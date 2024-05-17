10 bezplatných šablon scénářů podcastů pro podcastery v roce 2025

Co mají kultovní klasiky a špičkové podcasty společného? Skvělý scénář.
Scénář může váš podcast buď pozvednout, nebo potopit. Scénáře jsou neopěvovanými hrdiny podcastů, které dodávají epizodám strukturu a pomáhají vám nahrát epizodu, která zaujme vaše posluchače.
Existuje více než jeden způsob, jak napsat poutavý scénář podcastu. Žánry se liší, takže to, co funguje pro jednoho, nemusí vyhovovat druhému. Totéž platí pro styl psaní scénářů. Vám se může líbit podrobný scénář, zatímco někdo jiný může preferovat seznam bodů k diskusi.
Kromě stylu a obsahu je jedinou věcí, která vám pomůže pravidelně vytvářet skvělé skripty, šablona. Jedna šablona však nemůže pokrýt vše, vzhledem k mnoha různým druhům podcastů a variacím, které v nich chcete vidět.
Sestavili jsme seznam 10 šablon, které vám pomohou nahrávat skvělé podcasty pokaždé, bez ohledu na to, jaký typ podcastu moderujete. S těmito 10 bezplatnými šablonami scénářů máte vše, co potřebujete k nahrání úžasného pořadu! ?️
Co jsou šablony skriptů pro podcasty?
Šablona scénáře podcastu je nástin struktury epizody, který zahrnuje různé sekce, témata, body k diskusi, úvod nebo představení, závěrečné poznámky, zprávu sponzora atd. Předem navržený rámec zajišťuje konzistentní strukturu napříč epizodami a pomáhá urychlit proces psaní scénáře.
Úroveň detailů nebo informací v šabloně skriptu závisí na několika faktorech, jako je téma, obsah, složitost obsahu, formát, hosté a tón.
Díky skriptům, které vám pomohou s epizodami podcastů, můžete:
- Uspořádejte si myšlenky: Udržují vaše nápady v pořádku, abyste se neodchýlili od tématu.
- Ušetřete čas: Urychlují proces plánování a psaní scénářů. Díky šablonám nemusíte pokaždé začínat od nuly.
- Zlepšete plynulost: Pomáhají zajistit plynulý průběh epizody, díky čemuž je pro posluchače příjemnější.
- Zajistěte konzistentnost: Používání šablony pro každou epizodu pomáhá udržet konzistentní styl vašeho podcastu, což může pomoci udržet posluchače, kteří se s vaším podcastem ztotožňují.
- Zlepšete kvalitu: Díky jasné struktuře budou vaše epizody pravděpodobně poutavější a profesionálnější.
Šablony podcastů jsou neuvěřitelně užitečným nástrojem pro vytváření poutavých a organizovaných epizod. Se šablonou pro váš podcastový scénář můžete pokrýt všechny základní aspekty, což vám pomůže udržet váš podcast zajímavý a snadno sledovatelný.
Co dělá šablonu scénáře podcastu dobrou?
Dobrá šablona scénáře podcastu nabízí přehlednost a strukturu a pomáhá vám vytvořit epizody, které jsou efektivní a zaměřené.
Zde jsou klíčové vlastnosti dobré šablony:
- Jednoduchost: Jednoduchá šablona se vyhýbá zbytečné složitosti a soustředí se na základní prvky podcastu.
- Flexibilita: Šablona, která se přizpůsobí různým stylům podcastů, ať už se jedná o rozhovor, sólový pořad nebo vyprávění, bývá obvykle snazší na použití.
- Přehlednost: Jasné nadpisy a sekce v šabloně usnadňují orientaci a vyplňování.
- Konzistence: Dobrá šablona má obvykle jednotnou strukturu epizod.
- Zapojení: Šablony, které navrhují podněty nebo otázky, které zaujmou publikum.
- Příprava: Měly by obsahovat části věnované výzkumu a představení hostů.
- Personalizace: Možnost přizpůsobit šablonu tak, aby odpovídala jedinečnému hlasu vašeho podcastu.
10 bezplatných šablon scénářů podcastů k použití
Podcasty rostou rychleji než většina jiných forem digitální infotainmentové zábavy. A každý den přibývají nové témata, styly a kategorie. Jedna šablona skriptu podcastu pravděpodobně nebude stačit k uspokojení rostoucích potřeb podcasterů.
