Marketingové týmy rády hovoří o péči o potenciální zákazníky a budování silných vztahů s klienty. Nezapomínejme však, že finanční odborníci čelí podobným výzvám.
Účetní a účetní firmy často zápasí s zapojením klientů, správou potenciálních zákazníků a orientací v systémech pro správu vztahů se zákazníky, a to především kvůli nedostatku školení nebo nástrojů. Ať už se snažíte změnit účetního, přijmout nového účetního nebo prozkoumat účetní CRM software, je zřejmé, že existuje potřeba lepších řešení.
Odpověď? CRM řešení šité na míru účetním.
Dobrý CRM systém jde nad rámec plnění termínů – je to komplexní nástroj pro správu komunikace s klienty, zefektivnění účetních procesů, sledování interakcí a snadné rozvíjení potenciálních zákazníků.
⏰ 60sekundové shrnutí
Zde je seznam 13 nejlepších CRM softwarů pro účetní a jejich jedinečné prodejní argumenty:
- ClickUp: Nejlepší pro zefektivnění řízení finančních projektů a vztahů s klienty
- HubSpot CRM: Nejlepší prémiové CRM řešení pro rostoucí týmy
- Method CRM: Nejlepší pro přizpůsobitelné pracovní postupy pro uživatele QuickBooks
- QuickBooks CRM: Nejlepší pro integraci finančního řízení s funkcemi CRM
- Pipedrive: Nejlepší pro optimalizaci prodejního procesu pro prodejní týmy
- Insightly CRM: Nejlepší pro řízení projektů s funkcemi zaměřenými na prodej
- Zoho CRM: Nejlepší cenově dostupný CRM pro start-upy a malé podniky
- Liscio: Nejlepší pro komunikaci s klienty a spolupráci účetních
- Nimble: Nejlepší CRM zaměřené na vztahy s integrací sociálních médií
- Accelo: Nejlepší pro komplexní automatizaci pro týmy poskytující profesionální služby
- Keap: Nejlepší pokročilá automatizace marketingu pro malé podniky
- Capsule: Nejlepší cenově dostupný CRM s možností škálovatelnosti pro start-upy
- TaxDome: Nejlepší pro správu složitých pracovních postupů v účetních firmách
Co byste měli hledat v CRM (Customer Relationship Management) pro účetní?
Buďme upřímní – s hromadami práce a nekonečnými tabulkami mají účetní potíže se správou vztahů se zákazníky.
Jak se říká: „Být auditorem je jako být detektivem, ale jedinými stopami jsou papíry a čísla.“ Je to náročná práce.
Jako lék na problémy auditorů by tedy dobrý CRM pro účetní měl bezpodmínečně splňovat následující požadavky:
- Centralizovaný přístup k údajům o klientech: Přístup k informacím o klientech a jejich aktualizace z jediného ovládacího panelu, bez nutnosti prohledávat e-maily nebo soubory.
- Nástroje pro spolupráci týmů: Umožněte týmům sdílet zdroje, vytvářet tikety a řešit problémy pomocí znalostních bází nebo tutoriálů.
- Automatizace pracovních postupů: Automatizujte opakující se úkoly, jako je zasílání upomínek k daním nebo sledování potenciálních zákazníků.
- Snadná integrace: Hladká synchronizace s QuickBooks, Xero nebo jiným účetním softwarem pro minimalizaci manuální práce.
- Zjednodušené zařazování klientů: Usnadněte zařazování klientů pomocí nástrojů pro shromažďování dokumentů, nastavování připomínek a přidělování úkolů.
- Sledování životního cyklu zákazníků: Získejte přehled o prodejním procesu, abyste mohli odhalit úzká místa a přeměnit potenciální zákazníky na věrné klienty.
- Integrované nástroje pro budování značky: Využijte e-mailové šablony a správu kampaní pro konzistentní a cílenou komunikaci.
- Analýzy a přehledy: Vizuální panely vám pomohou sledovat zapojení klientů a odhalit oblasti, které je třeba zlepšit.
💡 Tip pro profesionály: Využijte poznatky ze svého CRM k zodpovězení důležitých otázek, jako například:
- Jak dlouho u nás klienti zůstávají?
- Probíhá konverze potenciálních zákazníků efektivně?
13 nejlepších CRM pro účetní
Připravte se, účetní – tohle vás možná trochu šokuje. Téměř 39 % vašich klientů z generace mileniálů uvádí, že hledají poradce, který je nejen kompetentní, ale také „s nímž je příjemné spolupracovat“.
