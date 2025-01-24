11 nejlepších stavebních aplikací pro rok 2025

Stavební projekty vyžadují hodně pozornosti a úsilí. Od vytváření plánů přes správu rozpočtů až po včasné dodání projektů – vše vyžaduje detailní plánování a dokonalé provedení.
Dobrá zpráva? Existuje nástroj prakticky pro všechno! Ať už jde o správu nákladů, dodržování bezpečnostních předpisů nebo synchronizaci vašeho týmu, správné nástroje vám mohou usnadnit práci.
Proto jsme pro vás připravili výběr 11 nejlepších aplikací pro stavebnictví, které vám pomohou se všemi aspekty stavebních projektů – návrhem, řízením úkolů, komunikací a dalšími.
Začněte je prozkoumávat a najděte ten, který vám nejlépe vyhovuje!
⏰ 60sekundové shrnutí
Co jsou stavební aplikace?
Stavební aplikace jsou digitální řešení pro řízení staveb. Jejich spektrum sahá od jednoduchých nástrojů pro správu dokumentů přes návrhové nástroje až po robustní platformy pro řízení staveb, které zvládají kompletní plánování a realizaci projektů.
Stavební aplikace vám pomohou spravovat více projektů tím, že:
- 🤖 Automatizace rutinních procesů, jako je plánování, reporting a přidělování úkolů
- 🔄 Udržujte týmy, dodavatele a klienty na stejné vlně díky aktualizacím projektu v reálném čase a centralizované komunikaci.
- 📂 Ukládání všech dokumentů souvisejících s projektem, jako jsou smlouvy, povolení a plány, na jednom místě pro snadný přístup
- 📊 Sladění týmů, časových harmonogramů, zdrojů a výstupů pro hladký průběh realizace
🧠 Věděli jste, že 35 % stavebních profesionálů tráví více než 14 hodin týdně neproduktivními činnostmi, jako je vyhledávání informací o projektech, řešení konfliktů a řešení chyb a oprav.
Výhody používání stavebních aplikací
Zde jsou hlavní výhody stavebních aplikací:
Vylepšená spolupráce a přehlednost projektů
Stavební aplikace nabízejí v reálném čase přehled o postupu vašeho projektu pomocí reportů a dashboardů. Projektoví manažeři ve stavebnictví mohou prostřednictvím aplikace průběžně sledovat postup prací na stavbě a monitorovat podrobnosti projektu, jako je spotřeba materiálu, produktivita týmu a pracovní vytížení.
🌻 Příklad: Pokud je konkrétní tým přetížený nebo pokrok v jedné oblasti zaostává, aplikace poskytuje přehled, který umožňuje provést okamžité úpravy.
Vylepšené řízení zdrojů a nákladů
Máte přístup k klíčovým funkcím správy zdrojů, abyste mohli sledovat pracovní vytížení každého člena týmu a v reálném čase sledovat zdroje a výdaje. Aplikace pro stavebnictví vám také pomohou zobrazit náklady vynaložené na projekt a porovnat rozpočtované náklady s skutečnými náklady, abyste mohli identifikovat odchylky a provést nezbytné úpravy.
🌻 Příklad: Předpokládejme, že váš nákladný tým sádrokartonářů pracuje přesčas, což zvyšuje celkové náklady. Můžete zkontrolovat rozložení pracovní zátěže a snížit jejich přesčasy tím, že práci přesunete na dostupný tým malířů. Tímto způsobem zajistíte optimální alokaci zdrojů a snížíte náklady, aniž byste ohrozili kvalitu projektu.
Řízené rozhodování
Stavební aplikace vám pomohou činit rozhodnutí založená na datech z různých zpráv a analýz. Můžete například analyzovat historické náklady a trendy v oblasti práce, abyste mohli plánovat aktuální projekty. Můžete také vytvářet zprávy o analýze rizik, abyste zmírnili rizika, snížili jejich dopad na projekt a zabránili zpožděním dodávek.
