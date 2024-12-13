Jak kontextové šetření může změnit váš výzkum UX

Řekněme, že pracujete na asistenční aplikaci pro učitele. Abyste skutečně pochopili, jak by ji používali, musíte je vidět ve třídě, kde zvládají mnoho úkolů současně a potýkají se s neustálými přerušeními.
Pozorování uživatelů v akci vám pomůže odhalit skutečné výzvy, jako je například zvládání technologie při výuce. Tento přístup vám pomůže navrhnout řešení, které bude vyhovovat jejich každodenní rutině.
Studie ukazují, že 42 % zákazníků je ochotno zaplatit více za přátelštější a příjemnější zážitek a společnosti, které se zaměřují na zákaznickou zkušenost, mají více angažované zaměstnance.
Kontextové šetření vám poskytne cenné poznatky pro vytváření návrhů, které splňují potřeby vašich uživatelů. V tomto blogovém příspěvku prozkoumáme kontextové šetření, jeho klíčové kroky a příklady, které vám pomohou při vašem vlastním výzkumu.
Co je kontextové šetření?
Kontextové šetření zahrnuje pozorování uživatelů vaší aplikace v jejich přirozeném kontextu, abyste pochopili jejich jednání a to, jak jejich myšlenky ovlivňují jejich jednání.
Tento praktický přístup vám pomůže zjistit, jak lidé mohou používat vaši aplikaci, identifikovat funkce, které se jim líbí, a stát se více orientovaní na zákazníka.
Kontextové šetření vs. terénní studie
Při terénním výzkumu se ocitnete uprostřed pohotovosti, tiše pozorujete práci zdravotních sester a snažíte se porozumět jejich každodenní práci, abyste pro ně mohli pomocí nástrojů UX designu vytvořit efektivní aplikaci. Ale nekomunikujete s nimi.
Díky kontextovému šetření s nimi navážete kontakt.
Zde je vysvětleno, jak se kontextové šetření liší od terénního výzkumu.
|Aspekt
|Kontextové šetření
|Terénní studie
|Úroveň interakce
|Vysoká; zahrnuje aktivní zapojení účastníků
|Nízká; primárně pozorování bez přerušení
|Sběr dat
|Kombinuje pozorování s rozhovory v reálném čase
|Zaměřuje se pouze na pozorovací data
|Role uživatele
|Uživatelé vedou relaci jako odborníci na dané téma
|Uživatelé jsou pasivní subjekty, které jsou pozorovány.
|Flexibilita
|Přizpůsobitelné na základě odpovědí účastníků
|Méně přizpůsobivý; řídí se předem stanoveným plánem pozorování
|Hloubka poznání
|Poskytuje hluboký vhled do motivace uživatelů a kontextu
|Nabízí široký vhled do chování uživatelů
Klíčové komponenty kontextového šetření
To, co lidé říkají, co dělají a co tvrdí, že dělají, jsou zcela odlišné věci.
Metoda kontextového šetření vám umožňuje pozorovat všechny aspekty interakce uživatelů, abyste pochopili, na čem záleží.
Pojďme si zopakovat tři principy kontextového průzkumu.
1. Pozorování
Chcete-li získat skutečné poznatky, vstupte do světa uživatelů – buďte jako moucha na zdi v jejich pracovním prostoru, doma nebo kdekoli jinde, kde interagují s produktem.
Navrhujete rychlejší skenovací systém pro baristy? Všímejte si zkratek, chytrých řešení nebo občasného protočení očí. Každé povzdechnutí nebo pohled na hodinky je vodítkem. Všechno si zapište!
Toto pozorování z první ruky vám poskytne neupravené, nefiltrované informace o tom, co uživatelé dělají, proč to dělají a co je motivuje – nebo frustruje.
2. Dotazování
Nyní je čas zapojit uživatele do kontextového rozhovoru.
Máte dvě možnosti:
- Pasivní dotazování: Nechte je dokončit, pak se zeptejte: „Co vám běželo hlavou?“ Tím se udrží uvolněná atmosféra a získáte upřímné postřehy.
