Nejlepší šablony seznamů úkolů OneNote pro všechny vaše potřeby

Používáte Microsoft OneNote k vytváření seznamů úkolů? Více než 15 000 společností a jednotlivců spoléhá na tuto aplikaci pro pořizování poznámek , aby dodrželi svůj harmonogram.
Ačkoli je aplikace OneNote solidní volbou, má určitá omezení. Galerie šablon OneNote nabízí základní šablony poznámek, které vám pomohou začít, ale ty nejlepší jsou často velmi drahé.
Ale nebojte se – máme pro vás řešení!
Přečtěte si tento blog, ve kterém recenzujeme nejlepší bezplatné šablony seznamů úkolů pro OneNote a lepší alternativy od ClickUp, které vám pomohou efektivněji spravovat vaše úkoly.
Úvod do OneNote pro správu úkolů
Microsoft OneNote, výkonný nástroj sady Office 365, je digitální poznámkový blok, který uživatelům umožňuje vytvářet a organizovat poznámky. Mezi jeho klíčové funkce patří:
- Psaní: Uživatelé mohou psát deníky, dělat si poznámky, kreslit ilustrace, vytvářet seznamy úkolů a mnoho dalšího.
- Úpravy: MS OneNote také poskytuje základní funkce pro úpravy poznámek, jako je zvýraznění, anotace atd.
- Integrace AI: Nová integrace Copilot umožňuje uživatelům pomocí výzev vytvářet poznámky ze schůzek, generovat nápady, vytvářet seznamy a mnoho dalšího.
- Přepis hlasu: Funkce přepisu hlasu umožňuje uživatelům převádět mluvené slovo do poznámek, revidovat návrhy atd.
K používání aplikace Microsoft OneNote potřebujete účet Microsoft. Ačkoli se jedná o bezplatný nástroj, přístup k prémiovým funkcím vyžaduje placené předplatné Microsoft 365.
🔍 Věděli jste? Tvůrci Hotmailu záměrně zahrnuli do názvu „HTML“ („HoTMaiL“), aby zdůraznili jeho webovou povahu. Microsoft jej získal v roce 1997. 🤝🏻
Co dělá šablonu seznamu úkolů dobrou?
Zde je několik atributů, díky nimž je šablona seznamu úkolů efektivní a funkční:
- Přehlednost: Vyberte si šablonu s jasnou a přehlednou strukturou. Měli byste být schopni organizovat úkoly podle různých kategorií projektů, jako je práce, osobní záležitosti atd. To zlepšuje soustředění a pomáhá vám plnit všechny úkoly včas.
- Přizpůsobitelnost: Vyberte si šablonu, kterou můžete přizpůsobit. Ujistěte se, že vám umožňuje upravovat, přidávat nebo mazat řádky a sloupce podle změn ve vašem rozvrhu.
- Vizuální přitažlivost: Vyberte si šablonu, která podporuje vizuální prvky, jako jsou grafy, tabulky atd. Díky tomu bude šablona vizuálně přitažlivá a zlepší se její použitelnost.
- Možnost sledování pokroku: Hledejte šablonu, která vám umožní sledovat pokrok každého úkolu jednotlivě. Prvky jako kontrolní seznamy a procentuální pruhy vám velmi pomohou udržet přehled o stavu úkolu.
- Funkce pro stanovení priorit úkolů: Vyberte šablonu, která vám umožní stanovit priority úkolů na základě naléhavosti, důležitosti, relevance atd. Tímto způsobem zajistíte, že žádný z vašich úkolů s vysokou prioritou nebude opomenut.
💡 Tip pro profesionály: Všichni rádi odškrtáváme položky z dlouhých seznamů úkolů. Udržování organizovaných seznamů však může být časově náročné. Prozkoumejte bezplatné šablony seznamů úkolů, které vám usnadní práci!
Šablony seznamů úkolů pro OneNote ke stažení zdarma
Podívejte se na těchto sedm bezplatných šablon seznamů úkolů pro OneNote, které vám pomohou udržet pořádek:
1. Šablona měsíčního a ročního kalendáře OneNote od CalendarLabs
Šablona měsíčního a ročního kalendáře OneNote od CalendarLabs je jednoduchý nástroj pro organizaci úkolů a povinností. Stejně jako tradiční měsíční kalendář zohledňuje pracovní dny, víkendy a státní svátky, takže můžete plánovat své úkoly, obchodní projekty nebo dovolené, aniž byste museli hledat v kalendáři.
