanční nástroje jsou k dispozici pouze v plánech vyšší úrovně.
- Někdy je u některých funkcí strmější křivka učení než u konkurence.
- Výkon mobilní aplikace by mohl být vylepšen
Ceny Buildertrend
- Základní: 399 $/měsíc
- Pokročilá: 699 $/měsíc
- Kompletní: 999 $/měsíc
Hodnocení a recenze Buildertrend
- G2: 4,2/5 (více než 150 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 1 600 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Buildertrendu?
Používám Buildertrend ke správě naší stavební firmy, která ročně realizuje projekty v hodnotě 10 milionů dolarů. Shledávám jej velmi užitečným, zejména pokud jde o dokumentaci. Používáme jej pro výběr, denní záznamy, odhady a vedení záznamů. Je opravdu skvělý.
💡 Tip pro profesionály: Investice do systému řízení zásob je skvělý způsob, jak ušetřit peníze a spravovat náklady. Zde je návod, jak vytvořit systém zásob, který uspokojí rostoucí požadavky zákazníků.
3. Procore (nejlepší pro řízení velkých stavebních projektů)
Řízení velkého stavebního projektu zahrnuje příliš mnoho proměnných – harmonogramy, rozpočty, dodržování předpisů a hromadu dokumentace. Procore, navržený s ohledem na komplexní projekty, pomáhá generálním dodavatelům, majitelům a specializovaným dodavatelům usnadnit pracovní postupy od přípravy stavby až po její dokončení.
Díky centralizované platformě Procore získáte přehled o všech aspektech vašeho projektu v reálném čase, což umožňuje lepší rozhodování a spolupráci mezi zúčastněnými stranami.
Nejlepší funkce Procore
- Centralizovaný software pro správu projektů a úkolů, který propojuje týmy v terénu a v kanceláři a umožňuje aktualizace v reálném čase a sledování úkolů.
- Správa dokumentů zjednodušuje organizaci souborů díky kontrole verzí a bezpečnému ukládání.
- Finanční řízení je integrováno s QuickBooks a Sage, což zajišťuje přesné sledování nákladů a rozpočtování.
- Nástroje pro přípravu stavby zefektivňují výběrová řízení, odhady a řízení návrhu
- Efektivní nástroje pro správu zásob pomáhají udržovat soulad s inspekcemi, kontrolními seznamy a sledováním incidentů ve skladových operacích.
Omezení Procore
- Strmá křivka učení pro nové uživatele a menší týmy
- Offline funkce jsou omezené a do značné míry závisí na datách uložených v mezipaměti.
- Individuální cenová nabídka může být pro malé a střední podniky nákladná.
Ceny Procore
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Procore
- G2: 4,6/5 (více než 3 200 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 2 700 recenzí)
Co říkají o Procore skuteční uživatelé?
Název své recenze jsem zvolil „Instagram stavebního managementu“, protože používání Procore je opravdu tak snadné. Jsem projektový účetní ve stavební firmě v New Jersey a starám se o veškeré fakturace. Velmi se mi líbí funkce plánování hodnot a fakturace subdodavatelům na projektech.
Přečtěte si také: Nejlepší software a nástroje pro řízení nákupu
4. Vedoucí stavby (nejvhodnější pro malé a střední stavební firmy)
Rozpočtová omezení by neměla znamenat obětování efektivity. Contractor Foreman nabízí výkonné funkce pro řízení staveb za dostupnou cenu, které jsou určeny zejména menším dodavatelům, kteří potřebují komplexní nástroje, aniž by museli utrácet jmění.
Široká škála funkcí – od finančního sledování po plánování projektů – je součástí intuitivní platformy, která roste spolu s vaším podnikáním.
Nejlepší vlastnosti aplikace Contractor Foreman
- Zjednodušuje řízení projektů pomocí Ganttových diagramů, plánování a denních záznamů
- Nabízí integrované finanční nástroje, včetně fakturace ve stylu AIA a sledování nákladů v reálném čase.