Sestavili jsme seznam 10 bezplatných šablon. Bez ohledu na téma epizody vám tyto šablony scénářů pomohou rozjet váš podcast.
1. Šablona skriptu podcastu ClickUp
Šablona ClickUp Podcast Script Template je šablona vhodná pro začátečníky, která zajistí, že všechny vaše podcastové epizody budou přehledně uspořádány.
Umožní vám to psát skripty rychle a efektivně. Můžete organizovat všechny aspekty svého podcastu od začátku do konce. Navíc obsahuje pole, do kterého si můžete dělat poznámky ke každé epizodě, abyste se neztratili.
Vytvářejte úkoly a přidávejte vlastní stavy, abyste mohli sledovat každou fázi, kterou váš podcastový scénář prochází. Spolupracujte s kolegy, například se spolumoderátory nebo producenty. Můžete také použít vlastní pole a přidat do šablony relevantní pole.
Kromě toho můžete v ClickUp Docs využít AI nástroj ClickUp Brain k psaní skriptů a brainstormingu nápadů pro vaše podcastové epizody.
|Ideální pro: Lidi, kteří chtějí spustit svůj první podcast
2. Prázdná šablona osnovy podcastu ClickUp
Šablona ClickUp Blank Podcast Outline Template je nejjednodušší ze všech šablon a osnov uvedených zde. Vyplňte podrobnosti o své podcastové epizodě a přidejte pole, abyste jí dali podrobnou strukturu – a voila! Je to hotovo.
Začněte tím, že do názvu přidáte název podcastu, poté přidejte moderátory, datum nahrávání a odkaz na scénář. Můžete také přidat hosty podcastu. Pole pro aktualizaci postupu vás bude informovat o tom, v jaké fázi tvorby podcastu se právě nacházíte.
Po vyplnění polí můžete do seznamů úkolů přidat úkoly a podúkoly. Ty závisí na vašich požadavcích, jako je „plánování tématu a hostů“, „nahrávání podcastu“, „produkce podcastu“ atd.
|Ideální pro: Perfektní pro nové podcastery, kteří nechtějí být zahlceni výběrem.
3. Šablona plánu podcastu ClickUp
Tato šablona plánu podcastu ClickUp je ideální pro moderátory, kteří chtějí podrobně naplánovat každou epizodu podcastu.
Vlastní stavová pole vám pomohou sledovat průběh podcastu. Stav můžete označit jako Zrušeno, Dokončeno, Probíhá, Pozastaveno nebo K provedení. Průběhová lišta vizuálně znázorňuje, jak blízko jste k dokončení podcastu.
Pomocí vlastních polí můžete přidat podrobnosti ke každé epizodě, jako je téma, posluchači, odběratelé, název epizody a další. Pole „Typ podcastu“ vám umožňuje uvést, zda se jedná o sólový podcast nebo podcast s hosty.
Tato šablona s mnoha funkcemi pro středně pokročilé uživatele je připravena k použití a lze ji plně přizpůsobit.
|Ideální pro: Podcastery, kteří pravidelně vydávají epizody a potřebují naplánovat epizody několik týdnů před nahráváním.
4. Šablona ClickUp Podcasting (s hosty)
Tato šablona ClickUp Podcasting Template (With Guests) je obzvláště užitečná pro organizaci a správu seznamu hostů vašeho podcastu.
Vytvořte vlastní stavy, abyste mohli sledovat svůj pokrok v pozvání hostů. V závislosti na situaci je nastavte na Hosté, které je třeba kontaktovat, Pozvaní hosté nebo Dokončení hosté.
Sekce Episode Tracker (Sledování epizod) a Workflow (Pracovní postup) vám pomohou sledovat průběh vašeho plánu publikování podcastů. Každou epizodu můžete označit jako „Nahrávání“, „Úprava“, „Úprava dokončena“ a „Publikováno“.
Můžete také nastavit více příjemců pro každý podcastový projekt, vytvořit termíny a označit každý podcast podle priority.
|Ideální pro: Tým zabývající se produkcí podcastů
5. Šablona ClickUp Podcasting (bez hostů)
Pracujete samostatně? Tato šablona ClickUp Podcasting Template (Without Guests) je šablona vhodná pro začátečníky, která pomáhá moderátorům podcastů plánovat epizody, hosty a sponzory.
Nastavte 19 upravitelných stavů, jako například „Dokončeno“, „Upravuje se“, „Úpravy dokončeny“ atd. Tato šablona obsahuje předem připravené stavy pro konkrétní účely, jako například propagace affiliate programu, propagace e-mailového seznamu a propagace nového kurzu.
