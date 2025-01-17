Jak vytvořit podcast pomocí NotebookLM

Nedávno se na Redditu objevil virální příklad schopností NotebookLM. Podcast představoval konverzaci mezi dvěma AI hostiteli, která byla tak přesvědčivá, že vyvolala debaty o schopnosti AI vnímat nebo cítit věci.
Tento působivý příklad tvorby obsahu pomocí umělé inteligence přiměl mnoho lidí chválit potenciál NotebookLM. Ale jak dobrý je tento nástroj?
A jak můžete tento výkonný nástroj využít k vytváření vlastních podcastů s umělou inteligencí?
V tomto článku vás provedeme kroky tvorby podcastu s využitím umělé inteligence pomocí NotebookLM, probereme omezení tohoto nástroje a navrhneme několik osvědčených postupů pro vaši cestu k podcastingu.
Jako bonus vám také poskytneme schůdnou alternativu a šablony, které vám pomohou vylepšit vaše podcasty využívající umělou inteligenci.
⏰ 60sekundové shrnutí
- Kombinujte umělou inteligenci, osobní kreativitu, analytiku a SEO pro lepší podcasty.
- NotebookLM přeměňuje dokumenty, blogy, prezentace a videa na audio podcasty.
- Nahrajte až 50 zdrojů (PDF, videa z YouTube, dokumenty Google Docs) a kliknutím na Generovat vytvořte svůj podcast.
- Přizpůsobte si je podle tónu nebo tématu.
- NotebookLM má určitá omezení, jako je maximální délka podcastu 30 minut, omezené možnosti hlasu AI atd.
- Pro lepší plánování podcastů nabízí ClickUp Brain funkce umělé inteligence pro správu úkolů a tvorbu obsahu.
Začínáme s NotebookLM
Co je to NotebookLM od Google?
⭐ Doporučená šablona
Plánování podcastů je pro vás stresující? Vyzkoušejte bezplatnou šablonu podcastů ClickUp, díky které budete mít vše zorganizované a bez stresu.
Jedná se o experimentální nástroj založený na umělé inteligenci od Google Labs, který byl navržen tak, aby změnil způsob, jakým se učíme a organizujeme informace, a to prostřednictvím konverzačního formátu.
Na rozdíl od široce zaměřených modelů AI vytváří NotebookLM personalizovaný jazykový model na základě dokumentů poskytnutých uživatelem, což z něj činí mocného spojence pro výzkum a osobní projekty.
💡 Tip pro profesionály: Chystáte se vytvořit podcast? Než začnete produkovat svůj první podcast, podívejte se na seznam 15 podcastů o produktivitě, které vás motivují.
Vytvoření podcastu s umělou inteligencí pomocí NotebookLM
Zde je návod, jak krok za krokem vytvořit svůj AI podcast pomocí NotebookLM.
Krok 1: Otevřete NotebookLM a vytvořte si svůj Notebook
Přejděte na notebooklm.google.com a přihlaste se pomocí svého účtu Google. Po přihlášení získáte přístup ke svému pracovnímu prostoru, kde budou uloženy a spravovány všechny vaše projekty.
Pokud jste novým uživatelem, klikněte na „Vytvořit nový“, jinak vyberte „Nový notebook“. Tento nový notebook vytvoří nové plátno pro váš podcastový projekt.
Krok 2: Nahrajte zdrojový materiál
NotebookLM vám umožňuje přidat až 50 zdrojových dokumentů. Může se jednat o soubory PDF, webové stránky, odkazy na videa YouTube, dokumenty Google Docs a prezentace Slides.
Soubory můžete přetahovat nebo vybírat z různých zdrojů, včetně vašeho počítače a Google Drive.
Proč nahrávat tolik zdrojů, ptáte se? Diversifikací vstupních dat poskytujete AI bohatý zdroj informací, ze kterého může čerpat, což vede k podrobnějším a poutavějším audio diskuzím.
🎉 Zajímavost: Termín „podcast“ vznikl spojením slov „iPod“ a „broadcasting“ (vysílání). Ačkoli název pochází z ikonického zařízení společnosti Apple, od té doby se odvětví podcastingu vyvinulo daleko za hranice svého původního významu. Dnes se podcasty poslouchají na smartphonech, počítačích a dokonce i na chytrých reproduktorech, díky čemuž jsou dostupné milionům lidí po celém světě.
Krok 3: Zkontrolujte a uspořádejte zdroje
Nahrané soubory se zobrazí v levém postranním panelu.
Další položky můžete přidat kliknutím na ikonu plus. Zrušte zaškrtnutí u všech souborů, které nechcete zahrnout do souhrnu.
Tímto způsobem můžete doladit vstup pro svůj AI podcast, aby „nehallucinoval“, a pomoci mu soustředit diskusi na nejrelevantnější informace.