- Zahrnuje přizpůsobitelné formuláře a kontrolní seznamy pro inspekce, bezpečnostní schůzky a předkládání dokumentů.
- Poskytuje geofencing a sledování času pomocí GPS pro přesné monitorování pracovní síly.
- Podporuje integraci QuickBooks a přístup k API pro plynulé pracovní postupy
Omezení vedoucího stavby
- Funkce plánování mohou působit roztříštěně a vyžadují vylepšení.
- Omezené integrace třetích stran ve srovnání s jinými platformami
- Problémy s výkonem mobilních aplikací, zejména při nahrávání fotografií
- Žádný offline režim pro přístup k datům na vzdálených místech
Ceny pro vedoucího stavebního prací
- Základní: 49 $/měsíc
- Standard: 79 $/měsíc
- Plus: 125 $/měsíc
- Pro: 166 $/měsíc
- Neomezený: 249 $/měsíc
Hodnocení a recenze vedoucích stavebních prací
- G2: 4,5/5 (více než 260 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (690+ recenzí)
💡 Profesionální tip: Klíčem k efektivnímu řízení projektů je držet krok s technologickým pokrokem. Zde je váš průvodce výběrem správného softwaru pro plánování stavebních prací přizpůsobeného vašim potřebám.
5. Xero (nejlepší pro malé podniky, které potřebují škálovatelné účetní řešení)
Řízení financí ve stavebnictví není snadný úkol – vyvažování nákladů na zakázky, sledování výdajů a slaďování faktur často připomíná samostatný projekt. Xero přichází jako cloudové účetní řešení šité na míru stavebním firmám, které jim pomáhá tyto výzvy zefektivnit.
Díky integraci se stavebními aplikacemi, jako je WorkflowMax, je sledování projektů a správa nákladů hladká, zatímco uživatelsky přívětivá mobilní aplikace zajišťuje, že můžete úkoly řešit i přímo ze staveniště.
Nejlepší funkce Xero
- Neomezený přístup uživatelů ke všem cenovým plánům
- Propojení s více než 21 000 finančními institucemi pro snadný import bankovních transakcí
- Mobilní aplikace pro správu výdajů na cestách s možností pořizování snímků účtenek
- Integrace s více než 1 000 aplikacemi, včetně WorkflowMax a Gusto
- Funkce finančního výkaznictví, jako jsou výkazy zisků a ztrát a pohledávky podle stáří
Omezení Xero
- Základní plán omezuje počet faktur a účtů (20, respektive 5).
- Podporuje pouze jednu organizaci na předplatné
- Pokročilé funkce, jako je sledování projektů a vyúčtování výdajů, vyžadují nejdražší tarif.
- Žádná přímá telefonická podpora, spoléhání se výhradně na online pomoc
Ceny Xero
- Starter: 29 $/měsíc
- Standard: 46 $/měsíc
- Premium: 69 $/měsíc
Hodnocení a recenze Xero
- G2: 4,3/5 (710+ recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 3 100 recenzí)
Přečtěte si také: Šablony pro řízení staveb zdarma
📮 Postřeh: Náš průzkum zjistil, že znalostní pracovníci udržují na svém pracovišti v průměru 6 denních kontaktů. To pravděpodobně zahrnuje četnou komunikaci prostřednictvím e-mailů, chatu a nástrojů pro řízení projektů.
Co kdybyste mohli všechny tyto konverzace sdružit na jednom místě? S ClickUpem to můžete! Je to aplikace pro práci, která kombinuje projekty, znalosti a chat na jednom místě – vše poháněné umělou inteligencí, která vám a vašemu týmu pomáhá pracovat rychleji a chytřeji.
6. Sortly (nejlepší pro malé stavební firmy s jednoduchými potřebami v oblasti skladových zásob)
Sledování nástrojů, vybavení a zásob je běžnou výzvou pro stavební firmy. Od ztracených nástrojů až po vyčerpání důležitých materiálů uprostřed projektu – správa zásob může rychle narušit časové plány a rozpočty.
