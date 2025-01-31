10 nejlepších aplikací pro pořizování poznámek pro Mac v roce 2025

Aplikace pro pořizování poznámek mohou výrazně zefektivnit vaše pracovní postupy. Tyto aplikace zjednodušují zdlouhavé pořizování poznámek, takže můžete snadno zaznamenat poznámky z jednání, zapsat si své kreativní nápady na nové produkty a sledovat pokrok svého týmu.
Ne všechny aplikace pro psaní poznámek však na produktech Apple fungují bezchybně. Abyste mohli tyto nástroje skutečně využít na maximum, potřebujete aplikace pro psaní poznámek pro MacOS. (Myslete na klávesové zkratky a spoustu užitečných integrací!)
Zde si projdeme aplikace pro pořizování poznámek pro Mac a klíčové prvky, které je třeba hledat. Navíc vám představíme 10 nejlepších aplikací pro pořizování poznámek pro Mac s rozborem toho, co je činí tak skvělými.
Co jsou aplikace pro pořizování poznámek pro Mac?
Aplikace pro pořizování poznámek pro Mac jsou nativní pro operační systém Mac. To znamená, že jsou navrženy tak, aby se integrovaly se softwarem Mac. Stejně jako aplikace pro psaní pro Mac se liší od nástrojů, které se otevírají v okně prohlížeče. Synchronizují se napříč všemi zařízeními Apple, fungují v cloudu a jsou navrženy tak, aby se integrovaly přímo do operačního systému Mac.
Tyto aplikace pro pořizování poznámek jsou lepší pro produktivitu, protože jsou speciálně navrženy pro pracovní postupy v systému Mac. To znamená, že nebudete dostávat oznámení mimo svůj pracovní prostor. Navíc je snazší prohledávat poznámky, aniž byste museli otevírat okna prohlížeče a rozptylovat se.
Existuje několik typů aplikací pro pořizování poznámek pro Mac. Jejich spektrum sahá od jednoduchých nástrojů pro poznámky, do kterých si můžete zapsat pár nápadů, až po kompletní softwarové ekosystémy, které fungují jako centra pro správu projektů. ?
Co byste měli hledat v aplikacích pro pořizování poznámek pro Mac?
Existuje široká škála aplikací pro pořizování poznámek pro Mac, které vám nabízejí desítky možností. Ať už chcete tradiční nástroj nebo výkonný nástroj, který zvládne vše, existuje aplikace, která vyhovuje vašim potřebám. ?
Zde je několik tipů, na co se zaměřit při výběru aplikace pro pořizování poznámek pro Mac:
- Hladká organizace: Je snadné se ztratit ve svých myšlenkách – a ztratit je v špatně organizované složce. Hledejte aplikaci pro pořizování poznámek, která udržuje věci strukturované způsobem, který vám dává smysl.
- Užitečné vyhledávání: Nemá smysl dělat si poznámky, pokud je později nemůžete najít. Vyberte si aplikaci pro pořizování poznámek, která nabízí efektivní vyhledávací nástroje.
- Rychlé použití: Vyberte si aplikaci pro psaní poznámek, která má intuitivní rozhraní a nástroje, díky nimž můžete rychle začít.
- Rychlé načítání: Ujistěte se, že se aplikace načítá rychle a umožňuje vám rychle psát poznámky – bonusové body za klávesové zkratky a nástroje, které práci ještě více urychlují.
10 nejlepších aplikací pro pořizování poznámek pro Mac
Zde jsou nejlepší aplikace pro psaní poznámek na Macu. Od jednoduchých aplikací s textovými editory určenými k psaní poznámek až po softwarové nástroje pro správu – každý si najde něco pro své obchodní potřeby. ✨
1. ClickUp
ClickUp je softwarový nástroj pro správu projektů, který funguje bez problémů na Macu i jiných operačních systémech. Nabízí nadstandardní funkce pro automatizaci úkolů, vytváření vlastních dashboardů a budování databází obsahu a jeho vlastnosti jsou ideální pro vaše potřeby při psaní poznámek. ?
Notepad od ClickUp je přizpůsobitelný nástroj pro psaní poznámek. Použijte jej k anotování návrhů projektů, psaní kontrolních seznamů nebo k rychlému pořizování poznámek po schůzce. Nabízí bohaté možnosti úprav a nástroje pro přetahování, díky nimž je organizace hračkou.