- Aktivní dotazování: Vstupte do úkolu uprostřed s otázkami jako „Proč jste na to klikli?“ Ideální pro zachycení těch aha! momentů.
Oba přístupy vám poskytnou důvod jejich jednání.
3. Dokumentace
Je čas zdokumentovat vaše zjištění! Shromážděte poznámky, videa a fotografie z kontextových rozhovorů – i ty rozmazané, na kterých uživatelé vypadají, že jsou připraveni odhodit svá zařízení.
Každý detail se počítá, od momentů „Oh, to jsem nevěděl!“ až po frustrované pohledy.
Tyto poznatky jsou pro vás zlatým dolem pro odhalování vzorců a rozhodování v procesu designu. Dobře zdokumentované poznatky vám pomohou při prezentaci toho, co funguje, co nefunguje a proč, před zainteresovanými stranami.
Kde můžete implementovat komponenty těchto výzkumných metod? Pojďme je nyní prozkoumat!
Příklady kontextového průzkumu
Probereme dva příklady kontextového průzkumu a ukážeme, jak jednotlivci úspěšně implementovali tuto techniku, abyste viděli, jak ji můžete implementovat pro své konkrétní požadavky.
1. Pomocí kontextového dotazníku jsme se snažili porozumět chování zákazníků v Trader Joe’s, jednom z nejoblíbenějších amerických řetězců s potravinami.
Maggie Lin, designérka UX, říká: „Abych pochopila chování a priority zákazníků v Trader Joe's, provedla jsem dvě kontextová šetření s Jill a Justinem. To, co jsem zjistila, mi otevřelo oči.
Jill například vždy bere produkty z druhé pozice na polici. Proč? Domnívá se, že první místo je příliš „ošahávané“ a pravděpodobně méně čerstvé. Pokud druhá volba nesplňuje její standardy, zkontroluje třetí místo. Jednoduché, ale fascinující.
Ačkoli má Justin nákupní seznam, prochází všechny uličky, aby se ujistil, že nic nevynechá. Jde o to, nenechat nic náhodě, i když to není na seznamu.
Je úžasné, jak akce uživatelů odhalují věci, kterých si sami ani nejsou vědomi – jako když si všimnete svých zvyků při pozorování ostatních!”
2. Využití kontextového průzkumu ke zlepšení produktů SharkNinja
„Spotřebitelé si možná ani neuvědomují, jaké problémy mají se svými stávajícími produkty. “
Mark Barrocas, prezident společnosti SharkNinja, globální společnosti zabývající se designem produktů a technologiemi, sdílí příběh o zákaznické fokusní skupině, která ho zaskočila a naučila ho zásadní lekci v oblasti podnikání.
Vyrazili do terénu a pozorovali, jak lidé používají vysavače ve svých domácnostech. To jim pomohlo přepracovat a vylepšit jejich nabídku. Je to perfektní připomínka toho, že někdy nejlepší poznatky pocházejí od uživatelů, nikoli zasedací místnosti. Jako produktový designér oceníte, jak i ta nejneočekávanější zpětná vazba může změnit váš přístup.
Přečtěte si také: Správa designu – tipy, šablony a nástroje
Nyní se podívejme na to, jak provádět kontextové šetření. V následujících odstavcích se tím budeme zabývat podrobněji.
Jak provádět kontextové šetření
⚡️ Reálný vhled
UX designérka Nikki Anderson-Stanier experimentovala s různými metodami kontextových rozhovorů, než našla tu nejúčinnější.
Její problém?
Hawthorneův efekt – kdy lidé mění své chování, protože vědí, že jsou pozorováni.
Během kontextových šetření mohou účastníci provádět úkoly pečlivěji nebo dodržovat postupy přísněji než obvykle, protože si uvědomují, že jsou sledováni. To může vést k datům, která plně neodrážejí skutečné chování.
Nyní si vytvoříme základ, na kterém budete moci vyvinout svůj vlastní přístup ke kontextovému průzkumu.
1. Naplánujte šetření
Budete pozorovat lidi v jejich přirozeném kontextu. To vyžaduje systematický plán!
Prvním krokem je porozumění vašim uživatelům. Vyzkoušejte šablony uživatelských osobností, abyste zmapovali, jak podle vás budou spolupracovat s poznatky, které získáte z metod kontextového výzkumu.
