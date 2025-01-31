10 nejlepších softwarů pro odhady stavebních nákladů v roce 2025

Nepřesné odhady stavebních nákladů stojí 3 % zisku vašeho projektu a zároveň snižují úspěšnost budoucích projektů o 30 %.
Tradiční metody odhadování nákladů mohou být nepřesné kvůli nespolehlivým údajům, lidským chybám a nedostatečné odpovědnosti.
Software pro odhadování stavebních nákladů eliminuje dohady. Je založen na moderních technologiích a pomáhá odhadovat přesné náklady, zefektivnit procesy a omezit nákladné chyby v rozpočtu.
Software pro odhady ve stavebnictví využívá strojové učení, vizualizační prvky a data v reálném čase, aby pomohl odhadnout přesné náklady na vaše stavební projekty.
Neexistuje však žádné univerzální řešení.
V tomto článku se podíváme na nejlepší nástroje pro odhadování stavebních nákladů a seznámíme se s jejich klíčovými funkcemi, omezeními, cenami a recenzemi produktů. ?
Co byste měli hledat v softwaru pro odhady stavebních nákladů?
Při výběru softwaru pro odhady stavebních projektů zvažte tyto faktory:
- Dostupné ceny: Hledejte software, který odpovídá vašemu rozpočtu. Jelikož se jedná o významnou investici, určete, kolik chcete do softwaru investovat, a vyberte si dostupný nástroj.
- Přesnost a efektivita: Vyberte si spolehlivý software, který nabízí vysoce přesné odhady stavebních nákladů a projektů, včetně mzdových, materiálových a dalších výdajů.
- Uživatelsky přívětivé rozhraní: Ujistěte se, že software pro odhady stavebních nákladů je snadno ovladatelný a srozumitelný. Snadno použitelný nástroj zkrátí dobu školení a eliminuje potřebu externí technické podpory.
- Integrace: Hledejte software pro odhady, který se hladce integruje s vašimi stávajícími aplikacemi a systémy, včetně nástrojů pro řízení projektů a účetního softwaru.
- Škálovatelnost: Vyberte si nástroj, který se dokáže přizpůsobit vašemu podnikání, efektivně zvládá rozsáhlejší projekty a rostoucí klientelu.
Ačkoli může být výhodné používat více softwarů pro odhady stavebních nákladů ERP, najít ten správný software může být náročné.
Zde je seznam nejlepších softwarů pro odhady stavebních nákladů, které tento proces urychlí. ?
10 nejlepších softwarů pro odhadování stavebních nákladů pro rok 2024
Zde jsou funkce, uživatelské recenze, omezení a ceny nejlepších dostupných softwarů pro odhady.
1. Contractor Foreman
Contractor Foreman je plnohodnotný software pro řízení staveb. Nabízí nástroje a více než 35 funkcí, které vám pomohou spravovat nabídky, odhady a lidi – vše pod jednou střechou.
Jedná se o cenově dostupný a uživatelsky přívětivý software pro vytváření stavebních kalkulací. Jeho software pro kalkulaci stavebních nákladů je známý tím, že slouží dodavatelům ve více než 75 zemích.
Software pro odhady nákladů můžete používat na webu nebo v aplikacích pro iOS a Android – bez omezení zařízení.
Nejlepší funkce Contractor Foreman
- Získejte komplexní přehled o postupu vašeho projektu prostřednictvím zobrazení Kanban a seznamu.
- Přizpůsobte si titulní listy přidáním odkazů, podrobností a vlastních údajů.
- Pomocí předem připravených šablon pro odhady můžete rychle a efektivně vytvářet nabídky.
- Získejte přístup k databázi nákladů v reálném čase s nejnovějšími cenami materiálů a práce.
- Získejte oznámení v reálném čase, když jsou odhady doručeny, otevřeny a kliknuty.
- Integrujte jej s oblíbenými nástroji, jako jsou Quickbooks, MS Projects, Stripe, Zapier a další.
Omezení pro vedoucího stavby
- Omezené možnosti organizace odhadů a projektů
- Funkce mobilní aplikace nejsou tak intuitivní jako webové stránky.