Sortly nabízí jednoduché, ale výkonné řešení pro správu zásob, které je přizpůsobeno malým stavebním firmám, které potřebují mít přehled o svých aktivech, aniž by musely řešit složitost podnikových systémů.
Sortly zjednodušuje dohled nad zásobami pomocí funkcí, jako je generování QR kódů, upozornění na stav zásob a sledování v reálném čase napříč zařízeními.
Nejlepší funkce Sortly
- Generujte QR kódy a čárové kódy pro snadné sledování nástrojů a materiálů
- Nastavte minimální upozornění na stav zásob, abyste se vyhnuli nákladným zpožděním nebo vyprodání zásob.
- Nahrajte fotografie ve vysokém rozlišení a vytvořte vizuální katalog položek
- Synchronizace v reálném čase mezi zařízeními pro přesné aktualizace od týmů v terénu
- Rozhraní přizpůsobené pro mobilní zařízení pro správu zásob na místě nebo na cestách
Omezení Sortly
- Bezplatný plán omezuje počet položek na 100 a nabízí minimální možnosti přizpůsobení.
- Pokročilé funkce, jako je integrace externího skeneru, vyžadují vyšší úroveň plánů.
- Není ideální pro rozsáhlé operace se složitými požadavky na skladové zásoby
Sortly ceny
- Zdarma
- Pokročilé: 24 $/měsíc
- Ultra: 74 $/měsíc
- Premium: 149 $/měsíc
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Sortly
- G2: 4,4/5 (25 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (720+ recenzí)
Co říkají o Sortly skuteční uživatelé?
Sortly je velmi snadné používat. Máme ho na dosah ruky a je také k dispozici na počítači, aby můj asistent mohl spravovat naše zásoby uniform a vybavení.
🧠 Věděli jste, že: Velká čínská zeď, jeden z největších stavebních projektů na světě, vyžadovala po staletí pečlivé řízení zdrojů. Odhaduje se, že bylo použito přes 100 milionů tun cihel, kamenů a zeminy – a to bez moderních systémů inventarizace!
7. Zoho Inventory (nejlepší pro firmy, které zpracovávají objednávky z více kanálů)
Řízení zásob napříč více kanály při zachování přesnosti může být náročné, zejména ve stavebnictví, kde je sledování zásob a organizace skladu zásadní.
Zoho Inventory tento proces zjednodušuje tím, že nabízí centralizovanou platformu pro správu objednávek, sledování zásob a hladkou integraci s nástroji jako Shopify, Amazon a Zoho CRM.
Ať už jde o sledování náhradních dílů, monitorování zásob ve skladech nebo automatizaci faktur v souladu s GST, Zoho Inventory poskytuje nástroje nezbytné pro efektivní chod podniků.
Nejlepší funkce Zoho Inventory
- Sledujte zásoby ve více skladech díky centralizovanému přehledu
- Snadno vytvářejte faktury a dodací listy v souladu s GST
- Hladká integrace s e-commerce platformami, jako jsou Shopify a Etsy
- Pomocí skenování čárových kódů zefektivněte sledování položek a omezte chyby
- Získejte přístup k reportům o skladových zásobách v reálném čase a zlepšete tak své rozhodování
Omezení Zoho Inventory
- Omezené offline možnosti mohou bránit provozu v oblastech se slabým připojením k internetu.
- Základní plán nabízí základní funkce, což omezuje škálovatelnost pro rostoucí podniky.
- Pokročilé funkce, jako jsou kompozitní položky a správa více skladů, jsou k dispozici pouze v plánech vyšší úrovně.