Pod daty můžete přidávat osobní poznámky, označovat události a další informace, abyste měli vše na jednom místě. Dokument lze stáhnout ve dvou formátech souborů: OneNote a PDF.
Proč si to zamilujete:
- Snadno organizujte důležité termíny, události a připomenutí
- Šablonu můžete otevřít na různých zařízeních, takže budete mít přehled o svých plánech kdekoli.
- Sledujte cíle a milníky v přehledném vizuálním formátu
Ideální pro: Profesionály, kteří potřebují jednoduchý, přizpůsobitelný kalendář pro plánování úkolů, projektů a dovolených.
2. Šablona týdenního plánovače OneNote od CalendarLabs
Pokud potřebujete šablonu kalendáře, která vám pomůže plánovat události na celý týden, je skvělým zdrojem šablona týdenního plánovače OneNote od CalendarLabs. Má přehledné rozvržení – první řádek má tři sloupce a druhý čtyři, každý věnovaný jednomu dni v týdnu.
Každý sloupec má dostatek místa, abyste si mohli zapsat své úkoly, naplánovat projekty nebo zaznamenat svůj den. Šablona je také velmi přizpůsobivá – můžete si ji stáhnout jako soubor OneNote, PDF nebo obrázek.
Proč si to zamilujete:
- Naplánujte si týden pomocí strukturovaného rozvržení
- Plánujte úkoly a schůzky podrobně, abyste lépe spravovali svůj čas
- Upravte šablonu tak, aby vyhovovala vašim preferencím pracovního postupu
Ideální pro: Organizátory akcí a projektové manažery, kteří hledají přehlednou a přizpůsobivou šablonu pro týdenní plánování.
3. Šablona týdenních úkolů od OneNote Gem
Další na řadě je šablona týdenních úkolů od OneNote Gem. Tento dokument funguje jako komplexní nástroj pro sledování vašich školních úkolů. I pokud jste zaměstnanec firmy, můžete tuto šablonu použít k sepsání svých týdenních projektů pro lepší spolupráci.
Začněte přidáním podrobností a poté sepište své týdenní úkoly a povinnosti. Pro lepší přístupnost vložte další zdroje, jako jsou poznámky z jednání, dokumenty, obrazové soubory atd.
Proč si to zamilujete:
- Kategorizujte úkoly podle témat nebo termínů, abyste měli vše přehledně uspořádané.
- Snadno aktualizujte podrobnosti úkolů podle změn plánů
- Sdílejte pokrok s členy týmu nebo spolužáky bez problémů
Ideální pro: Studenty a profesionály, kteří hledají podrobný nástroj pro sledování týdenních úkolů, projektů a poznámek z jednání.
4. Šablona seznamu úkolů od OneNote Gem
Mnoho lidí považuje za náročné zvládat úkoly v kanceláři i osobní povinnosti. Šablona Things-To-Do List Template od OneNote Gem vám to však usnadní. Tato šablona vytváří kombinované seznamy úkolů, takže máte kompletní přehled o všech svých osobních a pracovních úkolech na jednom místě.
Ať už se jedná o důležitý telefonát nebo nákup na poslední chvíli, můžete si zapsat všechny povinnosti. Díky časovým a datovým razítkům budete mít vždy aktuální informace.
Proč si to zamilujete:
- Nastavte termíny a připomenutí pro včasné dokončení
- Snadno spravujte více úkolů díky přehlednému rozvržení
- Integrujte aktivity související se skupinou, abyste zachovali přehlednost svého pracovního postupu
Ideální pro: Zaneprázdněné osoby, které hledají komplexní šablonu pro přehled osobních a pracovních úkolů.
💡 Přátelská rada: Zanedbáváte svůj rozvrh? Věnujte 5–10 minut přezkoumání dne a plánování priorit na zítra, abyste snížili nepořádek a zůstali na správné cestě! 💯
5. Šablona poznámek/seznamu úkolů od OneNote Gem
Dalším bezplatným zdrojem je šablona poznámek/seznamu úkolů od OneNote Gem, což je základní dokument pro každodenní správu úkolů. Stejně jako běžný seznam úkolů obsahuje řádky, do kterých můžete zaznamenávat a odškrtávat své úkoly, jakmile je dokončíte.