🌻 Příklad: Pokud aplikace označí povětrnostní podmínky jako riziko pro venkovní projekt, můžete proaktivně přeplánovat úkoly, jako je lití betonu, abyste předešli zpožděním a škodám.
Co byste měli hledat v aplikacích pro stavebnictví?
Ať už jste stavební firma hledající klienty nebo odborník ve stavebnictví hledající technické řešení nebo správu nákladů, pro všechno existuje ta správná stavební aplikace. Zde je seznam toho, co byste měli hledat ve stavebních aplikacích:
📌 Plánování a rozvrhování projektů: Vyberte si aplikace, které usnadňují nastavení a sledování časových harmonogramů projektů, stanovení priorit úkolů, sledování pokroku a monitorování závislostí.
📌 Správa zdrojů: Hledejte platformy, které zobrazují pracovní vytížení, dostupné materiály a vybavení v reálném čase.
📌 Rozpočtování a řízení nákladů: Vyberte si stavební software, který vám pomůže sledovat náklady projektu v reálném čase – od materiálu po práci, přípravu staveniště a širší administrativní výdaje. Měl by umožňovat srovnání rozpočtu s náklady, aby vám pomohl provést včasné úpravy.
📌 Správa dokumentů: Vyberte si aplikaci, která centralizuje všechny dokumenty související s projektem, jako jsou fotografie staveniště, předpisy, bezpečnostní inspekce, denní záznamy a plány. Měla by umožňovat sledování změn a přístup k nejnovějším verzím dokumentů.
📌 Funkce na místě: Vyberte si nástroje, které fungují dobře jak v mobilní, tak v desktopové verzi. Měly by mít offline funkcionalitu, aby týmy na místě měly přístup k dokumentům, mohly aktualizovat postup prací a odesílat zprávy i bez připojení k internetu.
📌 Funkce kontroly kvality: Hledejte aplikace, které vám pomohou sledovat problémy, analyzovat rizika, vytvářet kontrolní seznamy a dokumentovat standardy kvality. To vám pomůže proaktivně odhalit a vyřešit problémy projektu a vyřešit bezpečnostní otázky.
📌 Automatizace pracovních postupů: Vyberte si stavební aplikaci, která vám umožní automatizovat rutinní úkoly a přizpůsobit pracovní postupy. Například automatizovat procesy schvalování návrhů, nastavit upozornění při blížícím se překročení rozpočtových limitů, měnit stavy úkolů atd.
11 nejlepších aplikací pro stavebnictví
1. ClickUp (nejlepší pro řízení stavebních projektů a komunikaci)
Stavět od základů je samo o sobě dost náročné. Přidejte k tomu nedorozumění, roztříštěné dokumenty, zpoždění, nedodržené termíny a krádeže materiálu a stává se to ještě těžší.
Jaké je řešení? Univerzální aplikace pro řízení stavebních projektů, jako je ClickUp. Pomůže vám spravovat časové plány, přidělovat úkoly, sledovat průběh v reálném čase a vizualizovat projekty pomocí dashboardů a přizpůsobených zobrazení.
ClickUp pro řízení staveb centralizuje vše od předprodeje a koncepce až po dokončení. S ClickUp Tasks můžete spolupracovat na plánech, vytvářet projektové výkresy a pracovní postupy a převádět své plány do proveditelných úkolů.
Využijte více než 15 zobrazení projektů v ClickUp k shrnutí svých plánů, jako je zobrazení kalendáře pro plánování úkolů, zobrazení seznamu pro správu zdrojů, tabule pro průběh úkolů a Ganttovy diagramy pro časové osy.
Zde je návod, jak přidat zobrazení projektu v ClickUp 👇
Jednou z hlavních priorit stavebních projektů je včasné dodání, a funkce ClickUp Time Management vám pomůže efektivně spravovat harmonogramy stavebních prací. Pomocí sledování času můžete odhadovat dobu trvání úkolů, plánovat čas pomocí Ganttových diagramů, kalendáře, zobrazení pracovní zátěže a časové osy a zaznamenávat odpracované hodiny pomocí časových rozpisů.
