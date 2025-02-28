10 nejlepších generátorů kalendáře obsahu s umělou inteligencí pro plánování na rok 2025

V roce 2025 už budeme mít dávno za sebou základní plánovací nástroje.
Abyste se v tomto konkurenčním obchodním prostředí dostali dopředu, potřebujete marketingovou křišťálovou kouli. 🔮
A přesně to jsou AI kalendáře obsahu. Předpovídají trendy, odhalují mezery v obsahu a dokonce vám řeknou, kdy je největší pravděpodobnost, že vaši sledující na Instagramu zareagují na ten perfektní příspěvek, který jste si schovávali.
Pokud jde o správu iniciativ v oblasti obsahového marketingu, tyto nástroje jsou tím extra mozkem, o kterém jste nevěděli, že ho potřebujete (ale bez kterého se nyní neobejdete). Ať už je vaším cílem vybudovat konzistentní a poutavou přítomnost nebo virální strategii pro sociální média, tyto nástroje vám pomohou dosáhnout vašeho cíle.
Tento seznam obsahuje 10 nejlepších nástrojů pro generování kalendáře obsahu založených na umělé inteligenci, které vás dostanou z chaosu do klidu rychleji, než stačíte říct „Naplánujme to!“.
⏰ 60sekundové shrnutí
Pokud hledáte 10 nejlepších generátorů kalendáře obsahu s umělou inteligencí, nemusíte hledat dál:
- ClickUp: Nejlepší pro správu obsahu pomocí umělé inteligence
- Easy-Peasy.AI: Nejlepší pro komplexní řešení AI
- Voilà: Nejlepší pro společné plánování kalendáře obsahu
- Galaxy.AI: Nejlepší pro generování obsahu pomocí umělé inteligence pro SEO
- Musely.AI: Nejlepší generátor kalendáře obsahu s umělou inteligencí pro kreativní mysli
- Taskade: Nejlepší pro správu úkolů v reálném čase a organizaci obsahu
- LogicBalls: Nejlepší vizuální platforma s umělou inteligencí
- Predis.ai: Nejlepší pro plánování obsahu sociálních médií
- AI Perfect Assistant: Nejlepší pro personalizované plánování a organizaci
- UNUM: Nejlepší pro vizuální vyprávění příběhů a estetiku sociálních médií
Co byste měli hledat v generátorech kalendáře obsahu s umělou inteligencí?
Správný software pro kalendář obsahu nabízí více než jen plánování příspěvků. Pomáhá vám dosáhnout vašich cílů v oblasti obsahu pomocí nástrojů, které zjednodušují plánování a zefektivňují provádění.
Zde je několik klíčových funkcí, na které byste se měli vždy zaměřit:
- Chytré návrhy obsahu: Hledejte generátor, který poskytuje nápady založené na umělé inteligenci na základě trendových témat, preferencí publika a hlasu vaší značky.
- Automatizace a plánování: Najděte skvělý nástroj, který zvládá opakující se úkoly, jako je plánování příspěvků napříč platformami, a uvolní vám tak čas na kreativitu.
- Správa obsahu marketingu: Hledejte generátor, který spolupracuje s nástroji pro správu projektů a usnadňuje přidělování úkolů, sdílení souborů a schvalování.
- Integrace více platforem: Používejte nástroje, které se synchronizují se vším, co používáte – sociálními médii, CMS a analytickými platformami. Jediné centrum pro veškerý váš obsah znamená obrovský rozdíl.
- Analytika a sledování výkonu: Pochopte, co funguje. Nástroje s podrobnými metrikami, jako je zapojení a návratnost investic, vám pomohou upravit strategii pro dosažení lepších výsledků.
- Uživatelsky přívětivé rozhraní: Pořiďte si nástroj, který se snadno používá. Potřebujete, aby si ho váš tým rychle osvojil bez náročného zaučování.
