Jak používat ChatGPT pro psaní textů

„Kreativita je inteligence, která se baví,“ řekl Albert Einstein. Pro copywritery je kreativita tím, co proměňuje slova v kouzlo. Ale co kdybyste měli nástroj, který by vaše psaní zrychlil, zpřesnil a zatraktivnil?
Vyzkoušejte ChatGPT – nástroj umělé inteligence, který urychlí výzkum, vylepší vaše návrhy a vygeneruje nápady na obsah. ✨
Stačí otevřít ChatGPT, zadat podrobnosti o svém projektu a voilà! Okamžitě máte k dispozici sadu kreativních sloganů a inovativních nápadů.
S ChatGPT už copywriting není osamělá práce. Může být vaším kreativním partnerem, který vám pomůže generovat nápady, porozumět vaší cílové skupině a vytvořit poutavý obsah, a to vše během několika vteřin. Ať už potřebujete chytlavý nadpis, reklamní text nebo propracovaný prodejní argument, ChatGPT je tu, aby vám pomohl, když vám dojde kreativita.
Jste připraveni zjistit, co pro vás může kreativita poháněná umělou inteligencí udělat? Pojďme na to! 🤖
Porozumění ChatGPT pro copywriting
Díky umělé inteligenci prošlo copywriting 360stupňovou transformací, která otevřela nové možnosti pro autory. Místo toho, aby se zabývali technickými aspekty tvorby obsahu, se nyní mohou autoři soustředit na to, co je skutečně důležité – kreativitu a budování vztahů.
Díky tomu, že AI za vás odvede těžkou práci, mají copywriteři více času na doladění své práce, hledání nových nápadů a vytvoření obsahu, který vynikne. To znamená více prostoru pro experimentování s jedinečnými úhly pohledu, objevování nových trendů a vytváření osobnějšího a poutavějšího obsahu.
Díky umělé inteligenci mohou copywriteři pracovat chytřeji, nikoli tvrději. Představte si ChatGPT jako spojení kreativity a technologie, které činí psaní výkonnějším a dynamičtějším.
Jak ChatGPT skutečně funguje
Stejně jako mnoho jiných moderních nástrojů založených na umělé inteligenci funguje ChatGPT jako velký jazykový model (LLM). Je trénován na obrovských datových souborech, rozkládá podněty na tokeny a analyzuje kontext a záměr. Open AI dokonce tvrdí, že ChatGPT byl trénován na 300 miliardách slov z různých blogů, webových stránek a dalších zdrojů!
Když zadáte výzvu, ChatGPT vygeneruje odpověď pomocí vzorců, které se naučil z trénovacích dat.
Pokud se například zeptáte: „Jaký je dobrý slogan pro prodej croissantů?“, ChatGPT analyzuje kontext a vygeneruje odpověď typu: „Rozjasněte si ráno čerstvě upečenými croissanty!“ K tomuto sladění dochází, protože ChatGPT se naučil z rozsáhlé škály jazykových vzorců vytvářet relevantní a přirozeně znějící výstupy.
👀 Věděli jste, že... ChatGPT získal 1 milion uživatelů pouhých 5 dní po svém spuštění. A po dvou měsících dosáhl počet aktivních uživatelů 100 milionů!
Výhody používání ChatGPT pro copywriting
Nyní se podívejme, jak ChatGPT a další nástroje umělé inteligence pomáhají při psaní textů:
- Šetří čas: ChatGPT vám ušetří čas tím, že za vás vyřeší úkoly jako brainstorming, psaní návrhů, vytváření osnovy obsahu a rešerše. Díky rychlejšímu zpracování zakázek můžete přijmout více klientů, tj. rozšířit své podnikání na volné noze nebo agenturu.
