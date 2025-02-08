10 nejlepších CRM softwarů pro hotely v roce 2025

Poprvé jste si rezervovali hotel, ale na check-in jste museli čekat několik hodin. Když jste se konečně ubytovali, pokoje vůbec nevypadaly jako na fotkách, které jste viděli na internetu. Zarezervovali byste si ho znovu? Pravděpodobně ne.
Řízení vztahů se zákazníky (CRM) je základem většiny podniků poskytujících služby. Někdy může budování silných vztahů se zákazníky překonat nedostatky méně než dokonalých zkušeností v hotelovém nebo pohostinském průmyslu.
📌 Proto je CRM software pro pohostinství tak populární a v roce 2022 dosáhl tržní hodnoty neuvěřitelných 2 miliard dolarů.
Zjednodušením procesu umožňuje hotelům poskytovat svým zákazníkům lepší služby. Odměna? Pozitivní recenze, opakované rezervace a posílené vztahy se zákazníky!
Pomůžeme vám analyzovat nejlepší hotelové CRM systémy a jejich klíčové funkce, abyste si mohli vybrat ten, který vám nejlépe vyhovuje. 🧐
⏰ 60sekundové shrnutí
- ClickUp : Nejlepší pro správu vztahů s hosty a celkové řízení projektů
- Profitroom: Nejlepší pro zvýšení přímých rezervací prostřednictvím automatizovaných marketingových kampaní
- Revinate: Nejlepší pro správu zpětné vazby od hostů a personalizovaný e-mailový marketing
- For-Sight: Nejlepší pro integraci CRM s business intelligence za účelem analýzy údajů o hostech
- dailypoint: Nejlepší pro centralizaci a čištění údajů o hostech pro přesný marketing
- SHR Group: Nejlepší pro kombinaci CRM s pokročilým systémem rezervací a správou výnosů
- Zkušenosti: Nejlepší pro vytváření nezapomenutelných zážitků pro hosty pomocí přizpůsobených nástrojů pro interakci
- Salesforce Hospitality Cloud: Nejlepší pro využití poznatků založených na umělé inteligenci ke zvýšení loajality hostů
- GUEST: Nejlepší pro automatizaci komunikace s hosty napříč několika platformami
- Cendyn: Nejlepší pro integraci CRM s PMS za účelem poskytování hyperpersonalizovaných zážitků hostům.
Co je hotelový CRM?
Hotelový CRM je nástroj, který podniky v oblasti pohostinství používají k analýze a správě vztahů se zákazníky. Konsoliduje a ukládá data o hostech, sleduje jejich preference, automatizuje komunikaci a zlepšuje provoz hotelu. Kromě toho efektivní CRM systém pro hotely také usnadňuje každodenní činnosti, jako je správa rezervací, přihlašování hostů atd. 💯
Proč hotely potřebují CRM software?
Pokud působíte v odvětví pohostinství, ale dosud jste neuvažovali o zavedení hotelového CRM systému, zde jsou tři důvody, proč byste tak měli učinit:
- Personalizovaná zkušenost hostů: Systémy pro správu vztahů se zákazníky vám umožňují analyzovat data každého hosta, abyste pochopili jeho preference a mohli poskytovat personalizované služby. To zvyšuje loajalitu zákazníků.
- Vyšší spokojenost zákazníků: Hotelové CRM systémy automatizují komunikaci. To zajišťuje rychlejší reakce a řešení dotazů, což zvyšuje zapojení zákazníků a jejich spokojenost.
- Zlepšené provozní procesy: CRM pro pohostinství zjednodušuje pracovní postupy a zlepšuje každodenní provoz hotelového personálu.
🔍 Věděli jste, že... Nejstarší hotel na světě – Koshu Nishiyama Onsen Keiunkan – má více než 1300 let! 😳
Co byste měli hledat v hotelovém CRM softwaru?