Nyní, když už víte, jaké funkce hledat v generátorech kalendářů obsahu s umělou inteligencí, pojďme se podívat na 10 nejlepších doporučených nástrojů!
💡 Tip pro profesionály: Použijte nástroje AI k analýze metrik zapojení z předchozích příspěvků a vylepšete časy zveřejňování, tón nebo designové prvky svých budoucích obsahů, abyste dosáhli maximálního dosahu.
10 nejlepších generátorů kalendáře obsahu s umělou inteligencí
Těchto 10 AI nástrojů pro tvorbu kalendáře obsahu se dostalo na náš seznam jednoduše proto, že vynikají v udržování harmonogramu obsahu. Ať už dáváte přednost jednoduchým nebo pokročilým generátorům, na tomto seznamu si každý najde to své! 📅
1. ClickUp (nejlepší pro správu obsahu pomocí umělé inteligence)
Pokud jde o kalendáře obsahu s umělou inteligencí, ClickUp není jen dalším hráčem na trhu – přepisuje pravidla hry. Jistě, už jste slyšeli, že se mu říká „aplikace pro všechno v práci“, ale tady je vysvětlení, co to vlastně znamená pro vaši strategii obsahu.
Platforma je vybavena integrovaným AI asistentem s názvem ClickUp Brain, který vám pomůže naplánovat a vytvořit kalendáře obsahu (a samotný obsah) během chvilky.
S ClickUp Brain můžete rychle generovat čtvrtletní plány obsahu, mapovat redakční kalendáře a plánovat příspěvky na sociálních médiích – a to vše při zachování souladu vašeho týmu ohledně termínů a výstupů. Stačí Brain zadat vaše cíle obsahu, cílovou skupinu a preferovanou frekvenci příspěvků a on vám navrhne strukturovaný kalendář přizpůsobený vašim potřebám.
Kalendářový náhled ClickUp posouvá tuto funkci ještě dále a nabízí přizpůsobitelné vizuální zobrazení vašeho plánu obsahu. Můžete přepínat mezi různými časovými rámci (denní, týdenní, měsíční nebo čtvrtletní zobrazení), barevně označovat typy obsahu a dokonce filtrovat podle členů týmu nebo kampaní. Rozhraní drag-and-drop usnadňuje úpravu dat publikace v případě změny priorit, takže váš kalendář obsahu zůstává flexibilní a aktuální.
Kalendáře obsahu jsou však pouze jednou částí vašeho marketingového workflow. Marketingové týmy často řídí více kampaní, uvedení produktů na trh a propagačních aktivit současně.
Software pro správu marketingových projektů od ClickUp může být centrálním bodem pro plánování a vizualizaci marketingových iniciativ napříč různými kanály. Když jej váš marketingový tým spojí s ClickUp Brain, můžete snadno spravovat tvorbu obsahu, příspěvky na sociálních médiích, e-mailové kampaně a reklamy na jednom místě.
Synchronizací kalendáře obsahu s vaší širší marketingovou strategií zajistíte, že poselství vaší značky zůstane konzistentní, vyhnete se překrývání nebo komunikačním mezeráma načasujete své kampaně tak, abyste dosáhli co nejlepších výsledků. Navíc si můžete vybrat z různých šablon sociálních médií a kalendářů obsahu, abyste mohli hned začít, například z velmi praktické šablony ClickUp Social Media Template.
Pokud tedy hledáte software pro marketingový kalendář, který změní způsob, jakým vytváříte strategie, vytváříte a spravujete svůj obsah, ClickUp je tou správnou volbou.
Nejlepší funkce ClickUp
- Vyberte si z více než 15 přizpůsobitelných interaktivních zobrazení, jako jsou Kanban, Ganttův diagram a zobrazení kalendáře ClickUp, a uspořádejte si svůj obsah.
- Zůstaňte v obraze díky správě úkolů v reálném čase, komunikaci a sledování pokroku v rámci celého týmu.
