Jak vytvořit protokol rozhodnutí pro úspěšné řízení projektů

V průměru člověk učiní asi 35 000 rozhodnutí denně. Ale jako projektový manažer můžete mít pocit, že jich činíte dvakrát tolik, zejména když se snažíte zvládnout více úkolů najednou.
Studie společnosti McKinsey ukázala, že proces rozhodování zabírá manažerům velkou část času – u některých vedoucích pracovníků dokonce až 70%.
Ještě důležitější je sledování těchto rozhodnutí, protože to může být stejně důležité jako samotná rozhodnutí. Nástrojem, který se zde může hodit, je protokol rozhodnutí o produktech.
Podceňované, ale nezbytné protokoly rozhodnutí o produktech pomáhají lépe sledovat životní cyklus řízení projektů.
V tomto článku vám pomůžeme zjistit, proč je protokol rozhodnutí nezbytný pro sledování projektu, jak jej vytvořit a jaké jsou osvědčené postupy pro úspěšné řízení projektů.
⏰ 60sekundové shrnutí
- Základy: Protokoly rozhodnutí sledují klíčová rozhodnutí v rámci projektu, včetně odůvodnění, alternativ, rizik a akčních položek. Zlepšují transparentnost, odpovědnost a komunikaci.
- Klíčové komponenty: Rozhodnutí, datum, osoby s rozhodovací pravomocí, odůvodnění, alternativy, rizika, akční položky, vlastníci a termíny
- Typy zaznamenávaných rozhodnutí: Strategická, taktická, operační, související s riziky a kontroverzní
- Kdy použít: Složité projekty, rychle se měnící prostředí, rozptýlené týmy, snižování rizik a hodnocení po skončení projektu.
- Výhody: Zlepšuje komunikaci, zvyšuje odpovědnost a zefektivňuje projektovou dokumentaci.
- Jak vytvořit: Použijte nástroje jako ClickUp pro strukturované deníky rozhodnutí, spolupráci v reálném čase a propojení úkolů.
- Automatizace: Automatizujte aktualizace a oznámení, aby byly protokoly rozhodnutí vždy aktuální bez nutnosti ručního zásahu.
- Šablona ClickUp: Nabízí vlastní pole, stavy, zobrazení a komplexní protokol rozhodnutí pro zlepšení řízení projektů.
Porozumění protokolům rozhodnutí
Než začneme, pojďme si nejprve vysvětlit, co jsou deníky rozhodnutí, rozebrat jejich klíčové složky a prozkoumat různé typy deníků rozhodnutí, které můžete vytvořit.
Co je to protokol rozhodnutí?
Protokol rozhodnutí je strukturovaný záznam klíčových rozhodnutí učiněných v průběhu projektu. Zachycuje podrobnosti, jako je samotné rozhodnutí, důvody, které k němu vedly, zvažované alternativy a zúčastněné strany.
Vedením protokolu rozhodnutí zvýšíte transparentnost, odpovědnost a komunikaci v rámci projektového týmu, zejména při použití různých technik skupinového rozhodování.
🧠 Zajímavost: Tradičně se rozhodnutí týkající se projektů zaznamenávala do zápisů z jednání. Postupem času vedla potřeba strukturovanějších a přístupnějších záznamů k vývoji specializovaných protokolů rozhodnutí, které zajišťují, že kritická rozhodnutí jsou snadno dohledatelná a nejsou pohřbena v dlouhých dokumentech.
Součásti protokolu rozhodnutí
Dobře strukturovaný protokol rozhodnutí o projektu obvykle obsahuje následující komponenty:
- Prohlášení o rozhodnutí: Jasné a stručné shrnutí přijatého rozhodnutí, napsané tak, aby bylo srozumitelné pro celý tým.
- Datum rozhodnutí: Datum, kdy bylo rozhodnutí finalizováno, což pomáhá sledovat časový harmonogram projektu a identifikovat potenciální zpoždění.
- Rozhodující osoby: Osoby odpovědné za přijímání rozhodnutí, zajišťování odpovědnosti a transparentnosti v rámci týmu.
- Odůvodnění: Důvody, které vedly k rozhodnutí, poskytující kontext a podporující zdůvodnění volby.
- Zvažované alternativy: Seznam dalších možností, které byly vyhodnoceny před přijetím konečného rozhodnutí, demonstrující důkladný rozhodovací proces.