Software CRM pro pohostinství by měl být takový, aby vyhovoval jak vašim provozním potřebám, tak vašim cílům v oblasti zákaznické zkušenosti. Zde je několik funkcí, které to zajišťují:
- Centralizované profily hostů: Hledejte nástroj, který vytváří a konsoliduje podrobné profily hostů. Urychluje procesy, jako jsou rezervace, přihlášení atd., a pomáhá s aspekty, jako je správa kontaktů a personalizace služeb.
- Automatizace marketingu: Vyberte si nástroj, který automatizuje marketing a umožňuje vašemu prodejnímu týmu vytvářet a zasílat personalizované nabídky, vouchery, kupóny atd. To zvyšuje retenci zákazníků, zlepšuje správu potenciálních zákazníků a přispívá k obchodnímu úspěchu.
- Analýzy a reporty: Implementujte CRM, které poskytuje cenné informace o preferencích, chování, požadavcích hostů atd. Tímto způsobem budete schopni poskytovat personalizované služby a zlepšit spokojenost hostů.
- Integrace třetích stran: Vyberte si nástroj, který se integruje s dalšími nástroji a softwarem pro správu hotelů, jako jsou rezervační systémy, systémy pro správu nemovitostí atd., aby byl zajištěn plynulý pracovní postup.
➡️ Číst více: Jak vybrat CRM systém pro vaši firmu
10 nejlepších CRM softwarů pro hotely
Zde je 10 nejlepších CRM softwarů pro hotely, které vám pomohou udržet si přehled o vztazích s klienty:
1. ClickUp (nejlepší pro správu vztahů s hosty a celkové řízení projektů)
V odvětví pohostinství bývá efektivní multitasking jednou z největších výzev.
Pokud personál vašeho hotelu není neustále v pohotovosti, může mu uniknout řešení dotazů potenciálních zákazníků a požadavků hostů, což může negativně ovlivnit vaši reputaci. Právě zde přichází na řadu ClickUp!
ClickUp, oblíbená „aplikace pro vše v práci“, kombinuje funkce projektového řízení a CRM založené na umělé inteligenci. To znamená, že již nemusíte přepínat mezi platformami, abyste mohli spravovat svůj pracovní tok. S ClickUp můžete spravovat složité operace v oblasti pohostinství z jediného velitelského centra.
Pomocí ClickUp CRM můžete vizualizovat celý proces obsluhy hostů na jednom místě. Spravujte dotazy, požadavky a další záležitosti pomocí vlastních polí v ClickUp, která zaznamenávají všechny podrobnosti s přesností – od e-mailových adres hostů po stravovací preference a výběr pokojů z minulých pobytů. Tuto databázi informací o hostech můžete využít k přizpůsobení každého pobytu a maximalizaci spokojenosti hostů.
Vytvořte si vlastní automatizace ClickUp, abyste mohli zasílat připomenutí pro následné kroky, check-iny a zpětnou vazbu po pobytu. Nastavte si v ClickUp dashboardy, abyste mohli vizualizovat data hostů, trendy v rezervacích a požadavky na služby v reálném čase a vytvářet realistické prognózy obsazenosti, tržeb a dalších KPI.
Díky integrované funkci správy úkolů v ClickUp můžete přiřazovat úkoly jednotlivým oddělením (recepce, úklid, concierge) a zajistit tak hladký průběh check-inu. Funkci opakujících se úkolů využijte pro každodenní údržbu, kontrolu pokojů a provozní pracovní postupy.
📮 ClickUp Insight: Přibližně 41 % profesionálů dává přednost instant messagingu pro týmovou komunikaci. Ačkoli nabízí rychlou a efektivní výměnu informací, zprávy jsou často rozptýleny napříč několika kanály, vlákny nebo přímými zprávami, což později ztěžuje vyhledávání informací.
Díky integrovanému řešení, jako je ClickUp Chat, jsou vaše chatové konverzace přiřazeny ke konkrétním projektům a úkolům, takže jsou vaše konverzace v kontextu a snadno dostupné.