Řekněme, že vy a váš tým pracujete na skupinovém projektu. Tato šablona se hodí pro seznam úkolů, zdrojů a dalších položek. Je také velmi flexibilní. Pokud tedy vyplníte všechny řádky za jeden den, stačí vytvořit novou stránku a můžete pokračovat.
Proč si to zamilujete:
- Spojte psaní poznámek a správu úkolů na jednom praktickém místě
- Organizujte úkoly společně s poznámkami pro lepší kontext
- Kontrolujte pokrok pomocí zjednodušené struktury kontrolního seznamu
Ideální pro: Týmy a jednotlivce, kteří potřebují flexibilní a přehlednou šablonu pro každodenní sledování úkolů.
6. Šablona OneCalendar od Onetastic
Hledáte šablonu kalendáře, která umí víc než jen zaznamenávat úkoly? Podívejte se na šablonu OneCalendar od Onetastic. Tento dokument není základní šablonou – je to samostatný nástroj, který poskytuje zobrazení kalendáře OneNote v reálném čase.
Zaznamenává poznámky, které jste vytvořili pod datem, a umožňuje je rozbalit a zobrazit. Můžete také přepínat mezi měsíci, dny a týdny a vyhledávat v nich, abyste zkontrolovali celý svůj plán. Šablona je k dispozici ke stažení na zařízeních Windows, Mac, iOS a Android.
Proč si to zamilujete:
- Integrujte své úkoly a události do centralizovaného kalendáře
- Sledujte denní, týdenní a měsíční plány v jednom přehledu
- Hladká synchronizace s OneNote pro konzistentní aktualizace
Ideální pro: Uživatele, kteří chtějí dynamický kalendář s možností vyhledávání pro efektivní sledování a správu poznámek.
7. Šablona seznamu úkolů OneNote od Notegram
A nakonec, šablona seznamu úkolů OneNote od Notegram je jednoduchý dokument, který vám pomůže kategorizovat úkoly podle naléhavosti.
Jakmile zadáte úkol, můžete jej klasifikovat jako něco, co lze odložit (na později, čeká se na to nebo tento týden), nebo jako něco, co vyžaduje okamžitou akci (dnes). Tímto způsobem můžete bez potíží sledovat všechny své urgentní úkoly.
Proč si to zamilujete:
- Uspořádejte si seznam úkolů v přehledném a snadno použitelném formátu
- Efektivně spravujte pracovní zátěž seskupováním souvisejících položek
- Aktualizujte stav úkolů, abyste měli přehled o pokroku
Ideální pro: Jednotlivce, kteří chtějí snadno kategorizovat a prioritizovat urgentní a neurgentní úkoly.
Omezení používání OneNote pro seznamy úkolů a správu úkolů
Šablony seznamů úkolů OneNote jsou ideální pro začátečníky. Pokud však máte trochu pokročilejší potřeby, připravte se na zklamání – zde je důvod:
- Základní funkce: Bezplatné šablony OneNote nenabízejí pokročilé funkce, jako je stanovení priorit úkolů nebo sledování pokroku. Umožňují pouze vytvářet, organizovat a ukládat seznamy úkolů.
- Žádná automatizace: Šablony OneNote nejsou automatizované. Každý úkol tedy budete muset zadávat a zpracovávat sami.
- Žádné vizuální funkce pro správu úkolů: Šablony OneNote, zejména ty bezplatné, postrádají vizuální funkce pro správu úkolů. To znamená, že neobsahují Kanban tabule ani Ganttovy diagramy pro vizualizaci projektů a pracovních postupů.
- Omezené možnosti spolupráce: Ačkoli můžete tyto šablony stránek sdílet s jinou osobou, chybí možnost spolupráce v reálném čase. To znamená, že váš tým nebude moci sledovat žádné změny, které v seznamu provedete.
- Nedostatek nezbytných integrací: Šablony OneNote nejsou integrovány s nezbytnými nástroji a softwarem pro zvýšení produktivity, jako je Google Calendar, Microsoft Planner atd. To ztěžuje celkový proces správy úkolů.
💡 Tip pro profesionály: Vzhledem k omezeným integračním možnostem a slabým editačním funkcím možná budete chtít hledat alternativy. Podívejte se na 17 nejlepších alternativ OneNote, které vám mohou pomoci!