Krok 4: Vytvořte podcast
A teď přichází ta kouzelná část.
Přejděte do sekce „Průvodce Notebookem“ a vyhledejte funkci „Přehled zvuku“. Kliknutím na tlačítko „Generovat“ přeměňte svůj obsah na konverzaci ve stylu podcastu.
Umělá inteligence NotebookLM analyzuje váš zdrojový materiál a vytvoří nový konverzační scénář mezi dvěma AI hostiteli, který nikdy předtím nebyl vytvořen!
Z vašich dokumentů extrahuje klíčové body a převádí je do poutavého zvukového formátu.
Krok 5: Přizpůsobte podcast (volitelné)
Pro přizpůsobení obsahu klikněte na „Přizpůsobit“ namísto „Generovat“.
V okně Přizpůsobit přehled zvuku přidejte konkrétní pokyny, které AI pomohou při vytváření vašeho podcastu.
Vlastní pokyny přidávají „nuance“, které mohou pomoci vést AI. Umožní vám to soustředit se na určitá témata, použít konkrétní tón nebo strukturovat konverzaci tak, aby co nejlépe vyhovovala vašim potřebám.
Krok 6: Poslouchejte a vylepšujte
Tento poslední krok se týká kontroly kvality a iterace.
Po vytvoření použijte tlačítko přehrávání a posuvník k ovládání přehrávání. Můžete pozastavit, obnovit a posunout se vpřed nebo vzad v celém podcastu.
Pokud nejste s výsledkem spokojeni, můžete jej ohodnotit a poskytnout zpětnou vazbu, poté jej znovu vygenerovat s upravenými pokyny, například „mluv stylem Joe Rogana“, „pokládej otázky jako Lex Fridman ve svých podcastech“ atd.
Nepřestávejte, dokud nebudete spokojeni s „konečným“ výsledkem, a to je vše! Právě jste pomocí NotebookLM vytvořili svůj první podcast během několika sekund.
💡 Tip pro profesionály: Kombinujte obsah generovaný umělou inteligencí z NotebookLM s osobními postřehy nebo anekdotami a vytvořte tak jedinečný hlas, který osloví vaše publikum. Umělá inteligence nabízí efektivitu, ale váš osobní přístup zajistí autentičnost a spojení.
Zde je příklad podcastu
Následující demo podcast dokazuje, jak snadné je vytvářet podcasty pomocí NotebookLM.
Jako zdroje jsme nahráli výstup generovaný ChatGPT na otázku „Logika vs. intuice a jak se to vztahuje k vaření vody“ spolu s odkazem na video na YouTube na stejné téma.
Příjemnou konverzaci! 😄
Omezení používání NotebookLM pro tvorbu podcastů
Funkce podcastu NotebookLM je sice inovativní, ale má několik omezení, o kterých by tvůrci obsahu měli vědět. Tato omezení mohou mít vliv na kvalitu generovaných podcastů.
1. Délka podcastu je omezena na 30 minut.
Ano, omezení délky představuje významnou výzvu. NotebookLM obvykle omezuje délku epizod podcastů na přibližně 30 minut, přičemž někteří uživatelé uvádějí ještě kratší limity od 3 do 15 minut. Toto omezení může bránit tvůrcům, kteří chtějí produkovat podrobné a komplexní epizody na složitá témata.
2. Nedostatek výběru hlasů a náhledu
Další oblastí, ve které NotebookLM zaostává, jsou hlasové možnosti. Nástroj nabízí pouze dva syntetické hlasy – jeden mužský a jeden ženský. Tento omezený výběr může tvůrcům ztěžovat vytvoření jedinečné identity značky nebo uspokojení rozmanitých preferencí publika.
Navíc bez funkce náhledu hlasu nemohou uživatelé otestovat, jak bude jejich obsah znít, než vygenerují celý podcast.
💡 Tip pro profesionály: Umělá inteligence NotebookLM je trénována tak, aby minimalizovala chyby, ale stále může „halucinovat“ tím, že zavádí nepřesnosti nebo vymýšlí detaily, které v původním zdrojovém materiálu nejsou. Proto je důležité před publikováním zkontrolovat obsah generovaný umělou inteligencí.
3. Menší možnost přizpůsobení
Přizpůsobení je velkým problémem. Automatický generátor skriptů NotebookLM nabízí minimální kontrolu pro jemné doladění nebo přidání kreativních nuancí. Tato nedostatečná flexibilita může vést k vytvoření generických podcastů nebo k neschopnosti zachytit zamýšlený tón a styl tvůrce.
4. Žádná podpora více jazyků
Dalším významným omezením je jazyková podpora. V současné době NotebookLM podporuje pouze angličtinu, což vylučuje uživatele, kteří nemluví anglicky, a tvůrce zaměřené na vícejazyčné publikum. Toto omezení výrazně snižuje globální použitelnost tohoto nástroje.