- Získejte přístup k bezplatným šablonám přizpůsobeným pro marketingové kalendáře, kampaně na sociálních médiích a e-mailový marketing, které usnadňují plánování obsahu.
- Automatizujte opakující se úkoly, abyste udrželi svůj kalendář obsahu na správné cestě a snížili manuální práci pomocí ClickUp Automations.
- Integrujte je s více než 1 000 nástroji, včetně Asana, Slack, Microsoft Excel, Airtable, Monday.com, Trello a Salesforce, a centralizujte tak plánování obsahu.
- Pracujte plynule v online i offline režimu a navíc s aplikacemi pro všechna zařízení, abyste mohli kdykoli zkontrolovat svůj plán obsahu.
Omezení ClickUp
- Noví uživatelé mohou kvůli rozsáhlým funkcím ClickUp potřebovat určitý čas na osvojení si jeho ovládání.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 900 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 300 recenzí)
Používání kalendářů k úspoře času a dokončení úkolů před termínem je vždy velmi důležité. S ClickUp je to velmi snadné, protože vaše termíny jsou viditelné v kalendáři spolu s úkoly, takže plánování denní/týdenní kapacity je velmi snadné a rychlé.
➡️ Přečtěte si také: Jak využít AI v marketingu (případy použití a nástroje)
2. Easy-Peasy. AI (nejlepší pro komplexní řešení AI)
Pokud jste někdy narazili na tvůrčí blok, víte, jak frustrující to může být. Právě v takových případech přichází na řadu Easy-Peasy.AI.
Dokáže vytvářet originální obsah rychleji než kdykoli předtím. Ať už pracujete na reklamách na Facebooku, e-mailových odpovědích, scénářích videí nebo čemkoli jiném, Easy-Peasy AI vám umožní vytvářet obsah 10krát rychleji.
A pak je tu MARKY, váš dokonalý chatovací společník s umělou inteligencí. MARKY, poháněný modely GPT-4, Claude 3 Opus, Google Gemini a Mistral, jde nad rámec běžných chatbotů.
Nabízí personalizovanější a empatičtější chatovací zážitek. Díky přístupu k datům v reálném čase, nahrávání souborů, obrovské knihovně promptů a několika chatovacím osobnostem představuje MARKY významné vylepšení pro jakoukoli interakci s AI.
Zároveň zajišťuje, že ochrana soukromí a údajů je vždy nejvyšší prioritou.
Snadné jako facka. Nejlepší funkce AI
- Generujte obsah ve více než 40 jazycích pro globální publikum.
- Získejte přístup k více než 200 šablonám pro rychlejší tvorbu a formátování obsahu.
- Nahrajte soubory PDF, abyste mohli extrahovat informace a přímo vytvářet obsah.
- Vytvářejte obrázky pomocí umělé inteligence, které doplní váš kalendář obsahu.
Snadné jako facka. Omezení AI
- Chybí podrobné editační nástroje pro kreativní doladění při tvorbě obsahu.
Snadné jako facka. Ceny AI
- Zdarma
- Začátečník: 16 $/měsíc
- Unlimited 50: 24 $/měsíc
- Neomezený: 32 $/měsíc
Snadné jako facka. Hodnocení a recenze AI
- G2: 4,5/5 (více než 20 recenzí)
- Capterra: Žádná hodnocení nejsou k dispozici
👀 Věděli jste, že... První program umělé inteligence s názvem Logic Theorist byl napsán v roce 1956 Allenem Newellem, Herbertem A. Simonem a Cliffem Shawem. Byl vytvořen za účelem dokazování matematických vět.
3. Volà (nejlepší pro společné plánování kalendáře obsahu)
Ruční plánování kalendáře obsahu je vždy velmi náročné. Ale s Voilà vám automatizace ušetří čas a umožní vám soustředit se na tvorbu kvalitního obsahu.
Využijte je k rychlému naplánování budoucího obsahu a zajistěte si konzistentní plán publikování na všech sociálních médiích.