Alternativní šablony seznamů úkolů pro OneNote
OneNote a jeho šablony mají své nevýhody. Proč se tedy spokojit s méně? Přejděte na ClickUp – aplikaci, která zvládne vše pro vaši práci! S ClickUp Notepad už nemusíte přeskakovat mezi softwarem pro správu projektů a aplikací pro seznamy úkolů.
Jedná se o neuvěřitelnou alternativu OneNote, která vám umožňuje vytvářet a organizovat kontrolní seznamy a seznamy úkolů, takže můžete spravovat své projekty a poznámky na jednom místě.
Podívejte se, co o ClickUp říká Alfred Titus z Brighten A Soul Foundation:
Všem organizacím, které se potýkají s řízením svých projektů, pomůže ClickUp při spolupráci na úkolech. Díky tomuto softwaru mohou lidé sledovat položky seznamu úkolů a pracovat na nich ve stanoveném čase. Pomáhá také týmu projektového managementu sledovat celkový průběh projektů, aby byly dodrženy termíny.
Podívejme se na nejlepší šablony seznamů úkolů, které vám pomohou mít všechny úkoly pod kontrolou:
1. Šablona denního seznamu úkolů ClickUp
Když se řekne šablona seznamu úkolů, vybaví se vám nudný kontrolní seznam? To ale není případ šablony denního seznamu úkolů ClickUp. Ačkoli dokument na první pohled vypadá obyčejně, má několik inteligentních funkcí.
Díky vlastním stavům můžete jít nad rámec nastavování a prioritizace úkolů, protože můžete také sledovat jejich průběh. Pomocí vlastních polí je můžete klasifikovat podle různých atributů, jako je kategorie, závislosti, stav atd. Kromě toho můžete přidávat osobní poznámky, dostávat automatická připomenutí, používat počítadlo sérií k sledování své konzistence a mnoho dalšího.
Proč si to zamilujete:
- Snadno si zorganizujte svůj den pomocí seznamu priorit, schůzek a úkolů
- Sledujte svůj pokrok bez námahy pomocí vizuálních indikátorů dokončených úkolů
- Zjednodušte každodenní plánování pomocí přehledného a intuitivního rozvržení
Ideální pro: Jednotlivce, kteří hledají šablonu pro přehled o každodenních osobních a pracovních úkolech.
2. Šablona seznamu úkolů v kalendáři ClickUp
Zaznamenávání každodenních úkolů do základní aplikace kalendáře může být časově náročné. Místo toho použijte šablonu seznamu úkolů ClickUp Calendar. Je přizpůsobitelná, vhodná pro začátečníky a umožňuje vám sledovat všechny úkoly, které máte před sebou.
Pomocí vlastních stavů můžete označit a upřednostnit několik úkolů pod jedním datem a sledovat je jednotlivě. Dalším působivým aspektem této šablony je funkce barevného kódování. Ať už se jedná o schůzku v kanceláři nebo nákup potravin, zaznamenejte všechny druhy úkolů – pro každou kategorii vyberte jinou barvu.
Šablona nabízí pět různých zobrazení úkolů a integrované funkce pro sledování času. Zaznamenává vaše úkoly a pracovní dobu a vytváří kompletní přehled o vašem měsíci.
Proč si to zamilujete:
- Zobrazte termíny a schůzky v kalendářovém zobrazení
- Efektivně spravujte překrývající se úkoly pomocí funkcí drag-and-drop
- Přizpůsobte si plány tak, aby odrážely vaše osobní priority nebo priority týmu
Ideální pro: Profesionály, kteří hledají šablonu měsíčního kalendáře pro plánování a sledování úkolů v různých kategoriích.
💡 Bonus: Chcete zvýšit odpovědnost za každý úkol ve svém týmu? Seznamy úkolů ClickUp jsou pro tento účel skvělým řešením! Zde je několik příkladů, jak můžete tuto skvělou funkci využít:
- Přiřaďte práci konkrétním osobám, abyste vše stihli včas.
- Všechny úkoly vnořte, abyste získali podúkoly pro všechny své úkoly
- Pomocí jednoduchého přetahování můžete seznam upravovat podle svých představ
A to nejlepší? Můžete používat šablony kontrolních seznamů ClickUp, které vám umožňují přiřazovat komentáře, které můžete vyřešit, jakmile je dokončíte, stejně jako u kontrolního seznamu!