- Potenciální rizika a strategie jejich zmírnění: Posouzení potenciálních rizik spojených s rozhodnutím spolu se strategiemi jejich zmírnění a snížení negativního dopadu.
- Akční položky: Konkrétní úkoly nebo kroky potřebné k implementaci rozhodnutí, které zajistí jeho efektivní provedení.
- Vlastníci a termíny: Osoby odpovědné za jednotlivé úkoly a jejich termíny, podpora odpovědnosti týmu a sledování pokroku.
Přečtěte si také: Jak efektivně a rychle přijímat rozhodnutí
Typy zaznamenávaných rozhodnutí
Rozhodnutí jsou životně důležitou součástí každého projektu, určují jeho směr a formují jeho výsledky. Proto musí být protokol rozhodnutí dostatečně univerzální, aby zachytil nuance různých stylů rozhodování. Podívejme se na typy rozhodnutí, které lze zaznamenat:
- Strategická rozhodnutí: Jedná se o rozhodnutí na vysoké úrovni, která mají vliv na celkové směřování projektu, zejména u dlouhodobých projektů. Jsou zásadní pro sladění projektu s širšími cíli organizace.
- Taktická rozhodnutí: Taková rozhodnutí jsou střední úrovně a podporují implementaci strategických cílů. Často zahrnují delegování úkolů na členy projektového týmu a vyžadují jasné komunikační modely, zejména v mezifunkčních nebo rozptýlených týmech.
- Provozní rozhodnutí: Jedná se o každodenní rozhodnutí, která zajišťují hladký průběh projektu. Často je přijímají jednotliví členové týmu nebo malé skupiny a obvykle vyžadují rychlé a efektivní rozhodování.
- Rozhodnutí související s riziky: Tato rozhodnutí se často přijímají za účelem řešení identifikovaných rizik nebo potenciálních hrozeb pro projekt a mohou zahrnovat strategie zmírňování rizik, pohotovostní plány nebo jiná opatření k minimalizaci negativních dopadů a překonání nejistoty.
- Kontroverzní rozhodnutí: Může se jednat o rozhodnutí, která vyvolávají neshody nebo debaty v týmu. Jejich zaznamenávání zajišťuje transparentnost, pomáhá odůvodnit jejich opodstatněnost a udržuje všechny na stejné vlně, i když se názory liší.
💡Tip pro profesionály: Nezaznamenávejte pouze samotné rozhodnutí, ale také důvody, které k němu vedly. Stručně vysvětlete důvody, proč jste se rozhodli pro konkrétní postup. Tyto souvislosti jsou neocenitelné pro budoucí použití a mohou zabránit nedorozuměním v budoucnu.
Kdy používat deníky rozhodnutí
Jako projektový manažer čelíte neustálému přívalu rozhodnutí. Bez strukturovaného způsobu jejich dokumentace riskujete nedorozumění a ztrátu odpovědnosti ve svých týmech. Právě v těchto případech se záznamy rozhodnutí stávají neocenitelnými.
Zlepšují spolupráci týmu a zároveň slouží jako centralizovaný záznam.
Zde jsou klíčové scénáře, ve kterých je protokol rozhodnutí nepostradatelný:
- Složité projekty: U projektů s více zúčastněnými stranami, závislostmi nebo výstupy sleduje protokol rozhodnutí každé rozhodnutí a zajišťuje soulad s metodikami řízení projektů.
- Rychle se měnící prostředí: Pro týmy pracující s krátkými termíny poskytují deníky rozhodnutí rychlý přístup k minulým rozhodnutím, čímž se snižují zpoždění způsobená opakovanými diskusemi nebo nejistotou.
- Rozptýlené týmy: V případě vzdálených nebo hybridních uspořádání protokoly rozhodnutí zlepšují spolupráci v týmu. Slouží také jako jediný zdroj pravdivých informací, díky čemuž jsou všichni členové v obraze, bez ohledu na to, kde se nacházejí.
- Snižování rizik: Pomáhají identifikovat vzorce v rozhodování, poskytují přehled o rizicích a umožňují proaktivní úpravy strategií.
- Hodnocení po skončení projektu: Protokoly rozhodnutí jsou cenné pro analýzu výsledků a zdokonalování procesů.
