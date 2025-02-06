7 nejlepších správců souborů pro Mac v roce 2025

Zkusili jste někdy organizovat soubory na svém Macu a měli jste pocit, že hrajete s dokumenty schovávanou? Všichni jsme to zažili – nekonečné procházení Finderu a přemýšlení, proč se ten jeden soubor, který potřebujete, zdánlivě vypařil do digitální prázdnoty.
Využijte správce souborů pro Mac – nástroje navržené tak, aby proměnily váš chaotický souborový systém v organizovanou mocnost.
Ať už spravujete vzdálené servery, přenášíte soubory nebo prostě hledáte lepší prohlížeč souborů, který vám pomůže zvládnout nepořádek, tyto správce souborů jsou tu, aby vám pomohli.
V tomto blogu vám představíme nejlepší nástroje pro zvládnutí pracovního postupu na Macu.
⏰ 60sekundové shrnutí
Uživatelé Mac mají na výběr z mnoha výkonných správců souborů, z nichž každý nabízí jedinečné funkce pro efektivní zpracování úkolů a přizpůsobení konkrétním pracovním postupům. Zde je stručný přehled nejlepších možností, které vyhovují různým potřebám a preferencím:
- ✅ ClickUp: Nejlepší pro vytváření, organizování a sdílení souborů
- ✅ Path Finder: Nejlepší pro pokročilé ovládání souborového systému
- ✅ Commander One: Nejlepší pro plynulou správu souborů napříč zařízeními
- ✅ ForkLift: Nejlepší pro správu souborů a přenosy v duálním panelu
- ✅ muCommander: Nejlepší pro lehkou správu souborů s otevřeným zdrojovým kódem
- ✅ Nimble Commander: Nejlepší pro pokročilé uživatele a pokročilé operace se soubory
- ✅ CRAX Commander: Nejlepší pro pokročilou správu souborů a přizpůsobení
Co byste měli hledat ve správcích souborů pro Mac?
Při výběru nejlepšího správce souborů pro váš Mac nejde jen o vzhled, ale také o to, abyste získali nástroje, které vám umožní pracovat rychleji a efektivněji. Při výběru se zaměřte na následující aspekty:
- Navigace ve dvou panelech: Prohlížejte a spravujte dvě složky vedle sebe pro rychlejší přenos a organizaci souborů.
- Vzdálený přístup k souborům: Připojte se k FTP, SFTP, cloudovým službám a vzdáleným serverům a zajistěte si plynulou správu souborů napříč platformami.
- Pokročilé možnosti vyhledávání: Vyhledávejte soubory pomocí kritérií, jako jsou metadata, velikost, typ souboru nebo tagy, abyste nikdy neztratili přehled o důležitých dokumentech.
- Hromadné operace se soubory: Přejmenujte, přesuňte a zkopírujte více souborů najednou, abyste ušetřili čas a námahu při opakovaných úkolech.
- Integrace aplikací třetích stran: Pracujte hladce s aplikacemi pro ukládání dat v cloudu, editory nebo terminálovými nástroji a optimalizujte tak své pracovní postupy.
- Funkce drag-and-drop: Rychlý přenos souborů mezi složkami nebo aplikacemi bez nutnosti procházet nabídky.
- Nástroje pro náhled souborů: Prohlížejte dokumenty, obrázky nebo média přímo ve správci souborů, aniž byste je museli otevírat v samostatných aplikacích.
- Přizpůsobitelné zkratky: Nastavte klávesové zkratky a příkazy pro rychlou navigaci a automatizaci opakujících se úkolů.
- Integrované komprimační nástroje: Komprimujte, dekomprimujte a spravujte komprimované soubory bez nutnosti používat další software pro sdílení souborů.
- Synchronizační funkce: Udržujte soubory aktualizované a konzistentní napříč zařízeními nebo mezi lokálními a vzdálenými úložišti.
7 nejlepších správců souborů pro Mac
Věděli jste, že společnosti z žebříčku Fortune 500 ztrácejí v průměru 12 miliard dolarů ročně kvůli neefektivitě způsobené nestrukturovanou správou dokumentů?