Poté formulujte kvalitativní výzkumné metody, na které chcete v procesu kontextového šetření najít odpověď.
Pokud například vyvíjíte nový nástroj pro pedagogy, vaše otázky by mohly zahrnovat:
- Jak učitelé v současné době řídí plánování výuky?
- Jakým výzvám čelí se stávajícími systémy?
Můžete také vytvořit formulář pro zpětnou vazbu, abyste shromáždili příspěvky účastníků pro svůj kontextový průzkum.
Vše můžete dělat ručně nebo snadno pomocí ClickUp při spolupráci s ostatními zúčastněnými stranami. ClickUp je aplikace pro práci, která kombinuje správu úkolů, správu znalostí a nástroje pro komunikaci a spolupráci v jednom rozhraní, aby vám byly všechny potřebné informace po ruce! To vám pomůže pracovat rychleji a chytřeji.
S ClickUp Forms můžete snadno umožnit účastníkům studie, kteří pozorují uživatele, nebo jakýmkoli jiným zainteresovaným stranám sdílet bohatou a relevantní zpětnou vazbu k produktu a automaticky organizovat data o reakcích na akce.
ClickUp se dobře hodí pro schůzky, vyplňování formulářů, sběr dat, správu denních úkolů, správu kapacity týmu, správu práce, když jsou členové týmu mimo kancelář kvůli dovolené nebo nemoci, historická data a je dobré vidět, kolik peněz a kampaní náš tým během roku zpracoval.
Šablona plánu výzkumu uživatelů ClickUp vám pomůže komunikovat, organizovat a provádět jednotlivé fáze a získat hluboké poznatky o chování, potřebách a motivacích uživatelů v jejich přirozeném prostředí.
S touto šablonou můžete:
- Snadno objevujte a kategorizujte potřeby a charakteristiky svých uživatelů
- Vytvořte efektivní výzkumné dotazníky, které podpoří váš výzkum
- Využijte strategie založené na datech ke zlepšení vašich funkcí/produktů/služeb
Výsledek? Můžete se soustředit na dodávání špičkových produktů a řešení, která skutečně splňují očekávání uživatelů.
Chcete-li realizovat své plány, naplánujte rozhovory a pozorovací sezení a přiřaďte úkoly příslušným členům týmu pomocí ClickUp Tasks. To vám pomůže efektivně řídit designové projekty a vytvářet systémy zaměřené na zákazníka.
2. Provádějte pozorování
Když začnete provádět pozorování uživatelů, navážte s účastníky vztah, aby se cítili uvolněně. Pokud účastníky neznáte, začněte tím, že se jim představíte!
Položte základní otázky na rozcvičení, jako například „Jak se dnes máte?“ nebo „Jaký je váš oblíbený koníček?“. Získáte tak čas na navázání vztahu s účastníkem a odlišení této metody od jiných výzkumných metod.
Proberte s nimi vaše očekávání ohledně pracovních postupů a to, co mohou očekávat od vás. Řekněte jim například: „Budu vás pozorovat při přirozené práci a možná vám budu klást rychlé otázky – soustřeďte se prostě na své úkoly, jako bych byl neviditelný!“
To vám pomůže ještě více je zaujmout. Během pozorování si můžete dělat podrobné poznámky, abyste získali cenné informace.
💡Tip pro profesionály: Vaše poznámky by měly obsahovat:
- Akce uživatelů: Jaké konkrétní úkoly provádějí? Jak interagují s nástroji nebo produkty?
- Kontext prostředí: Všímejte si fyzického uspořádání, dostupných zdrojů a relevantních sociálních interakcí.
- Emocionální reakce: Zachyťte jakékoli viditelné projevy frustrace nebo spokojenosti vyjádřené uživatelem.
S ClickUp Notepad můžete okamžitě zaznamenávat své myšlenky, nápady, poznámky a úkoly související s rozhovory. Vyvolala rychlá akce účastníka nápad na potenciální funkci? Okamžitě si to zapište do svého Notepadu.