Ano, je to příjemné. Zde je 13 nejlepších CRM pro účetní, které vám k tomu pomohou.
1. ClickUp (nejlepší pro řízení finančních projektů a vztahy se zákazníky)
Mezi pozdními nocemi strávenými srovnáváním účetních knih a odpovídáním na e-maily typu „Co je to za výdaj?“ je logické, že vztahy s klienty trpí.
Zde vám může efektivní účetní CRM, jako je ClickUp, pomoci automatizovat správu klientů a odlehčit vám práci, aby bylo vše organizované (a příjemné) snadněji než kdykoli předtím.
Pojďme se podívat, proč je ClickUp oblíbeným CRM softwarem pro mnoho účetních:
🤖 Opakující se úkoly související s odsouhlasením, které dávají smysl
Ztratili jste někdy přehled o tom, kolik měsíců má klient zpoždění, protože jeho úkoly zmizí, když jsou označeny jako „vyřízené“?
S ClickUp se úkoly související s odsouhlasením každý měsíc obnovují, ať už jsou uzavřené, nebo ne. Je to, jako by vaše upomínky na splatné platby měly záložní plán – ideální pro sledování klientů, kteří využívají službu „Zeptejte se mého účetního“.
📅 Zobrazení úkolů, které vám nezpůsobí bolesti hlavy
Ať už sledujete seznamy úkolů klientů, blížící se termíny pro podání daňových přiznání nebo týmové projekty, víceúrovňové zobrazení úkolů v ClickUp vám poskytne vše, co potřebujete.
Preferujete seznamy pro odsouhlasení? Skvělé. Potřebujete kalendářový náhled pro termíny podání? Hotovo. Pracujete na projektu ve stylu Kanban pro složitý audit? Snadné. Mezi náhledy můžete snadno přepínat.
☂ Centralizovaná data o zákaznících pro chytřejší vztahy s klienty
ClickUp vám pomůže vytvořit strukturovaný CRM systém s hierarchickými složkami a podsložkami pro ukládání kontaktních informací o klientech, interakcí a historie obchodů.
Je to jako mít digitální kartotéku, ale chytřejší a méně náchylnou k zapadnutí pod hromadou papírů.
⏩ Šablony pro rychlý start vašich pracovních postupů
Šablony ClickUp jsou ideální pro účetní a prodejní týmy.
Šablona ClickUp CRM vám pomůže spravovat potenciální zákazníky, vztahy s klienty a prodejní pipeline na jednom místě.
💡 Tip pro profesionály: Využijte šablony k vytvoření centrální databáze zákazníků. Uspořádejte účty klientů hierarchicky pomocí složek a podsložek, aby každý člen týmu snadno našel potřebné informace.
🤝🏻 Spolupracující dokumenty pro efektivitu týmu
Účetnictví je málokdy sólová záležitost a ClickUp to ví.
Potřebuje váš finanční tým připravovat prezentační materiály, sdílet standardní operační postupy nebo ukládat smlouvy?
Pomocí ClickUp Docs můžete vytvářet, upravovat a spolupracovat v reálném čase. Propojte dokumenty s úkoly, aby měl váš tým k dispozici veškerý potřebný kontext – bez nekonečných e-mailových řetězců.
📊 Přizpůsobitelné panely pro finanční přehlednost
Sledujte rozpočty, spravujte platby faktur nebo plánujte volitelné výdaje pomocí dashboardů ClickUp. Pole vzorců vám umožňují počítat data přímo v rámci platformy, zatímco vizuální analytika vám poskytuje přehled o vaší finanční situaci.
💡 Tip pro profesionály: Vytvořte si finanční dashboard pomocí šablony pro správu financí ClickUp, abyste mohli sledovat výdaje a výkonnost a zároveň spolupracovat se svým týmem na rozpočtech.
⏳ Automatizované pracovní postupy pro úsporu času
Toto je nejlepší část zkušenosti s ClcikUp.
ClickUp nejenže zpracovává úkoly, ale také je automatizuje, abyste neztráceli čas.
Nastavte si opakovaná upozornění na daňové termíny, následné kroky u klientů nebo připomenutí projektů. Tento nástroj dokáže okamžitě převést odeslané formuláře na úkoly, které lze okamžitě zpracovat, takže budete mít vždy přehled o příchozích požadavcích.
⌚ Funkce pro sledování času a vytváření reportů
Sledujte pracovní vytížení svého týmu pomocí integrované funkce sledování času. Rozšíření ClickUp pro Chrome vám umožňuje zaznamenávat čas strávený nad úkoly přímo z vašeho prohlížeče. Vytvářejte vlastní časové rozvrhy nebo zprávy, abyste měli jistotu, že jsou vždy zohledněny všechny fakturovatelné hodiny.