Přidejte nadpisy, abyste rozdělili delší poznámky, a použijte barevné kódování k označení důležitých skutečností. Navíc můžete jakoukoli poznámku proměnit v úkol s termíny, prioritami a přidělenými osobami. A díky integrovanému rozšíření pro Chrome, desktopové aplikaci a mobilní aplikaci máte přístup ke svým poznámkám odkudkoli.
ClickUp Docs nabízí další způsob, jak si dělat poznámky. Pokročilejší funkce, jako jsou vnořené stránky, vložené tabulky a formátovací nástroje, vám umožní posunout jednoduché poznámky na novou úroveň. Spolupracujte na svých poznámkách v reálném čase s kolegy a snadno je později najděte pomocí intuitivního vyhledávání.
Potřebujete pomoc s psaním poznámek? ClickUp AI nabízí návrhy, upravuje vaši práci a šetří čas díky okamžitému shrnutí. Tento software pro psaní také generuje akční položky a zjednodušuje formátování pro lepší organizaci.
Nejlepší funkce ClickUp
- Tisíce šablon, včetně návodů k používání Docs, organizačních šablon a šablon pracovních postupů, vám ušetří čas, když jde o to, abyste měli přehled o svém seznamu úkolů.
- Zjednodušte správu dokumentů díky wiki, dashboardům a vlastním filtrům, díky kterým najdete vše během několika sekund.
- Používejte desktopovou aplikaci na všech svých zařízeních Apple, včetně iPadů, iPhoneů, stolních počítačů Mac a notebooků Macbook.
- Díky spolupráci v reálném čase můžete společně se svým týmem upravovat poznámky nebo je integrovat do většího systému správy úkolů.
- Díky jednoduchému uživatelskému rozhraní je snadné dělat si poznámky a organizovat je bez nutnosti dlouhého učení.
- Díky snadno vyhledatelnému nástroji najdete své poznámky a nápady během několika sekund.
Omezení ClickUp
- ClickUp AI je v současné době k dispozici pouze v desktopové aplikaci, ale brzy bude k dispozici i pro mobilní zařízení.
- Zatímco funkce pro pořizování poznámek jsou snadno pochopitelné, plné využití softwarového nástroje vyžaduje určitou dobu učení.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 8 900 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 3 800 recenzí)
📮ClickUp Insight: 49 % respondentů našeho průzkumu o efektivitě schůzek stále pořizuje ručně psané poznámky – což je v éře digitálních technologií překvapivý trend. Tato závislost na peru a papíru může být osobní preferencí nebo známkou toho, že digitální nástroje pro pořizování poznámek nejsou plně integrovány do pracovních postupů.
Zároveň další průzkum ClickUp zjistil, že 35 % lidí tráví 30 minut nebo více shrnováním schůzek, sdílením úkolů a informováním týmů. 👀 ClickUp AI Notetaker tuto administrativní zátěž eliminuje! Nechte AI automaticky zaznamenávat, přepisovat a shrnovat vaše schůzky a zároveň identifikovat a přiřazovat úkoly – už žádné ručně psané poznámky ani manuální sledování! Zvyšte produktivitu až o 30 % díky okamžitým shrnutím schůzek, automatizovaným úkolům a centralizovaným pracovním postupům ClickUp.
2. Apple iCloud Notes
Co může být lepší než nástroj pro psaní poznámek navržený společností Apple pro Mac? Apple Notes, dostupný v App Store, je nativní aplikace pro Mac, která usnadňuje psaní poznámek z jednání a zaznamenávání klíčových bodů.
A co je nejlepší, díky cloudovému úložišti jsou vaše poznámky vždy aktuální. To znamená, že na svém telefonu uvidíte nejnovější verzi svých nápadů, i když jste je zapsali na stolním počítači Mac.
Nejlepší funkce Apple iCloud
- Složky vám umožňují organizovat poznámky podle účelu, cílů nebo jakékoli struktury, která vám vyhovuje.
- Funkce sdílení vám umožňují kontrolovat přístup a oprávnění k vašim poznámkám.
- Pomocí funkce vyhledávání můžete vyhledat nápady a poznámky, ať už jste je pořídili dnes ráno nebo před dvěma lety.
- Obnovte smazané poznámky do 30 dnů pomocí dvou jednoduchých kroků.
- Používejte hashtagy k označování poznámek pro lepší organizaci a vyhledávání.