A to není vše! ClickUp nabízí rozsáhlou knihovnu šablon pro řízení staveb, které vám pomohou udržet koordinaci týmu, sledovat zdroje a dodržet rozpočet.
Například šablona ClickUp Construction Management Template vám umožňuje plánovat a vizualizovat životní cykly projektů, sledovat pokrok, koordinovat zdroje a zajistit včasné dodání projektu. Šablona také nabízí vlastní stavy a pole, takže můžete přidávat podrobnosti, jako jsou úrovně spolehlivosti a procentuální pruhy pokroku, a sledovat pokrok úkolů.
Zde je stručný přehled funkcí ClickUp, které vám usnadní práci.
Nejlepší funkce ClickUp
- Dashboardy v reálném čase: Sledujte průběh projektu a produktivitu týmu v reálném čase na přizpůsobených dashboardu ClickUp.
- Ganttovy diagramy: Spravujte prioritní úkoly, sledujte závislosti a odhalujte překážky pomocí Ganttových diagramů ClickUp.
- Vlastní stavy: Vytvořte vlastní štítky pro definování postupu úkolů, například „WIP*“, „Dokončeno“, „Pozastaveno“, „Schvalováno“ atd.
- Automatizace: Automatizujte pracovní postupy, jako je schvalování návrhů, změna stavu úkolů, generování denních zpráv o postupu prací a další, pomocí ClickUp Automations.
- Chat v reálném čase: Komunikujte plynule, informujte všechny o novinkách a zlepšete spolupráci pomocí ClickUp Chat.
- Dokumentace: Dokumentujte bezpečnostní opatření na staveništi, kontrolní standardy, pokyny na místě a směrnice pro celý projektový tým pomocí ClickUp Docs.
- Šablony: Vytvářejte rozpočty pomocí šablon stavebních rozpočtů, zvyšujte efektivitu práce, organizujte schůzky a zajistěte včasné dodání projektů.
Omezení ClickUp
- Široká škála funkcí může být pro nové uživatele ohromující.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain: Přidejte k jakémukoli placenému tarifu za 7 $ za člena/měsíc
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 900 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 300 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
ClickUp zásadně změnil způsob řízení úkolů souvisejících s dokončováním zakázek pro klienty. Potřeboval jsem nástroj, který by mi pomohl organizovat úkoly, abych si je nemusel pamatovat, a Excel mi k tomu nestačil. ClickUp se ukázal jako efektivní a uživatelsky přívětivé řešení pro mé podnikání.
2. Fieldwire (nejlepší pro řízení práce na místě)
Software pro správu stavenišť Fieldwire umožňuje týmům v terénu přístup k obrázkům, plánům, úkolům, projektovým dokumentům a všem dalším informacím na jejich smartphonech.
Umožňuje stavebním firmám a dodavatelům vytvářet úkoly spojené s konkrétními místy, stanovovat priority úkolů a sdílet žádosti o informace (RFI) v reálném čase. Můžete využít jeho přizpůsobené pracovní postupy, kontrolní formuláře a funkce pro vytváření zpráv pro uvedení do provozu před předáním projektu.
Nejlepší funkce Fieldwire
- Zadávejte úkoly a kontrolní seznamy, upravujte informace a vytvářejte zprávy pomocí mobilní aplikace.
- Sledujte průběh úkolů a výrobu pomocí obrázků a dat
- Zefektivněte procházení specifikací, distribuujte podklady k předložení a spravujte stavební specifikace.
Omezení aplikace Fieldwire
- Odstranění projektu ze zařízení je náročné a vyžaduje několik kroků.
- Offline funkce jsou pomalé. Nahrávání souborů trvá dlouho, což může být pro týmy na stavbě problém.
Ceny Fieldwire
- Základní: Zdarma
- Pro: 54 $ za uživatele/měsíc
- Podnikání: 74 $ za uživatele/měsíc
- Business Plus: 104 $ za uživatele/měsíc
Hodnocení a recenze Fieldwire
- G2: 4,5/5 (více než 200 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (85+ recenzí)
🧠 Věděli jste, že... Mnoho aplikací pro řízení staveb je nyní integrováno s technologií dronů. Drony poskytují letecké údaje v reálném čase, které se synchronizují s těmito aplikacemi a vytvářejí aktualizované mapy projektů, čímž šetří hodiny ručních kontrol.
