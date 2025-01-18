ClickUp vs. Craft: Který nástroj pro zvýšení produktivity je lepší?

Pokud jste projektový manažer, víte, jak to chodí: nekonečný seznam úkolů, který se zdá být nikdy nekončící.
Právě v tomto případě potřebujete nástroje, které vám usnadní práci. Nástroje pro zvýšení produktivity, jako jsou ClickUp a Craft, vám pomohou udržet si přehled, pracovat efektivně, organizovat úkoly vašeho týmu a spravovat projekty.
Otázkou však je, který z nich je lepší a proč?
V tomto blogovém příspěvku porovnáme ClickUp a Craft, abychom vám pomohli vybrat ten správný nástroj pro váš tým.
Je čas se do toho pustit. 🎯
Co je ClickUp?
ClickUp je komplexní aplikace pro práci, která spojuje správu úkolů, sledování projektů a týmovou spolupráci na jednom místě.
Jeho sada nástrojů navržená pro všechny druhy projektových potřeb mu dává ještě větší výhodu. Od umělé inteligence a automatizace až po integrovaný chat, snadno řeší i ty nejmenší výzvy v oblasti spolupráce.
Funkce ClickUp
ClickUp je navržen tak, aby změnil způsob, jakým spravujete úkoly, a proměnil chaos v přehlednost. Pojďme prozkoumat jeho vynikající funkce a podívat se, jak vám pomohou zvýšit soustředění, efektivitu a usnadní každodenní provoz. 👇
Funkce č. 1: Funkce pro správu projektů a úkolů
Používání ClickUp znamená, že věci můžete dělat po svém. Je navržen pro výkonnou organizaci projektů a správu pracovních postupů. Projekty můžete rozdělit na úkoly, podúkoly a dokonce i kontrolní seznamy, takže je velmi snadné sledovat celkový přehled, aniž byste ztratili přehled o drobných detailech.
Řešení pro správu projektů ClickUp je ve skutečnosti tím nejlepším vylepšením pro týmy.
Zde je návod, jak můžete využít jeho funkce pro správu projektů 👇
- Plánujte své úkoly pomocí ClickUp Task Priorities a nechte tento nástroj prioritizovat vše od rozsáhlých úkolů po drobné podúkoly, aby váš tým věděl, co má řešit jako další.
- Spolupracujte hladce s ClickUp Docs. Vytvářejte a sdílejte znalostní báze, wiki nebo podrobnou dokumentaci k projektům – vše na jednom místě.
- Ušetřete čas s ClickUp Automations. Nechte ho zvládnout opakující se úkoly, aby se váš tým mohl soustředit na kreativní oblasti.
- Získejte lepší přehled díky ClickUp Dashboards. Sledujte pokrok, měřte produktivitu týmu, odhalte úzká místa a získejte informace v reálném čase – vše v jednom dynamickém zobrazení.
💡Tip pro profesionály: Použijte ClickUp Brain k automatickému generování souvisejících podúkolů z popisů hlavních úkolů, abyste zachytili přehlédnuté součásti projektu, které mohly při ručním plánování uniknout. Pro dosažení nejlepších výsledků napište podrobné popisy hlavních úkolů, které pomohou Brain přesně rozdělit práci.
Spojte tuto platformu s ClickUp Tasks a budete nezastavitelní.
Toto můžete očekávat ↓
✅ Zůstaňte na správné cestě, po svém: Díky přizpůsobitelným stavům úkolů můžete vytvořit fáze, které odpovídají vašemu procesu, ať už se jedná o „Probíhá“ nebo „Čeká na schválení“.
✅ Zaměřte se na to, na čem záleží: Použijte úrovně priority (od „nízké“ po „naléhavé“) a soustřeďte se na to, co je nejdůležitější.
✅ Všechny podrobnosti na jednom místě: Už nemusíte hledat soubory nebo odkazy. Vlastní pole ClickUp vám umožňují přidat k úkolu vše, co potřebujete – poznámky, soubory, termíny, cokoli vás napadne.
✅ Zabraňte vzniku překážek: Závislosti úkolů v ClickUp vám pomohou vizualizovat, co je třeba udělat jako první – dokončení jednoho úkolu uvolní cestu pro další.
Funkce č. 2: Chat ClickUp
Většina aplikací pro produktivitu vás nutí přeskakovat mezi nástroji, abyste mohli pokračovat v konverzaci. ClickUp Chat tento problém řeší – žádné přeskakování mezi aplikacemi, žádné zpoždění.
Umožňuje vám diskutovat o nápadech, spravovat úkoly a sledovat projekty pod jednou střechou.