- Chybí záznamy o revizích odhadů
Ceny pro vedoucího stavby
- Zdarma: 30 dní
- Základní: 79 $/měsíc
- Standard: 125 $/měsíc
- Plus: 166 $/měsíc
- Pro: 249 $/měsíc
- Neomezený: 49 $/měsíc
Hodnocení a recenze Contractor Foreman
- G2: 4,5/5 (více než 200 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 630 recenzí)
2. Buildertrend
Buildertrend využívá bezchybné agilní techniky odhadu pro přesný odhad nákladů pomocí předem připravených výpočtů a vzorců. Je ideální pro vytváření plánů bytové výstavby a odhadování stavebních nákladů, což z něj činí oblíbenou volbu mezi staviteli domů, specializovanými dodavateli a renovátory.
Buildertrend poskytuje přesné kalkulace nákladů na zakázky s sledováním nákladů v reálném čase. Automatizované nabídky eliminují duplicitní zadávání údajů a pomáhají vám rychle a snadno vytvářet podrobné nabídky pro vaše klienty.
Nejlepší funkce Buildertrend
- Vyberte si z hotových šablon pro odhady a urychlete proces podávání nabídek.
- Měřte a kvantifikujte materiály pomocí snadno použitelných funkcí pro odhad nákladů.
- Ukládejte náklady na materiál a práci do personalizované databáze nákladů.
- Vytvářejte profesionální nabídky
- Využijte podrobné rozpisy nákladů, sledování výdajů v reálném čase a možnost efektivního přizpůsobení zdrojů.
Omezení Buildertrend
- Uživatelské rozhraní není nijak působivé, funkce a zdroje jsou obtížně navigovatelné.
- Žádné možnosti automatického ukládání a úpravy v programech Word a Excel někdy vymažou všechna data.
Ceny Buildertrend
- Zdarma: Neomezeně
- Základní: 19 $/měsíc
- Růst: 39 $/měsíc
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Buildertrend
- G2: 4,2/5 (více než 150 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 1 600 recenzí)
3. Stack
Stack je cloudový software pro řízení stavebních projektů. Od odhadů až po uzavření projektu poskytuje tento nástroj všechna stavební řešení, která potřebujete k zefektivnění procesu odhadování nákladů.
Stack navíc zjednodušuje odhadování nákladů na složité projekty pomocí intuitivních nástrojů pro měření, odhadování a vytváření nabídek. Nabízí také praktické automatizační nástroje pro automatizaci opakujících se úkolů, jako je aktualizace databází, počítání a provádění výpočtů za vás.
Ve srovnání s jinými nepružnými nástroji pro odhady stavebních nákladů nabízí Stack mnoho možností přizpůsobení, díky kterým můžete software nakonfigurovat podle potřeb vaší firmy.
Další body pro centralizované projektové centrum Stack pro správu, sledování a komunikaci se všemi interními a externími zúčastněnými stranami.
Nejlepší funkce
- Získejte přesné měření pomocí specializovaných nástrojů pro měření plochy, délky, oblouku, sklonu, počtu a objemu.
- Vytvářejte nabídky v souladu s image značky s logem, podmínkami, rozsahem a dalšími podrobnostmi.
- Pomocí předem připravených nebo vlastních knihoven snadno vytvářejte faktury za položky, materiály a sestavy.
- Vytvářejte zprávy s přizpůsobitelnými datovými body, jako jsou plán, typ nákladů nebo jiné štítky.
- Získejte přístup k rozsáhlé knihovně šablon souvisejících se stavebnictvím, abyste mohli rychle začít.
Omezení stacku
- Jednou vytvořené položky a sestavy nelze přesunout na nové místo.
- Při práci s velkými datovými soubory může být software pomalý.
Ceny balíčků
- Cena: 2 999 $/rok
- Grow: 1 899 $/rok
- Build: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Stack
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: 4,5/5 (více než 1 300 recenzí)
4. Clear Estimates
Clear Estimates je snadno použitelný software pro odhady stavebních nákladů. Obsahuje více než 130 hotových šablon odhadů pro běžné prostory, jako jsou kuchyně, koupelny, garáže a další.