3. Procore (nejlepší pro řízení rizik)
Procore je software pro řízení projektů pro subdodavatele, který poskytuje inteligentní řízení rizik napříč projekty, od přípravy stavby až po dokončení. Můžete předvídat rizika pomocí prediktivního modelování, stanovovat priority rizik a zasílat upozornění v reálném čase zainteresovaným stranám.
Tento nástroj pro řízení stavebních projektů také zefektivňuje dokumentaci, podporuje automatizaci a usnadňuje administrativní úkoly pro vzdálené týmy. Hlavním rysem tohoto nástroje je funkce odhadu rozpočtu, která automaticky vypočítává náklady na práci a materiál.
Nejlepší funkce Procore
- Vyhodnoťte potenciální rizika projektu pomocí algoritmů strojového učení a zasílejte upozornění, abyste informovali týmy.
- Kreslete poznámky, propojujte obrázky, soubory a úkoly s konkrétními výkresy a porovnávejte různé verze výkresů, abyste mohli činit informovaná rozhodnutí.
- Získejte přístup k více než 100 zprávám a vytvářejte vlastní zprávy na základě osobních údajů a na úrovni portfolia.
Omezení Procore
- Má strmou křivku učení; k jeho používání jsou nutné technické znalosti.
- Řešení problémů nebo závad vyžaduje podporu příliš mnoha týmů, což činí tento proces časově náročným.
Ceny Procore
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Procore
- G2: 4,6/5 (více než 3200 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 2700 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Procore?
Procore je úžasný nástroj, který efektivně zefektivňuje procesy dokumentace a zadávání dat a je snadno použitelný, jakmile se s ním seznámíte. Procore denně používají všichni, kdo se podílejí na našem projektu, včetně konzultantů, subdodavatelů a celého manažerského týmu. Jeho osvojení a pochopení však může být složité.
4. AutoCAD (nejlepší pro úpravy 2D stavebních výkresů)
AutoCAD je online editor DWG (formát souboru pro výkresy) a prohlížeč DWG, který vám umožňuje vytvářet projektové výkresy pomocí základních nástrojů a příkazů pro kreslení. Můžete s ním přesně vytvářet 2D a 3D stavební konstrukce, plány a nákresy. Nejlepší na tom je, že nabízí přednastavenou knihovnu materiálů připravených k použití, které vám pomohou začít a zajistí vyšší efektivitu projektu.
Nejlepší funkce AutoCADu
- Vizualizujte a navrhujte své projekty ve 2D a 3D s integrací hardwaru.
- Upravujte návrhy pomocí editoru WYSIWYG (nástroje, který vizualizuje konečný výstup).
- Vytvářejte animované sekvence kroků, vybavení a pracovníků pro efektivitu výstavby.
Omezení AutoCADu
- Podle několika uživatelů není vhodný pro 3D návrhářské postupy.
- Jeho licence jsou drahé.
Ceny AutoCADu
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze AutoCADu
- G2: 4,4/5 (více než 1400 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 3000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o AutoCADu?
Program je užitečný pro vytváření 2D výkresů s cílem vytvořit pevné náčrtky v počítači – v podstatě ruční kreslení v digitálním formátu.
5. GasBuddy (nejlepší pro hledání paliva za levnější ceny)
Ne všechny aplikace používané ve stavebních projektech jsou specializované pro toto odvětví. Například aplikace GasBuddy, původně navržená pro vyhledávání levnějšího paliva, může také pomoci stavebním týmům spravovat náklady na palivo.
Stavitelé a pracovníci v terénu mohou zkontrolovat ceny pohonných hmot na nejbližších čerpacích stanicích. Aplikace také nabízí prémiové funkce, jako jsou soutěže, díky kterým můžete vyhrát palivo zdarma, uplatnit odměny a ušetřit více na pohonných hmotách.