Generátor kalendáře obsahu Voilà vám pomůže udržet si přehled díky vytvoření jasného plánu tvorby a distribuce obsahu.
Nástroj také navrhuje kombinaci různých typů obsahu a témat.
Generátor Voilà vytváří kalendář, který přímo navazuje na vaši širší strategii obsahového marketingu. Stačí přidat klíčová témata, události a cílovou skupinu. Tento strukturovaný přístup zajišťuje, že každý kus obsahu slouží většímu účelu.
Voilà nejlepší funkce
- Získejte uživatelsky přívětivé rozhraní pro snadnou navigaci.
- Nabídněte konverzační interakce pro snadné používání.
- Vytvářejte komplexní měsíční plány obsahu pro konzistentní sdělování značky.
- Spravujte strategické časové osy s organizovanými daty publikování a milníky.
Omezení Voilà
- Potíže s odpověďmi na složitější dotazy
- Občas generuje odpovědi, které nejsou zcela přesné.
- Má omezené porozumění v určitých kontextech.
Ceny Voilà
- Zdarma
- Premium: 8 $/měsíc na uživatele
- Ultimate: 24 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Voilà
- G2: Žádná hodnocení nejsou k dispozici
- Capterra: Žádná hodnocení nejsou k dispozici
4. Galaxy. AI (nejlepší pro generování obsahu pomocí AI SEO)
Generátor kalendáře obsahu Galaxy. AI je dalším nástrojem, který zjednodušuje proces plánování obsahu. Tato platforma sdružuje robustní sadu nástrojů AI do jednoho snadno použitelného rozhraní, což z ní činí fantastické komplexní řešení pro potřeby vašeho podnikání.
Pokud jde o kreativní úkoly, vyniká Galaxy. AI. S nástroji jako Stable Diffusion, Midjourney a Ideogram můžete rychle vytvářet vysoce kvalitní vizuály pro vaše marketingové materiály a návrhy produktů.
Tyto nástroje vám pomohou vytvářet úžasná umělecká díla, prototypy a návrhy bez vysokých nákladů nebo zdlouhavých časových harmonogramů.
A nesmíte zapomenout na Flux. Tato marketingová automatizace založená na umělé inteligenci udržuje váš pracovní tok na správné cestě a pomáhá rozšiřovat podnikání. Zajišťuje hladký průběh všeho, i když se pouštíte do větších projektů.
Galaxy. AI – nejlepší funkce
- Získejte přístup k sadě několika modelů AI na jedné platformě.
- Jasně popište problém, řešení a výsledky pomocí strukturovaných formátů.
- Začleňte vizuální data, abyste zvýšili důvěryhodnost obsahu.
- Umožněte přizpůsobení obsahu tak, aby odpovídal stylovému průvodci vaší značky.
Galaxy. Omezení AI
- Značně závisí na přesnosti vstupních dat pro kvalitu výstupu.
Ceny Galaxy. AI
- 49 $/měsíc
Galaxy. Hodnocení a recenze AI
- G2: Žádná hodnocení nejsou k dispozici
- Capterra: Žádná hodnocení nejsou k dispozici
👀 Věděli jste, že... AI dokáže předpovědět, jak virální bude váš obsah ještě předtím, než ho zveřejníte. Některé nástroje AI, jako například Streamladder , dokážou analyzovat klíčová slova, načasování a chování publika vašeho plánovaného obsahu a poskytnout vám „skóre virality“. To vám pomůže odhadnout zapojení publika a potenciální dosah nápadů na obsah ještě před jejich zveřejněním.
5. Musely. AI (nejlepší generátor kalendáře obsahu s umělou inteligencí pro kreativní mysli)
Změňte svůj přístup k plánování obsahu s Musely.AI. Automaticky generuje komplexní kalendáře obsahu, čímž vám šetří čas a zároveň zajišťuje konzistentnost a relevanci.