Nejlepší funkce ClickUp
- Více než 1 000 integrací s nástroji jako Google Workspace, QuickBooks a Microsoft Office.
- Opakující se úkoly, které se automaticky regenerují
- Přizpůsobitelné šablony, jako je šablona CRM a šablona pro správu financí, které zjednodušují pracovní postupy.
- Dashboardy s políčky pro vzorce pro finanční výpočty a přehledy v reálném čase
- Spolupracující dokumenty propojené s úkoly pro hladkou týmovou práci a rychlejší přípravu
- Nástroje pro sledování času a reporting pro přesné fakturace a předpovědi pracovní zátěže
- Integrované formuláře pro okamžitou konverzi podání na proveditelné úkoly
- Více než 50 automatizací pro zefektivnění opakujících se pracovních postupů napříč odděleními
Omezení ClickUp
- Některé pokročilé zobrazení zatím nejsou v mobilní aplikaci k dispozici.
- Bohatá sada funkcí může pro nové uživatele vyžadovat určitý čas na zaučení.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain: Přidejte k jakémukoli placenému tarifu za 7 $ za člena a měsíc.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
2. HubSpot CRM (nejlepší pro týmy, které hledají CRM řešení v rámci ekosystému)
HubSpot CRM je mezi firmami oblíbenou volbou pro správu potenciálních zákazníků, kontaktů a pracovních postupů. Díky intuitivním nástrojům a komplexní databázi CRM je atraktivní pro mnoho týmů.
HubSpot umožňuje uživatelům budovat silné vztahy s klienty a dosahovat dlouhodobého úspěchu pomocí různých nástrojů – stačí se jen zapojit do jeho ekosystému.
Nejlepší funkce HubSpot CRM
- Sledování potenciálních zákazníků a oznámení: HubSpot CRM poskytuje aktualizace v reálném čase o chování potenciálních zákazníků, jako je otevření e-mailů a návštěvy webových stránek.
- Přizpůsobitelné procesy: Vizuálně organizujte a sledujte obchody a udržujte svůj tým v obraze o pokroku.
- Šablony e-mailů a sledování: Vytvářejte personalizované šablony e-mailů a dostávejte oznámení o aktivitách, abyste zajistili včasnou komunikaci.
- Plánovač schůzek a živý chat: Spojte se přímo s klienty a potenciálními zákazníky, aniž byste museli přepínat mezi platformami.
- Reportovací panely: Sledujte produktivitu týmu, prodejní výkonnost a metriky pipeline prostřednictvím podrobných reportů.
Omezení HubSpot CRM
- Vysoké náklady na pokročilé funkce: S přibývajícími uživateli nebo nástroji v rámci plánu výrazně rostou náklady.
- Roční smlouvy: Většina tarifů vyžaduje roční závazek bez možnosti předčasného ukončení.
- Omezená bezplatná verze: Pokročilé funkce, jako je A/B testování a vlastní reportování, jsou k dispozici pouze v rámci vyšších tarifů.
Ceny HubSpot CRM
- Zdarma
- Starter Customer Platform: 15 $/měsíc na uživatele
- Profesionální zákaznická platforma: 1 170 $/měsíc
- Enterprise Customer Platform: 4 300 $/měsíc
Hodnocení a recenze HubSpot CRM
- G2: 4,4/5 (více než 11 950 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 4 240 recenzí)
3. Method CRM (nejlepší pro uživatele QuickBooks, kteří chtějí přizpůsobitelné pracovní postupy)
Method CRM je přizpůsobitelný nástroj navržený pro zjednodušení pracovních postupů a posílení vztahů se zákazníky, zejména pro malé a střední podniky, které využívají integraci QuickBooks nebo Xero.
Vyniká schopností přizpůsobit se jedinečným obchodním potřebám a automatizovat úkoly, jako je fakturace a následné kroky.
Nejlepší funkce Method CRM
- Obousměrná synchronizace QuickBooks a Xero: Automaticky synchronizujte údaje o zákaznících a transakcích mezi vaším CRM a účetním softwarem, čímž zajistíte přesnost a ušetříte čas.
- Přizpůsobitelné pracovní postupy: Přizpůsobte platformu svým jedinečným procesům pomocí flexibilních automatizačních nástrojů a otevřeného API.
- Online zákaznické portály: Umožněte zákazníkům schvalovat odhady, provádět platby a přistupovat k podrobnostem účtu, čímž zlepšíte cash flow a zákaznickou zkušenost.