Vytvořte chatovací vlákna pro jednotlivá oddělení (např. recepce, úklid, concierge, údržba). Uchovávejte všechny konverzace týmu v ClickUp Chat, čímž snížíte závislost na roztříštěných e-mailech nebo externích aplikacích pro zasílání zpráv.
Můžete také označit členy týmu pomocí @zmínek pro urgentní aktualizace, jako jsou VIP požadavky na poslední chvíli nebo změna pokoje.
Tato reference přesně shrnuje, co ClickUp CRM přináší týmům:
ClickUp je nejlepší nástroj pro správu projektů a CRM, se kterým jsem se setkal. Jeho univerzálnost vám umožňuje skutečně řešit všechny vaše úkoly na jednom místě, aniž byste museli uzavírat četné předplatné jiných služeb.
ClickUp je nejlepší nástroj pro správu projektů a CRM, se kterým jsem se setkal. Jeho univerzálnost vám umožňuje skutečně řešit všechny vaše úkoly na jednom místě, aniž byste museli uzavírat četné předplatné jiných služeb.
Kromě toho má ClickUp speciální funkci pro váš prodejní tým – ClickUp Sales. Stručně řečeno, automatizuje celý váš prodejní proces. Přiřazujte úkoly, spouštějte aktualizace a aktualizujte priority, abyste minimalizovali ruční zadávání dat a urychlili proces rezervace.
ClickUp také nabízí bohatou knihovnu připravených šablon CRM, jako je například šablona ClickUp CRM.
Šablona ClickUp CRM je přizpůsobitelná a vhodná pro začátečníky. Umožňuje vám sledovat potenciální zákazníky, organizovat jejich údaje a stanovovat priority úkolů pro lepší správu. Tímto způsobem vám pomáhá:
- Udržujte všechny informace o potenciálních zákaznících přehledně uspořádané pro snadný přístup.
- Sledujte pokrok a stanovte priority pro každého potenciálního zákazníka.
- Zlepšete spolupráci týmu díky sdíleným úkolům a aktualizacím.
⚡ Bonus: Chcete více šablon CRM pro lepší správu hostů? Podívejte se na šablonu ClickUp pro správu zákaznických služeb a šablonu ClickUp pro hlas zákazníka. Použijte je k organizaci klientů, sledování jejich preferencí, získávání zpětné vazby a mnohem více!
Nejlepší funkce ClickUp
- Plánujte rozvrhy zaměstnanců pomocí zobrazení pracovní zátěže, abyste předešli přeplnění nebo nedostatku personálu.
- Sledujte výkonnost zaměstnanců a přidělujte jim školicí úkoly, abyste zajistili vysokou kvalitu služeb.
- Ukládejte standardní operační postupy, školicí materiály a pokyny pro služby hostům do ClickUp Docs, abyste k nim měli snadný přístup.
- Začleňte integraci ClickUp do svého CRM, abyste zefektivnili interakce s hosty a plynulý tok dat.
- Získejte informace o hostech rychle pomocí formulářů ClickUp Forms, které převádějí zadávané údaje přímo do úkolů, které může váš tým okamžitě zpracovat.
- Pomocí ClickUp Brain můžete snadno prohledávat rozsáhlou znalostní databázi všech interakcí s hosty, zpětné vazby a podrobností o projektech.
- Použijte mobilní aplikaci ClickUp, abyste mohli odpovídat na zprávy, aktualizovat stavy a uzavírat úkoly, i když jste na cestách.
Omezení ClickUp
- Noví uživatelé mohou čelit určité náročnosti na osvojení si systému kvůli rozsáhlým možnostem přizpůsobení ClickUp.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain: Přidejte k jakémukoli placenému tarifu za 7 $ za člena a měsíc.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
2. Profitroom (nejlepší pro zvýšení přímých rezervací prostřednictvím automatizovaných marketingových kampaní)
Profitroom je hotelová CRM platforma specializující se na přímé rezervace hostů. Umí však také spravovat rezervace, vytvářet vlastní pobytové balíčky a provozovat cílené marketingové kampaně.