Omezení Apple iCloud
- Aplikace Apple Notes nemá přístup k poznámkám uloženým v jiných aplikacích, jako jsou Google nebo Yahoo, a nepodporuje značky Markdown.
- Aplikace se nesynchronizuje s Windows ani Androidem, takže je nejvhodnější pro uživatele, kteří používají pouze software Apple iOS.
Ceny Apple iCloud
- Zdarma
Hodnocení a recenze Apple iCloud
- G2: 4,3/5 (více než 900 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 1 500 recenzí)
Podívejte se na tyto šablony Apple Notes!
3. Evernote
Evernote je oblíbená multiplatformní aplikace, která doslova ovládla svět poznámek. Ať už jste student, který ji používá k psaní poznámek ve třídě, profesionál, který ji využívá k organizaci týmu, nebo někdo, kdo ji používá k osobní organizaci, tato aplikace jde daleko za hranice tradičního psaní poznámek. ✍️
Nejlepší funkce Evernote
- Okamžitě vytvářejte a přiřazujte úkoly ve svých poznámkách, abyste posunuli práci vpřed.
- Pomocí nástroje Web Clipper můžete pořizovat snímky obrazovky webových stránek a přímo na nich vytvářet poznámky.
- Naskenujte ručně psané poznámky a důležité dokumenty přímo do aplikace pro pořizování poznámek, abyste je měli vždy po ruce.
- Díky integraci s Google Kalendářem budete mít vše pod kontrolou a můžete připojit své poznámky k schůzkám, takže vždy budete vědět, jak se věci mají.
Omezení aplikace Evernote
- Bezplatná verze je omezená a placené tarify mohou být drahé pro jednotlivce, kteří potřebují pouze jednoduchý nástroj pro psaní poznámek.
- Ačkoli můžete poznámky sdílet, aplikace nepodporuje spolupráci v reálném čase.
Ceny Evernote
- Zdarma
- Osobní: 14,99 $/měsíc
- Professional: 17,99 $/měsíc
- Pro týmy: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Evernote
- G2: 4,4/5 (více než 2 000 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 8 100 recenzí)
4. Microsoft OneNote
OneNote od společnosti Microsoft je nástroj, který posouvá jednoduché poznámky na vyšší úroveň. Snadno sdílejte poznámky a spolupracujte se svými kolegy v jednom ekosystému. Nástroje pro strukturování a vyhledávání vám pomohou udržet pořádek a usnadní hledání vašich nápadů.
Nejlepší funkce aplikace Microsoft OneNote
- Tento nástroj nabízí pocit podobný papíru, což ocení tradicionalisté, kteří touží po dobách pera a papíru.
- Předplatné zahrnuje funkce pro psaní poznámek spolu s nástroji jako Excel, PowerPoint, Word a Outline.
- Uspořádejte si poznámky do sekcí a stránek, abyste už nikdy neztratili důležitý nápad.
- Nástroje jako zvýrazňování, poznámky a kreslení vám umožní přidat k vašim nápadům více kontextu.
Omezení aplikace Microsoft OneNote
- Neexistuje žádné úložiště pouze pro offline použití, což znamená, že poznámky pořízené offline se nesynchronizují, dokud nemáte připojení k internetu, a pokud poznámku předtím zavřete, ztratíte všechny provedené změny.
- Nástroj nemá možnosti exportu, takže přechod na jinou aplikaci by znamenal ruční přenos vašich poznámek.
Ceny aplikace Microsoft OneNote
- Microsoft 365 Business Basic: 6,00 $/měsíc
- Microsoft 365 Personal: 6,99 $/měsíc
- Microsoft 365 Apps for Business: 8,25 $/měsíc
- Microsoft 365 Family: 9,99 $/měsíc
- Microsoft 365 Business Standard: 12,50 $/měsíc
- Microsoft 365 Business Premium: 22,00 $/měsíc
Hodnocení a recenze aplikace Microsoft OneNote
- G2: 4,5/5 (více než 1 800 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 1 300 recenzí)
5. Slite
Slite je nástroj pro správu znalostí založený na umělé inteligenci. Umožňuje vám vytvářet a ukládat obsah, ať už se jedná o firemní wiki, poznámky z týmových schůzek nebo procesy a průvodce pro nové zaměstnance. Funkce umělé inteligence překládají, upravují a formátují vaši práci a jsou skvělé pro zjednodušení, shrnutí a zkrácení obsahu.