Obsahuje také šest přizpůsobitelných zobrazení, která můžete nastavit podle velikosti produktu a dalších specifických potřeb. Šablonu si můžete prohlížet v zobrazení Seznam, Dokumenty, Tabule, Kalendář nebo Tabulka.
Díky vysoké funkčnosti je tato šablona vhodná pro moderátory podcastů s různými potřebami.
|Ideální pro: Nové podcastery nebo ty, kteří ve svých podcastech používají formát vyprávění příběhů.
6. Šablona popisu podcastu ClickUp
Tato šablona se nezaměřuje na pracovní postupy a správu podcastů. Místo toho je speciálně navržena tak, aby vám pomohla psát popisy podcastů, které zdůrazňují klíčové body vaší epizody.
Tato šablona popisu podcastu ClickUp vám umožní vytvořit poutavé a informativní popisy podcastů, které zaujmou vaše publikum! Vytvořte samostatné projekty pro jednotlivé epizody podcastu, zapište si klíčová témata každé epizody a poté začněte psát popis.
Můžete také použít neuvěřitelně výkonný ClickUp Brain založený na umělé inteligenci k generování popisů podcastů, které osloví vaši cílovou skupinu.
|Ideální pro: Tým zabývající se produkcí podcastů
7. Šablona sponzorství podcastu ClickUp
Sponzorství a doporučení jsou nedílnou součástí úspěšného provozování podcastu. Tato šablona sponzorství podcastu ClickUp je speciálně navržena, aby vám s touto stránkou věci pomohla.
Šablona obsahuje informativní průvodce, jak vytvořit návrhy sponzorství podcastů, abyste zvýšili své šance na získání sponzorů. Sledujte potenciální sponzory a uveďte výhody jejich podpory. V šabloně můžete také uchovat své konverzace se sponzory.
Sledujte pokrok svých sponzorských příležitostí pomocí přizpůsobitelných značek stavu. Díky přizpůsobitelným možnostem zobrazení, jako jsou Doc, List, Gantt, Workload a Calendar, můžete k šabloně přistupovat tak, jak chcete.
|Ideální pro: Podcastové týmy, které spolupracují se sponzory a značkami na produkci svých epizod.
8. Šablona pro plánování podcastů ClickUp
Ať už se jedná o umělou inteligenci, ženy v technologiích nebo jakékoli jiné téma, tato komplexní šablona pro plánování podcastů ClickUp vám pomůže sledovat všechna potenciální témata.
Šablonu můžete spustit od nuly a přidávat úkoly a podúkoly podle toho, jak postupujete v pracovním postupu podcastu – nápady, plánování, rozvrhování, nahrávání, produkce a publikování.
Šablona je také vysoce přizpůsobitelná. Přidejte data nahrávání, typ podcastu, seznamy hostů a další informace. Můžete také nahrát přílohy, jako jsou dokumenty, zvukové soubory a další užitečné zdroje.
|Ideální pro: Samostatné podcastery nebo moderátory, kteří pravidelně publikují epizody.
9. Šablona podcastu ClickUp
Další šablona vhodná pro začátečníky, ClickUp Podcast Template, vám pomůže uchovávat skripty a epizody podcastů v jednom adresáři.
Seřaďte projekty podle stavu, například Plánované, Nahrané, Upravované a Zveřejněné, nebo vytvořte vlastní skupiny epizod podle jejich tématu nebo stylu. Pomocí šablony můžete sledovat data zveřejnění, hudební podklady a další relevantní zdroje.
Možnost přepínání mezi zobrazením seznamu a tabulek usnadňuje přístup. Můžete také přidat termíny, abyste zajistili, že nedojde k žádným zpožděním ve frontě produkce podcastů.
|Ideální pro: Nové podcastery, kteří zkoumají různé typy témat a stylů.
10. Šablona kalendáře podcastů ClickUp
Tato plně přizpůsobitelná šablona kalendáře podcastů ClickUp je ideální pro dodržování harmonogramu publikování podcastů. S touto předem připravenou šablonou ve stylu kalendáře můžete sledovat nadcházející epizody, témata, hosty a časové osy v přípravě.
Díky 18 přizpůsobitelným polím můžete nastavit personalizované štítky, které klasifikují každou epizodu podle jedinečných atributů, jako je rozpočet, audio produkce, fotografie hosta, životopis hosta, sponzor a další.