5. Pokročilá úprava zvuku není k dispozici
Funkce pro úpravu zvuku jsou přinejlepším základní. NotebookLM postrádá pokročilé možnosti pro úpravu intonace, tempa nebo vylepšení po produkci. To znamená, že tvůrci budou možná muset pro vylepšení svých podcastů použít další software, což přidá další krok do produkčního procesu.
6. Příležitostné halucinace
Přesnost obsahu může být problémem. Ačkoli se NotebookLM snaží zůstat věrný zdrojovému materiálu, někdy dochází k nepřesnostem nebo vymýšlení detailů, které v původním obsahu nebyly. To může být problematické zejména pro tvůrce faktického nebo vzdělávacího obsahu.
7. Výstupy, které nelze zpeněžit
V NotebookLM neexistují žádné možnosti monetizace. Tento nástroj neumožňuje vkládání reklam ani sponzorství, což může být významnou nevýhodou pro tvůrce, kteří chtějí ze svých podcastů generovat příjmy.
8. Chybějící integrační schopnosti
A konečně, frustrující může být také nedostatečná integrace s externími nástroji a platformami. NotebookLM se přímo nepropojuje s platformami pro hostování podcastů ani s externím softwarem pro úpravu zvuku, takže publikování a vylepšování obsahu vyžaduje ruční kroky.
Používání ClickUp Brain pro plánování a tvorbu podcastů
Vzhledem k výše uvedeným omezením se nyní může zdát, že vytvoření kvalitního podcastu je oříšek.
Ale ne, když máte k dispozici ClickUp.
ClickUp je komplexní nástroj pro zvýšení produktivity a správu projektů, který vám pomůže dosáhnout vašich cílů.
ClickUp Brain, funkce založená na umělé inteligenci v rámci platformy ClickUp, nabízí podcasterům kompletní řešení pro zefektivnění jejich produkčního procesu. Kombinuje správu úkolů, organizaci obsahu a asistenci umělé inteligence, aby zlepšila plánování a tvorbu podcastů.
ClickUp Brain pomáhá při generování nápadů tím, že analyzuje stávající návrhy obsahu nebo osnovy a navrhuje nová témata. Může vám pomoci s brainstormingem názvů epizod, vytvářením osnov a návrhy scénářů na základě vašich podnětů.
Spojte to s funkcemi správy úkolů a plánování obsahu ClickUp a ušetříte čas a udržíte svůj projekt v časovém harmonogramu – zejména pokud pracujete s týmem a potřebujete rychlou komunikaci.
Pro lepší spolupráci týmu může ClickUp Brain identifikovat úzká místa ve vašem produkčním procesu a doporučit řešení pro zvýšení efektivity.
📌 Příklad: Spolupracujete s týmem na produkci série podcastů o nových technologických trendech. V polovině projektu se termíny posouvají a vy máte podezření na problémy s pracovním postupem. Pomocí ClickUp Brain analyzujete vzorce dokončování úkolů a zjistíte, že editace scénáře se neustále zpožďuje kvůli překrývání odpovědností. Umělá inteligence navrhuje přerozdělit úkoly tak, že se určí specializovaný editor a rozdělí se milníky editace.
Šablona podcastu ClickUp
Přizpůsobitelné šablony ClickUp jsou velmi užitečné pro plánování podcastů. Šablona ClickUp Podcast například umožňuje uživatelům organizovat epizody, sledovat pokrok a efektivně spravovat zdroje.
Obsahuje sekce pro nápady na epizody, poznámky k výzkumu a produkční plány.
Tato šablona usnadňuje plánování a rozvrhování epizod a zároveň vám pomáhá spravovat zdroje, jako jsou zvukové klipy a grafika. Můžete sledovat pokrok napříč epizodami a sezónami a udržovat vše pod kontrolou.
📌 Příklad: Představte si, že plánujete sérii podcastů s více moderátory a hosty. Pomocí šablony podcastu ClickUp můžete vytvořit úkoly pro brainstorming, výzkum a nahrávání. Přiřaďte termíny ke každé fázi a sledujte pokrok pomocí vlastních polí, jako jsou „Stav nahrávání“ a „Stav úprav“. Můžete například použít zobrazení tabule, abyste na první pohled viděli, které epizody jsou naplánovány, nahrané a připravené k vydání.
💡Přečtěte si také: Nejlepší bezplatné šablony scénářů podcastů pro podcastery
Šablona kalendáře podcastů ClickUp
Šablona kalendáře podcastů ClickUp vám pomůže naplánovat a vizualizovat harmonogram vydávání obsahu.