Nejlepší funkce GasBuddy
- Zobrazte trendy cen pohonných hmot podle regionu pomocí přehledů o pohonných hmotách.
- Zaznamenávejte nákupy paliva pro snadné sledování pomocí palivového deníku.
- Získejte všestrannou kalkulačku pro plánování nákladů na palivo
Omezení GasBuddy
- Někdy zobrazuje nesprávné ceny.
- Někdy aplikace vyhledá vzdálené čerpací stanice.
Ceny GasBuddy
- Zdarma
Hodnocení a recenze GasBuddy
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
💡Tip pro profesionály: Využijte bezplatné kalkulačky uhlíkové stopy k výpočtu dopadu vašich stavebních projektů na životní prostředí. Identifikujte oblasti s vysokými emisemi a vypracujte strategie k minimalizaci vaší uhlíkové stopy.
6. Buildertrend (nejlepší pro řízení týmů v terénu a plánování projektů)
Pokud jste stavební společnost, která se snaží centralizovat svou stavební dokumentaci, může vám pomoci Buildertrend. Poskytuje vám přehled o všem – od zpráv o projektech po obrázky, harmonogramy a finance – a umožňuje vám zefektivnit provoz projektů.
Funkce plánování stavebních prací v aplikaci pomáhá uživatelům vytvářet plány, spravovat závislosti a synchronizovat aktualizace pro snadné přesouvání plánů.
Nejlepší funkce Buildertrend
- Spravujte finance, nákupy a změny objednávek, kalendáře a faktury na jednom místě.
- Ušetřete na nákladech na materiál díky slevám a slevovým programům a spravujte vztahy s dodavateli.
Omezení Buildertrend
- Software nemá funkci automatického ukládání a i po uložení souboru zobrazuje „neuložené změny“. Tato chyba může vést ke ztrátě dat.
- Není možné sledovat více sazeb, což ztěžuje sledování plateb freelancerům.
Ceny Buildertrend
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Buildertrend
- G2: 4,2/5 (více než 150 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 1600 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Buildertrend?
Líbí se mi, že si platformu mohu přizpůsobit svým konkrétním potřebám, od formulářů po zprávy. Upřímně řečeno, někdy bych uvítal ještě více možností integrace s dalšími programy, které moje společnost používá.
7. PlanGrid Build (nejlepší pro stavební výkresy)
PlanGrid Build od Autodesk Construction Cloud je nástroj pro kreslení stavebních výkresů. Jeho funkce jsou nyní k dispozici v Autodesk Build, který vám pomůže se správou staveb.
V jedné aplikaci máte přístup ke všemu, od plánování a vytváření návrhů až po sledování postupu projektu, reporting a správu dokumentů. Navíc můžete upravovat výkresy v reálném čase ve spolupráci se svým týmem.
Nejlepší funkce aplikace PlanGrid Build
- Vytvářejte chytré výkresy pro vizualizaci svých stavebních plánů
- Kontrolujte náklady pomocí nástrojů pro správu rozpočtu a výdajů a prognózování.
- Provádějte analýzy rizik založené na umělé inteligenci, abyste odhalili potenciální problémy.
PlanGrid Build omezení
- Má vysokou cenu, která nemusí být vhodná pro malé týmy.
- Software má potíže s načítáním velkých balíčků listů a neumožňuje procházení mezi listy nebo soubory.
Ceny PlanGrid Build
- PlanGrid již není k dispozici ke koupi. Jeho funkce jsou k dispozici prostřednictvím Autodesk Build, jehož cena začíná na 145 USD/měsíc.
Hodnocení a recenze PlanGrid Build
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
8. LetsBuild (nejlepší pro kontroly staveniště a komunikaci týmu)
LetsBuild nabízí dva produkty:
- Aproplan pro odhalování závad, kontrolu kvality a bezpečnostní kontroly, zajištění souladu s předpisy a snížení počtu oprav
- Geniebelt pro plánování a řízení projektů, zefektivnění sledování pokroku a přidělování zdrojů, aby projekty byly dokončeny včas a v rámci rozpočtu.