- Snadná integrace: Propojte Method CRM s nástroji jako Outlook, Zapier a platebními bránami pro vylepšenou funkčnost.
- Fakturace a sledování prodejů: Automatizujte opakující se úkoly, jako je vytváření odhadů, fakturace a aktualizace prodejů, abyste zefektivnili provoz.
Omezení metody CRM
- Omezené marketingové nástroje: Chybí pokročilé funkce pro e-mailový marketing nebo A/B testování.
- Nevhodné pro větší podniky: Platforma je vhodnější pro malé a střední organizace než pro velké podniky.
- Problémy s přizpůsobením: Někteří uživatelé hlásí problémy se synchronizací a dodatečné náklady na opravu přizpůsobení.
Ceny softwaru Method CRM
- Správa kontaktů: 25 $/měsíc na uživatele
- CRM Pro: 44 $/měsíc na uživatele
- CRM Enterprise: 74 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze CRM metodou
- G2: 4,4/5 (více než 290 recenzí)
- Capterra: 4,1/5 (více než 100 recenzí)
4. QuickBooks CRM (nejlepší pro integraci finančního řízení s funkcemi CRM)
QuickBooks CRM je přizpůsoben tak, aby se hladce integroval s QuickBooks Online, což z něj činí pohodlnou volbu pro správu vztahů se zákazníky, fakturaci a pracovní postupy.
🍪 Bonus: QuickBooks CRM je vhodný zejména pro malé podniky, které kombinují finanční řízení se základními funkcemi CRM.
Nejlepší funkce QuickBooks CRM
- Obousměrná synchronizace QuickBooks: Automaticky synchronizujte údaje o zákaznících a transakcích mezi QuickBooks a CRM, abyste omezili chyby při ručním zadávání a ušetřili čas.
- Segmentace zákazníků: Seskupte zákazníky pro cílené kampaně a zefektivněte tak marketingové aktivity.
- Sledování faktur a plateb: Spravujte faktury a platby přímo prostřednictvím CRM a zjednodušte tak fakturační procesy.
- Přizpůsobitelné reporty: Vytvářejte reporty přizpůsobené potřebám vaší firmy, které poskytují cenné informace o finančních výsledcích a prodejní výkonnosti.
- Portály pro spolupráci s klienty: Umožněte klientům schvalovat odhady, provádět platby a přistupovat k podrobnostem účtu prostřednictvím zabezpečených online portálů.
Omezení QuickBooks CRM
- Náročná křivka učení: Uživatelé často považují za náročné orientovat se v programu a řešit problémy, zejména během fáze zaškolování.
- Vysoké náklady na předplatné: Poplatky za předplatné se mohou rychle nasčítat, zejména u firem, které potřebují pokročilé funkce.
- Omezená škálovatelnost: Platforma je méně vhodná pro větší organizace nebo podniky s komplexními požadavky na automatizaci.
Ceny QuickBooks CRM
- Simple Start: 19 $/měsíc
- Essentials: 28 $/měsíc
- Plus: 40 $/měsíc
- Pokročilý: 76 $/měsíc
Hodnocení a recenze QuickBooks CRM
- G2: 4,0/5 (více než 3 350 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 7 680 recenzí)
🧠 Věděli jste, že : 94 % technologických firem a 71 % malých podniků využívá CRM systémy k zefektivnění svých operací. A co je ještě působivější? Společnosti, které používají CRM, mají o 86 % větší šanci překonat své prodejní cíle než ty, které jej nepoužívají.
5. Pipedrive (nejlepší pro prodejní týmy zaměřené na optimalizaci prodejního procesu)
Pipedrive je cloudový CRM systém určený pro prodejní týmy. Nabízí přehledný a intuitivní způsob sledování obchodů, optimalizace pipeline a automatizace pracovních postupů.
Většina účetních navíc oceňuje funkci monitorování, která jim poskytuje přehled o různých fázích prodejního trychtýře.
Nejlepší funkce Pipedrive
- Přizpůsobení prodejního procesu: Vizualizujte svůj prodejní proces pomocí dashboardu ve stylu Kanban. Přizpůsobte prodejní proces tak, aby odpovídal vašim prodejním postupům, a efektivně sledujte obchodní příležitosti.
- Sledování potenciálních zákazníků a aktivit: Sledujte potenciální zákazníky a nastavujte připomenutí aktivit, abyste zajistili včasné následné kroky.
