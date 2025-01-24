13 nejlepších nástrojů AI pro řízení týmů v roce 2025

Vybrali byste si elegantní nový notebook nebo hranatý stolní počítač z 90. let s třetinovým výpočetním výkonem? Nebo ještě lépe, raději byste posílali textové zprávy nebo se spoléhali na poštovní holuby?
„Co jsou to za otázky?“
Přesně tak – kdo by si vybral zastaralý a méně efektivní způsob práce?
Proč tedy tolik týmů stále používá zastaralé metody řízení týmů, které vyžadují více času a úsilí a mohou vést k nedorozuměním?
Potřebujete nástroje AI pro řízení týmů.
🧠 Věděli jste, že: 77 % projektových manažerů tvrdí, že AI má pozitivní vliv na jejich práci.
Pokud si nejste jisti, kde začít, máme pro vás řešení. Podívejte se na tento výběr 13 nejlepších nástrojů založených na umělé inteligenci, které zvýší produktivitu a zlepší spolupráci vašeho týmu.
Co byste měli hledat v nástrojích AI pro správu týmů?
Při chatování se svým týmem nebo při prezentaci nástrojů AI nadřízeným uslyšíte sofistikované pojmy jako prediktivní analytika a algoritmy strojového učení.
Jistě, tyto nástroje vám v dlouhodobém horizontu pomohou, ale neměly by být vaším hlavním zaměřením hned od začátku.
💡 Tip pro profesionály: Začněte jednoduše – identifikujte pracovní postupy, které vás a váš tým zpomalují.
Ať už jde o stanovení priorit úkolů, sledování projektů nebo zlepšení týmové spolupráce, vyberte si nástroj, který tyto problémy řeší přímo. Bonusové body získáte, pokud nástroj AI přidává některé bonusové funkce (jako automatizované řízení úkolů nebo více integrací s aplikacemi) a je tak intuitivní, že si budete klást otázku, jak jste kdy mohli pracovat s jinými nástroji pro řízení projektů.
Některé klíčové cíle, které by měl ideální nástroj AI pro řízení týmů splňovat:
- Intuitivní a snadné použití
- Zvládá projekty, procesy řízení úkolů a dílčí úkoly jako profesionál.
- Udržujte tým zapojený, aby se neutopil v komplexnosti
- Zjednodušuje komunikaci v rámci projektů a úkolů
- Nabízí integrační možnosti, které se přizpůsobí vašemu podnikání.
Dalšími faktory, které je třeba zvážit, jsou schopnost replikovat nebo vylepšovat lidský vstup, hloubka funkčnosti AI a – buďme upřímní – cena.
Najděte nástroj, který splňuje tyto požadavky, a ušetříte čas, omezíte opakující se rutinní úkoly a snadno zvýšíte produktivitu.
13 nejlepších nástrojů AI pro řízení týmů
Věděli jste, že automatizované úkoly vám mohou ušetřit až 2 hodiny a 24 minut denně?
Jste přesvědčeni, jak skvělé by to pro váš tým bylo? Podívejme se na 13 nejlepších nástrojů AI, které vám k tomu mohou pomoci.
1. ClickUp (nejlepší pro komplexní řízení projektů pomocí AI a spolupráci týmů)
Nejlepší způsob, jak se vyhnout konfliktům v týmu, je zajistit, aby každý jednotlivec nesl odpovědnost za své činy.
Ale je vůbec možné ručně sledovat pokrok všech, aniž byste přišli o rozum? Ano, pokud používáte ClickUp.
Dnešní práce je neefektivní, protože 60 % našeho času trávíme sdílením, vyhledáváním a aktualizací informací v různých nástrojích. ClickUp tento problém řeší tím, že se stává vaší univerzální aplikací pro práci, která kombinuje projekty, znalosti a chat na jednom místě – to vše díky umělé inteligenci, která vám pomáhá pracovat rychleji a chytřeji automatizací úkolů pro váš tým.
Než se však pustíte do úkolů, váš tým potřebuje jasný cíl.