Dvě hlavní přednosti Profitroomu jsou zlepšení zkušeností hostů a zvýšení retence zákazníků. Proto kromě CRM usnadňuje správu kanálů, věrnostní programy, placené reklamy atd.
Nejlepší funkce Profitroom
- Zvyšte počet přímých rezervací pomocí přizpůsobených komunikačních kampaní pro hosty.
- Získejte přehled díky spolehlivým analytickým a reportovacím nástrojům.
- Zvyšte konverzní poměry pomocí dynamického stanovení cen a marketingových funkcí.
- Integrujte jej s nástroji jako Betasi a Clock PMS+ pro plynulé řízení podniku.
Omezení Profitroomu
- Obtížně ovladatelné uživatelské rozhraní
- Pokročilé funkce vyžadují školení.
Ceny Profitroom
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Profitroom
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
3. Revinate (nejlepší pro správu zpětné vazby od hostů a personalizovaný e-mailový marketing)
Další CRM platforma pro automatizaci přímých rezervací, Revinate, je známé řešení, které používá mnoho hotelů. Je založena na umělé inteligenci, což ji činí ideální pro segmentaci údajů o hostech, marketing, zákaznickou podporu a správu zpětné vazby.
Kromě toho vám Revinate umožňuje identifikovat hosty, kteří vás kontaktují prostřednictvím OTA (online cestovních agentur), a sledovat jejich data, abyste mohli efektivně získávat potenciální zákazníky.
Nejlepší funkce Revinate
- Snadno vytvářejte personalizované e-mailové marketingové kampaně
- Centralizujte profily hostů pro lepší správu vztahů
- Analyzujte preference hostů pomocí podrobných segmentačních nástrojů.
- Hladká integrace s oblíbenými platformami PMS
Omezení Revinate
- Základní automatizace, které mohou být pro větší hotely a řetězce omezující
- Omezené možnosti reportingu
Ceny Revinate
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Revinate
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Revinate?
Velmi snadno použitelný systém s vynikajícím ovládacím panelem. Obsahuje mnoho nástrojů, které pomáhají zacílit na různé aspekty toho, jak lidé u nás provádějí rezervace. Líbí se mi filtry a cílení.
Velmi snadno použitelný systém s vynikajícím ovládacím panelem. Obsahuje mnoho nástrojů, které pomáhají zacílit na různé aspekty toho, jak lidé u nás provádějí rezervace. Líbí se mi filtry a cílení.
💡 Tip pro profesionály: Chcete, aby vaše marketingové kampaně byly úspěšné? Využijte sociální sítě, na kterých je vaše cílová skupina nejaktivnější. Zkuste nejprve tyto formáty:
- Proměny pokojů a videa s prohlídkou hotelu s trendy zvuky
- Zákulisní momenty zaměstnanců pro autentický zážitek
- „Den v životě“ hotelu pro poutavé vyprávění příběhů
- Výzvy v cestovním ruchu a spolupráce s influencery pro zvýšení zapojení
4. For-Sight (nejlepší pro integraci CRM s business intelligence za účelem analýzy údajů o hostech)
Software For-Sight CRM je vhodný pro hotelové podniky, které hledají komplexní řešení. Kromě poskytování CRM řešení nabízí tento nástroj také podrobnou analýzu údajů o hostech a přehledy, které vám umožní sledovat chování hostů a poskytovat jim personalizované služby.
Díky tomu je ideální pro věrnostní programy a správu kontaktů.
Nejlepší funkce For-Sight
- Konsolidujte údaje o zákaznících ze všech kanálů a získejte tak praktické informace.
- Aktivujte automatizované e-mailové kampaně, které podpoří opakované rezervace.
- Vizualizujte metriky výkonu pomocí intuitivních dashboardů.