Nejlepší funkce Slite
- Zadejte dotaz do vyhledávacího pole a získejte odpověď na základě svých poznámek a dokumentů.
- Umělá inteligence zvýrazní poznámky, které je třeba zkontrolovat, aktualizovat nebo archivovat, takže vaše poznámky budou vždy aktuální.
- Rychlé slučování poznámek a mazání duplicit
- Díky vestavěné funkci optického rozpoznávání znaků (OCR) můžete importovat téměř jakýkoli typ dokumentu z nástrojů jako Notion, Evernote a dalších aplikací pro pořizování poznámek.
Omezení aplikace Slite
- Omezené možnosti exportu a importu ztěžují přesun poznámek z jiných nástrojů.
- Není dobře integrována s jinými aplikacemi, takže může být příliš omezená pro organizace, které mají mozaiku nástrojů pro pracovní postupy.
Ceny Slite
- Zdarma
- Standard: 10 $/uživatel/měsíc
- Premium: 15 $/uživatel/měsíc
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Slite
- G2: 4,7/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 40 recenzí)
6. Notebooky pro Mac
Notebooks for Mac je jednoduchý nástroj pro psaní poznámek, který dodává vašim psaným myšlenkám strukturu a organizaci. Ukládejte své poznámky jako vnořené knihy a vytvářejte segmenty, abyste měli přehled o veškerém svém obsahu. ?
Nejlepší funkce aplikace Notebooks pro Mac
- Díky vizuálnímu rozhraní je psaní poznámek zábava.
- Import podporuje širokou škálu souborů, včetně formátování markdown, HTML a prostého textu.
- Poznámky jsou uloženy jako soubory HTML, což snižuje složitost a zrychluje načítání nástrojů.
- Díky jednoduché synchronizaci je můžete propojit s dalšími nástroji a zefektivnit tak pracovní postupy.
Omezení aplikace Notebooks pro Mac
- Někteří uživatelé zaznamenali, že aplikace při načítání zamrzá, zejména pokud máte mnoho poznámek.
- Nová aplikace Dropbox může způsobit selhání vyhledávací funkce, ale tento problém můžete vyřešit pomocí několika kroků, které vám poradí tým podpory.
Ceny aplikace Notebooks pro Mac
- Bezplatná zkušební verze
- Předplatné: 43,99 $
Hodnocení a recenze aplikací Notebooks pro Mac
- G2: N/A
- Capterra: N/A
7. Bear
Bear je aplikace pro poznámky ve formátu Markdown určená pro Apple Mac, iPhone a iPad. Použijte tuto oceněnou aplikaci k pořizování poznámek, přidávání tabulek, vkládání fotografií a vytváření seznamů úkolů, vše na jednom místě.
Nejlepší funkce aplikace Bear
- Exportujte poznámky v několika formátech a sdílejte je tak, jak chcete.
- Nádherné rozhraní získalo ocenění Apple Design Award a jeho používání je intuitivní.
- Bezpečnostní funkce, jako jsou šifrované poznámky, chrání vaše data a myšlenky.
- Funkce OCR vyhledávání vám umožňuje vyhledávat text v PDF souborech a obrázcích.
Omezení aplikace Bear
- Bezplatná verze je omezená, takže za přístup ke všem funkcím budete muset zaplatit.
- Neexistuje žádná integrace třetích stran, což znamená, že můžete pracovat pouze uvnitř aplikace.
Ceny aplikace Bear
- Bezplatná zkušební verze: 7denní zkušební verze
- Bear Pro: 2,99 $/měsíc
Hodnocení a recenze aplikace Bear
- G2: 4,5/5 (více než 40 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (10+ recenzí)
8. Obsidian
Obsidian je plně přizpůsobitelná aplikace pro pořizování poznámek, která vám umožní přístup k vašim myšlenkám online i offline. Nabízí stovky pluginů a motivů, deníky, poznámky a vytváření znalostních databází, které vyhovují vašemu stylu.
Nejlepší funkce aplikace Obsidian
- Tuto vysoce přizpůsobitelnou aplikaci můžete používat jako mini osobního asistenta, který přesně ví, kde jsou uloženy všechny vaše informace.
- Snadno propojujte poznámky a vytvářejte tak souvislosti mezi myšlenkami a projekty.
- Zobrazte souvislosti mezi svými myšlenkami a poznámkami na vizuálně poutavém grafu a získejte vhled do svého způsobu uvažování.