- Prodejní asistent s podporou umělé inteligence: Využijte strojové učení k analýze prodejních dat, poskytování praktických informací a automatizaci opakujících se úkolů.
- Automatizace pracovních postupů: Ušetřete čas automatizací e-mailů, pohybů obchodů a dalších prodejních procesů v rámci celého vašeho prodejního procesu.
- Integrace s více než 500 aplikacemi: Hladké propojení s nástroji jako Google Workspace, Microsoft Teams a Slack pro centralizaci operací.
Omezení Pipedrive
- Žádný bezplatný tarif: Pipedrive nemá bezplatnou verzi, což může odradit malé podniky nebo ty, kteří s CRM teprve začínají.
- Naučit se s ním pracovat: Možnosti přizpůsobení a pokročilé funkce mohou být pro začátečníky příliš složité.
- Omezená možnost přizpůsobení polí a reportů: Nižší tarify omezují počet dostupných funkcí pro přizpůsobení a reportování.
Ceny Pipedrive
- Essential: 12 $/měsíc na uživatele
- Pokročilý: 24 $/měsíc na uživatele
- Profesionální: 49 $/měsíc na uživatele
- Výkon: 59 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 79 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Pipedrive
- G2: 4,3/5 (více než 2 080 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 3 020 recenzí)
6. Insightly CRM (nejlepší pro projektové řízení zaměřené na prodej)
Insightly je cloudový CRM systém pro prodej, marketing a řízení projektů.
A co je nejlepší? Nabízí nástroje pro sledování potenciálních zákazníků, správu pipeline a automatizaci pracovních postupů, což z něj činí univerzální volbu pro firmy, které chtějí zefektivnit své operace.
Nejlepší funkce Insightly CRM
- Správa potenciálních zákazníků a projektů: Sledujte potenciální zákazníky, příležitosti a projekty plynule napříč všemi plány, abyste udrželi přehledný prodejní proces.
- Více než 1 000 integrovaných aplikací: Propojte se s nástroji jako QuickBooks, Slack a Microsoft Power BI a centralizujte pracovní postupy.
- Přizpůsobitelné panely: Vytvářejte vizuálně přitažlivé panely, které zobrazují data nejrelevantnější pro váš tým.
- Nástroje pro e-mailový marketing: Využijte funkce hromadného zasílání e-mailů, které jsou součástí všech tarifů, s pokročilejšími možnostmi v prémiových tarifech.
- Mobilní a webový přístup: Zůstaňte ve spojení a spravujte úkoly odkudkoli pomocí cloudové platformy Insightly.
Omezení Insightly
- Omezený bezplatný tarif: Omezení počtu záznamů a úložného prostoru činí bezplatnou verzi méně praktickou pro rostoucí týmy.
- Automatizace pracovních postupů v prémiových tarifech: Funkce automatizace jsou dostupné pouze v tarifech vyšší úrovně, což snižuje konkurenceschopnost základních tarifů.
- Omezená zákaznická podpora: Telefonická podpora a pokročilá oprávnění jsou zahrnuta pouze v předplatném na úrovni podniku.
Ceny CRM Insightly
- Plus: 29 $/měsíc na uživatele
- Profesionální: 49 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 99 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Insightly CRM
- G2: 4,2/5 (910+ recenzí)
- Capterra: 4,0/5 (více než 660 recenzí)
7. Zoho CRM (nejlepší pro start-upy a malé podniky)
Zoho CRM je škálovatelná a cenově dostupná platforma určená pro start-upy a malé podniky.
Díky oblíbenému bezplatnému tarifu nabízí základní funkce, jako je sledování potenciálních zákazníků a správa kontaktů, což z něj činí vynikající vstupní bod pro firmy.
Nejlepší na tom je, že díky nástrojům pro správu pipeline mohou uživatelé Zoho objevovat, hodnotit a přiřazovat potenciální zákazníky prodejním týmům a zároveň hladce spravovat transakce, účty a kontakty.
Nejlepší funkce Zoho CRM
- Bezplatný tarif pro až 3 uživatele: Ideální pro startupy a malé týmy, s nezbytnými funkcemi, jako je správa potenciálních zákazníků a kontaktů.
- Automatizace pracovních postupů ve všech tarifech: Ušetřete čas automatizací opakujících se úkolů, a to i v nižších tarifech.
- Snadná integrace: Propojte se s ekosystémem Zoho nebo nástroji třetích stran, jako jsou Mailchimp, QuickBooks a Google Analytics.
- Přizpůsobitelné panely a přehledy: Získejte přehled o výkonnosti podniku díky přizpůsobeným vizuálním prvkům a sledování dat.