Šablony můžete přizpůsobit přidáním nebo odebráním konkrétních částí. Clear Estimates poskytuje tisíce předem nahraných bloků s regionálně přesnými náklady na materiál a práci.
Jednoduše je přetáhněte do své šablony a vytvořte odhady specifické pro lokalitu vašeho klienta. Získáte cenové údaje pro více než 400 různých oblastí v USA, které jsou čtvrtletně aktualizovány.
Nejlepší funkce Clear Estimates
- Využijte rychlou a spolehlivou podporu při odhadování stavebních nákladů.
- Získejte přístup k více než 160 šablonám pro odhady rozděleným do různých kategorií.
- Přístup k databázi s více než 10 000 položkami (aktualizováno čtvrtletně)
- Ušetřete čas při přípravě obsahu díky profesionálním šablonám nabídek.
Omezení programu Clear Estimates
- Většinou určeno pro americký trh.
- Je obtížné přidat k odhadu daň z prodeje.
Ceny Clear Estimates
- Zdarma: 30 dní
- Standard: 79 $/měsíc
- Pro: 119 $/měsíc
- Franšíza: 249 $/měsíc
Hodnocení Clear Estimates
- G2: Nedostatečné hodnocení
- Capterra: 4,5/5 (více než 100 recenzí)
5. Procore
Procore poskytuje komplexní sadu nástrojů pro zefektivnění představebních pracovních postupů, jako je správa návrhů, odhadů, výběrových řízení a rozpočtů.
Stejně jako Stack nabízí i Procore správné nástroje pro odhady a možnosti přizpůsobení pro provádění výpočtů množství, odhadů a profesionálních nabídek.
Procore pomohl při více než 1 000 000 projektech ve 150 zemích předním společnostem, jako jsou Honeywell, Brookfield Properties a další.
Nejlepší funkce Procore
- Centralizovaný dashboard pro správu všech vašich představebních činností
- Spolupracujte s účastníky projektu pomocí 2D a 3D modelů v reálném čase.
- Integrujte více než 500 aplikací a pracujte tak, jak chcete.
- Generujte rozpoznávání symbolů připravených k odletu pomocí AI Auto Count během několika sekund.
- Mobilní rozhraní s dedikovanými aplikacemi pro iOS a Android.
- Automatický výpočet nákladů na materiál a práci
Omezení Procore
- Software má strmou křivku učení.
- Ceny nejsou vhodné pro soukromé dodavatele nebo malé a střední stavební agentury.
Ceny Procore
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Procore
- G2: 4,6/5 (více než 2 500 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 2 600 recenzí)
6. Buildsoft
Platforma Cubit Estimating od společnosti Buildsoft vám umožňuje integrovat odhady a výpočty do jednoho plynulého procesu.
Flexibilní centralizovaná platforma vám umožní rychle a přesně vytvářet odhady. Najdete zde inteligentní nástroje, jako jsou kontroly 3D nebo BIM modelů, analýza zakázek, dynamické ceníky a další, které zjednodušují odhady.
Cenové údaje můžete také uložit jako seznamy šablon, čímž získáte kontrolu nad cenami zakázek z hlediska přesnosti a ziskovosti. Vytvářejte šablony zakázek s běžnými obchody a položkami, abyste zefektivnili budoucí odhady.
Nejlepší funkce Buildsoft
- Jediné okno pro správu všech vašich stavebních odhadů a projektů
- Křížově ověřujte odhady pomocí interaktivních 3D nebo BIM modelů.
- Vytvářejte nové odhady pomocí šablon ceníků
- Umožněte synchronizaci v reálném čase mezi cenovými seznamy šablon, zakázkami a existujícími odhady.
- Použijte pracovní postup revize úkolů pro efektivní zpracování změn v úkolech, odhadech nebo projektech.
Omezení Buildsoft
- Chybí adekvátní výukové zdroje pro nové uživatele.
- Uživatelé mají potíže se změnou nákladů a cen.