Ceny Zoho Inventory
- Bezplatná verze
- Standardní edice: 29 $/měsíc
- Profesionální edice: 79 $/měsíc
- Prémiová edice: 129 $/měsíc
Hodnocení a recenze Zoho Inventory
- G2: 4,3/5 (95+ recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 400 recenzí)
💡 Tip pro profesionály: Efektivní CRM software pro stavebnictví je nezbytný k prevenci zpoždění, překročení nákladů a problémů s kvalitou. Zde je průvodce, jak zjednodušit řízení projektů pomocí správných nástrojů, které zajistí soulad mezi zúčastněnými stranami a hladký průběh operací.
8. Sage 50 Accounting (nejlepší pro malé a střední stavební firmy)
Sledování složitých financí, mezd a řízení zásob může stavební firmy přetížit. Sage 50 Accounting nabízí funkce specifické pro dané odvětví, jako je pokročilé sledování zásob a kalkulace nákladů na zakázky, pro stavební profesionály, kteří musí efektivně spravovat zdroje a dodržovat rozpočty.
💡 Tip pro profesionály: Šablony pro plánování zdrojů vám usnadní život tím, že promění opakující se vzorce v praktické strategie. Prohlédněte si tohoto průvodce, kde najdete informace a příklady, jak snadno zefektivnit svůj plánovací proces.
Nejlepší funkce programu Sage 50 Accounting
- Spravujte zásoby pomocí pokročilého sledování, včetně kalkulace nákladů FIFO/LIFO a sériového sledování.
- Spravujte rozpočty projektů pomocí nástrojů, jako je pokročilé kalkulace nákladů na zakázky a reportování na úrovni fází.
- Automatizujte bankovní rekonsolidace a správu faktur, abyste snížili manuální práci
- Hladká integrace se mzdovými systémy pro zefektivnění správy zaměstnanců
- Vytvářejte spolehlivé finanční zprávy s možností sledování a prognózování podle jednotlivých oddělení
Omezení účetního systému Sage 50
- Desktopový software může omezovat přístupnost ve srovnání s cloudovými řešeními.
- Pokročilé funkce, jako je podpora více uživatelů, vyžadují vyšší úroveň plánů, což zvyšuje náklady.
- Rozhraní může uživatelům zvyklým na moderní cloudové platformy připadat zastaralé.
Ceny účetního softwaru Sage 50
- Pro Accounting: 61,92 $/měsíc
- Prémiové účetnictví: 103,92 $/měsíc na uživatele
- Quantum Accounting: 177,77 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Sage 50 Accounting
- G2: 3,9/5 (více než 140 recenzí)
- Capterra: 3,9/5 (více než 400 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Sage 50?
Cloudové účetnictví Sage 50 je pro nás účetní profesionály velmi užitečné; usnadňuje nám práci, je snadno použitelné, snadno integrovatelné s zákaznickou podporou, která má řadu funkcí a je často využívána.
9. QuickBooks Online (nejvhodnější pro malé a střední stavební firmy)
Stavební firmy potřebují nástroje, které jim pomohou efektivně zvládat náklady na zakázky, ziskovost projektů a správu dodavatelů. QuickBooks Online tuto práci za ně udělá.
Nabízí účetní řešení určené pro stavební profesionály, které jim umožňuje zjednodušit provoz, automatizovat fakturaci a získat hlubší finanční přehled. Jeho integrace s aplikacemi třetích stran, jako jsou Buildertrend a Knowify, dále vylepšuje řízení projektů a nákladů.
Nejlepší funkce QuickBooks Online
- Automatizuje fakturaci a inkaso plateb za účelem zlepšení cash flow
- Poskytuje nástroje pro kalkulaci nákladů na zakázky, které umožňují sledovat ziskovost projektu v reálném čase.
- Zahrnuje přizpůsobitelné přehledy pro získání přehledu o výdajích, ziscích a příjmech.
- Nabízí správu dodavatelů se zjednodušenou přípravou daňových formulářů a sledováním výdajů.