Tento marketingový nástroj s umělou inteligencí také doporučuje chytré návrhy témat na základě trendů ve vašem oboru. Další skvělou funkcí je přizpůsobitelný plán publikování.
Bez ohledu na platformu můžete snadno upravit frekvenci zveřejňování a typy obsahu tak, aby odpovídaly vašim marketingovým cílům. Optimalizace kombinace obsahu je také fantastická.
Můžete vyvážit různé typy obsahu napříč několika platformami a zajistit tak, že oslovíte všechny své cílové segmenty.
Pokud jde o strategické řízení časové osy, Musely. AI se o vše postará. Můžete se soustředit na tvorbu, místo abyste se starali o to, kdy a co zveřejnit příště.
Musely. Nejlepší funkce AI
- Vytvořte kompletní kalendáře obsahu během několika sekund pouze na základě klíčového slova nebo tématu.
- Vytvářejte plány obsahu blogu se strukturovanými tématy, klíčovými slovy a daty publikování.
- Naplánujte si časový harmonogram spuštění marketingové kampaně s klíčovými milníky a termíny.
- Plánujte obsah podle témat, jako jsou svátky, roční období a události v oboru.
- Vytvořte plány distribuce obsahu napříč platformami, abyste maximalizovali dosah a zapojení.
Musely. Omezení umělé inteligence
- Vzhledem k rozsáhlým funkcím vyžaduje určitou dobu na osvojení.
Musely. Ceny AI
- Ceny na míru
Musely. Hodnocení a recenze AI
- G2: Nedostatečné hodnocení
- Capterra: Nedostatečné hodnocení
6. Taskade (nejlepší pro správu úkolů v reálném čase a organizaci obsahu)
Pokud hledáte nástroj, který vám pomůže udržet váš kalendář obsahu organizovaný a efektivní, Taskade je nutností. Jedná se o platformu založenou na umělé inteligenci, která spojuje kalendáře obsahu, projektové sprinty, vývojové diagramy a SOP na jednom místě.
Navíc díky 1 TB úložného prostoru snadno zvládne veškerý váš obsah, aniž by došlo k vyčerpání místa.
Taskade se odlišuje tím, jak jeho AI agenti v reálném čase hodnotí úkoly a priority. Automaticky propojují související úkoly, takže máte vše pod kontrolou. Vždy přesně víte, na co se zaměřit jako další, a máte jasný přehled o tom, jak každý úkol zapadá do celkové strategie.
Nejlepší funkce Taskade
- Vizualizujte úkoly v různých formátech – tabulkách, tabulkách, seznamech, myšlenkových mapách a kalendářích.
- Brainstormujte, vytvářejte osnovy a plánujte s pomocí AI asistenta pro psaní a úkoly.
- Snadno sdílejte práci s týmy, klienty a hosty; hladce spolupracujte na webu, mobilních zařízeních i stolních počítačích.
- Mějte přehled o prioritách úkolů díky dynamickým propojením a hierarchiím v reálném čase.
- Organizujte obsah pomocí přizpůsobitelných šablon pro různé typy obsahu a platformy.
Omezení Taskade
- Postrádá pokročilé funkce, jako je přidávání obrázků nebo videí nebo vytváření složitých tabulek.
- Formátování může být složité, pokud nejste obeznámeni s editory kompatibilními s markdownem.
Ceny Taskade
- Zdarma: 0 $
- Taskade Pro: 10 $/měsíc na uživatele
- Taskade for Teams: 20 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Taskade
- G2: 4,6/5 (více než 50 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 60 recenzí)
🧠 Zajímavost: V 60. letech 20. století vytvořil Joseph Weizenbaum ELIZA, jednoho z prvních chatbotů s umělou inteligencí (později nazývaných chatboty). Byl vytvořen za účelem zkoumání komunikace mezi lidmi a stroji a simuloval konverzaci pomocí metodiky porovnávání vzorů a substituce, která uživatelům vytvářela iluzi porozumění ze strany programu.