Tato šablona nabízí komplexní přehled nadcházejících epizod, hostů a témat, díky čemuž je plánování a sledování podcastů snadné. Můžete také sledovat stav přepisů, spravovat poznámky k pořadu a sledovat sponzory.
Tato šablona zajišťuje hladkou produkci podcastů díky funkcím, jako je sledování času, tagy a varování o závislostech.
📌 Příklad: Spravujete sérii podcastů s týdenními rozhovory s hosty. Pomocí šablony kalendáře podcastů ClickUp přiřadíte termíny pro každou fázi epizody – výzkum, nahrávání, úpravy a vydání. Například vlastní pole „Účast hosta“ vám umožňuje sledovat potvrzené a čekající termíny hostů, zatímco zobrazení kalendáře poskytuje vizuální časovou osu, která zajišťuje rovnoměrné rozložení epizod. Díky varováním o závislostech budete upozorněni, pokud se zpozdí příprava přepisu, což vám umožní upravit úkoly a zabránit narušení harmonogramu vydání.
Zde je ukázka procesu plánování a tvorby podcastu pomocí ClickUp.
Krok 1: Nápady: Použijte ClickUp Brain k generování nápadů a osnov epizod.
Krok 2: Plánování: Využijte šablonu ClickUp Podcast Template k organizaci epizod a úkolů.
Krok 3: Scénář: Spolupracujte se svým týmem na scénářích pomocí ClickUp Docs s podporou umělé inteligence.
Krok 4: Nahrávání: Sledujte nahrávací relace a spravujte zvukové soubory v ClickUp.
Krok 5: Úpravy: Přiřaďte úkoly související s úpravami a sledujte jejich průběh pomocí funkcí pro správu úkolů v ClickUp.
Krok 6: Publikování: Šablona kalendáře podcastů plánuje a sleduje vydávání epizod.
Osvědčené postupy pro tvorbu podcastů pomocí umělé inteligence
Umělá inteligence je sice mocným nástrojem pro zachování vašeho jedinečného hlasu a autenticity, ale je třeba přidat faktor „vy“ tím, že do obsahu generovaného umělou inteligencí vložíte osobní prvky.
Jak optimalizovat podcasty pomocí umělé inteligence:
- Porozumějte preferencím a chování svého publika pomocí analytických nástrojů založených na umělé inteligenci. Tyto údaje vám pomohou při tvorbě obsahové strategie a vytváření poutavějších epizod.
- Zefektivněte postprodukční úkoly, jako je redukce šumu, vyrovnání hlasitosti a odstranění výplňových slov, pomocí umělé inteligence, abyste ušetřili čas a zlepšili kvalitu.
- Zvyšte viditelnost pomocí AI generováním poznámek k pořadu bohatých na klíčová slova, popisů epizod a poutavých názvů. Než si posluchači poslechnou váš podcast, potřebují mít obecnou představu o vašem tématu. Pomocí AI můžete generovat poutavé poznámky k pořadu a popisy epizod a zároveň začlenit relevantní klíčová slova, abyste zvýšili svou viditelnost online.
- Zvyšte zapojení, viditelnost a míru prokliku pomocí poutavých názvů, které obsahují důležité klíčové slovo. Můžete také použít software pro přepis, který zajistí přesný a prohledávatelný text, který zlepší přístupnost a SEO.
📌Příklad: Po vytvoření epizody podcastu o marketingových trendech použijete nástroj AI, jako je ClickUp Brain, k vytvoření podrobných poznámek k pořadu. Po zkontrolování poznámek nástroj SEO navrhne přidání klíčových slov, jako jsou „AI v marketingu“ a „automatizace obsahu“, aby se zlepšila viditelnost. Tyto poznámky se poté naplánují k vydání v šabloně kalendáře podcastů ClickUp, což zajistí včasné zveřejnění s maximálním dopadem na SEO.
Připravte své podcasty k publikování s ClickUp!
Tvorba podcastů pomocí umělé inteligence mění produkci obsahu a nabízí tvůrcům řadu nástrojů pro optimalizaci jejich pracovního postupu.
NotebookLM a ClickUp Brain představují závratné tempo této změny a umožňují podcasterům vytvářet, plánovat a optimalizovat obsah s pozoruhodnou efektivitou v krátkém časovém rámci.
Ačkoli nástroje AI poskytují neuvěřitelné možnosti, nemohou nahradit lidskou kreativitu. Nejúspěšnější podcasty na YouTube nebo Spotify kombinují analytickou sílu AI s jedinečným hlasem a pohledem tvůrce.
Kombinací šablon ClickUp založených na umělé inteligenci a generování zvuku NotebookLM můžete výrazně zkrátit dobu výroby a odemknout nové kreativní možnosti pro svůj podcast.
Nasadit sluchátka a připravit nástroje umělé inteligence a pokyny. Vaše publikum čeká.