Zjednodušeně řečeno, každý seznam, složka nebo prostor v ClickUp má svůj vlastní chat. To znamená, že vaše diskuse jsou vždy propojeny s příslušnými úkoly nebo projekty a jakékoli aktualizace v kanálu se okamžitě synchronizují s příslušným polem.
A nemusíte se bát o své soukromí – Chat vám umožňuje přizpůsobit oprávnění, takže si můžete vybrat mezi veřejnými a soukromými konverzacemi podle toho, co vašemu týmu nejlépe vyhovuje.
Navíc možnost „FollowUps“ v chatu okamžitě přemění chatové zprávy na úkoly, což usnadňuje spolupráci v reálném čase a zajišťuje, že každý plní své povinnosti.
Ještě lepší je použít Brain v chatu, abyste získali přesné shrnutí. ClickUp Brain okamžitě shrne vaši historii chatu, časové osy projektů a vlákna, aby vám poskytl odpověď, kterou potřebujete.
🔍Věděli jste? 90 % zaměstnanců, kteří ve své práci využívají umělou inteligenci, zaznamenalo výrazné zvýšení produktivity. To podtrhuje význam produktivních platforem s integrovaným asistentem využívajícím umělou inteligenci.
Funkce č. 3: Vlastní zobrazení
Zobrazení Ganttova diagramu v ClickUp vám poskytne přehled o celém projektu s úkoly, časovými osami a závislostmi, vše přehledně uspořádané (stačí jen trochu zapojit své schopnosti v oblasti řízení úkolů a můžete se pustit do práce).
Zde je přehled toho, co můžete dělat s Ganttovým diagramem 👇
- Spojte prostory, složky, seznamy a podúkoly do jednoho přehledného Ganttova diagramu. Konečně způsob, jak správně zobrazit web a udržet vše v pořádku.
- Získejte živé aktualizace a sledování pokroku, abyste byli vždy o krok napřed a dokončili úkoly včas.
- Vytvářejte propojení mezi úkoly, upravujte plány za běhu a zajistěte hladký průběh projektů.
- Díky funkci kritické cesty budete přesně vědět, které úkoly ovlivňují váš termín. Rozlučte se s promarněným časem a přivítejte chytřejší plánování.
🔍Věděli jste? Více než polovina (54 %) profesionálů v oblasti projektového řízení postrádá efektivní nástroje pro spolupráci.
A je to ještě horší: 36 % stráví každý měsíc 4 hodiny až celý den ručním shromažďováním aktualizací projektů. To je až 100 hodin ročně na osobu, které jsou zbytečně promarněny opakujícími se úkoly.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain: Přidejte k jakémukoli placenému tarifu za 7 $ za člena za měsíc.
➡️ Číst více: Jak týmy zvyšují svou produktivitu pomocí ClickUp?
Co je Craft?
Craft. io je platforma pro správu projektů, která zefektivňuje životní cyklus produktu od nápadu po realizaci.
Umožňuje vám spravovat plány, stanovovat priority úkolů a shromažďovat zpětnou vazbu v integrovaném prostředí. Tato platforma je obzvláště výhodná pro produktové manažery, vedoucí produktového oddělení a týmy různých velikostí.
Funkce Craft
Craft. io se zaměřuje na pomoc týmům při jasné a společné organizaci jejich nápadů a plánů. Podívejme se na některé z jeho funkcí. ⚒️
Funkce č. 1: Portál pro zpětnou vazbu
Craft. io zjednodušuje sběr zpětné vazby prostřednictvím přizpůsobitelného portálu pro shromažďování podnětů od zákazníků nebo interních týmů. Zpětnou vazbu můžete organizovat do kategorií, jako jsou „požadavky na funkce“ nebo „chyby“, a portál přizpůsobit pomocí log a popisů, aby byl přehlednější.
Správa zpětné vazby je stejně efektivní. Tabulkový náhled vám pomůže rychle zpracovat velké objemy dat díky hromadným akcím a lepší přehlednosti příchozích položek. Aby vše fungovalo efektivně, můžete zpětnou vazbu propojit s příslušnými produkty a spravovat odpovědi přímo v rámci platformy.
Funkce č. 2: Plánování kapacity a vizualizace
Craft. io poskytuje nástroje pro vytváření vizuálních plánů, které konstruktivně komunikují časové osy a priority projektů. Tyto plány můžete upravovat pro různé zainteresované strany, aby byly přehlednější.