ClickUp Goals vám umožní rozdělit velké cíle na menší, proveditelné kroky v denních, týdenních nebo dokonce ročních časových horizontech.
Můžete také vytvářet kontrolní seznamy pro stanovení priorit úkolů, aby všichni věděli, co je nejdůležitější.
Pokud jde o stanovení priorit úkolů, nic to nezvládne lépe než nativní AI ClickUp, ClickUp Brain.
Analyzuje minulá data a termíny, aby navrhla nejrelevantnější úkoly, shrnuje aktualizace a generuje nové úkoly během několika sekund. Tyto návrhy se pak mohou okamžitě proměnit v akční úkoly ClickUp, které dokonale odpovídají vašim cílům.
Můžete také použít šablonu plánu řízení týmu ClickUp k organizaci svého projektu a pomoci svému týmu sladit se s tím, co je nejdůležitější pro společný úspěch.
Nyní už zbývá jen sdělit tyto úkoly vašemu týmu. Krása ClickUp spočívá v jeho schopnosti integrovat cíle přímo do funkcí. To znamená, že nikdo si nemusí lámat hlavu nad tím, proč něco dělá – vše je naprosto jasné.
ClickUp Brain toho snadno dosahuje převedením cílů, e-mailů a zpráv na úkoly pouhým kliknutím na tlačítko. A to nejlepší? Tyto informace máte okamžitě k dispozici – stačí položit Brainovi otázku v běžné angličtině a během několika sekund získáte správné informace ze svého pracovního prostoru.
Pokud jde o zprávy, můžete označovat členy týmu, nastavovat priority a dokonce sdílet aktualizace, soubory nebo rychlé poznámky pomocí ClickUp Chat. Je to jako mít aplikaci pro okamžité zasílání zpráv zabudovanou přímo do vašeho systému pro správu týmu. To je perfektní recept na hladkou spolupráci týmu.
Nejlepší funkce ClickUp
- Shrnutí: Rychle shrňte dlouhé vlákna, aktualizace projektů nebo dokumenty pro okamžitý kontext.
- Přepis schůzek: Přepište diskuse ze schůzek do dokumentů, se kterými lze pracovat, a to díky spolupráci v reálném čase.
- Okamžitá komunikace: Použijte ClickUp Chat k plynulému sdílení aktualizací, souborů a odkazů.
- Praktická zpětná vazba: Přidávejte komentáře přímo do souborů nebo úkolů, abyste zajistili přesnou a praktickou zpětnou vazbu.
- Integrace: Propojte se se Slackem, Zoomem a Google Workspace pro centralizovanou komunikaci.
🧠 Věděli jste, že: Studie ukazují, že neefektivní spolupráce stojí 64 % zaměstnanců nejméně tři hodiny týdně, přičemž 20 % z nich ztrácí až šest hodin zbytečně promarněného času.
Omezení ClickUp
- Široká škála možností přizpůsobení může být pro nové uživatele ohromující.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $ za uživatele/měsíc
- Podnikání: 12 $ za uživatele/měsíc
- Podnik: Individuální ceny
- ClickUp Brain: Přidejte k jakémukoli placenému tarifu za 7 $ za člena a měsíc.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
✨ Recenze uživatelů: Uživatelé oceňují jeho komplexní povahu, která kombinuje řízení projektů, organizaci znalostí a asistenci založenou na umělé inteligenci do jednoho plynulého zážitku. Jak mnozí říkají: „ClickUp se přizpůsobí vašemu pracovnímu postupu, ne naopak. “
2. Asana (nejlepší pro intuitivní správu úkolů)
Když se blíží termíny a práce se hromadí, Asana vše zorganizuje a dokonce automatizuje nudné úkoly.
Tento nástroj propojuje strategické cíle s každodenními úkoly a zajišťuje, že všichni vědí, co je důležité.
Navíc disponuje výkonnými funkcemi umělé inteligence, které snižují manuální opakující se práci a pomáhají týmům soustředit se na jiné důležité úkoly.