Uspořádejte tyto poznatky do praktických úkolů, jako je „Implementace pozorování výzkumníků“, a zajistěte, aby byly přístupné odkudkoli, aby vám neunikly žádné cenné detaily.
Aby byl váš výzkum organizovaný a probíhal podle plánu, použijte zobrazení kalendáře ClickUp a sledujte důležité termíny. Ať už plánujete individuální pozorování nebo nastavujete připomenutí pro následné rozhovory, přizpůsobitelné zobrazení kalendáře a funkce drag-and-drop vám umožní snadno naplánovat jednotlivé sezení.
3. Provádějte dotazování
Jakmile provedete předběžné pozorování uživatelů, je čas jít hlouběji a provést dotazovací sezení. Pokládejte rychlé, otevřené otázky, abyste si ujasnili, co vidíte.
Pokud se potýkají s nějakou funkcí, zeptejte se: „Jaký je zde cíl?“ nebo „Jak to obvykle používáte?“
Například zjistěte, zda někdo neustále klepe na obrazovku, než najde správné tlačítko. „Hledáte něco konkrétního?“
Udržujte konverzační styl, povzbuzujte je, aby kladli doplňující otázky, a buďte připraveni se přizpůsobit, pokud zmíní něco neočekávaného. A neváhejte pořizovat fotografie nebo videa (s povolením), abyste zachytili nuance, které by vám mohly uniknout v poznámkách.
Tento flexibilní průzkum v reálném čase vám poskytne neupravené, upřímné poznatky, které žádný scénář nedokáže předpovědět, a pomůže vám definovat systémy zaměřené na zákazníka.
Šablona ClickUp User Studies Template nabízí strukturovaný přístup ke shromažďování a organizování zpětné vazby od uživatelů a doporučování proveditelných změn.
Šablona:
- Ušetřete čas díky strukturovanému přístupu
- Usnadněte si sběr a analýzu uživatelských dat
- Pomozte vám činit informovaná rozhodnutí o změnách designu a produktů na základě dat
- Zajistěte konzistentnost výsledků napříč několika studiemi
Využijte jej k podrobné analýze uživatelských zkušeností, ověření zjištění a stanovení priorit vylepšení, díky nimž bude vaše aplikace nebo webová stránka intuitivnější, responzivnější a uživatelsky přívětivější.
💡Tip pro profesionály: Na závěr stručně shrňte, co jste se naučili, a zeptejte se, zda chtějí sdílet ještě něco dalšího. Budete překvapeni, jak často se nejlepší poznatky o kontextovém designu objeví až na konci!
4. Dokumentujte, organizujte a analyzujte data
Po každé relaci uspořádejte své poznámky do kategorií, jako je „pozorování výzkumníka“, podle témat nebo konkrétních cílů výzkumu.
To může zahrnovat:
- Potřeby uživatelů
- Problémové body
- Pracovní postupy
- Faktory prostředí
Pomocí ClickUp Docs můžete organizovat a kontrolovat všechny své poznatky a informace o opakujících se kontextových vzorcích designu:
- Podobné chování nebo výzvy, kterým čelí více uživatelů
- Běžné faktory prostředí, které ovlivňují akce uživatelů
- Nahlédněte do motivace uživatelů na základě jejich komentářů během dotazování.
Například jeden z členů vašeho týmu by mohl provést kontextový design s jinou osobou. Do tohoto centralizovaného dokumentu můžete přidat své poznámky a později je zkontrolovat.
Zapojte členy týmu nebo zainteresované strany do procesu analýzy, abyste prohloubili společné porozumění a získali různé pohledy na výsledky výzkumné metody.
Skupinové diskuse mohou pomoci ověřit interpretace uživatelských rozhovorů a odhalit další poznatky pro efektivní strategii UX.
A to nejlepší? Funkce okamžité a živé spolupráce ClickUp upozorní členy týmu, když ostatní upravují stejný dokument. Pomáhá předcházet konfliktům a zajišťuje hladkou spolupráci v reálném čase.
5. Zkontrolujte a vylepšete
Využijte poznatky získané kontextovým průzkumem k vylepšení kontextového designového procesu, konceptů, prototypů a nápadů.