- Přístup přes mobilní aplikaci: Spravujte potenciální zákazníky a kontakty i na cestách a zajistěte si tak nepřerušené pracovní postupy.
Omezení Zoho CRM
- Omezené funkce v bezplatném tarifu: Chybí integrace a pokročilé nástroje, což nemusí vyhovovat rostoucím firmám.
- Funkce AI jsou omezeny na prémiové úrovně: Zia, asistentka AI, a další prediktivní nástroje jsou k dispozici pouze v dražších tarifech.
- Neohrabané uživatelské rozhraní (UI): Někteří uživatelé uvádějí, že rozhraní působí zastarale a méně intuitivně.
Ceny Zoho CRM
- Zdarma: 0 $/měsíc
- Standard: 14 $/měsíc na uživatele
- Profesionální: 23 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 40 $/měsíc na uživatele
- Ultimate: 52 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Zoho CRM
- G2: 4,1/5 (více než 2 690 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (6 860+ recenzí)
8. Liscio (nejlepší pro komunikaci s klienty a spolupráci v oblasti účetnictví)
Liscio je specializovaná platforma CRM přizpůsobená pro účetní profesionály. Zaměřuje se na bezpečnou komunikaci s klienty, spolupráci a správu úkolů.
Můžete se spolehnout na jeho uživatelsky přívětivé funkce, které zjednodušují pracovní postupy a zlepšují zkušenosti klientů.
Nejlepší funkce Liscio
- Bezpečné sdílení souborů a elektronické podpisy: Přenášejte velké soubory (až 2 GB) a sbírejte elektronické podpisy bez námahy, přičemž zajistíte bezpečnost údajů klientů.
- Komplexní zobrazení časové osy: Získejte přístup ke všem interakcím s klienty – e-mailům, textovým zprávám, souborům a požadavkům – v jediném zobrazení pro úplnou transparentnost.
- Obousměrné zasílání textových zpráv: Komunikujte s klienty rychleji a pohodlněji a zároveň zajistěte bezpečnost citlivých informací.
- Přizpůsobitelné daňové organizéry: Personalizujte pracovní postupy klientů vytvořením přizpůsobených kontrolních seznamů pro přípravu daní a další opakující se úkoly.
- Mobilní skener dokumentů: Klienti mohou skenovat a nahrávat dokumenty přímo přes mobilní zařízení, čímž se zefektivní proces sběru dat.
Omezení Liscio
- Omezené označování souborů: Možnosti organizace souborů by mohly být robustnější pro zpracování velkého množství dokumentů.
- Dodatečné náklady: Funkce jako obousměrné zasílání textových zpráv jsou spojeny s dodatečnými náklady za každou linku.
- Naučit se pokročilé funkce: Někteří uživatelé uvádějí, že k plnému využití platformy potřebují další školení.
Ceny Liscio
- Core: 40 $/měsíc na uživatele
- Pro: 60 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Liscio
- Capterra: 4,7/5 (více než 40 recenzí)
9. Nimble (nejlepší pro CRM zaměřené na vztahy s integrací sociálních sítí)
Nimble je uživatelsky přívětivý CRM systém určený pro profesionály a malé podniky, které kladou důraz na řízení vztahů.
🍪 Bonus: Výjimečnou funkcí softwaru Nimble je jeho schopnost obohacovat kontakty o sociální a obchodní data, což uživatelům poskytuje 360° pohled na potenciální a stávající klienty.
Nejlepší funkce Nimble
- Integrace sociálních médií: Plynule se připojte k LinkedIn, Twitteru a dalším sociálním platformám a vylepšete profily kontaktů.
- Obohacení dat: Automaticky přidávejte e-maily, telefonní čísla a profily na sociálních sítích ke kontaktům a získejte tak ucelený přehled.
- Přizpůsobitelné obchodní pipeline: Přizpůsobte pipeline tak, aby vyhovovaly vašemu prodejnímu procesu, a snadno sledujte pokrok.
- Automatizované pracovní postupy: Spravujte opakující se úkoly pomocí automatizace pracovních postupů a ušetřete čas i námahu.
- Skupinové zprávy a e-mailové sekvence: Posílejte hromadné nebo automatizované následné zprávy přímo ze své e-mailové adresy a zajistěte si tak personalizovaný kontakt.
Omezení Nimble
- Žádný bezplatný tarif: K dispozici je pouze 14denní bezplatná zkušební verze, bez bezplatného tarifu pro trvalé používání.
- Limit úložiště: Omezeno na 2 GB úložiště, což může být pro větší týmy nebo firmy s velkým objemem dat omezující.