Tento software vám umožňuje vizualizovat kapacitu týmu a přidělovat zdroje na základě pracovní zátěže a požadavků projektu. Tato integrace zajišťuje, že váš tým nebude přetížen termíny projektů.
🔖Tip pro zvýšení produktivity: Použijte Eisenhowerovu matici a rozdělte své úkoly do čtyř kvadrantů:
- Naléhavé a důležité (např. termíny)
- Není to naléhavé, ale důležité (např. rozvoj dovedností)
- Naléhavé, ale nedůležité (např. schůzky s nízkou prioritou)
- Ani jedno (např. bezmyšlenkovité scrollování)
Funkce č. 3: Možnosti vytváření reportů
Craft. io má funkce pro vytváření reportů, které slouží ke sledování, analýze a komunikaci pokroku projektu. Navíc získáte „Progress Dashboard“ (panel pokroku), který vám poskytne centralizovaný přehled o postupném vývoji vašeho produktu.
Dále můžete sledovat svůj pokrok v různých časových rámcích, jako jsou čtvrtletí, vydání, iniciativy nebo cíle, což vám poskytne lepší přehled o tom, kde se nacházíte.
Ceny Craft
- Zdarma
- Starter: 24 $/měsíc na uživatele
- Výhoda: 99 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Individuální cenová struktura
ClickUp vs. Craft: Porovnání funkcí
Nyní, když jsme se podívali na některé funkce ClickUp a Craft, porovnejme jejich schopnosti, abychom našli lepší volbu. 📃
|Aspekt
|ClickUp
|Craft
|Uživatelské rozhraní
|Flexibilní a přizpůsobitelné rozhraní
|Obecně jednodušší uživatelské rozhraní
|Hierarchická struktura
|Robustní hierarchická struktura s prostory, složkami, seznamy a úkoly pro komplexní řízení projektů a agilní týmy.
|Postrádá hierarchickou organizaci, což ho činí méně ideálním pro komplexní projekty.
|Přizpůsobení
|Vysoce přizpůsobitelné s vlastními stavy úkolů a pracovními postupy
|Omezené možnosti přizpůsobení
|Vizualizace projektu
|Podporuje více zobrazení, jako jsou Ganttovy diagramy, Kanban tabule, časová osa a myšlenkové mapy pro sledování projektů.
|Nabízí základní vizualizační nástroje, ale postrádá rozmanitost.
|Nástroje pro spolupráci
|Funkce ClickUp Docs, Tasks, Chat a mnoho dalších pro spolupráci a sdílení v reálném čase
|Základní funkce pro spolupráci
|Integrace
|Podporuje více než 1 000 integrací s mnoha nástroji, včetně nástrojů pro řízení projektů a vývoj softwaru.
|Omezené integrační možnosti
|Funkce umělé inteligence
|Nabízí ClickUp Brain a ClickUp Automations pro automatizaci úkolů a generování poznatků založených na umělé inteligenci.
|Chybí funkce umělé inteligence
Nyní, když jsme prozkoumali přímé srovnání, pojďme se podívat podrobněji na jemnější detaily a zjistit, jak si Craft. io a ClickUp vedou v konkrétních oblastech. 🤝
Uživatelské rozhraní
Jednou z oblastí, která činí ClickUp jedinečným, je jeho moderní, vizuálně přitažlivý design uživatelského rozhraní, který si můžete přizpůsobit podle svých potřeb. Má také funkci „Everything view“ (Zobrazení všeho), která poskytuje komplexní přehled všech úkolů na různých úrovních organizace. To usnadňuje třídění a filtrování informací.
Rozhraní Craftu je naopak jednoduché a přehledné. Jeho rozvržení upřednostňuje základní funkce pro produktové manažery, takže jej týmy snadno přijmou bez nutnosti dlouhého zaučování. Tento nástroj je vhodný pro rychlé zapracování nových zaměstnanců.
🏆 Vítěz: Je to remíza! Oba nástroje mají jednoduché rozhraní, ale vyhovují různým preferencím uživatelů.
Možnosti přizpůsobení
Pokud jde o přizpůsobení, ClickUp nabízí neomezené možnosti pro navrhování pracovních postupů, zobrazení a procesů, které vašemu týmu padnou jako ulité.
Od přizpůsobených stavů a vlastních polí až po přepínání mezi více zobrazeními (jako Kanban, Gantt nebo Seznam) – ClickUp zajišťuje, že žádné dvě nastavení nejsou stejné. Navíc jeho předem připravené šablony pro správu projektů jsou velkou pomocí, když nechcete vytvářet pracovní postup od nuly.