Pojďme prozkoumat ty nejlepší možnosti pro vás:
1. ClickUp (nejlepší pro vytváření, organizování a sdílení souborů)
ClickUp je více než jen nástroj pro zvýšení produktivity – je to váš dokonalý správce souborů pro Mac, který byl vytvořen za účelem zjednodušení vašeho pracovního postupu.
Hierarchie ClickUp vám pomáhá udržovat pořádek tím, že vám poskytuje jasnou strukturu pro správu všeho, od obecných cílů až po nejmenší detaily. Složité projekty můžete rozdělit na zvládnutelné kroky pomocí pracovních prostorů, složek, seznamů a úkolů.
ClickUp Connected Search udržuje vše propojené a snadno dohledatelné a nabízí vám jasný přehled o celkové situaci, aniž by vám unikly důležité detaily.
S ClickUp Docs můžete vytvářet, sdílet a organizovat své soubory na jednom místě. Můžete navrhovat nápady, vytvářet plány projektů nebo ukládat zdroje týmu – to vše v reálném čase s vnořenými stránkami, šablonami a bohatými možnostmi formátování.
ClickUp Brain navíc posune vaši produktivitu na vyšší úroveň tím, že vám pomůže vytvářet souhrny, automatizovat aktualizace a plynule zlepšovat pracovní postupy.
💡 Bonusový tip: ClickUp Brain se učí vaše zvyky a přizpůsobuje výsledky vyhledávání vašim potřebám. Je to jako mít osobního asistenta, který ví, kde se skrývá smlouva s klientem nebo návrh projektu. Upřímně řečeno, je to revoluční změna ve správě souborů na vašem Macu!
Nejlepší funkce ClickUp
- Uspořádejte si soubory pomocí strukturované hierarchie ClickUp. Vytvořte Prostory pro široké kategorie, jako jsou týmy nebo projekty, Složky pro seskupení souvisejících úkolů nebo souborů a Seznamy pro rozdělení projektů na zvládnutelné části.
- Pomocí umělé inteligence můžete soubory chytře kategorizovat a rychle najít cokoli. Connected Search načítá výsledky nejen z ClickUp, ale také z integrovaných nástrojů, jako jsou Google Drive, Dropbox a Slack.
- Přiřazujte úkoly, stanovujte termíny a automaticky spouštějte akce, aby vše fungovalo efektivně.
- Sdílejte soubory, zanechávejte komentáře a spravujte oprávnění přímo v rámci platformy, abyste zajistili hladkou týmovou spolupráci a bezpečnost dat.
- Automatizujte opakující se procesy pomocí spouštěčů, pracovních postupů a přiřazených akcí.
Omezení ClickUp
- Pro začátečníky může být kvůli široké škále funkcí trochu složitý.
- Pokročilé funkce, jako je ClickUp AI, jsou k dispozici pouze v rámci vyšších tarifů.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Podniky: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain: Přidejte k jakémukoli placenému tarifu za 7 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
O použitelnosti ClickUp pro správu souborů jeden uživatel říká:
Obecně lze říci, že ClickUp funguje správně, je velmi snadno použitelný a nabízí mnoho možností pro vytváření přehledů pro různé projekty a oddělení, což usnadňuje jeho integraci do předem definovaného pracovního postupu společnosti. Možnosti poskytování dalších informací k úkolu jsou téměř neomezené díky integraci obrázků, dokumentů atd. do popisu úkolu pouhým přetažením z průzkumníka souborů do úkolu. Pro mě je to aplikace, kterou používám každý den a která se v naší společnosti rychle rozšiřuje.
2. Path Finder (nejlepší pro pokročilé ovládání souborového systému)
Path Finder je ideální volbou, pokud hledáte správce souborů pro Mac, který vám umožní úplnou kontrolu nad vaším souborovým systémem. Nabízí výkonné funkce, jako je navigace ve dvou panelech, synchronizace složek a hromadné přejmenování, díky kterým můžete zefektivnit správu souborů jako nikdy předtím.
Můžete také manipulovat se skrytými soubory, slučovat složky a provádět pokročilé vyhledávání pro lepší organizaci. Integruje také nástroje, jako je vestavěný terminál a značkování souborů, pro plynulý pracovní postup při správě dokumentů.