Nejlepší funkce Asany
- Propojte strategické cíle s úkoly a udržujte tým soustředěný na cíle společnosti.
- Automatizujte pracovní postupy, abyste snížili množství rutinní práce a zvýšili produktivitu.
- Získejte přístup k více než 300 integracím, včetně Slack, Google Drive a Microsoft Teams.
- Zlepšete týmovou práci pomocí komentářů, aktualizací v reálném čase a přehledu o osobních úkolech.
- Využijte předem připravené šablony k zahájení projektů a efektivnímu řízení úkolů.
Omezení Asany
- Díky bohatým funkcím se mohou jednoduché úkoly jevit složitější, než je nutné.
- K úkolu lze přiřadit pouze jednoho uživatele, což může bránit spolupráci na sdílených povinnostech.
Ceny Asany
- Osobní: Zdarma
- Starter: 10,99 $ za uživatele/měsíc
- Pokročilá: 24,99 $ za uživatele/měsíc
Hodnocení a recenze Asany
- G2: 4,4/5 (více než 10 700 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 13 200 recenzí)
✨ Recenze uživatelů: Asana je chválena za snadné použití, univerzálnost a plynulé funkce AI. Její integrace s oblíbenými aplikacemi, jako jsou Slack a Everhour, zvyšuje produktivitu, zatímco přizpůsobitelné rozvržení a funkce pro vytváření reportů vyhovují různým potřebám týmů.
3. Notion AI (nejlepší pro správu znalostí a dokumentaci týmu)
Představte si následující situaci: nový zaměstnanec má 20 otázek ohledně pracovních postupů vašeho týmu a polovina týmu je příliš zaneprázdněna, aby mu odpověděla. Využijte Notion AI, svého osobního asistenta pro správu znalostí založeného na umělé inteligenci.
Umožňuje vám centralizovat dokumentaci týmu, vytvářet sdílené wiki stránky a spravovat oprávnění, aby každý člen věděl, co má dělat a kdy.
Navíc funkce Q&A založená na umělé inteligenci umožňuje členům týmu klást otázky v běžném jazyce a získávat přesné, citované odpovědi, čímž se eliminují zpoždění způsobená vyhledáváním nebo nedorozuměním.
🧠 Věděli jste, že: Nesprávná komunikace je příčinou 28 % nedodržených termínů, což zdůrazňuje význam strukturovaných komunikačních kanálů pro zajištění soudržnosti a efektivity týmu.
Nejlepší funkce Notion AI
- Centralizujte a organizujte informace o týmu do snadno přístupných wiki stránek.
- Přiřazujte úkoly, sdílejte aktualizace a spravujte oprávnění pro efektivní koordinaci týmu.
- Používejte přizpůsobitelné šablony pro zaškolování nových zaměstnanců, řízení procesů a plánování týmu.
- Propojte se s nástroji jako Slack a GitHub a zajistěte tak hladkou integraci pracovních postupů.
Omezení umělé inteligence Notion
- Může být náročné pro týmy, které s nástroji pro správu znalostí nemají zkušenosti.
- Při práci s velkými databázemi může docházet ke zpomalení.
- Pro většinu funkcí je vyžadován stálý přístup k internetu.
Ceny Notion AI
- Zdarma
- Plus: 10 $ za uživatele/měsíc
- Podnikání: 15 $ za uživatele/měsíc
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Notion AI
- G2: 4,7/5 (více než 5 930 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2 430 recenzí)
✨ Recenze uživatelů: Notion je vysoce ceněn pro svou flexibilitu, snadné použití a inovativní funkce umělé inteligence, které umožňují plynulé řízení znalostí a organizaci úkolů. Jeho šablony, AI Writing Assistant a integrace s nástroji jako Slack zlepšují spolupráci, ať už se jedná o profesionální úkoly nebo osobní projekty.
🧠 Věděli jste, že: 41 % zaměstnanců má větší potíže s meziresortní spoluprací než s prací v rámci svých týmů, což zdůrazňuje potřebu odstranit organizační bariéry pro lepší koordinaci.