💡Tip pro profesionály: Propojte rozhodnutí ve svém protokolu s příslušnou projektovou dokumentací, jako jsou dokumenty s požadavky, zápisy z jednání nebo hodnocení rizik. Vytvoříte tak jasnou auditní stopu a získáte cenný kontext pro každé rozhodnutí.
Výhody používání protokolů rozhodnutí
Protokol rozhodnutí neslouží pouze k uchovávání záznamů – je to strategický nástroj pro váš tým. Pokud je správně veden, neslouží pouze ke sledování rozhodnutí, ale také podporuje lepší spolupráci, odpovědnost a organizaci. Zde je návod, jak na to:
1. Lepší komunikace
Považujte protokol rozhodnutí za společný manuál vašeho týmu. Jedná se o centralizovaný prostor, kde mají všichni přístup ke stejným informacím o klíčových rozhodnutích a důvodech, proč byla učiněna.
Jako projektový manažer ovlivňují většina vašich rozhodnutí nejen váš tým, ale i další vertikály. Dokumentování rozhodovacího procesu a přidělování odpovědností snižuje nedorozumění a zajišťuje, že všichni jsou v souladu s cíli projektu.
Navíc znalost důvodů, které vedly k určitým rozhodnutím, buduje důvěru a podporuje týmovou práci.
2. Větší odpovědnost
Odpovědnost se stává snadnou, když jsou akční položky spojeny s konkrétními jmény. Váš protokol rozhodnutí bude obsahovat jména kontaktních osob a další důležitá jména, která jsou klíčová pro hladký průběh projektu.
Tento protokol nejen sleduje aktuální pokrok, ale slouží také jako historický záznam – ideální pro přezkoumání minulých rozhodnutí a poučení se z nich. Díky podrobnému popisu každého rozhodnutí a jeho dopadu mohou týmy předejít chybám a udržet své projekty na správné cestě.
3. Zjednodušená projektová dokumentace
Od zapracování nových členů týmu až po přípravu na audity – dobře vedená projektová dokumentace je pokladnicí informací. Váš projekt bude připraven na budoucnost, pokud bude váš protokol rozhodnutí pravidelně aktualizován.
Konsoliduje všechny důležité podrobnosti do jednoho snadno navigovatelného dokumentu, díky čemuž jsou předávání a kontroly dodržování předpisů hladší než kdykoli předtím.
Přečtěte si také: 12 výzev v oblasti řízení projektů a jak je řešit
Jak vytvořit a vést protokol rozhodnutí v projektovém řízení
Naštěstí existuje jednoduchý způsob, jak začít s vedením protokolů rozhodnutí. ClickUp, aplikace pro vše, co souvisí s prací, se zde hodí.
ClickUp pro projektové týmy vám pomůže vytvořit a udržovat bezchybný protokol rozhodnutí. Přidejte nástroje pro správu úkolů, dokumentaci, brainstorming a vizualizaci spolu s oblíbenými integracemi a získáte vítěznou sadu pro řízení projektů. Váš tým může za jeden den dosáhnout tolik!
Podívejme se na vytváření a správu protokolu rozhodnutí v ClickUp:
Krok 1: Vytvořte nový dokument nebo seznam úkolů
Řídíte složité projekty nebo hledáte centrální místo pro historii rozhodování vašeho týmu? ClickUp Docs nabízí flexibilitu a přizpůsobivost, které splní vaše potřeby. A může sloužit jako výchozí bod pro váš protokol rozhodnutí!
Takto vám může pomoci ClickUp Docs:
- Přizpůsobitelný design: Vytvořte profesionální a přehledný protokol rozhodnutí pomocí vnořených stránek, šablon a možností stylizace ClickUp. Přidejte tabulky pro strukturovaná data a formátujte dokument tak, aby vyhovoval vašim pracovním potřebám.
- Spolupráce v reálném čase: Spolupracujte se svým týmem úpravou protokolu rozhodnutí v reálném čase. Pomocí značek a komentářů diskutujte o rozhodnutích, přímo přiřazujte úkoly a převádějte text na sledovatelné úkoly, abyste zajistili řešení všech problémů.
- Centralizovaný přístup: Propojte svůj protokol rozhodnutí s příslušnými úkoly a projekty, abyste měli snadný přístup ke všem souvisejícím informacím na jednom místě. Udržujte svůj tým v souladu a informovaný propojením Docs s vašimi pracovními postupy.