- Integrujte jej s nezbytnými nástroji třetích stran, jako jsou Oracle, Avvio a Apaleo.
Omezení For-Sight
- Někteří uživatelé považují uživatelské rozhraní za zastaralé.
- Omezená mobilní funkčnost
Ceny For-Sight
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze For-Sight
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o For-Sight CRM?
Díky For-Sight Guest Engagement jsme byli schopni maximalizovat příležitosti v rámci celého našeho portfolia a výsledky, které jsme zaznamenali, jsou velmi pozitivní. Již samotný procentuální nárůst přímých rezervací ukazuje hodnotu využití hotelových dat pro podporu aktivity, stejně jako význam personalizace pro zvýšení zapojení.
Díky For-Sight Guest Engagement jsme byli schopni maximalizovat příležitosti v rámci celého našeho portfolia a výsledky, které jsme zaznamenali, jsou velmi pozitivní. Již samotný procentuální nárůst přímých rezervací ukazuje hodnotu využití hotelových dat pro podporu aktivity, stejně jako význam personalizace pro zvýšení zapojení.
5. dailypoint (nejlepší pro centralizaci a čištění údajů o hostech pro přesný marketing)
Pokud hledáte CRM systém pro pohostinství s pokročilými funkcemi centrální správy dat (CDM), mohl by vás zaujmout dailypoint. Tento nástroj usnadňuje vytváření a přístup k centralizovaným profilům hostů.
A to není vše – umělá inteligence a pokročilé algoritmy dailypoint také pomáhají rozvíjet jedinečné segmenty zákazníků, což vám umožňuje rozdělit hosty do různých kategorií a přizpůsobit se jejich preferencím konkrétněji než kdykoli předtím.
Nejlepší funkce dailypoint
- Vytvářejte 360stupňové profily hostů pomocí pokročilé konsolidace zákaznických dat.
- Automatizujte personalizované marketingové kampaně napříč více kanály
- Zvyšte své tržby díky možnostem upsellingu založeným na umělé inteligenci.
- Využijte funkce pro dodržování předpisů o ochraně osobních údajů a buďte připraveni na GDPR.
omezení dailypoint
- Obtížné nastavení
- Omezené funkce automatizace marketingu
Ceny dailypoint
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze dailypoint
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
6. SHR Group (nejlepší pro kombinaci CRM s pokročilým systémem rezervací a správou výnosů)
SHR Group je prémiová platforma CRM pro hotely a kasina. Její řešení mohou účinně doplnit vaše snahy o usnadnění zákaznické cesty. SHR poskytuje jak hotelové technologie, tak služby.
Kromě základních funkcí CRM jej můžete využít také pro správu rezervací, řízení výnosů, digitální marketing a další účely. Nástroje Allora AI od společnosti SHR umožňují hotelovým řetězcům proaktivně porozumět preferencím hostů a poskytovat personalizované služby prostřednictvím škálovatelných věrnostních programů a cílených marketingových iniciativ.
Nejlepší funkce SHR Group
- Optimalizujte distribuční strategie pomocí inteligentní správy kanálů.
- Centralizujte data o hostech a získejte praktické informace pro všechna oddělení.
- Využijte nástroje pro reportování v reálném čase pro zvýšení provozní efektivity.
- Personalizujte interakci s hosty pomocí flexibilních modulů CRM.
Omezení skupiny SHR
- Omezené integrace třetích stran
- Náročné na osvojení
Ceny SHR Group
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze skupiny SHR
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o CRM systému SHR Group?
RMS od SHR je vynikající! S pomocí výjimečného týmu podpory jsme schopni spravovat ceny pomocí našich zvolených strategií. Systém je pokročilý, má mnoho nástrojů a je uživatelsky přívětivý. Nejlepší na tom je, že nám velmi pomáhá dosahovat lepších výnosů!