Nejlepší funkce Path Finder
- Dvojité okno pro souběžnou navigaci ve složkách a rychlý přenos souborů
- Porovnání a synchronizace složek pro zachování konzistence souborů na více místech
- Hromadné přejmenování pro efektivní zpracování velkého množství souborů
- Upravitelný navigátor cest pro rychlý přechod do libovolného adresáře nebo umístění
Omezení Path Finder
- Může být nestabilní, s občasnými pády nebo ztrátou nastavení.
- Někteří uživatelé hlásí, že zákaznická podpora nereaguje.
Ceny Path Finder
- 29,95 $/uživatel (jednorázové stažení)
Hodnocení a recenze Path Finder
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
O Path Finderu jeden uživatel říká:
Pathfinder je skvělý software. Miluji ho a používám ho každý den. Nicméně! Zaplatil jsem za licenci pro verzi 10. A když jsem minulý týden aktualizoval na verzi 10. 2, zneplatnili mi licenci s tím, že je platná pouze jeden rok, a řekli mi, že můj software je nyní zkušební a není aktivován. Když jsem licenci kupoval, řekli mi, že bude fungovat pro verzi 10 a že nebudu muset upgradovat až do verze 11. Zcela zradili mou důvěru a už od nich nic nekoupím.
💡 Tip pro profesionály: Můžete použít zobrazení ve dvou panelech spolu se synchronizací složek, abyste bez manuálního úsilí udrželi zálohy nebo projekty na více discích dokonale synchronizované.
3. Commander One (nejlepší pro plynulou správu souborů napříč zařízeními)
Commander One je univerzální software pro organizaci souborů pro uživatele Mac, který byl navržen tak, aby zjednodušil váš pracovní postup a vylepšil organizaci souborů. Díky rozhraní s dvěma panely můžete snadno spravovat více složek vedle sebe, plynule přenášet soubory a udržovat efektivní pracovní postup.
Commander One poskytuje komplexní řešení, ať už komprimujete soubory, spravujete archivy nebo pracujete se soubory na připojených zařízeních, jako jsou iOS a Android. Jeho pokročilé vyhledávací funkce vám umožňují prohledávat místní disky, cloudové služby a dokonce i archivy, což z něj činí výkonný nástroj pro ty, kteří spravují složité souborové systémy.
Nejlepší funkce Commander One
- Spravujte soubory a přenášejte obsah mezi složkami rychle díky rozhraní s dvojitým panelem.
- Vyhledávejte a lokalizujte soubory pomocí pokročilých regulárních výrazů a rozlišování velkých a malých písmen na lokálních discích, v archivech a cloudovém úložišti.
- Snadno komprimujte a extrahujte soubory a upravujte archivy jako ZIP, RAR, 7Z a TAR, aniž byste je rozbalovali.
- Připojujte se a spravujte soubory na zařízeních iOS, Android a MTP přímo ze svého Macu a zajistěte si tak plynulou práci se soubory.
Omezení Commander One
- Mnoho pokročilých funkcí vyžaduje zakoupení balíčku Pro Pack.
- Chybí funkce přímého vyhledávání cest k souborům pro některé případy použití.
Ceny Commander One
- Osobní licence: 29,99 $
- Týmová licence: 99,99 $
Hodnocení a recenze Commander One
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
O efektivitě a organizaci Commander One jeden uživatel říká:
Komentáře: Commander One mi pomáhá spravovat soubory rychleji. Umí také soubory zařadit do fronty. Výchozí zobrazení s dvěma panely usnadňuje uživatelům přesouvání souborů z jednoho umístění do druhého.
🔍 Věděli jste? Můžete využít pokročilou funkci vyhledávání k nalezení souborů na vašem Macu a v cloudových službách a archivech, což vám ušetří čas při správě velkých datových sad nebo vzdáleného úložiště.
4. ForkLift (nejlepší pro správu souborů a přenosy ve dvou panelech)
ForkLift 4 je jeden z nejvýkonnějších správců souborů a přenosových klientů pro Mac s dvojitým panelem, navržený pro maximální efektivitu. Umožňuje vám připojit se k více serverům a snadno přenášet soubory pomocí funkce drag-and-drop.