- Mobilní aplikace zajišťuje přístup k finančním údajům z jakéhokoli místa
Omezení QuickBooks Online
- Vyžaduje samostatné předplatné pro správu více podniků
- Pokročilé funkce, jako je inventář a hromadné fakturace, jsou omezeny na vyšší úrovně tarifů.
- Pro integraci s mzdovými službami, které nejsou součástí systému Intuit, je často nutný manuální zásah.
Ceny QuickBooks Online
- Jednoduchý start: 17,50 $/měsíc
- Essentials: 32,50 $/měsíc
- Plus: 49,50 $/měsíc
- Pokročilá: 117,50 $/měsíc
Hodnocení a recenze QuickBooks Online
- G2: 4,0/5 (3 390+ recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (7 830+ recenzí)
Přečtěte si také: Nejlepší software pro správu zásob v e-commerce
10. AlignBooks (nejlepší pro malé podniky a mikropodniky)
Ať už spravujete zásoby v obchodě s potravinami nebo zpracováváte mzdy ve službách, AlignBooks nabízí škálovatelný cloudový ERP a účetní software určený pro malé a střední podniky (SME), které hledají přizpůsobitelné a cenově dostupné řešení.
Díky modulům pokrývajícím prodej, fakturaci, skladové zásoby, mzdy a další oblasti pomáhá zjednodušit složité obchodní procesy napříč odvětvími, od maloobchodu po výrobu. Jeho offline a online verze také zajišťují flexibilitu pro podniky s různými potřebami v oblasti infrastruktury.
Nejlepší funkce AlignBooks
- Integrované moduly pro prodej, fakturaci, skladové zásoby, finance, lidské zdroje a další
- Přizpůsobitelné panely a přehledy pro finanční analýzy
- Automatizované fakturace GST a nástroje pro dodržování daňových předpisů
- Podpora více společností s možností offline i online nasazení
- Hladká integrace s nástroji třetích stran, jako jsou Razorpay, Shopify a Google Maps
Omezení AlignBooks
- UI design může moderním uživatelům připadat zastaralý
- Omezená škálovatelnost pro větší podniky se složitými potřebami
- Reakce zákaznické podpory a doba řešení problémů mohou být nejednotné
Ceny AlignBooks
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze AlignBooks
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Další užitečné nástroje
Hledáte další nástroje, které vám pomohou? Zde je několik, které se nedostaly do žebříčku top 10, ale mají jedinečné funkce, které vám mohou být užitečné:
- Fieldwire: Propojuje týmy v terénu s kancelářskými pracovníky prostřednictvím správy úkolů v reálném čase, což umožňuje plynulé aktualizace, značení plánů a sledování materiálů přímo na místě.
- Knowify: Integruje se s QuickBooks a nabízí nástroje pro sledování mzdových nákladů, rozpočtů a postupu prací.
- Buildxact: Zjednodušuje proces odhadování nákladů pro dodavatele a integruje plánování materiálů, katalogy dodavatelů a sledování projektů do jedné uživatelsky přívětivé platformy.
💡 Tip pro profesionály: Zjednodušené plánování zásob zvyšuje cash flow a zároveň zvyšuje spokojenost zákazníků tím, že snižuje nadbytečné zásoby a zajišťuje dostupnost produktů. Zde je návod, jak zvládnout plánování zásob v několika jednoduchých krocích.
Žádný projekt není příliš velký, když je k dispozici ClickUp On-Site
ClickUp měl tu čest spolupracovat s renomovanou společností CEMEX, která se zabývá stavebními materiály, a automatizovat její provoz, čímž ušetřil drahocenný čas.
Díky dashboardům v reálném čase, automatizacím a přizpůsobitelným zobrazením ClickUp eliminuje překážky a zajišťuje hladký průběh vašich stavebních projektů.
Bez ohledu na to, jak složité jsou vaše stavební operace, ClickUp je dokonalým nástrojem pro organizaci, automatizaci a škálování.
Zaregistrujte se na ClickUp ještě dnes a sledujte, jak se vaše projekty realizují samy!