- Chybí nepřetržitá podpora: Zákaznická podpora je omezená, což může v kritických situacích zpomalit poskytnutí pomoci.
Ceny Nimble
- Měsíčně: 24,90 $/měsíc na uživatele
- Roční: 19,90 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Nimble
- G2: 4,5/5 (více než 1 080 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 1 870 recenzí)
10. Accelo (nejlepší pro týmy poskytující profesionální služby, které potřebují komplexní automatizaci)
Accelo je komplexní platforma pro automatizaci profesionálních služeb (PSA), která je ideální pro firmy spravující složité klientské projekty, tikety a smluvní služby.
Propojuje celou cestu klienta, od nabídky po platbu, zjednodušuje provoz a poskytuje praktické informace o sledování času, ziskovosti a řízení projektů.
Nejlepší funkce Accelo
- Unifikovaná platforma: Centralizuje prodej, projekty, tikety a fakturaci do jednoho řešení pro plynulé řízení.
- Funkce automatizace: Zefektivňuje pracovní postupy, přidělování úkolů a sledování času, čímž zvyšuje produktivitu týmu.
- Přizpůsobitelné moduly: Přizpůsobte procesy prodeje, projektů a ticketingu tak, aby vyhovovaly jedinečným potřebám vaší firmy.
- Globální tým podpory: Nabízí dostupnost 24/6 s různými zdroji, včetně průvodců, webinářů a živého chatu.
- Sledování ziskovosti: Sleduje čas, fakturované hodiny a výdaje, aby poskytlo přehled o využití zdrojů a ziskovosti.
Omezení Accelo
- Složitost pro menší týmy: Rozsáhlé funkce mohou být pro firmy s jednoduššími potřebami nadbytečné.
- Náročné zaznamenávání času: Někteří uživatelé hlásí zvýšené náklady na sledování času a správu projektů.
- Funkce návrhů: Recenzenti zaznamenali omezení v procesech tvorby nabídek a návrhů.
Ceny Accelo
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Accelo
- G2: 4,4/5 (515+ recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 170 recenzí)
11. Keap (nejlepší pro malé podniky, které hledají pokročilou automatizaci)
Keap je platforma pro CRM a automatizaci marketingu přizpůsobená pro malé podniky. Jejím cílem je zjednodušit provoz a zvýšit zapojení zákazníků.
Keap, známý svými rozsáhlými automatizačními schopnostmi, pomáhá firmám spravovat vše od získávání potenciálních zákazníků až po e-mailový a SMS marketing.
Nejlepší funkce Keap
- Pokročilá automatizace: Nabízí vysoce přizpůsobitelnou automatizaci pro marketing, péči o potenciální zákazníky a pracovní postupy týmu.
- Nástroje pro získávání potenciálních zákazníků: Automaticky shromažďují potenciální zákazníky prostřednictvím formulářů, vstupních stránek a integrace sociálních médií.
- Integrované platební procesory: Zjednodušují inkaso plateb přímo v rámci platformy.
- Označování a segmentace kontaktů: Automaticky označuje a organizuje kontakty pro cílené marketingové kampaně.
- E-mailový a SMS marketing: Umožňuje firmám oslovit zákazníky prostřednictvím personalizované multikanálové komunikace.
Omezení Keap
- Vysoké náklady: Ceny začínají na 299 USD za měsíc, s dalšími poplatky za implementaci a škálování na základě seznamů kontaktů.
- Poplatky za integraci: Mnohé integrace vyžadují dodatečné náklady, které se mohou pro firmy spoléhající na nástroje třetích stran značně navýšit.
- Omezená jazyková podpora: V současné době není dokumentace k dispozici ve španělštině, což omezuje přístupnost pro uživatele, kteří nemluví anglicky.
Ceny Keap
Roční: 224 $/měsíc
Hodnocení a recenze Keap
- G2: 4,2/5 (více než 1 500 recenzí)
- Capterra: 4,1/5 (více než 1 200 recenzí)
12. Capsule (nejlepší pro start-upy, které hledají cenově dostupný CRM systém s flexibilitou pro růst)
Capsule je jednoduchý, ale vysoce přizpůsobitelný CRM systém pro start-upy a malé podniky.
Vyniká centralizací interakcí s klienty, poskytuje přehledný pohled na prodejní proces a nabízí integraci s nástroji jako Xero, Zendesk a Mailchimp.
Pokud jste připraveni trochu investovat do svého CRM, placené tarify Capsule nabízejí vynikající škálovatelnost, což z nich činí skvělou volbu pro rozšiřující se podniky.