- Nákladově efektivní: Náklady na používání ChatGPT (originální verze) jsou nulové. Ano, je to tak! Bez utracení jediného centu jej můžete použít k vytváření jakékoli formy a typu poutavého obsahu v libovolném rozsahu. Jinými slovy – více obsahu, efektivity a kreativity – a to vše bez nákladů.
- Překonání tvůrčí krize: Každý spisovatel zná ten pocit, kdy zírá na prázdnou stránku a čeká na nápady, které prostě nepřicházejí. A po chvíli může mít pocit, že už vyčerpal všechny dobré nápady. ChatGPT můžete použít jako inspiraci.
- Personalizace obsahu: ChatGPT pomáhá personalizovat obsah pro konkrétní publikum tím, že rozumí jeho preferencím a přizpůsobuje sdělení jeho potřebám. Umí vytvářet texty, které budují emocionální vazbu s potenciálními zákazníky, ať už se jedná o e-maily, sociální média nebo webové stránky.
- Všestrannost napříč formáty, styly a tóny: ChatGPT snadno přepíná mezi různými formáty, ať už se jedná o popisy produktů, blogové příspěvky, e-mailový marketing nebo obsah sociálních médií, a přizpůsobuje svůj tón a styl tak, aby odpovídal kontextu, ať už je profesionální, neformální nebo přátelský.
Zde je příklad toho, jak může ChatGPT reagovat:
Ano, je to tak jednoduché! 🎉
To jsou některé z výhod ChatGPT. Podívejme se rychle na několik příkladů, které vám pomohou podrobněji pochopit jeho použití.
Jak používat ChatGPT pro psaní textů
V copywritingu spočívá síla ChatGPT v tom, jak píšete zadání. Čím konkrétnější je vaše zadání, tím lepší bude výsledek.
Takto obvykle vypadá běžný vstup a výstup:
Nyní, na stejném příkladu, vytvoříme složitější zadání. Níže je vstup a výstup:
Vidíte rozdíl ve výsledku? To je síla správných pokynů ChatGPT. Nyní se podívejme, jak můžete ChatGPT využít pro copywriting a získat relevantní a vysoce kvalitní obsah.
1. Příspěvky na sociálních sítích
Považujte ChatGPT za svého partnera pro brainstorming nebo týmového kolegu pro sociální média. Poskytněte mu nápady nebo přidejte klíčová slova a program vám vytvoří zábavné a poutavé příspěvky na sociální média.
Řekněme, že potřebujete příspěvek na sociální média k Vánocům pro obchod s nábytkem. ChatGPT by odpověděl takto:
2. Reklamní texty
Psaní reklam, které upoutají pozornost, může být náročné, ale ChatGPT to zjednodušuje. Stačí sdílet některé podrobnosti o vašem produktu a cílovém publiku a během několika sekund vytvoří krátké, poutavé reklamy.
Pokud například prodáváte běžecké boty, můžete vytvořit text reklamy na Facebooku takto:
3. Blogy
Pokud vytváříte blogový příspěvek a potřebujete pomoc s vytvořením osnovy, ChatGPT vám může pomoci. Představte si, že píšete blog o konverzi na vstupní stránce. Z osnovy můžete dokonce vygenerovat plně propracovaný příspěvek. Takto vám ChatGPT může pomoci s vytvořením osnovy blogu:
4. Nadpisy a výzvy k akci
S ChatGPT můžete vytvářet poutavé nadpisy a přesvědčivé výzvy k akci, které podnítí čtenáře k akci. Generuje optimalizované meta tituly a popisy pro zlepšení SEO, díky čemuž váš obsah upoutá pozornost a získá lepší hodnocení.
Například pokud se váš blog zabývá tématem „kávová zrna“, můžete jej optimalizovat pomocí ChatGPT.
5. E-mailové kampaně
ChatGPT vám pomůže rychle vytvořit poutavé e-maily. Stačí zadat klíčové body a on vygeneruje chytlavé předměty, personalizovaná úvodní slova a poutavý obsah. Přizpůsobí e-maily vašemu publiku, ať už se věnujete e-commerce, vydáváte newsletter nebo oslovujete potenciální zákazníky.