7. LogicBalls (nejlepší vizuální platforma s umělou inteligencí)
S více než 15 miliony kusů obsahu generovaného umělou inteligencí a komunitou více než 150 000 uživatelů LogicBalls zpřístupňuje výkonné nástroje umělé inteligence všem.
Získejte přístup k více než 1 200 aplikacím, které vám pomohou se vším od psaní přes navrhování až po tvorbu scénářů videí. Jsou ideální pro rychlou a efektivní tvorbu vysoce kvalitního obsahu.
Úžasné je také to, jak vám pomáhá generovat příspěvky na sociálních médiích, které můžete použít k propagaci svých případových studií, blogů a článků a oslovit tak širší cílovou skupinu.
Nejlepší funkce LogicBalls
- Rychle vytvářejte kalendáře obsahu pomocí nástrojů založených na umělé inteligenci pro psaní, navrhování a sociální média.
- Vytvářejte poutavé případové studie během několika minut pro webové stránky, sociální média nebo reference klientů.
- Přizpůsobte obsah tak, aby odpovídal hlasu a sdělení vaší značky.
- Optimalizujte obsah pro SEO pomocí návrhů klíčových slov.
Omezení LogicBalls
- Bezplatná verze vás omezuje na více než 50 nástrojů AI, dva tóny a méně možností přizpůsobení.
- Některé pokročilé funkce jsou dostupné pouze v prémiových verzích.
Ceny LogicBalls
- Zdarma
- Pro: 9,99 $/měsíc
- Premium: 19,99 $/měsíc
Hodnocení a recenze LogicBalls
- G2: Žádná hodnocení nejsou k dispozici
- Capterra: Žádná hodnocení nejsou k dispozici
➡️ Přečtěte si také: Jak využít AI pro affiliate marketing (případy použití a nástroje)
8. Predis. ai (nejlepší pro plánování obsahu sociálních médií)
Co děláte, když zíráte na prázdnou obrazovku a potřebujete rychle vytvořit 30 příspěvků? Poslední věc, kterou chcete, je stresovat se. Místo toho se můžete zaregistrovat na Predis. ai. Pomocí čtyř slov můžete generovat texty, obrázky a videoobsah.
Jakmile dokončíte rychlé zaškolení, budete mít již několik příspěvků připravených. Můžete si vybrat základní příspěvek s popiskem a obrázkem nebo se do toho pustit naplno a požádat o karusel na Instagramu.
Predis. AI poskytuje obrázky s jednotným designem a texty, které můžete upravovat. Pokud vám něco nevyhovuje, můžete snadno změnit rozložení a barevné schéma.
Jakmile budete mít finální verzi svého příspěvku, můžete jej rychle naplánovat v kalendáři obsahu. Predis. ai se postará o zbytek, zatímco vy se můžete soustředit na jiné úkoly.
Nejlepší funkce Predis. ai
- Vytvářejte karusely pro Instagram s přizpůsobeným rozvržením, barvami a textem.
- Prohledávejte knihovnu stockových videí a sestavujte videopříspěvky s textem, obrázky a animacemi.
- Získejte přístup k analýzám v reálném čase a sledujte výkonnost svého účtu.
- Nastavte a sledujte cíle sociálních médií přímo z ovládacího panelu.
Omezení Predis. ai
- Někteří uživatelé uvádějí, že nelze generovat hashtagy v jiných jazycích (pouze v angličtině).
Ceny Predis. ai
- Zdarma
- Lite: 32 $/měsíc
- Premium: 59 $/měsíc
- Agentura: 249 $/měsíc
Hodnocení a recenze Predis. ai
- G2: 4,8/5 (více než 80 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 180 recenzí)
9. AI Perfect Assistant (nejlepší pro personalizované plánování a organizaci)
Pokud neustále hledáte způsoby, jak zvýšit efektivitu, AI Perfect Assistant vám bude velkým pomocníkem. Tento nástroj automatizuje úkoly v aplikacích Microsoft Office a dalších, díky čemuž jsou každodenní úkoly hračkou.