Nejlepší funkce Capsule
- Centralizovaná správa klientů: Poskytuje jednotný přehled o interakcích s klienty a zajišťuje plynulou komunikaci a správu úkolů.
- Přizpůsobitelné prodejní kanály: Efektivní správa obchodů pomocí drag-and-drop dashboardů prodejních kanálů.
- Cenově dostupné tarify: Základní cena začíná již na 15 € za uživatele a měsíc.
- Prémiové integrace: Hladce spolupracuje s nástroji jako QuickBooks, Slack, Xero a Mailchimp.
- Škálovatelné plány: Pokročilé funkce, jako je automatizace pracovních postupů, kontrola přístupu týmu a obohacení podnikání při škálování.
Omezení kapsle
- Omezení bezplatného tarifu: Omezené možnosti reportingu a absence pokročilých integrací, což snižuje jeho užitečnost pro rostoucí týmy.
- Základní reporting: Základní tarify neobsahují podrobné analýzy prodejů a výkonu.
- Žádné marketingové nástroje: Omezená nativní podpora marketingových kampaní, závislost na integraci třetích stran
Ceny kapslí
- Starter: 18 $/měsíc na uživatele
- Růst: 36 $/měsíc na uživatele
- Pokročilý: 54 $/měsíc na uživatele
- Ultimate: 72 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Capsule
- G2: 4,7/5 (více než 350 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 160 recenzí)
13. TaxDome (nejlepší pro účetní firmy spravující složité pracovní postupy)
TaxDome je komplexní software pro správu praxe přizpůsobený pro daňové, účetní a účetní firmy.
Centralizuje správu klientů, sledování projektů a interní pracovní postupy a nabízí plynulou spolupráci a automatizační funkce.
Nejlepší funkce TaxDome
- Značkový klientský portál: Poskytuje elegantní, přizpůsobitelný portál pro interakci s klienty, včetně bezpečného sdílení dokumentů a elektronických podpisů.
- Automatizace pracovních postupů: Automatizuje opakující se úkoly, jako jsou upomínky klientům, fakturace a následné kroky, čímž ušetříte až 40+ hodin měsíčně.
- Integrované fakturace a CRM: Kombinuje nástroje pro sledování času, fakturaci a CRM v jedné platformě pro efektivní správu back-office.
- Dynamické aktualizace: Časté vydávání nových funkcí na základě zpětné vazby od uživatelů zajišťuje, že se platforma vyvíjí podle potřeb uživatelů.
- Globální dostupnost: Vícejazyčná platforma s mobilními aplikacemi pro firmy a klienty pro pohodlné používání na cestách.
Omezení TaxDome
- Náročná křivka učení: Platforma může být pro nové uživatele bez řádného zaškolení příliš složitá.
- Omezené oznámení: Uživatelé hlásí mezery v oznamovacích systémech pro aktualizace nebo změny organizátora.
- Málo předem připravených šablon: Možnosti přizpůsobení jsou široké, ale předem připravené šablony pro pipeline a pracovní postupy jsou omezené.
Ceny TaxDome
- Tříleté předplatné: 700 $/rok na uživatele
- Dvouleté předplatné: 750 USD/rok na uživatele
- Roční předplatné: 800 $/rok na uživatele
Hodnocení a recenze TaxDome
- G2: 4,7/5 (590+ recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3000 recenzí)
Nenechte vztahy s klienty zmizet z účetních knih díky ClickUp
Steve Jobs jednou řekl: „Přibližte se svým zákazníkům více než kdykoli předtím. Tak blízko, že jim řeknete, co potřebují, ještě dříve, než si to sami uvědomí.“
Každý, kdo podniká, se shodne na jedné pravdě: udržet si klienty je mnohem těžší než je získat.
Kromě poskytování vynikajících služeb závisí dlouhodobá loajalita klientů také na prvotřídním zákaznickém servisu. A když už máte plné ruce práce, CRM pro účetní je tajemstvím, jak si udržet náskok.
ClickUp vám přináší nástroje pro automatizaci pracovních postupů, sledování interakcí s klienty a centralizaci všech vašich dat.
Od opakujících se úkolů a přizpůsobitelných dashboardů až po hladkou integraci se stávajícími nástroji – ClickUp vám zajistí, že se budete moci soustředit na to, co je opravdu důležité: budování trvalých vztahů.
Jste připraveni převzít kontrolu nad vztahy se svými klienty? Zaregistrujte se ještě dnes zdarma na ClickUp!