Předpokládejme, že provozujete e-shop a chcete informovat své zákazníky o 20% slevě, kterou nabízíte. ChatGPT vám může pomoci takto:
Kromě veškeré práce související s obsahem vám ChatGPT může pomoci s:
6. Výzkum
ChatGPT může být vaším partnerem při výzkumu a zrychlit a zefektivnit celý proces. Můžete do něj vložit rozhovory se zákazníky, recenze a reference, abyste identifikovali jazykové vzorce, problémové body a potřeby. Dokáže identifikovat společná témata a poznatky, aby vytvořil cílenější text, který přímo osloví vaše publikum.
ChatGPT vám pomůže objevit jedinečné úhly pohledu tím, že zhodnotí stávající zpětnou vazbu zákazníků a tržní trendy pro lepší positioning a hodnotovou nabídku.
Může také analyzovat obsah konkurence – texty na webových stránkách, příspěvky na sociálních médiích, e-mailové kampaně – a poskytnout vám informace o jejich komunikačních strategiích. Dokáže odhalit silné a slabé stránky i mezery v jejich přístupu, což vám umožní efektivněji positionovat vaši značku a využít příležitosti, které oni možná přehlédnou.
Předpokládejme, že píšete pro kosmetický průmysl. Pokud chcete porovnat strategii vaší značky na sociálních médiích se strategií konkurence, postupujte takto:
7. Změna účelu obsahu
Přepracování obsahu je chytrý způsob, jak maximalizovat vaše úsilí a oslovit různé cílové skupiny. ChatGPT může vzít existující text, například příspěvek na blogu, a převést jej do různých formátů (během několika sekund), aby maximalizoval vaše úsilí a oslovil různé cílové skupiny.
Ať už potřebujete úryvky pro sociální sítě, poutavý scénář videa nebo informativní infografiku, ChatGPT dokáže obsah přepracovat tak, aby si zachoval své základní poselství. Zde je příklad příspěvků na sociální sítě vytvořených z blogu o tipech pro zdravé stravování.
8. A/B testování
S ChatGPT můžete také zjednodušit A/B testování tím, že rychle vygenerujete více verzí marketingových materiálů, jako jsou nadpisy, předměty e-mailů nebo reklamní texty. Pomůže vám to optimalizovat texty na základě údajů o výkonu a vylepšit vaše sdělení pro vyšší zapojení a konverze.
Představte si, že spouštíte novou fitness aplikaci a chcete zjistit, který předmět e-mailu přiláká více uživatelů. Níže je uvedeno, jak můžete ChatGPT využít ve svůj prospěch:
9. Úpravy a sladění tónu
Úpravy jsou klíčem k vytvoření kvalitního textu. A víte co? ChatGPT vám s tím také může pomoci! Může upravit váš obsah tak, aby byl srozumitelný a souvislý, a zajistit, že bude v souladu s tónem, který chcete sdělit – ať už je profesionální, přátelský nebo neformální.
ChatGPT můžete například použít k korektuře obsahu a odstranění gramatických a stylistických nesrovnalostí.
Toto je jen několik příkladů síly umělé inteligence. Mění způsob, jakým firmy přistupují k psaní textů pro landing pages, webové stránky, tiskové zprávy a popisy produktů. Podívejte se na tabulku níže:
|Typ copywritingu
|Jak vám může ChatGPT pomoci
|SEO copywriting
|Generuje obsah bohatý na klíčová slova a optimalizovaný pro SEO, který se dobře umisťuje ve vyhledávačích.
|Popisy produktů
|Vytváří jedinečné, přesvědčivé popisy produktů, které jsou přizpůsobeny tak, aby efektivně zdůrazňovaly výhody a vlastnosti.