3. Šablona úkolů ClickUp Work
Šablona úkolů ClickUp Work je užitečným zdrojem pro multitaskery. Umožňuje vám naplánovat celý rozvrh vytvořením seznamů úkolů na den, týden nebo měsíc!
Spusťte rozevírací seznam, sepište úkoly spolu s jejich podrobnostmi a po dokončení aktualizujte jejich stav. Pokud potřebujete sledovat průběh konkrétního úkolu, použijte vlastní stavy nebo vestavěnou vyhledávací funkci, která je součástí šablony.
Můžete také začlenit Kanban tabule a Ganttovy diagramy, abyste si vše vizualizovali!
Proč si to zamilujete:
- Upřednostněte důležité úkoly, abyste zajistili jejich včasné dokončení
- Zefektivněte spolupráci sdílením aktualizací práce se svým týmem
- Sledujte termíny a milníky pro pracovní cíle bez problémů
Ideální pro: Zaměstnance a manažery, kteří hledají strukturovanou šablonu pro zvládání denních, týdenních a měsíčních pracovních úkolů.
4. Šablona seznamu aktivit ClickUp
Pokud pracujete na projektu, který vyžaduje několik kroků, pořiďte si šablonu seznamu aktivit ClickUp. Tento zdroj má funkce, které zefektivňují proces od začátku do konce. Stejně jako tradiční kontrolní seznam vám umožňuje sepsat všechny úkoly související s projektem a jejich předpokládané časové harmonogramy.
Pomocí vlastních polí můžete úkoly kategorizovat podle typu, naléhavosti, časového harmonogramu atd. Díky spolehlivým funkcím pro správu projektů můžete úkoly přidělovat členům svého týmu a pomocí umělé inteligence automatizovat opakující se úkoly.
Proč si to zamilujete:
- Komplexně plánujte aktivity pro osobní nebo týmové události
- Efektivně spravujte časové osy pomocí integrovaných připomínek
- Sledujte svůj pokrok vizuálně, abyste měli přehled o všech úkolech
Ideální pro: Projektové manažery, kteří hledají šablonu pro rozdělení složitých projektů na proveditelné úkoly.
5. Šablona kontrolního seznamu pro stěhování ClickUp
Stěhujete se na nové místo? Šablona ClickUp Moving Checklist Template vám pomůže naplánovat co nejhladší průběh stěhování.
S tímto bezplatným zdrojem můžete vytvořit kompletní podrobný seznam všeho, co je třeba udělat před, během a po stěhování. To zahrnuje vyhledání nejlepších stěhováků a balírů v okolí, přípravu balíků, úklid místa atd.
Jakmile si ujasníte všechny úkoly, nechte je kategorizovat pomocí vlastních polí. Pomocí vlastních zobrazení vizualizujte a kontrolujte celý proces a nakonec pomocí vlastních stavů odškrtněte hotové úkoly ze seznamu.
Proč si to zamilujete:
- Sledujte důležité podrobnosti, jako je balení, plánování a vybalování
- Přizpůsobte seznam tak, aby vyhovoval vašim konkrétním požadavkům na stěhování
- Spravujte termíny klíčových úkolů, jako je převod služeb
Ideální pro: Jednotlivce, kteří hledají zdroj pro plánování a organizaci stěhování na nové místo.
6. Šablona seznamu věcí, které chcete stihnout, od ClickUp
Vytváření seznamu věcí, které chcete stihnout, je zábava, dokud neztratíte přehled o svých cílech. Ale právě v tom vám pomůže šablona ClickUp Bucket List.
Tato šablona se snadno používá a přizpůsobuje. Vytvoří konsolidovaný seznam všeho, čeho chcete dosáhnout, ať už jde o velké nebo malé úkoly. Její skutečná hodnota však spočívá v možnosti vizualizace. Tato šablona mapuje kroky, které vám pomohou splnit vaše sny.
Začněte efektivním plánováním. Pomocí vlastních polí definujte atributy cíle, jako je cíl, rozpočet, zúčastněné osoby atd. Poté přejděte k realizaci. Sledování času vám umožňuje přiřadit každému cíli termín splnění a sledovat svůj pokrok pomocí vlastních stavů.