4. Wrike (nejlepší pro pokročilou vizualizaci projektů)
Představte si několik týmů pracujících na různých aspektech projektu, každý s vlastními pracovními postupy a prioritami. Přesto je pokrok všech sladěn a viditelný na jedné platformě. Tak funguje Wrike.
Wrike vyniká svou schopností centralizovat projekty, automatizovat opakující se úkoly a poskytovat dynamické vizualizační nástroje, jako jsou Ganttovy diagramy a Kanban tabule. Týmy mohou přizpůsobovat pracovní postupy, vytvářet plány projektů a využívat poznatky založené na umělé inteligenci k přijímání rozhodnutí založených na datech.
Nejlepší funkce Wrike
- Přizpůsobte pracovní postupy konkrétním potřebám týmu a projektu.
- Automatizujte opakující se úkoly, jako jsou schvalování a oznámení, a zvyšte tak efektivitu.
- Umožněte přímé komentáře k souborům a úkolům, abyste zefektivnili zpětnou vazbu a aktualizace.
- Propojte se s nástroji jako Microsoft Teams, Slack a Adobe Creative Cloud.
Omezení Wrike
- Prémiové funkce mohou být pro jednotlivé uživatele nebo malé týmy nákladné.
- U některých integrací, jako je Outlook, může docházet ke zpoždění oznámení.
- Žádná vestavěná funkce chatu; vyžaduje komunikační nástroje třetích stran.
Ceny Wrike
- Zdarma
- Tým: 10 $ za uživatele/měsíc
- Podnikání: 24,80 $ za uživatele/měsíc
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Wrike
- G2: 4,2/5 (více než 3 730 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 2 740 recenzí)
5. Trello (nejlepší pro jednoduché a vizuální řízení úkolů)
Představte si Trello jako systém lepících poznámek pro digitální věk.
Je to dobrá volba pro týmy, které hledají jednoduchý způsob správy úkolů, aniž by příliš komplikovaly své pracovní postupy. Pomocí tabulek, seznamů a karet nabízí Trello vizuální způsob sledování pokroku a organizování úkolů způsobem, který je intuitivní pro všechny.
Navíc podporuje aktualizace v reálném čase, automatizaci bez kódování a integraci s oblíbenými nástroji, jako jsou Slack a Google Drive.
Nejlepší funkce Trello
- Vizualizujte úkoly pomocí intuitivního systému tabulek, seznamů a karet.
- Okamžitě promítněte změny do úkolů a zajistěte, aby všichni členové týmu byli na stejné vlně.
- Automatizujte opakující se úkoly pomocí vestavěné automatizace Butler od Trello.
- Propojte se s nástroji jako Slack, Google Drive a Microsoft Teams.
- Najděte dostupné cenové plány vhodné pro jednotlivce i malé týmy.
Omezení Trello
- Chybí nástroje jako Ganttovy diagramy a komplexní reporty pro složité projekty.
- Potíže s většími týmy nebo velkým objemem úkolů
- K vyplnění funkčních mezer jsou nutné aplikace třetích stran nebo Power Ups.
Ceny Trello
- Zdarma
- Standard: 5 $ za uživatele/měsíc
- Premium: 10 $ za uživatele/měsíc
- Enterprise: 17,50 $ za uživatele/měsíc
Hodnocení a recenze Trello
- G2: 4,4/5 (více než 13 650 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (23 310+ recenzí)
✨ Recenze uživatelů: Trello je široce chváleno za své intuitivní tabule ve stylu Kanban, které usnadňují organizaci úkolů a spolupráci. Uživatelé oceňují jeho flexibilitu, funkce pro správu týmů a možnost integrace s nástroji jako Slack. Funkce jako automatizace Butler šetří čas, zatímco jednoduchost Trella z něj dělá oblíbený nástroj pro osobní i profesionální použití.
6. Monday. com (nejlepší pro přizpůsobitelné pracovní postupy a koordinaci týmu)
Monday.com je vysoce přizpůsobitelná platforma pro řízení projektů, která je navržena tak, aby vyhovovala týmům všech velikostí a odvětví.