Ať už vytváříte prezentace v PowerPointu, píšete dokumenty ve Wordu nebo odpovídáte na zprávy v Outlooku a Teams, AI Perfect Assistant to zvládne za vás. AI tyto úkoly vyřídí rychle, jako byste měli v kanceláři dalšího pomocníka.
Je to užitečné pro profesionály nebo firmy, které chtějí snížit časově náročné činnosti.
Nejlepší funkce AI Perfect Assistant
- Využijte více než 40 nástrojů AI pro vytváření prezentací, e-mailů, chatových zpráv a dalších materiálů.
- Získejte přístup k jazykovým nástrojům pro kontrolu gramatiky, parafráze a překlady.
- Přizpůsobte šablony pomocí nastavitelných stylů psaní, tónů a jazykových preferencí.
- Pro větší pohodlí je k dispozici přístup přes rozšíření pro Chrome nebo webovou aplikaci Telegram.
Omezení AI Perfect Assistant
- Seznámení se s celou řadou nástrojů může nějakou dobu trvat.
- Bezplatné a nižší tarify mají omezení tokenů.
Ceny AI Perfect Assistant
- Zdarma
- Pro: 9,99 $/měsíc
- Premium: 29,99 $/měsíc
Hodnocení a recenze AI Perfect Assistant
- G2: Žádná hodnocení nejsou k dispozici
- Capterra: Žádná hodnocení nejsou k dispozici
💡 Tip pro profesionály: Ušetřete čas vytvořením šablon pro obsahová témata, která se opakují každý měsíc, jako jsou příspěvky „Throwback Thursday“ nebo sváteční kampaně. Mnoho nástrojů umožňuje snadné duplikování šablon.
10. UNUM (nejlepší pro vizuální vyprávění příběhů a estetiku sociálních médií)
UNUM je výkonný nástroj pro vytváření kalendáře obsahu sociálních médií. Pomáhá vám vizuálně organizovat a plánovat obsah sociálních médií.
Tato platforma vám umožňuje vytvořit jednotnou přítomnost na sociálních médiích prostřednictvím správy více účtů na jednom místě. Můžete snadno přetahovat příspěvky a zajistit tak plynulý a propojený obsah.
Návrhy založené na umělé inteligenci vám pomohou najít nejlepší časy pro zveřejňování příspěvků, což vám ušetří spoustu času.
Nejlepší funkce UNUM
- Přetahujte příspěvky myší a zajistěte tak plynulý tok obsahu.
- Před zveřejněním si obsah prohlédněte, aby odpovídal tónu značky.
- Spolupracujte s týmem na vytváření a plánování příspěvků.
- Zajistěte konzistentnost napříč kampaněmi
Omezení UNUM
- Fakturace/správa webových stránek je někdy trochu matoucí.
Ceny UNUM
- UNUM zdarma
- UNUM Pro: 12 $/měsíc na uživatele
- UNUM for Teams: 15 $/měsíc
Hodnocení a recenze UNUM
- G2: Žádná hodnocení nejsou k dispozici
- Capterra: Žádná hodnocení nejsou k dispozici
Vylepšete svůj obsahový kalendář pomocí AI od ClickUp
Čas je drahocenný a AI je nástroj, který vám pomůže využít každou vteřinu na maximum!
Pokud trávíte hodiny snahou vytvořit perfektní kalendář obsahu, začněte používat AI pro komplexní tvorbu kalendáře obsahu a sledujte změnu. 🙌
ClickUp Brain je klíčovým hráčem v této transformaci. Pomůže vám organizovat, plánovat a automatizovat váš kalendář obsahu i proces generování obsahu jakýmkoli způsobem, který si dokážete představit – a ještě mnohem víc.
Potřebujete plán obsahu, který skutečně odpovídá vašim cílům? Zaregistrujte se ještě dnes na ClickUp a přesvědčte se o rozdílu sami!