Ceny Buildsoft
- Standard: 180 $/měsíc
- Profesionální: 240 $/měsíc
- Enterprise: 270 $/měsíc
Hodnocení a recenze Buildsoft
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
7. PlanSwift
PlanSwift, cloudový software pro odhady stavebních nákladů, zrychluje a zjednodušuje proces odhadování stavebních nákladů a eliminuje papírování. Lze jej snadno přizpůsobit konkrétním potřebám vaší firmy.
PlanSwift lze použít prakticky v jakémkoli oboru díky intuitivnímu rozhraní typu drag-and-drop a funkcím ovládaným jedním kliknutím. Ať už se jedná o komerční nebo rezidenční projekty, platforma nabízí nástroje určené pro konkrétní účely, které umožňují vytvářet přesné odhady nákladů.
Nejlepší funkce PlanSwift
- Pomocí nástrojů pro výpočet plochy a délky můžete vypočítat plochu v metrech čtverečních nebo povrchovou plochu, a to jednoduchým měřením pomocí myši.
- Funkce Single Click Takeoff pro měření nepravidelných nebo zakřivených povrchů
- Získejte přístup k dynamickým prognózám nákladů, které se aktualizují podle změn nákladů na pracovní sílu nebo materiál.
- Přetáhněte předem připravené vlastní sestavy do svého odhadu pro automatické počítání, výpočty a odhady.
Omezení PlanSwift
- Žádná vestavěná synchronizace s cloudem ani sdílení souborů
- Někdy pomalý a se zpožděním, s dlouhou dobou vykreslování
Ceny PlanSwift
- Zdarma: 14 dní
- Profesionální: 1749 $/rok
Hodnocení a recenze PlanSwift
- G2: 4,3/5 (více než 25 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 350 recenzí)
8. HeavyBid
HeavyBid, který si získal důvěru více než 50 000 odhadců, patří mezi nejrychlejší a nejpřesnější softwary pro odhady v oblasti stavebního inženýrství. Umožňuje importovat položky z webových stránek DOT, čímž se zkracuje čas strávený odhady.
HeavyBid využívá externí programy pro odhad nákladů a zadává data pro vytvoření odhadů projektu.
HeavyBid také usnadňuje kontrolu odhadů pomocí kontrolních seznamů a nástrojů pro kontrolu, které podrobně zkoumají všechny náklady a ceny. To vysvětluje, proč je tento software volbou pro 44 z 50 nejlepších dodavatelů těžkých stavebních prací podle žebříčku ENR.
Nejlepší funkce HeavyBid
- Propojte se s více než 30 účetními systémy, včetně Vista, Quickbooks, Sage 300 atd.
- Aktivujte automatickou synchronizaci, abyste se vyhnuli dvojímu zadávání v pracovním postupu odhadování nákladů.
- Vytvářejte přizpůsobitelné nabídky
- Podporuje import a export dat z Primavera nebo Microsoft Project.
- Umožňuje spolupráci více odhadců na projektech v reálném čase.
Omezení HeavyBid
- Drahé pořízení a údržba
- Omezené možnosti reportingu
Ceny HeavyBid
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze HeavyBid
- G2: 4,5/5 (90+ recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 500 recenzí)
9. Estimator360
Estimator360, robustní software pro odhady a správu staveb, má vestavěné stavební výpočty a sady pravidel, které usnadňují odhady.
S Estimator360 můžete také vytvářet podrobné seznamy materiálů, včetně práce, materiálů a dalších nezbytných stavebních nákladů. Tyto seznamy lze sdílet s dodavateli a subdodavateli při zachování jediného zdroje pravdivých informací.
Nejlepší funkce Estimator360
- Nabízí neomezené sestavy s pokročilými stavebními výpočty a sadami pravidel.
- Přizpůsobte a škálujte sestavy pomocí proprietárních technologií, jako jsou Build Options a Intelligent Ratios.
- Obsahuje automatizované pracovní postupy pro převod odhadů na nabídky jedním kliknutím.
- Vyberte si z více než 70 šablon projektů nebo si vytvořte vlastní nové šablony.