Od sledování jednotlivých úkolů až po správu projektů na podnikové úrovni nabízí Monday řadu nástrojů, jako jsou přizpůsobitelné tabule, automatizace založená na pravidlech a integrace s více než 200 aplikacemi.
Nejlepší funkce Monday.com
- Přizpůsobte projektové tabule konkrétním potřebám svého týmu.
- Ušetřete čas automatizací opakujících se úkolů a procesů pomocí Monday AI.
- Získejte přístup k více než 200 šablonám pro rychlé nastavení projektu.
- Udržujte všechny členy týmu v obraze díky plynulému sledování úkolů a sdíleným tabulkám.
- Propojte se s nástroji jako Slack, Google Drive a Microsoft Teams pro zefektivnění provozu.
Omezení Monday.com
- Možnosti filtrování mohou být pro některé uživatele omezující.
- Mobilní verze postrádá některé funkce ve srovnání s desktopovou aplikací.
- Monday AI je k dispozici pouze v plánech vyšší úrovně, což omezuje přístup pro základní uživatele.
Ceny Monday.com
- Zdarma
- Základní: 9 $ za uživatele/měsíc
- Standard: 12 $ za uživatele/měsíc
- Pro: 19 $ za uživatele/měsíc
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Monday.com
- G2: 4,7/5 (více než 12 680 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 5 360 recenzí)
7. Taskade (nejlepší pro lehkou týmovou spolupráci a pracovní postupy vylepšené umělou inteligencí)
Taskade je komplexní platforma pro zvýšení produktivity, která byla navržena s cílem zlepšit spolupráci a zefektivnit řízení projektů. Díky funkcím, jako je spolupráce v reálném čase, mohou uživatelé plynule komunikovat prostřednictvím integrovaného chatu a videohovorů a zároveň spravovat úkoly.
Jeho generátor pracovních postupů AI automatizuje rutinní úkoly, zatímco přizpůsobení agenti AI pomáhají při tvorbě obsahu a organizaci dokumentů. Díky snadno použitelnému rozhraní, flexibilnímu nastavení a nástrojům pro spolupráci je silným konkurentem pro menší týmy nebo ty, které s řízením projektů teprve začínají.
Nejlepší funkce Taskade
- Automatizujte úkoly a generujte obsah pomocí integrovaných funkcí AI.
- Vylepšete vizualizaci projektů pomocí seznamů úkolů, myšlenkových map, vývojových diagramů, tabulek Kanban a kalendářů.
- Organizujte projekty pomocí přizpůsobitelných pracovních prostorů a složek.
Omezení Taskade
- Chybějící Ganttovy diagramy a nástroje pro sledování času u složitých projektů
- Nahrávání přílišného množství dokumentů může způsobit poruchy nebo zpomalení.
- Pro všechny funkce je nutné připojení k internetu.
Ceny Taskade
- Zdarma
- Taskade Pro: 8 $ za uživatele/měsíc
- Taskade for Teams: 16 $ za uživatele/měsíc
Hodnocení a recenze Taskade
- G2: 4,6/5 (více než 50 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (65+ recenzí)
🧠 Věděli jste, že: Nejasná komunikace stresuje 80 % zaměstnanců, zatímco 46 % z nich tráví až 40 minut denně řešením nejasností, což má dopad na produktivitu a pohodu.
8. Motion (nejlepší pro automatické plánování a optimalizaci úkolů pomocí umělé inteligence)
Pokud je váš tým obětí nekonečných seznamů úkolů, překrývajících se termínů a schůzek, které zabírají polovinu dne, Motion vám může pomoci.
Motion automaticky přeskupuje úkoly, optimalizuje pracovní postupy a předpovídá termíny dodání, abyste se mohli soustředit na to, co je opravdu důležité: dokončit práci.
Díky plánování a automatizaci pracovních postupů založených na umělé inteligenci umožňuje Motion týmům vyhnout se chaosu ručního plánování.
Nejlepší funkce Motion
- Maximalizujte efektivitu týmu automatickým stanovováním priorit a plánováním úkolů.