- Vylepšené řízení pracovních postupů: Přidejte widgety pro aktualizaci stavu projektů, přiřazování úkolů nebo úpravy pracovních postupů bez přepínání mezi záložkami. Tato integrace zajišťuje, že váš protokol rozhodnutí je vždy aktuální a použitelný.
- Snadné vyhledávání informací: Pomocí Docs Hub můžete prohledávat, třídit a filtrovat své zdroje. Díky ověřeným wiki, předem připraveným šablonám a vyhledávacím nástrojům najdete potřebné informace rychle a snadno.
Krok 2: Propojte rozhodnutí s příslušnými úkoly a projekty
Skvělý protokol rozhodnutí nezaznamenává pouze volby, ale propojuje je s konkrétními kroky a reálnými výsledky.
S ClickUp Tasks můžete každé rozhodnutí přímo propojit s příslušnými úkoly a projekty. Tím zajistíte jasnou souvislost mezi rozhodnutími a jejich praktickými dopady, a to i při řízení více týmů.
Naše agentura jej používá jako nástroj pro správu všech projektů, časových harmonogramů úkolů a fakturace. Nahradil starší systém a umožnil nám přejít k agilnějšímu toku řízení projektů a pomohl zlepšit interní komunikaci.
Naše agentura jej používá jako nástroj pro správu všech projektů, časových harmonogramů úkolů a fakturace. Nahradil starší systém a umožnil nám přejít k agilnějšímu řízení projektů a zlepšit interní komunikaci.
Zde je návod, jak můžete svůj protokol rozhodnutí učinit praktičtějším:
- Propojte související a závislé úkoly: Vytvořte síť souvislostí propojením souvisejících nebo závislých úkolů s vašimi rozhodnutími. Získáte tak jasný přehled o tom, jak rozhodnutí ovlivňují ostatní aspekty vašeho projektu.
- Sledujte pokrok a vyhněte se překážkám: Propojením úkolů s rozhodnutími můžete přímo sledovat jejich pokrok a včas identifikovat případné překážky. Zajistěte, aby vaše rozhodnutí byla nejen zdokumentována, ale také efektivně realizována.
- Vizualizujte práci napříč více seznamy: Zjednodušte mezifunkční práci přidáním úkolů nebo podúkolů do více seznamů. Úkoly si zachovají svůj původní stav, prioritu, automatizace a vlastní pole, což zajistí konzistentní přehlednost a sladění v rámci celého týmu.
Krok 3: Přizpůsobte si protokol rozhodnutí
Při vytváření protokolu rozhodnutí neexistuje univerzální řešení. Každý projekt má své jedinečné potřeby. Pro některé může být důležitější sledování dat rozhodnutí, zatímco pro jiné může být důležitější hodnocení dopadů.
S pomocí vlastních polí ClickUp můžete navrhnout protokol rozhodnutí, který je přizpůsoben vašemu projektu, a zajistit tak, že váš tým zachytí ty nejdůležitější podrobnosti.
Tady je návod, jak tato funkce může vylepšit váš protokol rozhodnutí:
- Přidejte důležité podrobnosti o rozhodnutích: Zahrňte vlastní pole pro klíčové informace, jako jsou data rozhodnutí, zúčastněné strany, odůvodnění a posouzení dopadů. Tato pole usnadňují dokumentaci každého rozhodnutí s jasností a kontextem.
- Sledujte a spravujte rozhodnutí: Přizpůsobte rozbalovací nabídky, přidejte číselná pole nebo sledujte pokrok s podrobnostmi o klientech nebo zúčastněných stranách na jednom místě. Počet vlastních polí, která můžete přidat k jednotlivým rozhodnutím, není nijak omezen.
- Třídit a filtrovat podle toho, co je nejdůležitější: Zvýrazněte kritická rozhodnutí seřazením polí podle důležitosti. Pomocí možností filtrování rychle najděte konkrétní položky nebo se zbavte nepořádku a získejte rychlejší přehled.
- Automatizujte výpočty číselných údajů: Potřebujete vypočítat potenciální náklady rozhodnutí nebo porovnat skóre pro posouzení dopadů? Provádějte rychlé výpočty mezi číselnými vlastními poli, abyste mohli činit informovaná rozhodnutí.