- Mobilní platforma s dedikovanými aplikacemi pro uživatele iOS a Android.
Omezení Estimator360
- Obtížná integrace s softwarem třetích stran
- Aplikace má někdy chyby a vyžaduje přeinstalaci.
Ceny Estimator360
- Jeden jednoduchý plán: 369 $/měsíc
Hodnocení a recenze Estimator360
- G2: 4,5/5 (90+ recenzí)
- Capterra: Nedostatek hodnocení
10. Sage Estimating
Sage Estimating vám pomůže získat více zakázek díky přesnosti a zkrátí čas potřebný k zahájení projektu tím, že jediným kliknutím načte 2D a 3D detaily. Tyto informace můžete rychle a přesně přenést do softwaru.
Je integrován s programy Sage 100 Contractor, Sage 300 Construction a Real Estate, aby zjednodušil export rozpočtů, objednávek a subdodávek. Použití softwaru Sage Estimating také řeší problém duplikace dat.
Nejlepší funkce Sage Estimating
- Zjednodušte proces odhadování nákladů pomocí nástrojů pro 2D a 3D výpočty.
- Maximalizujte rychlost a efektivitu díky automatickému přenosu údajů o odletu.
- Zjednodušte spolupráci díky snadné integraci s jinými aplikacemi.
Omezení softwaru Sage Estimating
- Není příliš uživatelsky přívětivý a vyžaduje určitou dobu na osvojení.
- Nedaří se vytvořit systémy pro odhad nákladů založené na specifikacích
Ceny softwaru Sage Estimating
- Zdarma: 30 dní
Hodnocení a recenze Sage Estimating
- G2: Nedostatečné hodnocení
- Capterra: 4,1/5 (70+ recenzí)
Další nástroje pro stavebnictví
Zatímco tyto stavební nástroje vám mohou pomoci získat přesné odhady pro stavební projekty, ClickUp může být vaším pomocníkem při přehledném řízení těchto projektů.
Řízení stavebních projektů ClickUp pomáhá odhadcům, dodavatelům a majitelům malých a středních podniků spravovat stavební projekty, spolupracovat na nich, sledovat závislosti, spravovat nabídky a mnoho dalšího.
Vyberte si z více než 10 zobrazení a šablon ClickUp pro řízení stavebních projektů a spravujte projekty rychle.
ClickUp také nabízí neomezený počet uživatelů a úkolů, a to vše zdarma. Chcete mít vše pod kontrolou? Začleňte do svého fungování sledování v reálném čase, abyste nikdy nezmeškali žádnou aktualizaci.
Nejlepší funkce ClickUp
- Odhad nákladů: Vypočítejte odhady objednávek, množství, materiálu a mzdových nákladů pomocí výpočtů a vlastních vzorců.
- Správa projektů: Využijte podnikové řízení projektů ClickUp, včetně funkcí, jako je automatizace a správa zdrojů.
- Predikce času: Předikujte čas potřebný pro každý úkol pomocí odhadů času.
- Prioritizace úkolů: Pomocí závislostí úkolů můžete úkoly prioritizovat a dokončovat v pořadí.
- Spolupráce v reálném čase: Vytvářejte znalostní báze a spolupracujte s týmy v reálném čase.
Omezení ClickUp
- Mobilní aplikace (prozatím) neposkytuje zobrazení tabulky.
Ceny ClickUp
- Zdarma: Navždy
- Neomezený tarif: 7 $/měsíc
- Obchodní plán: 12 $/měsíc
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 4 000 recenzí)
Použijte ClickUp k lepšímu odhadování stavebních nákladů
Software pro odhady ve stavebnictví je nezbytný pro získání více projektů, minimalizaci času potřebného pro odhady a zvýšení přesnosti odhadů.
Vyhněte se ztrátě zakázek kvůli pomalým a chybovým ručním výpočtům – správný software vám zajistí rychlost a přesnost.
S ClickUp po boku bude řízení stavebních projektů hladší než kdykoli předtím.
Zaregistrujte se do ClickUp ještě dnes a využijte jeho šablony pro řízení staveb, neomezené použití a plynulou spolupráci.