RMS od SHR je vynikající! S pomocí výjimečného týmu podpory jsme schopni spravovat ceny pomocí našich zvolených strategií. Systém je pokročilý, má mnoho nástrojů a je uživatelsky přívětivý. Nejlepší na tom je, že nám velmi pomáhá dosahovat lepších výnosů!
7. Experience (nejlepší pro vytváření nezapomenutelných zážitků pro hosty pomocí přizpůsobených nástrojů pro interakci)
Další na seznamu je hotelová platforma CRM známá svou komplexností a zkušenostmi. Ať už je vaším cílem zefektivnit zákaznickou cestu nebo zlepšit vaši online reputaci, tento nástroj podporuje každé vaše úsilí.
Pokud provozujete hotelovou skupinu, pravděpodobně oceníte jednotné rozhraní CRM od Experience. Pomáhá spravovat všechny činnosti – od nabídek po upgrade pokojů a dokonce i objednávky pokojové služby – na jednom místě.
Vyzkoušejte nejlepší funkce
- Porozumějte preferencím hostů díky přehledům dat v reálném čase.
- Umožněte upselling a cross-selling na základě informací o hostech.
- Poskytujte konzistentní služby pomocí centralizovaných profilů hostů.
- Zjednodušte komunikaci s hosty a zaměstnanci pomocí automatizovaných pracovních postupů.
Omezení zkušeností
- Omezená škálovatelnost
- Uživatelé mají pocit, že přizpůsobení může být obtížné.
Ceny podle zkušeností
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Experience CRM?
Díky nástrojům Experience CRM se mi podařilo zvýšit počet správně zadaných e-mailových adres mých klientů z 28 % na 69 %. To mi jen za poslední čtvrtletí vyneslo 61 408 € prostřednictvím e-mailových kampaní.
Díky nástrojům Experience CRM se mi podařilo zvýšit počet správně zadaných e-mailových adres mých klientů z 28 % na 69 %. To mi jen za poslední čtvrtletí vyneslo 61 408 € prostřednictvím e-mailových kampaní.
8. Salesforce Hospitality Cloud (nejlepší pro využití poznatků založených na umělé inteligenci ke zvýšení loajality hostů)
Zkušení hoteliéři vědí, že provozování věrnostních programů je jedním z nejlepších způsobů, jak udržet zájem zákazníků. Právě to Salesforce Hospitality Cloud zjednodušuje.
Tento nástroj využívá umělou inteligenci k sjednocení zákaznických dat a nalezení vzorců, které pomáhají vytvářet atraktivní programy věrnostních programů. Kromě toho vám umožňuje sjednotit váš tým centralizací zdrojů a zefektivněním komunikace. To se osvědčuje při poskytování kvalitních zákaznických služeb.
Nejlepší funkce Salesforce Hospitality Cloud
- Sjednoťte profily hostů napříč všemi kontaktními body pro lepší interakci.
- Využijte poznatky založené na umělé inteligenci k personalizaci zážitků hostů.
- Sledujte klíčové ukazatele výkonnosti pomocí přizpůsobitelných dashboardů.
- Hladká integrace s dalšími produkty Salesforce pro větší přidanou hodnotu.
Omezení Salesforce Hospitality Cloud
- Je s tím spojena strmá křivka učení.
- Přizpůsobení vyžaduje odborné znalosti
Ceny Salesforce Hospitality Cloud
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Salesforce Hospitality Cloud
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
🧠 Zajímavost: Marriott Rewards je největší věrnostní program mezi všemi hotelovými společnostmi – má přes 14 milionů členů a 2 000 hotelů v 55 zemích! 🏬
9. GUEST (nejlepší pro automatizaci komunikace s hosty napříč několika platformami)
GUEST je komplexní řešení pro hotely. Nabízí však také řadu užitečných funkcí pro účely CRM. GUEST například automatizuje zadávání dat, segmentuje je a vytváří dobře sladěné e-mailové marketingové kampaně.