- Zjednodušte opakující se procesy a omezte manuální práci.
- Vizuálně sledujte průběh projektu a termíny
- Získejte cenné informace o harmonogramech týmů a prioritách úkolů.
- Propojte se s nástroji jako Zoom, Google Calendar a Zapier pro plynulé pracovní postupy.
Omezení pohybu
- Málo možností přizpůsobení zobrazení projektů a úkolů
- Příležitostné poruchy mohou mít vliv na použitelnost.
- Mobilní aplikace má ve srovnání s desktopovou verzí omezenou funkčnost.
Ceny Motion
- Individuální: 19 $ za uživatele/měsíc
- Business Standard: 12 USD za uživatele/měsíc
- Business Pro: Individuální ceny
Hodnocení a recenze pohybu
- G2: 4,0/5 (90+ recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (45+ recenzí)
✨ Recenze uživatelů: Motion si získal uznání díky své funkci automatického plánování, která eliminuje mentální zátěž spojenou s prioritizací úkolů a pomáhá uživatelům efektivně dosahovat malých i velkých cílů. Funkce jako varovné upozornění na zmeškané termíny, dynamické přeplánování a spouštěče projektů přidávají hodnotu pracovním postupům uživatelů.
9. Todoist (nejlepší pro jednoduchou správu úkolů s podporou více platforem)
Todoist, známý svým čistým, minimalistickým rozhraním, pomáhá jednotlivcům i týmům hladce spravovat jejich úkoly napříč zařízeními.
Výjimečnou funkcí Todoistu je zadávání přirozeným jazykem, které uživatelům umožňuje vytvářet a přidávat úkoly do seznamů pomocí frází jako „odeslat zprávu zítra v 15:00“.
Funguje také jako nástroj pro spolupráci s umělou inteligencí se sdílenými projekty, přiřazováním úkolů a nástroji pro sledování produktivity, díky čemuž je univerzální pro osobní i profesionální použití.
Nejlepší funkce Todoist
- Hladce synchronizujte úkoly napříč zařízeními, včetně stolních počítačů, mobilních zařízení a rozšíření prohlížečů.
- Vytvářejte projekty, přiřazujte štítky a stanovujte priority pro efektivní správu úkolů.
- Stanovte cíle a sledujte pokrok pomocí vizuálních grafů a statistik.
Omezení Todoist
- Některé základní funkce jsou dostupné pouze v placených tarifech.
- Není ideální pro uživatele, kteří potřebují pokročilé rozdělení úkolů.
- Ceny mohou být pro větší skupiny drahé.
Ceny Todoist
- Začátečník: Zdarma
- Pro: 4 $ za uživatele/měsíc
- Podnikání: 6 $ za uživatele/měsíc
Hodnocení a recenze Todoist
- G2: 4,4/5 (více než 800 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 2 530 recenzí)
10. Lattice (nejlepší pro hodnocení výkonu a zapojení zaměstnanců)
Vysoce angažovaní zaměstnanci jsou životní mízou úspěšných organizací – studie dokonce naznačují, že podniky s vysoce angažovanými zaměstnanci mohou zaznamenat 21% nárůst ziskovosti.
K tomu potřebujete platformu pro hodnocení výkonu, zpětnou vazbu od zaměstnanců, stanovení cílů a průzkumy zapojení.
Vyzkoušejte Lattice. Jeho funkce OKR a cíle pomáhají firmám sladit jednotlivce a týmy s firemními cíli, zatímco nástroje jako 1:1 a průzkumy zapojení podporují produktivní diskuse a smysluplnou zpětnou vazbu.
Nejlepší funkce Lattice
- Sledujte pokrok v plnění priorit společnosti pomocí transparentních a měřitelných cílů.
- Usnadněte produktivní schůzky pomocí navrhovaných programů a akčních bodů.
- Shromažďujte zpětnou vazbu od zaměstnanců a analyzujte trendy, abyste zvýšili spokojenost na pracovišti.