- Funkci Canvas můžete využít jako kreativní prostor, kde si můžete pohrát s nápady.
Omezení aplikace Obsidian
- Za jednoduché funkce, jako je synchronizace, které jsou u jiných nástrojů zahrnuty v ceně, musíte zaplatit.
- Neobsahují žádnou nativní funkci pro spolupráci, což omezuje možnosti podnikových týmů.
Ceny aplikace Obsidian
- Osobní použití: zdarma
- Komerční použití: 50 $/uživatel/rok
Hodnocení a recenze aplikace Obsidian
- G2: N/A
- Capterra: 4,9/5 (více než 20 recenzí)
9. UPDF
UPDF je online editor PDF s podporou funkcí umělé inteligence. Nahrajte soubory PDF a okamžitě k nim přidávejte poznámky, upravujte je a shrňte informace do jednoduchých poznámek.
Nejlepší funkce UPDF
- Podpora desítek formátů, včetně HTML, XML a PDF, vám umožňuje nahrávat různé dokumenty a přeměnit je na poznámky.
- Pomocí funkce OCR můžete vyhledávat text v souborech PDF.
- Díky integrované umělé inteligenci je shrnování, zvýrazňování důležitých bodů a psaní poznámek rychlejší než kdykoli předtím.
- Široká škála nástrojů pro vkládání poznámek, jako jsou zvýrazňovače, tvary a textová pole, promění každou poznámku v umělecké dílo.
Omezení UPDF
- Uživatelé hlásí, že nástroj je někdy chybový, což zpomaluje myšlenkový proces.
- Nástroj pro podpisy na trackpadu není intuitivní a jeho používání může být složité.
Ceny UPDF
- Roční plán UPDF Pro: 59,99 $ účtováno ročně
- UPDF Pro Perpetual Plan: 109,99 $ jednorázová platba, doživotní přístup
- Doplněk UPDF AI: 12 $/měsíc
- UPDF Enterprise Plan: jednorázový poplatek 109 $
Hodnocení a recenze UPDF
- G2: 4,8/5 (10+ recenzí)
- Capterra: 3,8/5 (5+ recenzí)
10. Joplin
Joplin je open-source aplikace pro pořizování poznámek, která vám umožní přístup k vaší práci odkudkoli. Tento nástroj podporuje textové, obrazové a zvukové soubory, čímž posouvá vaše poznámky na novou úroveň a do nových formátů.
Nejlepší funkce aplikace Joplin
- Využijte funkce pro spolupráci a sdílení a pracujte společně s kolegy nebo přáteli na nových nápadech.
- Rozšíření Firefox a Chrome Clipper přemění webové stránky na upravitelné poznámky.
- Pluginy a motivy vám umožňují přizpůsobit aplikaci podle svých potřeb.
- Funkce šifrování zajišťují bezpečnost vašich poznámek a chrání vaše myšlenky před konkurencí.
Omezení aplikace Joplin
- Funkce pro spolupráci fungují pouze na Joplin Cloud.
- Nemá pokročilé funkce, jako je OCR nebo mobilní skenování.
Ceny aplikace Joplin
- Základní: 2,99 $/měsíc
- Pro: 5,99 $/měsíc
- Teams: 7,99 $/měsíc
Hodnocení a recenze aplikace Joplin
- G2: 5/5 (1+ recenze)
- Capterra: N/A
Vylepšete si psaní poznámek s ClickUp
Vyberte si jednu z těchto nejlepších aplikací pro pořizování poznámek pro Mac a začněte zefektivňovat své pracovní postupy a pořizovat lepší poznámky. Díky funkcím, jako je spolupráce v reálném čase, jednoduché sdílení a zabezpečení, zapojíte do akce celý tým a porazíte konkurenci při uvádění nových produktů na trh. Tyto nástroje navíc usnadňují zjednodušení vašeho osobního života nebo lepší organizaci vašich myšlenek.
Zaregistrujte se ještě dnes do ClickUp a vylepšete své procesy pořizování poznámek. Vytvářejte úkoly, přidávejte přiřazené osoby a označujte priority přímo ve svých poznámkách. Nebo shrňte klíčové body ze schůzek a vytvořte znalostní báze během několika sekund, nikoli hodin, díky integrované umělé inteligenci. S těmito nástroji jste připraveni vytvářet lepší nápady, sdílet je se svým týmem a přistoupit k akci. ?