GUEST také navrhuje formuláře pro sběr dotazníků, které slouží k měření zapojení zákazníků, a poskytuje řešení pro PMS (systém správy nemovitostí) a CRS (centrální rezervační systém).
Nejlepší funkce GUEST
- Organizujte komunikaci s hosty pomocí nástrojů pro komunikaci v reálném čase.
- Automatizujte procesy přihlášení/odhlášení a zajistěte tak hladký průběh pobytu.
- Umožněte přímé rezervace díky uživatelsky přívětivým rozhraním.
- Získejte přístup k hodnocení hostů pro neustálé zlepšování
Omezení GUEST
- Omezené možnosti integrace
- Chybí podrobné analytické funkce
Ceny GUEST
- 100 € měsíčně za hotel (tj. přibližně 103 $ měsíčně za hotel)
Hodnocení a recenze HOSTŮ
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
10. Cendyn (nejlepší pro integraci CRM s PMS za účelem poskytování hyperpersonalizovaných zážitků hostům)
A konečně, CRM systém Cendyn pro pohostinství propojuje hoteliéry s hosty prostřednictvím různých řešení, jako je digitální marketing, přímé rezervace, CRS atd.
Přístup společnosti Cendyn k CRM je založen na budování vztahů prostřednictvím personalizovaných služeb, což jasně naznačuje hlavní cíl platformy, kterým je umožnit svým klientům zvýšit jejich příjmy prostřednictvím budování silných vztahů se zákazníky.
Nejlepší funkce Cendyn
- Personalizujte cesty hostů pomocí marketingových nástrojů založených na umělé inteligenci.
- Centralizujte profily hostů a získejte jednotný přehled o zákaznických datech.
- Umožněte pokročilou segmentaci pro cílené marketingové iniciativy.
- Sledujte návratnost investic pomocí nástrojů pro analýzu výkonu a reportování.
Omezení Cendyn
- Obtížná konfigurace
- Omezené integrace s specializovanými systémy
Ceny Cendyn
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Cendyn
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Cendynu?
Cendyn je velmi uživatelsky přívětivý, zejména pokud jde o nástroje pro návrh e-mailového marketingu. Editor typu drag and drop je velmi snadno použitelný pro marketingové e-maily a spouštěcí kampaně.
Cendyn je velmi uživatelsky přívětivý, zejména pokud jde o nástroje pro návrh e-mailového marketingu. Editor typu drag and drop je velmi snadno použitelný pro marketingové e-maily a spouštěcí kampaně.
✨ Zvláštní zmínky
Mezi další hotelové CRM nástroje, které byste měli zvážit, patří:
- Reputize: Nejlepší pro správu recenzí hostů a online reputace
- ALICE: Nejlepší pro zefektivnění práce hotelového personálu a personalizovanou komunikaci
- Navis: Nejlepší pro zvýšení počtu přímých rezervací díky personalizaci
Zlepšete vztahy s hosty pomocí nejlepšího hotelového CRM softwaru – ClickUp!
Odvětví pohostinství je velmi dynamické a vysoce konkurenční. Bez správných nástrojů může být udržení růstu a poskytování výjimečných zážitků hostům velmi náročným úkolem. Právě v tomto ohledu může hotelový CRM software znamenat zásadní změnu.
Výkonný hotelový CRM systém nejen organizuje data o hostech, ale také eliminuje překážky, zlepšuje personalizaci a zefektivňuje komunikaci, aby bylo možné budovat dlouhodobé vztahy. Ať už se jedná o rychlejší reakční časy, přizpůsobené zážitky hostů nebo proaktivní obnovení služeb, správný CRM systém mění výzvy v příležitosti.
ClickUp vám nabízí vše, co potřebujete k optimalizaci vztahů s hosty, zvýšení efektivity a podpoře opakovaných návštěv – vše na jednom místě. Nenechte se brzdit zastaralými procesy.
Vyzkoušejte ClickUp ještě dnes zdarma a proměňte své hotelové služby.