Přečtěte si také: Jak optimalizovat řízení projektů pomocí automatizace
Krok 4: Umožněte spolupráci týmu
Spolupráce a hladká komunikace hrají nepopiratelně důležitou roli při udržování komplexního protokolu rozhodnutí. A ClickUp Chat a ClickUp Assign Comments tento proces usnadňují .
Zde je několik tipů, jak mohou deníky rozhodnutí pomoci při spolupráci:
- Zefektivněná komunikace: Používejte Chat k diskusi o rozhodnutích v reálném čase, aniž byste museli přecházet na jinou platformu. Spolupracujte s jednotlivci nebo skupinami, sdílejte aktualizace a dokonce vytvářejte úkoly přímo ze zpráv v Chatu.
- Shrnutí založená na umělé inteligenci: Mějte přehled o diskusích díky AI Catchup, který shrnuje zmeškané konverzace. Buďte vždy v obraze ohledně chatů souvisejících s rozhodováním, což vám ušetří procházení starých vláken.
- Komentáře k provedení: Proměňte zpětnou vazbu nebo schválení v kroky k provedení tím, že přiřadíte komentáře jako úkoly. Pověření pracovníci je musí dokončit před uzavřením hlavního úkolu, aby byly vyřešeny všechny detaily.
- Sledujte a schvalujte v reálném čase: Pomocí komentářů můžete klást otázky, žádat o schválení nebo dokumentovat úspěchy přímo v úkolech, dokumentech nebo přílohách. Tím se centralizuje zpětná vazba a váš protokol rozhodnutí zůstává přesný a komplexní.
Krok 5: Automatizujte aktualizace a oznámení
Správa podrobného protokolu rozhodnutí projektu může být časově náročná, zejména pokud zahrnuje pravidelné aktualizace, připomenutí a oznámení. S automatizací ClickUp můžete tento proces zjednodušit a udržovat svůj protokol rozhodnutí aktuální bez další ruční práce.
Tuto funkci můžete využít následujícím způsobem:
- Automatizujte přiřazování úkolů a aktualizace: Použijte předem připravené šablony k řešení opakujících se úkolů, jako je přiřazování odpovědností a aktualizace stavů při přidávání nových rozhodnutí. Zajistěte, aby každé rozhodnutí bylo okamžitě zaznamenáno a provedeno.
- Dynamické aktualizace přiřazených osob: Udržujte flexibilitu svých automatizací přiřazováním úkolů dynamickým skupinám, jako jsou sledovatelé úkolů nebo osoby, které aktualizaci spustily. Tato přizpůsobivost zajišťuje, že oznámení a úkoly jsou vždy zasílány správným osobám.
- Posílejte včasná oznámení: Nastavte automatické e-maily, které budou členy týmu informovat o nových rozhodnutích nebo aktualizacích stávajících rozhodnutí. Informujte zainteresované strany a udržujte jejich zájem, aniž byste museli ručně vytvářet aktualizace.
Pokud hledáte něco jednoduššího pro začátek, šablona protokolu rozhodnutí pro řízení projektů ClickUp vám pomůže vytvořit protokol rozhodnutí, aniž byste museli začínat od nuly. Je navržena tak, aby vám pomohla přesně řídit rozhodování bez rizika, že budou přehlédnuty nějaké detaily.
Zde je přehled toho, co nabízí:
- Vlastní stavy: Sledujte průběh rozhodování pomocí přizpůsobených stavů, jako jsou K posouzení, V posouzení, Schváleno, Zamítnuto a Zrušeno. Potřebujete více možností? Můžete je rychle přidat.
- Vlastní pole: Zaznamenávejte důležité podrobnosti pomocí atributů, jako jsou schvalovatel, aspekt projektu a dopad. Získejte úplnou přehlednost o tom, kdo rozhodnutí schválil, na jaké oblasti má vliv a jaký je jeho celkový dopad.
- Vlastní zobrazení: Přistupujte k údajům o rozhodnutích a organizujte je pomocí čtyř různých zobrazení: Protokol rozhodnutí: Komplexní seznam všech rozhodnutí Tabule rozhodnutí: Vizuální tabule pro rychlé sledování Kalendář: Sledování rozhodnutí na časové ose Průvodce pro začátečníky: Strukturovaný přehled, který vám pomůže dosáhnout úspěchu
- Protokol rozhodnutí: Komplexní seznam všech rozhodnutí
- Rozhodovací tabule: Vizuální tabule pro rychlé sledování
- Kalendář: Sledování rozhodnutí na základě časové osy
- Průvodce pro začátečníky: Strukturovaný přehled, který vám pomůže dosáhnout úspěchu.