|Vstupní stránky
|Vytváří poutavé texty pro landing page, které jsou navrženy tak, aby přeměnily návštěvníky na potenciální zákazníky nebo zákazníky.
|Prodejní texty
|Pomáhá vytvářet texty pro každou fázi prodejního trychtýře, pečovat o potenciální zákazníky a motivovat je k konverzi.
|Skripty videí
|Vytvářejte poutavé a srozumitelné scénáře pro vysvětlující videa, reklamy nebo obsah sociálních médií.
|Brandingové texty
|Pomáhá vytvářet konzistentní a poutavé sdělení, které odráží hlas značky a oslovuje její publikum.
|Tiskové zprávy
|Pomáhá při psaní jasných a profesionálních tiskových zpráv k oznamování novinek, událostí nebo uvedení produktů na trh.
|Případové studie
|Vytváří podrobné a přesvědčivé případové studie, které zdůrazňují úspěch a dopad značky.
|Bílé knihy
|Vytváří podrobné, informativní white papery, které dokazují odbornost a nabízejí řešení.
|Newslettery
|Vytváří obsah pro newslettery, který je informativní, poutavý a relevantní pro čtenáře.
|Spolupráce s influencery
|Píše poutavé texty pro influencer marketingové kampaně, které jsou v souladu jak se značkou, tak s influencerem.
|Propagace akcí
|Generuje propagační texty pro akce, které jsou jasné, zajímavé a motivují k účasti.
|Prodejní trychtýře
|Pomáhá vytvářet texty pro každou fázi prodejního trychtýře, pečovat o potenciální zákazníky a směřovat je k konverzi.
|Texty pro e-commerce
|Vytváří jasné texty zaměřené na konverzi pro e-commerce weby, produktové stránky a procesy platby.
|Obsah webových stránek
|Vytváří poutavý a uživatelsky přívětivý obsah webových stránek, který jasně sděluje poselství značky.
|Firemní komunikace
|Píše profesionální, značkové komunikace pro interní a externí firemní zprávy.
A zatímco mnoho marketérů a nadšenců do umělé inteligence věří, že je to teprve začátek, může být snadné vytváření obsahu opravdu bez podmínek? Ve skutečnosti ne.
Než začnete vytvářet obsah pomocí ChatGPT, měli byste znát také jeho omezení.
Omezení používání ChatGPT pro copywriting a tvorbu obsahu
Pokud se ChatGPT zeptáte „Kolik je 2 + 3?“, odpoví vám, že 5. Pokud však budete trvat na tom, že odpověď je 6, může s vámi souhlasit nebo najít způsob, jak se vyhnout nesouhlasu. To je klíčové omezení – ChatGPT může znít sebevědomě, ale postrádá skutečné porozumění a pouze souhlasí s tím, co se jeví jako správné.
ChatGPT může pomoci při tvorbě obsahu, ale nezaručuje jeho přesnost, originalitu a spolehlivost. Zde jsou některé z jeho hlavních omezení:
Problémy s přesností a aktualizovanými informacemi
Jednou z největších výzev ChatGPT je to, že byl trénován pouze na datech a informacích do roku 2023. To může být významný problém, pokud potřebujete obsah s aktuálními fakty, nejnovějšími statistikami nebo novinkami z oboru.
Mnoho oborů, jako jsou finance, technologie a zdravotnictví, prochází téměř každý den rychlými změnami a ChatGPT není informován o novinkách ani k nim nemá přístup. Pokud se například zeptáte ChatGPT na míru inflace v roce 2024 nebo nové technologické produkty, nemusí vám poskytnout aktuální údaje.
Rizika plagiátorství a opakujících se frází
ChatGPT přímo nekopíruje ze svých zdrojů, ale jeho odpovědi mohou někdy velmi připomínat existující obsah na jiných webových stránkách nebo sociálních médiích.