Díky barevně odlišeným štítkům můžete snadno sledovat fázi výroby každé epizody, jako je koncept, propagace, plánování, nahrávání, výroba a další.
|Ideální pro: Týmy zabývající se produkcí podcastů i podcastery, kteří každý týden publikují nové epizody.
Jak napsat scénář podcastu?
Kalendáře, šablony, témata, propagace a sponzorství jsou samozřejmě důležité, ale zbývá ještě jedna důležitá věc: napsání skriptu podcastu.
Napsat dobrý a poutavý scénář podcastu, který má potenciál zaujmout vaše publikum, je náročný úkol. Není to tak jednoduché, jako si jen zapsat pár poznámek – do psaní dobrého obsahu pro každou epizodu vstupuje mnoho prvků.
Zde je několik osvědčených postupů a tipů pro skripty podcastů, které můžete použít k vytvoření poutavého a efektivního skriptu:
1. Poutavé úvody
Všechny působivé podcasty upoutají pozornost posluchačů hned od začátku. Pro každou epizodu musíte napsat silný úvod.
Úvodní věta může být cokoli od poutavé otázky přes nečekaný fakt až po náhled na to, co bude následovat. Tím nastavíte tón pro zbytek epizody a upoutáte pozornost posluchačů hned od začátku.
2. Podrobnosti a další podrobnosti
Složitost skriptu podcastu se může značně lišit. Pokud se váš podcast zabývá složitými tématy (například vzdělávání nebo zdravotní péče), nejlépe se hodí skript slovo od slova.
Na druhou stranu, pokud je váš podcast lehčí a konverzační, pak potřebujete pouze osnovu – to je ideální pro epizodu s mnoha vtipnými výměnami mezi moderátory a hosty.
3. Doručení vaší zprávy
Buďte sami sebou – nejde jen o motivační citát, ale o užitečnou radu, kterou je dobré mít na paměti při psaní scénáře. Často nezáleží na tom, co říkáte, ale jak to říkáte.
Nepřemýšlejte nad tím příliš. Zaměřte se jednoduše na to, aby jazyk byl jednoduchý a konverzační. Dobrým zvykem je také sdílet příběhy a anekdoty, aby byl váš obsah srozumitelný a zapamatovatelný.
4. Závěr a výzva k akci
Stejně jako v létání je i v podcastech důležité správně přistát. Epizodu byste měli zakončit shrnutím, poděkováním hostům a posluchačům. Naznačte budoucí epizody nebo sdílejte novinky a nasměrujte posluchače k dalším zdrojům.
Nezapomeňte přidat výzvu k akci, například k odběru nebo sledování vašeho kanálu na sociálních médiích.
5. Zůstaňte flexibilní
Ačkoli je scénář vodítkem, buďte připraveni přizpůsobit se a přijmout spontánní momenty, zejména pokud máte hosta. To dodá vašemu podcastu autentičnost a zaujetí.
Psaní skriptů od nuly bývá zdlouhavý a namáhavý proces. Když máte chuť na dort, pečete ho od nuly? Samozřejmě je to možné, ale pravděpodobně to není nejlepší využití vašeho času.
Mít spolehlivého, inteligentního asistenta při psaní skriptu podcastu může znamenat obrovský rozdíl. A právě zde přichází na scénu ClickUp Brain.
ClickUp Brain je inteligentní asistent, s jehož pomocí můžete společně vytvořit skvělý podcastový scénář. Nástroj gen-AI vám pomůže sepsat scénář, uspořádat nápady, přepsat poznámky a dokonce podnítit vaši kreativitu, pokud se zaseknete.
Díky asistentovi pro psaní založenému na umělé inteligenci se můžete soustředit na vytváření špičkového obsahu pro své posluchače, aniž byste ztráceli čas a energii na nepodstatné věci.
Staňte se špičkovým podcasterem díky těmto bezplatným šablonám podcastových scénářů.
Šablony pro podcastové skripty vám především ušetří čas. Díky hotové struktuře se můžete soustředit na tvorbu skvělého obsahu, místo abyste se museli starat o formát.
Tyto praktické šablony od ClickUp nabízejí komplexní řešení pro vaše potřeby v oblasti plánování a psaní scénářů podcastů. Zaregistrujte se ještě dnes a získejte bezplatný účet ClickUp, abyste mohli svůj podcast spustit během chvilky!