Proč si to zamilujete:
- Zaznamenávejte a upřednostňujte své osobní životní cíle na jednom místě
- Přizpůsobte si rozvržení pro dlouhodobé nebo krátkodobé cíle
- Vizualizujte své úspěchy a udržujte si motivaci k dokončení dalších úkolů
Ideální pro: Lidi, co si dávají cíle a hledají šablonu, jak sledovat a dosáhnout svých osobních ambicí.
🧠 Zajímavost: Psaní a dosahování cílů aktivuje v mozku dopamin, který zvyšuje motivaci a pocit štěstí. 🤩
7. Šablona ClickUp Getting Things Done
Další bezplatný zdroj, šablona ClickUp Getting Things Done, je profesionálně navržen tak, aby překlenul propast mezi vašimi plány a jejich realizací. Na základě populární metodiky Davida Allena Getting Things Done vám umožňuje systematicky organizovat vaše úkoly tím, že je rozdělí na menší akční položky.
Pokud se vám to zdá jako příliš mnoho práce, nebojte se – šablona také inteligentně stanoví priority jednotlivých úkolů, abyste věděli, na které se zaměřit.
Proč si to zamilujete:
- Systematicky organizujte úkoly na základě metody GTD
- Zefektivněte soustředění tím, že úkoly rozdělíte do kategorií podle kontextu, ve kterém je lze provést.
- Upřednostněte další kroky, abyste udrželi tempo projektů
Ideální pro: Jednotlivce, kteří hledají zdroj pro organizaci a stanovení priorit úkolů podle metody GTD.
8. Šablona týdenního kontrolního seznamu ClickUp
Potřebujete vytvořit týdenní program pro svůj tým? Už nemusíte hledat – pořiďte si šablonu týdenního kontrolního seznamu ClickUp! Tato šablona poznámek je stejně snadná na použití jako na vytvoření.
Jednoduše sepište své úkoly, přiřaďte jim termíny splnění a po dokončení je odškrtněte. To vám umožní definovat naléhavost každého úkolu na seznamu.
Řekněme, že v úterý máte důležitou schůzku s klientem. Zaznamenejte tento úkol do kontrolního seznamu a označte jej jako „vysoká priorita“. Tým tak snadno uvidí, na které úkoly se musí připravit, aniž by musel prohledávat celý seznam.
Proč si to zamilujete:
- Sledujte pokrok u opakujících se nebo jednorázových týdenních úkolů
- Spravujte pracovní zátěž přidělováním úkolů na konkrétní dny
- Přizpůsobte šablonu pro osobní nebo profesionální potřeby
Ideální pro: Týmy a jednotlivce, kteří hledají šablonu pro vytvoření strukturovaného týdenního programu.
9. Šablona SEO kontrolního seznamu ClickUp
Ať už se jedná o část obsahu nebo celý web, je nutné zajistit SEO optimalizaci ve všech digitálních kontaktních bodech. K tomu můžete použít šablonu SEO kontrolního seznamu ClickUp.
I když nejste odborník, tato šablona vám pomůže zvýšit vaše SEO úsilí jako profesionál. Přehledně organizuje všechna důležitá SEO data do různých kategorií, aby bylo možné snadno určit mezery.
To také pomáhá sledovat KPI, měřit výkonnost budování odkazů a optimalizovat obsah. Můžete také spolupracovat se svým týmem nebo využít vestavěné funkce AI šablony.
Proč si to zamilujete:
- Sledujte důležité kroky, jako je výzkum klíčových slov a meta popisy
- Optimalizujte výkon integrací nástrojů a analytických funkcí
- Přizpůsobte seznam konkrétním SEO kampaním nebo cílům
Ideální pro: Tvůrce obsahu a majitele webových stránek, kteří hledají zdroj pro optimalizaci SEO.
10. Šablona kontrolního seznamu pro nábor zaměstnanců ClickUp
Hledáte šablonu, která vám pomůže zefektivnit proces náboru? Šablona ClickUp Hiring Checklist Template je tou správnou volbou. Umožní vám vytvořit komplexní seznam, který rozdělí proces náboru na malé, proveditelné úkoly.