Pomohou vám provádět mobilní inspekce staveniště, identifikovat a zaznamenávat typy problémů, pokrok a termíny; připojovat obrázky s podrobnostmi; měřit plány v režimu editoru; a přepracovávat výkresy.
LetsBuild umožňuje efektivní komunikaci mezi stavebními týmy, subdodavateli, dodavateli a dalšími zúčastněnými stranami. Poskytuje také vizuální přehledy ze staveniště v reálném čase a aktuální výkresy pro reporting, vytváří 6týdenní harmonogramy, odhaluje zpoždění a přetížení a upravuje harmonogramy pomocí živých Ganttových diagramů.
Nejlepší funkce LetsBuild
- Vytvářejte a synchronizujte seznamy úkolů 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, s push notifikacemi v reálném čase.
- Zaznamenejte problémy na staveništi a vyřešte je, než mohou negativně ovlivnit výsledky.
- Pořizujte fotografie a vytvářejte jedním kliknutím zprávy o každém problému.
Omezení LetsBuild
- Omezené možnosti reportingu a integrace
- Při zpracování velkých datových sad může dojít k selhání webové aplikace.
Ceny LetsBuild
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze LetsBuild
- G2: 4,1/5 (20 recenzí)
- Capterra: 4,2/2 (více než 100 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o LetsBuild?
Platforma je snadno použitelná, zejména pro osoby, které s projektovým řízením teprve začínají a nemají o něm úplné znalosti, ale potřebuje některé změny, aby se stala výkonnějším nástrojem a mohla být použita jako jediný nástroj pro řízení projektů.
9. Autodesk Construction Cloud (nejlepší pro řízení stavebních projektů)
Autodesk nabízí jednotnou platformu pro přístup ke všem projektovým datům – souborům, fotografiím, modelům Revit, žádostem o informace, listům a zprávám – na jednom místě. Nabízí koordinaci BIM (Building Information Modeling) pro úpravy modelů, vyhledávání vad a přepracování. Jeho sekce pro předkládání dokumentů je obzvláště užitečná při sdílení výrobních výkresů.
Projektový management společnosti Autodesk poskytuje stavitelům a dodavatelům informace o projektu v reálném čase. Obsahuje také funkce pro správu nákladů, které vám pomohou s odhady stavebních nákladů, předpovědí nákladových rizik a zmírněním finančních rizik.
Nejlepší funkce Autodesk Construction Cloud
- Provádějte analýzu rizik v reálném čase, zefektivněte nabídkové řízení a automatizujte rutinní úkoly pomocí Autodesk AI.
- Sledujte návrhy a vizualizujte změny návrhu pomocí funkcí pro spolupráci na návrhu.
- Pomocí šablon dokumentujte bezpečnostní předpisy a vytvářejte hlášení o incidentech.
Omezení Autodesk Construction Cloud
- Ganttovy diagramy nesynchronizují živé aktualizace
- Nastavení projektů s uživatelskými oprávněními, logickými vazbami atd. může být časově náročné.
Ceny Autodesk Construction Cloud
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Autodesk Construction Cloud
- G2: 4,4/5 (více než 3900 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 2000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Autodesk Construction Cloud?
Celkově velmi dobré; na začátku byly nějaké potíže, ale ACC věnovalo více zdrojů a serverové podpory, aby zajistilo, že přerušení budou vzácná a že požadavky uživatelů budou odpovídajícím způsobem řešeny.
10. Contractor Foreman (nejlepší pro správu nákladů na zakázky)
Contractor Foreman je nejlepší pro správu financí projektu a sledování výdajů. Umožňuje vám sledovat náklady a finanční data na detailní úrovni, odhadovat individuální a hromadné přirážky a spravovat nabídky a změny objednávek.
Můžete sledovat své zaměstnance, vytvářet rozvrhy práce a vést projektovou dokumentaci pro záznamy. Navíc má tento software podpůrnou síť, která nabízí návrhy, jak co nejlépe využít software pro řízení staveb.