Pro značky, které usilují o jedinečný, autentický hlas a výjimečnost, může spoléhání se výhradně na ChatGPT vést k opakujícím se frázím a nedostatku originality.
💡Tip pro profesionály: Vylepšete obsah Humazine AI odstraněním nadbytečných slov, jako jsou „neustále se vyvíjející“, „pozvednout“ a „spolupracovat“, a zaměřte se na přidání hodnoty prostřednictvím jasného kontextu a odborných poznatků.
Nekonzistentní tón a styl
ChatGPT může mít potíže s udržením konzistentního tónu a stylu. Vzhledem k tomu, že je trénován na široké škále dat, může neočekávaně přecházet mezi formálním a neformálním jazykem, což vede k nesouvislému čtenářskému zážitku.
Pokud se snažíte dosáhnout konkrétního stylu, tato nejednotnost může vést k nutnosti dodatečné úpravy, aby obsah plynule navazoval.
Toto říká copywriter Rob Rooney o používání ChatGPT pro tvorbu textů:
A konečně, ChatGPT vyvolává etické otázky týkající se transparentnosti a originality. Čtenáři často očekávají autentické, lidské postřehy, takže vydávání obsahu generovaného umělou inteligencí za lidský text může narušit důvěru.
📖 Číst více: Jak upravovat obsah generovaný umělou inteligencí
Brání vám tato omezení v tvorbě vynikajících textů? Vyzkoušejte ClickUp!
Používání ClickUp pro psaní textů
Jako autor jste pravděpodobně ohromeni množstvím AI nástrojů, které jsou dnes k dispozici. Každý z nich slibuje, že vám usnadní psaní, ale mnoho z nich vás stále nutí přeskakovat mezi platformami a ztrácet čas úkoly, které by mohly být automatizovány.
Vyzkoušejte ClickUp Brain – nástroj umělé inteligence vytvořený speciálně pro to, aby váš proces psaní byl chytřejší, rychlejší a propojenější.
S ClickUp Brain můžete:
- Pište marketingové texty, které dokonale odpovídají vašemu stylu a cílům. Od poutavých blogových příspěvků po marketingový obsah, ClickUp Brain nabízí přizpůsobené návrhy textů, které odpovídají vašemu stylu a cílům, takže každé slovo má svou váhu.
- Zjednodušte složité nápady pro psaní textů a vylepšete sdělení, abyste vytvořili poutavější a čitelnější obsah.
- Automaticky extrahujte a shrňte klíčové body z dokumentů, úkolů a komentářů, abyste zachovali přehlednost a soustředění napříč projekty.
- Využijte výhody bezpečné platformy, která může čerpat informace z vašeho pracovního prostoru ClickUp.
📖 Číst více: Seznamte se s rozdíly mezi ChatGPT a ClickUp, abyste pochopili, který nástroj nejlépe vyhovuje vašemu pracovnímu postupu.
ClickUp Docs
Copywriting zahrnuje několik kol revizí a zpětné vazby. S ClickUp Docs může na stejném dokumentu pracovat současně více členů týmu. Už nemusíte čekat na odpovědi v e-mailech ani řešit problémy s kontrolou verzí – všichni mohou vidět změny v reálném čase, což zajišťuje plynulou komunikaci.
S ClickUp Docs může váš tým:
- Spolupracujte v reálném čase, poskytujte zpětnou vazbu a zanechávejte komentáře – vše v rámci jednoho dokumentu. Získejte okamžitou zpětnou vazbu od zainteresovaných stran, klientů nebo členů týmu, abyste mohli provádět úpravy na místě a urychlit realizaci projektu.
- Brainstormujte, vylepšujte a organizujte nápady na nadpisy, slogany nebo témata blogů – vše na jednom místě.
- Organizujte text pomocí nadpisů, podnadpisů a kontrolních seznamů, abyste zvýšili čitelnost a zajistili logický tok.