Díky pokročilým funkcím synchronizace a vyhledávání je ideální pro porovnávání lokálních a vzdálených složek nebo vyhledávání souborů v sítích. S přidanými funkcemi, jako je vzdálená editace, integrace iCloud a správa archivů, ForkLift 4 kombinuje flexibilitu a výkon pro všechny vaše potřeby v oblasti správy souborů.
Nejlepší funkce ForkLift
- Porovnávejte a synchronizujte místní nebo vzdálené složky jedním kliknutím pomocí obousměrné synchronizace.
- Pomocí pokročilého vyhledávání a filtrů vyhledávejte soubory podle názvu, přípony, značek nebo obsahu, a to i na vzdálených serverech.
- Hladce spravujte soubory v cloudovém úložišti, iCloudu a na lokálních discích díky intuitivnímu rozhraní s dvěma panely.
- Upravujte vzdálené soubory ve svém oblíbeném editoru a automaticky nahrávejte změny při ukládání.
Omezení ForkLift
- Před spuštěním může docházet k občasným zpožděním při přenosu souborů.
- Není jasné, jak řešit problémy, pokud pocházejí z externích hostitelů nebo ze samotné aplikace.
Ceny ForkLift
- Jeden uživatel: 19,95 $/rok
- Rodinná licence: 29,95 $/rok
- Malé podniky: 69,95 $/rok
Hodnocení a recenze ForkLift
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
5. muCommander (nejlepší pro lehkou správu souborů s otevřeným zdrojovým kódem)
muCommander je bezplatný správce souborů pro macOS s otevřeným zdrojovým kódem, který přináší jednoduchost a efektivitu do správy souborů a složek. Díky rozhraní s dvěma panely, přizpůsobitelným klávesovým zkratkám, cloudovému úložišti a podpoře vzdálených serverů je skvělou alternativou k vašemu výchozímu správci souborů.
muCommander umožňuje plynulý přístup k archivům jako ZIP, RAR a 7z a virtuálním souborovým systémům jako FTP, SFTP a Amazon S3. Pro ty, kteří potřebují lehký, ale funkcemi nabitý prohlížeč souborů pro Mac, nabízí muCommander bezkonkurenční flexibilitu a plnou přizpůsobitelnost vašemu pracovnímu postupu.
Nejlepší funkce muCommander
- Spravujte a organizujte soubory a složky pomocí rozložení s dvěma panely a hromadných operací se soubory.
- Připojte se k cloudovému úložišti a vzdáleným serverům, jako jsou Google Drive, Dropbox, FTP, SFTP a další.
- Komprimujte a extrahujte archivy ZIP, RAR, 7z a TAR nebo je procházejte jako běžné složky.
- Přizpůsobte si rozhraní, panely nástrojů a klávesové zkratky pro skutečně osobní zážitek.
Omezení muCommander
- K fungování vyžaduje Java 11 nebo novější, což může být pro uživatele další krok navíc.
- Chybí některé pokročilé funkce, jako je synchronizace v reálném čase nebo pokročilé vyhledávací funkce.
Ceny muCommander
- Zdarma (open source)
Hodnocení a recenze muCommander
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Jeden uživatel oceňuje schopnost muCommanderu snadno zpracovávat archivy a říká:
Používám MUCommander k procházení souborů .zip, aniž bych je musel nejprve rozbalovat. Jen tato funkce sama o sobě stojí za to, aby se tento program používal. Ušetřilo mi to hodiny času, když jsem potřeboval najít konkrétní obrázek v archivu .zip o velikosti 675 MB.
💡 Tip pro profesionály: MuCommander můžete použít jako lehký nativní správce souborů pro macOS, který vám umožní rychlý přístup ke vzdáleným serverům a archivům. Jeho univerzální funkce záložek vám ušetří čas při častém přístupu k určitým cestám.
6. Nimble Commander (nejlepší pro pokročilé uživatele a pokročilé operace se soubory)
Nimble Commander je alternativní správce souborů určený pro pokročilé uživatele, kteří chtějí mít plnou kontrolu nad všemi soubory a složkami ve svém Macu. Díky rozhraní s dvěma panely a designu zaměřenému na klávesnici je ideálním nástrojem pro vývojáře, správce systémů a IT profesionály.