Nejlepší funkce aplikace Contractor Foreman
- Vytvářejte odhady a sdílejte je se svými klienty pomocí databází nákladů v reálném čase.
- Sledujte faktury, přiřazujte je k objednávkám a generujte faktury pro klienty.
- Vytvářejte nabídkové balíčky, zasílejte výzvy k podání nabídek a zadávejte zakázky.
- Automatizujte aktualizace změn objednávek
Omezení pro vedoucího stavby
- Funkce pro odhady jsou základní a omezené.
- Mobilní aplikace má občasné technické potíže.
Ceny pro dodavatele a vedoucího stavby
- Základní: 49 $/měsíc, fakturováno ročně
- Standard: 99 $/měsíc
- Plus: 155 $/měsíc
- Pro: 212 $/měsíc
- Neomezený: 312 $/měsíc
Hodnocení a recenze aplikace Contractor Foreman
- G2: 4,5/5 (245+ recenzí)
- Capterra: 4,5/6 (více než 600 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o aplikaci Contractor Foreman?
Na Contractor Foreman se mi nejvíce líbí široká škála modulů, které umožňují mnoho různých možností při řízení projektů. Vzhledem k tomu, že má program tolik funkcí, může být při prvním spuštění trochu matoucí.
11. Raken (nejlepší pro sledování času a řízení pracovníků)
Raken skvěle funguje pro řízení v terénu. Můžete zaznamenávat data v reálném čase, sledovat odpracované hodiny a generovat denní zprávy o postupu prací. Členové týmu jej mohou používat k pořizování denních poznámek, nahrávání obrázků a vedení záznamů.
Hlavní předností aplikace Raken je její snadné použití a schopnost sledovat odpracované hodiny, materiál, vybavení a produkci pomocí denních a přehledových zpráv. Můžete použít časové karty k centralizaci sledování času, hromadnému přiřazování hodin pracovníkům a schvalování předložených časových karet na cestách.
Nejlepší funkce Raken
- Vytvářejte vlastní segmenty zpráv s fotografickou dokumentací, poznámkami a hlasovými záznamy převedenými do textové podoby.
- Prohlížejte si bezpečnostní kontrolní seznamy a pozorování na jednom místě pomocí dashboardů v reálném čase.
- Získejte přehled o tom, jak se zařízení používá, díky funkcím nákladových kódů a hodin provozu vs. prostojů.
Omezení aplikace Raken
- Žádné hromadné úpravy ani možnosti automatického vyplňování. Například musíte zadat stejná data pro 50 nebo 100 zařízení.
- Žádné možnosti s více odpověďmi ani rozevírací nabídky pro průzkumy
Ceny Raken
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Raken
- G2: 4,6/5 (více než 80 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 230 recenzí)
Co o Raken říkají skuteční uživatelé?
Líbí se nám, že můžeme přizpůsobit naše nákladové kódy a sledovat převládající mzdové klasifikace. Naši pracovníci v terénu jsou informováni, že jejich časové karty jsou připraveny, a je pro ně velmi snadné je schválit. Galerie u každého projektu je velmi snadno použitelná a nahrávání je jednoduché. Integrace s OneDrive je pro náš tým úžasná. Bylo by však hezké, kdyby bylo k dispozici více přizpůsobitelných funkcí.
Odevzdejte projekty včas díky nejlepší aplikaci pro stavebnictví
Na závěr našeho seznamu nejlepších aplikací pro stavebnictví jsme si jisti jednou věcí – bez správné technologie nelze očekávat úspěšný stavební projekt.
Všechny aplikace, které jsme zde představili, jsou skvělé díky funkcím pro sledování, plánování, finanční řízení a spolupráci. Pokud však hledáte univerzální řešení, které vyhovuje stavitelům, stavebním dělníkům i projektovým manažerům, musí to být ClickUp.
ClickUp vyniká efektivními funkcemi pro správu časových os, výkonnou spoluprací, sledováním a reportováním v reálném čase, pokročilými automatizacemi a rozsáhlou knihovnou šablon. Všechny tyto funkce vám pomohou dokončit stavební projekty včas a bez překročení rozpočtu.