- Provádějte strukturované hodnocení pomocí zdokumentovaných příkladů pro spravedlivé posuzování.
- Vizualizujte a porozumějte klíčovým metrikám pracovní síly, abyste mohli činit informovaná strategická rozhodnutí.
Omezení mřížky
- Automatizované průzkumy mohou působit nadbytečně a vést k poklesu zájmu.
- Chybí moduly pro mzdy a sledování času pro komplexní řízení lidských zdrojů.
- Nemusí nabízet rozsáhlou přímou podporu pro organizace s méně než 50 zaměstnanci.
Ceny Lattice
- Správa talentů: 11 USD za uživatele/měsíc
- Zapojení: Doplněk za 4 $ na uživatele/měsíc
- Grow: Doplněk za 4 $ na uživatele/měsíc
- Odměna: Doplněk za 6 USD na uživatele/měsíc
- HRIS Core: 5 $ za uživatele/měsíc (ceny pro včasné objednávky)
Hodnocení a recenze Lattice
- G2: 4,7/5 (3 890+ recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 180 recenzí)
11. Slack (nejlepší pro týmovou komunikaci a aktualizace projektů)
V průběhu let Slack předefinoval způsob, jakým týmy komunikují a udržují vzájemnou součinnost.
Slack, původně spuštěný jako nástroj pro zasílání zpráv, se vyvinul v výkonnou platformu, která kombinuje týmovou komunikaci s funkcemi pro správu úkolů, sdílení aktualizací a integraci pracovních postupů.
Ať už sledujete pokrok pomocí seznamů nebo automatizujete pracovní postupy pomocí nástroje Workflow Builder, Slack udržuje týmy propojené a produktivní – vše v jednom digitálním pracovním prostoru.
Nejlepší funkce Slacku
- Udržujte diskuse organizované podle projektů, oddělení nebo témat pomocí vyhrazených kanálů.
- Sledujte a spravujte úkoly přímo ve Slacku a zlepšete tak odpovědnost pomocí seznamů.
- Automatizujte opakující se procesy, jako jsou schvalování a aktualizace stavu.
- Propojte se s aplikacemi jako Google Drive, ClickUp a Jira pro plynulou spolupráci.
- Pořádejte živé diskuse nebo sdílejte rychlé video aktualizace, abyste snížili množství e-mailů.
Omezení Slacku
- Velké organizace mohou považovat správu více kanálů za chaotickou.
- Chybí Ganttovy diagramy nebo Kanban tabule, což vyžaduje integraci pro pokročilé řízení projektů.
- Oznámení mohou snadno odvádět pozornost, zejména v aktivních pracovních prostorech.
- S rostoucí velikostí týmu mohou náklady výrazně stoupat.
Ceny Slacku
- Zdarma
- Pro: 8,75 $ za uživatele/měsíc
- Business+: 15 $ za uživatele/měsíc
- Enterprise Grid: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Slacku
- G2: 4,5/5 (33 745+ recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (23 481+ recenzí)
💡 Tip pro profesionály: Použijte přizpůsobitelný dashboard ClickUp k vizualizaci metrik projektu pomocí tabulek a grafů, filtrování dat pomocí interaktivních nástrojů a sledování pokroku, vše na jednom místě.
12. Workday (nejlepší pro komplexní řízení lidských zdrojů a financí)
Pro podniky specializující se na lidské zdroje, finanční plánování a mzdy nabízí Workday uživatelsky přívětivé rozhraní a přizpůsobitelnost specifickou pro dané odvětví, která splňuje potřeby organizací v různých sektorech.
Díky zaměření na přizpůsobivost umožňuje společnostem snadno řídit organizační změny pomocí nástrojů drag-and-drop a modelování v reálném čase.
Mobilní aplikace Workday pro mzdy, přidělování zdrojů a úkoly v oblasti lidských zdrojů navíc umožňují zaměstnancům a manažerům zůstat ve spojení odkudkoli.
Nejlepší funkce Workday
- Vytvářejte a upravujte organizační schémata pomocí funkce drag-and-drop pro hladkou restrukturalizaci.