Díky funkcím, jako je vestavěný emulátor terminálu, pokročilá správa složek a možnost zobrazit skryté soubory, je Nimble Commander ideální pro uživatele, kteří potřebují efektivitu a flexibilitu. Je lehký, rychlý a přizpůsobitelný, což z něj dělá skvělý nástroj, který nahradí Finder pro pokročilé pracovní postupy.
Nejlepší funkce Nimble Commander
- Pomocí vestavěného emulátoru terminálu synchronizujte příkazy shellu s navigací v panelu souborů.
- Třídit soubory a provádět hromadné přejmenování pomocí vzorů pro hladkou organizaci
- Procházejte, upravujte a komprimujte archivy bez rozbalování celého souboru, což je ideální pro efektivní archivaci souborů.
- Připojte se k serverům FTP, SFTP, WebDAV nebo Dropbox a upravujte vzdálené soubory, aniž byste museli opustit aplikaci.
Omezení Nimble Commander
- Některé pokročilé funkce, jako je režim správce, nejsou k dispozici ve verzi pro Mac App Store.
- Vyžaduje další nastavení pro úplné přizpůsobení a integraci s externími nástroji.
Ceny Nimble Commander
- K dispozici je bezplatná verze.
Hodnocení a recenze Nimble Commander
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
💡 Tip pro profesionály: Integrovaný terminál a funkce FTP klienta v Nimble Commander jsou ideální pro zefektivnění úkolů, jako je přesun souborů, úprava vzdálených souborů a správa všech složek Macu bez přepínání mezi aplikacemi.
7. CRAX Commander (nejlepší pro pokročilou správu souborů a přizpůsobení)
CRAX Commander je vysoce přizpůsobitelný správce souborů pro Mac s dvojitým panelem, který je určen pro uživatele, kteří při organizaci svých souborů na Macu požadují kombinaci jednoduchosti a výkonu. Jeho intuitivní rozhraní podporuje karty a záložky, díky čemuž je navigace v souborech rychlejší a přehlednější.
Díky integrovaným klientům SVN, FTP a SSH vyniká v práci se vzdálenými soubory, zatímco pokročilé vyhledávání, nástroje pro hromadné přejmenování a editor s barevným zvýrazněním syntaxe z něj dělají ideální nástroj pro efektivní správu souborů a složek.
Nejlepší funkce CRAX Commander
- Pracujte s vzdálenými soubory bez problémů díky integrované podpoře protokolů FTP, SFTP, SMB a AFP.
- Provádějte hromadné operace s vícenásobným přejmenováním, slučováním složek a výpočty kontrolních součtů.
- Přizpůsobte si správu souborů pomocí konfigurovatelných panelů nástrojů, klávesových zkratek a externích nástrojů.
- Porovnávejte a upravujte soubory nebo složky pomocí integrovaného pokročilého vyhledávání a porovnávání obsahu.
Omezení CRAX Commander
- Režim správce a pokročilé funkce nejsou ve verzi pro Mac App Store podporovány.
- Někteří uživatelé mohou považovat jeho rozsáhlé možnosti přizpůsobení za příliš složité.
Ceny CRAX Commander
- Plná verze: 25,99 $/uživatel (jednorázové stažení)
Hodnocení a recenze CRAX Commander
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Přepracujte správu souborů a produktivitu s ClickUp
Při výběru správců souborů pro Mac se nezaměřujte pouze na funkce, ale zvažte také to, jak dobře se integrují do vašeho širšího pracovního postupu. Podporují spolupráci, integrují se s vašimi stávajícími nástroji, optimalizují správu souborů nebo zvyšují vaši celkovou produktivitu?
Nástroje jako Path Finder nebo ForkLift sice vynikají v určitých oblastech, ale mohou postrádat všestrannost řešení typu „vše v jednom“. Právě v tom vyniká ClickUp. Nejde jen o správu souborů, ale o úplnou transformaci vašeho způsobu práce.
Díky nástrojům jako ClickUp Docs, Brain a Connected Search jde nad rámec organizace souborů a nabízí jednotnou platformu pro úkoly, spolupráci a automatizaci.
Jste připraveni zjednodušit svůj pracovní postup a zvýšit produktivitu?