- Přiřazujte úkoly přímo v dokumentu, stanovujte termíny a sledujte revize, aby váš proces psaní textů probíhal podle plánu.
- Sledujte změny prostřednictvím historie verzí, porovnávejte návrhy a vyhledávejte předchozí obsah, abyste nepřišli o důležité nápady.
Automatizace pracovních postupů ClickUp
Autoři často zvládají mnoho úkolů najednou – výzkum, psaní návrhů, úpravy a spolupráci. S tolika nástroji pro tvorbu obsahu, správu projektů a zpětnou vazbu je snadné ztratit soustředění.
Automatizace pracovních postupů ClickUp zjednodušuje opakující se úkoly, jako jsou revize nebo schvalování obsahu, tím, že automaticky dodržuje nastavené pokyny. Eliminuje tak manuální kroky, zrychluje časový harmonogram projektů a zajišťuje konzistentnost.
Díky automatizaci pracovních postupů ClickUp můžete:
- Automatizujte přidělování úkolů pro tvorbu obsahu, revize a schvalování, aby projekty probíhaly hladce.
- Nastavte spouštěče, které upozorní členy týmu, když obsah dosáhne určitých fází, jako jsou návrhy, úpravy nebo konečné schválení.
- Přizpůsobte si pracovní postupy, abyste zefektivnili proces od vytvoření zadání až po dodání finálního textu a zajistili tak konzistentnost a efektivitu.
- Odstraňte překážky automatizací připomínek termínů a žádostí o zpětnou vazbu, čímž zajistíte včasné dodání obsahu.
- Integrujte jej s nástroji jako Google Docs, Slack a Grammarly, abyste automatizovali zpětnou vazbu a synchronizovali práci napříč platformami.
ClickUp Marketing
Můžete také brainstormovat nápady na kampaně, budovat databázi obsahu a vytvářet podrobné projektové plány s úkoly přidělenými každému členovi týmu pomocí funkcí ClickUp Marketing.
ClickUp marketing vám pomůže:
- Organizujte pracovní postupy projektů pomocí centralizovaných plánovacích nástrojů, včetně správy úkolů, časových os a kalendářů kampaní.
- Sladěte své marketingové cíle s každodenní realizací tím, že propojíte svůj plán s konkrétními úkoly a milníky.
- Spolupracujte bez námahy pomocí nástrojů ClickUp Docs, Whiteboards a Proofing, které zajistí, že všichni členové týmu budou vždy synchronizovaní.
- Sledujte pokrok týmu v reálném čase pomocí dashboardů, které sledují plnění úkolů, časové osy a celkovou výkonnost kampaně.
- Integrujte své oblíbené marketingové nástroje, jako jsou HubSpot, Slack a G Suite, a vytvořte jednotný a efektivní pracovní postup.
Jak co nejlépe využít AI pro psaní textů s ClickUp
Je to vzrušující doba pro spisovatele. Umělá inteligence se stává nepostradatelným pomocníkem spisovatelů – neusíná, neunavuje se a nikdy jí nedojdou nápady. Kombinací toho nejlepšího z obou světů (efektivita umělé inteligence a lidské nuance) tvůrci a spisovatelé přepisují pravidla vyprávění příběhů a tvorby obsahu.
Pokud jde o copywriting, klíčem k úspěchu je vědět, kdy se opřít o sílu AI pro zvýšení produktivity a kdy nechat svůj hlas nést příběh. A ClickUp vám v tom může být partnerem.
ClickUp Brain vám pomůže strukturovat, plánovat a sdílet vaše texty a myšlenky. Ať už se jedná o vytvoření blogu, scénáře nebo napsání průvodního dopisu, vše zvládnete jedním kliknutím.
Nevyužijte potenciál umělé inteligence k vytváření poutavých textů. Zaregistrujte se na ClickUp, abyste mohli organizovat projekty, dodržovat termíny a rozvíjet svou kariéru v oblasti copywritingu.