Na druhou stranu, Craft. io, ačkoli je výkonný, má stále své omezení, pokud jde o přizpůsobení. Platforma poskytuje flexibilitu pro produktové týmy, jako jsou přizpůsobitelné pracovní postupy a šablony, ale nenabízí stejnou svobodu jako ClickUp.
🏆 Vítěz: ClickUp získává první místo! Díky široké škále přizpůsobitelných funkcí můžete svůj pracovní prostor uspořádat podle svých potřeb.
Možnosti spolupráce
ClickUp nabízí spolehlivé nástroje pro spolupráci, mezi které patří mimo jiné ClickUp Docs, ClickUp Whiteboards a ClickUp Chat. Tyto nástroje vytvářejí neporušitelnou komunikační linku mezi členy týmu (ideální pro hybridní a vzdálené týmy rozptýlené v různých časových pásmech).
Navíc můžete svůj pracovní prostor integrovat s více než 1000 integracemi ClickUp, včetně Dropbox, GitHub a Figma.
Craft. io naopak vyniká spoluprací založenou na zpětné vazbě. Jeho funkce „Talk“, panely aktivit a skupinové chaty jsou skvělé pro organizování diskusí. Navíc jeho systém správy zpětné vazby, doplněný o průzkumy a ankety, podporuje přispívání různých zainteresovaných stran, což ho činí vhodným pro týmy zaměřené na produkty.
🏆 Vítěz: Záleží na vašich potřebách.
- ClickUp pro hladkou spolupráci a integraci, ideální pro jakýkoli obchodní model a velikost firmy.
- Craft. io pro nástroje založené na zpětné vazbě, ideální pro týmy zaměřené na produkty
ClickUp vs. Craft na Redditu
Na závěr debaty jsme se obrátili na Reddit. Ačkoli neexistují žádné konkrétní vlákna, zde je několik názorů uživatelů na oba nástroje.
Jeden uživatel pochválil ClickUp:
Clickup používáme již minimálně 4 roky a upřímně řečeno, je to zdaleka jeden z nejlepších nástrojů pro správu projektů. Než jsme se rozhodli pro Clickup, vyzkoušeli jsme Asanu, Monday.com a Trello.
Nejlepší volba vůbec! Nikdy jsem neměl žádné větší problémy a zákaznický servis byl velmi nápomocný. Mám placené předplatné a nová verze je čím dál lepší. Celkově vzato, co se týče ceny a množství nástrojů, Clickup rozhodně předčil všechna moje očekávání. Po tom, co jsem se naučil Clickup efektivně používat, jsem získal nový pohled na naše pracovní procesy.
Na druhou stranu, k Craftu jiný uživatel napsal:
Craft je ve srovnání s ostatními nástroji celkově dobrý, ale v tom, na čem opravdu záleží, tedy v poskytování nástrojů pro organizaci znalostí, je velmi slabý a špatný. A zdá se, že je to téměř záměrné – nejsem si jistý, jakou strategii mají.
Někteří uživatelé dokonce řekli:
Nevýhody Craft: na začátku trochu nepřehledné, rušivé uživatelské rozhraní (pozadí může rozptylovat, ale lze jej vypnout) a pocit nesourodosti.
Ještě lépe, poslechněte si názor někoho, kdo ClickUp intenzivně používal k propojení celé firmy.
ClickUp byl pro nás nejlepším řešením, protože kombinuje několik nástrojů pro správu projektů do jednoho. Od mindmappingu přes dokumenty až po sprinty, ClickUp je dynamický nástroj, který organizuje potřeby správy úkolů jakéhokoli oddělení a poskytuje přehled o celé společnosti.
Který nástroj pro zvýšení produktivity je nejlepší?
Verdikt je tu a máme vítěze! Je jím ClickUp! 👑
Ačkoli Craft. io nabízí skvělé funkce pro organizování nápadů a vytváření plánů, jsou určeny spíše pro týmy zaměřené na produkty než pro různé typy projektů. Ačkoli je tento nástroj užitečný, jeho jednoduchost a centralizovaný přístup nevyhovují potřebám pokročilých funkcí.
Naopak ClickUp je komplexní platforma pro produktivitu, která nabízí robustní funkce, jako je automatizace pracovních postupů, možnosti umělé inteligence, předem připravené šablony, podrobné reporty a více než 1 000 integrací, které splňují všechny moderní potřeby projektového řízení.
Je také univerzální a škálovatelný, což z něj dělá ideální volbu pro týmy jakékoli velikosti. Na co tedy čekáte? Zaregistrujte se do ClickUp zdarma ještě dnes! ✅