Proto je nezbytné průběžně provádět testování použitelnosti s uživateli v každé fázi procesu kontextového průzkumu, aby bylo zajištěno, že návrhové volby jsou ověřeny a v souladu s reálným použitím.
Software pro správu projektů ClickUp Design poskytuje přístup zaměřený na uživatele, který klade důraz na porozumění úkolům a prostředí uživatelů, aby bylo možné vytvářet produkty, které hladce odpovídají jejich potřebám a pracovním postupům.
Poté vytvořte ucelenou zprávu, ve které zdůrazníte hlavní pozorování analýzy, chování uživatelů, výzvy a poznatky. S pomocí ClickUp Dashboards můžete všechny dosud shromážděné poznatky převést do bohatých, informativních tabulek a grafů.
Pokud chcete zjistit, kolik lidí v rámci vašich relací požádalo o konkrétní funkci, můžete položit otázky AI a ClickUp Brain prohledá data na příslušných panelech ve vašem pracovním prostoru a poskytne vám rychlé a podrobné informace.
Výhody kontextového průzkumu
Nyní víme, že kontextové šetření je mocným nástrojem pro odhalení hlubokých poznatků o uživatelích prostřednictvím pozorování a interakce s nimi v jejich přirozeném prostředí. Zde je několik důvodů, proč je tak cenné:
- Podporuje obousměrný dialog, který vám umožní synchronizovat se s uživateli a vytvářet pracovní postupy, které fungují pro ně i pro podnikání.
- Můžete činit chytřejší rozhodnutí ohledně designu, která omezí dohady, protože budou založena na skutečném chování uživatelů.
- Získáte skutečný přehled o tom, jak se uživatelé chovají ve svém přirozeném prostředí, nikoli pouze v kontrolovaných podmínkách.
- Pomáhá identifikovat faktory, jako jsou fyzické, kulturní nebo technické překážky, které byste při navrhování UX jinak mohli přehlédnout.
💡 Tip pro profesionály: Chcete-li maximalizovat dopad kontextového průzkumu, zvažte použití sady nástrojů pro kontextový průzkum. Ta může zahrnovat kontrolní seznam pro pozorování, často kladené otázky pro rozhovory a terénní zápisník pro zaznamenávání vašich zjištění.
Výzvy při kontextovém šetření
Kontextové dotazníky sice nabízejí cenné poznatky, ale přinášejí také jedinečné výzvy. Zde jsou některé z klíčových překážek, kterým můžete čelit:
- Přeměna surových dat na využitelné poznatky bude vyžadovat hodně kreativity a systematického myšlení.
- Můžete narazit na informace, které přesahují strukturované procesy; osobní anekdoty a neočekávané postřehy nemusí zapadat do předem definovaných kategorií.
- Vaše očekávání, názory nebo předsudky mohou ovlivnit nebo zkreslit to, co v rámci studie vnímáte nebo zaznamenáváte.
- V jedné relaci můžete najít více než jednu osobu, protože se domnívají, že to povede k většímu množství zpětné vazby.
Kontextové šetření staví uživatele do popředí
Kontextové šetření je účinným nástrojem pro překlenutí propasti mezi uživateli a designéry.
Hansjan Kamerling, produktový manažer a spoluzakladatel společnosti Adaptify AI, říká:
Doporučuji provádět kontextové dotazníky v situacích, kdy jsou interakce uživatelů komplexní a mnohovrstevnaté a produkt je silně integrován do každodenních rutin uživatelů.
Doporučuji provádět kontextové dotazníky v situacích, kdy jsou interakce uživatelů komplexní a mnohovrstevnaté a produkt je silně integrován do každodenních rutin uživatelů.
K tomu vám jistě pomůže nástroj jako ClickUp – s funkcemi, jako jsou formuláře pro shromažďování zpětné vazby od uživatelů, dashboardy pro sledování zlepšení na základě kontextového průzkumu a dokumenty pro zaznamenávání všech pozorování z testování od začátku do konce.
Jste připraveni usnadnit si výzkum uživatelů? Zaregistrujte se ještě dnes na ClickUp a vylepšete svůj přístup k designu zaměřenému na uživatele.