- Protokol rozhodnutí: Komplexní seznam všech rozhodnutí
- Rozhodovací tabule: Vizuální tabule pro rychlé sledování
- Kalendář: Sledování rozhodnutí na časové ose
- Průvodce pro začátečníky: Strukturovaný přehled, který vám pomůže dosáhnout úspěchu.
Přečtěte si také: 10 bezplatných šablon pro rozhodování v Excelu, Docs a ClickUp
Zlepšení řízení projektů pomocí efektivního zaznamenávání rozhodnutí
V projektovém řízení může jedno jediné rozhodnutí změnit časový harmonogram, rozpočet i výsledky. Pokud však máte robustní protokol rozhodnutí, může váš tým snadno zjistit příčinu a důsledek každého z nich.
Nyní, když máte představu o tom, jak vytvořit protokol rozhodnutí, zde je několik způsobů, jak může efektivní dokument zlepšit řízení projektů:
Význam protokolů rozhodnutí v projektovém řízení
V polovině vašeho velkého projektu se nově příchozí stakeholder ptá, proč byla loni zvolena konkrétní cesta. Nastává panika a zmatené pohledy během vaší standup schůzky.
Pokud máte kvalitní protokol rozhodnutí, stačí se k danému rozhodnutí vrátit. Od důvodu, proč jste k tomuto rozhodnutí dospěli, až po jeho dopad, budete mít absolutní jasno. Vedení protokolu v každé fázi zlepšuje komunikaci, snižuje rizika a je užitečné v každém bodě životního cyklu řízení projektu.
Role v automatizaci obchodních procesů (BPA)
Jistě, vedení protokolu rozhodnutí zní jako zdlouhavý proces. Ale s nástroji jako ClickUp můžete automatizovat nejen funkčnost protokolu, ale i vaše obchodní procesy.
Představte si, že zainteresované strany jsou informovány o změnách bez manuálního zásahu a následné úkoly jsou přiřazovány automaticky. To také snižuje počet chyb a urychluje sledování projektu díky minimálnímu lidskému úsilí.
Spojení s trojúhelníkem projektového řízení
Trojúhelník projektového řízení – rozsah, čas a náklady – je jádrem každého projektu. Protokoly rozhodnutí pomáhají týmům vyvážit tyto omezení tím, že dokumentují kompromisy a jejich důsledky.
Představte si projekt vývoje softwaru, ve kterém váš klient v pozdní fázi požaduje přidání další funkce. Přidání této funkce by zvýšilo rozsah projektu a ovlivnilo by čas i náklady. Váš tým souhlasí s dodržením termínu, ale za vyšší cenu.
Váš protokol rozhodnutí bude nyní obsahovat odůvodnění přijatých rozhodnutí a jejich vliv na výsledek. Jako projektoví manažeři můžete transparentně demonstrovat, jak jsou rozhodnutí v souladu se strategickými cíli a jak se přizpůsobují měnícím se požadavkům.
🧠Zajímavost: Kniha Domesday Book je jedním z nejstarších příkladů deníku rozhodnutí, který byl sestaven v roce 1086 na příkaz krále Viléma Dobyvatele. Kniha obsahovala informace o vlastnictví a zdrojích v Anglii a informace o rozhodnutích, která nemohla být změněna.
Zjednodušte si práci a dosáhněte úspěchu díky deníkům rozhodnutí v ClickUp.
Protokol rozhodnutí je jednoduchý pojem, ale pro projektové manažery má neocenitelnou hodnotu. Slouží jako brána k transparentnějšímu a spolupracujícímu projektu.
S nástrojem pro řízení projektů ClickUp můžete vylepšit svůj protokol rozhodnutí. Zde můžete přizpůsobovat šablony při spolupráci s mezifunkčními týmy – a to vše při automatizaci pracovního postupu.
Jste připraveni odemknout chytřejší rozhodování a úspěch projektu? Zaregistrujte se na ClickUp ještě dnes!