Kromě toho vám šablona také umožňuje sledovat a spravovat celý proces náboru. Sledujte tedy všechny podrobnosti přímo v šabloně, ať už chcete zjistit, zda uchazeč předložil požadované dokumenty, nebo v jaké fázi se nábor právě nachází.
Bonus? Můžete také uložit své přizpůsobení a vytvořit standardní kontrolní seznam pro nábor zaměstnanců ve vaší společnosti.
Proč si to zamilujete:
- Zefektivněte proces náboru zaměstnanců tím, že si sepište všechny úkoly související s náborem
- Přizpůsobte kroky pro různé role a potřeby náboru
- Dodržujte předpisy zahrnutím všech povinných kontrol při přijímání zaměstnanců
Ideální pro: Personalisty, kteří hledají šablonu pro správu náborových procesů a sledování pokroku uchazečů.
💡 Tip pro profesionály: Přiřaďte praktické úkoly, které odrážejí skutečné pracovní výzvy, abyste mohli posoudit výkon kandidáta namísto obecných pohovorů. ⚖️
11. Šablona kontrolního seznamu projektu ClickUp
Pokud se vy a váš tým obáváte plánování dalšího projektu od nuly, šablona ClickUp Project Checklist Template je skvělá volba. Tato šablona vizualizuje celý váš projekt v malých krocích, což vám umožní jej provést efektivněji.
Díky funkcím, jako jsou vlastní stavy a vlastní zobrazení, můžete vytvářet a organizovat úkoly, kategorizovat je a definovat pracovní postupy s různými zobrazeními. Kromě toho můžete přidávat informace o týmu, přiřazovat úkoly a komentovat dokument, abyste mohli spolupracovat s ostatními účastníky projektu.
Proč si to zamilujete:
- Sledujte pokrok v jednotlivých fázích, jako je plánování, realizace a kontrola
- Upravte úkoly a termíny tak, aby odpovídaly potřebám projektu
- Spolupracujte v reálném čase sdílením aktualizací s členy týmu
Ideální pro: Týmy, které hledají nástroj pro koordinaci a realizaci vícestupňových projektů.
12. Šablona ClickUp pro seznam úkolů na dovolenou
Ať už se jedná o víkendový výlet nebo měsíční dovolenou, naplánujte si každý výlet pomocí šablony ClickUp Vacation Checklist Template. Tento dokument vám pomůže vytvořit kontrolní seznam, který uspořádá vše potřebné pro vaši dovolenou, abyste nezapomněli na nic důležitého.
Navíc je také velmi vhodný pro spolupráci. Pozvěte tedy své přátele a členy rodiny a delegujte úkoly, aby byl váš seznam dokonale komplexní.
Proč si to zamilujete:
- Sledujte důležité podrobnosti, jako jsou rezervace, dokumenty a plány
- Přizpůsobte seznam konkrétním typům dovolené nebo preferencím
- Spravujte časové osy, abyste měli jistotu, že před odjezdem bude vše připraveno
Ideální pro: Cestovatele, kteří hledají zdroj pro efektivní plánování a organizaci svých cest.
13. Šablona kontrolního seznamu pro odchod do důchodu ClickUp
Při plánování odchodu do důchodu je třeba zvážit mnoho věcí. Využijte proto šablonu ClickUp Retirement Checklist Template, abyste mohli začít. Tato šablona obsahuje vyčerpávající seznam všech nezbytných úkolů a povinností, které je třeba splnit pro hladký přechod z pracovního života do důchodu.
Například stanovení cílů pro odchod do důchodu, vytvoření důchodového fondu, prozkoumání možností zdravotní péče atd. Tím si zajistíte, že budete připraveni vstoupit do další fáze svého života.
Proč si to zamilujete:
- Sledujte milníky, jako jsou papírování, úspory a plánování životního stylu
- Spravujte časové osy, abyste zajistili hladký přechod do důchodu
- Zůstaňte bez stresu díky přehlednému uspořádání všech plánů na důchod
Ideální pro: Jednotlivce, kteří hledají šablonu seznamu úkolů, aby se mohli připravit na hladký přechod do důchodu.
🧠 Zajímavost: Pixie Curtis, dvanáctiletá podnikatelka z Austrálie, je pravděpodobně nejmladší osobou, která odešla do důchodu. Curtis oznámila svůj odchod do důchodu v roce 2023 ve věku 11 let. 😱