- Vytvořte jedinečné modely pro nadřízené, maticové nebo geografické organizace, které budou odpovídat hierarchii vaší firmy.
- Získejte praktické informace o výkonu zaměstnanců a nákladech prostřednictvím dynamických dashboardů.
- Vysoce hodnocené mobilní aplikace pro iOS a Android umožňují zpracování mezd, sledování času a správu úkolů v oblasti lidských zdrojů.
- Více než 600 předem připravených integrací, včetně poskytovatelů mzdových služeb, jako je ADP, zajišťuje plynulé propojení dat.
Omezení pracovního dne
- Workday nezveřejňuje ceny, takže firmy musí požádat o individuální nabídku.
- Časté pády, zejména při sledování času, zůstávají i přes zpětnou vazbu uživatelů nevyřešeny.
Ceny Workday
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Workday
- G2: 4,0 (více než 1 300 recenzí)
- Capterra: 4,5 (více než 1 500 recenzí)
13. Jira (nejlepší pro vývoj softwaru a sledování problémů)
Chcete virtuální velín, který sleduje všechny úkoly, předpovídá potenciální překážky a bez námahy koordinuje váš tým? Pak vyzkoušejte Jira.
Jira, která vznikla z mise společnosti Atlassian podporovat agilní týmy, se stala výkonným nástrojem pro správu projektů všech velikostí.
Nejlepší funkce Jira
- Přizpůsobte pracovní postupy tak, aby vyhovovaly požadavkům jakéhokoli týmu nebo projektu.
- Vytvářejte, upřednostňujte a sledujte problémy pomocí bohatých funkcí, jako jsou vlastní pole a přílohy.
- Zvládněte vše od malých úkolů týmu až po složitosti na podnikové úrovni.
- Využijte přizpůsobitelné panely pro rozhodování založené na datech.
- Snadno se připojte pomocí nástrojů jako Slack, Zoom a Figma.
Omezení Jira
- Pro začátečníky může být kvůli bohatému nastavení funkcí trochu složitější.
- Ceny mohou být pro menší týmy nebo startupy vysoké.
- Někteří uživatelé považují navigaci za méně intuitivní ve srovnání s jednoduššími nástroji.
Ceny Jira
- Zdarma
- Standard: 7,53 $ za uživatele/měsíc
- Premium: 13,53 $ za uživatele/měsíc
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Jira
- G2: 4,2 (770+ recenzí)
- Capterra: 4,4 (14 990+ recenzí)
Nestačí jen držet krok – posuňte svou hru na vyšší úroveň s ClickUp.
Spojit se je začátek. Zůstat spolu je pokrok. Spolupracovat je úspěch.
Spojení je začátek. Setrvání je pokrok. Spolupráce je úspěch.
Moudrá slova, kterými se lze řídit, ale přiznejme si – efektivní spolupráce je snazší říci než provést.
Vezměme si například společnost VMware. Ta se potýkala s roztříštěnými požadavky na projekty napříč několika kanály, nesouvislými pracovními postupy a omezenou viditelností, což vedlo k chaotickým předávkám a zpožděním.
Co se stalo dál: ClickUp zjednodušil pracovní postupy pro VMWare pomocí automatizace založené na umělé inteligenci, standardizoval procesy pomocí šablon a poskytl vedení informace založené na datech prostřednictvím dashboardů, což vedlo k osminásobnému zlepšení v přijímání projektů a stanovování priorit.
Další úspěšný příběh pochází od společnosti ICM.S, kde 90 % projektových manažerů uvedlo, že jsou velmi spokojeni s flexibilitou ClickUp ve srovnání s jejich předchozími nástroji.
Když se podíváte na jeho funkce, ClickUp dává smysl. Díky automatizovaným pracovním postupům, sladění cílů, stanovení priorit úkolů a spolupráci v reálném čase není divu, že vládne jako nástroj pro správu projektů i úkolů.
Jste připraveni postoupit na další úroveň? Zaregistrujte se ještě dnes na ClickUp a vyzkoušejte rozdíl.